2025'te Performans Değerlendirmeleri Yazmak için En İyi 10 AI Aracı

Geri bildirim yorgunluğu her iki yönde de geçerli mi? 30 rapor veren çalışanınız için kişiselleştirilmiş performans değerlendirmeleri yazdığınızı hayal edin. İlk birkaç rapor keskin geri bildirimler ve yararlı içgörüler içerecektir, ancak ayrıntılı geri bildirimlere yönelik ilk coşku zamanla azalacaktır. Değerlendirme sayısı arttıkça, geri bildirimlerin kalitesi de giderek düşebilir ve genel değerlendirmelerden daha kötüsü yoktur!

Çalışanlar, doğru miktarda geri bildirim veren yöneticileri tercih eder: Bu yöneticilere ortalama 8,6 puan verdiler. Ayrıca, birçok çalışan etkili ve kişiselleştirilmiş değerlendirmeler almak için daha iyi iş çıkaracaktır.

Yapay zeka gibi bir yardımcı araç kullanmak, ayrıntılı ve yapıcı performans değerlendirmeleri yazmanın zorluklarını aşmanıza yardımcı olabilir.

AI, temel fonksiyonları otomatikleştirmenin ötesine geçer. İyileştirme alanlarını belirleyebilir, geri bildirim sürecini hızlandırabilir ve performans değerlendirme için hedefler belirlemeye yardımcı olabilir.

Nesnel, adil ve ayrıntılı performans raporları oluşturmak için, her bir şirket çalışanını çok yakından ve tutarlı bir şekilde izlemelisiniz veya bunu sizin için yapan yazılım araçlarını kullanmalısınız. Açıkçası, daha kolay seçim bir araçtır, bu yüzden bir araç seçmek için birkaç önemli kriteri anlayalım.

Bu gereksinimleri, performans değerlendirme sürecini iyileştirmek için aşağıdaki tüm kutuları işaretleyebilecek AI aracını belirlemek için bir kontrol listesi olarak kullanın:

Yapıcı geri bildirim: Oluşturulan değerlendirmeler, güçlü ve zayıf yönleri ile iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayarak eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlamalıdır

Doğruluk ve alaka düzeyi: Araç, şirket standartlarına ve belirli iş rollerine uygun olarak çalışanın performansını doğru bir şekilde yansıtan değerlendirmeler oluşturmalıdır

Önyargı azaltma: Performans değerlendirme oluşturucu, değerlendirme sürecindeki önyargıları en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve adil ve eşit değerlendirmeler yapılmasını sağlamalıdır

Özelleştirme: Araç, Araç, performans değerlendirme şablonlarının , derecelendirme ölçeklerinin ve belirli performans ölçütlerinin kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine olanak sağlamalıdır

Entegrasyon: Yazılım, inceleme sürecini kolaylaştırmak için HRIS veya performans yönetimi yazılımı gibi mevcut İK sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Veri gizliliği ve güvenliği: AI aracı, veri gizliliği ve güvenliğine öncelik vermeli ve hassas çalışan bilgilerinin korunmasını sağlamalıdır

Kullanıcı dostu: Araç, değerlendirmeleri oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı en aza indiren, açık ve sezgisel bir arayüze sahip, kullanımı kolay olmalıdır

Çoğu performans değerlendirmesi AI oluşturucu aracı, profesyonellerin doldurabileceği anket gibi yapılandırılmış şablonlar kullanır ve ardından bir değerlendirme oluşturur. Diğerleri çalışma alanınızla entegre olur, işinizi ve çalışanlarınızı daha iyi anlar ve geri bildirim veya onay olarak anında değerlendirmeler oluşturur.

Bu 10 AI aracına bir göz atalım ve performans raporlarına içerik katarken zaman kazanmanıza yardımcı olabilecek aracı seçelim:

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı performans değerlendirmesi oluşturma için en iyisi)

Tüm güçlü verimlilik çözümleri sunan ClickUp, performans değerlendirmesi özelliklerinde diğer çalışma alanı ihtiyaçları kadar iyidir. Tamamen özelleştirilebilir ve bireyler ile büyük ve küçük takımlar için uygundur.

ClickUp Brain ile, sorularınıza yanıt veren, şirketinizin bağlamını hatırlayan ve önceki sohbetleri, görevleri ve tartışmaları analiz ederek ayrıntılı çalışan performans değerlendirmeleri oluşturan bir AI çözümü elde edersiniz. Ayrıca, bir çalışanın belirli görevleri ne zaman ve nasıl gerçekleştirdiğini de belirler!

Aşağıdaki şekillerde ayrıntılı performans değerlendirmeleri için ClickUp Brain'i kullanın:

Çalışanların performansı, zayıf yönleri ve başarıları hakkında AI destekli özetler oluşturun

Belirli rollere göre özelleştirilebilir performans değerlendirme şablonu oluşturun, zamandan tasarruf edin ve tutarlılığı sağlayın

Otomatik transkripsiyon ile sesli tartışmaları metne dönüştürün ve değerlendirme raporlarına eklemek üzere anahtar bilgileri çıkarın

Brain'in entegre AI yazma asistanını kullanarak, üslubu, biçimi, okunabilirliği ve düşüncenin netliğini koruyarak yapıcı geri bildirimler oluşturun

Değerlendirmeleri farklı dillere çevirin, küresel iş gücüne sahip şirketler için kapsayıcılık ve çeşitlilik vaat edin

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain'i birden çok dilde performans değerlendirme oluşturma aracı olarak kullanın

ClickUp Brain'in ötesinde, ClickUp Sohbet'i kullanarak konuşmaları görevler ve belgelerle ilişkilendirin ve performans değerlendirmeleriyle ilgili tartışmaları bağlam içinde ve erişilebilir tutun. Özel alanlarda veya kanallarda organize edilmiş sohbetler, İK takımlarının ve yöneticilerin başka bir araca geçmeye gerek kalmadan işbirliği yapabilmelerini ve profesyonel iletişim kurabilmelerini sağlar.

ClickUp Sohbet şu durumlarda yararlı olabilir:

ClickUp'ta listeleri, klasörleri ve alanları birbirine bağlayarak performansla ilgili geçmişi ilgili görevler/projelerle bağlantılı tutun

Sohbetleri bireysel veya takım incelemeleri olarak belirtmek için açıklamalar/başlıklar ekleyerek tartışmaları ayırın

Akışı kesintiye uğratmadan devam eden sohbetlere takım üyeleri ekleyin ve işbirliğine dayalı tartışmaları teşvik edin

Ek manuel çaba gerektirmeden doğrudan sohbetten performansla ilgili görevler veya duyurular oluşturun

ClickUp Sohbet arayüzünü kullanarak performans değerlendirmelerini tek bir yerde düzenleyin

ClickUp'ın bir başka işbirliği özelliği ise ClickUp Belgeleri'dir. Takım üyeleri bunları kullanarak performans değerlendirmelerini işbirliği içinde düzenleyebilir, meslektaşlarını girdi için etiketleyebilir ve belgelere eyleme geçirilebilir yorumlar ekleyebilir.

Tablolar, bölücüler, afişler ve markdown komutları gibi zengin biçimlendirme seçenekleri, yöneticilerin değerlendirmeleri düzenli ve görsel olarak çekici bir şekilde, ayrıntılı çalışan metrikleri, geri bildirim özetleri ve eylem planları içerecek şekilde biçimlendirmelerine yardımcı olur.

Performans değerlendirmesi için ClickUp Belgeleri ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanın

Alternatif bir seçenek olarak, ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu, kuruluşların takım performansını etkili ve tutarlı bir şekilde ölçmenin zorluğunu aşmasına yardımcı olabilir. Belirlenmiş yapı, İK takımlarının biçimi ve içeriği kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerine yardımcı olur.

Önceden oluşturulmuş öz değerlendirme yapıları ile birlikte gelir ve yapılandırılmış bir öz değerlendirme performans incelemesi sağlar. Çalışanların gelişimini ve iş sorumluluklarını organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getiren Kariyer Gelişimi Konuşmalarını teşvik ederek takımın genel başarısını artırır.

Şablon, yönetimin değerlendirme dönemi boyunca yapıcı geri bildirim ve takdir sunabileceği Yönetici Değerlendirmelerini de kolaylaştırır.

Sonuçta, çok sayıda araştırma, hızlı ve yapıcı geri bildirim alan çalışanların daha bağlı ve motive olduğunu göstermektedir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Docs Hub ile tüm performans değerlendirmelerini düzenleyin, arayın ve erişin, değerlendirmelerin erişilebilir ve düzenli kalmasını sağlayın

AI Catch Up ile paydaşları anahtar konularda anında bilgilendirin, tekrarlayan açıklamalar veya toplantıların ihtiyacını azaltın

ClickUp'ı çeşitli platformlarla entegre ederek, değerlendirmelerin veriye dayalı olmasını ve bir çalışanın katkılarının ve metriklerinin tüm yelpazesini yansıtmasını sağlayın. ClickUp Entegrasyonları

ClickUp Görevleri ile eyleme geçirilebilir takipleri destekleyin, böylece yöneticiler görevleri atayabilir, akıllı hedefler belirleyebilir ve performans değerlendirmeleri tamamlandığında ilerlemeyi doğrudan izleyebilir

Önceden oluşturulmuş performans değerlendirme şablonları. ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu ile başlayın!

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile hareket halindeyken değerlendirin, belgelendirin ve planlayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle arayüz yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bir TL olarak, diğerlerinin yaptığı işleri izlemeniz gerekir ve ClickUp, görevleri, iş yükünü vb. yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, takımın performansını ve üyelerin bireysel performansını sunmamda da bana yardımcı oldu.

Bir TL olarak, diğerlerinin yaptığı işleri izlemelisiniz ve ClickUp, görevleri, iş yükünü vb. yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, takımın performansını ve üyelerin bireysel performansını sunmamda da bana yardımcı oldu.

2. Easy Peasy AI (Performans değerlendirme çerçevelerinin hızlı uygulanması için en iyisi)

easy Peasy AI aracılığıyla

Performans değerlendirmesi AI oluşturucu aracı Easy Peasy AI, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı öneriler, platformun geri bildirim kalitesini artırmasına yardımcı olurken, entegrasyon özellikleri mevcut İK araçlarıyla veri paylaşımını kolaylaştırır.

Sınırlı derin bağlamsal içgörüler, basitliği ve hızı, hızlı, pratik ve eyleme geçirilebilir performans değerlendirmeleri için güvenilir bir çözüm haline getirir.

Easy Peasy AI özellikleri

Kolayca özelleştirilebilir ve çeşitli kullanıma hazır şablonlardan yararlanın

Farklı bakış açılarından değerlendirmeler oluşturun: birinci, ikinci ve üçüncü şahıs

Metin okuma fonksiyonu sayesinde 40'tan fazla dil ve çeşitli aksanlarda destekten yararlanın

Easy Peasy AI sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan görüntüler bazen içerik ve hassasiyet açısından eksik olabilir

Aracın demo veya kullanım kılavuzlarının olmaması kullanıcıları şaşırtabilir

Easy Peasy AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 16 $/kullanıcı

Sınırsız 50: Aylık 24 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 32 $/kullanıcı

Kolay AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli inceleme yok

👀 Biliyor muydunuz? Yöneticiler genellikle bir kişinin sahip olduğu tek bir iyi özelliği (örneğin dakiklik) diğer tüm özelliklerinin önüne çıkararak önyargılı değerlendirmeler yapabilir. Buna Halo Etkisi denir.

3. Writify. AI (Son derece kişiselleştirilmiş performans değerlendirmeleri için en iyisi)

Writify.AI, çalışanların başarılarını yansıtan ve iyileştirme alanlarını vurgulayan ayrıntılı, role özel değerlendirmeler oluşturur. Veriye dayalı içgörüler kullanarak birden fazla çalışana aynı anda kişiselleştirilmiş geri bildirim sunabilirsiniz.

Biraz zorlu öğrenme sürecini aştıktan sonra, minimum çabayla etkili performans değerlendirmeleri geliştirebileceksiniz.

Writify. AI'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş doğal dil işleme algoritmalarıyla, ihtiyacınız olan performans değerlendirmesi sayısı ne olursa olsun, yüksek kaliteli yazılı içeriği hızlı ve verimli bir şekilde oluşturun

AI Paragraf Genişletici, Anahat Oluşturucu ve İnceleme Yorum Oluşturucu ile yapılandırılmış ve anlamlı değerlendirmeler oluşturun

Yerleşik intihal algılama aracını kullanarak güvenilirliğinizi koruyun ve telif hakkı ihlaliyle ilgili sorunları önleyin

Writify. AI sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme seçeneklerine aşina olmayan kullanıcılar için potansiyel olarak daha zor bir öğrenme eğrisi

Writify. AI fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Writify. AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

4. Galaxy. AI (Performans değerlendirmesi için tüm AI araçlarını tek bir yerde bulmak için en iyisi)

Galaxy.AI, GPT-4, Claude, Gemini ve daha fazlası gibi sektör lideri AI modellerini tek bir yerde birleştiren bir AI araçları paketidir, böylece birden fazla abonelik satın almanız gerekmez.

Hassasiyet, kişiselleştirme ve verimlilik için tasarlanmış özellikleriyle Galaxy. ai, İK uzmanlarının içgörülü ve eyleme geçirilebilir değerlendirmeler sunmasını kolaylaştırır. Başarıları takdir eden ve iyileştirme alanlarını belirleyen dengeli geri bildirimler oluşturmak için kullanın. Değerlendirme boyunca uygun profesyonel dilin kullanıldığından emin olmak için tonunu ve stilini şekillendirebilirsiniz.

Galaxy. AI'nın en iyi özellikleri

Her hafta eklenen yeni AI özelliklerinden yararlanın

Daha iyi performans değerlendirmeleri oluşturmak için ipuçları ve en iyi uygulamaları öğrenin

Farklı AI araçlarının yanıtlarını aynı anda karşılaştırmanıza olanak tanıyan çoklu model sohbet sisteminden yararlanarak bilinçli bir seçim yapın

Galaxy. AI sınırlamaları

Doğru performans analizi için ilk veri kurulumu gerekir

Tüm özelliklere yalnızca ödemeyi yaptıktan sonra erişebilirsiniz

Galaxy. AI fiyatlandırması

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Galaxy. AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

👀 Biliyor muydunuz? Adobe, Microsoft, Dell, Juniper ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda çok uluslu şirket, yıllık performans değerlendirmelerinin resmi ve geriye dönük yaklaşımını terk ederek, yıl boyunca çalışanlarla daha sık, gayri resmi ve ileriye dönük görüşmeler yapmayı tercih ediyor.

5. Venngage (Performans verilerini görselleştirmek için en iyisi)

venngage aracılığıyla

Venngage, kullanıcıların çarpıcı görseller ve infografikler oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel, yapay zeka destekli bir tasarım platformudur.

Sadece birkaç tıklama ile performans değerlendirmelerini, veri analizlerini ve raporları ilgi çekici ve görsel olarak çekici bir şekilde sunmayı basitleştirir.

Çalışanlarınız için kolayca 360 derece geri bildirim almak için kullanın. Bu araç, birden fazla üyenin, oluşturmak ve geri bildiriminizi paylaşmak için seçtiğiniz performans değerlendirme şablonlarını düzenlemesine ve yorum bırakmasına olanak tanır.

Venngage'in en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyici ile kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan şablonları kolayca özelleştirin ve görseller oluşturun

10.000'den fazla şablonla projeleriniz için uygun bir başlangıç noktasını hızla bulun

CSV veya Excel dosyalarından verileri içe aktarın ve bunları grafikler, çizelgeler ve akıllı diyagramlarla etkili bir şekilde görselleştirin

Venngage sınırlamaları

Bileşenleri ve öğeleri taşımak için manuel olarak çok çalışma gerektirir

Ağır tasarım, aracın donmasına neden olabilir

Venngage fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Aylık 19 $/kullanıcı

İş: Aylık 49 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Venngage puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

6. PerfromanceReviews. ai (Çalışanların gelişimi için tarafsız geri bildirim oluşturmak için en iyisi)

PerformanceReviews. ai, kişiselleştirilmiş, ayrıntılı ve içgörülü performans değerlendirmelerinin oluşturulmasını otomatikleştiren bir performans değerlendirmesi AI oluşturma aracıdır.

İncelemenin kendiniz için mi yoksa bir çalışan için mi olduğunu seçin, şablonu doldurun ve araca belirli performans inceleme örnekleri sağlayın. Son adım, AI incelemesinin tonunu belirleyecektir.

PerformaceReviews. ai en iyi özellikler

Zamandan tasarruf etmek ve performans değerlendirmeleri oluşturmak için hazır şablonları kullanın

İnceleme oluşturma sürecini basitleştiren sezgisel bir arayüzde gezin

Güçlü yönler, zayıf yönler ve iyileştirme alanları dahil olmak üzere geri bildirim oluşturmayı otomatikleştirin

Değerlendirmelerinizde insani bir dokunuş korumak için dili ve üslubu kendi tarzınıza uyarlayın

PerformanceReviews. ai sınırlamaları

Benzer örnekler, sonuçta monotonluğa yol açabilir

PerformanceReviews. ai fiyatlandırma

Sınırsız: 19 $/ay

PerformanceReviews. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

7. Typli. ai (Hatasız performans değerlendirmeleri yazmak için en iyisi)

Typli. ai, performans değerlendirmelerinde yazma sürecini otomatikleştirerek İK uzmanlarına yardımcı olur ve içerik taslağı hazırlama ve biçimlendirme için harcanan zamandan tasarruf sağlar.

184'ten fazla yazma aracı, diğer içerik oluşturma türlerini de otomatikleştirir.

Typli. ai en iyi özellikler

Cümle tamamlama, liste oluşturma ve ilgili alıntı ekleme konusunda yardımcı olan gerçek zamanlı öneriler alın, yazmayı daha akıcı ve hızlı hale getirin

İhtiyacınızı açıklayın, Typli içeriğinizi tamamlayacak yüksek kaliteli görseller oluştursun

Yerleşik SEO denetleyicileri ve anahtar kelime öneri özellikleriyle arama motorlarının sevdiği içerikler oluşturun

Typli. ai sınırlamaları

Bireysel çalışan performansını ayrıntılı olarak anlamada eksiklik olabilir

Yeterince özelleştirilmezse, oluşturulan değerlendirmelerin genel geçer nitelikte olması riski vardır

Typli. ai fiyatlandırma

Temel: Aylık 16,99 $/kullanıcı

Artı: Aylık 24,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 69,99 $/kullanıcı

Typli. ai derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

Ayrıca okuyun: Nesnel Geri Bildirim Sağlamak ve Morali Artırmak için Etkili Çalışan Geri Bildirim Örnekleri

8. Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucu (Çeşitli iş ortamları için en iyisi)

michael Schmitt aracılığıyla

Michael Schmitt, Illinois'da yaşayan ve "aptalca şeyler" yapmayı seven bir yazılım geliştiricisidir. Deneylerinden biri, basit bir arayüze sahip ücretsiz bir AI performans değerlendirme oluşturucu aracıdır. Bu araç, kullanıcıların belirli çalışan bilgilerini ve özelliklerini girmelerine olanak tanıyarak değerlendirme sürecini basitleştirir ve bu bilgileri kullanarak kapsamlı bir değerlendirme şablonu oluşturur.

Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

40'tan fazla özellik üzerinden performansı değerlendirin ve her birini Mükemmel, İyi, Ortalama, Altında veya En Kötü olarak puanlayın

Özellikleri ve bunlara karşılık gelen puanları seçin ve bir değerlendirme şablonu oluşturun

İlgili performans özelliklerini hatırlamanıza yardımcı olan ipuçlarından yararlanın ve ne söyleyeceğinize takılmadan kapsamlı değerlendirmeler hazırlayın

Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucu'nun sınırları

Araç, önceden tanımlanmış girdilere dayalı metin oluşturmaya odaklanır ve nüanslı geri bildirimleri yakalayamaz

Oluşturulan değerlendirmenin kalitesi, sağlanan bilgilerin doğruluğu ve ayrıntı düzeyi ile doğru orantılıdır

Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucu fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Michael Schmitt'in Performans Değerlendirme Oluşturucu derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli değerlendirme yok

🧠 İlginç Bilgi: İnsanlar AI değerlendirmelerini insan değerlendirmelerinden daha az önyargılı bulabilir. Pew Research Center'ın yaptığı bir ankete katılanların %47'si, AI'nın tüm iş başvuru sahiplerini aynı şekilde değerlendirmekte insanlardan daha başarılı olacağını düşünüyor.

9. Max Review (Kişiselleştirilmiş öneriler almak için en iyisi)

max Review aracılığıyla

MaxReview, kullanıcı girdilerine dayalı kişiselleştirilmiş öneriler sunarak performans değerlendirme sürecini basitleştirir. Belirli rollere ve şirketlere göre uyarlanmış anahtar başarıları vurgulayan öne çıkan değerlendirmeler oluşturun. Ayrıca AI'dan yazınızın kalitesini artırmasını ve değerlendirmeyi kısaltmasını veya uzatmasını isteyebilirsiniz.

Max Review'un en iyi özellikleri

Farklı performans değerlendirme türleri için özel olarak tasarlanmış çeşitli özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yapın

Çalışanları çeşitli performans ölçütlerine göre değerlendirmenize olanak tanıyan özellik tabanlı puanlama sisteminden yararlanın

Mevcut İK sistemleriyle entegre ederek sorunsuz veri aktarımı ve yönetimi sağlayın

Max Review sınırlamaları

Sonucun kalitesi büyük ölçüde kullanıcı girdisine bağlıdır

Araç, kapsamlı analiz veya entegrasyon özellikleri sunmayabilir

Max Review fiyatlandırması

Sınırsız: 15 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Max Review puanları ve yorumları

G2: Yeterli değerlendirme yok

Capterra: Yeterli değerlendirme yok

10. GravityWrite (Önceden tanımlanmış değerlendirme sorularını doldurmak için en iyisi)

gravityWrite aracılığıyla

Gelecek odaklı bir Outlook'a sahip bir AI performans değerlendirme oluşturucu olan GravityWrite, çalışanların iş başlıkları, başarıları ve güçlü yönleri hakkında belirli ayrıntıları girmenize olanak tanıyan ücretsiz bir araçtır. Ardından, çalışanların gelişimine rehberlik etmek ve onları gelecekteki hedefleri ve zorlukları takip etmeye motive etmek için kullanılabilecek özel geri bildirimler oluşturur.

GravityWrite'ın en iyi özellikleri

Blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, e-posta bültenleri ve SEO içeriği dahil olmak üzere çeşitli içerik ihtiyaçlarına göre uyarlanmış 80'den fazla farklı AI yazma aracından yararlanın

Çoklu dil desteğinden yararlanarak tercih ettiğiniz dil ve üslupla içerik oluşturun ve böylece küresel bir kitleye hitap edin

GravityWrite sınırlamaları

Araç, kaydedilmemiş içeriği otomatik olarak yenileyebilir ve silebilir

GravityWrite fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 19 $/kullanıcı

Pro: Aylık 79 $/kullanıcı

GravityWrite derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (80 yorum)

Capterra: Yeterli inceleme yok

ClickUp'ı Performans Değerlendirme Oluşturma Aracı olarak kullanın

Performans değerlendirmeleri yazmak sıkıcı bir süreçtir, ancak gereklidir. Karışıklığı azaltmak için her şeyi tek bir yerde sunan, uyumlu ve özelleştirilebilir bir araca ihtiyacınız var.

İşte bu yüzden ClickUp'ı tercih etmelisiniz.

Çalışma alanınızla entegre olarak şirketiniz hakkında daha derin bir bağlamsal anlayış kazanmanıza yardımcı olur. Farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve hem performans değerlendirme yazılımının hem de proje yönetimi çözümünün avantajlarını sunar.

Ücretsiz AI performans değerlendirme oluşturucu aracı olarak ClickUp'a kaydolun ve ayrıntılı değerlendirme özelliklerini kullanarak çalışanlarınızın çabalarını tanıyın.