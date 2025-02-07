2025'in En İyi 10 Basit CRM Yazılımı

"Küçük başla ve küçük kal" fikri herkese uymaz, ancak 41 milyon kişi hariç. 🤷‍♀️

Şaka değil: ABD'de 41 milyon kişi ya tek başına çalışıyor ya da küçük işletme sahibi ve bunların %82'si işlerini büyütmemekten tamamen memnun.

Ancak şirketinizin boyutu değişmese de, operasyonlarınız ve daha akıllı araçlara olan ihtiyacınız değişecektir. Sonunda, Google Çalışma Alanı ve bir yığın yapışkan not yeterli olmayacak ve aşırı pahalı proje yönetimi yazılımlarına geçmek gereksiz bir yatırım gibi hissettirecektir.

Sonuçta, neden finansal veya çaba açısından asla kullanmayacağınız özelliklere para harcayasınız?

Bu nedenle, 41 milyon küçük ama güçlü işletme için, işleri karmaşıklaştırmadan doğru miktarda işlevselliği dengeleyen en iyi basit CRM yazılımlarını bir araya getirdik. 👍

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 10 sağlam CRM sistemi seçimimizin kısa bir listesi: ClickUp : Müşteri ilişkilerini yönetmek ve proje yönetimi için en iyisi : Müşteri ilişkilerini yönetmek ve proje yönetimi için en iyisi HubSpot: Ölçeklenebilir müşteri yönetimi için en iyisi Freshsales: Yapay zeka destekli satış yardımı için en iyisi Zoho CRM: Özelleştirme ve uygun fiyat açısından en iyisi Monday CRM: Sezgisel iş akışları ve otomasyonlar için en iyisi Less Annoying CRM: Basitlik ve küçük işletmeler için en iyisi Insightly CRM: Satış ve proje sinerjisi için en iyisi Pipedrive: Görsel satış süreçleri için en iyisi Vtiger CRM: Çapraz fonksiyonlu takım işbirliği için en iyisi Capsule CRM: Küçük işletmelerin verimliliği için en iyisi

Basit bir CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Basit bir CRM sıkıcı olmak zorunda değildir; kullanımı kolay olmasının yanı sıra ciddi bir etki yaratabilir. En iyi basit CRM yazılımını ararken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Takım tarafından benimsenme 🤝

Basit bir CRM, satış ekiplerinin işlerini kolaylaştırmaya odaklanmalıdır. Daha fazla anlaşma kapatmalarına, görevleri otomatikleştirmelerine ve takipleri kolaylaştırmalarına yardımcı olmalıdır. Öğrenme eğrisini yumuşatmak için oryantasyon desteği içeriyorsa bonus puan kazanır.

🧠 Biliyor muydunuz: CRM alıcılarının %98'i, CRM seçerken satış otomasyonu özelliklerini en önemli öncelik olarak görüyor.

Parasının değeri 💹

Küçük işletmeler gizli ücretleri karşılayamaz. Ek ücret ödemeden özel raporlar, satış boru hattı görünümleri ve görev otomasyonu sunan bir CRM arayın.

CRM'niz, temsilcilerin görevlerin peşinde koşmak yerine anlaşmaları kapatmaya odaklanmasına yardımcı olmalıdır. Boru hattı yönetimi, potansiyel müşteri puanlama, e-posta senkronizasyonu ve toplantı planlama gibi özellikler kaosu netliğe dönüştürebilir.

Entegrasyonlar ✅

Takımınızı yüzlerce uygulama ile karıştırmayın. Favori araçlarınız veya platformlarınızla (Zapier veya Zoom gibi) uyumlu bir CRM yazılımı seçmek, sorunsuz iş akışları için çok önemlidir.

Özelleştirilebilirlik 🙌

Pipeline'lardan etiketlere kadar, CRM'nizin işinize uyum sağlamasını sağlayın, tersini değil.

Görev otomasyonu ve yapay zeka 🤖

E-posta yazma, çağrı transkripsiyonu ve zaman çizelgesi özetleri için AI araçlarına sahip CRM çözümlerini seçin; bunlar verimliliğinizi artıracaktır.

En İyi 10 Basit CRM

Bir işletme olarak önemsiz veya tekrarlayan görevlerle zaman kaybetmek için vaktiniz yok. Ancak satış ve iş süreçleri o kadar karmaşıktır ki, satış temsilcilerinin %32'si her gün bir saatten fazla zamanını manuel veri girdisiyle geçiriyor.

Ama endişelenmeyin, biz sizin arkanızdayız. İşte size zaman ve çaba tasarrufu sağlayacak on basit CRM aracı.

1. ClickUp (Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi)

Genellikle, işletmelerin müşteri ilişkilerinde karşılaştığı en büyük zorluklar veri kalitesi sorunları, zayıf iletişim ve yüksek maliyetlerdir. Ancak, çözümlere dalmadan önce, kuruluşunuzdaki benzersiz zorlukları belirlemek önemlidir.

Bu sorunlu noktaları belirledikten sonra, bunları etkili bir şekilde çözebilecek ClickUp gibi bir CRM yazılımı seçtiğinizden emin olun.

ClickUp CRM, CRM işlevlerini, proje yönetimini, görev atamalarını ve belge paylaşımını tek bir şık platformda birleştirir. İş için her şeyi içeren nihai uygulama. 💯 Artık araçlar arasında geçiş yapmanıza veya neredeyse hiç kullanmadığınız yazılımlar için para ödemenize gerek yok. ClickUp ile her şey tek bir yerde.

Örneğin, ClickUp'ın Müşterinin Sesi Şablonu, müşteri geri bildirimlerini yapılandırılmış bir şekilde toplamanıza ve analiz etmenize yardımcı olur.

Destek ekipleri için ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu, biletleri, sohbetleri ve öncelikli görevleri birleştirerek gelen biletleri ve çözümleri kolayca izlemenizi sağlar.

İşleri daha da basitleştirmek için, ClickUp Özel Durumları, satış sürecinin her aşaması için görsel göstergeler oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, "Sıcak Müşteri 🔥", "Müzakere Ediliyor 🤝" veya "Kapalı-Kazanıldı 💸" gibi

ClickUp Özel Durumları kullanarak bir görevin veya projenin durumunu kolayca değiştirin

ClickUp Özel Alanlar daha da daraltır. Bir müşterinin bütçesini, konumunu veya potansiyel müşteri türünü izlemek mi istiyorsunuz? CRM'nize "LTV (Ömür Boyu Değer)" veya "Potansiyel Müşteri Puanı" gibi alanlar ekleyin ve veri düzenlemenizi işinize uyacak şekilde özelleştirin.

💡 Profesyonel İpucu: Her seferinde verileri manuel olarak girmek yerine ClickUp Brain'i kullanın; AI destekli otomasyonu, bir anlaşma "Teklif Gönderildi" durumuna geçtiğinde bir takip görevi oluşturur ve son teslim tarihine yaklaşan görevler için hatırlatıcılar gönderir, yani zaman kazanırsınız.

Benzer şekilde, ClickUp Belgeleri, işbirliğinin bilgi yönetimi ile buluştuğu yerdir. ClickUp Beyaz Tahtalar ise beyin fırtınası yapmak için mükemmeldir. Her iki araç da, ilerledikçe paydaşları atamanıza, gerçek zamanlı iletişim ve geri bildirime erişmenize ve herkesin sorumlu olmasını sağlayacak şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Son olarak, bir CRM sistemini mevcut iş akışınıza nasıl entegre edeceğiniz konusunda endişelenmenize gerek yok. ClickUp, Slack, Google Takvim ve Zoom gibi popüler araçlarla entegre olarak bunu halleder.

Hatta, size bir başlangıç yapalım. ClickUp'ın CRM şablonu, her boyuttaki işletme için müşteri ilişkileri yönetimini basitleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM şablonunu kullanarak potansiyel müşterileri besleyin, karmaşık hesapları yönetin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Bu şablon, potansiyel müşterileri izlemek, fırsatları yönetmek ve iletişim bilgilerini tek bir yerde düzenlemek için sisteminizi merkezileştirir.

Özelleştirilebilir iş akışları ve satış aşamasına göre görev önceliklendirme gibi özellikler, takımların önemli olan şeylere, yani anlaşmaları kazanmaya ve kalıcı ilişkiler kurmaya odaklanmalarını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri ✅

Özelleştirilebilir iş akışları : Müşteri ayrıntılarını, satış aşamalarını ve daha fazlasını izlemek için satış boru hatları, özel durumlar ve alanlar oluşturun

Çoklu görünüm : Kanban panoları, Takvim veya Tablo görünümleri aracılığıyla görevlere ve sorulara erişerek sorunsuz bir organizasyon sağlayın

AI ile görev otomasyonu : E-posta bildirimleri, anlaşma güncellemeleri ve görev atamaları gibi rutin CRM görevlerini otomatikleştirin

Güçlü entegrasyonlar : Slack, Google Takvim, Loom ve Zoom gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak iş akışlarını ve iletişimi geliştirin

İşbirliği için Beyaz Tahtalar : Daha iyi ekip çalışması için görsel araçlarla beyin fırtınası yapın, stratejiler oluşturun ve planlayın

Özel Alanlar : Müşteri verilerini merkezileştirmek için potansiyel müşteri türlerini, bütçeleri, iletişim bilgilerini veya şirket boyutunu izlemek için alanlar ekleyin

Belge paylaşımı: ClickUp Docs'u kullanarak şablonları veya raporları kolaylıkla oluşturun, paylaşın ve yönetin

ClickUp sınırlamaları 💢

Yeni kullanıcıların platformun birçok seçeneğine alışması biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması 💰

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı seviyorum! Satış boru hattımı yönetmekten CRM satış döngüsüne, takım iletişiminden üretim programıma kadar işimdeki her şey için kullanıyorum

ClickUp'ı seviyorum! Satış boru hattımı yönetmekten CRM satış döngüsüne, takım iletişiminden üretim programıma kadar işimdeki her şey için kullanıyorum

2. HubSpot (Ölçeklenebilir müşteri yönetimi için en iyisi)

via HubSpot

İşleri karmaşıklaştırmadan müşteri etkileşimlerini ve satış süreçlerini merkezileştirmek isteyen işletmeler HubSpot CRM'yi tercih edebilir.

Ücretsiz planı, iletişim yönetimi, e-posta izleme ve görsel satış boru hattını içerir, bu da onu küçük takımlar veya işletmeler için pratik bir seçenek haline getirir.

HubSpot'un özel gösterge panelleri, satış faaliyetlerini de net bir şekilde gösterir, böylece yöneticiler performansı kolayca izleyebilir ve fırsatları belirleyebilir.

HubSpot'un en iyi özellikleri ✅

Yeni başlayanlar için Ücretsiz CRM : 1.000 kişiye kadar sınırsız veri depolama ile kişi yönetimi, satış boru hatları ve raporlama araçlarından yararlanın

Pipeline yönetimi : Sürükle ve bırak işlevselliği ile satış pipeline'ınızı görselleştirin, potansiyel müşterilere öncelik verin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın

AI destekli araçlar : E-postaları otomatikleştirin, toplantıları planlayın ve müşteri etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip ederek verimliliği artırın

Özel gösterge panelleri : Satış faaliyetleri, takım performansı ve büyüme fırsatları hakkında ayrıntılı raporlarla anahtar metrikleri izleyin

Güçlü entegrasyonlar: Slack, Google Takvim ve Zoom gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak sorunsuz bir iş akışı elde edin

HubSpot sınırlamaları 💢

Daha büyük takımlar için fiyatlandırma : Gelişmiş özellikler ve ek koltuklar, büyüyen kuruluşlar için pahalı olabilir

Sıra raporlama: Üst düzey genel bakışlar mevcuttur, ancak e-posta sıraları için A/B testi yeterince derinlemesine değildir

HubSpot fiyatlandırması 💰

Ücretsiz Plan

Başlangıç Müşteri Platformu : Aylık 12 $

Profesyonel Müşteri Platformu : 1.170 $/ay

Enterprise Müşteri Platformu: 4.300 $/ay

HubSpot puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.270+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

Hubspot, özellikle pazarlama, satış ve hizmet süreçlerini tek bir platformda kolaylaştırmak isteyenler için iyi bir CRM aracıdır.

Hubspot, özellikle pazarlama, satış ve hizmet süreçlerini tek bir platformda kolaylaştırmak isteyenler için iyi bir CRM aracıdır.

3. Freshsales (AI destekli satış yardımı için en iyisi)

via Freshsales

Freshsales, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştırmasına, görevleri otomatikleştirmesine ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Dahası, Freddy AI'nın temelinde yer alan Freshsales, takımların öncelikli potansiyel müşterilere odaklanmasına yardımcı olmak için potansiyel müşteri puanlama ve anlaşma önerileri gibi değerli içgörüler sağlar.

Kişiselleştirilmiş iletişim için 360° müşteri görünümü ve etkinlik izleme özelliklerini sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz.

Freshsales'ın en iyi özellikleri ✅

Freddy AI yardımı : Verimliliği artırmak için potansiyel müşteri puanlamasını, anlaşma önerilerini ve e-posta oluşturmayı otomatikleştirir

360° müşteri görünümü : Müşteri etkileşimlerini merkezileştirir ve daha iyi etkileşim için bağlamsal içgörüler sağlar

Sürükle ve bırak satış boru hattı : Sezgisel Kanban görünümüyle anlaşmaları verimli bir şekilde görselleştirin, sıralayın ve güncelleyin

Etkinlik izleme : Hedefli iletişim stratejileri oluşturmak için kullanıcı davranışlarını ve etkileşimlerini izleyin

Uygulama içi arama: Üçüncü taraf yazılımlar olmadan arama yapın ve aramaları izleyin; otomatik arama ve arama yönlendirme özellikleri dahildir

Freshsales sınırlamaları 💢

Veri aktarımı: Gelişmiş özel raporlar için sınırlı seçenekler

İşbirliği erişilebilirliği: Zahmetli izinler ve rol yönetimi

Müşteri desteği: Tutarsız yanıt süreleri ve sorun çözme

Fiyatlandırma kademeleri: Gelişmiş özellikler için daha yüksek maliyetler, daha küçük takımlar için uygun olmayabilir

Arayüz güncellemeleri: Bildirim yapılmaksızın ara sıra yapılan değişiklikler iş akışlarını kesintiye uğratabilir

Freshsales fiyatlandırması 💰

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

Freshsales puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (610+ yorum)

4. Zoho CRM (Özelleştirme ve uygun fiyat açısından en iyisi)

via Zoho

Zoho CRM, harika özellikleri ve bütçe dostu fiyatı nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında popülerdir.

Son derece özelleştirilebilir arayüzü, işletmelerin iş akışlarını kişiselleştirmesine, müşteri verilerini yönetmesine ve bütçesini zorlamadan satış süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır.

Ayrıca, Zoho CRM'nin 360° müşteri görünümünü kullanan küçük bir takım, birden fazla kanaldan müşterilerle etkileşim kurabilir.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri ✅

Özel iş akışları : İş akışlarını, puanlama kurallarını ve satış aşamalarını iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

360° müşteri görünümü : Ayrıntılı müşteri profillerine erişin ve çok kanallı etkileşimleri etkin bir şekilde yönetin

Zia AI asistanı : E-posta yeniden yazma, anomali algılama ve satış tahminleri için yapay zeka destekli içgörülerden yararlanın

Güçlü entegrasyonlar : Zoho'nun ekosistemi ve popüler üçüncü taraf platformları dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulamaya bağlanın

Satış araçları: Tahmin, puanlama ve satış sinyalleri gibi özellikler karar verme ve anlaşma kapanışlarını iyileştirir

Zoho CRM sınırlamaları 💢

Özellik fazlalığı : Kapsamlı seçenekler, yeni kullanıcıları veya küçük takımları zorlayabilir

Öğrenme eğrisi : Özelliklerini tam olarak kullanmak için zaman ve kaynak gerektirir

Destek tutarlılığı: Müşteri desteğinin yanıt verme hızı ve rehberliği ile ilgili karışık yorumlar

Zoho CRM fiyatlandırması 💰

Ücretsiz Sürüm

Standart Plan : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel Plan : Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Zoho CRM puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,1/5 (2.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho CRM hakkında ne diyor?

Görevleri otomatikleştirmeye, takımla işbirliğini geliştirmeye ve böylece idari görevlere ayırdığımız zamanı azaltmaya olanak tanır.

Görevleri otomatikleştirmeye, takımla işbirliğini geliştirmeye ve böylece idari görevlere ayırdığımız zamanı azaltmaya olanak tanır.

5. Monday CRM (Sezgisel iş akışları ve otomasyonlar için en iyisi)

via Monday

Monday CRM, satış süreçlerini, görevleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için son derece özelleştirilebilir bir platform sunar.

Sürükle ve bırak arayüzü ile kullanıcılar zahmetsizce iş akışları oluşturabilir, anlaşma aşamaları ayarlayabilir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir.

Daha küçük satış takımları, potansiyel müşteri atamalarını ve e-posta takiplerini otomatikleştirirken, Monday'in özelleştirilebilir satış süreçleriyle anlaşmaları izleyebilir.

Monday CRM'nin en iyi özellikleri ✅

Özel satış süreçleri : Sürükle ve bırak işlevselliği ile anlaşma aşamalarını kolayca oluşturun ve yönetin

Otomasyon : Verimliliği artırmak için potansiyel müşteri atama ve e-posta takibi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Çoklu görünüm : Daha iyi görselleştirme için Gantt grafikleri, takvimler ve Kanban panoları aracılığıyla satış verilerine erişin

AI araçları : Yerleşik AI ile e-posta oluşturma, görev oluşturma ve iş akışı optimizasyonlarını otomatikleştirin

Entegrasyonlar: Google Takvim, Slack ve diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak uyumlu bir iş akışı sağlayın

Monday CRM sınırlamaları 💢

Fiyatlandırma : Üst düzey planlar küçük takımlar için maliyetli olabilir

Mobil işlevsellik : Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı özellikler sunar

Gösterge paneli görünümleri: Görünümleri yeniden düzenleme veya konumlandırma konusunda esneklik eksikliği

Monday CRM fiyatlandırması 💰

Temel : 12 $/koltuk/ay

Standart : 17 $/koltuk/ay

Pro : 28 $/koltuk/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday CRM puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,6/5 (820+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday CRM hakkında ne diyor?

Monday'in UI/UX'inin büyük hayranıyım. Muhtemelen daha iyisi olamazdı. Fonksiyonellik açısından, kod gerektirmeyen otomasyonlar da oyunun kurallarını değiştiriyor.

Monday'in kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyiminin büyük hayranıyım. Muhtemelen daha iyisi olamazdı. Fonksiyonellik açısından, kod gerektirmeyen otomasyonlar da oyunun kurallarını değiştiriyor.

🔗 Ayrıca okuyun: 11 Ücretsiz Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu

6. Less Annoying CRM (Basitlik ve küçük işletmeler için en iyisi)

via Less Annoying CRM

Diyelim ki, müşteri projelerini yöneten serbest bir grafik tasarımcısınız. Müşteri geri bildirimlerini izlemek ve senkronize bir takvimle son teslim tarihlerini düzenlemek için e-postaları kaydetmenize yardımcı olacak bir araç ister misiniz?

Less Annoying CRM size bunu sunar.

Adından da anlaşılacağı gibi, Less Annoying CRM, küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler için özel olarak tasarlanmış, kullanımı kolay ve gereksiz özelliklerden arındırılmış bir araçtır.

En kullanışlı özelliklerinden biri, "İlk Konsept", "Revizyonlar" ve "Son Teslim" gibi proje aşamalarını yönetmek için sınırsız boru hattıdır, bu da takımınızın işini çok kolaylaştırır.

Less Annoying CRM'nin en iyi özellikleri ✅

Basitlik : Zor öğrenme süreci gerektirmeyen sezgisel tasarım

Görev izleme : Kullanıcıların hiçbir takip veya randevuyu kaçırmamasını sağlar

Takvim entegrasyonu : Sorunsuz planlama için Google veya Outlook ile senkronizasyon

E-posta günlüğü : Müşteri iletişimlerini otomatik olarak kaydeder

Sınırsız satış kanalları: Birden fazla satış aşamasını ve iş akışını kolaylıkla yönetin

Daha az can sıkıcı CRM sınırlamaları 💢

Gelişmiş özellikler : Daha büyük CRM'lerde bulunan işlevler yoktur

Özelleştirme : Rakiplere kıyasla sınırlı seçenekler

Entegrasyon sınırlamaları: Çok sayıda üçüncü taraf aracı desteklemez

Daha az can sıkıcı CRM fiyatlandırması 💰

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Daha az can sıkıcı CRM derecelendirmeleri ve yorumları 🌟

G2 : 4,9/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (610+ yorum)

🔗 Ayrıca okuyun: Müşteri Memnuniyetini Artırmak için En İyi 10 Müşteri Geri Bildirim Aracı

7. Insightly CRM (Satış ve proje sinerjisi için en iyisi)

via Insightly

Insightly CRM, satış boru hattı yönetimi, proje izleme ve pazarlama araçlarının benzersiz bir karışımını sunar.

Küçük bir işletme olarak, birden fazla aracı atlayabilir ve proje yönetimi entegrasyonunu kullanarak satış takımlarının fırsatları sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir projelere dönüştürmesini sağlayabilirsiniz.

Insightly CRM'nin en iyi özellikleri ✅

Proje yönetimi entegrasyonu : Kazanılan anlaşmaları tüm ilgili ayrıntılarla birlikte proje boru hatlarına dönüştürün

Özel gösterge panelleri : Özel bir CRM gösterge panelinde paylaşılabilir performans ölçümleriyle KPI'ları gerçek zamanlı olarak izleyin

E-posta yönetimi : E-posta şablonlarıyla toplu veya tek seferlik e-postaları planlayın, izleyin ve gönderin

Ş Akışı otomasyonu : Potansiyel müşteri yönlendirme, görev atama ve takip işlemlerini otomatikleştirin

Kapsamlı entegrasyonlar: QuickBooks, Shopify ve Slack gibi araçlarla bağlantı kurarak birleşik bir iş akışı elde edin

Insightly CRM sınırlamaları 💢

Destek : Kullanıcı desteği için ek ücretli planlar gerekir

Dosya depolama : Kurumsal düzeydeki planlara kadar sınırlıdır

İzinler: Gelişmiş izinler yalnızca premium planlarda mevcuttur

Insightly CRM fiyatlandırması 💰

Standart Plan : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel Plan : Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly CRM puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,0/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (840+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Insightly hakkında ne diyor?

Entegrasyonlar çoktur. Outlook'tan iletişim bilgilerinin toplanması, manuel veri girişinden büyük ölçüde tasarruf sağlar.

Entegrasyonlar çoktur. Outlook'tan iletişim bilgilerinin toplanması, manuel veri girişinden büyük ölçüde tasarruf sağlar.

🧠 Biliyor muydunuz: Şirketlerin yalnızca %13'ü CRM platformuna yatırım yapmayı en önemli satış öncelikleri arasında görüyor. Bu da diğer %87'sinin hala yapışkan notlara ve elektronik tablolara bağlı olduğu anlamına geliyor.

8. Pipedrive (Görsel satış süreçleri için en iyisi)

via Pipedrive

Pipedrive CRM, alıcının yolculuğunun her aşamasında net görünürlük sağlayan sezgisel, kanban tarzı bir düzen ile satış boru hattı yönetimine odaklanır.

Satış takımlarının organize olmalarına ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Görevleri otomatikleştirmek için potansiyel müşteri puanlama, iletişim izleme ve yapay zeka araçları içerir.

Ayrıca, Pipedrive'ın esnekliği, işletmelerin satış süreçlerini özelleştirmesine, özel alanlar oluşturmasına ve 400'den fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre olmasına olanak tanır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri ✅

Görsel boru hatları : Kanban tarzı görünümle satış aşamalarını ve ilerlemeyi net bir şekilde izleyin

Potansiyel müşteri puanlama : Özel kriterler kullanarak yüksek niyetli potansiyel müşterileri belirleyin ve önceliklendirin

İletişim izleme : E-postalar ve toplantılar dahil tüm müşteri etkileşimlerini tek bir gösterge panelinden yönetin

AI araçları : Potansiyel müşteri geliştirme, anlaşma ilerlemesi ve e-posta iletişimini otomatikleştirin

Özelleştirilebilir iş akışları: Satış sürecinize uyacak şekilde boru hatlarını, alanları ve etkinlikleri özelleştirin

Pipedrive sınırlamaları 💢

Sınırlı raporlama : Gelişmiş analitik ve özel raporlama için daha üst düzey planlar gerekir

Pahalı eklentiler : AI araçları gibi bazı özellikler maliyetleri önemli ölçüde artırabilir

Ücretsiz sürüm yoktur: 14 günlük deneme sürümü mevcuttur, ancak devam eden ücretsiz plan yoktur

Pipedrive fiyatlandırması 💰

Essential Plan : Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Gelişmiş Plan : Koltuk başına aylık 24 $

Profesyonel Plan : Koltuk başına aylık 49 $

Güç Planı : Koltuk başına aylık 59 $

Enterprise Planı: Koltuk başına aylık 79 $

Pipedrive puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,3/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

🧠 Biliyor muydunuz: "Müşteri ilişkileri yönetimi" (CRM) terimi 1995 yılında ortaya çıkmıştır, ancak kökleri 1980'lere, veritabanı pazarlaması ve ilk iletişim yönetimi yazılımlarına (CMS) kadar uzanmaktadır

9. Vtiger (Çapraz fonksiyonlu takım işbirliği için en iyisi)

via Vtiger

Vtiger CRM, pazarlama, satış ve destek ekiplerini tek bir platformda birleştiren Tek Görünüm özelliği ile öne çıkıyor. Bu yapay zeka destekli CRM, her boyuttaki işletme için uygundur. Süreç otomasyonu, anlaşma odaları ve randevu planlama için araçlar sunar.

İlk temas aşamasından satış sonrası desteğe kadar tüm süreci tek bir arayüzden yönettiğinizi hayal edin. Vtiger'ın Deal Room özelliği ile satış temsilcileri ve müşteriler gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve her etkileşimi sorunsuz bir şekilde izleyebilir.

Vtiger'in en iyi özellikleri ✅

Tek Görünüm : Departmanlar arasında müşteri etkileşimlerinin 360 derecelik bir görünümünü sunar

Süreç tasarımcısı : Sürükle ve bırak kolaylığıyla : Sürükle ve bırak kolaylığıyla CRM iş akışlarını ve departmanlar arası görevleri otomatikleştirir

Anlaşma odası : Satış temsilcileri ve potansiyel müşteriler için merkezi işbirliği gösterge paneli

Randevu sayfaları : Müşteri toplantılarını kolaylaştırmak için özelleştirilebilir planlama araçları

Calculus AI: Potansiyel müşteri puanlama, konuşma analizi ve akıllı öneriler için yapay zeka destekli içgörüler

Vtiger sınırlamaları 💢

Temel mobil uygulama : Masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı işlevsellik

Belge özelleştirme sorunları : Kullanıcılar şablonları özelleştirmede zorluklar yaşadıklarını bildiriyor

Ara sıra senkronizasyon sorunları: Ayarlar ve entegrasyonlar bazen kaydedilemeyebilir

Vtiger fiyatlandırması 💰

One Growth : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Bir Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 30 $

Bir Enterprise: Kullanıcı başına aylık 42 $

Vtiger puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (330+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Vtiger hakkında ne diyor?

Vtiger, satışların analiz ve geliştirilmesine yönelik yeni fonksiyonları sayesinde şirketimize mükemmel sonuçlar getirdi.

Vtiger, satışların analizi ve geliştirilmesine yönelik yeni fonksiyonları sayesinde şirketimize mükemmel sonuçlar getirdi.

10. Capsule CRM (Küçük işletmelerin verimliliği için en iyisi)

via Capsule CRM

Sıkıcı yeni çalışanların işe alım görevlerini otomatikleştirmeyi veya belirli anlaşmaların neden kaybedildiğini izlemeyi, hepsini sezgisel bir arayüzde yapmayı hayal edin.

Capsule'un çoklu satış boru hattı ve proje yönetimi araçları, yeni kurulan ve büyüyen işletmeler için idealdir. CRM, e-posta pazarlaması, iş akışı otomasyonu ve kayıp neden raporlaması gibi çeşitli özellikler sunar.

Capsule CRM'nin en iyi özellikleri ✅

E-posta pazarlama entegrasyonu : Transpond ile sorunsuz senkronizasyon sağlayarak kişi listelerini yönetir ve kampanyalar yürütür

Kayıp neden raporlama : Anlaşmaların neden kaybedildiğini belirler ve satış stratejilerini iyileştirmek için içgörüler sunar

Ş Akışı otomasyonu : Tekrarlayan görevleri hızlandırır ve satış aşamalarında tutarlı takip sağlar

Pipeline yönetimi : Birden fazla özelleştirilebilir pipeline üzerinden satış fırsatlarını izler

Proje yönetimi: Müşteri projelerini ve takım görevlerini yönetmek için Kanban tarzı panolar

Capsule CRM sınırlamaları 💢

Temel ücretsiz plan : Raporlama özellikleri hariç temel işlevlerle sınırlıdır

Pazarlama entegrasyonları : Rakiplere kıyasla daha az seçenek

Özel hesap yöneticisi yoktur: Üst düzey planlarda kişiselleştirilmiş hesap desteği yoktur

Capsule CRM fiyatlandırması 💰

Başlangıç : Aylık 18 $/kullanıcı

Büyüme : Aylık 36 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 54 $/kullanıcı

Ultimate: Aylık 72 $/kullanıcı

Capsule CRM puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,7/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (160'dan fazla yorum)

🔗 Ayrıca okuyun: Müşterilerinize Daha İyi Hizmet Vermek için CRM Veritabanı Oluşturma

Küçük İşletmeler, ClickUp ile Büyük Kazançlar

Finansal bağımsızlık ve girişimciliğin birçok kişinin hedefi olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ancak, başarılı işletmeleri diğerlerinden ayıran bir şey var: kişiselleştirilmiş, akılda kalan müşteri etkileşimleri. ✨

Jerry Fritz'in çok yerinde bir şekilde söylediği gibi, "Güçlü bir müşteri hizmetleri kültürü kopyalanamaz."

Küçük işletmeler için avantaj, her müşterinin kendini değerli hissetmesini sağlamaktır. Ancak doğru araçlar olmadan, en iyi niyetler bile başarısız olabilir. İşte burada ClickUp devreye girer.

ClickUp ile, satış sürecini izleyen, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve asla kullanmayacağınız özelliklerle sizi boğmadan takımlar arası işbirliğini teşvik eden hepsi bir arada bir CRM elde edersiniz.

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