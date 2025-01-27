2025 için En İyi 15 Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı (ERM)

Günümüzün iş dünyası, benzeri görülmemiş düzeyde risk ve belirsizlikle karşı karşıya. Tedarik zinciri kesintileri, siber tehditler, para birimi dalgalanmaları, jeopolitik çalkantılar ve daha birçok senaryo, büyümeyi her an altüst edebilir.

Kurumsal risk yönetimi (ERM) programını uygulamak, bu riskleri yönetmeye yardımcı olur ve görev yönetimini kolaylaştırır.

Ancak, manuel risk yönetimi oldukça zaman alıcı olabilir. Öyleyse, neden kurumsal risk yönetimi yazılımını kullanmıyorsunuz?

Sayısız saat süren araştırma ve testlerin ardından, ClickUp ekibi ve ben 15 adet birinci sınıf risk yönetimi çözümü bulduk. Bu araçlar, gerçek zamanlı içgörülerden iş sürekliliği yönetimine kadar her şeyi içeren üstün işlevsellikler ve harika fiyat planları sunar.

Hadi bir göz atalım!

Kurumsal Risk Yönetimi ve Önemi

Kurumsal risk yönetimi (ERM), risk yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak işinizin kuruluş genelindeki potansiyel tehditleri belirlemesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olur. Riskleri artmadan proaktif olarak azaltmanızı sağlar.

Operasyonel, finansal veya siber riskler olsun, kurumsal risk yönetimi hiçbir riskin gözden kaçmamasını sağlar. Risk değerlendirmelerini otomatikleştirmenize, uyumluluğu artırmanıza ve operasyonel verimliliği geliştirmenize yardımcı olur

Doğru kurumsal risk yönetimi yazılımıyla bu süreç çok daha yönetilebilir hale gelir. Zaman ve kaynak tasarrufu sağlar ve karar verme sürecini iyileştirir.

💡Profesyonel İpucu: Şirketinizin sistemlerinin güvenli olduğundan emin olmak mı istiyorsunuz? Daha iyi risk tanımlama ile güvenli sistemler için etkili bir siber güvenlik risk yönetimi çerçevesi kullanın.

Kurumsal risk yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi kurumsal risk yönetimi yazılımını ararken, dikkat etmeniz gereken birkaç temel özellik vardır.

Beklentilerimi karşılayan etkili bir yazılım ararken öncelik verdiğim anahtar özellikler şunlardır:

Merkezi gösterge paneli: Tüm risk verilerini, risk değerlendirmelerini ve süreçleri bir araya getiren, kuruluş genelinde gerçek zamanlı içgörüler sağlayan ERM yazılımını seçin

Otomatik risk değerlendirmeleri: Risk tanımlama , izleme ve raporlamayı otomatikleştiren, manuel çabaları en aza indiren ve sürekli risk farkındalığı sağlayan bir çözüm tercih edin

Uyum yönetimi: Anahtar risk göstergelerini (KRI) izleyerek ve veri gizliliği düzenlemeleriyle ve sektör standartlarıyla uyum sağlayarak yazılımın yasal uyumu desteklediğinden emin olun

Risk görünürlüğü: İş birimleri genelinde riskleri izlemek ve bilinçli karar almayı iyileştirmek için ısı haritaları ve gelişmiş analitiklerle risk görünürlüğünü artıran bir yazılım arayın

İş sürekliliği yönetimi: İş sürekliliği planlarını destekleyen ve uzun vadeli iş performansını korumak için riskleri azaltmaya yardımcı olan bir İş sürekliliği planlarını destekleyen ve uzun vadeli iş performansını korumak için riskleri azaltmaya yardımcı olan bir risk yönetimi yazılımına öncelik verin

En İyi 15 Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı

İşte, çeşitli şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun 15 kurumsal risk yönetimi (ERM) yazılımı:

1. ClickUp (Kapsamlı risk izleme ve işbirliği için en iyisi)

Riskleri verimli bir şekilde izlemek ve azaltmak zor mu geliyor? Güçlü bir kurumsal risk yönetimi (ERM) çözümü sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracı ClickUp'ı deneyin!

ClickUp Görevleri ile riskleri etkili bir şekilde yönetin

ClickUp Görevleri ile görevler oluşturun, takım üyelerine ve son teslim tarihlerini atayın ve bunları izleyin

Aylardır takımımla birlikte ClickUp kullanıyorum ve sezgisel yönetim araçlarına hayran kaldım. ClickUp Görevleri ile karmaşık riskleri hedefleyebilir ve bunları kolayca yönetilebilir görevlere bölebilirsiniz. Takım üyelerine görevler atayabilir ve bunların önceliklendirilip verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde risklerinizi bir bakışta görün

ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak risk verilerini görüntüleyin ve durumlarını yönetin

ClickUp Dashboards, risk verilerini görselleştirmek ve anahtar risk göstergelerini gerçek zamanlı olarak izlemek için mükemmeldir. Ele alınan sorunları kolayca görebildim ve paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurabildim, bu da hızlı ve bilinçli kararlar almama yardımcı oldu.

ClickUp Otomasyonları ile risk yönetimini otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları kullanarak görevleri otomatikleştirin, durumlarını ve ilerlemelerini izleyin

Bir riski gözden kaçırmaktan veya kaçırmaktan mı korkuyorsunuz? Endişelenmeyin; ClickUp Otomasyonları, çok sayıda görevi otomatikleştirmenize ve iş akışınızı optimize etmenize olanak tanır. Örneğin, risk değerlendirmeleri ve takipleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayabilir ve riskleri analiz etmeye daha fazla odaklanabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile ayrıntılı risk planları oluşturun

ClickUp Docs ile takımlarınız ve paydaşlarınızla belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak stratejiler ve prosedürler içeren kapsamlı risk yönetimi belgeleri oluşturun. Bu araç, risk yönetimi planlarınızı gerektiğinde güncellemek için takımlarla işbirliği yapmak için en iyisidir.

ClickUp Sohbetinde görevlerle birlikte riskleri tartışın

ClickUp Sohbet kullanarak takımınızla kolayca görüşmeler yapın

ClickUp Sohbet'i kullanarak görevlere ve belgelere başvurarak potansiyel veya mevcut riskleri tartışın. Karışıklığı büyük ölçüde azaltır, konuşmalarda bağlamı korur ve tartışmaların odaklanmasını sağlar.

ClickUp'ın Risk Değerlendirme Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak riskleri azaltın

Bu Şablonu İndirin ClickUp Risk Değerlendirme Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak riskleri etkili bir şekilde belirleyin, değerlendirin ve azaltın

ClickUp Risk Değerlendirme Beyaz Tahta Şablonu, takımım için özellikle yararlı oldu. Riskleri görsel olarak belirlemeye, değerlendirmeye ve önceliklendirmeye yardımcı oldu. Risk düzeylerini gerçek zamanlı olarak izlemek için özelleştirilebilir durumlar ve herkesin risk yönetimi önlemleri hakkında güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak için işbirliği özellikleri içerir.

ClickUp Risk Kaydı Şablonu ile her riski takip edin

Bu Şablonu İndirin ClickUp Risk Kaydı Şablonunu kullanarak riskleri önleyin ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin

Her bir riskin durumunu izlemenize ve önceden önleyici tedbirler almanıza olanak tanıyan ClickUp Risk Kaydı Şablonunu kullanarak bir adım daha ileri gidin.

Uygun bir risk azaltma planı hazırlamak için Proje Yönetimi Risk Analizi ile kapsamlı bir risk analizi yapın. Bu, sistemlerin güvenliğini sağlayacak ve daha iyi zaman yönetimi için gelecekteki risklerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bunu kullanarak, takımım proje maliyet risklerini azaltmak ve yönetmek için proaktif planlar geliştirebildi ve projelerin zamanında ve bütçe dahilinde kalmasını sağladı.

💡 Profesyonel İpucu: Proje risk yönetimi sürecinizi kolaylaştırmak ve projelerinizin yolunda gitmesini sağlamak mı istiyorsunuz? Excel, Word ve ClickUp'ta proje yönetimi için en iyi 10 risk yönetimi şablonunu keşfedin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulamasında masaüstü sürümünde bulunan bazı işlevler yoktur

Birçok özelliği olduğundan, aracın öğrenme eğrisi vardır (ancak öğretici bankası bunu kolaylaştırır)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Archer (Proaktif risk tanımlama için en iyisi)

archer aracılığıyla

Archer, en esnek kurumsal risk yönetimi araçlarından biridir. İş akışı otomasyonu özellikleri, saatlerce süren manuel işlerden tasarruf sağlar.

Denetim yönetimi ve özelleştirilebilir raporlama özellikleriyle, uyumluluk izlemeyi basitleştirir ve karar alma sürecinizi iyileştirir.

Archer'ın en iyi özellikleri

Entegre uyumluluk yönetimi özellikleriyle endüstri standartlarına uyumu sağlayın

Otomatik risk değerlendirmeleriyle proje değerlendirmesini kolaylaştırın ve riskleri belirleyin

Hesap verebilirlik ve tutarlılık için risk yönetimini merkezileştirin

Archer sınırlamaları

Archer, rakiplerine kıyasla o kadar modern değildir

Sürekli yönetim için çok sayıda satıcı ve BT desteği gerekir

Archer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Archer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

3. MetricStream (Risk verilerine erişim için en iyisi)

metricStream aracılığıyla

MetricStream, riskleri değerlendirmeme yardımcı olan ve risk verileri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sunan kapsamlı bir GRC yazılımıdır.

Özelleştirilebilir arayüzü ile raporları belirli iş hedeflerine göre uyarlayabilirsiniz. MetricStream'in gelişmiş analitik özelliğini kullanarak risk eğilimlerini analiz edebilir ve hızlı bir şekilde bilinçli kararlar alabilirsiniz.

MetricStream'in en iyi özellikleri

Yönetişimi kolaylaştırmak için politika oluşturma, dağıtım ve uygulama süreçlerini otomatikleştirin

GDPR ve SOC 2 gibi gelişen düzenlemelerle gerçek zamanlı uyum sağlayın

Isı haritaları kullanarak riskleri görselleştirin ve risk tanımlamayı basitleştirin

MetricStream sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik ve kullanıcı deneyimi hantal

Daha büyük veri kümeleriyle sistem performansı yavaşlayabilir

MetricStream fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MetricStream derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

4. SureCloud (Üçüncü taraf risk yönetimi için en iyisi)

sureCloud aracılığıyla

SureCloud, kuruluşunuz genelinde risk yönetimini merkezileştirip basitleştiren bir risk yönetimi programı sunar. Üçüncü taraf risk yönetimi modülü, tedarikçilerle ilgili riskleri kolayca yönetmeme de yardımcı oldu.

Gerçek zamanlı risk gösterge paneli çok yararlı buldum. Ortaya çıkan riskleri anında görebilir ve potansiyel sorunları daha da büyümeden tespit edebilirsiniz.

SureCloud'un en iyi özellikleri

Yüksek riskli faaliyetler için uyarılar alın

Gösterge panellerinde verileri görselleştirerek risk eğilimleri hakkında içgörüler elde edin

Üçüncü tarafların iç politikalara uyumunu sağlayın

SureCloud sınırlamaları

Raporlama ve gösterge paneli araçları, BI araçlarının birçok modern özelliğinden yoksundur

SureCloud risk değerlendirme şablonları sunmaz

SureCloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SureCloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yok

5. Diligent (Merkezi risk veri yönetimi için en iyisi)

diligent aracılığıyla

Diligent, BT, üçüncü taraf ve operasyonel risklerin yönetiminde güvenilirdir. Diligent'te en sevdiğim şey, risk verilerini merkezileştirme ve potansiyel tehditlere görünürlük sağlama yeteneğidir.

Diligent'in entegre risk yönetimi özellikleriyle, kuruluşunuzdaki riskleri zahmetsizce belirleyip değerlendirebilir ve otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla zaman kazanabilirsiniz.

Diligent'in en iyi özellikleri

Uyum çabalarını ISO 31000 gibi küresel standartlarla uyumlu hale getirin

Stratejik haritalama ve gösterge panelleriyle risk ilişkilerini görselleştirin

Risk verilerini merkezileştirerek eksiksiz bir genel bakış elde edin

Diligent sınırlamaları

İlk kurulum ve diğer sistemlerle entegrasyon karmaşıktır

Politika yaşam döngüsü değişikliklerini yönetmek kullanıcı dostu değildir

Diligent fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Diligent derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

6. OneTrust (Yasal raporlamayı otomatikleştirmek için en iyisi)

oneTrust aracılığıyla

OneTrust, büyük kurumsal şirketler için etkili bir risk yönetimi programı sunar. Otomatik risk değerlendirmeleri, uyumluluk kontrollerini kolaylaştırarak yasal raporlamayı çok daha yönetilebilir hale getirir.

OneTrust'un gösterge paneli, farklı risk düzeylerini gerçek zamanlı olarak izlemek için özellikle kullanışlıdır.

OneTrust'un en iyi özellikleri

GDPR ve CCPA için uyumluluk görevlerini otomatikleştirin

Uyumluluğa ilişkin gerçek zamanlı görünürlük için gösterge panellerine erişin

ISO ve SOC uyumluluğu için politika ve prosedürleri düzenleyin

OneTrust sınırlamaları

OneTrust'un diğer sistemlerle entegrasyonu zordur

Küçük ölçekli işletmelere sahip kullanıcılar, bu yazılımları pahalı bulmaktadır

OneTrust fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OneTrust derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (30+ yorum)

7. Resolver (Risk görselleştirme ve tehdit izleme için en iyisi)

resolver aracılığıyla

Resolver, ortaya çıkan riskleri izlemek ve yeni tehditleri anında görmek için mükemmeldir. Potansiyel riskleri belirlememe ve risk azaltma çabalarını verimli bir şekilde uygulamama yardımcı oldu.

Risk görselleştirme özelliği ile tehditleri haritalandırır, böylece bir departmanın risklerinin diğer departmanları nasıl etkileyebileceğini anlayabilirsiniz.

Resolver'ın en iyi özellikleri

Manuel giriş yapmadan risk azaltma iş akışları ve hatırlatıcılar ayarlayın

Ayrıntılı gösterge panelleriyle ortaya çıkan riskleri anında görünür hale getirin

Birkaç tıklamayla denetime hazır raporlar oluşturun

Resolver sınırlamaları

Uygulama süreci uzman BT desteği gerektirir

Gösterge panellerinin çok ayrıntılı olması nedeniyle yönetimi zordur

Resolver fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Resolver derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

8. Camms. Risk (Olay yönetimi ve risk izleme için en iyisi)

cammsgroup aracılığıyla

Camms. Risk, kapsamlı bir GRC çözümü sunar ve olayları yönetmek ve çeşitli düzenlemelere uyumu sağlamak için inanılmazdır. Önceden oluşturulmuş şablonları ve kullanıcı dostu gösterge paneli, riskleri kolayca belirlemeyi, atamayı ve izlemeyi sağlar.

Ayrıca Camms. Risk'in özelleştirilebilir risk kayıtları, gerçek zamanlı izleme ve iş hedeflerine göre risk stratejilerini yönlendirmek için ş Akışı yönetimi gibi birçok diğer özelliğini de kullanabilirsiniz.

Camms. Risk'in en iyi özellikleri

Olay yönetimi ve uyumluluk izleme için iş akışlarını otomatikleştirin

Etkileşimli gösterge panelleri ve raporlama araçlarıyla verileri görselleştirin

Özelleştirilebilir risk kayıtları ve gerçek zamanlı gösterge panelleriyle riskleri izleyin

Camms. Risk sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi çok sezgisel değil

Daha iyi değerlendirmeler için riskleri ölçme yeteneği yoktur

Camms. Risk fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Camms. Risk derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yok

9. Onspring (Risk ve uyumluluk veri yönetimini merkezileştirmek için en iyisi)

onspring aracılığıyla

Onspring, risk yönetimi süreçleri sunar ve finansal, operasyonel ve itibar gibi çeşitli alanlardaki tehditleri tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

Risk kaydı özelliği, tehditleri hiyerarşilere göre düzenlemek ve tolerans düzeylerine göre otomatik güncellemeler sağlamak için de kullanışlıdır.

Onspring'in en iyi özellikleri

Risk değerlendirmeleri, denetimler ve kontroller için iş akışlarını otomatikleştirin

Daha iyi iş kararları için gerçek zamanlı risk içgörüleri oluşturun

Gelişmiş analitik özellikleri kullanarak anomalileri tespit edin

Onspring sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için daha zor bir öğrenme süreci gerektirir

Risk raporları için sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Onspring fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Onspring derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

10. SAI360 (Uyum yönetimi ve iş akışlarının otomasyonu için en iyisi)

sAI360 aracılığıyla

İş akışlarını ve bildirimleri otomatikleştiren ve tehditleri izleyen SAI360'ın risk yönetimi sistemi, risk yönetimi çabalarım için oldukça etkili oldu.

Önceden yapılandırılmış gösterge panelleri bile siber güvenlik ve üçüncü taraf riskleri gibi çeşitli riskler hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar. Bu, daha hızlı ve daha akıllı iş kararları almanıza yardımcı olabilir.

SAI360'ın en iyi özellikleri

Uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için önceden yapılandırılmış düzenleyici çerçevelerden yararlanın

Farklı paydaşlar için ayrıntılı, özelleştirilmiş raporlar oluşturun

Değerlendirmeler ve denetimler için otomatik uyarılar ve bildirimler ayarlayın

SAI360 sınırlamaları

Bildirilen yavaş yükleme süreleri ve sistem gecikmeleri

Büyük veri araçlarıyla iyi entegre olmuyor

SAI360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAI360 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: Yok

11. ServiceNow GRC (Uyum sorunlarını çözmek için en iyisi)

serviceNow GRC aracılığıyla

ServiceNow GRC, risk yönetimini kolaylaştırmak ve manuel çabaları azaltmak için mükemmel olan gerçek zamanlı içgörüler ve iş akışı otomasyonu sunar.

ServiceNow GRC'yi kullanarak siber güvenlik tehditleri, uyumluluk sorunları ve tedarikçi yönetimi gibi riskleri yönetebilirsiniz. Ayrıca, tüm risk verilerinizi tek bir yerde merkezileştirerek risklerin izlenmesini ve azaltılmasını kolaylaştırır.

ServiceNow GRC'nin en iyi özellikleri

Otomasyon ile rutin uyumluluk süreçlerini kolaylaştırın

Daha iyi karar alma için anlık içgörüler ve veri görselleştirmeye erişin

Denetim yönetimini otomatikleştirerek riskleri önceliklendirin ve iş akışlarını kolaylaştırın

ServiceNow GRC sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü karmaşık ve çok sezgisel değil

Aracı uyguladıktan sonra öğrenme süreci gerektirir

ServiceNow GRC fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow GRC derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yok

12. LogicManager (Karmaşık risk ortamını yönetmek için en iyisi)

logicManager aracılığıyla

LogicManager, riskleri önceden tahmin etmenize ve azaltmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, tanınmış bir kurumsal risk yönetimi aracıdır. İş risklerini kurumsal hedeflerle ilişkilendirerek önceliklendirmenize yardımcı olur.

Logic Manager'ın yapay zeka destekli analitiği, manuel olarak gözden kaçırabileceğim risk olasılıklarını belirlememe yardımcı oldu ve şirket için daha akıllı kararlar almamı sağladı.

Daha fazla bilgi: Acil Durum Planı Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

LogicManager'ın en iyi özellikleri

Riskleri belirleyin ve departmanlar arasında etkili bir şekilde azaltın

Otomatik raporlama ile verileri net raporlara dönüştürün

Tüm risk olaylarını tek bir yerden izleyin

LogicManager sınırlamaları

Çok özelleştirilebilir değildir ve birçok önemli entegrasyon eksikliği vardır

GRC faaliyetlerinin etkinliğini ölçmede zorluklar ortaya çıkarır

LogicManager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LogicManager derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

13. LogicGate (Riskleri ölçmek ve değerlendirmek için en iyisi)

logicGate aracılığıyla

LogicGate, risk yönetimi süreçlerini etkili bir şekilde kolaylaştırır. Risk değerlendirme özelliği, riskleri değerlendirmenize ve anında risk azaltma önlemleri atamanıza yardımcı olan harika bir işlev olan önceden yapılandırılmış puanlama içerir.

LogicGate'in özelleştirilebilir gösterge panelleri ve Monte Carlo simülasyonları, daha iyi kararlar alabilmeniz için riskleri finansal olarak ölçmenize de yardımcı olur.

LogicGate'in en iyi özellikleri

Paydaş katılımı için raporları ve gösterge panellerini özelleştirin

Önceden yapılandırılmış iş akışlarıyla uyumluluk süreçlerini kolaylaştırın

Isı haritaları, çubuk grafikler ve daha fazlasıyla riskleri görselleştirin

LogicGate sınırlamaları

İlk kurulum için yeterli teknik bilgi gerekir

Ağır veri yükleri altında daha yavaş raporlama hızı

LogicGate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LogicGate derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

14. AuditBoard (Hızlı içgörüler için risk değerlendirmesi otomasyonu için en iyisi)

auditBoard aracılığıyla

AuditBoard, bir kuruluş genelinde risklerin izlenmesini ve yönetilmesini basitleştiren güvenilir bir ERM aracıdır. RiskOversight özelliği, risk yönetimini merkezileştirir; bu sayede verileri taramaktan, değerlendirmeleri kolaylaştırmaktan ve riskleri hızlı bir şekilde belirlemekten kurtulurum.

AuditBoard'un en iyi özellikleri

Denetim belgelerini saklayın ve kolayca erişin

Riskler için uyarılar alın ve uyumluluğu proaktif olarak yönetin

Risk değerlendirmelerini otomatikleştirin ve riskleri hızlı bir şekilde belirleyin

AuditBoard sınırlamaları

Yavaş müşteri desteği yanıt süreleri, kritik sorunların çözümünde gecikmelere neden oluyor

Arayüz yeni kullanıcılar için sezgisel değildir, bu da yazılımın benimsenmesini yavaşlatır

AuditBoard fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AuditBoard derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

15. Fusion Risk Management (Kurtarma süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

fusion aracılığıyla

Fusion, kurumsal riskleri değerlendirmeye ve etkili iş sürekliliği programları oluşturmaya yardımcı olan bir başka güçlü kurumsal risk yönetimi yazılımıdır.

Risk ve etki değerlendirmeleri, BT felaket kurtarma ve bağımlılık haritalama gibi anahtar özelliklerini kullanarak, departmanlar arasında gerçek zamanlı veriler toplayabilir ve kurtarma çabalarınızı önceliklendirebilirsiniz.

Fusion'ın en iyi özellikleri

İş birimlerinizdeki karşılıklı bağımlılıkları haritalayın ve analiz edin

Otomatikleştirilmiş süreçlerle olay müdahale ve kurtarma çabalarını kolaylaştırın

Bilgiye dayalı kararlar almak için gerçek zamanlı verilere ve analizlere erişin

Fusion sınırlamaları

Diğer sistemlerle entegrasyon, platformlar arasında sorunsuz veri akışını engeller

Yeni başlayanlar için karmaşık, zor öğrenme süreci gerektirir

Fusion fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fusion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

ClickUp ile Risk Yönetimi Süreçlerinizi Optimize Edin

Doğru ERM veya kurumsal risk yönetimi yazılımını seçmek, mevcut çok sayıda seçenek nedeniyle zor ve karmaşık bir iş olabilir. Bu özenle hazırlanmış liste ile, özelliklerini ve işlevlerini, önemli dezavantajlarını ve kullanıcı yorumlarını dikkate alarak sizin için en uygun 15 aracı dikkatlice değerlendirin.

Süreç hakkında şüpheleriniz varsa veya zaman alıcı buluyorsanız, bize güvenin, tavsiyelerimize kulak verin ve ClickUp'ı deneyin. Hepsi bir arada verimlilik platformu olan ClickUp, risk yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırabilecek kapsamlı bir özellik paketi sunar.

Bir sonraki adıma geçmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve risk yönetimi çabalarınızı nasıl dönüştürdüğünü keşfedin!