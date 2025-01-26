muhasebeciler için en iyi 13 CRM yazılımı

Pazarlama takımları, potansiyel müşterileri beslemek ve güçlü müşteri ilişkileri kurmaktan bahsetmeyi sever. Ancak unutmayalım ki finans uzmanları da benzer zorluklarla karşı karşıyadır.

Muhasebeciler ve muhasebe firmaları, büyük ölçüde eğitim veya araç eksikliği nedeniyle, müşteri katılımı, müşteri adayı yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetim sistemlerinde gezinme konusunda sık sık zorluk yaşar. Muhasebecinizi değiştirmeye, yeni bir muhasebeci işe almaya veya muhasebe CRM yazılımlarını keşfetmeye çalışıyor olun, daha iyi çözümlere açık bir ihtiyaç vardır.

Cevap mı? Muhasebeciler için özel olarak tasarlanmış bir CRM çözümü.

İyi bir CRM sistemi, toplantıların zamanında yapılmasını sağlamanın ötesine geçer; müşteri iletişimlerini yönetmek, muhasebe süreçlerini kolaylaştırmak, etkileşimleri izlemek ve potansiyel müşterileri kolayca beslemek için hepsi bir arada bir araçtır.

⏰ 60 saniyelik özet Muhasebeciler için en iyi 13 CRM yazılımının listesi ve benzersiz özellikleri aşağıda yer almaktadır: ClickUp : Finans proje yönetimi ve müşteri ilişkilerini kolaylaştırmak için en iyisi

HubSpot CRM : Büyüyen takımlar için en iyi premium CRM çözümü

Method CRM : QuickBooks kullanıcıları için özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi

QuickBooks CRM : Finansal yönetimi CRM işlevleriyle entegre etmek için en iyisi

Pipedrive : Satış takımları için en iyi boru hattı optimizasyonu

Insightly CRM : Satış odaklı özellikleriyle proje yönetimi için en iyisi

Zoho CRM : Yeni kurulan ve küçük işletmeler için en uygun fiyatlı CRM

Liscio : Muhasebeciler için müşteri iletişimi ve işbirliği için en iyisi

Nimble : Sosyal medya entegrasyonlarına sahip, ilişkilere odaklı en iyi CRM

Accelo : Profesyonel hizmet takımları için hepsi bir arada otomasyon için en iyisi

Keap : Küçük işletmeler için en iyi gelişmiş pazarlama otomasyonu

Capsule : Yeni başlayanlar için ölçeklenebilirlik özelliğine sahip en uygun fiyatlı CRM

TaxDome: Muhasebe firmaları için karmaşık iş akışlarını yönetmek için en iyisi

Muhasebeciler için CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Dürüst olalım: Yığınla iş ve bitmek bilmeyen hesap tabloları ile muhasebeciler, müşteri ilişkilerini yönetmek için zor zamanlar geçiriyor.

Ne demişler, "Denetçi olmak dedektif olmak gibidir, ancak tek ipucunuz evraklar ve sayılardır." Zor bir iştir.

Dolayısıyla, denetçilerin sorunlarına çare olarak, muhasebeciler için iyi bir CRM kesinlikle aşağıdakileri sağlamalıdır:

Merkezi müşteri verilerine erişim : E-postaları veya dosyaları aramadan tek bir gösterge panelinden müşteri bilgilerine erişin ve bunları güncelleyin

Takımlar için işbirliği araçları : Takımların kaynakları paylaşmasına, bilet oluşturmasına ve bilgi tabanları veya öğreticilerle sorunları gidermesine olanak tanıyın

İş Akışı Otomasyonu : Vergi hatırlatıcıları göndermek veya potansiyel müşterileri takip etmek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Kolay entegrasyonlar : QuickBooks, Xero veya diğer muhasebe yazılımlarıyla sorunsuz senkronizasyon sağlayarak manuel işleri en aza indirin

Basitleştirilmiş müşteri kaydı : Belgeleri toplama, hatırlatıcılar ayarlama ve görevler atama araçlarıyla müşteri kaydını sorunsuz hale getirin

Müşteri yaşam döngüsü izleme : Satış sürecinde görünürlük elde ederek darboğazları tespit edin ve potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürün

Yerleşik markalama araçları : Tutarlı ve hedefli iletişim için e-posta şablonlarını ve kampanya yönetimini kullanın

Analitik ve içgörüler: Görsel gösterge panelleri, müşteri etkileşimini izlemenize ve iyileştirme alanlarını keşfetmenize yardımcı olur

💡 Profesyonel İpucu: CRM'nizden elde ettiğiniz içgörülerle aşağıdaki gibi önemli soruları yanıtlayın: Müşterilerimiz ne kadar süre bizimle kalıyor?

Potansiyel müşteriler etkili bir şekilde dönüştürülüyor mu?

Muhasebeciler için en iyi 13 CRM

Hazır olun muhasebeciler, bu sizi biraz şok edebilir. Y kuşağı müşterilerinizin yaklaşık %39'u, sadece yetkin değil, aynı zamanda "birlikte çalışmaktan keyif alınan" bir danışman aradıklarını söylüyor

Evet, keyifli. İşte size bu konuda yardımcı olacak muhasebeciler için en iyi 13 CRM.

1. ClickUp (Finans proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi)

Gece geç saatlere kadar hesapları uzlaştırmak ve "Bu gider nedir?" e-postalarına cevap vermek arasında, müşteri ilişkilerinin zarar görmesi kaçınılmazdır.

Burada, ClickUp gibi verimli bir muhasebe CRM'si, müşteri yönetiminizi otomatikleştirmenize ve iş yükünüzü hafifletmenize yardımcı olarak işlerinizi her zamankinden daha kolay ve düzenli hale getirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ın birçok muhasebeci için tercih edilen CRM yazılımı olmasının nedenlerini anlayalım:

🤖 Anlamlı Yineleyen mutabakat görevleri

Görevler "tamamlandı" olarak işaretlendiğinde kaybolduğu için bir müşterinin kaç ay geride kaldığını hiç takip edemediniz mi?

ClickUp ile, uzlaşma görevleri, kapalı olsun ya da olmasın, her ay yeniden oluşturulur. Bu, gecikmiş hatırlatıcılarınızın bir yedekleme planı olması gibidir; "Muhasebecime Sor" müşterilerini takip etmek için mükemmeldir.

📅 Başınızı döndürmeyecek görev görünümleri

Müşteri kontrol listelerini, yaklaşan vergi son tarihlerini veya takım projelerini izliyor olun, ClickUp'ın çoklu görev görünümleri size yardımcı olur.

ClickUp'ın muhasebeciler için 15'ten fazla çok yönlü CRM görünümüyle görevleri kolayca yönetin

Mutabakatlar için listeleri mi tercih edersiniz? Harika. Dosyalama tarihleri için takvim görünümüne mi ihtiyacınız var? Tamamlandı. Zorlu bir denetim için Kanban tarzı bir proje üzerinde mi çalışıyorsunuz? Kolay. Görünümler arasında zahmetsizce geçiş yapabilirsiniz.

☂ Daha akıllı müşteri ilişkileri için merkezi müşteri verileri

ClickUp, müşteri iletişim bilgilerini, etkileşimleri ve işlem geçmişini depolamak için hiyerarşik klasörler ve alt klasörler içeren yapılandırılmış bir CRM sistemi oluşturmanıza yardımcı olur.

Dijital bir kartvizitlik gibi, ancak daha akıllı ve evrakların altında kaybolma olasılığı daha düşük.

⏩ İş akışlarınızı hızlandırmak için şablonlar

ClickUp'ın özenle hazırlanmış şablonları muhasebeciler ve satış ekipleri için mükemmeldir.

ClickUp CRM Şablonu, potansiyel müşterilerinizi, müşteri ilişkilerinizi ve satış süreçlerinizi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Şablonları kullanarak merkezi bir müşteri veritabanı oluşturun. Müşteri hesaplarını klasörler ve alt klasörler ile hiyerarşik olarak düzenleyin, böylece tüm takım üyeleri gerekli bilgileri kolayca bulabilir.

🤝🏻 Takım verimliliği için ortak belgeler

Muhasebe nadiren tek başına yapılan bir iştir ve ClickUp bunu çok iyi bilir.

Finans takımınız sunum hazırlamak, SOP'leri paylaşmak veya sözleşmeleri saklamak zorunda mı?

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve işbirliği yapın. Belgeleri görevlere bağlayın, böylece takımınız ihtiyaç duyduğu tüm bağlam bilgisine sahip olur ve sonsuz e-posta zincirlerine gerek kalmaz.

ClickUp Belgeleri kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

📊 Finansal netlik için özelleştirilebilir gösterge panelleri

ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile bütçeleri takip edin, fatura ödemelerini yönetin veya isteğe bağlı harcamaları planlayın. Formül Alanları, verileri doğrudan platform içinde hesaplamanıza olanak tanırken, görsel analitik, finansal durumunuzun genel görünümünü sunar.

ClickUp, muhasebeciler için bir CRM olarak da işlev görür ve ClickUp Gösterge Panelleri ile finanslarınızı kontrol etmenizi sağlar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonu ile bir finans gösterge paneli oluşturun ve takımınızla bütçeler üzerinde işbirliği yaparken giderleri ve performansı izleyin.

⏳ Zaman kazanmak için otomatikleştirilmiş iş akışları

ClcikUp deneyiminin en iyi kısmı burada.

ClickUp sadece görevleri yönetmekle kalmaz, bunları otomatikleştirir, böylece zaman kaybetmezsiniz.

Vergi son tarihleri, müşteri takipleri veya proje hatırlatıcıları için yinelenen bildirimler ayarlayın. Bu araç, form gönderilerini anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, böylece gelen talepleri her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.

⌚ Zaman takibi ve raporlama özellikleri

Yerleşik zaman takibi ile takımınızın iş yükünü takip edin. ClickUp Chrome Uzantısı, tarayıcınızdan doğrudan görevlere harcanan zamanı kaydetmenizi sağlar. Faturalandırılabilir saatlerin her zaman hesaplandığından emin olmak için özel zaman çizelgeleri veya raporlar oluşturun.

Görevlere harcanan zamanı kolayca kaydedin ve ayrıntılı raporlar oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

google Çalışma Alanı, QuickBooks ve Microsoft Office gibi araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon

Otomatik olarak yeniden oluşturulan yinelenen görevler

İş akışlarını basitleştirmek için CRM Şablonu ve Finans Yönetimi Şablonu gibi özelleştirilebilir şablonlar

Gerçek zamanlı finansal hesaplamalar ve içgörüler için formül alanlarına sahip gösterge panelleri

Sorunsuz ekip çalışması ve daha hızlı hazırlık için görevlere bağlı işbirliğine dayalı belgeler

Doğru faturalandırma ve iş yükü tahmini için zaman takibi ve raporlama araçları

Gönderileri anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için yerleşik formlar

departmanlar arasında tekrarlayan iş akışlarını kolaylaştırmak için 50'den fazla otomasyon

ClickUp sınırlamaları

Bazı gelişmiş görünümler mobil uygulamada henüz kullanılamamaktadır

Zengin özellik seti, yeni kullanıcılar için biraz alışma süresi gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. HubSpot CRM (Bir ekosistem içinde CRM çözümü arayan takımlar için en iyisi)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM, potansiyel müşterileri, kişileri ve iş akışlarını yönetmek için işletmeler arasında popüler bir seçimdir. Sezgisel araçları ve kapsamlı CRM veritabanı, birçok takım için cazip hale getirir.

HubSpot, kullanıcılara güçlü müşteri bağlantıları kurma ve çeşitli araçlar aracılığıyla uzun vadeli başarı elde etme olanağı sunar. Yapmanız gereken tek şey, bu ekosisteme commit olmaktır.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri izleme ve bildirimler : HubSpot CRM, e-posta açma ve web sitesi ziyaretleri gibi potansiyel müşteri davranışları hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlar

Özelleştirilebilir iş akışları : Anlaşmaları görsel olarak düzenleyin ve izleyin, takımınızın ilerleme konusunda uyumlu çalışmasını sağlayın

E-posta şablonları ve izleme : Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturun ve zamanında iletişim sağlamak için etkinlik bildirimleri alın

Toplantı planlayıcı ve canlı sohbet : Platformlar arasında geçiş yapmadan müşteriler ve potansiyel müşterilerle doğrudan bağlantı kurun

Raporlama gösterge panelleri: Ayrıntılı raporlar aracılığıyla takım verimliliğini, satış performansını ve satış süreci metriklerini izleyin

HubSpot CRM sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için yüksek maliyetler : Kullanıcılar veya araçlar plana eklendikçe giderler önemli ölçüde artar

Yıllık sözleşmeler : Çoğu plan, erken fesih seçeneği olmaksızın yıllık taahhüt gerektirir

Sınırlı ücretsiz sürüm: A/B testi ve özel raporlama gibi gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç Müşteri Platformu : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Profesyonel Müşteri Platformu : 1.170 $/ay

Enterprise Customer Platform: 4.300 $/ay

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (11.950+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.240+ yorum)

3. Method CRM (Özelleştirilebilir iş akışları isteyen QuickBooks kullanıcıları için en iyisi)

via Method CRM

Method CRM, özellikle QuickBooks veya Xero entegrasyonlarına güvenen küçük ve orta ölçekli işletmeler için iş akışlarını basitleştirmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek üzere tasarlanmış özelleştirilebilir bir araçtır.

Benzersiz iş ihtiyaçlarına uyum sağlama ve faturalandırma ve takip gibi görevleri otomasyon konusunda mükemmeldir.

Method CRM'nin en iyi özellikleri

İki yönlü QuickBooks ve Xero senkronizasyonu : CRM ve muhasebe yazılımınız arasında müşteri ve işlem verilerini otomatik olarak senkronize ederek doğruluğu sağlar ve zaman kazandırır

Özelleştirilebilir iş akışları : Esnek otomasyon araçları ve açık API ile platformu benzersiz süreçlerinize uyarlayın

Çevrimiçi müşteri portalları : Müşterilerin tahminleri onaylamasına, ödemeleri gerçekleştirmesine ve hesap ayrıntılarına erişmesine olanak tanıyarak nakit akışını ve müşteri deneyimini iyileştirin

Entegrasyon dostu : Method CRM'yi Outlook, Zapier ve ödeme ağ geçitleri gibi araçlarla bağlayarak işlevselliği artırın

Faturalandırma ve satış takibi: Tahmin oluşturma, faturalandırma ve satış güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek işlemleri kolaylaştırın

Method CRM sınırlamaları

Sınırlı pazarlama araçları : E-posta pazarlaması veya A/B testi için gelişmiş özellikler yoktur

Büyük işletmeler için ideal değildir : Platform, kurumsal işletmelerden ziyade küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için daha uygundur

Özelleştirme zorlukları: Bazı kullanıcılar senkronizasyon sorunları ve özelleştirmeleri düzeltmek için ek maliyetler olduğunu bildirmiştir

Method CRM fiyatlandırması

İletişim Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 25 $

CRM Pro : Kullanıcı başına aylık 44 ABD doları

CRM Enterprise: Kullanıcı başına aylık 74 ABD doları

Method CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (290+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

Müşteri ilişkilerinizi geliştirmek için stratejiler: Müşteri Yönetimi Stratejileri: Üstün Müşteri İlişkileri Kurma Kılavuzu

4. QuickBooks CRM (Finansal yönetimi CRM fonksiyonlarıyla entegre etmek için en iyisi)

via QuickBooks CRM

QuickBooks CRM, QuickBooks Online ile sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde özelleştirilmiştir ve müşteri ilişkileri, faturalandırma ve iş akışlarını yönetmek için kullanışlı bir seçenek sunar.

🍪 Bonus: QuickBooks CRM, finansal yönetimi temel CRM fonksiyonlarıyla birleştiren küçük işletmeler için özellikle uygundur.

QuickBooks CRM'nin en iyi özellikleri

İki yönlü QuickBooks senkronizasyonu : QuickBooks ve CRM arasında müşteri ve işlem verilerini otomatik olarak senkronize ederek manuel girdi hatalarını azaltın ve : QuickBooks ve CRM arasında müşteri ve işlem verilerini otomatik olarak senkronize ederek manuel girdi hatalarını azaltın ve zamandan tasarruf edin

Müşteri segmentasyonu : Hedefli kampanyalar için müşterileri gruplandırarak pazarlama çabalarını daha etkili hale getirin

Fatura ve ödeme izleme : Fatura süreçlerini basitleştirmek için faturaları ve ödemeleri doğrudan CRM üzerinden yönetin

Özelleştirilebilir raporlama : İş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş raporlar oluşturarak finansal ve satış performansı hakkında değerli bilgiler edinin

Müşteri işbirliği portalları: Müşterilerin güvenli çevrimiçi portallar üzerinden tahminleri onaylamasına, ödemeleri gerçekleştirmesine ve hesap ayrıntılarına erişmesine olanak tanıyın

QuickBooks CRM sınırlamaları

Zor öğrenme süreci : Kullanıcılar, özellikle başlangıç aşamasında, gezinme ve sorun giderme konusunda sık sık zorluk yaşar

Yüksek abonelik maliyetleri : Abonelik ücretleri, özellikle gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan işletmeler için hızla artabilir

Sınırlı ölçeklenebilirlik: Platform, karmaşık otomasyon gereksinimleri olan büyük kuruluşlar veya işletmeler için daha az uygundur

QuickBooks CRM fiyatlandırması

Basit Başlangıç : Aylık 19 $

Temel özellikler : Aylık 28 ABD doları

Artı : Aylık 40 $

Gelişmiş: 76 $/ay

QuickBooks CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (3.350+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (7.680+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz: Teknoloji şirketlerinin %94'ü ve küçük işletmelerin %71'i, operasyonlarını kolaylaştırmak için CRM sistemlerine güveniyor. Daha da etkileyici olan ne mi? CRM kullanan şirketler, kullanmayanlara göre satış hedeflerini %86 daha fazla gerçekleştirme olasılığına sahip.

5. Pipedrive (Pipeline optimizasyonuna odaklanan satış takımları için en iyisi)

via Pipedrive

Pipedrive, satış takımları için tasarlanmış bulut tabanlı bir CRM'dir. Anlaşmaları izlemek, satış süreçlerini optimize etmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için açık ve sezgisel bir yol sunar.

Ayrıca, çoğu muhasebeci, çeşitli satış hunisi aşamaları hakkında bilgi sağlayan izleme özelliğini takdir etmektedir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış boru hattı özelleştirme : Kanban tarzı gösterge paneli ile satış huninizi görselleştirin. Satış sürecinize uyacak şekilde boru hatlarını özelleştirin ve anlaşmaları verimli bir şekilde izleyin.

Potansiyel müşteri ve etkinlik izleme : Potansiyel müşterileri izleyin ve zamanında takip edilmesini sağlamak için etkinlik hatırlatıcıları ayarlayın.

AI destekli satış asistanı : Makine öğreniminden yararlanarak satış verilerini analiz edin, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayın ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin.

İş Akışı Otomasyonu : E-postaları, işlem hareketlerini ve satış sürecindeki diğer işlemleri otomatikleştirerek zaman kazanın.

500'den fazla uygulama ile entegrasyonlar: Google Çalışma Alanı, Microsoft Teams ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlemleri merkezileştirin.

Pipedrive sınırlamaları

Ücretsiz plan yok : Pipedrive'da ücretsiz bir plan bulunmadığından, küçük işletmeler veya CRM'leri ilk kez kullananlar için caydırıcı olabilir.

Öğrenme eğrisi : Özelleştirme seçenekleri ve gelişmiş özellikler, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir.

Sınırlı özel alanlar ve raporlar: Alt düzey planlar, kullanılabilir özelleştirme ve raporlama özelliklerinin sayısını sınırlar.

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (2.080+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.020+ yorum)

6. Insightly CRM (Satış odaklı proje yönetimi için en iyisi)

via Insightly CRM

Insightly, bulut tabanlı bir satış, pazarlama ve proje yönetimi CRM'sidir.

En iyi yanı nedir? Potansiyel müşteri izleme, satış süreci yönetimi ve iş akışı otomasyonu için araçlar sunarak, operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir seçenek haline getirir.

Insightly CRM'nin en iyi özellikleri

Müşteri adayı ve proje yönetimi : Tüm planlarda müşteri adaylarını, fırsatları ve projeleri sorunsuz bir şekilde izleyerek net bir satış süreci sağlayın

1.000'den fazla uygulama entegrasyonu : QuickBooks, Slack ve Microsoft Power BI gibi araçlarla bağlantı kurarak iş akışlarını merkezileştirin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri : Takımınız için en önemli verileri görüntülemek için görsel olarak çekici gösterge panelleri oluşturun

E-posta pazarlama araçları : Tüm planlarda bulunan toplu e-posta gönderme özelliklerini ve premium seviyelerde daha gelişmiş seçenekleri kullanın

Mobil ve web erişimi: Insightly'nin bulut tabanlı platformunu kullanarak her yerden bağlantıda kalın ve görevleri yönetin

Insightly sınırlamaları

Kısıtlı ücretsiz plan : Kayıt ve depolama sınırları, ücretsiz sürümü büyüyen takımlar için daha az pratik hale getirir

Premium planlarda ş Akışı otomasyonu : Otomasyon özellikleri yalnızca üst düzey planlarda erişilebilir olup, temel planlar daha az rekabetçi hale gelmektedir

Sınırlı müşteri desteği: Telefon desteği ve gelişmiş izinler yalnızca kurumsal düzeydeki aboneliklere dahildir

Insightly CRM fiyatlandırması

Artı : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (910+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (660+ yorum)

Ayrıca okuyun: 7 Kolay Adımda Proje Bütçesini Yönetme

7. Zoho CRM (Yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için en iyisi)

via Zoho CRM

Zoho CRM, yeni kurulan ve küçük işletmeler için tasarlanmış, ölçeklenebilir ve bütçe dostu bir platformdur.

Popüler ücretsiz planıyla, potansiyel müşteri izleme ve iletişim yönetimi gibi temel özellikler sunarak işletmeler için mükemmel bir giriş noktasıdır.

En iyi yanı ise, boru hattı yönetimi araçlarıyla Zoho kullanıcıları, işlemleri, hesapları ve kişileri sorunsuz bir şekilde yönetirken potansiyel müşterileri keşfedebilir, derecelendirebilir ve satış takımlarına atayabilir.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

3 kullanıcıya kadar ücretsiz plan : Başlangıç aşamasındaki şirketler ve küçük takımlar için ideal, potansiyel müşteri ve iletişim yönetimi gibi temel özellikler içerir

Tüm planlarda iş akışı otomasyonu : Daha düşük seviyeli aboneliklerde bile tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Kolay entegrasyonlar : Zoho'nun ekosistemine veya Mailchimp, QuickBooks ve Google Analytics gibi üçüncü taraf araçlara bağlanın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar : Özel görseller ve veri izleme ile iş performansına ilişkin içgörüler elde edin

Mobil uygulama erişimi: Hareket halindeyken potansiyel müşterileri ve kişileri yönetin, kesintisiz iş akışları sağlayın

Zoho CRM sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı özellikler : Büyüyen işletmelere uygun olmayabilecek entegrasyonlar ve gelişmiş araçlar yoktur

AI özellikleri premium seviyelerle sınırlıdır : AI asistanı Zia ve diğer tahmine dayalı araçlar yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur

Kullanıcı arayüzü (UI) hantal: Bazı kullanıcılar, arayüzün modası geçmiş ve sezgisel olmadığını belirtiyor

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık 0 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (2.690+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.860+ yorum)

Daha fazla bilgi: En İyi Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımları

8. Liscio (Muhasebede müşteri iletişimi ve işbirliği için en iyisi)

via Liscio

Liscio, muhasebe uzmanları için kişiselleştirilmiş özel bir CRM platformudur. Güvenli müşteri iletişimi, işbirliği ve görev yönetimine odaklanır.

İş akışlarını basitleştiren ve müşteri deneyimlerini geliştiren kullanıcı dostu özellikleri ile güvenebilirsiniz.

Liscio'nun en iyi özellikleri

Güvenli dosya paylaşımı ve e-İmzalar : Büyük dosyaları (2 GB'a kadar) aktarın ve elektronik imzaları zahmetsizce toplayın, müşteri verilerini güvende tutun

Kapsamlı zaman çizelgesi görünümü : E-postalar, metinler, dosyalar ve talepler dahil tüm müşteri etkileşimlerine tek bir görünümden erişerek tam şeffaflık sağlayın

İki yönlü metin mesajlaşma : Hassas bilgileri güvende tutarken müşterilerle daha hızlı ve daha kolay iletişim kurun

Özelleştirilebilir vergi düzenleyiciler : Vergi hazırlığı ve diğer yinelenen görevler için özel kontrol listeleri oluşturarak müşteri iş akışlarını kişiselleştirin

Mobil belge tarayıcı: Müşteriler belgeleri doğrudan mobil cihazlarından tarayabilir ve yükleyebilir, böylece veri toplama süreci kolaylaşır

Liscio sınırlamaları

Sınırlı dosya etiketleme : Dosya düzenleme seçenekleri, büyük hacimli belgeleri işlemek için daha sağlam olabilir

Eklenti maliyetleri : İki yönlü metin mesajlaşma gibi özellikler, hat başına ek maliyetler gerektirir

Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi: Bazı kullanıcılar, platformu tam olarak kullanmak için ek eğitime ihtiyaç duyduklarını bildirmiştir

Liscio fiyatlandırma

Temel : Kullanıcı başına aylık 40 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 60 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Liscio puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

9. Nimble (Sosyal entegrasyonlara sahip, ilişki odaklı CRM için en iyisi)

via Nimble

Nimble, ilişki yönetimine öncelik veren profesyoneller ve küçük işletmeler için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir CRM'dir.

🍪 Bonus: Nimble'ın öne çıkan özelliği, kişileri sosyal ve iş verileriyle zenginleştirerek kullanıcılara potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkında 360° görünüm sunmasıdır.

Nimble'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya entegrasyonları : LinkedIn, Twitter ve diğer sosyal platformlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak kişi profillerini geliştirin

Veri zenginleştirme : Kişilere e-postaları, telefon numaralarını ve sosyal profilleri otomatik olarak ekleyerek eksiksiz bir görünüm sunun

Özelleştirilebilir anlaşma süreçleri : Satış sürecinize uyacak şekilde süreçleri özelleştirin ve ilerlemeyi kolaylıkla izleyin

Otomatikleştirilmiş iş akışları : İş akışı otomasyonu ile tekrarlayan görevleri yönetin, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Grup mesajlaşma ve e-posta dizileri: Kişiselleştirilmiş iletişim için toplu veya otomatik takip mesajlarını doğrudan e-posta adresinizden gönderin

Nimble sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur : Yalnızca 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur, sürekli kullanım için ücretsiz katman yoktur

Depolama sınırı : 2 GB depolama ile sınırlıdır; bu, büyük takımlar veya veri yoğun işler için kısıtlayıcı olabilir

7/24 destek yok: Müşteri desteği sınırlıdır, bu da kritik anlarda yardımı geciktirebilir

Esnek fiyatlandırma

Aylık : Kullanıcı başına aylık 24,90 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 19,90 $

Nimble puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.080+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.870+ yorum)

Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi 10 CRM Yazılımı Örneği ve Kullanım Örnekleri

10. Accelo (Hepsi bir arada otomasyona ihtiyaç duyan profesyonel hizmet takımları için en iyisi)

via Accelo

Accelo, karmaşık müşteri projeleri, biletler ve avukatlık ücretlerini yöneten işletmeler için ideal olan kapsamlı bir profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) platformudur.

Tekliften nakite kadar tüm müşteri yolculuğunu birbirine bağlayarak işlemleri basitleştirir ve zaman takibi, karlılık ve proje yönetimi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Accelo'nun en iyi özellikleri

Birleşik platform : Satış, projeler, biletler ve faturalandırmayı tek bir çözümde merkezileştirerek sorunsuz yönetim sağlar

Otomasyon yetenekleri : Takım verimliliğini artırmak için iş akışlarını, görev atamalarını ve zaman takibini kolaylaştırır

Özelleştirilebilir modüller : Satış, proje ve biletleme süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Global destek ekibi : Kılavuzlar, web seminerleri ve canlı sohbet dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarla 24/6 erişilebilirlik sunar

Karlılık izleme: Kaynak kullanımı ve karlılık hakkında içgörüler sağlamak için zamanı, faturalandırılabilir saatleri ve giderleri izler

Accelo sınırlamaları

Küçük takımlar için karmaşıklık : Kapsamlı özellikler, daha basit ihtiyaçları olan işletmeler için aşırı gelebilir

Zaman kaydı zorluğu : Bazı kullanıcılar, zaman takibi ve proje yönetiminde ek masraflar olduğunu bildirmiştir

Teklif fonksiyonu: Yorumcular, teklif ve teklif süreçlerinde sınırlamalar olduğunu not etmişlerdir

Accelo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Accelo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (515+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (170+ yorum)

11. Keap (Gelişmiş otomasyon arayan küçük işletmeler için en iyisi)

via Keap

Keap, küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir CRM ve pazarlama otomasyon platformudur. Hedefi, işlemleri basitleştirmek ve müşteri etkileşimini artırmaktır.

Kapsamlı otomasyon yetenekleriyle tanınan Keap, işletmelerin potansiyel müşteri yakalamadan e-posta ve SMS pazarlamasına kadar her şeyi yönetmesine yardımcı olur.

Keap'in en iyi özellikleri

Gelişmiş otomasyon : Pazarlama, müşteri adaylarının geliştirilmesi ve takım iş akışları için son derece özelleştirilebilir otomasyon sunar

Müşteri adayı yakalama araçları : Formlar, açılış sayfaları ve sosyal medya entegrasyonları aracılığıyla müşteri adaylarını otomatik olarak toplar

Yerleşik ödeme işlemcileri : Doğrudan platform üzerinden ödeme tahsilatını basitleştirir

Kişi etiketleme ve segmentasyon : Hedefli pazarlama kampanyaları için kişileri otomatik olarak etiketler ve düzenler

E-posta ve SMS pazarlama: İşletmelerin kişiselleştirilmiş, çok kanallı iletişim yoluyla müşterilere ulaşmasını sağlar

Keap sınırlamaları

Yüksek maliyet : Planlar aylık 299 $'dan başlar, uygulama ve ölçeklendirme için ek ücretler ve iletişim listelerine göre ücretler eklenir

Entegrasyon ücretleri : Birçok entegrasyon ek maliyet gerektirir ve bu maliyetler, üçüncü taraf araçlara güvenen işletmeler için artabilir

Sınırlı dil desteği: Şu anda belgeler İspanyolca olarak mevcut değildir, bu da İngilizce bilmeyen kullanıcıların erişimini kısıtlamaktadır

Keap fiyatlandırması

Yıllık: 224 $/ay

Keap puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.200+ yorum)

12. Capsule (Büyüme esnekliği sunan uygun fiyatlı bir CRM arayan yeni kurulan şirketler için en iyisi)

via Capsule

Capsule, yeni kurulan ve küçük işletmeler için basit ancak son derece özelleştirilebilir bir CRM'dir.

Müşteri etkileşimlerini merkezileştirme, net satış boru hattı görünürlüğü sağlama ve Xero, Zendesk ve Mailchimp gibi araçlarla entegrasyonlar sunma konusunda mükemmeldir.

CRM'nize biraz yatırım yapmaya hazırsanız, Capsule'un ücretli planları mükemmel ölçeklenebilirlik sunarak genişleyen işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Capsule'un en iyi özellikleri

Merkezi müşteri yönetimi : Müşteri etkileşimlerinin tek bir görünümünü sunarak sorunsuz iletişim ve görev yönetimi sağlar

Özelleştirilebilir satış boru hatları : Sürükle ve bırak boru hattı gösterge panelleriyle anlaşmaları verimli bir şekilde yönetin

Uygun fiyatlı planlar : Giriş seviyesi fiyatlandırma, kullanıcı başına aylık sadece 15 €'dan başlar

Premium entegrasyonlar : QuickBooks, Slack, Xero ve Mailchimp gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışır

Ölçeklenebilir planlar: İş akışı otomasyonu, takım erişim kontrolleri ve ölçeklendirirken iş zenginleştirme gibi gelişmiş özellikler

Kapsül sınırlamaları

Ücretsiz plan kısıtlamaları : Sınırlı raporlama ve gelişmiş entegrasyonların olmaması, büyüyen takımlar için daha az kullanışlı hale getirir

Temel raporlama : Başlangıç planlarında ayrıntılı satış ve performans analizi bulunmamaktadır

Pazarlama araçları yok: Pazarlama kampanyaları için sınırlı yerel destek, üçüncü taraf entegrasyonlara bağlıdır

Kapsül fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 18 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 54 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 72 $

Kapsül derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

13. TaxDome (Karmaşık iş akışlarını yöneten muhasebe firmaları için en iyisi)

via TaxDome

TaxDome, vergi, muhasebe ve muhasebe firmaları için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada uygulama yönetimi yazılımıdır.

Müşteri yönetimi, proje izleme ve iç iş akışlarını merkezileştirerek sorunsuz işbirliği ve otomasyon özellikleri sunar.

TaxDome'un en iyi özellikleri

Markalı müşteri portalı : Güvenli belge paylaşımı ve e-imzalar dahil olmak üzere müşteri etkileşimleri için şık, özelleştirilebilir bir portal sağlar

Ş Akışı otomasyonu : Müşteri hatırlatıcıları, faturalandırma ve takip gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek aylık 40 saatten fazla zaman tasarrufu sağlar

Entegre faturalandırma ve CRM : Zaman takibi, faturalandırma ve CRM araçlarını tek bir platformda birleştirerek verimli arka ofis yönetimi sağlar

Dinamik güncellemeler : Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı sık özellik sürümleri, platformun kullanıcı ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlar

Küresel erişilebilirlik: Hareket halindeyken kolaylık sağlayan, şirket ve müşteri mobil uygulamaları ile çok dilli platform

TaxDome sınırlamaları

Zor öğrenme eğrisi : Platform, uygun bir oryantasyon süreci olmadan yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Sınırlı bildirimler : Kullanıcılar, düzenleyici güncellemeleri veya değişiklikleri için bildirim sistemlerinde eksiklikler olduğunu bildirmiştir

Az sayıda hazır şablon: Özelleştirme seçenekleri geniştir, ancak boru hatları ve iş akışları için önceden oluşturulmuş şablonlar sınırlıdır

TaxDome fiyatlandırması

3 yıllık abonelik : kullanıcı başına yıllık 700 $

2 yıllık abonelik : kullanıcı başına yıllık 750 $

1 yıllık abonelik: kullanıcı başına yıllık 800 $

TaxDome puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (590+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)

ClickUp ile Müşteri İlişkilerinin Kaybolmasına İzin Vermeyin

Steve Jobs bir keresinde şöyle demişti: "Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar yakın olun ki, onlar farkına varmadan ihtiyaçlarını onlara siz söyleyin."

İş dünyasındaki herkes bir gerçeğin farkındadır: Müşterileri elde etmek, onları kaybetmemekten çok daha zordur.

Mükemmel hizmet sunmanın ötesinde, uzun vadeli müşteri sadakati, mükemmel müşteri hizmetlerine bağlıdır. Ve zaten çok yoğun bir iş yükü altında olan muhasebeciler için bir CRM, bir adım önde olmanın sırrıdır.

ClickUp, iş akışlarını otomatikleştirmek, müşteri etkileşimlerini izlemek ve tüm verilerinizi merkezi bir yerde tutmak için gerekli araçları sunar.

Yinelenen görevlerden özelleştirilebilir gösterge panellerine ve mevcut araçlarla sorunsuz entegrasyonlara kadar, ClickUp gerçekten önemli olan şeye, yani kalıcı ilişkiler kurmaya odaklanmanızı sağlar.

Müşteri ilişkilerinizi kontrol altına almaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!