Verimliliği Artırmak için En İyi 10 Yönetici Verimlilik Aracı

Verimlilik asla tesadüf değildir. Her zaman mükemmelliğe olan bağlılığın, akıllı planlamanın ve odaklanmış çabanın sonucudur.

Verimlilik asla tesadüf değildir. Her zaman mükemmelliğe olan bağlılığın, akıllı planlamanın ve odaklanmış çabanın sonucudur.

Üst düzey strateji ve yaratıcılığı, uzaktaki takımları ve projeleri yönetmenin günlük talepleriyle dengelemek hiç kolay değildir; bunu çok iyi bilirim!

Ancak bu her zaman zorlu bir süreç olmak zorunda değildir. Doğru verimlilik araçları büyük bir fark yaratabilir, uzun yapılacaklar listelerini ulaşılabilir hedeflere dönüştürebilir ve işi kolaylaştırabilir.

Zaman yönetimi için verimlilik araçlarının yararını ne kadar vurgulasam azdır. Aslında, araştırmalar yöneticilerin yaklaşık %80'inin bir noktada yeni verimlilik araçları aradığını gösteriyor. Bu hiç de şaşırtıcı değil!

Bu kılavuzda, iş akışlarını otomatikleştirmeden proje önceliklerinin yönetimine kadar organizasyonel verimliliği artırmama yardımcı olan 10 verimlilik aracını derledim. Umarım bu araçlar sizin de verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

⏰ 60 Saniyelik Özet Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için en iyi 10 aracı içeren kısa bir özet: ClickUp: İşbirliğine dayalı proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi Trello: Basit görev yönetimi ve görsel organizasyon için en iyisi Slack: Gerçek zamanlı iletişim için en iyisi Notion: Hepsi bir arada not alma için en iyisi Todoist: Kişisel hedef izleme için en iyisi Monday. com: Özelleştirilebilir iş akışları ve proje izleme için en iyisi Asana: Takım görevlerini ve proje teslim tarihlerini yönetmek için en iyisi Calendly: Planlama ve toplantı koordinasyonu için en iyisi 1Password: Güvenli parola yönetimi için en iyisi Google Çalışma Alanı: Belge işbirliği ve bulut depolama için en iyisi

Bu kadar çok araç varken, seçimlerinizi hangi faktörler belirlemeli? İşte özellikle dikkate alınması gerektiğini düşündüğüm bazı özellikler:

Çapraz platform senkronizasyonu: Aracın tüm cihazlarda (masaüstü, mobil, tablet) sorunsuz bir şekilde senkronize olmasını sağlayarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar

Otomatik raporlama: Otomatik, özelleştirilebilir raporlarla takım performansına, proje durumuna ve önemli ölçütlere manuel derleme yapmadan hızlı bir şekilde göz atın

Gelişmiş görev önceliklendirme: Öncelik etiketleri, son tarih uyarıları ve bağımlılıklar gibi özelliklerle önemli görevleri etkin bir şekilde yönetin

Rol tabanlı erişim ve izinler: Aracın, veri erişim düzeylerini kontrol etmenize ve hassas bilgileri ilgili takım üyeleriyle sınırlı tutmanıza izin verip vermediğini kontrol edin

Ş Akışı otomasyonu: Tekrarlayan görevleri (ör. hatırlatıcılar gönderme, durumları güncelleme) azaltabilecek otomasyonları arayın

Çevrimdışı erişim: Çevrimdışı erişime sahip bir araç bulun. Bu, hareket halindeyken veya sınırlı bağlantınız olduğunda belgeleri gözden geçirmek ve görevleri yönetmek için çok önemli olabilir

Entegrasyon özellikleri: E-posta, bulut depolama ve takvimler gibi diğer araçlarla entegrasyon sağlayın

İşbirliği özellikleri: Tüm takım üyelerinizi aynı sayfada tutarak, paylaşılan çalışma alanları, yorum konuları ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi sorunsuz takım işbirliği sağlar

Veri güvenliği: Hassas verileri yetkisiz erişimden korumak için aracın güçlü şifreleme ve güvenlik özelliklerine sahip olduğundan emin olun

Daha önce bahsettiğim gibi, seçici yöneticiler için birçok verimlilik aracı mevcuttur. İşte benim özellikle yararlı bulduğum bazıları:

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp Proje Yönetimi ile tüm özellikleri tek bir yerden kullanarak projelerinizi yönetin

ClickUp, birçok güçlü görev yönetimi özelliği sayesinde benim vazgeçilmez verimlilik platformum oldu. Projelerime kolayca öncelik verebiliyor, son teslim tarihlerini ayarlayabiliyor ve takımımın işleri yolunda gittiğinden emin olabiliyorum.

ClickUp Özel İş Akışları

ClickUp'ı farklı kılan, uzun vadeli stratejik bir girişim planlarken veya hızlı bir pazarlama kampanyası yönetirken her türlü projeye uyum sağlamanıza olanak tanıyan Özel İş Akışları özelliğidir.

ClickUp Özel İş Akışları ile tek tip bir yaklaşımdan özel proje yönetimine geçin

ClickUp Görevleri

İster karmaşık bir projeyi ister günlük yapılacak işleri yönetin, ClickUp Görevleri öncelikler belirlemenize, zamanı takip etmenize ve ilerlemeyi görselleştirmenize olanak tanır. ClickUp, görevlere öncelikler belirlemenize olanak tanıyarak, sizin ve takımınızın hangi öğelerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini tam olarak bilmenizi sağlar.

Bu, projelerin planlandığı gibi ilerlemesine ve darboğazların önlenmesine yardımcı olur.

ClickUp Görevleri ile özel görev öncelikleri ayarlayın

ClickUp Proje Zaman Takibi

ClickUp Proje Zaman Takibi bir adım daha ileri giderek, zamanınızı tam olarak nerede harcadığınızı izlemenizi, verimliliği değerlendirmenizi ve hatta gerektiğinde öncelikleri ayarlamanızı sağlar.

Birikimli ClickUp Proje Zaman Takibi ile takımınızdaki her bir kişinin görev grupları için ne kadar zaman harcadığını anlayın

Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri ve Kanban panoları gibi ClickUp'ın görsel ilerleme araçlarıyla, projenizin ilerlemesine bir bakışta gerçek zamanlı genel bakış elde edersiniz. Bu dinamik görünürlük, gecikmeleri veya potansiyel riskleri erken tespit etmeyi ve hızlı bir şekilde uyum sağlamayı kolaylaştırır.

ClickUp Brain

Ayrıca, bilgi, fikir ve kaynakları kolay erişilebilir ve referanslanabilir bir şekilde merkezileştirerek verimliliği artırmak için bir AI aracı olan ClickUp Brain'i kullanabilir ve ClickUp platformu içinde etkili bir şekilde bir "ikinci beyin" oluşturabilirsiniz.

Yaratıcı bir blokla karşılaştığınızda, ClickUp Brain'i kullanarak fikirler üretin

ClickUp Brain, sadece şık bir yapay zeka asistanından daha fazlasıdır. Verimliliği en üst düzeye çıkarma çabalarınıza gerçek değer katabilir:

Doğrudan ClickUp platformuna entegre olan ClickUp Brain, herhangi bir çalışma alanı veya proje görünümünden erişilebilir, böylece farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan önemli bilgilere başvurabilirsiniz

Takımlar için ClickUp Brain, üyelerin içgörülerini, en iyi uygulamaları ve proje belgelerini paylaşabilecekleri, gereksiz işleri önleyen ve işe alım sürecini hızlandıran kolektif bir bilgi tabanıdır

Görevler veya projeler arasında geçiş yaparken kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Geçmiş düşünce ve içgörülerinizin kaydını tutmak sürekliliği artırır ve proje değişiklikleri sırasında bile çalışan verimliliği yüksek kalır

Big Leap Real Estate Services Danışmanlık Müdürü Dylan Halliday, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Kişisel hayatımın yanı sıra şirket içinde ve dışında birçok projeyi yönetiyorum. ClickUp, farklı kullanım ve ihtiyaçlara sahip tüm bu alanları, odak noktam doğrultusunda ayrı ayrı ve tüm çalışma alanı genelinde yönetmemi sağlıyor. Muazzam bir esneklik sunuyor.

Kişisel hayatımın yanı sıra şirket içinde ve dışında birçok projeyi yönetiyorum. ClickUp, farklı kullanım ve ihtiyaçlara sahip tüm bu alanları, odak noktam doğrultusunda ayrı ayrı ve tüm çalışma alanı genelinde yönetmemi sağlıyor. Muazzam bir esneklik sunuyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile ClickUp Proje Yönetimi özelliklerini kullanarak görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp Hedefleri 'ni kullanarak proje dönüm noktalarını izleyin ve takımınızı hedefler doğrultusunda uyumlu hale getirin. Liste Görünümü, Kanban Görünümü veya Takvim Görünümü gibi farklı görünümleri birleştirerek her proje aşamasının benzersiz ihtiyaçlarını karşılayın

ClickUp Sohbet özelliğini kullanarak proje konuşmalarını çalışma alanı içinde düzenli tutun. Tartışmaları akıcı ve bağlam açısından zengin tutmak için ilgili takım üyelerini etiketleyin

E-posta ve bulut depolama dahil 1.000'den fazla entegrasyon ile en çok kullandığınız iş uygulamalarını ClickUp'a bağlayın

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırın, görev durumlarını güncelleyin, otomatik bildirimler gönderin ve manuel müdahale olmadan iş akışlarını sorunsuz bir şekilde yürütün

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformda bulunan çok sayıda özellik nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına çalışma alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)

2. Trello (Basit görev yönetimi ve görsel organizasyon için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, basit ve pano tabanlı bir yaklaşımı tercih eden görsel düşünenler ve yöneticiler için idealdir. Projeleri yönetilebilir görevlere bölebilir ve sürükle ve bırak arayüzü sayesinde görevleri aşamalar arasında kolayca taşıyabilirsiniz.

Trello'nun proje yönetimine görsel yaklaşımı, görevlerin düzenli kalmasına ve sorumlulukların bir bakışta görülmesine yardımcı olur.

Bu araç son derece özelleştirilebilir. Görevleri renk kodlarıyla işaretleyebilir, etiketler ekleyebilir ve öğeleri kategoriye göre gruplandırabilirsiniz. Trello, karmaşık iş akışları gerektirmeyen küçük takımlar veya projeler için idealdir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Uzak takım üyelerine belirli son teslim tarihleri ve notlar ile görevler atayın

Yerleşik otomasyon sistemi ile işleri ilerletmek için kusursuz bir süreç oluşturun

Takımınızın halihazırda kullandığı uygulamaları Trello iş akışınıza kolayca bağlayın

Trello'nun Butler otomasyonunu kullanarak kartları taşıma, görevleri atama veya belirlenen tetikleyicilere göre bildirim gönderme gibi günlük eylemleri optimize edin

Gantt grafikleri, Takvim Görünümleri veya diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar gibi ek özellikler için Power-Ups'ı keşfedin

Trello sınırlamaları

Birden fazla projeyi yönetirken karmaşık gezinme

Gelişmiş raporlama veya iş akışı yönetimi eksikliği, Trello'yu büyük ölçekli projeler için daha az uygun hale getirebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık kullanıcı başına 6 ABD doları

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.200+ yorum)

3. Slack (Gerçek zamanlı iletişim için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, diğer verimlilik araçlarıyla entegre olarak işbirliği için merkezi bir hub oluşturan dinamik bir görev yönetimi yazılımıdır. Dosya paylaşmanıza, proje panolarına bağlantı vermenize ve konuşmaları konuya göre düzenlemenize olanak tanır.

Slack ayrıca takımların farklı projeler, müşteriler veya konular için kanallar oluşturarak konuşmaları düzenlemesine olanak tanır. Bu özellik, iletişimi merkezileştirerek odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olur ve bilgilerin gerektiğinde kolayca bulunmasını sağlar.

Slack'in en iyi özellikleri

Üretken yapay zeka ile rutin görevleri otomatikleştirin ve iş akışınızı basitleştirin

Kolayca sohbet edin, ses ve video klipler gönderin veya bir toplantıya katılarak canlı konuşmalarla konuları tartışın

Departmanlar, ofisler, saat dilimleri ve hatta diğer şirketler arasında bağlantı kurmak için özel kanallar oluşturun

Slackbot özelliğini kullanarak hatırlatıcılar ayarlayın, sık sorulan soruların yanıtlarını alın ve takım bildirimleri gönderin

Slack'i Google Drive, Trello ve ClickUp gibi araçlarla entegre ederek merkezi iletişim sağlayın

Slack sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda bildirimden dolayı kendilerini bunalmış hissedebilir

Proje izleme veya ayrıntılı görev yönetimi için ideal değildir; iletişim ve koordinasyon aracı olarak daha iyi işler

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8,75 $/kullanıcı

Business+: Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.400+ yorum)

4. Notion (Hepsi bir arada not alma için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, her şeyi tek bir yerde tutmayı seven yöneticiler için mükemmeldir.

Esnek arayüzü, veritabanları, kontrol listeleri, yapılacaklar listeleri ve bağlantılı sayfalar oluşturmanıza olanak tanıyarak, dijital bir not defteri ve bilgi tabanını bir arada sunar.

Birden fazla veri türü (metin, resim, tablo vb.) gerektiren projeler için Notion, bilgi bloklarının kolayca taşınmasına, düzenlenmesine veya gömülmesine olanak tanıyan modüler bir yaklaşım sunar. Bu, bilgi tabanlarını, dahili wiki'leri veya ayrıntılı proje belgelerini yönetmek için son derece değerlidir.

Notion'un en iyi özellikleri

Bağlantılı bir çalışma alanında projeleri baştan sona yönetin

Projeleri bir zaman çizelgesi olarak görüntüleyerek birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını anlayın, böylece bağımlılıkları kolayca çözebilir ve son teslim tarihlerine kolayca uyabilirsiniz

Özelleştirilebilir AI Autofill özelliğini kullanarak her proje teslimatı için kullanıcı hikayelerini, anahtar sonuçları, güncellemeleri ve daha fazlasını otomatik olarak ekleyin

Bilgileri yapılandırılmış bir şekilde kaydedin ve ilgili verileri veritabanları ve bağlantılı veritabanlarıyla hızlı bir şekilde ilişkilendirin

Yorumlar ve bahsetmeler gibi işbirliği özellikleri sayesinde takımlarla verimli bir şekilde çalışın

Şablonları kullanarak toplantı gündemlerini, haftalık incelemeleri ve proje takipçilerini başlatın

Notion sınırlamaları

Sezgisel ancak özellikle platformu ilk kez kullanan kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz yüksek

Gantt grafikleri ve zaman takibi gibi bazı gelişmiş proje yönetimi özellikleri eksiktir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

İş: Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

5. Todoist (Kişisel hedef izleme için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, görevleri izlemek ve kişisel verimliliği artırmak için iyi bir seçimdir. Basit arayüzü, görev listeleri oluşturmayı, hatırlatıcılar ayarlamayı ve görevleri önceliklerine göre kategorilere ayırmayı kolaylaştırır.

Todoist'in günlük ve haftalık özetleri, hedeflerimi takip etmeme ve en önemli görevlere odaklanmama yardımcı oluyor.

Todoist'in en güçlü özelliklerinden biri, görevleri tamamlayan, günlük serileri sürdüren ve verimlilik hedeflerine ulaşan kullanıcılara puanlar veren Karma sistemidir. Bu oyunlaştırılmış verimlilik yaklaşımı, yöneticileri motive edebilir ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Son teslim tarihlerini planlayın, yönetici takviminizi görselleştirin ve yönetin , yinelenen görevleri kolayca ayarlayın

Paylaşılan bir çalışma alanında önceden oluşturulmuş verimlilik şablonlarını ve kategorileri kullanarak kişisel görevleri işlerden ayırın

Görevleri Bugün, Yaklaşan veya özel filtreler kullanarak sıralayarak zihinsel netlik elde edin

Hızlı Ekleme özelliğini kullanarak doğal dil ile görevleri verimli bir şekilde ekleyin

Pano görünümünü kullanarak görev ilerlemesinin basit bir görsel temsilini görün

Todoist sınırlamaları

Mobil sürümü kullanırken belirli takım üyelerine görev atamada yaşanan sorunlar

Diğer verimlilik platformlarına kıyasla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Aylık 5 $/kullanıcı

İş: Aylık kullanıcı başına 8 ABD doları

Todoist değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)

6. Monday. com (Özelleştirilebilir iş akışları ve proje izleme için en iyisi)

Monday. com, çalışma alanımı her projenin özel ihtiyaçlarına göre uyarlama imkanı sunuyor. Tekrarlayan görevleri azaltan otomasyon seçenekleriyle, çalışanların verimliliğini ve birden fazla iş akışını aynı anda izlemek için özellikle kullanışlı.

Monday.com'un en iyi özelliklerinden biri, proje panolarınızda karmaşık hesaplamalar yapmanızı sağlayan formül sütunudur. Bu özellik, proje bütçelerini ve kaynak tahsisini takip etmesi gereken yöneticiler için mükemmeldir.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Tüm iş birimlerini ve verileri tek bir çalışma alanında birleştirerek gerçek zamanlı içgörüler elde edin

AI tarafından önerilen görevler ve aşamalarla projenize bir adım önde başlayın

OKR gösterge paneli ile stratejik hedeflerinize yönelik ilerlemeyi izleyin

Formül sütunlarını kullanarak hesaplama özelliklerini doğrudan panolarınıza ekleyin

Sürükle ve bırak otomasyonlarını iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirin

Monday.com sınırlamaları

Mobil sürümde gezinmek zor olabilir

Proje bütçelerini, giderleri ve finansal performansı izlemesi gereken takımlar için Monday.com'un yetenekleri biraz sınırlı olabilir

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/koltuk

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.200'den fazla yorum)

7. Asana (Takım görevlerini ve proje teslim tarihlerini yönetmek için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, iş görev yönetimi ile takım işbirliği özelliklerini bir araya getirerek büyük projeleri yöneten yöneticiler için ideal bir çözüm sunar.

Görsel zaman çizelgesi görünümü, proje son tarihlerini netleştirerek takımımın ve benim işleri takip etmemizi sağlıyor. Asana'nın öne çıkan özelliklerinden biri, proje programları, görev bağımlılıkları ve son tarihleri hakkında kapsamlı bir Gantt grafiği görünümü sunan Zaman Çizelgesi'dir.

Bu, birkaç kişinin birbiriyle bağlantılı görevler üzerinde çalıştığı büyük projeler için özellikle yararlıdır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Projeleri ve görevleri tek bir yerde organize ederek takımların hesap verebilirliğini sağlayın

Zaman kazandıran otomasyonlarla proje güncellemelerini dakikalar içinde hazırlayın

İşe ne kadar zaman ayırdığınızı ölçün, böylece ihtiyacınız olan zamanı doğru bir şekilde planlayın

İş yüklerini verimli bir şekilde yöneterek takım çabalarını dengeleyin ve tükenmişliği önleyin

Asana sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, projelerinin platformdan kaybolduğunu ve bunları izlemenin bir yolu olmadığını bildirmiştir

Diğer araçlara kıyasla görev görünümleri açısından sınırlı özelleştirme

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8,50 $/kullanıcı

Gelişmiş: 19,21 $/kullanıcı/ay

Asana değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.100'den fazla yorum)

8. Calendly (Planlama ve toplantı koordinasyonu için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Calendly, sohbetleri, görüşmeleri ve geri bildirim oturumlarını otomatikleştirmek için basit bir toplantı planlama aracıdır. Takvimimle entegre olarak, zamanında kalmamı ve toplantılar arasında her zaman yeterli zaman olmasını sağlar.

Artık bir toplantıdan diğerine koşturmak yok (tabii o günlerden biri değilse)! Takviminizi, bire bir, takım veya grup toplantıları gibi farklı toplantı türleri ayarlayarak daha da özelleştirebilirsiniz.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Müsaitlik durumunuzu ayarlayın ve başkalarının sizinle randevu almasına izin verin

Tutarlılık için Outlook ve Google Takvim ile senkronizasyon

Kolay planlama için özel bağlantılar paylaşın

Hatırlatıcıları ve onayları otomatikleştirin

Calendly sınırlamaları

Aynı anda birden fazla randevu rezervasyonu içeren karmaşık iş akışları oluşturmak zor

Dahili görev yönetimi açısından sınırlı işlevsellik — en iyi şekilde zamanlama eklentisi olarak çalışır

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz: Her zaman ücretsiz

Standart: Aylık 12 $/koltuk

Takımlar: Aylık 20 $/koltuk

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

9. 1Password (Güvenli parola yönetimi için en iyisi)

1Password aracılığıyla

1Password, hassas bilgileri işleyen yöneticiler için vazgeçilmezdir. Güvenli depolama özelliği sayesinde, güvenliği tehlikeye atmadan şifreleri düzenleyebilir ve takım üyeleriyle paylaşabilirsiniz.

1Password'ün tarayıcı uzantısı, oturum açma bilgilerini otomatik olarak doldurarak ve hassas belgeleri güvenli bir şekilde depolayarak zaman kazandırır. Watchtower özelliği, şifrelerinizi olası güvenlik açıklarına karşı izler ve bir şifre tehlikeye girerse sizi uyarır.

Bu özellik, kritik veriler içeren birden fazla hesabı yönetiyorsanız inanılmaz bir değer sağlayabilir.

1Password'ün en iyi özellikleri

Şifreleri ve hassas verileri şifreli bir kasada saklayın

Parolaları klasörler ve etiketlerle düzenleyin

Giriş bilgilerini güvenli bir şekilde otomatik olarak doldurun

Belirli şifreleri takım üyeleriyle güvenli bir şekilde paylaşın

Ekstra güvenlik için çok faktörlü kimlik doğrulamayı entegre edin

Watchtower ile güvenliği ihlal edilmiş şifreleri izleyin ve uyarılar alın

1Password sınırlamaları

Mobil sürümde sık sık yaşanan aksaklıklar

Bileşen içinde gezinmek zor olabilir

1Password fiyatlandırması

Teams Başlangıç Paketi: Ayda 10 kullanıcıya kadar 19,95 $

İş: 9,99 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

1Password puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

10. Google Çalışma Alanı (Belge işbirliği ve bulut depolama için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, belge işbirliği ve depolama için paha biçilmez bir değere sahiptir. Dokümanlar'dan E-Tablolar'a ve Drive'a kadar, bu yazılım paketine güvenerek işbirliği içinde çalışabilir ve herhangi bir cihazdan dosyalara kolayca erişebilirsiniz.

Paylaşılan klasörler ve bulut depolama ile belgeleri yönetebilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Paylaşılan sürücülerle her şeyi düzenli ve kolay erişilebilir tutun

Yerleşik yorum ve öneri araçları aracılığıyla takımlarla işbirliği yapın

Zoom, Adobe Suite ve Lucidchart gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre ederek işlevselliği artırın

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik

İlerlemeyi ayrıntılı bir şekilde izlemek için gerekli proje yönetimi özellikleri eksik olabilir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Business Starter: Aylık 7,20 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı

Business Plus: 21,60 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.600+ yorum)

Ayrıca okuyun: Girişimciler için 10 verimlilik ipucu

ClickUp: Yönetici Verimlilik Aracı için En İyi Seçim

Bir dizi yönetici verimlilik aracını test ettikten sonra, ClickUp'ın verimliliği artırmak için en kapsamlı araç olduğunu gördüm.

Görev önceliklendirme, zaman takibi ve özel iş akışlarını bir araya getiren bu uygulama, yöneticilerin karmaşık projeleri ve takımları yolunda tutmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sunar. Gerçek zamanlı raporlama ve görselleştirme seçenekleri, proje ilerlemesi ve takım verimliliği hakkında hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan kolayca bilgi edinmenizi sağlar.

ClickUp Brain, halihazırda kullandığınız araçlarla da sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işbirliği ile iş akışı otomasyonunu kolaylaştırır. Bilgiyi merkezileştirerek benzersiz bir katman ekler, böylece ihtiyacınız olan her şey her zaman elinizin altında olur.

Bu, bir görev yöneticisinden daha fazlasıdır; günümüzün hızlı ve çok yönlü iş talepleri için oluşturulmuş bir verimlilik ekosistemidir.

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