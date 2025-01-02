Bing Copilot ve ChatGPT: En iyi AI aracı hangisi?

Birden fazla teslim tarihi ile uğraşıyorsunuz ve hızlı cevaplara veya yaratıcı yardıma ihtiyacınız var. Ne yapacaksınız? Çok basit: AI asistanınıza başvurursunuz.

Günümüzde, gelişmiş AI araçları günlük rutinlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve zorlukları olağanüstü bir kolaylıkla çözmektedir.

çalışanların %72'si, müşteri hizmetleri otomasyonundan veri analizine ve içerik oluşturmaya kadar iş süreçlerine değer katması için AI'ya güveniyor.

Bu AI devriminde iki favori ürün ön plana çıkıyor: Microsoft Copilot (eski adıyla Bing Chat) ve ChatGPT. Bu iki büyük dil modeli (LLM) de benzersiz güçlü yönlere sahip, ancak birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl?

Bu makale, Copilot ve ChatGPT'yi ayrıntılı olarak inceleyerek anahtar özelliklerini, avantajlarını, dezavantajlarını ve fiyatlandırma modellerini ele alacaktır. Makaleyi okuduktan sonra, ihtiyaçlarınıza en uygun AI aracını belirlemiş olacaksınız.

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Copilot nedir?

Copilot (eski adıyla Bing Chat), Microsoft'un Bing arama motoruyla entegre edilmiş yenilikçi bir AI sohbet robotudur. Copilot ile web'de doğal dilde sorgu yapabilirsiniz ve çeşitli kaynaklardan güncel bilgileri alarak kapsamlı yanıtlar alırsınız.

"Hava nasıl?"dan "Bu makaleyi özetleyebilir misin?"e kadar her şeyi sorabilirsiniz ve size uygun yanıtı alacaksınız.

microsoft aracılığıyla

Copilot özellikleri

Copilot, Microsoft Edge tarayıcısına sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir ve bağlamsal AI yardımına kolay erişim sağlar. Copilot kenar çubuğu, tarama verimliliğini artırmak için tasarlanmış Sohbet, Oluşturma ve İçgörüler gibi fonksiyonlara sahiptir.

Bağlamsal konuşmalar için sohbet

Sohbet özelliği ile sekmeler arasında geçiş yapmadan doğrudan kenar çubuğunda sorular sorabilirsiniz. Copilot, bulunduğunuz web sayfasının içeriğini okur ve doğal dil anlayışı sayesinde bağlamsal cevaplar, özetler veya basitleştirilmiş açıklamalar sunar.

microsoft aracılığıyla

Örneğin, derinlemesine bir makale okurken Copilot, anahtar noktaları özetleyebilir veya karmaşık terimleri daha basit bir dille açıklayabilir; bu da hızlı araştırma veya daha derinlemesine anlama için mükemmeldir.

💡Profesyonel İpucu: Copilot bir sayfayı analiz edemiyor veya içeriği özetleyemiyorsa, Microsoft Edge ayarlarında Kenar Çubuğu > Copilot bölümünde "Herhangi bir web sayfasına veya PDF'ye erişime izin ver" seçeneğini etkinleştirin.

microsoft aracılığıyla

Compose ile basitleştirilmiş içerik oluşturma

Oluşturma özelliği, özelleştirilmiş içerik oluşturmak için mükemmeldir. Ton, biçim (blog gönderileri veya e-postalar gibi) ve uzunluk seçenekleriyle Copilot, yazımlarınız için hazır çerçeveler sunar. Bu gelişmiş özellikler, etkili komut istemleri oluşturmaktan emin değilseniz özellikle kullanışlıdır. Copilot, yapılandırılmış kılavuzlarla kolayca başlamanızı sağlar.

microsoft aracılığıyla

Son derece spesifik komutlar gerektiren ChatGPT'den farklı olarak, Copilot'un sezgisel arayüzü içeriğinizin ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlar.

Web içeriği için gelişmiş içgörüler

İçgörüler sekmesi, ziyaret ettiğiniz web sayfası hakkında soru-cevap, anahtar noktalar, ilgili makaleler ve alan adı ve trafik sıralaması gibi site analizi dahil olmak üzere ayrıntılı analizler sunar. Bu özellik, metin oluşturmanın ötesinde değerli bağlam ve bilgiler sağlayan benzersiz bir eklentidir.

bulb Digital aracılığıyla

Copilot ile gezinme, arama ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış etkileşimli ve verimli bir deneyime dönüşür.

Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Pro planlar: Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla

ChatGPT nedir?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, özel bir arayüzde insan benzeri konuşmalar yapmak için tasarlanmış bir AI asistanıdır. Gelişmiş Generative Pre-trained Transformer (GPT) mimarisiyle desteklenen bu araç, sorularınıza ve istemlerinize bağlamsal olarak yanıt vermek üzere tasarlanmıştır.

Bunu, yazma yardımı sağlamaktan belirli kişisel ve profesyonel sorunlar hakkında tavsiye paylaşımına, dünyayı daha iyi anlamanıza yardımcı olmaya kadar her konuyu ele alabilen keskin bir konuşmacı olarak düşünün.

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT özellikleri

🧠 Eğlenceli Bilgi: ChatGPT, şimdiye kadar en hızlı büyüyen AI araçlarından biridir ve rekor sürede dünya çapında 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Bu rakam, daha önce hızlı kullanıcı benimseme rekorları kıran TikTok ve Instagram gibi diğer popüler platformların ilk büyüme rakamlarını aşmaktadır.

ChatGPT'yi ücretsiz erişimin yanı sıra hayranların favorisi yapan nedir? Hadi keşfedelim:

Gelişmiş doğal dil işleme

ChatGPT, bağlamı, mizahı ve hatta alaycı ifadeleri anlayabilen doğal dil işleme (NLP) özelliği ile tanınır ve etkileşimleri daha insan benzeri hale getirir. Çeşitli metin kaynaklarından oluşan devasa veri kümeleriyle eğitilmiş olan bu araç, kelimeleri ve kelime öbeklerini sayısal olarak temsil etmek için belirteçleştirme ve gömme yöntemlerini kullanır ve böylece nüanslı bir anlayış ve üretim sağlar.

Çok yönlü içerik oluşturma

İnsan duygularını yansıtan bir şiir yazmak, hatasız kod parçacıkları oluşturmak veya yüksek dönüşüm oranına sahip pazarlama metinleri yazmak için yardıma ihtiyacınız varsa, ChatGPT tam size göre. Çeşitli dillere, yazım stillerine ve biçimlere uyum sağlayarak çıktılar üzerinde yaratıcı kontrol sağlar.

chatGPT aracılığıyla

💡Pro İpucu: ChatGPT yanıtları, girdiğiniz komutlar kadar iyidir. En iyi yanıtları almak için ChatGPT için bu ücretsiz AI komut şablonlarını kullanın.

ChatGPT kod yorumlayıcı

Plus kullanıcılarının kullanabileceği ChatGPT kod yorumlayıcı, metin, kod, veri ve medya gibi çeşitli dosya türlerini yüklemenize ve işlemenize olanak tanır. Ayrıca verileri analiz edip görselleştirebilir, kodu çalıştırabilir ve hata ayıklayabilir, görüntü, ses ve video gibi multimedya dosyalarını düzenleyebilirsiniz.

via 365datascience

Bu özellik, daha büyük veri kümelerini işleyerek ve hataları azaltarak standart etkileşimlerden daha zengin bir bağlam sunar. Teknolojiye yatkın kullanıcılar ve kodlama uzmanlığı olmayan kullanıcılar için yararlıdır, veri temizleme ve dönüştürme gibi görevleri yerine getirir ve kod önerileri sunar.

GPT-4o

OpenAI'nin en yeni üretici modeli olan GPT-4o, öncekilerden daha büyük ve daha optimize bir mimariye sahiptir ve karmaşık sorguları ve nüanslı konuşmaları daha derinlemesine anlamayı sağlar. GPT-4, çok modlu girdileri işleyebilir. Belgeler oluşturabilir, karmaşık matematik problemlerini çözebilir ve hatta görüntüleri yorumlayabilir, bu da onu eğitim, kodlama ve içerik oluşturma gibi çeşitli alanlarda çok yönlü hale getirir. Geliştirilmiş ince ayar yetenekleriyle, belirli kullanım durumlarına göre uyarlanmış daha yüksek kaliteli çıktılar sunarak AI dil modelleri için yeni bir referans noktası oluşturur.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Artı : Aylık 20 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bing Copilot ve ChatGPT: Özelliklerin karşılaştırması

Copilot ve ChatGPT'nin anahtar özellikleri, yetenekleri ve fiyatlandırmasına odaklanarak ayrıntılı bir karşılaştırmaya bakalım. Aşağıdaki tablo, yeteneklerini ve sunduklarını anlamanıza yardımcı olmak için yan yana bir görünüm sunar:

Özellik Copilot ChatGPT Model OpenAI'nin GPT-4'ü (Microsoft ürünleriyle entegre) OpenAI'nin GPT-4 Platform Microsoft ürünleriyle (Word, Excel vb.) entegre Bağımsız web sitesi, API, iOS ve Android uygulamaları İnternet erişimi İnternet erişimi açık olduğunda Bing arama hizmetine dayanır Microsoft Bing ile web aramaları yapabilir (Plus kullanıcıları için) Görüntü oluşturma Microsoft araçları aracılığıyla kullanılabilir, Copilot'un doğrudan bir parçası değildir DALL·E 3 kullanarak görüntüler oluşturabilir (yalnızca ChatGPT Plus) Ses özellikleri Yalnızca konuşmayı metne dönüştürme Ses girişi/çıkışını yönetir (GPT-4o kullanarak) Konuşma paylaşımı Microsoft araçlarıyla paylaşım ve işbirliği yapabilirsiniz Metin bloklarını kopyalayabilir veya dışa aktarabilir, tüm konuşmaların bağlantılarını paylaşabilir Kullanım sınırları oturum başına 30 sohbet ve gün başına 300 sohbet oturum başına 30 sohbet, günde toplam 300 sohbet (Ücretsiz), 3 saatte bir 50 GPT-4 mesaj ile Sınırsız (Plus) Fiyatlandırma Ücretsiz; Microsoft 365 aboneliğinin bir parçasıdır, Copilot'un belirli maliyeti plana göre değişir Ücretsiz; ChatGPT Plus aylık 20 $ karşılığında kullanılabilir

Özellik #1: İçerik oluşturma

ChatGPT, içerik yazımında mükemmeldir ve yaratıcı yazım, şiir ve hikaye anlatımından e-postalar, kod parçacıkları ve komut dosyaları gibi profesyonel içeriğe kadar çeşitli çıktılar sunar. Bu çıktının tonunu, stilini ve biçimini özelleştirmenize olanak tanır, böylece çeşitli içerik gereksinimlerine uyarlanabilir.

chatGPT aracılığıyla

Microsoft Copilot daha çok bilgilendirici içerik oluşturmaya odaklanır ve araştırma odaklı görevlerde yardımcı olur. Web içeriğini etkili bir şekilde özetler, ilgili gerçek bilgileri sağlar ve özellikle araştırma ve dokümantasyon görevleri için kullanıcının sorgusuyla yakından uyumlu metinler oluşturur.

🏆 Kazanan: ChatGPT ChatGPT, çeşitli içerikler oluşturmak için daha çok yönlüdür, Bing Copilot ise kesin ve bilgi yoğun görevler için daha uygundur.

Özellik #2: Yanıt kalitesi

ChatGPT, konuşma benzeri ve insan benzeri yanıtlar sunarak gündelik sorular, beyin fırtınası ve fikir üretme için mükemmeldir. Her zaman kaynak göstermez, ancak dil ve etkileşim yanıt kalitesi yüksektir, bu da daha etkileşimli bir deneyim tercih edenler için değerlidir.

Microsoft Copilot yanıtlarda netlik ve gerçeklere uygunluğu önceliklendirir. Gerçek zamanlı web verilerinden yararlanarak kaynaklarla birlikte ayrıntılı yanıtlar sunar ve kullanıcıların bilgileri doğrulamasını sağlar. Bu doğruluk, kesin ve güvenilir bilgilerin anahtar öneme sahip olduğu araştırmalar için idealdir.

microsoft aracılığıyla

🏆 Kazanan: Hedefinize bağlıdır ChatGPT, doğal ve ilgi çekici konuşmalar için daha iyi bir seçenektir. Ancak Microsoft Copilot, doğruluk ve doğrulanabilir bilgiler konusunda üstündür.

Özellik #3: Çalışma alanlarıyla entegrasyon

Pazarlama takımınız yaklaşan bir ürün lansmanı için araştırma yaptığını varsayalım. Takım, birden fazla kaynaktan veri toplar, müşteri geri bildirimlerini analiz eder, içerik oluşturur ve bulgularını paydaşlarla paylaşmak için düzenler.

Böyle bir durumda, doğru AI araçlarını iş akışlarına entegre etmek verimliliği ve işbirliğini önemli ölçüde artırabilir.

ChatGPT, benzersiz özellikleriyle bağımsız bir araç olarak erişilebilir. Pro planı ile kullanıcılar, OpenAI'nin API'sı aracılığıyla üçüncü taraf uygulamalara bağlanarak onu çeşitli iş akışlarına entegre edebilir. Verimlilik araçlarıyla iyi çalışır, ancak entegrasyon kurulum gerektirir ve bu da hazır işbirliğinden ziyade bireysel özelleştirme için daha uygun olabilir.

Microsoft Copilot, Microsoft ekosisteminin bir parçasıdır ve Word, Excel ve Outlook gibi Microsoft Office 365 araçlarıyla doğrudan entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, Microsoft paketini kullanan profesyoneller için idealdir, çünkü Microsoft Copilot'u kullanarak görevler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir, içerik oluşturabilir, verileri düzenleyebilir ve tanıdık uygulamalar içinde araştırma yapabilirler.

microsoft aracılığıyla

🏆 Kazanan: Microsoft Copilot Copilot'un Microsoft 365 ile uyumluluğu, iş yeri araçlarıyla derin entegrasyon arayan kullanıcılara basitleştirilmiş ve verimli bir deneyim sunar. ChatGPT esneklik sunar, ancak çeşitli araç çalışma alanlarıyla entegrasyonları kurmak için daha fazla zaman gerektirebilir.

Özellik #4: Veri güvenliği

ChatGPT, özellikle GPT-4'teki en son yükseltmeleriyle veri güvenliğine büyük önem vermektedir.

OpenAI, güvenliğini ve uyumluluğunu iyileştirmek için önemli miktarda zaman harcadı ve GPT-4'ün hassas içerik taleplerine yanıt verme olasılığını %82 azalttı ve önceki sürümüne kıyasla doğru bilgi sağlama olasılığını %40 artırdı.

Microsoft Copilot, Microsoft ekosisteminin bir parçası olarak, Bing ve Edge platformlarındaki kullanıcılara güvenilir veri koruması sağlayan Sıfır Güven İlkeleri gibi Microsoft'un kapsamlı güvenlik politikalarından yararlanır.

🏆 Kazanan: Copilot Her iki araç da veri güvenliği ve uyumluluğunu sağlamaya kararlıdır ve kullanıcılara daha güvenli bir AI deneyimi sunar. Ancak, ChatGPT'den farklı olarak Copilot verilerinizi gizli tutar ve bu karşılaştırmada hafif bir avantaj sağlar.

Reddit'te Bing Copilot ve ChatGPT karşılaştırması

ChatGPT ve Copilot tartışmasını Reddit'e taşıdık ve bu AI sohbet robotlarıyla ilgili kullanıcı deneyimlerine ilişkin içgörüler elde ettik, anahtar farklılıklarını vurguladık.

Bir kullanıcı, Niss_UCL, şunları belirtti:

copilot'un olması gerektiği kadar iyi olmadığını düşünüyorum; ChatGPT'de hala hatalar var, ancak hata payı daha az.

copilot'un olması gerektiği kadar iyi olmadığını düşünüyorum; ChatGPT'de hala hatalar var, ancak hata payı daha az.

Bu yorum, her iki aracın da kusurları olmasına rağmen ChatGPT'nin genel olarak biraz daha güvenilir bir deneyim sunabileceği yönündeki yaygın görüşü yansıtmaktadır.

Başka bir Redditor kullanıcısı CK1026, Copilot'un güçlü yönlerini şöyle vurguladı:

Copilot'un ChatGPT'ye göre tek iki avantajı, gizli M365 verilerinizden öğrenmesi ve verilerinizi gizli tutmasıdır.

Copilot'un ChatGPT'ye göre tek iki avantajı, gizli M365 verilerinizden öğrenmesi ve verilerinizi gizli tutmasıdır.

Veri gizliliğine ve Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyona öncelik veren kullanıcılar Copilot'u tercih ediyor.

Başka bir kullanıcı daha tarafsız bir bakış açısı sundu:

Copilot, ChatGPT kadar iyi mi? Hayır. Ancak veriler gizli mi? Evet.

Copilot, ChatGPT kadar iyi mi? Hayır. Ancak veriler gizli mi? Evet.

Bu yorum, Copilot'un ChatGPT ile aynı konuşma yeteneklerine sahip olmayabileceğini, ancak gizlilik konusunda önemli bir avantaj sunduğunu kabul ederek dengeli bir görünüm sunuyor.

Şimdi, en iyi Copilot ve ChatGPT alternatiflerini inceleyelim.

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Copilot'un canlı veri yeteneklerini ChatGPT'nin yaratıcı çok yönlülüğü ile birleştiren bir AI sohbet robotunuz olsaydı ne olurdu?

İşte, bir tane var.

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ClickUp, proje çıktıları ve bunların ilerleme durumu hakkında hem takım üyeleri hem de yöneticiler için yüksek düzeyde görünürlük sağlar. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltmak için AI kullanır.

ClickUp, proje çıktıları ve bunların ilerleme durumu hakkında hem takım üyeleri hem de yöneticiler için yüksek düzeyde görünürlük sağlar. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltmak için AI kullanır.

ClickUp'ı daha hızlı çalışmak için en iyi AI hack'i yapan özelliklere bir göz atalım.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain, bireysel görevleri düzenlemek ve takım verimliliğini artırmak için tasarlanmış güçlü AI asistanınızdır. Metin özetleme, görev güncellemeleri, bilgi sorgulama ve beyin fırtınası için akıllı özelliklere sahip ClickUp Brain, sizin ve takımınızın daha çok değil , daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.

Başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan tek AI aracı olan ClickUp Brain ile daha akıllı bir iş yapma yöntemini benimseyin

Proje, pazarlama kampanyası veya İK operasyonları yönetiyor olun, ClickUp Brain en gelişmiş AI işbirliği aracınız haline gelir ve aşağıdakileri kolaylaştırır:

AI CatchUps (kaçırılan konuşma konuları için) ve AI StandUps (takımınızda devam eden işler için) aracılığıyla anında görev güncellemeleri alın

Uzun yorum konuları ve tartışmaları özetleyin

Doğal dil komutlarını kullanarak e-postaları, proje özetlerini ve içerik fikirlerini anında taslak olarak oluşturun

ClickUp çalışma alanınızdaki görevler, kişiler ve belgeler hakkında doğal dilde sorular sorarak içgörüler elde edin

Brain'in doğal dil otomasyon oluşturucusunu kullanarak kodlama yapmadan otomatik iş akışları oluşturun (görev durumu değiştiğinde görev atanan kişileri güncelleme veya görev kapatıldığında e-posta gönderme vb

Brain'in ChatGPT ve Copilot'a göre en büyük avantajı nedir? Brain, ClickUp'a doğrudan entegre olduğundan, tek bir yerden beyin fırtınası yapabilir, görevleri otomatikleştirebilir ve tüm projelerinizi yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile belge yönetimini ve özelleştirmeyi basitleştirin

Çoğumuz her gün birden fazla belgeyle çalışıyoruz. Bilgilerin dağınık olması nedeniyle bu belgeleri bulmak, referans vermek ve üzerinde işbirliği yapmak zor olabilir.

ClickUp Belgeleri, tüm önemli dosyaları tek bir yerde oluşturmak, düzenlemek ve saklamak için sorunsuz bir alan sunarak düzenli olmanızı sağlar. Not almak, teklif yazmak, taslaklar ve notlar oluşturmakla yetinmeyin. ClickUp Belgeleri, sizin ve takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar: belgeleri birlikte düzenleyin, belge içinde ilgili yerlere yorum ekleyin ve takım arkadaşlarınızdan bahsedin, belgenin içeriğinden doğrudan görevler atayın.

Belgenizin herhangi bir bölümünü eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürebilir ve ardından bunları ilgili projelere bağlayarak iyi organize edilmiş bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. ClickUp Belgeleri, belgelerinizin tek bir merkezi hub'da projeleriniz, görevleriniz ve takım iş akışlarınızla uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp'ın Proje Yönetimi Aracı

ClickUp'ın güçlü proje yönetimi yetenekleriyle projelerinizde bir adım önde olun

Dağınık hedefler ve proje detayları sizi bunaltıyor mu? ClickUp'ın proje yönetimi araçlarını kullanarak düzen ve netlik sağlayın. ChatGPT ve Copilot gibi AI araçları içerik oluşturma ve konuşma yardımı sağlama konusunda mükemmeldir, ancak ClickUp fikirleri eyleme dönüştürmek için özel olarak tasarlanmıştır, bu da onu verimlilik ve işbirliği için üstün bir seçim haline getirir.

ClickUp, görev yönetimi, hedef izleme, zaman takibi, belge yönetimi ve AI araçlarını tek bir platformda birleştirerek birden fazla uygulamaya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Entegre sohbet, belge birlikte oluşturma, konu başlıklı yorumlar ve takım gösterge panelleri gibi işbirliği özellikleri, herkesin uyumlu çalışmasını sağlar. Bu özellikler, bağımsız AI araçlarında bulunmaz.

Takımınızın ihtiyaçlarına tamamen uyarlanabilen ClickUp, belirli sektörlere veya proje türlerine göre özel görünümler, şablonlar ve otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp'ı kullanın

Görev oluşturmayı otomatikleştirme: ClickUp Brain'i kullanarak görev oluşturmayı otomatikleştirin ve alt görevleri zahmetsizce oluşturarak planlamayı hızlandırın

Bağımlılık ve öncelik yönetimi : ClickUp Görev Öncelikleri ile en önemli konulara odaklanın ve kritik görevlerin bağımlılık ilişkileri nedeniyle gecikmeye uğramamasını sağlayın

Daha fazla görünürlük ve şeffaflık : İşlerinizi ve konuşmalarınızı bir araya getiren entegre Sohbet özelliği ile şeffaflık ve verimli işbirliği sağlayın (daha fazla bilgi için ileride)

Projeleri şirket çapındaki hedeflerle uyumlu hale getirme: ClickUp Hedefleri aracılığıyla takımınızın projeleri şirket hedefleriyle sorunsuz bir şekilde uyumlu hale getirmesini sağlayın

Ayrıca okuyun: En İyi 10 AI Proje Yönetimi Aracı ve Yazılımı

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Sohbet

ClickUp Chat ile etkili bir şekilde işbirliği yapın ve iş iletişiminizi sürdürün

Bir proje hakkında takımla danışırken, fikirler üretirken, sorular sorarken veya görevlerle ilgili ilerleme güncellemelerini paylaşırken, ClickUp Sohbet bağlamınızı bağlantılı ve kolay bulunur hale getirir.

Vergi anahtarını önleyen ve verimliliğinizi artıran ClickUp Chat'in öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

Takım arkadaşı profilleri ve planlama : Takım arkadaşlarınızın önceliklerini görün ve toplantıları doğrudan Sohbet içinden planlayın

AI özellikleri : AI'yı kullanarak anında yanıtlar alın, kaçırdığınız mesajları yakalayın, mesajlardan görevler oluşturun ve ilgili görevleri/belgeleri gerçek zamanlı olarak bulun

Entegre iş yönetimi : Sohbetler : Sohbetler , ClickUp'taki Listeler, Klasörler ve Alanlar ile bağlantılıdır , böylece doğrudan Sohbet arayüzünden sorunsuz proje yönetimi ve güncellemeler yapabilirsiniz

Sohbet izinleri : Sohbetler, takım iletişimi için erişim kontrolü ve gizlilik yönetimi sağlayan ayarlarla herkese açık veya gizli olabilir

Sohbetleri sabitleyin ve düzenleyin : Kolay erişim için önemli Sohbetleri sabitleyin ve bağlam ve görünürlük için açıklamalar veya başlıklar ekleyin

Arama fonksiyonu: Sohbetler içinde ve arasında arama yaparak ilgili konuşmaları veya bilgileri hızlıca bulun

Bu kurulum, verimli işbirliği ve proje yönetimi sağlayarak tüm iletişim ve görev yönetimini tek bir çalışma alanında erişilebilir hale getirir.

ClickUp ile AI deneyiminizi optimize edin

Yapay zeka, insan zekasının yerini almaz; insan yaratıcılığını ve zekasını güçlendiren bir araçtır.

Yapay zeka, insan zekasının yerini almaz; insan yaratıcılığını ve zekasını güçlendiren bir araçtır.

Bu bakış açısı, önemli bir gerçeği vurgulamaktadır: AI, insan zekasını değiştirmeye çalışmak yerine onu tamamladığında en güçlü halini alır. Copilot ve ChatGPT gibi araçlar, bu ilkeyi farklı şekillerde somutlaştırır. Örneğin, Copilot gerçek zamanlı içgörüler için M365 ile entegrasyonda mükemmeldir, ChatGPT ise yaratıcı esnekliği ve konuşma çok yönlülüğü ile öne çıkar.

Ancak, AI'nın gücünü sağlam verimlilik, proje yönetimi ve otomasyon araçlarıyla birleştiren hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre. ClickUp, AI'yı görev yönetimi, takım işbirliği ve iş akışı optimizasyonuna sorunsuz bir şekilde entegre ederek, fikirden uygulamaya zahmetsizce geçmenizi sağlar.

İçerik oluşturun, proje dönüm noktalarını izleyin veya takım çabalarını koordine edin, ClickUp araçlar arasında geçiş yapmadan düzenli ve verimli çalışmanızı sağlar. Özelleştirilebilir proje şablonları, gelişmiş AI özellikleri ve merkezi iş akışları ile ClickUp ihtiyacınız olan her şeyi tek bir çatı altında sunar.

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