Google Takvim etkinliklerini otomatikleştirme

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: potansiyel bir müşteriden gelen cevapsız bir arama, unutulan bir takip e-postası veya tamamen gözden kaçan bir toplantı. Bu kaçırılan fırsatlar bize sadece para ve zaman kaybettirmekle kalmaz, aynı zamanda değerli ilişkilerimizi de kaybetmemize neden olur. Çözüm nedir? Takviminize yapışkan notlar mı? Evet, ama sanal olanlardan.

Uygulamayı kullanmış olan herkes Google Takvim'in (GCal) ne kadar kullanışlı olduğunu size anlatabilir. Artık önemli etkinlikler için bildirimler ve hatırlatıcılar almak için kullanmanın yanı sıra, Google Takvim'i kişisel asistanınız haline getirebilirsiniz. Önemli görevleri otomatik olarak planlayın, zamanında hatırlatıcılar gönderin ve hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olun — Google Takvim Otomasyonları ile.

Bu, manuel veri girişi ve kaydı ortadan kaldırır ve kaçırılan son tarihler veya unutulan randevuların riskini azaltır. Otomasyonun rutin işleri halletmesine izin vererek, önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Google Takvim'i görev yönetimi yazılımı, e-posta istemcileri ve proje yönetimi platformları gibi diğer uygulamalar ve araçlarla entegre ederek iş akışınızı daha da ince ayar yapabilirsiniz.

Muhtemelen doğum günlerini, yıldönümlerini veya toplantıları takip etmek için Google Takvim'i zaten kullanıyorsunuzdur. Ancak otomasyonlarla çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl olduğunu öğrenelim.

Google Takvim'i Otomatikleştirme

Google Takvim'inizi otomatikleştirmek, görevleri otomatik olarak planlamak için teknolojiyi kullanmak anlamına gelir, böylece her şeyi kendiniz yapmak zorunda kalmazsınız. Bu, zamanınızı boşaltacağı için hızlı tempolu dünyamızda son derece yararlı olabilir. Takviminizi otomatikleştirerek, tekrarlayan görevler ve etkinlikler için verileri manuel olarak girmek zorunda kalmazsınız, hataları azaltır ve verimliliği artırırsınız.

Google Takvim'i neden otomatikleştirmelisiniz?

Google Takvim'inizi otomatikleştirmek için bazı ikna edici nedenler:

Toplantıları ve son tarihleri yönetin Google Takvim'i Zoom veya Microsoft Teams gibi toplantı yönetimi araçlarıyla otomatik etkinlik oluşturma için bağlayın Gelen mesajlardan son tarihleri veya etkinlikleri otomatik olarak eklemek için e-posta platformlarıyla bağlayın İçerik yayınlama zamanlarını planlamak ve izlemek için sosyal medya planlayıcılarıyla entegre edin Google Takvim'i Zoom veya Microsoft Teams gibi toplantı yönetimi araçlarıyla bağlayarak etkinlikleri otomatik olarak oluşturun E-posta platformlarıyla bağlantı kurarak gelen mesajlardan otomatik olarak son tarihler veya etkinlikler ekleyin Sosyal medya planlayıcılarıyla entegre ederek içerik yayınlama zamanlarını planlayın ve izleyin Günlük iş akışlarını kolaylaştırın Takvim etkinliklerini Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleriyle senkronize ederek müşteri toplantılarını ve takiplerini izleyin Takvim etkinliklerini Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleriyle senkronize ederek müşteri toplantılarını ve takiplerini izleyin ClickUp gibi proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurarak son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını uyumlu hale getirin Potansiyel müşteri oluşturma araçlarıyla entegre ederek takip aramalarını veya demolarını otomatik olarak planlayın Takvim etkinliklerini Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleriyle senkronize ederek müşteri toplantılarını ve takiplerini izleyin ClickUp gibi proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurarak son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını uyumlu hale getirin Potansiyel müşteri oluşturma araçlarıyla entegre ederek takip aramalarını veya demoları otomatik olarak planlayın Takım koordinasyonunu iyileştirin Google Takvim'i Slack gibi iletişim araçlarıyla bağlayarak takımın program ve son tarihler hakkında farkındalığını artırın Takım üyelerinin uygunluk durumlarını ve proje zaman çizelgelerini daha iyi görebilmek için paylaşılan takvimleri kullanın Google Takvim'i Slack gibi iletişim araçlarıyla bağlayarak takımın program ve son tarihler hakkında farkındalığını artırın Takım üyelerinin uygunluk durumlarını ve proje zaman çizelgelerini daha iyi görebilmek için paylaşılan takvimler kullanın Manuel iş yükünü azaltın IFTTT (If This Then That) veya Zapier gibi uygulamaları kullanarak belirli tetikleyicilere dayalı etkinlikler eklemek gibi manuel görevleri otomatikleştirin Yinelenen etkinlikler ve otomatik hatırlatıcılar gibi Google Takvim'in yerel özelliklerini kullanarak manuel girişi azaltın IFTTT (If This Then That) veya Zapier gibi uygulamaları kullanarak, belirli tetikleyicilere dayalı etkinlikler eklemek gibi manuel görevleri otomatikleştirin Tekrar eden etkinlikler ve otomatik hatırlatıcılar gibi Google Takvim'in yerel özelliklerini kullanarak manuel girişi azaltın

Google Takvim'i Zoom veya Microsoft Teams gibi toplantı yönetimi araçlarıyla bağlayarak etkinlikleri otomatik olarak oluşturun

E-posta platformlarıyla bağlantı kurarak gelen mesajlardan otomatik olarak son tarihleri veya etkinlikleri ekleyin

Sosyal medya planlayıcılarıyla entegre ederek içerik yayınlama zamanlarını planlayın ve izleyin

Takvim etkinliklerini Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleriyle senkronize ederek müşteri toplantılarını ve takiplerini izleyin

ClickUp gibi proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurarak son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını uyumlu hale getirin

Potansiyel müşteri oluşturma araçlarıyla entegre ederek takip aramalarını veya demolarını otomatik olarak planlayın

Google Takvim'i Slack gibi iletişim araçlarıyla bağlayarak takımın program ve son tarihler hakkında farkındalığını artırın

Takım üyelerinin uygunluk durumlarını ve proje zaman çizelgelerini daha iyi görebilmek için paylaşılan takvimleri kullanın

IFTTT (If This Then That) veya Zapier gibi uygulamaları kullanarak, belirli tetikleyicilere dayalı etkinlikler eklemek gibi manuel görevleri otomatikleştirin

Tekrar eden etkinlikler ve otomatik hatırlatıcılar gibi Google Takvim'in yerel özelliklerini kullanarak manuel girişi azaltın

Her saniyenin kişisel veya profesyonel bir fırsat anlamına geldiği bir dünyada, planlama gibi basit görevlerin sizi engellemesine izin vermeyin.

Bonus: Uygulamayı kullanarak verimliliği artırmayı öğrenmek için Google Takvim ipuçları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Takvim'i otomatikleştirmenin en iyi yolları

Google Takvim'i otomatikleştirmenin birkaç yolu vardır. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Google Takvim API

Google Takvim API'sı, takvim verilerinizle doğrudan etkileşim kurmanıza, etkinlikleri oluşturmanıza, değiştirmenize ve silmenize ve davetleri yönetmenize olanak tanır. Ancak API'yı kullanmak için programlama kavramlarını ve OAuth 2. 0 kimlik doğrulamasını iyi bir şekilde anlamanız gerekir.

Bunu yapmak için API'yi etkinleştirmeniz, OAuth onayını yapılandırmanız ve takvim etkinliklerini yönetmek için kod yazmanız gerekir. Kod yazarıysanız, bu seçenek sizin için uygundur.

2. Google Apps Script

Google Apps Script, Google Takvim'i otomatikleştirmek için biraz daha kullanıcı dostu bir yol sunar. Özel fonksiyonları doğrudan Google ortamında komut dosyası olarak yazabilirsiniz. Bu yöntem, diğer Google hizmetleriyle etkileşim kurmanıza ve otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır; örneğin, belirli tetikleyicilere göre e-posta gönderme veya takvim etkinlikleri düzenleme gibi.

Bu, API'yi kullanmaktan kesinlikle daha kolaydır, ancak yine de biraz kodlama bilgisine ihtiyacınız olacaktır.

3. Tarayıcı Uzantıları

Tarayıcı uzantıları, GCal içinde birden fazla programı yönetmek için mükemmel bir yoldur. Bu eklentiler, herhangi bir kod bilmeden yükleyebileceğiniz tak ve çalıştır araçları gibidir. Bu, herkesin takvimini kolayca iyileştirmesini ve hatta bazı görevleri otomatikleştirmesini sağlar.

Ancak, bu Google Takvim uzantıları genellikle temel takvime bazı ekstra özellikler ekler ve karmaşık iş akışlarını yönetemez veya diğer birçok programa bağlanamaz. Ayrıca, yalnızca yüklediğiniz tarayıcıda çalışır, farklı tarayıcılarda veya telefonunuzda çalışmaz. Bu sınırlayıcı olabilir.

Uzantılar bazı görevler için yararlı olabilir, ancak takvimlerini diğer araçlara bağlaması veya arka planda otomasyonlar çalıştırması gereken işler için yeterince karmaşık olmayabilir.

Todoist, Airtable, Jotform, Google E-Tablolar ve ClickUp gibi diğer uygulamalardaki eylemlerden Google Takvim etkinlikleri oluşturmak için otomasyonlar ayarlayabilirsiniz. Bu, takviminizi güncel tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, tüm programlarınızın senkronize olmasını sağlamak için yeni etkinlikleri bir takvimden (ör. iş, kişisel) diğerine kopyalayan otomasyonlar da ayarlayabilirsiniz.

Google Takvim'in ClickUp gibi bir proje yönetimi ve verimlilik aracıyla entegrasyonları, iş akışını iyileştirebilir ve profesyonel ve kişisel son teslim tarihlerine uymanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Takvim Görünümü ile görevlerinizi/etkinliklerinizi renk kodlarıyla özet olarak görüntüleyin

ClickUp, görevleri, programları ve etkinlikleri tek bir yerde düzenlemek için tasarlanmış takvim özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracıdır! Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve esnek özelleştirme seçenekleri sayesinde, ClickUp Takvim görünümü, kişisel programları ve grup projelerini yönetmek için en iyi ücretsiz çevrimiçi takvimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Google Takvim ve ClickUp entegrasyonu ile planlamayı basitleştirin ve otomatik senkronizasyonu etkinleştirin

ClickUp, Google Takvim ile kolay senkronizasyon dahil olmak üzere 1.000'den fazla entegrasyon sunar. ClickUp Google Takvim Görev Senkronizasyonu entegrasyonu, Google Takvim'de yapılan tüm güncellemelerin, uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak ClickUp ile senkronize edilmesini sağlar.

Google Takvim'i ClickUp ile entegre etmenin anahtar avantajlarından biri, takvim etkinliklerinden doğrudan ClickUp Görevleri oluşturabilmenizdir. Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Entegrasyonu ayarlayın: ClickUp hesap ayarları menüsüne gidin ve Uygulama Merkezi'ne tıklayın. Kenar çubuğunda Takvimler bölümünü açın. Google Takvim bölümünde, + Hesap Ekle'ye tıklayın. Görevleri Google ile senkronize et'i seçin ve ClickUp'ın Google hesabınıza erişmesine izin vermek için talimatları izleyin Senkronizasyonu yapılandırın: Senkronize edilecek Google hesabı, Google Takvim ve senkronizasyonun yapılacağı ClickUp konumlarını belirtin. Konumdaki tüm görevleri mi yoksa sadece size atanan görevleri mi senkronize etmek istediğinizi seçin Görev oluşturmayı etkinleştirin: Entegrasyon kurulduktan sonra, Google Takvim'deki tüm yeni etkinlikler otomatik olarak ClickUp'ta görevler oluşturur. Bu görevler, başlangıç ve bitiş saatleri gibi etkinlik ayrıntılarını gösterir. Son teslim tarihleri, öncelikler ve atanan kişiler gibi görev ayrıntılarını ekleyin. Görevi ClickUp içindeki belirli projelere veya listelere de bağlayabilirsiniz

ClickUp entegrasyonları ile, Google Takvim etkinliklerinde yapılan herhangi bir değişiklik, ClickUp'taki ilgili görevleri otomatik olarak günceller. Bu, görevlerinizin ve etkinliklerinizin her zaman senkronize olduğu ve tarihleri ve son tarihleri manuel olarak güncellemenize gerek olmadığı anlamına gelir.

Özetle, ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Google Takvim'de değişiklik yapın: GCal'da etkinlik ayrıntılarını düzenleyin (örneğin, tarih, saat veya açıklamayı değiştirin) Otomatik senkronizasyon özelliğini etkinleştirin: Değişikliklerin ClickUp ile otomatik olarak senkronize edildiğini ve ilgili görevin güncellendiğini görün Güncellemeleri inceleyin: Doğruluk ve tutarlılığı korumak için tüm değişikliklerin ClickUp'ta doğru şekilde yansıtıldığından emin olun

ClickUp ile Google Takvim Otomasyonunun En Önemli Kullanım Örnekleri

ClickUp'ta profesyonel ve kişisel hayatınızı kolaylaştırabilecek bazı otomasyon örneklerine bakalım.

ClickUp aracılığıyla bildirimlerle etkinlik hatırlatıcıları

Google Takvim otomasyonunu ClickUp Otomasyonları ile entegre etmek, görevleri ve programları yönetmeyi kolaylaştırabilir. Örneğin, ClickUp'ı kullanarak yaklaşan bir Google Takvim etkinliği için hatırlatıcılar gönderebilir, böylece önemli bir toplantıyı veya son tarihi asla kaçırmazsınız.

Bu özellik uyarıları doğrudan ClickUp'a gönderir, böylece düzenli kalmanıza ve programınızı takip etmenize yardımcı olur. İş toplantısı veya sadece gündelik bir buluşma olsun, önemli etkinlikleri unutmamanız için çok kullanışlıdır.

Yaklaşan Google Takvim etkinlikleri için ClickUp görevleri oluşturma

Google Takvim etkinliklerinizi ClickUp'ta eyleme geçirilebilir, izlenebilir ve ölçülebilir görevlere dönüştürün. Bu, programınızı iş akışlarınıza dahil edebileceğiniz anlamına gelir.

Örneğin, bir toplantı planladığınızda, ClickUp otomatik olarak GCal'ınızdaki tüm toplantı bilgilerini içeren bir görev oluşturur. İhtiyacınız olursa daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bir gündem oluşturun, toplantı eylem öğeleri için atanan kişiler ekleyin, konuşma konuları veya tartışma öğeleri için ClickUp'ta kontrol listeleri oluşturun vb. Bu şekilde, etkinliklerinizi ve görevlerinizi tek bir yerden takip edebilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan ilgili bilgilere erişebilir, iş akışınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

ClickUp bunu şöyle yapıyor:

Yaklaşan etkinlikleri belirleyin: ClickUp, yaklaşan ve yeni Google Takvim etkinliklerini otomatik olarak belirleyebilir ve ilgili görevleri oluşturabilir Görevler oluşturun: Entegrasyon, tarih, saat ve açıklama gibi etkinlik ayrıntılarına göre ClickUp'ta görevler oluşturur

Google Takvim etkinliklerine göre ClickUp'ta programlar oluşturma

Herkesin zamanını en iyi şekilde kullanmak için takımınızın programını Google Takvim etkinliklerine göre ClickUp'ta düzenleyin.

Google Takvim'i ClickUp ile senkronize ederek, takvim etkinliklerine göre günlerinizi, haftalarınızı veya aylarınızı yapılandırmak için program şablonlarını kullanabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Takım Programı Şablonu, takımınızın programlarını planlamak, programlamak ve yönetmek için mükemmeldir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım Takvimi Şablonunu kullanarak takımınızın programını takip edin

Şablon, işi görselleştirmek için dört önceden oluşturulmuş görünümle birlikte gelir:

Proje Etkinlikleri Liste görünümü : Her takıma atanan tüm görevlerin ön tanımlı olarak bir arada gruplandırıldığından emin olun

Haftalık Program Pano görünümü : Takım başına atanan tüm görevleri son teslim tarihine göre düzenleyin

İş yükü görünümü: Belirli bir dönemde bir takıma atanan görevlerin sayısına genel bir bakış elde edin

Örneğin, bir takım programı, takım toplantıları, proje incelemeleri veya müşteri danışmanlıkları gibi toplantı türlerini içerebilir. Ayrıca, proje teslim tarihleri, bireysel hedefler, sunumlar veya eğitim oturumları ve müşteri hizmetleri hedefleri için son tarihler belirlemek için de yararlı olabilir.

Ayrıca, toplantıları doğrudan ClickUp'tan yeniden planlama özelliği, takvimdeki tüm değişikliklerin görev yönetim sistemine anında yansıtılmasını sağlayarak planlama çakışmaları riskini azaltır.

Google Takvim ve ClickUp'ta gizlilik ayarları

Hem Google Takvim hem de ClickUp, takvim etkinliklerinizin güvende kalmasını ve yalnızca yetkili kişilerin görebilmesini sağlamak için sıkı gizlilik ayarlarına sahiptir.

Google Takvim'i otomatikleştirirken, meraklı iş arkadaşlarınızdan kişisel randevularınızı gizlemek konusunda endişelenmenize gerek yok. Gizliliğinizi korumak için her etkinliğin ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz.

Google Takvim ile etkinliğinizin gizliliğini ayarlayın

Örneğin, takvimleri herkese açık hale getirebilir, belirli kişilerle paylaşabilir veya gizli tutabilirsiniz. Ayrıca, etkinlik ayrıntılarını kimlerin görebileceğini ve takviminizde kimlerin değişiklik yapabileceğini de kontrol edebilirsiniz.

Bu seçeneğe erişmek için, etkinliği seçin ve ön tanımlı görünürlük ayarını tıklayın. Ayrıca görünürlüğü "ücretsiz"den "meşgul"e değiştirebilirsiniz. Bu, takvim girdinizin başkalarıyla paylaşmış olsanız bile gizli kalmasını sağlar.

ClickUp — Yönetici Takvim Yönetimi için Etkili Bir Araç

ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değildir; aynı zamanda yönetici takvim yönetimi için de etkili bir çözümdür.

Yapay zeka destekli bir takvim olan ClickUp, programları, görevleri ve etkinlikleri yönetmek için bir dizi özellik sunar.

ClickUp'ın sürükle ve bırak etkinlik yöntemini kullanarak planlanmamış etkinlikler ekleyin

ClickUp Hatırlatıcılar: Önemli toplantılar ve son tarihler için hatırlatıcılar ayarlayın, randevularınızı asla kaçırmayın. Daha da önemlisi, ek dosyalar, yinelenen programlar ve tarihler ekleyebilirsiniz

Google Takvim ile entegrasyon : Google Takvim'inizi ClickUp ile senkronize ederek etkinliklerinizi ve görevlerinizi tek bir yerden yönetin

Programınızı görselleştirin : ClickUp takvim görünümünü kullanarak programınızı bir bakışta görebilirsiniz. Görünümü, ihtiyaçlarınıza göre görevleri, etkinlikleri ve son tarihleri gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz

Görev yönetimi: Her toplantı için görevler oluşturun, bunları takım üyelerine atayın ve ilerlemelerini izleyin. Bu, toplantı gündemlerini, eylem öğelerini ve takipleri yönetmenize yardımcı olabilir

ClickUp ayrıca takviminizi ve görevlerinizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek birkaç şablona sahiptir. Bu şablonlardan biri, programınızı planlamak ve zamanınızı yönetmek için yapılandırılmış bir yol sunan ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu'dur.

Bu kullanıcı dostu şablon, görevleri Kişisel, İş veya Hedefler altında kategorilere ayırmanıza olanak tanır ve birden fazla düzen seçeneği ile net görünürlük sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile gününüzü düzenleyin

Şablon size şunları sağlar:

Yaklaşan etkinlikler ve dönüm noktalarını planlayın

Daha büyük projeleri yönetilebilir parçalara bölün

Zamanı ve kapasiteyi daha verimli yönetin

İhtiyaçlarınıza göre son teslim tarihleri belirleyebilir, görevlere öncelik verebilir, durumları kullanabilir ve sütunları özelleştirebilirsiniz. Alışkanlık Takipçisi, tutarlı kalmanıza ve hedeflerinize ulaştığınızda başarı hissi yaşamanıza yardımcı olacak bir süre sayacı içerir.

Yapılacaklar listenizi daha da kişiselleştirmek için Özel Alanlar'ı kullanarak görevleri İlişkiler, İş, Kişisel Gelişim, Sağlık gibi etiketlere göre kategorilere ayırın veya sizin için önemli olan belirli kriterlere göre sınıflandırın. Yerleşik renk kodlaması, öncelik düzeyine göre görevleri bir bakışta hızlıca tanımlamanızı sağlar.

İşte ClickUp'ı Google Takvim'e mükemmel bir alternatif haline getiren zaman yönetimi için diğer bazı özellikler:

Sürükle ve bırak fonksiyonuyla görevleri kolayca planlayın

Görevleri durum, atanan kişi ve önceliğe göre düzenleyin

Ş Akışınıza ve tercihlerinize göre ClickUp Görünümlerini özelleştirin

Görevleri renk kodlarıyla işaretleyin ve gerektiğinde toplu düzenleme yapın

Gelişmiş sıralama ve filtreleme seçeneklerini kullanarak takvim etkinlikleriniz hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Proje takvimi şablonları, zaman yönetimi şablonları ve içerik takvimleri gibi şablonları keşfedin

ClickUp'ın en iyi yanı, tamamen geçiş yapmak istemiyorsanız, Google Takvim'i ClickUp ile entegre ederek ve geniş özelliklerinden yararlanarak kullanmaya devam edebilmenizdir.

ClickUp ve Google Takvim ile Zamanınızın Efendisi Olun

Google Takvim, zamanı yönetmek, iş ve kişisel randevuları planlamak ve takvimleri paylaşmak için mükemmeldir. Gmail gibi diğer Google hizmetlerine de erişmenizi sağlayan eksiksiz günlük planlayıcınız. Yerleşik özellik setine ek olarak, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Google Takvim şablonları da mevcuttur. Peki ya daha fazlasını yapabilseydi?

ClickUp ile bu mümkün!

ClickUp'ta bir son tarih belirleyin, otomatik olarak Google Takvim'inize eklensin. Önemli son teslim tarihlerini unutmak yok artık

Google Takvim'deki toplantılar, ClickUp'ta da görevler oluşturabilir ve projelerinizin ilerlemesini sağlar. Bu iki yönlü senkronizasyon, zamandan tasarruf etmenizi ve maliyetli hataları önlemenizi sağlar

Bir takımla mı çalışıyorsunuz? ClickUp takım takvimlerini Google Takvim ile senkronize edin ve herkesin uygunluk durumunu görün. Bu, çift rezervasyonları önler ve görevleri verimli bir şekilde atamanıza yardımcı olur

Kişisel etkinlikleri, iş görevlerini veya yönetici programlarını yönetiyor olun, Google Takvim ve ClickUp'ı entegre etmek daha düzenli ve verimli olmanıza yardımcı olur.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve kendiniz görün!