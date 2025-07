Evernote ve Trello: En İyi Not Alma ve Görev Yönetimi Aracı Hangisi?

Düşük verimlilik, işlerin yılda 1,8 trilyon dolar kaybetmesine neden oluyor! Bu sayılar, şirketlerin verimliliği artırma ve iş karlılığını yükseltme ihtiyacını ortaya koyuyor.

Verimliliğin artması kritik hale gelirken, Evernote ve Trello gibi araçlar şirketlere sürdürülebilir büyüme, çalışan bağlılığının artması ve iş esnekliği vaat ediyor.

Her ikisi de farklı özellikler sunduğundan, bu karşılaştırma uzun süredir devam eden Evernote ve Trello tartışmasını da alevlendiriyor.

Her iki platformu ve özelliklerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim ve Evernote ile Trello arasında hangisinin daha üstün olduğunu keşfedelim!

Evernote nedir?

Evernote aracılığıyla

Evernote, kullanıcıların medya dosyalarını oluşturması, düzenlemesi ve depolaması için bulut tabanlı bir not alma uygulamasıdır. Evernote, yalnızca metin içeren bir çözüm olarak başladı. 20 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren uygulama, diğer dosya biçimlerini de kapsayacak şekilde gelişti.

Evernote, sunduğu özellikler sayesinde 250 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan etkileyici bir müşteri tabanına sahiptir!

Evernote özellikleri

Evernote kullanıcıları, bu uygulamayı basit not alma işlerinden daha fazlası için kullanır ve bazıları görev yönetimi için yeniden kullanır. Evernote'un bazı önemli özellikleri hakkında bilgi aşağıda verilmiştir:

Ana Sayfa

Evernote Ana Sayfası, tüm ilgili notlara ve görevlere basit ve düzenli bir şekilde hızlı bir genel bakış sunar. Bileşenleri kullanarak Ana Sayfa düzenini ve arka planını kişiselleştirin, notları sabitleyin, not defterlerine notlar alın ve etkinlikler oluşturun.

Görev

Bunlar, yapılacaklar listenizin depolarıdır ve eylem öğelerini izlemenize, takip etmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olur.

Görevlerin genel görünümünü elde etmek veya ayrıntılara yakınlaştırmak için kullanın. Görevleri son teslim tarihlerine göre filtreleyin, başkalarına atayın ve zaman sınırlı uyarılar alın.

Ayrıca, yinelenen etkinlikler için görevleri tekrarlamanıza da olanak tanır.

Arama

Evernote, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisinin mucizeleri sayesinde belgeler, el yazısı notlar ve çizimler içinde anahtar kelimeleri arayabileceğiniz güçlü bir arama motoruna sahiptir.

Evernote içeriğini başlık, etiket, tarih veya türe göre arayabilirsiniz. Akıllı ve alakalı öneriler alın ve hızlı arama için boole operatörlerini kullanın.

Web Clipper

Web Clipper, makaleleri, web sayfalarını, ekran görüntülerini (tam veya seçmeli) ve PDF'leri reklamlar olmadan doğrudan Evernote'a kaydeder ve düzenler.

Bu web kesiklerini, önemli kısımları vurgulayarak, metinler ekleyerek ve gerekli gördüğünüz yerlere açıklamalar yazarak özelleştirin.

Belge Tarayıcı

Evernote, kağıtsız çalışmak için harika bir yoldur. Android uygulaması, el yazısı notlar dahil olmak üzere fiziksel belgeleri taramanıza, kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanır.

Tüm verileriniz aktif cihazlar arasında senkronize edilir ve her yerden erişilebilir!

Evernote fiyatlandırma ve planlar

Ücretsiz sürüm: 0

Kişisel: Aylık 14,99 $ / Yıllık 129,99

Profesyonel: Aylık 17,99 $ / Yıllık 169,99

Trello nedir?

trello aracılığıyla

Trello, Evernote'a çok benzeyen bir proje yönetimi uygulamasıdır. Trello, çeşitli biçim ve türlerdeki medya dosyalarını depolamanıza yardımcı olur. Ancak, tüm bilgileri görevleri izlemek için görsel bir yardımcı olan Kanban Panosu olarak tutar.

Trello özellikleri

Trello, not almayı aşan farklı önceliklere sahiptir. Aşağıda, bazı temel özelliklerine genel bir bakış sunulmaktadır:

Görev Görünümleri

Trello, temel yetkinliği proje yönetimi etrafında döndüğü için birden fazla görev görünümünü destekler. Gösterge panelleri, Kanban panoları, listeler, tablolar, haritalar ve zaman çizelgeleri gibi görevleri görselleştirmenize yardımcı olur.

Trello Pano

Trello Panosu, Kanban Panosunun bir çeşididir. Birden fazla kişi eklemenize, son teslim tarihleri atamanıza, görevlere dosya eklemenize, yorum bırakmanıza ve projelerinizi takip etmek için kontrol listeleri hazırlamanıza olanak tanıyan bir işbirliği aracıdır.

Trello Kartları

Kartlar, bir görevi veya fikri temsil eden Panonun en küçük birimleridir. Trello Kartlarınızdaki özel alanları kullanarak görevi belirli bir kullanım durumuna veya iş faaliyetine göre özelleştirin. Kartları sürükleyip bırakarak ilerlemeyi işaretleyin.

Butler

Butler, her Trello Panosuna entegre edilmiş, kod gerektirmeyen bir otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir tetikleyiciler ve kural tabanlı algoritmalar kullanarak tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirir. İşleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için otomasyon önerilerinde bulunur!

Trello fiyatlandırma ve planlar

Ücretsiz sürüm: 0

Standart: Aylık 6 $ / Yıllık 60 $ (kullanıcı başına)

Premium: Aylık 12,50 $ / Yıllık 120 $ (kullanıcı başına)

Enterprise: Yıllık faturalandırıldığında kullanıcı başına aylık 17,50 $ (50 kullanıcı ile sınırlı)

Evernote ve Trello: Karşılaştırmalı İnceleme

Evernote ve Trello arasındaki temel fark, temel işlevleri ve değer önerilerinde yatmaktadır. Evernote, yeni nesil not alma ve belge düzenleme uygulaması olmaya hazırlanırken, Trello daha geniş proje yönetimi yeteneklerine sahiptir.

Evernote ve Trello'yu karşılaştıralım. Evernote ve Trello tartışmasını sonuca bağlamak için not alma, belge işleme ve görev yönetimi özelliklerine odaklanacağız.

Kullanıcı Arayüzü

Basitlik, Trello'nun benzersiz özelliklerinden biridir. Kullanım kolaylığını önemli ölçüde artıran minimalist, sezgisel ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Sol tarafta pano, sağ tarafta tüm kontroller bulunur ve etkileşimin ana formu sürükle ve bırak işlemidir.

Kartları renk kodlarıyla ayırma, son teslim tarihleri belirleme ve grafik çubuklarla ilerlemeyi görselleştirme gibi güçlü özelleştirme özelliklerine sahiptir.

Evernote de üç panelli bir tasarıma sahip, odaklanmış ve düzenli bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Ancak, becerilerinize ve kullanımınıza bağlı olarak işler kolayca karışabilir.

Düzen her kullanıcı için benzersizdir. Bazıları görsel olarak çekici hale getirirken, diğerleri ise sıkışık hale getirir.

🏆 Kazanan: Trello

Not alma

Not alma, Evernote'un en güçlü olduğu alandır. Metin ve görüntü ve ses dosyaları gibi zengin medya ile uyumlu güçlü bir not düzenleyiciye sahiptir. Dosya ekleme, tipografi düzenleme, tablo oluşturma, kontrol listeleri, geri bağlantılar vb. için eşit derecede güçlü Markdown biçimlendirme özelliklerine sahip olursunuz.

Konuşmayı metne dönüştürme özelliğini, el yazısı girişini ve belge tarayıcısını kullanarak notlara katkıda bulunun.

Trello'nun not alma becerilerini geliştirmesi gerekiyor, ancak işini yapıyor. Zengin medya, etiket atama ve kontrol listeleri oluşturma için kullanabilirsiniz, ancak bunlar minimum özellikleridir.

Düzenleme modunda biçimlendirme veya bağlantılar görünmüyorsa, notları düzenlemek bir kabusa dönüşür. Tek bir yanlış tıklama, notu kaydetmeden düzenleyiciden çıkmanıza neden olur!

🏆 Kazanan: Evernote

Not Düzenleme

Not oluşturma dışında, Evernote not düzenleme konusunda öne çıkıyor. Bilgileri Not Defterleri'nde toplar ve bunları ilgili Notlar'a bölerek daha da ayrıştırabilirsiniz.

Örneğin, bir seyahat planlama defterinde seyahat programı, yapılacaklar listesi, yemek önerileri vb. notlar bulunur. Etiketler ekleyin, hatırlatıcılar ekleyin, önemli notları sabitleyin, kısayollar oluşturun, notları çoğaltın ve yeniden düzenleme sırasında taşıyın.

Güçlü arama özellikleri, yüksek hacimli verileri tarar ve çeşitli parametreleri kullanarak istediğiniz notu bulur!

Trello ile, her not için ayrı bir kart oluşturarak ve kartların açıklamalarına notlar ekleyerek veya yorum olarak yayınlayarak notları düzenleyin. İkinci yöntem, bu tür notları bulmayı nispeten kolaylaştırır.

Ancak, Evernote'un sundukları ile karşılaştırıldığında, bu araçların tüm özellikleri sönük kalıyor.

🏆 Kazanan: Evernote

İşbirliği

Ücretsiz sürüm dahil tüm Evernote planları, işbirliği özellikleri sunar. Bu işlevselliği kullanarak notları ve not defterlerini başkalarıyla paylaşabilir, görüntüleme ve düzenleme erişimini kontrol edebilirsiniz.

İkincisini kullanarak notlar üzerinde işbirliği yapın, sürüm geçmişini saklayın ve notları görüntüleyenleri izleyin.

Ancak, PDF, eskiz ve resim gibi içerik türlerini düzenleme söz konusu olduğunda, aynı anda yalnızca bir kişinin düzenlemesine izin verir.

Trello, bir proje yönetimi yazılımı olmasına rağmen, işbirliği özelliklerinde Evernote'un gerisinde kalıyor. Yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir.

Takımlar, kartlar ve panolar üzerinde işbirliği içinde içerik oluşturabilir, atanan kişinin takvimiyle entegre olan kontrol listeleri oluşturabilir ve gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir.

Diğer işbirliği araçları ve platformlarıyla entegrasyon imkanı sunması, en büyük avantajıdır.

🏆 Kazanan: Evernote

Görev Yönetimi

Evernote Görevler, notları yapılacaklar listeleriyle birleştirerek eyleme geçirilebilir hale getirir. Bu Görevler Notlar içinde bulunur ve zaman çizelgelerinize ayak uydurmanızı sağlamak için bayraklar, öncelik etiketleri, son teslim tarihleri ve uyarılarla birlikte gelir.

Bu görevleri atayın veya periyodik olarak gerçekleşen şeyler için yinelenen görevler ayarlayın.

Trello, görev yönetimine modern bir yaklaşım getirir. Evernote'un sunduğu her şeyi içerir: görev atama, bağlam ekleme, son tarihleri yönetme ve öncelikleri daha iyi belirleme.

Görevleri kartlar, zaman çizelgeleri, takvimler vb. gibi çeşitli şekillerde görüntüleyebilirsiniz. Bir görevi sürükleyip bırakarak durumunu gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir ve görevleri filtreleyerek programınızın önünden gitmeye devam edebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Trello

Depolama

Notlardan bahsederken, depolamadan da bahsetmek aynı derecede önemlidir. Tüm parlak fikirlerinizi veya yapılacaklar listenizi kaydedemezseniz, hepsi boşa gider.

Evernote ile her plan için aşağıdaki depolama seçeneklerinden yararlanabilirsiniz:

Ücretsiz: Aylık 60 MB yükleme, not boyutu <25 MB

Kişisel: Aylık 10 GB yükleme, not boyutu <200 MB

Profesyonel: Aylık 20 GB yükleme, not boyutu <200 MB

Öte yandan, Trello karşılaştırmada şunları sunuyor:

Ücretsiz: Dosya boyutu <10 MB olan sınırsız depolama alanı

Standart: Dosya boyutu <250 MB ile sınırsız depolama

Premium ve Enterprise: Sınırsız depolama

🏆 Kazanan: Trello

Şablonlar

Hem Trello hem de Evernote, tamamen özelleştirilebilir ve kullanıma hazır çeşitli şablonlara erişim sunar. Bu şablonlar, kişisel ( günlükler, planlayıcılar vb.) veya profesyonel (proje yönetimi, iş planları, takvimler vb.) olmak üzere çeşitli kategorileri kapsar.

Evernote yaklaşık 75 şablondan oluşan bir kitaplık oluştururken, Trello Trello topluluğu tarafından seçilen 250'den fazla şablon sunar.

Ancak, Trello daha geniş bir çeşitlilik sunsa da, bu Evernote şablonlarından daha üstün olduğu anlamına gelmez. Çok fazla seçenek olması bazen dikkat dağıtıcı olabilir ve hatta karar vermeyi zorlaştırabilir!

🏆 Kazanan: İş ihtiyaçlarınıza bağlıdır

Entegrasyonlar

Trello etkileyici yeteneklere sahiptir ve neredeyse 200 araç ve platformla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar.

Power-Ups'ı kullanarak bu tür entegrasyonların yeteneklerini genişletin ve sistemden daha fazla yararlanın.

Evernote'un entegrasyon yetenekleri sınırlıdır. Google Takvim, Google Drive, Slack, Microsoft Teams ve Outlook ile birlikte kullanın.

Dolayısıyla, takım projelerini yönetmek için uçtan uca bir çözüm arıyorsanız, Trello çok daha ölçeklenebilir, esnek ve çevik bir seçenek olacaktır.

Kazanan: Trello

Reddit'te Trello ve Evernote karşılaştırması

Evernote ve Trello karşılaştırmamız hakkında daha kapsamlı ve tarafsız bir görüş almak için Reddit'e gittik. r/productivity alt bölümünde, her iki uygulama için de önemli bir çekici nokta, ücretsiz bir sürüm sunmalarıdır.

Bir kullanıcı, Evernote ve Trello arasındaki karşılaştırmayı özetleyen mükemmel bir iş çıkardı. Onlara göre, Evernote dijital defterler oluşturmak ve bunları tüm biçimlerde notlarla doldurmak için kullanılan dijital bir dosya dolabıdır.

Öte yandan, Trello her tür ve boyuttaki takım için projeleri yönetmek ve organize etmek için mükemmeldir. Trello'yu son derece basit hale getiren sürükle ve bırak özelliğinden özellikle etkilendiler!

ClickUp ile tanışın — Evernote ve Trello'ya en iyi alternatif

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile yönetin

Evernote ve Trello olağanüstü özellikler sunar, ancak ClickUp çeşitli yönlerden bunlardan üstündür. Sürtüşmeleri ortadan kaldırırken en üst düzey özellikleri bir araya getiren tek noktadan proje yönetimi uygulamasıdır.

Kısacası, ClickUp, Evernote ve Trello 'ya güçlü bir alternatift ir!

ClickUp özellikleri

Notlar oluşturup düzenlemek veya bir projedeki görevleri yönetmek için ClickUp her şeyi çok daha kolay hale getirir. Bize inanmayın, bu etkileyici özellikleri kendiniz görün:

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak önemli belgeleri yönetin ve takım işbirliğini geliştirin

ClickUp Docs, tüm dijital dosyalarınız için merkezi bir kütüphanedir. Bu kütüphaneyi kullanarak iyi biçimlendirilmiş belgeler, ayrıntılı, birbiriyle bağlantılı wiki sayfaları veya bilgi tabanları oluşturabilirsiniz. Belgeleri birlikte oluştururken, belirli roller atarken, yorumlarla etiketlerken ve daha fazlasını yaparken gerçek zamanlı işbirliğini destekler.

Bu belgeleri kolay erişim ve arama için kategorilere ayırın ve tam erişim kontrolü ile herkesle güvenli bir şekilde paylaşın.

Belgeleri iş akışlarıyla bağlamak, hiç uğraşmadan otomasyon kurmanın mükemmel bir yoludur!

ClickUp Görevleri

ClickUp Görev Yönetimi ile günlük, haftalık veya aylık öncelikler belirleyin

ClickUp Görevleri, eyleme geçirilebilir öğeleri planlamanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olur. Hazır referans için bir görev veritabanı oluşturun ve şablonlayın, bunları projelere yerleştirin.

Tek bir tıklama ile son tarih belirleyin, öncelikleri tanımlayın, etiket ekleyin, görevi birine atayın ve bağımlılıkları ve ilişkileri özetleyin, böylece işler ilerlesin ve görevler tamamlansın.

Çeşitli görünümler aracılığıyla görevleri dikkatle takip etmek, başarı şansınızı artıracaktır!

ClickUp Kanban Panosu

ClickUp'ın Pano görünümünde Kanban panonuzdaki görevleri durum, Özel Alanlar, Öncelik ve daha fazlasına göre gruplandırın

ClickUp Kanban Panosu, görevleri ve yapılacak öğeleri satır ve sütunlardan oluşan bir matris halinde gruplandırır. Sütunlar genellikle durumu, atanan kişiyi, önceliği veya ilgili değişkeni gösterir.

Kullanıcılara aynı bilgileri güncelleme esnekliği sağlarken, tüm görevlerin durumlarıyla birlikte üst düzey bir görünüm sunar.

Yapılacak tek şey, görevi ş Akışı içinde taşıyarak durumunu veya önceliğini değiştirmek!

ClickUp Not Defteri

ClickUp'ın ücretsiz çevrimiçi not defteri ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin.

ClickUp Notepad, kullanıcıların notlar almasına ve düşüncelerini veya fikirlerini eyleme geçirilebilir, izlenebilir görevlere dönüştürmesine olanak tanır. ClickUp Notepad düzenleyici, notları daha estetik hale getirmek için en iyi içerik düzenleme ve biçimlendirme özelliklerine sahiptir.

ClickUp AI

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI, etkili not almanın kalbi ve ruhudur. Uzun belgelerin özetlerini oluşturmak, toplantı öncesi özetler hazırlamak veya görev listesini otomatik olarak doldurmak istiyorsanız, ClickUp AI bunu saniyeler içinde yapar! Yazı stilinizi geliştirir ve iletişim şeklinizi yükseltir.

ClickUp fiyatlandırma ve plan

Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0 $ (100 MB depolama ve sınırsız pano)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI (eklenti): Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

ClickUp ile bugün başlayın!

ClickUp, Evernote, Trello ve daha fazlasının tüm özelliklerini sunar. Evernote'un sunduğu en iyi not alma ve düzenleme özelliklerini Trello'nun projelerinizi yönetmek için sunduğu son teknoloji yetenekleriyle birleştirin. Trello ve Evernote'a alternatif olmasa da, bir yükseltme!

Böylesine güçlü bir kombinasyonla, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına hemen kaydolmalısınız!