2025 için En İyi 10 RingCentral Alternatifi ve Rakibi

Bir startup, küçük veya orta ölçekli bir işletme ya da çok uluslu bir şirket işletiyor olsanız da, iş iletişimi için bir bulut telefon sistemine ihtiyacınız vardır.
RingCentral, en yaygın kullanılan iş telefonu sistemlerinden biridir. Omnichannel iletişim merkezi çözümleri, takım mesajlaşması ve not alma için kişisel AI asistanı ve entegre VoIP telefon sistemi gibi özellikler sunar.
Ancak, uyumluluk ücretleri, gelişmiş özellikler için fazla ücretlendirme, aktif aramalar için zaman sınırları ve destek sorunları gibi zorluklar nedeniyle, deneyimli VoIP kullanıcıları bu eksiklikleri gidermek için RingCentral'ın rakiplerini arıyor.
Bu makale boyunca, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi RingCentral alternatiflerini ve bunların artılarını ve eksilerini ele alıyoruz.
⏰60 saniyelik özet
- Dialpad: AI tabanlı iletişim iş akışları için en iyisi
- OpenPhone: Yeni kurulan ve küçük işletmeler için en iyisi
- Nextiva: Hibrit ve uzaktan çalışan takımlar için en iyisi
- Zoom Phone: Zoom ekosistemindeki takımlar için en iyisi
- 8×8: Sınırsız uluslararası arama için en iyisi
- Ooma Office: Kısıtlı bütçeye sahip takımlar için en iyisi
- Vonage: Özelleştirilmiş iş akışları için en iyisi
- Grasshopper: Tek başına çalışan girişimciler için en iyisi
- Ringover: Gelişmiş müşteri analizi için en iyisi
- Phonexa: Çok kanallı çağrı izleme için en iyisi
RingCentral alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
İhtiyaçlarınıza uygun ideal bir bulut telefon sistemi var mı?
VoIP sistemlerinin temel amacı, İnternet üzerinden telefon görüşmeleri yapmaktır. Ancak işiniz için doğru araç, aşağıdaki özelliklere de sahip olmalıdır:
- Bulut tabanlı esneklik: Takımınızın her yerden erişebileceği bulut tabanlı bir iletişim platformu seçin ve verimlilikten ödün vermeden uzaktan çalışmayı mümkün kılın
- Premium çağrı kalitesi: Net ses ve minimum çağrı kesintisi sunan bir araç bulun
- Ayrıntılı ve eyleme geçirilebilir içgörüler: Veriye dayalı iyileştirmeler uygulamak için çağrı hacimlerini ve takım performansını izleyebilen bir alternatif seçin
- Geniş entegrasyon aralığı: Sürekli uygulama değiştirmeyi azaltmak için diğer CRM ve verimlilik araçlarıyla entegre olan bir platform seçin
- Çağrı kaydetme ve yönlendirme: Kalite güvencesi ve eğitime yardımcı olan bu gelişmiş özelliklere sahip bir araç seçin
- AI destekli veri analizi: Kişiselleştirilmiş müşteri hizmetlerini kolaylaştırmak için AI özellikli yönlendirme ve duygu analizini destekleyen bir araç seçin
➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 10 Konferans Görüşmesi Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)
En İyi 10 RingCentral Alternatifi
İşte en iyi 10 RingCentral alternatifinin yer aldığı listemiz. İster uzaktaki takımlar arasındaki işbirliğini iyileştirmek ister uluslararası aramalarda yardımcı olacak bir araç arıyor olun, bu seçenekler benzersiz işlevleriyle öne çıkıyor.
1. Dialpad (AI tabanlı iletişim iş akışları için en iyisi)
Dialpad, ses, video, mesajlaşma ve iletişim merkezi araçlarını tek bir sorunsuz, kullanımı kolay bulut tabanlı platformda birleştiren harika bir RingCentral alternatifidir.
Gerçek zamanlı transkripsiyon, duygu analizi ve çağrı koçluğu sunan Voice Intelligence (Vi) özelliği özellikle etkileyicidir. Daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olmak için özetleri otomatik olarak oluşturabilir ve anahtar kelimeleri izleyebilir.
Dialpad'in en iyi özellikleri
- AI destekli toplantı asistanı: Herkesin aynı sayfada kalması için toplantı özetleri ve notlar içeren "AI Recaps" özelliğini kullanın
- Entegrasyonlar: Zendesk, Salesforce vb. gibi popüler CRM sistemleri ve verimlilik araçlarıyla entegre edin.
Dialpad sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle internet bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde tutarsız arama kalitesinden şikayet etmektedir
- Bu araç, departmanlar için çağrı yönetimi ve yönlendirme açısından esnek değildir
Dialpad fiyatlandırması
İş İletişimi
- Standart: Kullanıcı başına aylık 27 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
AI Toplantıları
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
Dialpad puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)
2. OpenPhone (Yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için en iyisi)
OpenPhone ile, istediğiniz herhangi bir cihazdan arama yapabilir, metin gönderebilir ve özel selamlamalarla iş saatlerinizi ayarlayabilirsiniz. Diğer önemli özellikler arasında sesli posta transkripsiyonu, otomatik operatör ve e-posta entegrasyonu bulunur.
Bu araç, HubSpot ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak aramaları, metinleri ve sesli mesajları otomatik olarak kaydeder ve herhangi bir veriyi manuel olarak girmenize gerek kalmadan müşteri kayıtlarını güncel tutmanızı kolaylaştırır.
OpenPhone'un en iyi özellikleri
- AI yanıtları: Konuşmanın bağlamına göre AI tarafından önerilen metin yanıtları alın
- Mesaj filtreleri: Filtreleri ve etiketleri kullanarak belirli konuşmaları hızlı bir şekilde kategorilere ayırın ve bulun
- Sesli mesaj transkripsiyonları: Çağrıları cevaplayamadığınızda sesli mesaja gelen tüm çağrıların ses kayıtlarıyla birlikte transkripsiyonlarını alın
OpenPhone sınırlamaları
- İlk kurulum süreci, özellikle entegrasyonları veya özel özellikleri yapılandırırken kafa karıştırıcı olabilir
- Çağrı performansına ilişkin daha derinlemesine bilgiye ihtiyaç duyan takımlar için yararlı olabilecek gelişmiş çağrı analizi özelliği yoktur
OpenPhone fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 33 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
OpenPhone puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (50+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır?
3. Nextiva (Hibrit ve uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)
Nextiva, sınırsız yurt içi arama, konferans görüşmeleri, işbirliği odaları, sesli mesaj transkripsiyonu ve çok seviyeli operatör gibi anahtar özelliklerle birleşik bir müşteri deneyimi sunar. Ayrıca, Zendesk, ConnectWise ve Microsoft Teams dahil 24'ten fazla araçla entegre edilebilir.
Nexativa'nın en etkileyici özelliği, yüksek kaliteli asenkron video konferans özelliğidir (250'den fazla katılımcıyı destekler), bu da onu uzaktaki takımlar için mükemmel hale getirir.
Nextiva'nın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı performans ölçümleri: Takımlar içinde hesap verebilirliği artırmak ve verimliliği yükseltmek için ana sayfa bileşenlerinde SLA'ları ve KPI'ları görüntüleyin
- Merkezi iletişim: Telefon görüşmeleri, metinler, sohbet, video ve daha fazlasını tek bir platformda birleştirerek takım konuşmalarını birleştirin
- Özel gösterge panelleri: Bilgilendirilmiş kararlar almak için özel ve sezgisel gösterge panellerinde verileri analiz edin
Nextiva sınırlamaları
- Hizmet güvenilir değildir ve en sezgisel veya kullanıcı dostu değildir
- Bazen Nextiva uygulaması hatalı çalışır ve "Rahatsız Etmeyin" modunda olmadan masaüstünüzdeki uyarıyı sessize alamazsınız
Nextiva fiyatlandırması
- Küçük işletmeler Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 $ Temel: Kullanıcı başına aylık 36 $ Etkileşim: Kullanıcı başına aylık 50 $ Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 36 $
- Engage: Kullanıcı başına aylık 50 $
- Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları
- Kurumsal Essential: Ajan başına aylık 129 $ Professional: Ajan başına aylık 159 $ Premium: Ajan başına aylık 199
- Temel: Ajan başına aylık 129 $
- Profesyonel: Ajan başına aylık 159 $
- Premium: Ajan başına aylık 199 $
- Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 36 $
- Engage: Kullanıcı başına aylık 50 $
- Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları
- Temel: Ajan başına aylık 129 $
- Profesyonel: Ajan başına aylık 159 $
- Premium: Ajan başına aylık 199 $
Nextiva puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)
4. Zoom Phone (Zoom ekosistemindeki takımlar için en iyisi)
Zoom Phone'un bulut tabanlı VoIP çözümü, sesli posta transkripsiyonu, sınırsız otomatik operatör ve çağrı kaydı gibi özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, her türlü iş için büyük zaman tasarrufu sağlayan AI Companion, çağrı sonrası özetleri derleyebilir ve sesli postalardan görevleri çıkarabilir.
Zoom Phone'un en iyi özellikleri
- Takım işbirliği: Takım üyelerinizle 1:1 veya grup konuşmaları yapın, dosya paylaşın ve sohbet konularının özetlerini alarak hızlıca bilgi sahibi olun
- Çağrı kaydı: Çağrıları kaydedin, transkripsiyonları ve tekrarları kullanarak bilgilere hızlıca erişin
Zoom Phone sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kurulum sürecinin kafa karıştırıcı olduğunu, çağrı yönlendirme ve diğer fonksiyonların çok belirsiz ve kurulumu zor olduğunu bildirdi
- İnternet bağlantısı kararlı değilse, toplantının kalitesi olumsuz etkilenebilir
Zoom Phone fiyatlandırması
- ABD ve Kanada Ölçülü: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla
- ABD ve Kanada Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla
- Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 21,99 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,99 $
Zoom Phone puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
5. 8×8 (Sınırsız uluslararası arama için en iyisi)
8×8, 14 ülkede sınırsız sesli arama sunar. ABD ve Kanada'ya arama ve metin mesajları sunan ve uluslararası aramalar için ek ücret alan RingCentral'a güvenilir bir alternatiftir.
Standart iletişim özelliklerinin ötesinde, 8×8 konuşma trendleri, müşteri duyarlılığı ve temsilci etkinliği hakkında gerçek zamanlı içgörüler için konuşma analizi içerir. Ayrıca paylaşılabilir, otomatik olarak oluşturulan arama sonrası transkriptler de alırsınız.
8×8'in en iyi özellikleri
- Çağrı izleme: Canlı çağrılar sırasında temsilcilere koçluk yapın veya gerektiğinde çağrı müdahale özelliğini kullanarak doğrudan müdahale edin
- Sesli ve video konferans: 500 katılımcıya kadar toplantılar düzenleyin ve AI tarafından oluşturulan özetler, içerik anlık görüntüleri, kayıtlar, sohbet geçmişi ve daha fazlasını alın
- Veri analitiği: Buluttaki iletişimlerden veri toplayın ve analiz edin, daha iyi iş kararları alın
8×8 sınırlamaları
- Masaüstü ve mobil uygulama bildirimleri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlanmaz
- Video konferans özellikleri biraz hatalıdır, bu da onu çok yönlü bir uzaktan çalışma çözümü olarak uygun hale getirmez
8×8 fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
8×8 puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (300'den fazla yorum)
6. Ooma Office (Kısıtlı bütçeye sahip takımlar için en iyisi)
Ooma Office, kısıtlı bütçeye sahip küçük işletmeler için sağlam bir seçimdir. Temel planı, otomatik operatör, sanal faks, zil grupları ve genel adres sistemi gibi gelişmiş özellikleri içerir.
Buna ek olarak, bu araç sesli mesaj, çağrı yönlendirme ve ayda 500 dakikalık ücretsiz arama sunar. ABD ve Kanada içinde sınırsız arama ve 60'tan fazla ülkeye sınırsız uluslararası arama yapabilirsiniz. Sezgisel, kullanımı kolay arayüzü, Salesforce, Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı gibi CRM araçlarıyla entegre edilebilir.
Ooma Office'in en iyi özellikleri
- Sanal resepsiyonist: Çağrıları ilgili uzantılara yönlendirin ve farklı iş fonksiyonları, çalışma saatleri ve konumlar için özel mesajlar oluşturun
- Zil grupları: Çeşitli departmanlar için zil grupları oluşturun ve ilişkili numaraları sırayla veya aynı anda çalın
- Video konferans: Arka plan gürültüsünü bastırma, eşzamanlı ekran paylaşımı, çevrimiçi beyaz tahtalar gibi özelliklerle takım toplantılarınızı daha verimli hale getirin.
Ooma Office sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, mesajların alınmaması ve aramaların yönlendirilmemesi ile ilgili sorunlar bildirdi
- Sesli mesaj her zaman düzgün şekilde kaydedilmez veya yazıya dönüştürülmez
Ooma Office fiyatlandırması
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,95 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24,95 $
- Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 29,95 $
Ooma Office puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
7. Vonage (Özel iş akışları için en iyisi)
Vonage'ın bulut tabanlı VoIP çözümü, kapsamlı bir API kitaplığı ile birlikte gelir ve işletmelerin iletişim uygulamalarını doğrudan iş telefon sistemlerine özelleştirip entegre etmelerine olanak tanır. Ayrıca, kanallar arası müşteri metin mesajlaşma, çağrı kaydetme, kuyruk oluşturma ve sanal faks gibi eklentiler sunar ve 200 katılımcıya kadar sanal konferanslar düzenlemenizi ve planlamanızı sağlar.
Vonage ile sınırsız, yüksek kaliteli aramalar yapabilir, takım sohbetlerine ve video konferanslara katılabilir ve otomatik yanıtlar, kuyruklar, IVR ve arama kaydı gibi akıllı iletişim özelliklerinden yararlanabilirsiniz.
Vonage'ın en iyi özellikleri
- İşbirliğine dayalı beyin fırtınası: Toplantılar sırasında sanal beyaz tahta üzerinde takım üyelerinizle beyin fırtınası yapın
- Esnek fiyatlandırma: Temel bir planla başlayın ve yalnızca seçtiğiniz özellikler için ödeme yapın, ihtiyaçlarınıza göre maliyeti belirleyin
- AI asistanı: Çağrı yönlendirme veya temel destek otomasyonu için AI destekli sanal asistan kullanın
Vonage sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamaları Vonage'a entegre etmenin zor olduğunu ve özel teknik uzmanlık gerektirdiğini düşündü
- Arama kesintileri, gecikmeler, yankılar ve zayıf bağlantı genellikle genel kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler
Vonage fiyatlandırması
- Mobil: Uzantı başına aylık 19,99 $
- Premium: Uzantı başına aylık 29,99 $
- Gelişmiş: Uzantı başına aylık 39,99 $
Vonage puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)
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8. Grasshopper (Tek başına çalışan girişimciler için en iyisi)
Basit ama profesyonel bir bulut telefon sistemi arayan tek kişilik bir orduysanız, Grasshopper iyi bir seçimdir. Grasshopper, aramaları herhangi bir cihaza yönlendirmenize, sınırsız uzantı oluşturmanıza ve işiniz için özel selamlamalar ayarlamanıza olanak tanır. Hatta sesli mesajları yazıya dönüştürür ve size e-posta ile gönderir, böylece önemli mesajları asla kaçırmazsınız.
Grasshopper'a kaydolurken, ücretsiz, yerel veya özel numaralar arasından seçim yapabilir veya mevcut numaranızı aktarabilirsiniz. Ayrıca, sınırsız SMS, otomatik yanıtlar ve telefon numarası uzantıları gibi araçlara erişim elde edersiniz.
Grasshopper'ın en iyi özellikleri
- Otomatik operatör: 7/24 otomatik çağrı operatörünü kullanarak çağrıları alın, müşterileri self servise yönlendirin ve mesajları alın
- Anında yanıtlar: İş saatleri dışında müşterilerinize yanıt vermek için resim ve bağlantılar içeren otomatik metin yanıtları ayarlayın
- Çağrı yönlendirme: Rutin sorgu çağrılarını bilgilendirme uzantılarına yönlendirin ve müşteriler beklerken onlarla iletişim kurmak için özel selamlamalar kullanın
Grasshopper sınırlamaları
- Birden fazla kişiye, birbirlerinin telefon numaralarını görmeden toplu metinler veya birden fazla metin gönderemezsiniz
- Bazı kullanıcılar, platformun yavaş ve görsel olarak eski olduğunu ve akıllı telefon uygulamasında birçok sorun olduğunu bildirdi
Grasshopper fiyatlandırması
- True Solo: Aylık 14 $
- Solo Plus: 25 $/ay
- Küçük İşletmeler: 55 $/ay
Grasshopper puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
9. Ringover (Gelişmiş müşteri analizi için en iyisi)
Ringover, AI destekli gerçek zamanlı analitik ve akıllı içgörüler sayesinde satış ve müşteri hizmetleri takımları için sağlam bir seçenektir. Bu araç sadece aramaları transkribe etmekle kalmaz, aynı zamanda duygular, anahtar kelimeler ve arama kalitesine göre etiketler ve kategorilere ayırır.
Gelişmiş duygu analizi ve anahtar kelime izleme, takımların müşteri memnuniyetini ve katılımını artırmayı amaçlayan konferans gündemleri ve tartışma konuları oluşturmasına yardımcı olur.
Ringover'ın en iyi özellikleri
- Analitik ve raporlama: Mobil ve masaüstü uygulamalarından erişilebilen gerçek zamanlı gösterge panelinde takım üyelerinizin etkinlikleri ve performansları hakkında eksiksiz bir genel bakış elde edin
- Entegrasyonlar: CRM, iletişim, depolama ve verimlilik araçlarıyla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın
- Hedef belirleme ve KPI'lar: İlerlemeyi ölçmek ve karşılaştırma ölçütleri belirlemek için net hedefler ve KPI'lar oluşturun
Ringover sınırlamaları
- İletişimin kararlılığında bazı sorunlar var ve yazılımda (masaüstü uygulaması) birden fazla hata var
- Bazı kullanıcılar bir telefon hattından diğerine geçerken sorun yaşadı
Ringover fiyatlandırması
- Akıllı: Kullanıcı başına aylık 29 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 54 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 64 $
Ringover puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
➡️ Ayrıca Okuyun: 15 Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonu: Excel, Word ve ClickUp
10. Phonexa (Pazarlama takımları için en iyisi)
Popüler bir RingCentral alternatifi olan Phonexa, çağrı izleme, potansiyel müşteri dağıtımı ve analitiği tek bir sistemde birleştiren çok amaçlı bir pazarlama otomasyonu çözümüdür.
"Call Logic" platformu, ücretli arama, sosyal medya, e-posta kampanyaları ve çevrimdışı pazarlama gibi kanallarda ayrıntılı bilgilerle aramaları yönetir ve izler. Pazarlamacıların arama kalitesi, dönüşüm oranları ve arama süreleri hakkında tam görünürlük elde etmelerine yardımcı olur.
Phonexa'nın en iyi özellikleri
- Çağrı yönlendirme: Birden fazla pazarlama kanalından gelen potansiyel müşterileri izleyin ve doğru satış temsilcilerine yönlendirin
- IVR: Self servis ve geri arama planlaması için IVR fonksiyonunu ve ses stüdyosunu kullanın
- Özel gösterge panelleri: Dinamik ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle kampanya performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler edinin
Phonexa sınırlamaları
- E-posta adresleri ve müşteri adayı ID'leri yerine telefon numarasına göre müşteri adayı aramasına izin vermez
- Derinlemesine analizler yapmak için ML ve AI yetenekleri eksik
Phonexa fiyatlandırması
- Lite: 250 $/ay
- Premium: 500 $/ay
- Kurumsal: 1000 $/ay
- Özel: Özel fiyatlandırma
Phonexa puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (60'tan fazla yorum)
Diğer Video İletişim Araçları
Takım iletişimi, sınırsız arama ve metin mesajlarından daha fazlasını içerir. İdeal araç, takım işbirliğini basitleştirmekle kalmaz, aynı uzmanlıkla işinizin diğer tüm yönlerini de yönetir.
Drumroll 🥁: İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bu entegre yaklaşıma en uygun seçenektir.
Yapay zeka destekli bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, iletişimi merkezileştirir ve verimliliğinizi tek bir platformda takip eder.
ClickUp: Uçtan uca proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi
ClickUp, iş iletişimi ve görev yönetimini tek bir yerde birleştirerek, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olur.
ClickUp Sohbet, tek bir tıklama ile mesajı göreve dönüştürür ve sohbetler, belgeler, notlar vb. içindeki ilgili bilgiler otomatik olarak bağlanır. Bu şekilde, bağlam kaybolmaz ve herkes her zaman aynı sayfada olur.
Merkezileştirme veya bizim deyimimizle "yakınsama", günde yüzlerce sesli aramayı yönetirken çok kullanışlı bir özelliktir.
RingCentral veya alternatiflerini kullanıyor olsanız da, ClickUp'ı kullanarak arama sırasında aldığınız tüm notları bir ClickUp Belgesinde toplayabilir, ClickUp Görevleri'ni kullanarak notlardan eylem öğeleri oluşturabilir, bunları doğru kişilere atayabilir ve işinizi halledebilirsiniz!
Ayrıca, tek tek veya grup sohbeti şeklinde sorunsuz gerçek zamanlı iletişim için takım arkadaşlarınızla anında bağlantı kurabilmenizi sağlayan hızlı toplantılar olan ClickUp SyncUps'a da sahip olursunuz.
Bir toplantıyı veya toplantıyı kaydetmek mi istiyorsunuz? Sadece Clip it'i kullanın.
Süreçleri belgelendiriyor, sorun giderme adımlarını açıklıyor veya proje güncellemeleri veriyor olsanız da, ClickUp Kliplerini kullanarak farklı araçlar arasında geçiş yapmadan her şeyi bir videoda kaydedin. Toplantıdan sonra, klipler tüm takım üyeleriyle paylaşılarak herkesin ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilmesini sağlayabilirsiniz. Klipleri herkese açık hale getirmek istiyorsanız, izinleri güncellemeniz yeterlidir.
Video kaydedildikten sonra, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain otomatik olarak transkripsiyonunu yapar. Transkriptte anahtar kelimeleri kolayca arayarak en önemli kısımlara doğrudan atlayabilirsiniz.
Tüm bunların en önemli özelliği, akıllı toplantı gündemleri ve takipleri ile bir proje yönetimi platformunu bir araya getiren ClickUp Meetings'tir.
Tüm toplantı kayıtları otomatik olarak kaydedilir ve ilgili görevlere bağlanır, böylece ileride başvurmak üzere erişilebilir bir arşiv oluşturulur. Dahası da var:
- Entegre görev yönetimi: Görevleri ve hedefleri izlediğiniz aynı çalışma alanında toplantıları planlayın, düzenleyin ve kaydedin
- Gerçek zamanlı işbirliği: Tek bir SyncUp'ta ekranları paylaşın, görevleri birbirine bağlayın ve 200 kişiye kadar canlı sohbet edin
- Ekran paylaşımı: Klipleri kaydedin ve herhangi bir konuşma veya göreve ekleyin, hedef sorgular/geri bildirimler için belirli bölümlere yorum yapın ve AI destekli transkripsiyonlarla bilgi arayın
- Toplantı yöneticisi: ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri ile gündemi ve eylem öğelerini izleyin, ClickUp'ın Yorum Atama özelliği ile her görevin doğru sahibine atandığından emin olun ve ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği ile takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, bazen çok fazla gelebilecek geniş bir dizi özellik sunar
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, çalışma alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
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En iyi araçlarla desteklenen modern takımlar, iş iletişiminde şampiyon olur.
En iyi RingCentral alternatifleri, işinizle birlikte ölçeklenir, proaktif müşteri desteği sunar ve şeffaf fiyatlandırmaya sahiptir. Arama kısmı halledildikten sonra, tek ihtiyacınız olan tüm bu bilgileri işinize entegre etmek için doğru platformdur.
Bunun için, ClickUp, ClickUp Sohbet, ClickUp Brain ve ClickUp Clips gibi özellikleri proje yönetimi ile birleştiren VoIP liderleri için ilk tercihtir.
ClickUp ile sadece takım üyelerinizle iletişim kurmakla kalmaz, görevler atayabilir, hedefler belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz; böylece iletişim kopukluklarını ortadan kaldırırsınız.
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