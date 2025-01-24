2025'te Bilmeniz Gereken En İyi 10 Web Tabanlı CRM Aracı

🔎 Biliyor muydunuz? İş açısından kritik verilerin şaşırtıcı bir şekilde %40'ı veri silolarında hapsolmuş durumda!

Düşünün: daha akıllı kararlar almanızı sağlayacak bilgilerin neredeyse yarısı, parçalı sistemlerde saklı ve en çok ihtiyaç duyduğunuz anda erişilemez durumda.

İşletme sahipleri ve yöneticiler için bu sadece bir istatistik değil, günlük bir baş ağrısıdır.

İşte bu yüzden web tabanlı CRM yazılımları oyunun kurallarını değiştirdi.

Müşteri verilerini tek bir bulut tabanlı platformda birleştiren bu CRM sistemleri, siloları ortadan kaldırır, sıkıcı görevleri otomatikleştirir ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. ⚡

Mevcut kurulumunuzu yükseltmek veya ilk CRM yazılımınızı satın almak istiyorsanız, bu kılavuz müşteri ilişkilerinizi yönetme şeklinizi dönüştürecek en iyi web tabanlı CRM seçeneklerini öne çıkarır.

⏰ 60 saniyelik özet Web tabanlı CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini yönetmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve veri silolarını ortadan kaldırmak için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Bu araçlar, müşteri verilerini merkezileştirerek, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve verimliliği artırmak için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak işletmeleri güçlendirir. İşte 2025 için en iyi seçeneklere ve bunların öne çıkan özelliklerine hızlı bir bakış: ClickUp (CRM ve proje yönetimi için en iyi hepsi bir arada günlük uygulama)

Salesforce (AI destekli satış içgörüleri için en iyisi)

HubSpot (Ücretsiz CRM araçlarıyla büyüyen işletmeler için en iyisi)

Zoho CRM (Kapsamlı 360° müşteri bilgileri için en iyisi)

Pipedrive (Görsel satış boru hattı yönetimi için en iyisi)

Monday. com (İş akışı otomasyonuna sahip özelleştirilebilir CRM için en iyisi)

Freshsales (Daha akıllı satışlar için AI destekli CRM için en iyisi)

Insightly (CRM ile proje yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

Less Annoying CRM (Basitlik ve küçük işletmeler için en iyisi)

Copper CRM (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

Web tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

🔎 Biliyor muydunuz? Mitch Muhney ve Mike Sullivan, ilk müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı olan ACT! (Activity Control Technology) yazılımını 1987 yılında geliştirdi!

Web tabanlı bir CRM seçerken, işinizin ihtiyaçlarını karşılayan ve verimsizlikleri ortadan kaldıran özelliklere odaklanın. Bu hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) platformları esneklik ve erişilebilirlik sağlayarak müşteri ilişkilerini her yerden yönetmenize olanak tanır.

Öncelik vermeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Merkezi iş verileri depolama: Web tabanlı veya bulut CRM sistemlerinden yararlanarak müşteri bilgilerine erişimi basitleştirin, dağınık elektronik tabloları her şeyi tek bir güvenli konumda düzenleyen birleşik bir platformla değiştirin

Otomasyon araçları: Takip, veri girişi ve potansiyel müşteri izleme gibi Takip, veri girişi ve potansiyel müşteri izleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek takımınızın anlamlı işlere odaklanmasını sağlayın

Erişilebilirlik: İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazda çalışan bulut CRM çözümleriyle, takımınızın nerede olursa olsun bağlantıda kalmasını sağlayın ve uzaktan işbirliğini kolaylaştırın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: İş metriklerinizi nasıl göreceğinizi kişiselleştirin; ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan gösterge panelleriyle satış performansını izleyin, potansiyel müşterileri takip edin ve müşteri memnuniyetini ölçün

Entegre araçlar: Verimli satış etkinliği için mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayan bir CRM seçerek satış , pazarlama ve proje yönetimi çabalarınızı tek bir çatı altında birleştirin

Gerçek zamanlı analitik: Trendleri, müşteri davranışlarını ve performans eksikliklerini belirlemek için ayrıntılı, güncel raporlardan yararlanın ve sonuçları yönlendiren veriye dayalı kararlar alın 💻

Potansiyel müşteri ve anlaşma izleme: İlk temastan kapanışa kadar potansiyel müşterileri ve anlaşmaları yöneten araçlarla satış İlk temastan kapanışa kadar potansiyel müşterileri ve anlaşmaları yöneten araçlarla satış CRM sürecinize tam görünürlük kazanın ve hiçbir fırsatın kaçmamasını sağlayın

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Tamamen Özelleştirilebilir CRM Yazılım Sistemleri

En İyi 10 Web Tabanlı CRM Yazılımı

Doğru web tabanlı CRM yazılımına sahip olmak zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilir. En iyi web tabanlı CRM yazılımlarına daha yakından bakalım:

1. ClickUp (CRM ve proje yönetimi için en iyi hepsi bir arada günlük uygulama)

ClickUp CRM'yi Kullanmaya Başlayın ClickUp CRM ile satış sürecinizi ve müşteri yönetiminizi kolaylaştırın

ClickUp CRM, özelleştirilebilir araçları güçlü iş akışlarıyla birleştirerek müşteri ilişkilerini yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Her boyuttaki takıma hitap etmek üzere tasarlanan ClickUp, CRM sisteminizi iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyarak sorunsuz bir müşteri yönetimi deneyimi sağlar.

ClickUp'taki Özel Alanlar ile, potansiyel müşteri durumundan anlaşma değerine, iletişim bilgilerine ve sonraki adımlara kadar her şeyi tek bir yerden izleyen bir CRM veritabanı oluşturabilirsiniz. Örneğin, potansiyel müşteri kaynağı için yeni bir alan oluşturabilir ve bunu "Öncelik" ve "Takip Tarihi" alanlarının yanına ekleyerek takımınızın hiçbir fırsatı kaçırmamasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak, boru hattınızın durumunu gerçek zamanlı olarak, takımınızın performansını ve ilgili gelir rakamlarını değerlendirebilirsiniz. Grafikler ve kartlar kullanarak "Bu Ay Kapalı Anlaşmalar" veya "En İyi Performans Gösteren Satış Temsilcileri" gibi istatistikleri değerlendirebilirsiniz. Bu, takımların görev önceliklerini düzenlemesine ve satış sürecindeki engelleri anında belirlemesine olanak tanır.

ClickUp CRM ile satış sürecini görselleştirin, ilerlemeyi net bir şekilde izleyin ve takım performansını takip edin

ClickUp'ın özel iş akışları, Kanban panoları, listeler veya Gantt grafikleri kullanarak satış boru hattınızı görsel olarak yönetmenizi sağlar. Örneğin, bir boru hattı panosunda "Yeni Müşteri Adayı", "İletişim Kuruldu", "Müzakere" ve "Kapalı" gibi aşamalar oluşturabilir ve aşamalar arasında anlaşmaları sürükleyip bırakarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

ClickUp CRM içinden ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve düzenleme yapın

ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği araçları, bağlantıda kalması ve uyumlu çalışması gereken takımlar için idealdir.

Görev yorumları, ClickUp Sohbet ve işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri gibi özellikler, birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak her şeyi merkezi bir yerde tutar. Bu, verimli iletişimi teşvik eder ve olası hataları azaltır. ⚡

1.000'den fazla uygulamayı saniyeler içinde ClickUp ile entegre edin ve senkronize edin

Platformun entegrasyon yetenekleri, ClickUp'ın 1.000'den fazla uygulama entegrasyonunu desteklemesi ile bir başka önemli avantajdır. E-posta araçlarından dosya depolamaya ve pazarlama yazılımlarına kadar, bu entegrasyonlar işletmelerin tüm favori uygulamalarına bağlanmasını sağlayarak genel verimliliği ve veri yönetimini geliştirir. 🔗

Görevleri otomatik olarak atayın, durum güncellemelerini tetikleyin ve öncelikleri değiştirerek takımınızın ClickUp'ta odaklanmasını sağlayın

AI destekli ClickUp Brain ve ClickUp Otomasyonları, ClickUp'ın CRM işlevselliğinin önemli köşe taşlarıdır.

Birlikte çalışan bu araçlar, takip hatırlatıcıları, görev atamaları ve veri girişi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek işletmelerin zamandan tasarruf etmesini sağlar. Bu sayede takımlar daha stratejik faaliyetlere odaklanabilir ve verimlilik artar. Brain ayrıca ilerleme güncellemeleri ve akıllı yanıtlar sunarak CRM iş akışlarınızı daha hızlı, daha akıllı ve stressiz hale getirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonu ile hemen işe başlayın, özelleştirin ve potansiyel müşterileri anında izlemeye başlayın

Dahası, ClickUp'ın CRM Şablonu, satış süreçlerini yönetmek, potansiyel müşterileri izlemek ve müşteri verilerini düzenlemek için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Özelleştirilebilir durumlar, alanlar ve görünümler ile bu şablon, takımların görevleri satış aşamalarına göre önceliklendirmesine, verimsizlikleri ortadan kaldırmasına ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için değerli içgörüler elde etmesine olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Satış takiplerini, satış süreci güncellemelerini ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

Gösterge panelleriyle satış verilerini ve takım performansını görselleştirin

Müşterilerle iletişimi kolaylaştırmak için e-posta entegrasyonları kurun

Daha hızlı başlangıç ve özelleştirme için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın

Formül alanlarıyla gelirleri, anlaşma boyutlarını ve müşteri içgörülerini izleyin

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünüm seçenekleri mobil cihazlarda mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI: Mevcut planlarınıza kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor

Bir kullanıcı, ClickUp'ın otomasyon ve proje yönetimi yetenekleri hakkında şunları söylüyor

Clickup, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri pano ve görevlerle işbirliği yapmaya davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve Clickup entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için Clickup'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı olur ve takım daha sonra olaylar üzerinde çalışmaya başlayabilir.

Clickup, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri pano ve görevlerle işbirliği yapmaya davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve Clickup entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için Clickup'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı olur ve takım daha sonra olaylar üzerinde çalışmaya başlayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Satış planı şablonlarıyla kurulumda saatler kazanın. Bu şablonlar, satış stratejinizi yapılandırmaya başlamak için mükemmeldir. İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde sıfırdan başlamak yerine, önceden oluşturulmuş bu planları özelleştirin.

2. Salesforce (AI destekli satış içgörüleri için en iyisi)

salesforce Sales Cloud aracılığıyla

Salesforce'un web tabanlı CRM'si Sales Cloud, satış takımlarına AI destekli içgörüler, rehberli satış ve kolaylaştırılmış otomasyon ile güç katmak için tasarlanmıştır. Bir iş yöneticisi olarak, potansiyel müşterileri takip edebilir, hesapları yönetebilir ve satış süreçlerini gerçek zamanlı olarak optimize edebilirsiniz.

Bu bulut tabanlı CRM yazılımı, ayrıntılı tahminlerle gelecekteki satışları öngörmenize, zaman kazanmak için iş akışlarını otomatikleştirmenize ve tüm müşteri verilerini tek bir kaynakta merkezileştirmenize olanak tanıyan özelliklere sahiptir. Salesforce ayrıca Slack ve Tableau gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve takımınız genelinde işbirliği ve veriye dayalı kararlar alınmasını sağlar.

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için potansiyel müşteri izleme, hesap yönetimi ve anlaşma güncellemelerini otomatikleştirin

Gelir Zekası ve Veri Bulutu özellikleriyle tüm verilerinizi birleştirin ve senkronize edin

Tahmine dayalı satış yönetimi için gerçek zamanlı satış süreci ve tahmin bilgilerine erişin

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları

UI, özellikle yeni kullanıcılar için gezinmesi zor olabilir

Düşük kodlu araçlar, özel kodlama olmadan gelişmiş iş ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayabilir

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması

Başlangıç Paketi : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi 10 CRM Yazılımı Örneği ve Kullanım Örnekleri

hubSpot aracılığıyla

HubSpot'un web tabanlı CRM'si, büyüyen işletmeler için dinamik bir çözümdür. Güçlü pazarlama, satış ve hizmet araçlarını tek bir sorunsuz platformda birleştirir. Gerçek zamanlı satış boru hattı izleme, otomatik e-posta bildirimleri ve ayrıntılı raporlama ile müşteri yönetimi stratejilerinizde tam görünürlük elde edersiniz.

HubSpot, kişileri yönetmenize, anlaşmaları izlemenize ve takım performansını analiz etmenize yardımcı olur. Müşteri etkileşimlerini geliştirmek için e-posta yazarı ve canlı sohbet gibi AI özelliklerini kullanır. Platform ayrıca üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları destekleyerek büyüyen işletmeler için ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik sağlar.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Platformun güçlü raporlama ve analiz özellikleri sayesinde eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın

HubSpot ekosistemiyle entegre ederek mükemmel pazarlama otomasyonu, satış destek ve müşteri hizmetleri araçlarını kullanın

Potansiyel müşteriler e-postaları açtığında bildirimler aracılığıyla uyarılın ve zamanında takip yapın

HubSpot CRM sınırlamaları

Otomasyon iş akışları gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli paketlerde mevcuttur

Bazı kullanıcılar, ek entegrasyonlar olmadan platformun özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünebilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Satış Merkezi ve Pazarlama Merkezi gibi araçların yanı sıra, ücretli abonelik ile ücretsiz CRM

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

Hubspot'un CRM'inden bahseden, sağlık sektöründe çalışan bir kullanıcı şöyle dedi

HubSpot Service Hub, kurulumu kolay, her gün kullanacak olan takım üyelerine tanıtması çok kolay ve bir CRM'den bekleyebileceğiniz tüm fonksiyonlara ve çok daha fazlasına sahip olması nedeniyle bizim için öne çıktı. Takım üyelerimizin günlük iş akışlarında zaman kazanmaları için otomasyon ayarlamak çok kolaydı ve çevrimiçi olarak veya HubSpot müşteri desteği aracılığıyla sunulan tüm kaynaklar, yapacağımız iş konusunda kendimize güvenmemizi sağladı.

HubSpot Service Hub, kurulumu kolay, her gün kullanacak olan takım üyelerine tanıtması çok kolay ve bir CRM'den bekleyebileceğiniz tüm fonksiyonlara ve çok daha fazlasına sahip olması nedeniyle bizim için öne çıktı. Takım üyelerimizin günlük iş akışlarında zaman kazanmaları için otomasyon kurmak çok kolaydı ve çevrimiçi olarak veya HubSpot müşteri desteği aracılığıyla sunulan tüm kaynaklar, yapacağımız iş konusunda kendimize güvenmemizi sağladı.

📚 Bonus Okuma: Teknolojik sorunlarla uğraşmadan ihtiyaçlarınıza uygun bulut tabanlı CRM arıyor musunuz? Bu özenle hazırlanmış bulut tabanlı CRM araçları listesi, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve işinizi kolayca büyütmek için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.

4. Zoho CRM (Kapsamlı 360° müşteri bilgileri için en iyisi)

zoho aracılığıyla

Zoho CRM, satış, pazarlama ve müşteri etkileşimini optimize etmek ve müşteri ilişkilerinin kapsamlı bir 360° görünümünü sunmak için tasarlanmış güçlü bir web tabanlı araçtır. Sezgisel bir arayüz ve geniş bir özellik aralığı, kuruluşların günlük satış görevlerini otomatikleştirmesine ve web ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürmesine olanak tanır.

Bu CRM platformu, farklı uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak ve web tabanlı bir yaklaşımla gelişmiş AI özellikleri sunarak takım işbirliğini, müşteri etkileşimlerini ve karar vermeyi geliştirir. Bunun yanı sıra, müşteri bilgilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize yardımcı olmak için potansiyel müşteri yönetimi, iletişim yönetimi ve satış boru hattı izleme araçları sunar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Sosyal platformlar aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle doğrudan etkileşim kurun

Mobil uygulamalarla müşteri verilerine anında erişin ve görevleri hareket halindeyken yönetin

Zoho'nun AI asistanı Zia'nın AI destekli içgörülerini kullanarak anormallikleri tespit edin, fırsatları önceliklendirin ve daha akıllı e-posta taslakları oluşturun

Zoho CRM sınırlamaları

Giriş seviyesi planlar, özel alanların sayısını kısıtlayarak veri kişiselleştirmeyi etkileyebilir

Bazı üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarının sınırlı kullanılabilirliği

Zoho CRM fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 60 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.800+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Hizmet İşletmeleri için En İyi 10 CRM Yazılımı

5. Pipedrive (Görsel satış boru hattı yönetimi için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive'ın web tabanlı CRM yazılımı, satış anlaşmalarını kapatmaya odaklanırken satış boru hattı yönetimini organize etmek isteyen işletmeler için tasarlanmıştır. Tüm müşteri bilgilerinizi merkezileştirmenize, teknoloji yığınınızla entegre olmanıza ve yapay zeka kullanarak satış sürecinizi güçlendirmenize ve verimliliği artırmanıza olanak tanır; tüm bunları güvenilir bir platformda veri güvenliğini koruyarak yaparsınız.

Bu bulut tabanlı CRM aracı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve anlık satış bilgileri sağlayarak satış takımlarınızı güçlendirir. Ayrıca Pipedrive, satış takımlarının düzenli çalışmasını ve anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlamak için e-posta entegrasyonu, etkinlik hatırlatıcıları ve hedef belirleme gibi özellikler sunar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış süreçlerini yönetmek ve anlaşma ilerlemesini izlemek için sürükle ve bırak arayüzünü kullanın

Satış faaliyetlerini optimize etmek ve performansı artırmak için akıllı öneriler sunan AI Satış Asistanını edinin

Müşteri profillerini halka açık bilgilerle otomatik olarak zenginleştirin, müşteri kayıtları için veri girişi zamanından tasarruf edin

Pipedrive sınırlamaları

Daha kapsamlı CRM'lere kıyasla Pipedrive, gelişmiş pazarlama otomasyonu özelliklerinden yoksundur

Satış ve pazarlama takımları için ek entegrasyonlar olmadan daha derin özelleştirme seçeneklerindeki sınırlamalar

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor

Pipedrive'ın satış takımları için kullanım örneğinden bahseden bir satış geliştirme temsilcisi şöyle dedi

Pipedrive benim için inanılmaz bir araç oldu, çalıştığım en iyi CRM ve B2B müşteri adayları bulma konusunda benim için çok yararlı fonksiyonlara sahip, sürekli güncelleniyor, pazardaki trendlerden yeni fonksiyonlar ekliyor ve bu da çok değerli bir katkı sağlıyor.

Pipedrive benim için inanılmaz bir araç oldu, çalıştığım en iyi CRM ve B2B müşteri adayları bulma konusunda benim için çok yararlı fonksiyonlara sahip, sürekli güncelleniyor, pazardaki trendlerden yeni fonksiyonlar ekliyor ve bu da çok değerli bir katkı sağlıyor.

6. Monday. com (İş akışı otomasyonuna sahip özelleştirilebilir CRM için en iyisi)

Monday.com'un CRM'si, bulut CRM çözümlerinde esneklik ve ölçeklenebilirlik isteyen işletmeler için geliştirilmiştir. Benzersiz satış süreçlerinize uyum sağlamak için geliştirilmiştir ve sezgisel sürükle ve bırak özelleştirme özelliği ile potansiyel müşteri izlemeden satış boru hattı yönetimine kadar her şeyi kolaylaştırır.

Bu özelleştirilebilir bulut CRM yazılımı, görev yönetimini basitleştirerek takımların verileri merkezileştirmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve büyüyen müşteri ilişkilerine odaklanmasına olanak tanır. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve Kanban ve Gantt grafikleri gibi çeşitli görünümler ile platform, takımların satış süreçlerini görselleştirmesine, gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemesine ve takım işbirliğini geliştirmesine olanak tanır.

Monday. com en iyi özellikler

Satış sürecinize ve potansiyel müşteri süreçlerinize uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirin ve iş başarısını artırın

Manuel veri girişini ortadan kaldırmak için takip ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Özelleştirilebilir kriterlere göre potansiyel müşterileri önceliklendirerek yüksek potansiyelli müşterilere odaklanın

Monday. com sınırlamaları

İlk kurulum ve özelleştirme, yeni kullanıcılar için zaman alıcı olabilir

Bazı kullanıcılar fiyatlandırma kademelerini ve özellik dağılımını kafa karıştırıcı bulabilir

Monday. com fiyatlandırması

Bu katman planları 10 kullanıcıya göredir:

Temel : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (390+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Satış Takımları için Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?

7. Freshsales (Daha akıllı satışlar için AI destekli CRM için en iyisi)

freshsales aracılığıyla

Freshworks Suite'in bir parçası olan Freshsales, işletmelerin satış verimliliğini artırmasına ve süreçleri kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir web tabanlı CRM'dir. Satış ekipleri, bu web tabanlı CRM uygulamasını potansiyel müşterileri verimli bir şekilde yönetmek, müşteri etkileşimlerini izlemek ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanarak verimliliği artırır ve anlaşma kapanışlarını hızlandırır.

Freshsales ayrıca, birden fazla kanalda müşteri etkileşimleri için bağlam sağlayan 360° müşteri görünümü sunar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporları, satış performansı ve satış süreci durumu hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Puanlama, anlaşma önerileri ve otomatik e-posta taslakları için yapay zeka destekli Freddy asistanı ile yüksek değerli potansiyel müşterileri belirleyin ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırın

Sürükle ve bırak işlevine sahip görsel bir Kanban panosu kullanarak tüm satış döngünüzü ve satış sürecini zahmetsizce düzenleyin ve yönetin

E-posta, telefon ve sohbet gibi yerleşik iletişim araçlarıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle doğrudan etkileşim kurun

Freshsales sınırlamaları

Belirli uygulamalara bağlanmak için ek üçüncü taraf araçları veya API'ler gerekebilir

AI tabanlı müşteri adayı yönetimi ve gelişmiş özelleştirme gibi fonksiyonlar yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz : Üç kullanıcı için 0 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Freshsales hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor

Freshsales UX hakkında konuşan bir G2 kullanıcısı şöyle dedi

Freshworks CRM, Freshdesk bilet sistemi ve Freshteam'i kullanmış biri olarak, CRM'deki sezgisel ve kullanımı kolay özelliklerin yanı sıra kullanıcı deneyimini de garanti edebilirim. Müşteriye yönelik takımlarının işleri hızlı bir şekilde halletmesi takdire şayandı.

Freshworks CRM, Freshdesk bilet sistemi ve Freshteam'i kullanmış biri olarak, CRM'deki sezgisel ve kullanımı kolay özelliklerin yanı sıra kullanıcı deneyimini de garanti edebilirim. Müşteriye yönelik takımlarının işleri hızlı bir şekilde halletmesi takdire şayandı.

8. Insightly (CRM ile proje yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

insightly aracılığıyla

Insightly, CRM, pazarlama otomasyonu ve satış proje yönetimini tek bir güçlü platformda birleştirir. Satış sürecini yönetmenize ve satış, pazarlama ve hizmet takımlarınızın uyumlu bir şekilde çalıştığı birleşik bir sistem oluşturmanıza yardımcı olur.

Insightly, özelleştirilebilirliği ile öne çıkıyor. Sektörünüzden bağımsız olarak, nesneleri, alanları ve iş akışlarını tam olarak iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Ayrıca, bu bulut tabanlı CRM sağlayıcı, platformlar arasında geçiş yapmadan potansiyel müşterileri izlemeyi, fırsatları yönetmeyi ve satış sonrası projeleri denetlemeyi kolaylaştırır.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Doğrulama kuralları, gelişmiş izinler ve rol tabanlı erişim uygulayarak veri bütünlüğünü, doğruluğunu ve uyumluluğunu sağlayın

Pazarlama otomasyon araçlarıyla kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturun

Projeleri ve görevleri doğrudan CRM içinde yöneterek, potansiyel müşteri kazanımından proje teslimine kadar kesintisiz bir iş akışı sağlayın

Insightly sınırlamaları

Platformun esnekliği, CRM sistemlerini ilk kez kullanan takımlar için çok etkileyicidir

Çok sayıda entegrasyona rağmen, bazı kullanıcılar belirli üçüncü taraf uygulamalara bağlanırken sınırlamalarla karşılaşabilir

Insightly fiyatlandırma

Artı : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (650+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Her müşteri etkileşimi, sadakat oluşturmak veya kaybetmek için bir fırsattır. CRM'yi benimsemek müşteri ilişkilerini güçlendirmek için çok önemli olsa da, çoğu işletme bunu doğru kullanmakta zorlanır. Anahtar nedir? Takımınızın ihtiyaçlarına göre iyi planlanmış bir CRM uygulama stratejisine öncelik verin ve CRM'nizin kaçırılmış bir fırsat değil, büyüme için güçlü bir araç olmasını sağlayın. 🛠️

9. Less Annoying CRM (Basitlik ve küçük işletmeler için en iyisi)

via Less Annoying CRM

Less Annoying CRM (LACRM), isminin hakkını verir. Sezgisel, anlaşılır ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Platformun basitliğe ve özel müşteri desteğine verdiği önem, kullanıcıların hızlı bir şekilde uyum sağlamasını ve günlük işlerine entegre etmesini sağlayarak öğrenme sürecini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

İhtiyacınız olmayan özelliklerin bulunduğu uzun bir liste yoktur; müşteri ilişkilerini izlemenize, görevleri yönetmenize ve düzenli kalmanıza yardımcı olacak her şey tam olarak burada. Sınırsız kişi, iş akışı ve özel alanlarla, daha büyük CRM'lerdeki karmaşıklık veya gizli ücretler olmadan operasyonlarınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

Less Annoying CRM'nin en iyi özellikleri

Sınırsız sayıda kişiyi ve satış sürecini yöneterek müşteri ilişkilerini geliştirin

Yerleşik görev yönetimi ve takvim araçlarıyla görevlerin ve takiplerin üstünde kalın

Yaklaşan görevleri ve etkinlikleri özetleyen günlük e-postalar alın, etkili zaman yönetimine yardımcı olun

Daha az can sıkıcı CRM sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları, bazı kullanıcılar için gelişmiş otomasyonu kısıtlayabilir

Daha karmaşık CRM sistemlerinde bulunan gelişmiş raporlama ve otomasyon gibi bazı sofistike işlevlerden yoksundur

Daha az can sıkıcı CRM fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 15 $'lık tek bir fiyat kademesi

Daha az can sıkıcı CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,9/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Less Annoying CRM hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor

G2 incelemesi şöyle diyor:

LACRM, yalnızca "satış odaklı" işler için tasarlanmamış olmasıyla öne çıkıyor. Bunun yerine, benzersiz yaklaşımımıza uyum sağlıyor, işimizi engellemeden tutarlı bir şekilde güvenilir performans sunuyor. Güçlü dışa aktarma/içe aktarma fonksiyonları ve gerektiğinde kişileri ve geçmişleri birleştirme özelliği gibi özellikler paha biçilmez.

LACRM, yalnızca "satış odaklı" işler için tasarlanmadığı için öne çıkıyor. Bunun yerine, benzersiz yaklaşımımıza uyum sağlıyor, işimize engel olmuyor ve tutarlı bir şekilde güvenilir performans sunuyor. Güçlü dışa aktarma/içe aktarma işlevselliği ve gerektiğinde kişileri ve geçmişleri birleştirme özelliği gibi özellikler paha biçilmez.

10. Copper CRM (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

copper CRM aracılığıyla

Copper CRM, Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelere potansiyel müşterileri, kişileri ve karmaşık satış süreçlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

Gmail ve Google Takvim ile derin entegrasyonu, kullanıcıların e-posta konuşmalarını takip etmelerine, etkinlikleri planlamalarına ve doğrudan gelen kutusundan kişi eklemelerine olanak tanıyarak iş akışlarını kolaylaştırır ve verimliliği artırır. Copper'ın görev oluşturma ve e-posta takibi gibi otomasyon özellikleri, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca, mobil uygulama sayesinde hareket halindeyken bile anlaşmalarınızı takip edebilirsiniz.

Copper CRM'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir boru hatları ile anlaşmaları izleyin, projeleri yönetin ve potansiyel müşteri ilerlemesini görsel olarak takip edin

Otomatik görev oluşturma, takip ve durum güncellemeleri ile zamandan tasarruf edin ve anlaşmaları kapatmaya odaklanın

E-postalardan ve diğer etkileşimlerden iletişim bilgilerini otomatik olarak yakalayın ve düzenleyin

Copper CRM sınırlaması

Potansiyel müşteri hunisi özelliği sınırlı hissedilebilir ve potansiyel müşterileri yönetmek için geliştirilmiş liste görünümleri ve daha iyi kullanılabilirlikten yararlanabilir

Bazı kullanıcılar destek ekibinin çok duyarlı olmadığını şikayet etmiştir

Copper CRM fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Temel : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Kullanıcı başına aylık 134 $

Copper CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

ClickUp ile web tabanlı CRM yolculuğunuza başlayın

Web tabanlı bir CRM seçerken, yalnızca özelliklere odaklanmayın; ölçeklenebilirlik, kullanıcı benimseme ve mevcut iş akışlarınıza ne kadar iyi entegre olabileceğini de düşünün. CRM'niz işinizle birlikte büyümeli, süreçleri basitleştirmeli ve ölçülebilir sonuçlara ulaşmak için net bir yol haritası sunmalıdır. 🚀

Bu listede yer alan birçok araç benzersiz avantajlar sunsa da, hepsi müşteri yönetimi ve iç işbirliğini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmamıştır.

ClickUp işte bu noktada farkını ortaya koyuyor. CRM ve proje yönetimi araçlarını bir araya getiren ClickUp, iş akışlarınızı merkezileştiren, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve takımınızın verimli çalışmasını sağlayan tek bir platform sunar. 🏆

İşletmenizin faaliyetlerini geliştirmek için esnek, ölçeklenebilir ve sezgisel bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'a bugün kaydolun!