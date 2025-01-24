2025 için En İyi 11 İnşaat Uygulaması

İnşaat projeleri çok fazla dikkat ve çaba gerektirir. Taslakların oluşturulmasından bütçelerin yönetilmesine ve projelerin zamanında teslim edilmesine kadar her şeyin ayrıntılı bir planlama ve kusursuz bir uygulama gerektirir.

İyi haber mi? Hemen hemen her şey için bir araç var! Maliyetleri yönetmek, güvenlik yönetmeliklerine uymak veya takımınızın senkronizasyonunu sağlamak gibi işlerinizde doğru araçlar işinizi kolaylaştırabilir.

Bu nedenle, inşaat projelerinin tüm aşamalarında (tasarım, görev yönetimi, iletişim ve daha fazlası) size yardımcı olabilecek en iyi 11 inşaat uygulamasını bir araya getirdik.

Hemen keşfetmeye başlayın ve size en uygun olanı bulun!

⏰ 60 saniyelik özet Projelerinizi kolaylaştırmanıza ve işbirliğini geliştirmenize yardımcı olabilecek en iyi 11 inşaat uygulaması. ClickUp: İnşaat Proje Yönetimi ve İletişimi için En İyisi Fieldwire: Şantiye işleri yönetimi için en iyisi Procore: Risk yönetimi için en iyisi AutoCAD: 2D inşaat çizimlerini düzenlemek için en iyisi GasBuddy: En ucuz yakıtı bulmak için en iyisi Buildertrend: Saha takımlarını yönetmek ve proje planlaması yapmak için en iyisi PlanGrid Build: Bina inşaat çizimleri için en iyisi LetsBuild: Şantiye denetimleri ve takım iletişimi için en iyisi Autodesk Construction Cloud: İnşaat proje yönetimi için en iyisi Contractor Foreman: İş maliyetlendirme ve gider yönetimi için en iyisi Raken: Zaman takibi ve ekip yönetimi için en iyisi ClickUp ile mükemmel inşaat proje yönetimi uygulamasını oluşturun! 🚀

İnşaat Uygulamaları Nedir?

İnşaat uygulamaları, inşaat yönetimi için dijital çözümlerdir. Basit belge yönetim araçlarından tasarım araçlarına ve uçtan uca proje planlama ve teslimatı gerçekleştiren sağlam inşaat yönetimi platformlarına kadar geniş bir aralıkta yer alırlar.

İnşaat uygulamaları, aşağıdakilerle birden fazla projeyi yönetmenize yardımcı olur:

🤖 Planlama, raporlama ve görev dağıtımı gibi rutin süreçleri otomatikleştirin

🔄 Gerçek zamanlı proje güncellemeleri ve merkezi iletişim ile takımları, yüklenicileri ve müşterileri aynı sayfada tutun

📂 Sözleşmeler, izinler ve planlar gibi tüm projeyle ilgili belgeleri tek bir yerde saklayarak kolay erişim sağlayın

📊 Sorunsuz uygulama için takımları, zaman çizelgelerini, kaynakları ve teslim edilecekleri uyumlu hale getirin

🧠 Biliyor muydunuz? İnşaat profesyonellerinin %35'i, proje bilgisi arama, sorun çözme, hatalarla ve yeniden çalışma ile uğraşma gibi verimsiz faaliyetlere haftada 14 saatten fazla zaman ayırıyor.

İnşaat Uygulamalarını Kullanmanın Avantajları

İnşaat uygulamalarının anahtar avantajları şunlardır:

Gelişmiş işbirliği ve proje görünürlüğü

İnşaat uygulamaları, raporlar ve gösterge panelleriyle projenizin ilerleyişi hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar. İnşaat proje yöneticileri, uygulamaları üzerinden sahadaki ilerlemeyi sürekli olarak takip edebilir ve malzeme kullanımı, takım verimliliği ve iş yükü gibi proje ayrıntılarını izleyebilir.

🌻 Örnek: Belirli bir ekip aşırı çalışıyorsa veya bir alanda ilerleme yavaşlıyorsa, uygulama anında ayarlamalar yapabilmeniz için görünürlük sağlar.

Geliştirilmiş kaynak ve maliyet yönetimi

Kaynak yönetiminin anahtar özelliklerine erişerek her takım üyesinin iş yükünü görüntüleyebilir ve kaynakları ve giderleri gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. İnşaat uygulamaları ayrıca proje için yapılan harcamaları görüntülemenize ve bütçelenen maliyetleri gerçek maliyetlerle karşılaştırarak sapmaları belirlemenize ve gerekli ayarlamaları yapmanıza yardımcı olur.

🌻 Örnek: Yüksek maliyetli alçıpan takımınızın fazla mesai yapması ve genel maliyetlerin artması durumunda, iş yükü dağıtımını gözden geçirip işi mevcut boyama takımına aktararak fazla mesai saatlerini azaltabilirsiniz. Bu şekilde, proje kalitesinden ödün vermeden optimum kaynak tahsisi sağlar ve maliyetleri düşürürsünüz.

Kılavuzlu karar verme

İnşaat uygulamaları, farklı rapor ve analizlere dayalı olarak veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. Örneğin, geçmiş maliyet ve işgücü eğilimlerini analiz ederek mevcut projeleriniz için planlama yapabilirsiniz. Ayrıca, riskleri azaltmak, proje üzerindeki etkilerini azaltmak ve teslimat gecikmelerini önlemek için risk analizi raporları oluşturabilirsiniz.

🌻 Örnek: Uygulama, hava koşullarını bir dış mekan projesi için risk olarak işaretlerse, gecikmeleri ve hasarları önlemek için beton dökme gibi görevleri proaktif olarak yeniden planlayabilirsiniz.

📖 Daha fazla bilgi: Mimarlar için 6 Yaygın İnşaat Projesi Teslim Yöntemi

İnşaat uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

İster müşteri arayan bir inşaat şirketi, ister teknik tasarım veya maliyet yönetimi arayan bir inşaat sektörü uzmanı olun, her şey için doğru inşaat uygulaması var. İnşaat uygulamalarında aramanız gereken özelliklerin listesi aşağıda verilmiştir:

📌 Proje planlama ve zamanlama: Proje zaman çizelgelerini ayarlamayı ve izlemeyi, görevlere öncelik vermeyi, ilerlemeyi takip etmeyi ve bağımlılıkları izlemeyi kolaylaştıran uygulamaları seçin

📌 Kaynak yönetimi: Gerçek zamanlı iş yükünü, mevcut malzemeleri ve ekipmanı gösteren platformları arayın

📌 Bütçeleme ve maliyet yönetimi: Malzemeden işçiliğe, şantiye hazırlığından genel yönetici giderlerine kadar proje maliyetlerini gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olacak bir inşaat yazılımı seçin. Zamanında ayarlamalar yapmanıza yardımcı olmak için bütçe ve maliyet karşılaştırmalarına olanak sağlamalıdır

📌 Belge yönetimi: Şantiye görüntüleri, yönetmelikler, güvenlik denetimleri, günlük kayıtlar ve planlar gibi tüm projeyle ilgili belgeleri merkezileştiren bir uygulama seçin. Değişikliklerin izlenmesini ve en son belge sürümlerine erişilmesini sağlamalıdır

📌 Yerinde yetenekler: Hem mobil hem de masaüstü sürümlerinde iyi çalışan araçları tercih edin. Yerinde çalışan takımların internet olmadan da belgelere erişebilmesi, ilerlemeyi güncelleyebilmesi ve raporları gönderebilmesi için çevrimdışı işlevselliği olmalıdır

📌 Kalite kontrol özellikleri: Sorunları izlemenize, riskleri analiz etmenize, denetim kontrol listeleri oluşturmanıza ve kalite standartlarını belgelendirmenize yardımcı olacak uygulamaları arayın. Bu, proje sorunlarını proaktif olarak tespit edip düzeltmenize ve güvenlik endişelerini gidermenize yardımcı olacaktır

📌 Ş Akışı otomasyonu: Rutin görevleri otomatikleştirmenize ve iş akışlarını özelleştirmenize olanak tanıyan bir inşaat uygulaması seçin. Örneğin, tasarım onay süreçlerini otomatikleştirme, bütçe eşiklerine yaklaşıldığında uyarılar ayarlama, görev durumlarını değiştirme vb.

📖 Daha fazla bilgi: İnşaat İşinde Müşteri Bulma ve Elde Tutma

En İyi 11 İnşaat Uygulaması

1. ClickUp (İnşaat proje yönetimi ve iletişimi için en iyisi)

ClickUp ile tüm inşaat projelerinizi tek bir yerden planlayın, izleyin ve yönetin

Sıfırdan inşa etmek zaten yeterince zordur. Buna iletişim sorunları, dağınık belgeler, gecikmeler, kaçırılan teslim tarihleri ve malzeme hırsızlığı eklenince işler daha da zorlaşır.

Çözüm nedir? ClickUp gibi çok yönlü bir inşaat yönetimi uygulaması. Zaman çizelgelerini yönetmenize, görevleri atamanıza, gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemenize ve gösterge panelleri ve Özel Görünümler ile projeleri görselleştirmenize yardımcı olur.

İnşaat Yönetimi için ClickUp, satış öncesi ve konsept oluşturmadan kapanışa kadar her şeyi merkezileştirir. ClickUp Görevleri ile planlar üzerinde işbirliği yapabilir, proje çizimleri ve iş akışları oluşturabilir ve planlarınızı eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Görünümleri ile işi istediğiniz şekilde görselleştirin

ClickUp'ın 15'ten fazla Proje Görünümü'nü kullanarak planlarınızı özetleyin; görev planlaması için Takvim Görünümü, kaynak yönetimi için Liste Görünümü, görev ilerlemesi için Pano ve zaman çizelgeleri için Gantt grafikleri gibi.

ClickUp'ta proje görünümlerini nasıl ekleyebileceğinizi öğrenin 👇

İnşaat projelerinin en önemli endişelerinden biri zamanında teslimattır ve ClickUp Zaman Yönetimi özelliği, inşaat zaman çizelgelerini etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Zaman takibi özelliğini kullanarak görev sürelerini tahmin edin, Gantt grafikleri, Takvim, İş Yükü ve Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanarak zamanı planlayın ve zaman çizelgeleriyle saatleri kaydedin

ClickUp Zaman Yönetimi ile gecikmeleri önlemek için zamanı etkili bir şekilde takip edin, yönetin ve tahsis edin

Hepsi bu kadar değil! ClickUp, takım koordinasyonunu sağlamak, kaynakları izlemek ve bütçenizi aşmamanıza yardımcı olmak için geniş bir inşaat yönetimi şablonları kitaplığı sunar.

Örneğin, ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu, proje yaşam döngülerini planlamanıza ve görselleştirmenize, ilerlemeyi izlemenize, kaynakları uyumlu hale getirmenize ve projenin zamanında teslim edilmesini sağlamanıza olanak tanır. Şablon ayrıca özel durumlar ve alanlar sunar, böylece güven düzeyleri ve ilerleme yüzdesi çubukları gibi ayrıntılar ekleyebilir ve görevlerin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu ile projeleri planlayın, takımları uyumlu hale getirin ve her şeyi A'dan Z'ye izleyin

İşleri kolaylaştırmak için ClickUp özelliklerinin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş dizi özellikler yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, müşteri işlerini tamamlamak için gereken görevleri yönetme konusunda çığır açan bir araçtır. Her şeyi kafamda tutmak yerine görevleri düzenlemek için bir araca ihtiyacım vardı ve Excel bu işi yapamıyordu. ClickUp, işim için etkili ve kullanıcı dostu bir çözüm olduğunu kanıtladı.

ClickUp, müşteri işlerini tamamlamak için gereken görevleri yönetme konusunda çığır açan bir araç oldu. Her şeyi kafamda tutmak yerine görevleri düzenlemek için bir araca ihtiyacım vardı ve Excel bu işi yapamıyordu. ClickUp, işim için etkili ve kullanıcı dostu bir çözüm olduğunu kanıtladı.

2. Fieldwire (Şantiye işleri yönetimi için en iyisi)

via Fieldwire

Fieldwire'ın şantiye yönetimi yazılımı, sahadaki takımların akıllı telefonlarından görüntülere, planlara, işlere, proje belgelerine ve diğer her şeye erişmelerini sağlar.

İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin belirli konumlarla bağlantılı görevler oluşturmasına, görevlere öncelik vermesine ve RFI'ları (Bilgi Talebi) gerçek zamanlı olarak paylaşmasına olanak tanır. Proje tesliminden önce devreye alma için özel iş akışlarını, denetim formlarını ve raporlama özelliklerini kullanabilirsiniz.

Fieldwire'ın en iyi özellikleri

Mobil uygulama ile görevleri ve kontrol listelerini girin, bilgileri düzenleyin ve raporlar oluşturun

Görüntüler ve tarihlerle görev ilerlemesi ve üretimi izleyin

Özelliklere erişimi kolaylaştırın, gönderim paketlerini dağıtın ve inşaat özelliklerini yönetin

Fieldwire sınırlamaları

Bir cihazdan proje silmek zordur ve birçok adım içerir

Çevrimdışı işlevsellik yavaştır. Dosya yükleme uzun sürer, bu da sahadaki takımlar için zorluk oluşturabilir

Fieldwire fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 54 $

İş : Kullanıcı başına aylık 74 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 104 $

Fieldwire puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (85+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz? Birçok inşaat yönetimi uygulaması artık drone teknolojisiyle entegre edilmiştir. Dronlar, bu uygulamalarla senkronize olan gerçek zamanlı hava verileri sağlayarak güncellenmiş proje haritaları oluşturur ve saatlerce süren manuel denetimlerden tasarruf sağlar.

3. Procore (Risk yönetimi için en iyisi)

via Procore

Procore, alt yükleniciler için, inşaat öncesi aşamadan kapanışa kadar tüm projelerde akıllı risk yönetimi sağlayan bir proje yönetimi yazılımıdır. Tahminsel modelleme kullanarak riskleri öngörebilir, riskleri önceliklendirebilir ve paydaşlara gerçek zamanlı uyarılar gönderebilirsiniz.

Bu inşaat proje yönetimi aracı ayrıca belgeleri düzenler, otomasyonları destekler ve uzaktaki takımlar için idari görevleri kolaylaştırır. Aracın en önemli özelliği, işçilik ve malzeme maliyetlerini otomatik olarak hesaplayan bütçe tahmini özelliğidir.

Procore'un en iyi özellikleri

Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak potansiyel proje risklerini değerlendirin ve takımları bilgilendirmek için uyarılar gönderin

İşaretlemeler çizin, görüntüleri, dosyaları ve görevleri belirli çizimlere bağlayın ve farklı çizim sürümlerini karşılaştırarak bilinçli kararlar alın

100'den fazla rapora erişin ve kişiye özel ve portföy düzeyinde özel raporlar oluşturun

Procore sınırlamaları

Öğrenmesi zor; kullanmaya başlamak için teknik bilgi gerektirir

Sorunların veya aksaklıkların giderilmesi çok sayıda ekibin desteğini gerektirir, bu da süreci zaman alıcı hale getirir

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (3200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Procore hakkında ne diyor?

Procore, dokümantasyon ve veri girişi süreçlerini etkili bir şekilde kolaylaştıran ve bir kez alıştığınızda kullanımı kolay olan harika bir araçtır. Procore, danışmanlar, alt yükleniciler ve tüm yönetim takımı dahil olmak üzere herkes tarafından projemizde günlük olarak kullanılmaktadır. Ancak, öğrenmesi ve anlaması karmaşık olabilir.

Procore, dokümantasyon ve veri girişi süreçlerini etkili bir şekilde kolaylaştıran ve bir kez alıştığınızda kullanımı kolay olan harika bir araçtır. Procore, danışmanlar, alt yükleniciler ve tüm yönetim ekibi dahil olmak üzere herkes tarafından projemizde günlük olarak kullanılmaktadır. Ancak, öğrenmesi ve anlaması karmaşık olabilir.

4. AutoCAD (2D inşaat çizimlerini düzenlemek için en iyisi)

via AutoCAD

AutoCAD, temel çizim araçları ve komutları kullanarak proje çizimleri oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir DWG (çizimleri temsil eden bir dosya biçimi) düzenleyici ve DWG görüntüleyicidir. 2D ve 3D bina yapıları, planlar ve projeler hassas bir şekilde oluşturabilirsiniz. En iyi yanı, kullanıma hazır malzemelerden oluşan önceden ayarlanmış bir kitaplık sunarak işe başlamanıza ve proje verimliliğini artırmanıza yardımcı olmasıdır.

AutoCAD'in en iyi özellikleri

Donanım entegrasyonu ile projelerinizi 2D ve 3D olarak görselleştirin ve tasarlayın

WYSIWYG düzenleyici (nihai çıktıyı görselleştiren bir araç) kullanarak tasarımları düzenleyin

İnşaat verimliliği için adımların, ekipmanların ve ekibin animasyonlu dizilerini oluşturun

AutoCAD sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, 3D tasarım uygulamaları için uygun değildir

Lisansları pahalıdır

AutoCAD fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AutoCAD puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AutoCAD hakkında ne diyor?

Program, bilgisayar içinde taslakları kesinleştirme amacıyla 2D çizimlerin oluşturulması için kullanışlıdır; temel olarak dijital biçimde elle çizim yapma işlemidir.

Program, bilgisayar içinde taslakları kesinleştirme amacıyla 2D çizimlerin oluşturulması için kullanışlıdır; temel olarak dijital biçimde elle çizim yapma işlemidir.

5. GasBuddy (En ucuz yakıtı bulmak için en iyisi)

via GasBuddy

İnşaat projelerinde kullanılan tüm uygulamalar bu sektöre özel değildir. Örneğin, daha ucuz yakıt bulmak için tasarlanan GasBuddy, inşaat takımlarının yakıt maliyetlerini yönetmesine de yardımcı olabilir.

İnşaatçılar ve saha çalışanları en yakın istasyonlardaki benzin fiyatlarını kontrol edebilir. Ayrıca, ücretsiz yakıt kazanmanıza, ödülleri kullanmanıza ve yakıtta daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olan yarışmalar gibi premium özelliklere de sahiptir.

GasBuddy'nin en iyi özellikleri

Yakıt bilgileriyle bölgelere göre yakıt fiyatı eğilimlerini görünüm

Yakıt satın alımlarını yakıt günlüğüne kaydederek kolayca izleyin

Yakıt maliyetlerini planlamak için hepsi bir arada hesap makinesi edinin

GasBuddy sınırlamaları

Bazen yanlış fiyatlar gösteriyor

Bazen uygulama uzak benzin istasyonlarının konumunu belirler

GasBuddy fiyatlandırması

Ücretsiz

GasBuddy puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: Ücretsiz karbon hesaplayıcıları kullanarak inşaat projelerinizin çevresel etkisini hesaplayın. Yüksek emisyonlu alanları belirleyin ve karbon ayak izinizi en aza indirecek stratejiler geliştirin.

6. Buildertrend (Saha takımlarını yönetmek ve proje planlaması için en iyisi)

via Buildertrend

İnşaat belgelerinizi merkezileştirmeye çalışan bir inşaat şirketiyseniz, Buildertrend size yardımcı olabilir. Proje raporlarından görüntülere, programlara ve finansal bilgilere kadar her şeyi bir bakışta görebilmenizi sağlar ve proje operasyonlarını kolaylaştırır.

Uygulamanın inşaat planlaması, kullanıcıların planlar oluşturmasına, bağımlılıkları yönetmesine ve güncellemeleri senkronize etmesine yardımcı olarak plan değişikliklerini kolaylaştırır.

Buildertrend'in en iyi özellikleri

İnşaat finansmanı, satın alma ve sipariş değişiklikleri, takvimler ve faturaları tek bir yerden yönetin

İndirim ve indirim programlarıyla malzeme maliyetlerinden tasarruf edin ve tedarikçi ilişkilerini yönetin

Buildertrend sınırlamaları

Yazılımda otomatik kaydetme fonksiyonu yoktur ve dosyayı kaydettikten sonra bile "kaydedilmemiş değişiklikler" mesajı görüntülenir. Bu hata, veri kaybına neden olabilir

Birden fazla ödeme oranını izlemenin bir yolu yoktur, bu da serbest çalışanların ödemelerini izlemeyi zorlaştırır

Buildertrend fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Buildertrend puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Buildertrend hakkında ne diyor?

Formlardan raporlara kadar platformu özel ihtiyaçlarıma göre özelleştirebilmeyi seviyorum. Dürüst olmak gerekirse, bazen şirketimin kullandığı diğer programlarla entegrasyon için daha fazla olasılık olmasını isterdim.

Formlardan raporlara kadar platformu özel ihtiyaçlarıma göre özelleştirebilmeyi seviyorum. Dürüst olmak gerekirse, bazen şirketimin kullandığı diğer programlarla entegrasyon için daha fazla olasılık olmasını isterdim.

7. PlanGrid Build (Bina inşaat çizimleri için en iyisi)

via Plangrid

PlanGrid Build by Autodesk Construction Cloud bir inşaat çizim aracıdır. Ancak, özellikleri artık inşaat yönetiminde size yardımcı olan Autodesk Build'de de mevcuttur.

Planlama ve şema oluşturmadan proje ilerlemesinin izlenmesi, raporlama ve belge yönetimine kadar her şeye tek bir uygulamadan erişebilirsiniz. Ayrıca, takımınızla gerçek zamanlı işbirliği içinde çizimleri düzenleyebilirsiniz.

PlanGrid Build en iyi özellikler

İnşaat planlarınızı görselleştirmek için akıllı çizimler oluşturun

Bütçe ve gider yönetimi ile tahmin araçlarını kullanarak maliyetleri kontrol edin

Potansiyel sorunları tespit etmek için AI tabanlı risk analizleri gerçekleştirin

PlanGrid Build sınırlamaları

Fiyatları yüksek olduğundan küçük takımlar için uygun olmayabilir

Yazılım, büyük sayfa paketlerini yüklemekte zorlanıyor ve sayfalar veya dosyalar arasında gezinmeye izin vermiyor

PlanGrid Build fiyatlandırması

PlanGrid artık satın alınamaz. Özellikleri, aylık 145 $'dan başlayan Autodesk Build aracılığıyla kullanılabilir.

PlanGrid Build puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: İnşaatta Yapay Zeka Nasıl Kullanılır (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)

8. LetsBuild (Şantiye denetimleri ve takım iletişimi için en iyisi)

via LetsBuild

LetsBuild iki ürün sunar:

Aproplan, kusurların tespit edilmesi, kalite kontrolleri ve güvenlik denetimleri için kullanılır, uyumluluğu sağlar ve yeniden işleme ihtiyacını azaltır

Proje planlama ve yönetimi, ilerleme takibi ve kaynak tahsisini kolaylaştırarak projeleri zamanında ve bütçe içinde tutmak için Geniebelt

Mobil saha denetimleri gerçekleştirmenize, sorun türlerini, ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini belirleyip kaydetmenize, ayrıntılar için görüntü eklemenize, düzenleyici modunda planları ölçmenize ve çizimleri yeniden çalışmanıza yardımcı olur.

LetsBuild, inşaat takımları, alt yükleniciler, satıcılar ve diğer paydaşlar arasında sorunsuz iletişim sağlar. Ayrıca raporlama için gerçek zamanlı şantiye görselleri ve güncel çizimler sunar, 6 haftalık zaman çizelgeleri oluşturur, gecikmeleri ve aşırı yüklemeleri tespit eder ve canlı Gantt grafikleri kullanarak zaman çizelgelerini ayarlar.

LetsBuild'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı push bildirimleriyle 7/24 punch listeleri oluşturun ve senkronize edin

Şantiye sorunlarını tespit edin ve sonuçları olumsuz etkilemeden çözün

Fotoğraf çekin ve her sorun için tek tıklamayla raporlar oluşturun

LetsBuild sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve entegrasyon seçenekleri

Büyük veri kümelerini işlerken web uygulaması çökebilir

LetsBuild fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LetsBuild puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (20 yorum)

Capterra: 4,2/2 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar LetsBuild hakkında ne diyor?

Platform, özellikle proje yönetimine yeni başlayan ve bu konuda tam bilgiye sahip olmayan kişiler için kullanımı kolaydır, ancak daha güçlü bir araç haline gelmesi ve tek bir proje yönetimi olarak kullanılabilmesi için bazı değişikliklere ihtiyaç duyar.

Platform, özellikle proje yönetimine yeni başlayan ve bu konuda tam bilgiye sahip olmayan kişiler için kullanımı kolaydır, ancak daha güçlü bir araç haline gelmesi ve tek bir proje yönetimi olarak kullanılabilmesi için bazı değişikliklere ihtiyaç duyar.

📖 Daha Fazla Bilgi: İnşaatta Gantt Grafiği Nasıl Kullanılır?

9. Autodesk Construction Cloud (İnşaat proje yönetimi için en iyisi)

via Autodesk Construction Cloud

Autodesk, tüm proje verilerine (dosyalar, fotoğraflar, Revit modelleri, RFI'lar, sayfalar ve raporlar) tek bir yerden erişmek için birleşik bir platform sunar. Modelleri düzenlemek, kusurları tespit etmek ve yeniden çalışmak için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) koordinasyonu sunar. Gönderim bölümü, atölye çizimlerini paylaşırken özellikle kullanışlıdır.

Autodesk'in proje yönetimi, inşaatçılara ve müteahhitlere gerçek zamanlı proje bilgileri sağlar. Ayrıca, inşaat tahminlerinde, maliyet risklerini öngörmede ve finansal riskleri azaltmada size yardımcı olacak maliyet yönetimi özelliklerine de sahiptir.

Autodesk Construction Cloud'un en iyi özellikleri

Autodesk AI ile gerçek zamanlı risk analizi yapın, teklif vermeyi kolaylaştırın ve rutin görevleri otomatikleştirin

Tasarım işbirliği özellikleriyle tasarımları izleyin ve tasarım değişikliklerini görselleştirin

Şablonları kullanarak güvenlik kurallarını belgelendirin ve olay raporları oluşturun

Autodesk Construction Cloud sınırlamaları

Gantt grafikleri canlı güncellemeleri senkronize etmez

Kullanıcı izinleri, mantık bağları vb. ile projeler oluşturmak zaman alıcı olabilir

Autodesk Construction Cloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Autodesk Construction Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (3900+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2000+ yorum)

Autodesk Construction Cloud hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Genel olarak çok iyi; başlangıçta bazı sorunlar yaşandı ancak ACC, kesintilerin nadiren yaşanması ve kullanıcı taleplerinin uygun şekilde ele alınması için daha fazla kaynak ve sunucu desteği sağladı.

Genel olarak çok iyi; başlangıçta bazı sorunlar yaşandı ancak ACC, kesintilerin nadiren yaşanması ve kullanıcı taleplerinin uygun şekilde ele alınması için daha fazla kaynak ve sunucu desteği ayırdı.

10. Contractor Foreman (İş maliyetleri gider yönetimi için en iyisi)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman, proje finansmanı ve gider izleme için en iyisidir. Maliyetleri ve finansal verileri ayrıntılı bir şekilde izlemenize, bireysel ve toplu fiyat artışlarını tahmin etmenize, teklifleri ve sipariş değişikliklerini yönetmenize olanak tanır.

Ekibinizi izleyebilir, çalışanların programlarını oluşturabilir ve kayıtlar için proje belgelerini tutabilirsiniz. Ayrıca, yazılım, inşaat yönetimi yazılımından en iyi şekilde yararlanmak için öneriler sunan bir destek ağına sahiptir.

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Tahminler oluşturun ve gerçek zamanlı maliyet veritabanlarını kullanarak müşterilerinizle paylaşın

Faturaları takip edin, faturaları bir PO ile ilişkilendirin ve müşteri faturalarını oluşturun

Teklif paketleri oluşturun, teklif davetiyeleri gönderin ve teklifleri değerlendirin

Sipariş değişikliklerini otomatik olarak güncelleyin

Contractor Foreman sınırlamaları

Tahmin özellikleri temel ve sınırlıdır

Mobil uygulamada ara sıra sorunlar yaşanıyor

Contractor Foreman fiyatlandırması

Temel : Aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Standart : 99 $/ay

Artı : 155 $/ay

Pro : 212 $/ay

Sınırsız: 312 $/ay

Müteahhit Foreman puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (245+ yorum)

Capterra: 4,5/6 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Contractor Foreman hakkında ne diyor?

Contractor Foreman'da en çok sevdiğim şey, proje yönetiminde çok sayıda farklı seçenek sunan geniş modül yelpazesi. Ancak, çok fazla özellik olduğu için programa ilk kez girdiğinizde biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Contractor Foreman'da en çok sevdiğim şey, proje yönetiminde çok sayıda farklı seçenek sunan geniş modül yelpazesi. Ancak, çok fazla özellik olduğu için programa ilk kez girdiğinizde biraz kafa karıştırıcı olabilir.

📖 Daha Fazla Bilgi: Proje Başarısı için Ücretsiz İnşaat Teklif Şablonları

11. Raken (Zaman takibi ve ekip yönetimi için en iyisi)

via Raken

Raken, saha yönetimi için harika bir iş çıkarır. Verileri gerçek zamanlı olarak yakalayabilir, saatleri takip edebilir ve günlük ilerleme raporları oluşturabilirsiniz. Takım üyeleri bunu günlük notlar almak, görüntüleri yüklemek ve günlükleri tutmak için kullanabilir.

Raken'in öne çıkan özelliği, kullanım kolaylığı ve günlük ve anlık raporlarla saatleri, malzemeleri, ekipmanları ve üretimi izleme yeteneğidir. Zaman kartlarını kullanarak zaman takibini merkezileştirebilir, ekibe toplu olarak saatler atayabilir ve hareket halindeyken zaman kartı gönderilerini onaylayabilirsiniz.

Raken'in en iyi özellikleri

Fotoğraf belgeleri, notlar, sesli metin kayıtları ile özel rapor segmentleri oluşturun

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle güvenlik kontrol listelerini ve gözlemleri tek bir yerden görünüm

Maliyet kodları ve kullanım saatleri ile boşta kalma süresi özellikleri sayesinde ekipmanların nasıl kullanıldığına dair görünürlük elde edin

Raken sınırlamaları

Toplu düzenleme veya otomatik doldurma seçenekleri yoktur. Örneğin, 50 veya 100 ekipman için aynı verileri girmeniz gerekir

Anketler için çoktan seçmeli seçenekler veya açılır menüler yok

Raken fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Raken puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Raken hakkında ne diyor?

Maliyet kodlarımızı özelleştirebilmemiz ve geçerli ücret sınıflandırmalarını takip edebilmemiz çok hoşuma gitti. Saha çalışanlarımız zaman kartlarının hazır olduğu konusunda bilgilendiriliyor ve kartlarını onaylamak çok kolay. Her projenin galerisi çok kolay kullanılıyor ve yüklemeler çok kolay, tek sürücü entegrasyonu da takımımız için harika. Ancak, özelleştirilebilir daha fazla özellik olsaydı daha iyi olurdu.

Maliyet kodlarımızı özelleştirebilmemiz ve geçerli ücret sınıflandırmalarını izleyebilmemiz çok hoşuma gitti. Saha çalışanlarımız zaman kartlarının hazır olduğu konusunda bilgilendiriliyor ve kartlarını girip onaylamak çok kolay. Her projenin galerisi çok kolay kullanılıyor ve yüklemesi çok kolay, tek sürücü entegrasyonu da takımımız için harika. Ancak, özelleştirilebilir daha fazla özellik olsaydı iyi olurdu.

En İyi İnşaat Uygulamasıyla Projeleri Zamanında Teslim Edin

En iyi inşaat uygulamaları listemizi tamamlarken, bir şeyden eminiz: Doğru teknoloji olmadan başarılı bir inşaat projesi bekleyemezsiniz.

Burada ele aldığımız uygulamaların tümü izleme, planlama, finansal yönetim ve işbirliği özellikleri açısından mükemmeldir. Ancak inşaatçılar, inşaat işçileri ve proje yöneticileri için işe yarayan çok yönlü bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, etkili zaman çizelgesi yönetimi özellikleri, güçlü işbirliği, gerçek zamanlı izleme ve raporlama, gelişmiş otomasyonlar ve devasa şablon kütüphanesi ile öne çıkıyor. Tüm bu özellikler, inşaat projelerinizi zamanında ve bütçenizi aşmadan tamamlamanıza yardımcı olur.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve özelliklerini bugün keşfedin!