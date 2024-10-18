Zoho Workplace ve Google Çalışma Alanı: En Uygun Seçimi Yapma

İki tarayıcı sekmesine bakıp her birinin içeriğini dikkatlice değerlendiriyorsunuz — biri Zoho Workplace, diğeri Google Workspace — ve neden birini kapatmanın bu kadar zor olduğunu merak ediyorsunuz.

Hangi uzaktan çalışma aracını seçeceğinize nasıl karar vereceksiniz?

Tek yapmanız gereken e-posta göndermek, belgeleri paylaşmak ve takımınızla kesintisiz, net iletişim sağlamak. İki eşit derecede iyi verimlilik aracı arasında seçim yapmanın modern günümüz ikilemine hoş geldiniz.

İşletmeniz için doğru aracı seçmek, tatlılar arasından seçim yapmaya benzer: muhtemelen hepsini istersiniz, ancak şimdilik sadece birini seçebilirsiniz. Peki, nasıl karar vereceksiniz? Gelin, bunu ayrıntılı olarak inceleyelim.

Zoho Workplace nedir?

zoho aracılığıyla

Zoho Workplace, işletmelerin günlük görevlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış entegre bir ofis araçları paketidir. E-posta yönetiminden kelime işlemeye, dosya depolamaya ve takım işbirliğine kadar Zoho Workplace, sorunsuz bir iş deneyimi sunmak için birden fazla uygulamayı bir araya getirir.

Esnekliği, uygun fiyatı ve diğer Zoho uygulamalarıyla entegre edilebilme özelliği ile popüler olan bu uygulama, hepsi bir arada bir çözüm arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için güçlü bir rakip.

Zoho Workplace özellikleri

Zoho Workplace, takımların işbirliği yapmasına, iletişim kurmasına ve görevleri verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olacak çeşitli araçlar sunar. İşte en öne çıkan özelliklerinden bazılarının kısa bir özeti.

Özellik #1: Zoho Mail

Bu, güvenli ve reklamsız bir e-posta barındırma hizmetidir. En iyi yanı nedir? Özel alan adı e-posta barındırma hizmeti sunar, böylece takımınız profesyonel e-posta adreslerinin keyfini çıkarabilir.

E-posta geri alma, çevrimdışı erişim ve takım tartışmaları için entegre sohbet gibi özelliklere sahiptir.

Özellik #2: Zoho Writer

Zoho Writer, Zoho'nun gerçek zamanlı belge işbirliği sağlayan kelime işleme uygulamasıdır

Rapor taslağı hazırlarken, teklif oluştururken veya fikir üretirken, Zoho Writer ile belgeleri kolayca paylaşabilir, değişiklikleri izleyebilir ve takım üyelerine yorum bırakabilirsiniz — hepsi kullanıcı dostu bir arayüzde.

Özellik #3: Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive'ı takımınızın dijital dosya dolabı olarak düşünün. Gerçek zamanlı işbirliği ve dosya yönetimi özellikleri sunan bir bulut depolama hizmetidir. Dosyaları klasörler halinde düzenleyebilir, farklı takım üyelerinin erişim düzeylerini kontrol edebilir ve hatta çevrimdışı çalışabilirsiniz.

Zoho Workplace fiyatlandırması

Standart: Aylık 3 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Aylık 6 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Google Çalışma Alanı nedir?

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Workspace (eski adıyla G Suite), Google'ın bulut tabanlı verimlilik ve işbirliği araçları paketidir. Takımların herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış Gmail, Google Takvim, Dokümanlar, Drive, Google Slaytlar ve E-Tablolar gibi tanıdık Google Workspace uygulamalarının tümünü içerir.

Google Workspace, sezgisel kullanıcı arayüzü, uygulamaları arasında entegrasyon ve bulut depolama özellikleriyle tanınır.

Google Çalışma Alanı özellikleri

Zoho Workplace gibi, Google hizmetleri de işbirliği ve verimlilik için araçlar sunar.

İşte öne çıkan bazı özelliklere kısa bir bakış:

Özellik #1: İşletmeler için Gmail

google aracılığıyla

Google Çalışma Alanı ile alan adınızla profesyonel e-posta barındırma hizmeti alırsınız. Gmail'in güçlü spam filtreleri, çevrimdışı özellikleri ve diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonu, onu vazgeçilmez bir iş aracı haline getirir.

Özellik #2: Google Dokümanlar

google Desteği aracılığıyla

Google Dokümanlar, takımların belgeleri oluşturmasına, paylaşmasına, düzenlemesine ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır. Yorumlar ve değişiklikleri izleme gibi sezgisel işbirliği araçları, takım çalışmasına ve şeffaflığa değer veren işletmeler için vazgeçilmez bir araçtır.

Özellik #3: Google Drive

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Drive, dosyaları depolamanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir bulut depolama hizmetidir. Güçlü arama özellikleri (Google'ın yapay zekası sayesinde), paylaşım izinleri ve devasa depolama seçenekleri ile Google Drive, işbirliğine ve kolay dosya erişimine öncelik veren şirketler için idealdir.

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Business Starter: Aylık 7 $ kullanıcı

İşletme Standardı: Aylık 14 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 22 $/kullanıcı

Zoho Workplace ve Google Çalışma Alanı: Özellik Karşılaştırması

Verimlilik paketleri söz konusu olduğunda, Zoho Workplace ve Google Çalışma Alanı bir dizi gelişmiş özellik sunar. Peki, bunlar birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl?

Özellikler Zoho Workplace Google Çalışma Alanı E-posta barındırma Özel alan adı, spam filtreleri, çevrimdışı özellikler Özel alan adı, sektör lideri spam filtreleri, daha iyi çevrimdışı özellikler, daha geniş kullanım Belge işbirliği Gerçek zamanlı işbirliği, yerleşik e-imza Gerçek zamanlı işbirliği, daha sezgisel arayüz, daha geniş kullanım Bulut depolama İşbirliği ve yönetim özellikleri Güçlü arama yetenekleri, diğer Google uygulamalarıyla entegrasyon, büyük depolama alanı

Şimdi bunu ayrıntılı olarak ele alalım:

Özellik #1: E-posta barındırma

Hem Zoho Mail hem de Gmail for Business, özel alan adı e-posta barındırma hizmeti sunar. Ancak, Gmail, pazar lideri spam filtreleri, daha iyi çevrimdışı özellikleri ve genel olarak üstün teknik desteği sayesinde bu konuda bir adım önde. Ayrıca, Gmail zaten yaygın olarak kullanıldığından, çalışanların hızlı bir şekilde alışmak için fazla eğitime ihtiyaç duymayacaktır.

🏆Kazanan: Google

Özellik #2: Belge yönetimi ve işbirliği

Zoho Writer ve Google Dokümanlar, her ikisi de mükemmel gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sunar.

Ancak, Google Dokümanlar, daha sezgisel arayüzü ve yaygın kullanımı nedeniyle bir avantaja sahiptir. Daha fazla kullanıcı Google Dokümanlar'a aşina olduğu için paylaşımı genellikle daha kolaydır. Yine de, Zoho Writer, yerleşik e-imza özelliği gibi güçlü araçlar sunar ve bu da belirli kullanım durumlarında ona hafif bir avantaj sağlar.

🏆Kazanan: Zoho Writer ve Google Dokümanlar arasında eşitlik

Özellik #3: Bulut depolama

Google'ın yapay zekası sayesinde Google Drive'ın arama özellikleri rakipsizdir. Zoho WorkDrive güçlü işbirliği ve yönetim özellikleri sunarken, Google Drive'ın diğer Google uygulamalarıyla entegrasyonu ve devasa depolama kapasitesi , dosya paylaşımı ihtiyacı yüksek işletmeler için daha cazip hale getirir.

🏆Kazanan: Google

Zoho Workplace ve Google Çalışma Alanı fiyat karşılaştırması

İşte bu iki iş paketi tarafından farklı fiyat kategorilerinde sunulan özelliklerin ayrıntılı bir özeti:

Fiyat planı özellikleri Zoho Workplace Standard(Yıllık faturalandırma) Zoho Workplace Professional(Yıllık faturalandırma) Google Workspace İşletme Başlangıç Paketi Google Workspace İşletme Standardı Google Workspace Business Plus Maliyet aylık 3 $/kullanıcı aylık 6 $/kullanıcı aylık 7,20 $/kullanıcı 14,40 $/kullanıcı/ay 21,60 $/kullanıcı/ay E-posta depolama 30 GB 100 GB 30 GB 2 TB 5 TB Bulut depolama 10 GB 100 GB 30 GB kullanıcı başına 2 TB kullanıcı başına 5 TB Video konferans 100 katılımcı 250 katılımcı 100 katılımcı 150 katılımcı 500 katılımcı Özel alan adları Evet Evet Evet Evet Evet Paylaşımlı takım sürücüleri Evet Evet Hayır Evet Evet Mobil uygulamalar Evet Evet Evet Evet Evet İşbirliği araçları Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect vb. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect vb. Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Sohbet Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Sohbet Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Sohbet Yönetici kontrolü Temel Gelişmiş (denetim günlükleri, gelişmiş ayarlar dahil) Temel Gelişmiş Gelişmiş Güvenlik i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Veri Şifreleme i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Veri Şifreleme, Gelişmiş Yönetici Denetimleri i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Veri Şifreleme i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Vault, Veri Şifreleme i̇ki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Vault, Veri Şifreleme Destek Temel Öncelikli destek Standart destek Gelişmiş destek Premium destek

Reddit'te Zoho Workplace ve Google Çalışma Alanı

Gerçek hayattaki görüşler söz konusu olduğunda, Reddit, samimi geri bildirimler için en doğru adres.

Zoho Workplace ve Google Workspace tartışmasında insanların hangi tarafta olduğunu görmek için platformu inceledik; anonim bir kullanıcı her iki platform hakkında da karışık duygular besliyor gibi görünüyordu:

Önerim, işiniz için neyin önemli olduğuna bakmanızdır... Her iki platform da kullanımı oldukça basittir. Hangi platformun size uygun olduğunu ve ödemeye hazır olduğunuz fiyatı belirleyen, ihtiyacınız olan özelliklerdir. Ardından kullanıcı arayüzü de değerlendirilebilir. Ayrıca, sizin için önemli olan üçüncü taraf entegrasyonları ve bunların desteklenip desteklenmediğini de değerlendirin.

Önerim, işiniz için neyin önemli olduğuna bakmanızdır... Her iki platform da kullanımı oldukça basittir. Hangi platformun bunları sunduğunu ve ödemek istediğiniz fiyatı belirleyecek olan, ihtiyacınız olan özelliklerdir. Ardından kullanıcı arayüzü de değerlendirilebilir. Ayrıca, sizin için önemli olan üçüncü taraf entegrasyonlarını ve bunların desteklenip desteklenmediğini de değerlendirin.

Başka bir kullanıcı, kullanım örneklerinin ve bireysel gereksinimlerin size en uygun platformu nasıl etkileyeceğini vurguluyor:

Tüm işlerimde Google Workspace kullanıyorum. Çok sayıda entegrasyon mevcut. Ancak sonuçta, kullanım durumunuza bağlı olacaktır. Google E-Tablolar'da çok sayıda veriyi yönetiyorum ve AppSheet'i kullanarak bunları erişim için kolayca bir mobil uygulamaya dönüştürdüm (CRM, sipariş yönetimi vb.). Diğer yandan, kod gerektirmeyen birçok araç ve sistem kullanıyorum (web sitesi geliştirme, müşteri portalları vb.). Bunların çoğu Google E-Tablolar* ile entegrasyonlara sahiptir, ancak Excel ile entegrasyonları yoktur

Tüm işlerim için Google Workspace kullanıyorum. Çok sayıda entegrasyon mevcut. Ancak sonuçta, kullanım durumunuza bağlı olacaktır. Google E-Tablolar'da çok sayıda veriyi yönetiyorum ve AppSheet'i kullanarak bunları erişim için kolayca bir mobil uygulamaya dönüştürdüm (CRM, sipariş yönetimi vb.).

Diğer yandan, kod gerektirmeyen birçok araç ve sistem kullanıyorum (web sitesi geliştirme, müşteri portalları vb.). Bunların çoğu Google E-Tablolar ile entegrasyonlara sahiptir, ancak Excel ile entegrasyonları yoktur.

Zoho Workplace ve Google Çalışma Alanı'na en iyi alternatif olan ClickUp ile tanışın

Zoho Workplace ve Google Çalışma Alanı tüm ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyorsa, çok yönlü bir alternatif düşünmenin zamanı gelmiş olabilir: ClickUp ile tanışın.

Şirket içinde ve dışında birçok projeyi ve kişisel hayatımı yönetiyorum. ClickUp, farklı kullanım ve ihtiyaçlara sahip tüm bu alanları, odak noktam doğrultusunda ayrı ayrı ve tüm çalışma alanı genelinde yönetmemi sağlıyor. Büyük esneklik sunuyor.

Şirket içinde ve dışında birçok projeyi ve kişisel hayatımı yönetiyorum. ClickUp, farklı kullanım ve ihtiyaçlara sahip tüm bu alanları, odak noktam doğrultusunda ayrı ayrı ve tüm çalışma alanı genelinde yönetmemi sağlıyor. Büyük esneklik sunuyor.

Öncelikle bir proje yönetimi aracı olarak bilinen ClickUp, iletişim, görev yönetimi ve bilgi paylaşımını tek bir güçlü platformda birleştirmek isteyen takımlar için tek noktadan bir çözümdür.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Sohbet, E-posta ve Toplantılar

ClickUp, takımların platformdan ayrılmadan gerçek zamanlı sohbet etmelerine, görevlere doğrudan yorum eklemelerine, e-posta göndermelerine ve hatta çevrimiçi toplantılar düzenlemelerine olanak tanır. Bu düzeyde entegrasyon, zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.

ClickUp Sohbet ile iletişimi ve iş yönetimini birleştirin

ClickUp Sohbet, sohbet ve görev yönetimini tek bir platformda birleştirerek Google Workspace veya Zoho Workspace'ten daha entegre bir iletişim sistemi sunar.

Tek bir tıklama ile mesajları görevlere dönüştürebilir, görevler, belgeler ve konuşmalar arasında bağlamın korunmasını sağlayabilirsiniz. Mesajlaşma ve iş arasındaki bu sorunsuz entegrasyon, her şeyi tek bir yerde tutarak verimliliği artırır ve birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır.

ClickUp içindeki E-posta özelliğini kullanarak takımlar arası işbirliğini daha da iyileştirebilirsiniz . Takımların görevler içinde doğrudan e-posta göndermesine ve izlemesine olanak tanıyarak tüm yazışmaların tek bir yerde düzenlenmesini sağlar.

ClickUp Toplantılar ile çalışma alanınızdan toplantılar düzenleyin

Bu arada, ClickUp Meetings, tartışmaları görevler, belgeler ve proje yönetimi ile entegre ederek takımların toplantılar sırasında işbirliği yapmasını ve hemen eyleme geçmesini sağlar.

Platform içinde ClickUp Klipleri kullanmak, Zoho Workplace ve Google Çalışma Alanı'na daha entegre ve çok yönlü bir alternatif sunar. ClickUp, kullanıcıların ekran kliplerini kaydetmelerine, ClickUp Brain ile transkripsiyonlarını yapmalarına ve kolayca paylaşmalarına veya gömmelerine olanak tanır.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Proje yönetimi ve görev yönetimi

İster karmaşık bir projeyi ister günlük yapılacak işleri yönetin, ClickUp Görevleri öncelikler belirlemenize, zamanı izlemenize ve ilerlemeyi görselleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Görevleri ile özel görev öncelikleri ayarlayın

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Özel Alanlar: Görevlere bağlantılar, ilişkiler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyerek gerekli tüm bağlamı tek bir yerde sağlayın

Görev bağımlılıkları: İlgili görevleri birbirine bağlayarak birbirlerini nasıl etkilediğini anlayın ve darboğazları önleyin

Öncelik düzeyleri: Öncelik düzeylerini düşükten acil olana kadar ayarlayarak en önemli işlere odaklanın

Özel Durumlar: İş akışınıza uygun özelleştirilebilir durumlarla ilerlemeyi izleyin

Birden çok liste: Daha iyi organizasyon ve işlevler arası iş yönetimi için görevleri birden çok listeye ekleyin

Görev türleri: Takımınız için uygun görev türleriyle farklı iş türlerini yönetin

Hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliği, Google Proje Yönetimi veya Zoho'dan daha yüksek düzeyde özelleştirme sunar.

ClickUp Proje Yönetimi

ClickUp Proje Yönetimi ile tüm özellikleri tek bir yerden kullanarak projelerinizi yönetin

İşte sunduğu bazı özellikler:

Birden çok görünüm: Projeleri listeler, panolar, takvimler ve Gantt grafikleri gibi farklı görünümlerde düzenleyerek ilerlemeyi görselleştirin ve darboğazları belirleyin

İşbirliği araçları: Yorumlar, Yorumlar, ClickUp @bahsetmeler , dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliği gibi özelliklerle ekip çalışmasını kolaylaştırın

Özelleştirilebilir çalışma alanları: Takımınızın özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun özelleştirilmiş çalışma alanları oluşturun

Entegrasyonlar: ClickUp'ı ClickUp'ı Google Drive , Slack ve Zoom gibi diğer popüler araçlarla bağlayarak sorunsuz bir iş akışı entegrasyonu sağlayın

Raporlama ve analiz: Proje performansını izlemek, eğilimleri belirlemek ve veriye dayalı kararlar almak için ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturun

Ayrıca, ClickUp Takvim ile zamanınızı ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde planlayabilir, programlayabilir ve yönetebilirsiniz.

ClickUp Takvimler ile projeleri ve görevleri görselleştirin ve zamanında kalın

İşte bazı anahtar özellikler:

Proje zamanlamalarını görselleştirin: Takvim görünümünde proje zaman çizelgelerini, son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları net bir şekilde görün

Toplantı planlama: Toplantıları ve etkinlikleri doğrudan takvimden koordine edin, harici planlama araçlarına gerek kalmaz

Saat dilimi yönetimi: Toplantı ve etkinlikleri planlarken farklı saat dilimlerini hesaba katın

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Yaklaşan son tarihler ve etkinlikler için zamanında hatırlatıcılar alın

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Verimli bilgi yönetimi

ClickUp, Belgeler ve hiyerarşi sistemi aracılığıyla bilgi yönetimine yapılandırılmış ve verimli bir yaklaşım sunarak kullanıcıların belgeleri takımlar arasında kolayca düzenlemesine, paylaşmasına ve güncellemesine olanak tanır.

ClickUp Belgeler, özelleştirilebilir düzenler, gerçek zamanlı işbirliği ve görevlere sorunsuz entegrasyon sunarak belgeleri iş akışlarına bağlamayı kolaylaştırır.

ClickUp Docs ile tüm belgelerinizi ve wiki sayfalarınızı tek bir yerde düzenleyin

ClickUp Belgeleri şunları yapmanızı sağlar:

Belge oluşturma ve düzenleme: Notlar, makaleler ve raporlar dahil olmak üzere çeşitli belge türlerini kolayca oluşturun ve yönetin

İşbirliği özellikleri: Takım üyeleriyle belgeler üzerinde işbirliği yapın, yorum, öneri ve değişiklikleri paylaşın

Sürüm kontrolü: Belgelerde yapılan değişiklikleri izleyin ve gerekirse önceki sürümlerine geri dönün

Belge bağlama: Belgeleri görevlere veya projelere bağlayarak kolayca başvurabilir ve düzenleyebilirsiniz

Arama ve filtreleme: Arama ve filtreleme özelliklerini kullanarak belirli belgeleri hızla bulun

Esnek alan, klasör ve liste katmanlarına sahip ClickUp Proje Hiyerarşisi, bilgilerin daha kolay kategorize edilmesini sağlayarak bilgi erişimini daha sezgisel hale getirir.

ClickUp Proje Hiyerarşisi ile bilgileri sistematik olarak kategorize edin

Kılavuz, takımlar ve projeler arasında işleri verimli bir şekilde organize etmenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış yapılandırılmış bir sistemdir. Beş anahtar seviyeden oluşur: Çalışma Alanı, Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler ve Alt Görevler.

Bu hiyerarşi, işlerin düzgün bir şekilde kategorize edilmesini sağlayarak görevlerin gezinmesini, atanmasını ve izlenmesini kolaylaştırır. Farklı projeler arasında netliği korumaya yardımcı olarak takım işbirliğini ve verimliliği artırır.

Ayrıca, ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, içerik oluşturma, özetleme ve içgörüleri otomatikleştirerek bilgi yönetimini geliştirir ve tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu sağlar. Bu yapay zeka işbirliği, görev tabanlı yapay zekanın derinliğine sahip olmayan temel otomasyon araçlarına dayanan Google ve Zoho'ya karşı ClickUp'a bir avantaj sağlar.

En İyi Bulut Tabanlı Verimlilik Paketini Seçme

Peki, ofis verimliliği için en uygun araç hangisi: Zoho Workplace mi, Google Workspace mı? Cevap büyük ölçüde iş ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Uygun fiyat ve sağlam entegrasyonlar arayan küçük bir şirket iseniz, Zoho Workplace daha iyi bir seçenek olabilir.

Takımınız sorunsuz işbirliği, tanıdık arayüzler ve geniş bulut depolama alanına değer veriyorsa, Google Workspace sizin için mükemmel bir seçim olabilir.

Ancak, her iki dünyanın en iyisini istiyorsanız, ClickUp daha akıllıca bir seçim olabilir. Platform, basit belge paylaşımı ve iletişimin ötesine geçer.

ClickUp ile görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve güçlü iletişim özelliklerini tek bir alanda birleştiren eşsiz bir esneklik elde edersiniz. İster yorum atıyor, ister karmaşık projeleri yönetiyor, ister paylaşılan belgeler üzerinde çalışıyor olun, ClickUp her şeyi sorunsuz bir şekilde entegre eder.

ClickUp'ı kendiniz deneyin ve sizin için neler yapabileceğini keşfedin!