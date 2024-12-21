Excel için Ücretsiz Ürün Yol Haritası Şablonları

Ürün geliştirme zorlu bir süreç olabilir, özellikle de önceliklerin değişmesi ve dönüm noktalarının kaçırılmasıyla takımınızın yolundan sapması durumunda. Hızlı bir çözüm mü arıyorsunuz? Durun, yeniden toparlanın ve Excel'deki ürün yol haritası şablonlarının sizin için zor işi yapmasına izin verin. 📊

Tanıdık Excel ortamını kullanan bu basit şablonlar, ürün yöneticilerinin proje zaman çizelgeleri oluşturmasına, geliştiricilerin özelliklerin ilerlemesini izlemesine ve iş sahiplerinin ürün güncellemelerini paydaşlarla paylaşmasına yardımcı olur.

Aşağıda, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak en iyi ücretsiz Excel yol haritası şablonlarını bir araya getirdik. Ancak, görevleri otomatikleştiren veya gerçek zamanlı işbirliğini destekleyen gibi daha güçlü bir düzene ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın ücretsiz yol haritası şablonları size bu avantajı sunar.

Öyleyse, mükemmel Excel şablonunuzu nasıl seçeceğinizi keşfetmekle başlayalım.

Excel için iyi bir ürün yol haritası şablonu nedir?

İyi yapılandırılmış bir Excel ürün yol haritası, konseptten pazara kadar olan yolculuğu net bir şekilde özetler. Şu anahtar özelliklere dikkat edin:

Net yapı: Görevleri, son tarihleri ve kaynakları bir bakışta görebilmeniz için basit ve düzenli bir şablon seçin

Özelleştirilebilir sütunlar: Görev sahipleri, öncelikler, durum güncellemeleri ve daha fazlası için sütun eklemenize veya ayarlamanıza olanak tanıyan esnek bir şablon arayın

Zaman çizelgesi görünümü: Aşamalara göre başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren bir şablon seçerek uzun vadeli ilerlemeyi kolayca izleyin

Kolay güncellemeler: Değişen koşullara göre, ister son tarihler ister yeni öncelikler olsun, hızlıca güncelleyebileceğiniz bir şablon seçin

Filtre seçenekleri: Projenizin belirli bölümlerine odaklanmanıza yardımcı olacak takım üyeleri, görev durumu ve tarihler için filtreler içeren bir şablon bulun

Kullanıcı dostu: Tüm takımınızın zorlanmadan hızlıca öğrenebileceği, sezgisel bir şablon seçin

💡 Profesyonel İpucu: Ürün stratejinizi görsel olarak çekici bir şekilde sunmak için, bir yol haritası PowerPoint şablonu kullanarak proje zaman çizelgeleri oluşturun ve planınızı tüm izleyicilere net bir şekilde iletin.

Excel için Ücretsiz Ürün Yol Haritası Şablonları

Microsoft Excel'de yerel yol haritası şablonları yoktur, ancak kullanabileceğiniz birçok platform vardır. Ürün biriktirme listelerini yönetmekten zaman çizelgelerini yayınlamaya (ve daha fazlasına) kadar, bu şablonlar takımınızın iş akışına uygun bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur.

1. Office Timeline tarafından Excel için Ürün Yol Haritası Şablonu

office Timeline aracılığıyla

Office Timeline tarafından sunulan Excel Ürün Yol Haritası Şablonu, ürün veya özellik lansmanınız için dönüm noktalarını ve görevleri planlamanın harika bir yoludur.

Önceden tanımlanmış zaman çizelgesi dört çeyreği kapsar ve her çeyrek dört ana aşamaya bölünmüştür.

"Plan" aşaması, planlama ve anahtar kararları kapsar. "Test" aşamasında, ürün özelliklerinin dönüm noktalarıyla uyumlu hale getirilmesine odaklanılır. "Geliştir" aşaması, "Prototip" ve "Alfa Sürümü" gibi eylemleri içerir ve "Lansman" aşaması, ürünün piyasaya sürülmesi ve pazarlama çabalarının koordinasyonuna yardımcı olur.

Bu ayrı yüzme şeritleri, ürün yol haritasının net bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.

⚡️İdeal kullanım Yazılım geliştirme döngülerini planlayan küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerindeki ürün takımları

2. Microsoft 365 tarafından sunulan Excel İş Planı Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft 365'in Excel İş Planı Zaman Çizelgesi Şablonu, projenizi aşamalara ayırmak, anahtar görevleri belirlemek ve net hedefler belirlemek için etkili bir araçtır.

Yerleşik düzen, çeşitli etkinlikler ve sonuçlar için dört aşama içerir. Matrise ilgili ayrıntıları kolayca girebilir ve her aşamada ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Proje aşamalarını planlamak ve izlemek için basit bir yol arayan erken aşamadaki girişimler

3. Template.net'in Çoklu Ürün Yol Haritası Şablonu

Template.net'in Çoklu Ürün Yol Haritası Şablonu, birden fazla ürün lansmanının ilerlemesini aynı anda izlemenize yardımcı olacak geniş bir görünüm sunar.

Yerleşik yol haritası, birkaç ay boyunca üç ürünün gelişimini gösteren üç aylık bir zaman çizelgesi içerir. Her projenin altındaki dönüm noktalarını renk kodlarıyla işaretleyerek ilerlemeyi izlemeyi ve bağımlılıkları kolayca tespit etmeyi sağlayabilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Hızlı büyüyen, birden fazla lansmanı denetleyen küçük ürün pazarlama takımları

4. Template.net tarafından sunulan Dijital Ürün Yol Haritası Şablonu

Template.net'in Dijital Ürün Yol Haritası Şablonu, dijital ürün takımlarının stratejilerini zahmetsizce planlaması, görselleştirmesi ve iletmesi için çok yönlü bir araçtır.

Düzen, iki ana aşamaya ayrılmış dört çeyreği kapsar: "Geliştirme" ve "Pazarlama". Böylece, proje yaşam döngüsü boyunca ilgili görevleri ve hedefleri izleyebilirsiniz. Tamamlanan, devam eden ve yaklaşan görevler için görsel ipuçları, takımınızın yolunda ilerlemesine yardımcı olur.

Bu şablon, küçük ölçekli Agile iş akışlarına uyacak şekilde oluşturulmuştur ve yinelemeli geliştirme ve özellik sunumları için görev yönetimini basitleştirir.

⚡️İdeal kullanım alanları: Yeni bir uygulama veya dijital hizmetin lansmanı üzerinde çalışan teknoloji girişimlerindeki ürün yöneticileri

5. Template.net tarafından sunulan Ürün Scrum Yol Haritası Şablonu

Template.net'in Ürün Scrum Yol Haritası Şablonu, işlevler arası takımların ürün geliştirme süreci boyunca uyum sağlamasına, ilerlemeyi izlemesine ve dönüm noktalarını gerçekleştirmesine yardımcı olan yapılandırılmış bir proje planıdır.

Üç ana aşamaya ayrılmış olan bu proje yol haritası şablonu ("Strateji", "Uygulama" ve "Büyüme"), her takım için net bir yön ve ayrıntılı hedefler sunar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Orta ölçekli teknoloji şirketlerinde işlevler arası takımları yöneten ürün yöneticileri

6. Coefficient tarafından hazırlanan Excel Teknoloji Yol Haritası Şablonu

coefficient aracılığıyla

Teknoloji yol haritası şablonları, BT projelerinizi yolunda tutmanın akıllı bir yoludur ve Coefficient tarafından sunulan Excel Teknoloji Yol Haritası Şablonu bunun harika bir örneğidir.

İster yazılım yükseltmesi ister büyük bir sistem revizyonu olsun, bu özel şablon ihtiyaçlarınıza uygun bir teknoloji yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur.

Düzen, çeyrekleri kapsayan "Altyapı", "Test", "İyileştirmeler" ve "Entegrasyon" aşamalarına ayrılmıştır. Her aşamadaki anahtar faaliyetleri izleyerek takım koordinasyonunun sorunsuz olmasını sağlayabilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Sistem geçişleri veya teknoloji yükseltmelerini denetleyen BT proje yöneticileri

Daha fazla bilgi: Daha İyi Takım Uyumu için 10 Ücretsiz Teknoloji Yol Haritası Şablonu

7. Excel Özellikleri Coefficient tarafından hazırlanan yol haritası şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficient'ın Excel Özellikler Yol Haritası Şablonu, ürün geliştirmeyi çeyrek dönemler boyunca iş hedefleriyle kolayca uyumlu hale getirmenizi sağlar.

"İş Büyümesi", "Ölçeklenebilirlik", "Müşteri Kaybını Azaltma" ve "Tüketici Büyümesi" gibi aşamalar içeren şablon, ürününüzü fikir aşamasından uygulamaya kadar yönlendirir.

Her aşamayı ayrıntılı görevlerle doldurabilir ve aylık ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Ürünlerini ölçeklendirirken müşteri kaybını azaltmak isteyen, erken aşamadaki SaaS şirketlerinde çalışan ürün yöneticileri

Ürün Yol Haritası Şablonları için Excel'in kullanım sınırlamaları

Excel, ürün yol haritası oluşturmak için kullanışlı bir araç olsa da bazı sınırlamaları vardır. Karşılaşabileceğiniz sorunlar şunlardır:

Manuel güncellemeler: Projeniz hızlı bir şekilde gelişirse, Excel'de her şeyi güncel tutmak sürekli bir yetişme yarışı gibi hissettirebilir

İşbirliği zorlukları: Excel, gerçek zamanlı ekip çalışması için tasarlanmamıştır, bu nedenle yol haritanızı başkalarıyla paylaşmak ve güncellemek zor olabilir

Sınırlı otomasyon: Excel yalnızca temel otomasyon seçenekleri (koşullu biçimlendirme ve veri doğrulama gibi) sunar, bu nedenle hatırlatıcı gönderme veya zaman çizelgelerini otomatik olarak ayarlama gibi görevlerin manuel olarak yapılması gerekir

Ölçeklendirme sorunları: Projeniz büyüdükçe, Excel sayfası ilerlemeyi izlemek veya farklı projelerdeki birden çok takımı yönetmek için çok fazla veriyle dolup taşar

Entegrasyon eksikliği: Excel, kullanıyor olabileceğiniz diğer araçlarla (takviminiz veya e-posta platformunuz gibi) kolayca bağlantı kurmaz, bu da verilerin senkronizasyonunu ve platformlar arasında sorunsuz işbirliğini zorlaştırır

Bu sınırlamalar sizi yavaşlatıyorsa, projelerinizin hızlı temposuna ayak uydurabilecek en iyi yol haritası yazılım araçlarına göz atın. Excel'deki teknoloji yol haritası şablonunun yeteneklerinin ötesine geçen, daha etkileşimli bir araca ihtiyacınız var.

Alternatif Ürün Yol Haritası Şablonları

Ürün yönetimi yazılım araçları, harika fikirler ile daha iyi ürünler arasındaki boşluğu doldurur. Özellikle başlangıç aşamasında fikirler gelişir ve takımlar büyür. Bugün beyin fırtınası için çevrimiçi bir panoya ihtiyacınız var, yarın ise paydaşlar için sezgisel görsellere ihtiyacınız olacak. Çevik ürün yönetimi için Excel'den daha fazlasına ihtiyacınız var.

ClickUp, ürün yol haritası dahil tüm iş akışlarınızı birleştiren 360 derecelik bir proje yönetimi platformudur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, isteğe bağlı olarak veri çeken bir AI asistanı, en iyi teknoloji araçlarıyla entegrasyonlar ve sizi sıkıcı yönetici işlerinden kurtaran otomasyon özelliklerine sahiptir.

ClickUp'ın Ürün Yönetimi Çözümü, en iyi hizmetlerinden biridir. Ürünlerinizin vizyonunu şekillendirmenize ve hızlı bir başlangıç yapmanıza (konseptten pazara) yardımcı olur. Geri bildirimleri, epik hikayeleri ve sprintleri tek bir paylaşılabilir proje yol haritasında düzenleyerek, takımlarınız ve paydaşlarınızın şu anda neler olduğunu ve bundan sonra neler olacağını görebilmesini sağlayabilirsiniz.

Liste, beyaz tahta veya Gantt grafiği gibi yerleşik görünümler bu verimliliği daha da artırır.

ClickUp Ürün Yönetimi Çözümü'nü kullanarak ürün geliştirme biriktirme listenizdeki görevleri kolayca izleyin ve önceliklendirin

Aşağıda, en iyi ücretsiz ürün ve teknoloji yol haritası şablonlarımızı bir araya getirdik.

1. ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu beyaz tahtasında ürün fikirlerinizin gelişimini görselleştirin

Güçlü ürün geliştirme şablonları, ürününüzün baştan sona yolculuğunun genel bir görünümünü sunmak için oluşturulmuştur.

ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu, klasör düzeyinde yapılandırılmış gelişmiş düzeyde bir şablondur. "Proje Yol Haritası" klasörü, farklı çeyreklerdeki görevlere öncelik vermek için bir "Üç Aylık Yol Haritası" listesi içerir ve "Girişimlere Göre Yol Haritası" panosu, durumlarına göre düzenlenmiş tüm girişimlerin bir özetini sunar.

"Etki Çaba Matrisi Beyaz Tahta" her bir fikri değerlendirmenize yardımcı olur ve buna göre öncelik vermek için RICE (Erişim, Etki, Güven, Çaba) puanı atayabilirsiniz. Bu çok yönlü şablon, sürüm notlarınızı belgelemek ve düzenlemek için bir "Sürüm Notları" Wiki sayfası içerir.

⚡️İdeal kullanım alanları: Yeni özelliklerin lansmanını denetleyen e-ticaret ürün yöneticileri

Daha fazla bilgi: ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonunu Kullanma Kılavuzu

2. ClickUp Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu'nu kullanarak geliştirme zaman çizelgesini izleyin ve olası darboğazları belirleyin

ClickUp Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu, ürününüzün üç aylık geliştirme sürecinin her adımını net bir zaman çizelgesi görünümünde görselleştirmenize yardımcı olur.

Bu orta düzey şablon, genel proje görevlerini haritalandırmanıza ve ardından bunları aylık olarak izleyebileceğiniz belirli görevlere ayırmanıza olanak tanır. Renk kodlu yapışkan notlar, bu görev zaman çizelgesi matrisinde görev durumlarını kolayca kaydetmenizi sağlayarak darboğazları bir bakışta tespit etmenize yardımcı olur.

Daha fazla verimlilik için, verilerinizi şablon içindeki liste ve pano görünümlerine otomatik olarak aktarabilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Ürün özelliği sunumunda üyeleri uyumlu hale getirmek isteyen mühendislik takımları

3. ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonunu kullanarak karmaşıklık, çaba ve etkiyi değerlendirerek her geliştirme aşamasındaki görevleri önceliklendirin

ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu, yeni bir ürünü konsept aşamasından tamamlanmasına kadar yönlendirmek için yeni başlayanlar için uygun bir seçenektir.

Şablonun "Proje Özeti" görünümüyle, karmaşıklık ve etki düzeyi gibi ayrıntıların yanı sıra aşamalara göre gruplandırılmış görevlere genel bir bakış elde edin. Ardından, her aşamadaki görev ilerlemesinin bir anlık görüntüsünü görmek için "Süreç Panosu"na geçin ve bağımlılıkları izlemek için "Gantt Grafiği" görünümünü kullanın.

Planlarınız mı değişti? Doğrusal "Zaman Çizelgesi" görünümü, görevleri sürükleyip bırakarak yeniden planlamanıza yardımcı olur ve ürün geliştirmenizin hızlı bir şekilde yolunda ilerlemesini sağlar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Amiral gemisi ürünlerini piyasaya süren, hızlı büyüyen teknoloji şirketlerindeki ürün takımları

4. ClickUp Ürün Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu'nu kullanarak takım üyelerinizi ürün hedefleri ve öncelikler konusunda uyumlu hale getirin

ClickUp Ürün Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu, ürün beyin fırtınası sürecini basitleştirmek için ClickUp Çalışma Alanınızla doğrudan entegre olur.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, her çeyreğin ayrıntılı bir görünümü için çeyrek zaman çizelgesi içerir. Beyaz tahta içinde görev sahiplerini etiketleyebilir ve renk kodlu yapışkan notlar sayesinde görevlerin ilerlemesini bir bakışta kolayca izleyebilirsiniz.

Hiçbir fikrin kaçmamasını sağlamak için ClickUp Sohbet'i kullanarak tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Bu, takım ve kullanıcı girdilerine karşı çevik ve duyarlı olmanızı sağlar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Çok özellikli bir uygulama veya entegre bir platformu piyasaya süren ürün takımları

5. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu'nda renk kodlu durum ve kategoriye göre görevlere öncelik verin

ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, ileri düzey kullanıcıların bir ürün lansmanıyla ilgili tüm görevleri verimli bir şekilde yönetmesi için tasarlanmıştır. Liste düzeyinde düzenlenmiş bu şablon, kolay izleme için beş özelleştirilebilir görev görünümü sunar.

"Etkinlikler" listesi, görevleri kategori, öncelik ve anahtar tarihlere göre ayırır. "Dönüm noktaları" görünümü, süreç boyunca elde edilen önemli başarıları vurgular.

Görsel görev yönetimi için, "Kategoriye Göre" panosu görevleri Kanban tarzı bir düzende gruplandırırken, "Gantt" görünümü görevler ve bağımlılıklar için gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Son olarak, "Zaman Çizelgesi" görünümü, başlangıç ve bitiş tarihlerini ve anahtar dönüm noktalarını göstererek lansmanın genel bir resmini sunar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformda büyük bir ürün lansmanı planlayan teknoloji şirketlerindeki pazarlama takımları

6. ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu'nu kullanarak özellikleri derleyin ve modeller arasında önemlerini karşılaştırın

ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu, her ürün özelliğini müşteri ihtiyaçları ve şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmek için orta düzey bir seçenektir.

Merkezi liste, yüksek değerli özellikleri kaydetmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olarak kaynakların ve bütçelerin verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlar. ClickUp'ın Tablo Görünümü'nü kullanarak her özelliği 1-5 ölçeğinde derecelendirebilir, ürünün güçlü yönlerini anında karşılaştırabilir ve sonraki adımları belirleyebilirsiniz.

Ürün özelliklerini analiz etmek için ClickUp Brain'i de kullanabilirsiniz. AI destekli araç, optimizasyonlar önerebilir, bağımlılıkları vurgulayabilir ve veriye dayalı öneriler sunarak manuel analiz ihtiyacını azaltır.

⚡️İdeal kullanım alanları: Birden çok ürün grubunda özellik setlerini değerlendiren kurumsal düzeydeki ürün takımları

7. ClickUp Ürün Gereksinimleri Belge Şablonu

Bu Şablonu İndirin Ürün geliştirme sürecinizi basitleştirmek için ClickUp Ürün Gereksinimleri Belge Şablonunu net bir kılavuz olarak kullanın

Ürün gereksinimleri belgesi (PRD) şablonları, bir ürünü tanımlamak, geliştirmek ve sunmak için başvurabileceğiniz kılavuzlardır. "Neden"den "nasıl"a kadar her ayrıntıyı tek bir kaynakta toplar.

Yeni başlayanlar için uygun ClickUp Ürün Gereksinimleri Belge Şablonu, ürün, tasarım ve mühendislik takımlarınızın uyumunu sağlamak için Wiki tarzı bir sayfa ile bu konsepti daha da ileriye taşır. Kapsam ve anahtar paydaşlar gibi ayrıntıları yakalayabilir ve önceliklendirmeyi desteklemek ve ürün yönetimi KPI'larını izlemek için ilgili araştırma metrikleri ekleyebilirsiniz.

"SSS ve Dikkate Alınacak Hususlar" bölümü, sık sorulan sorulara kolay erişim sağlar ve "Zaman Çizelgesi" bölümü, dönüm noktalarını ve olası lansman tarihlerini kullanışlı bir tabloda haritalamanızı sağlar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Karmaşık bir yazılım geliştirme projesinde işlevler arası takımlara rehberlik eden ürün yöneticileri

8. ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu ile geliştirme sürecini baştan sona görselleştirin

Ürün stratejisi şablonları yol haritanızı netleştirerek karar vericilere ürünün geleceğine ilişkin ortak ve etkileşimli bir görünüm sunar.

ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu, özellikleri çabaya göre kategorize etmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olur. "Tüm Özellikler" tablosu ve "Etkin Özellikler" listesi gibi görünümlerle, en önemli önceliklerin ve takım görevlerinin net bir özetini elde edersiniz.

Özellik geliştirme ve lansmanları planlayabilir ve "Gantt Zaman Çizelgesi" görünümlerini kullanarak, geçiş yapılabilen ekranlarda her bir proje aşamasının durumunu izleyebilirsiniz.

Şablon, takım üyelerini rollerine ve sorumluluklarına göre gruplandırarak ve hızlı başvuru için tüm önemli bilgileri bir araya getirerek herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Uzun vadeli büyümeyi sağlamak için çok özellikli strateji yol haritası şablonları arayan ürün takımları

9. ClickUp Ürün Pozisyonlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Pozisyonlama Şablonu'nu kullanarak hedef pazar ve sorunlu noktalar gibi anahtar pozisyonlama öğelerini izleyin

ClickUp Ürün Pozisyonlama Şablonu, ürününüzün avantajlarını açıkça göstererek pazar pozisyonunu belirlemenize yardımcı olur.

Süreç, paydaşların ürünün USP'leri ve markalaşma gibi anahtar unsurlar hakkında görüşlerini paylaştıkları "Ürün Pozisyonlandırma Değerlendirmesi" formuyla başlar. Yanıtlar, yaklaşan lansmanlar için içgörüler durumlarına göre düzenlendiği "Ürün Listesi"ne akışla aktarılır.

Her şey hazır olduğunda, "Beyaz Tahta Görünümü" ürününüzün maliyet ve kalite açısından rakiplerine kıyasla konumunu görselleştirmenize yardımcı olan bir ürün konumlandırma haritası sunar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Yeni nesil abonelik modelini denemek isteyen ürün pazarlama takımları

10. ClickUp Çevik Takım Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Takım Yol Haritası Şablonu'nu kullanarak her sprint içinde görevlere ve özelliklere öncelik verin

ClickUp Agile Takım Yol Haritası Şablonu, ürün stratejinizi iletmeyi ve takımınız pazar ve ürün hakkında daha fazla bilgi edindikçe öncelikleri ayarlamayı kolaylaştırır.

Yeni başlayanlar için tasarlanan bu şablon, proje zaman çizelgenizi görselleştirmek için kapsamlı bir "Çevik Ürün Yol Haritası Gantt" görünümü içerir. "Ürün Planı" listesi, temel hedefler ve önemlerine göre renk kodlu tüm görevleri görüntüler. Büyük resme bakmak istediğinizde, "Durum" panosuna geçin veya "Sprintler" panosunu kullanarak görevleri sprintlere göre izleyin.

Bu Agile yol haritası şablonu, özel iş akışlarını desteklemek için her biri benzersiz görünümlerle uyarlanmış "Mühendislik", "Sürüm" ve "Tasarım" için ayrıntılı klasörler de içerir.

⚡️İdeal kullanım alanları: Sık sık özellik güncellemeleri yayınlayan, büyümekte olan SaaS şirketleri

ClickUp ile Fikirden Lansmana Kadar Yolu Düzeltin

Excel şablonları, ürün yönetimi için kullanışlı bir başlangıç noktasıdır, ancak projeler karmaşıklaştıkça genellikle yetersiz kalır. Excel'de değişiklikleri izlemek, farklı takımlarla işbirliği yapmak ve hatta yol haritasını güncellemek hızla zorlaşabilir.

ClickUp şablonları işte bu noktada gerçek farkını ortaya koyar.

İster Agile yol haritası, ister ürün konumlandırma matrisi veya kapsamlı bir strateji planı olsun, ClickUp ile her şeyi tek bir canlı, düzenli çalışma alanında oluşturun, izleyin ve güncelleyin.

Şablonlar, özel entegrasyonlar, akıllı otomasyonlar ve çoklu görünümlerle doludur, böylece ilerledikçe kolayca ayarlayabilir ve takımınızın uyumunu sağlayabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Bu şablonlar tamamen ücretsizdir. 💸

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve sadece birkaç tıklamayla ürün fikirlerinizi konsept aşamasından pazara kadar hızlı bir şekilde ilerletin.