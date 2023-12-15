2025'in En İyi 10 Bulut Telefon Sistemi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Her iş, takımlar arasında tutarlı iletişim gerektirir.

Geleneksel telefon sistemleri ve cep telefonu hatları, takımınızı bir araya getirip işbirliği içinde çalışmaya başlamak istediğinizde genellikle güvenilmez, kullanışsız ve çok pahalıdır.

Bulut telefon sistemi, birleşik iletişim sistemi kurmanın en uygun maliyetli yollarından biridir.

Çok yönlülüğü sayesinde bulut tabanlı telefon sistemleri pazarı önemli ölçüde büyümüştür. VoIP pazarının 2024 yılına kadar 194,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Kullanım oranlarındaki artış oldukça belirgindir, çünkü 2021 yılında bile işletmelerin %31'i VoIP sistemine güveniyordu. Gizli dal santrali veya barındırılan PBX, bulut tabanlı telefon sistemine bir örnektir.

Daha fazla iş, Bulut Telefon Sistemi yazılımını tercih ettikçe, yazılım seçerken dikkatli olmak çok önemli hale geliyor.

Takımınız veya kuruluşunuz için en iyisini nasıl belirleyeceksiniz? Endişelenmeyin, bu ikilemi çözmek için buradayız. 2024'ün en iyi 10 bulut telefon sistemine bir göz atalım.

Bulut Telefon Sistemlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Her biri benzersiz özelliklere sahip sayısız bulut telefon sistemi bulunmaktadır. Ancak, herhangi bir bulut telefon sisteminden bekleyebileceğiniz bazı standart özellikler şunlardır.

Kendiniz için yeni bir sistem seçerken aşağıdakilere dikkat edin:

Güvenilirlik: VoIP'nin kesintisiz hizmet sunan güvenilir bir sistem olduğundan emin olun

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe veya değiştikçe hızla ölçeklenebilen bir sistem seçin

Maliyet etkinliği: Fiyatlandırma modelini inceleyin. Kurulum ücretleri, aylık ücretler ve özellikler için ek maliyetler olup olmadığını kontrol edin

Özellik seçimi: Sesli mesajdan e-postaya, otomatik operatör, çağrı kaydetme, çağrı yönlendirme ve video konferans gibi sunulan özellikleri değerlendirin

Entegrasyon: CRM yazılımı ve işbirliği platformları gibi diğer iş araçlarıyla entegrasyon yeteneklerini göz önünde bulundurun

Cihaz uyumluluğu: Sistemin mobil cihazları desteklediğinden ve uzaktaki veya mobil çalışanlar için Sistemin mobil cihazları desteklediğinden ve uzaktaki veya mobil çalışanlar için kesintisiz iletişim sağladığından emin olun

Erişilebilirlik: Çalışanlarınızın öğrenme sürecini kolaylaştırmak için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir sistem seçin

Güvenlik: İletişim verilerinizi korumak için uygulanan güvenlik önlemlerini değerlendirin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Bulut Telefon Sistemi

1. Aircall

airCall aracılığıyla

Bu iş telefonu ve iletişim platformu, her aramayı anlamlı bir temas noktasına dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Anahtar gücü, çeşitli ilgili uygulamalarla sorunsuz entegrasyonunda yatmaktadır.

AirCall'un sanal telefon sistemi, işletmelere profesyonel ve ölçeklenebilir bir iletişim çözümü sunan bir başka öne çıkan özelliktir.

Ayrıca AirCall, iletişim performansı hakkında değerli bilgiler sağlayan gelişmiş analiz ve raporlama araçları sunar.

Aircall'un en iyi özellikleri

İlgili entegrasyonlar: Önemli bilgilere anında erişim ile verimliliğinizi artırın. Aircall'u CRM, yardım masası ve HubSpot ve Salesforce gibi diğer önemli uygulamalarınızla entegre edin

Sanal telefon sistemi: Aircall'un sanal telefon sistemi ile iş iletişiminizi basitleştirin. Yerel ve uluslararası numaraları zahmetsizce ayarlayın, özel IVR menüleri oluşturun ve aramaları kolaylıkla yönlendirin

Raporlama ve analiz araçları: AirCall'un güçlü analiz ve raporlama araçlarıyla arama verilerinizi inceleyin. Arama izleme, kayıt ve duygu analizi gibi özelliklerle arama performansı hakkında değerli bilgiler edinin. Temsilcilerin performansını izleyin, eğitim fırsatlarını belirleyin ve müşteri duygularını anlayın

Aircall sınırlamaları

Kullanıcıları oturumdan çıkardığı için oturum açma işleminin daha sezgisel olması gerekiyor

Uygulama çok sık geri bildirim istiyor, bu da onu rahatsız edici bir unsur haline getiriyor

Mac'te kararlılık eksikliği

SMS entegrasyonu daha iyi olabilir

Aircall fiyatlandırması

Temel özellikler: 30 $/lisans

Profesyonel: 50 $/lisans

Özel fiyatlandırma

Aircall puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (930+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (400'den fazla inceleme)

2. Nextiva

nextiva aracılığıyla

Nextiva, mobil cihazınızı sanal bir ofise dönüştüren NextivaONE uygulaması gibi öne çıkan özelliklere sahip verimli bir VoIP çözümüdür.

Nextiva'nın üçlü arama özelliği, ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız veya müşteri sorunlarını toplu olarak çözmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Arama Durumu özelliği, hangi temsilcilerin çağrıda olduğunu izlemenizi ve müşterilerinizi veya diğer arayanları etkili bir şekilde yönlendirmenizi sağlar.

Nextiva'nın en iyi özellikleri

NextivaOne: NextivaONE uygulamasıyla mobil cihazınızı taşınabilir bir ofise dönüştürmenize yardımcı olur. Hareket halindeyken bağlantıda kalmanızı sağlar

Üçlü arama: Mükemmel bir özellik olan üçlü arama özelliğini kullanarak ekip arkadaşlarınız veya iş ortaklarınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. İki ayrı aramayı yönetmek ve bilgileri tekrarlamak yerine, tek bir telefon görüşmesi yaparak verimliliğinizi artırın

Çağrı durumu: Çağrı Durumu özelliği ile çalışanlarınızın veya iş arkadaşlarınızın telefon durumunu kolayca izleyin. Bu durum göstergesini kullanarak müşterileri meşgul bir çalışana yönlendirmek yerine doğru kişiye yönlendirin

Nextiva sınırlamaları

Sesli posta kurulumu daha sezgisel ve kolay olmalıdır

Kablosuz el cihazı bağlantıları bazen sorunlarla karşılaşır

Telefon mesajlarını silmek için bir ayar eklenmelidir

Telefon uygulamaları bazen hatalı çalışabilir

Nextiva fiyatlandırması

Temel: 17,39 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 20,74 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 27,44 $/kullanıcı/ay

Nextiva puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.800+ değerlendirme)

Capterra: 4,5/5 (510+ değerlendirme)

3. GoTo

goTo aracılığıyla

GoTo Connect, şirket içindeki ve dışındaki iletişimi ve işbirliğini birleştirmeyi amaçlayan GoTo'nun bulut telefon sistemi çözümüdür.

Sayısız masa telefonu moduyla entegre olarak, temsilcilerin dizüstü bilgisayarlarından doğrudan aramalara ve diğer iletişim formlarına erişmelerini sağlar.

En iyi özelliklere gidin

Masa telefonu uyumluluğu: Tüm masa telefonlarınızı GoTo Connect ile entegre ederek çağrı merkezinizi modernize edin. Bulut telefon çözümü 180'den fazla masa telefonu modeliyle uyumludur

Kullanımı kolay masaüstü uygulamaları: Dizüstü bilgisayarınızdan doğrudan aramalarınızı yöneterek zahmetsizce işlerinizi takip edin. Arama, sohbet veya metin mesajı gönderme, web ve masaüstü uygulamalarıyla artık çok kolay

Güçlü yönetici ayarları: GoTo Connect'in yönetici özellikleriyle iş aramalarınızı yönetmek çok kolay. Sürükle ve bırak basitliğine sahip kullanıcı dostu Arama Planı Düzenleyici, özelleştirilmiş arama akışlarınızı net bir şekilde gösterir. Arama yönlendirme programlarını sorunsuz bir şekilde yönetin ve GoTo Connect'in raporları ve gösterge panelleriyle benzeri görülmemiş bir görünürlük elde edin

GoTo sınırlamaları

Güncellemelerin yaygınlaşması genellikle zaman alır

Kullanıma başlarken sınırlı destek

E-posta senkronizasyonu yoktur

Entegrasyonların daha sezgisel olması gerekiyor

GoTo fiyatlandırması

Temel: 27 $/kullanıcı/ay

Standart: 32 $/kullanıcı/ay

GoTo derecelendirmelerine ve incelemelerine gidin

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla değerlendirme)

Capterra: 4,5/5 (650+ değerlendirme)

4. RingCentral

ringCentral aracılığıyla

RingCentral, küçük işletmelere yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır ve yüksek ölçeklenebilir bir çözüm kullanarak birinci sınıf müşteri hizmetleri modellerine erişim sağlar.

Müşterileriniz üzerinde iyi bir izlenim bırakmak için birçok müşteri hizmetleri avantajından yararlanabilirsiniz. İş telefon numaralarıyla ilgili olarak çok sayıda seçenek sunar.

Ayrıca, tek bir mobil uyumlu uygulama aracılığıyla müşterileriniz ve takımınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

Müşteri hizmetleri çözümleri: RingCentral'ın CX geliştirme modüllerini kullanarak müşterilerle etkileşim kurun. Etkili RingCentral'ın CX geliştirme modüllerini kullanarak müşterilerle etkileşim kurun. Etkili iş-müşteri iletişimi sağlamak için müşteri selamlamaları ve müşteri tabanlı çağrı yönlendirme ayarları yapın

İş telefonu numarası seçenekleri: Mevcut numaranızı koruyun, tanınabilir bir alan koduna sahip yeni bir numara alın, ülke çapında ücretsiz bir numara ayarlayın veya işiniz için kişiselleştirilmiş bir özel numara oluşturun

Tek uygulama: Tüm cihazlardan tüm aramalarınıza, metinlerinize ve bilgilerinize erişmenizi sağlayan birleşik bir uygulama ile hareket halindeyken en son gelişmelerden haberdar olun

RingCentral sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Uygun masa telefonu desteği yoktur

Uzantı yönetimi için hantal kullanıcı arayüzü

Metin mesajlaşma kurulumu kafa karıştırıcı olabilir

RingCentral fiyatlandırması

Temel: 20 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 25 $/kullanıcı/ay

Ultra: 35 $/kullanıcı/ay

RingCentral puanları ve incelemeleri

G2: 3,9/5 (750+ değerlendirme)

Capterra: 4,2/5 (1.160+ değerlendirme)

5. Ooma

ooma aracılığıyla

Ooma, iş iletişiminizi basitleştirerek çalışma saatleri içinde daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir telefon sistemidir.

En önemli zaman tasarrufu özelliği, akıllı Sanal Resepsiyonist ile birlikte gelir.

Çoklu Zil ve Zil Grupları özelliği sayesinde birden fazla ilgili tarafı bilgilendirebilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş çağrı engelleme işleviyle sizi korur ve daha da fazla zaman kazanmanızı sağlar.

Ooma'nın en iyi özellikleri

Sanal resepsiyonist: Ooma'nın akıllı sanal resepsiyonistini kullanarak gelen aramalarınızı otomatik olarak yönetin. Arayanları yönlendirin, mesaj gönderin ve birden fazla menü ayarlayın

Gelişmiş çağrı engelleme: Ooma'nın gelişmiş çağrı engelleme sistemini kullanarak değerli iş saatlerinizi koruyun ve spam çağrıları ve dolandırıcıların saldırılarından kendinizi koruyun

Takım genelinde iletişim: Ooma'nın Çoklu Zil ve Grup Zil özelliklerini kullanarak, birden fazla personele ait birden fazla telefondan tek bir aramaya cevap verin

Ooma sınırlamaları

Kurulum süreci zorlu

Arama yönlendirme için otomatik koşullu ayarlar eksik

Takım faks özelliği yoktur

Birden fazla ofis hızlı arama listesi ile yükseltilebilir

Ooma fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Ooma Office Essentials: 19,95 $/kullanıcı/ay

Ooma Office Pro: 24,95 $/kullanıcı/ay

Ooma Office Pro Plus: 29,95 $/kullanıcı/ay

Ooma puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ değerlendirme)

Capterra: 4,4/5 (160+ değerlendirme)

6. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, zengin özellikleri, kullanışlılığı ve erişim kolaylığı nedeniyle bulut tabanlı telefon sistemi pazarında tanınmış bir isimdir.

En yaygın VoIP özellikleriyle birlikte, onu öne çıkaran bazı benzersiz özelliklere de sahiptir.

Gürültü engelleme özelliği, yoğun iş saatlerinde sessiz (kelime oyunu kasıtlıdır) ama yararlı bir yardımcıdır. Zoom, tüm kişilerinizi izleyerek onların müsait olup olmadığını öğrenir.

Metin transkripsiyon özelliği de hızlı notlar almanıza yardımcı olacak heyecan verici bir ek özelliktir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Gürültü engelleme: Gereksiz dikkat dağıtıcı unsurları ve engelleri ortadan kaldırın ve görüşmenize tamamen odaklanın

Mevcudiyet göstergesi: En En önemli müşterilerinizin ve kişilerin programlarıyla ilgili değerli bilgileri alın. Mevcudiyet göstergesi özelliği, bir kişinin müsait, meşgul veya toplantıda olup olmadığını gösterir ve meşgulse, "Müsait Olduğunda Bildir" özelliğini kullanarak müsait olur olmaz otomatik uyarılar alabilirsiniz

Sesli posta transkripsiyonu: Sesli postalarınızın metin transkripsiyonunu hızlı tarama için alın, işitme güçlüğü çeken çalışanların erişilebilirliğini artırın

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı arama süresi ve arama fonksiyonları vardır

Eski onaylı HDMI yakalama cihazları

Uyarılar veya bildirimler bazen görünmüyor

Zayıf müşteri desteği

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 149,90 $/yıl/kullanıcı

İş: 219,90 $/yıl/kullanıcı

Business Plus: 269,90 $/yıl/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (53.870+ değerlendirme)

Capterra: 4,6/5 (13.710+ değerlendirme)

7. Grasshopper

via Grasshopper

Grasshopper, müşterilerinizle daha profesyonel bir şekilde etkileşim kurmanıza yardımcı olan, müşteri odaklı sağlam bulut telefon sistemi sağlayıcılarından biridir. Sanal telefon numarasıyla işinizi kişisel hayatınızdan ayırın.

Aramanın niteliği (iş veya iş dışı) hakkında bilgilendirilirsiniz, böylece her durumda en iyi sesinizle karşılanırsınız. Gelişmiş arama yönlendirme özellikleri, tüm telefon aramalarınıza ulaşmanızı sağlar.

Grasshopper'ın en iyi özellikleri

Sanal telefon numarası: İşletmeniz için sanal bir telefon numarası alın, ekstra cihazlara ihtiyaç duymadan güçlü telefon sistemi özelliklerinin kilidini açın. Numaranızı gizli tutun, bir iş sizi aradığında her zaman haberdar olun

İş aramaları için geliştirmeler: Grasshopper ile iş aramalarından haberdar olun ve en iyi sesinizle karşılayın. Kişiselleştirilmiş selamlamalara ve uzantılara erişerek arayanların doğru departmana veya çalışana yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz

Gelişmiş çağrı yönlendirme: Masaüstü veya mobil uygulamalarla bağlantıda kalın, iş çağrılarını ve metinleri her yerden yönetin. Çağrıları başka bir telefona veya takım üyesine yönlendirerek aynı anda birden fazla çağrıya yanıt verin ve müşterilerinizin meşgul sinyaliyle karşılaşmamasını sağlayın

Grasshopper sınırlamaları

Mesajların gönderilemediği veya alınamadığı teknik sorunlar var

Grup sohbeti oluşturmadan birden fazla kişiye mesaj gönderme özelliği yoktur

Birden fazla cihazda senkronizasyon yetenekleri biraz yetersizdir

Grasshopper fiyatlandırması

True Solo: Aylık 14 $, yıllık faturalandırılır

Solo Plus: Yıllık 28 $

Ortak: Yıllık 46 $

Küçük İşletmeler: Yıllık 80 $

Grasshopper puanları ve yorumları

G2: 4/5 (140+ değerlendirme)

Capterra: 4,4/5 (330+ değerlendirme)

8. Vonage

vonage aracılığıyla

Vonage, çok sayıda ve çeşitli cihazdan erişilebilen kapsamlı bir iş iletişimi paketidir.

Bu ortam, müşterilerinizin tercih ettiği platformlar üzerinden onlarla iletişim kurmanızı sağlayan bir iş gelen kutusu özelliği ile bazı yönlerden tüketici odaklıdır. Ayrıca, müşteri etkileşimine yardımcı olan yerleşik bir AI Sanal Asistanı da vardır.

Temel uygulama oldukça yetkin olmakla birlikte, Vonage App Center ayrıca çok sayıda yüksek değerli ve ilgili entegrasyonlara sahiptir.

Vonage'ın en iyi özellikleri

AI sanal asistan: Vonage AI Sanal Asistan, insan takımınızı tamamlayan yeni bir dijital iş gücü oluşturmanıza olanak tanır. Anında müşteri etkileşimleri başlatın, konuşmaları yönlendirerek müşterilerin ihtiyaçlarını anlayın ve gerekli eylemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin

İş gelen kutusu: SMS, MMS veya Facebook Messenger gibi müşterilerin tercih ettiği kanallarda onlarla etkileşim kurun ve işbirliği yapın

Vonage uygulama merkezi: Vonage Uygulama Merkezi'ni kullanarak Vonage İş İletişimi deneyiminizi özelleştirin. Temel CRM ve iş uygulamalarını VBC platformuna entegre edin, masaüstü ve mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişin

Vonage sınırlamaları

Müşteri hizmetlerinde gerçek kişilerin bulunmaması

Sorunlu çevrimiçi sohbet desteği

Arama kayıt geçmişi görüntüleme yok

Metin sohbeti görüntü dosyalarını işleyemez

Vonage fiyatlandırması

Mobil: Aylık hat başına 19,99 $

Premium: Aylık hat başına 29,99 $

Gelişmiş: Aylık hat başına 39,99 $

Vonage puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (430+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300'den fazla yorum)

9. Dialpad

dialpad aracılığıyla

Dialpad, iş iletişimlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için kapsamlı gelişmiş özellikler sunar.

Dialpad, çok kanallı mesajlaşma özellikleri sayesinde müşterilerinizle birden fazla kanal üzerinden bağlantı kurmanızı sağlar. Sağladığı raporlama ve analiz özellikleri de oldukça güçlüdür.

Ancak AI Voice, arama yapmak ve almak için gerekli tüm özelliklerin yanı sıra, en öne çıkan özelliği olmaya devam ediyor.

Dialpad'in en iyi özellikleri

AI ses: Çağrı yönlendirme, çağrı aktarma, etkileşimli sesli yanıt (IVR) ve daha fazlası gibi temel özellikler sunan Dialpad'in iş telefonu sistemi ile iletişiminizi geliştirin ve çağrılarınızı verimli bir şekilde yönetin

Omnichannel mesajlaşma: Müşteri memnuniyetini aktif olarak önceliklendirin, müşteri sadakatini artırın ve nihayetinde kârlılığınızı güçlendirin. Müşterilere tercih ettikleri platformlarda ve en aktif oldukları saatlerde ulaşın

İletişim merkezi analitiği: Müşteri verilerini inceleyin ve iletişim merkezindeki temel metrikleri kavrayın. Gözden kaçan çağrılardan terk edilen çağrılara kadar takım performansını sürekli olarak takip edin ve her zaman net bir genel bakış elde edin

Dialpad sınırlamaları

Özelleştirilebilirlik eksikliği

Analitik verilerin yüklenmesi çok uzun sürüyor

Kablosuz kulaklıklarla uyumluluk sorunları var

Kullanıcılar, yoğun saatlerde yavaşladığından şikayetçi

Dialpad fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dialpad puanları ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

10. GetVoIP

getVoIP aracılığıyla

GetVoIP, geleneksel bir iletişim yazılımı değildir. İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun olanı karşılaştırmanıza ve seçmenize yardımcı olan, özel VoIP araçlarının çevrimiçi deposudur.

Gelişmiş QuoteMatch özelliği, takımınızın boyutuna bağlı olarak en iyi sağlayıcılardan anında teklif almanızı sağlar. Ayrıca, karşılaştırma kılavuzları daha iyi iş kararları almanızı sağlar. Ayrıca, çeşitli iş ve ilgili alanlardaki en iyi araçların kategorilere ayrılmış bir seçimini de içerir.

GetVoIP'nin en iyi özellikleri

QuoteMatch: QuickMatch'i kullanarak mevcut çalışan sayınızı girin, araç size şirketinizin boyutuna en uygun en iyi sağlayıcıların teklifleri hakkında bilgi verecektir

Karşılaştırma kılavuzları: Karşılaştırma kılavuzlarında sağlanan ayrıntılı bilgileri kullanarak bilinçli ve uygun maliyetli bir karar verin. Her çözümün artılarını ve eksilerini öğrenebilirsiniz

Kategorize edilmiş araç seçimi: Kategorilere ayrılmış araçlar bölümünü kullanarak tam olarak istediğinizi arayın. Kategoriler ayrıntılıdır ve iş VoIP, Çağrı Merkezi, Birleşik İletişim, Barındırılan PBX, SIP Trunking, IVR sistemleri, Konferans ve daha fazlası gibi girdiler içerir

GetVoIP sınırlamaları

VoIP'ye özel bir yazılım değildir; mevcut VoIP çözümlerinin karşılaştırmalarını sağlayan bir platformdur

Kendi araçlarını sağlamaz ve yalnızca harici çözümlere yönlendirir

GetVoIP fiyatlandırması

N/A

GetVoIP Derecelendirmesi

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

Gelişen bir iş olarak, en iyi özellikleri seçmenin ötesine geçmeniz ve ClickUp'ın yaptığı gibi mevcut iş operasyonlarınızı öne çıkaran bir çözüm seçmeniz gerekir.

ClickUp, takımınız ve müşterilerinizle gelen ve giden aramaları yönetmenize nasıl yardımcı olur?

ClickUp

ClickUp, ekran kayıtlarını paylaşarak mesajınızı doğru ve bağlam içinde iletmenizi sağlayan ClickUp Clip gibi kullanışlı ve düzenli iletişim araçları sunar.

ClickUp Sohbet'i kullanarak güncellemeleri paylaşmak, kaynakları birbirine bağlamak ve sorunsuz bir işbirliği ortamı oluşturmak için takım iletişiminizi merkezileştirin. ClickUp Yorumları'nı kullanarak anında eylem öğeleri oluşturun ve bunları belirli takım üyelerine atayın.

ClickUp yorumlarıyla etkileşim kurun ve görevler tamamlandığında bunları çözün

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belge Düzeltme: Düzeltme özelliğini kullanarak belgelerde yapılan veya yapılması gereken değişiklikler hakkında takım üyelerini uyarın

ClickUp Clip: Mesajınızı net ve bağlam içinde etkili bir şekilde ileten ekran kayıtları oluşturun. Bu kayıtları ileride başvurmak üzere kaydedin, herkese açık bağlantılar aracılığıyla kolayca paylaşın ve gerektiğinde ek özelliklerden yararlanın

ClickUp'ın video Klipler özelliği ile mesajınızı saniyeler içinde zahmetsizce iletin

ClickUp Sohbet: Çeşitli araçları ve dağınık konuşmaları birleştirerek takım iletişiminizi kolaylaştırın. ClickUp Sohbet'i kullanarak güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve tek bir merkezi platformda işbirliği yapın

ClickUp'ın Sohbet görünümü ile güncellemeleri, bağlantıları ve tepkileri kolayca paylaşın ve önemli konuşmaları birleştirin

Paylaşılan ClickUp Gösterge Paneli: Görsel sunumlarla işinizi takımınız için kapsamlı bir şekilde gösterin. Gösterge panelleri, Çalışma Alanınızdaki tüm etkinliklerin üst düzey görünümlerini oluşturmak için en uygun yöntemdir. Bu gösterge panellerini takım üyeleri arasında paylaşarak açık ve özlü görsel iletişimi kolaylaştırın

ClickUp Çevrimdışı : Platformdaki temel özellikler internet bağlantısı olmasa bile sorunsuz çalışır

ClickUp Yorumları: Atanan Yorumlar ile anında eylem öğeleri oluşturarak iş akışınızı kolaylaştırın. Bu görevleri başkalarına veya kendinize atayarak hızlı ve verimli yönetim ihtiyacını karşılayın, çünkü yorumlar genellikle eyleme dönüşür ve ayrıntılar bu süreçte kaybolabilir

ClickUp E-posta Entegrasyonu: ClickUp Çalışma Alanınız dışındaki kişilerle iletişim kurmak için tercih edilen yöntem olarak e-postayı kullanarak dış iletişimi geliştirin. ClickUp ClickApp'te e-postayı etkinleştirerek iç e-postalara olan bağımlılığı azaltın. E-postaları doğrudan ClickUp içinden gönderin ve alın, platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp sınırlamaları

Gömülü internet üzerinden sesli bulut telefonu özelliği yok

Bazı kullanıcılar, arayüzün alışması biraz zaman aldığını bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

VoIP ile kesintisiz iletişim

İletişim, affetmeyen bir alandır. İletişim silolarınızda yanlış anlaşılmaların ve gereksiz tekrarların oluşmasına izin verirseniz, bu bir sorun haline gelebilir. Tersine, ClickUp gibi kaliteli iletişim sistemlerini kullanarak gücünden yararlanırsanız, başarıya ulaşmanın katalizörü haline gelir.

Unutmayın, geleneksel telefonlar yerine bir bulut telefon hizmeti sağlayıcısı seçmek her şeyin sonu değildir. Bunu, iletişim becerilerinizi geliştiren ve işinizin her yönüne 360°'lik bütünsel bir görünüm sunan kapsamlı bir aracı benimseme fırsatı olarak değerlendirin.