2025'in En İyi 10 Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) Aracı

Yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC), işletmelerin güvenlik standartlarını yükseltmelerine, veri ihlali risklerini en aza indirmelerine ve yasal gereklilikleri karşılamalarına olanak tanıyan bir denetim ve kontrol sistemidir.

Kuruluşlar, GDPR, PCI-DSS, CCPA ve SOX dahil olmak üzere birçok düzenlemeye uymak zorundadır. GRC yazılımı, riskleri yönetirken ve uyumluluk standartlarını karşılarken BT altyapısını iş hedefleriyle uyumlu hale getirir.

Günümüzde, küçük ölçekli işletmeler bile küresel bir ayak izine sahiptir. Böyle bir senaryoda, GRC uyumlu olmadıkları sürece uluslararası düzenlemelere uymak ve operasyonlarına zarar verebilecek tehditlere karşı hazırlıklı olmak zorundadırlar.

GRC yazılımı, politikalar ve kontroller oluşturmanıza, koordine etmenize ve izlemenize ve yasal ve iç uyumluluk gereksinimlerini haritalandırmanıza olanak tanır. Bu çözümler, abonelik tabanlı SaaS sunar, süreçleri otomatikleştirir ve karmaşıklığı azaltırken yönetişim takımınızın verimliliğini artırır.

Bu makalede, 2024 için en iyi 10 yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) aracı, özellikleri, dezavantajları ve fiyatları ile birlikte ele alınmaktadır.

Bir GRC yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Uyum yazılımı ararken, risk değerlendirmesi, uyum yönetimi ve uyum ve risk standartları için iç denetimler için zaman alan denetimleri basitleştiren GRC araçlarını seçin. Ayrıca, mevcut iş akışlarınıza, iş süreçlerinize ve kültürünüze uymalıdır.

İş Akışı Yönetimi ve Otomasyon: Seçtiğiniz GRC aracı, risklerin ve kontrollerin gerçek zamanlı raporlanması gibi yaygın iş akışlarını otomatikleştirebilmelidir. Sürekli kontrol izleme (CCM), kanıt toplama ve seçtiğiniz bir programa göre diğer sistemlerden bilgi alma işlemlerini mümkün kılmalıdır

Sürekli kontrol izleme (CCM): CCM, riskleri azaltmak için GRC çerçevenizin etkinliğini doğrulamak üzere kontrollerinizin sürekli veya sık izlenmesini sağlar

Kurumsal düzeyde güvenlik ve kullanım kolaylığı: Tüm güvenlik açıklarınızı GRC platformunda depoladığınız için, verilerinizi güvende tutarken verimli bir şekilde çalışmanızı sağlayan bir araca ihtiyacınız vardır. GRC çözümünü anlamaya çalışarak zaman kaybetmemek için yerleşik Excel benzeri özelliklere sahip araçları tercih edin. Görevler oluşturmak, takımları yönetmek ve güvenliği sağlamak için işbirliği araçları arayın.

Ölçeklenebilirlik: Uyumluluğu ölçeklendirmek karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. Kurumsal GRC programınızı çalıştırmak için elektronik tablolar kullanmak, ek GRC çerçeveleri eklemeyi, kanıt toplama ve uyumluluk süreçlerini sürdürmeyi zorlaştırır. İşiniz büyüdükçe ölçeklenebilen bir GRC yazılımı seçerek, kuruluşunuzun boyutuna bakılmaksızın uyumluluk ve güvenliği sağlayın

Raporlama: GRC araçlarınızdaki raporlama özelliği ile birleşik veri ortamında önemli kontrolleri, en önemli riskleri ve olay yönetimini görün. GRC platformunuz tüm bu verileri basitleştirip gösterge panellerine aktarmalı ve bu paneller kuruluş genelinde tek bir bilgi kaynağı olarak hizmet etmelidir

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Risk ve uyumluluk programınızda entegre risk yönetimi için, GRC yazılımınızın Risk ve uyumluluk programınızda entegre risk yönetimi için, GRC yazılımınızın yasal yönetim yazılımı ve risk yönetimi yazılımı gibi teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla iletişim kurması gerekir. Platform, doğru ve zamanında bilgi akışı için mobil uygulamalarınız, proje yönetiminiz ve diğer uyumluluk ve raporlama araçlarıyla entegre olmalıdır

Takımınızın manuel süreçlerin veya esnek olmayan eski çözümlerin zahmetli işleri olmadan uyumluluğu sürdürmesini sağlayan GRC yazılım listemiz burada.

1. ClickUp

ClickUp, uyumluluk yönetimi ve proje yönetimi için tek noktadan çözümdür. Özelleştirilebilir ve işlevsel özellikleri ve yerleşik şablonları ile ClickUp, tüm risk ve uyumluluk programlarınızı tek bir yerden koordine eder. Takımınızın boyutuna bakılmaksızın, bu GRC aracını kullanarak proje güncellemelerini izleyin, riskleri yönetin ve tek bir yerden işbirliği yapın.

ClickUp tüm bunları bir araya getirdiğinden, risk değerlendirmesi, iç süreçlerin denetimi ve proje yönetimi için birden fazla araç kullanma zahmetinden takımınızı kurtarın. Küçük bir takım veya büyük bir kuruluş olsun, herkes sorunsuz iş yönetimi deneyiminden yararlanır.

ClickUp'ın çalışma alanı, ortalama GRC çözümlerinden çok daha fazlasını sunar.

ClickUp'ın iş akışı analizi, 100'den fazla entegrasyon, dijital Beyaz Tahtalar ve işbirliğine dayalı Belgeler, kurumsal risk yönetimi programınızda düzenli kalmanıza ve riski azaltmanıza yardımcı olur. İşte nasıl.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gösterge panelleri: Tek bir özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli 'nde denetim yönetimi sürecinizin, uyumluluk gereksinimlerinizin ve GRC çerçevenizin her yönüne ilişkin genel bir görünüm elde edin. İş akışınıza göre özelleştirilebilen 50'den fazla bileşenle, görmek istediğiniz bilgileri ve bunları nasıl görselleştirmek istediğinizi seçin

ClickUp'taki gelişmiş analitik özelliklerini kullanarak bir projenin durumunu takip edin

Uyum Projesi Plan Şablonu : Tüm uyum çabalarınızı tek bir yerden koordine etmek için bu şablonu kullanın. Uyum gereksinimlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinden uyum programınızın ölçülmesine ve düzeltici önlemlerin alınmasına kadar, bu şablonla her şeyi yapabilirsiniz

Gereksinimlerin değerlendirilmesi, ilerlemenin ölçülmesi ve düzeltici eylemler dahil olmak üzere uyumluluğu planlamak ve yönetmek için bu ClickUp şablonunu kullanın

Belgeler: ClickUp Belgelerinde uymanız gereken tüm düzenlemeleri ve çerçeveleri listeleyin. Her GRC çerçevesine uyulmasını, bir takım üyesinin değişiklikleri izlemesini ve sorunların ele alınmasını sağlamak için roller ve sorumluluklar atayın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak önemli belgeleri yönetin ve takım işbirliğini geliştirin

Gantt Grafik Görünümü: ClickUp'taki Gantt Grafik Görünümü , her risk yönetimi projesi için zaman çizelgeleri oluşturmanıza olanak tanır. Zaman çizelgeleri belirleyin, görevleri tek tek takım üyelerine atayın ve yasal ve finans gibi ek sorunlarla ilgili yorumlarda diğer takımları etiketleyin

ClickUp'ın proje zaman çizelgelerini izlemek için Gantt grafik görünümü

Risk değerlendirme şablonları : Takım proje üzerinde çalışmaya başlamadan önce potansiyel riskleri vurgulayarak proje yöneticisinin zamanından tasarruf etmek için bu şablonları kullanın. Örneğin, ClickUp'ın Değer Risk Matrisi Şablonu , proaktif risk yönetimi için olası her risk için bir risk matrisi oluşturmanıza olanak tanır

ClickUp dezavantajları

Yavaş yanıt süresi

ClickUp AI gibi gelişmiş özellikler ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Pathlock

pathlock aracılığıyla

Çoğu GRC aracı gibi, Pathlock da hükümet düzenlemeleri ve uyumluluk yönetimi genelinde politika ihlallerinin eksiksiz bir görünümünü sunar. Otomatik raporlama ile uyumluluk programlarınızı kolaylaştırarak riskleri en aza indirin ve hafifletin.

Risk yönetimi ve uyumluluk sistemlerinize yeni uygulamalar ekleyerek erişim ihlallerini erken tespit edin.

Pathlock'un risk ve uyumluluk çözümü, minimum kurulum ve bakım gerektirir. Güvenlik durumunuzu geliştirin, verimliliği en üst düzeye çıkarın ve sektör ve hükümet düzenlemelerine nasıl uyduğunuzu anlayın.

Pathlock'un en iyi özellikleri

Uygulama arası risk yönetimi ve güvenlik riskleri için sürekli, ölçeklenebilir ve otomatik kontrol izleme

Otomasyon, zengin veriler ve paydaşlar ile uygulamalar arasında daha iyi uyum sayesinde iç denetimleri otomatikleştirerek denetim ve kontrol maliyetlerindeki artışları azaltın

Erişim riski analizi, uyumlu kaynak sağlama, gelişmiş erişim yönetimi ve rol yönetimi içeren eksiksiz bir yönetişim erişim uygulama paketi

Pathlock dezavantajları

İlk kez kullananlar için zor öğrenme süreci

Pathlock'u kullanmaya başlamak için teknik desteğe ihtiyacınız var

Pathlock fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Pathlock derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Fusion Framework Sistemi

fusion Framework System aracılığıyla

Bulut tabanlı GRC yazılımı Fusion Framework System, verileri, hizmetleri, sistemleri ve prosedürleri entegre ederek dinamik iş sürekliliği programları oluşturmanıza olanak tanır.

Fusion risk yönetimi yazılımı, kuruluşunuzun stratejik hedeflerine uyum sağlamak ve uyumluluğu sağlamak için farklı iş kaynaklarıyla entegre olur.

Kuruluşunuzun stratejik hedeflerini uyumlu hale getirin, uyumluluğu sağlayın ve tahmine dayalı analitik ile optimum görünürlük elde edin. Yönetişim, risk değerlendirmesi ve olay yönetimini sürdürmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Fusion Framework System'in en iyi özellikleri

Risk yönetimi yazılımı, tüm verilerinizi birbirine bağlı tutar ve işlevler arası uyumu iyileştirir

Gelişen yasal gereklilikleri karşılamak için teknoloji destekli operasyonel esnekliği kullanın

Fusion'ın kriz ve olay yönetim sistemi, kullanıcılara değişikliklere uyum sağlamak, kesintileri önlemek ve iş performansını iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar

Fusion Framework System eksileri

Öncelikle iş sürekliliği ve risk azaltma için kullanılır, ancak GRC stratejisi için araçlar eksiktir

Uygulayıcılar, risk yönetimi yeteneklerini yapılandırmak için çok fazla zaman harcarlar

Şeffaf fiyatlandırma yapısı yoktur

Fusion Framework System fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fusion Framework Sistem derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (101 yorum)

Capterra: 4,4/5 (45 yorum)

4. Riskonnect

riskonnect aracılığıyla

Riskonnect'in hizmeti ve GRC aracı, perakende, sağlık, sigorta ve imalat sektörlerinde yasal gerekliliklere uyumu kolaylaştırır. Bu uyumluluk yazılım platformunu risk yönetimi, risk etkinliklerini izleme, yönetişimi yönetme, veri gizliliği düzenlemelerini yönetme ve iç ve dış denetimlerle riskleri azaltma için kullanabilirsiniz.

Diğer GRC araçları gibi Riskonnect de iş açısından kritik belgeleri depolayarak risk yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak için belge yönetimine yardımcı olur.

Riskonnect'in en iyi özellikleri

Para cezaları ve diğer zararları önlemek için kurumsal ve yasal politikalarınızı izleyebilirsiniz

Silosları ortadan kaldırın ve ön saflardan üst yönetime kadar sorunsuz bir şekilde iletişim kurarak tüm düzeylerdeki eylemlerin beklentileri karşıladığından emin olun

Belge sorunlarını, olayları ve değişiklikleri net bir denetim iziyle kaydedin

Riskonnect dezavantajları

Kantitatif analiz çıktıları hantal görünüyor ve güncellenmesi gerekiyor

Bu araç yalnızca Internet Explorer ile çalışır, iPad'de çalışmaz

Riskonnect fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Riskonnect derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. IBM OpenPages

iBM OpenPages aracılığıyla

IBM OpenPages, risk ve yasal uyumluluğu proaktif olarak yönetmenizi basitleştiren birleşik bir GRC platformudur.

IBM OpenPages, kurumsal risk yönetimi programınız için veri yönetişimini, risk değerlendirmelerini ve yasal uyumluluğu basitleştirir.

IBM OpenPages®, IBM Cloud Pak® for Data ile herhangi bir bulutta çalışan, ölçeklenebilir ve yapay zeka destekli bir uyumluluk çözümüdür. Mevcut dinamik ortamda riskleri belirlemek, izlemek, raporlamak ve azaltmak için silo haline gelmiş risk yönetimi fonksiyonlarınızı tek bir ortamda merkezileştirin.

Binlerce kullanıcıya ölçeklenebilen, tamamen genişletilebilir bir kurumsal GRC platformuyla günümüzün uyumluluk gereksinimlerini yönetin ve geleceğe hazırlanın.

IBM OpenPages'ın en iyi özellikleri

Görev odaklı kullanıcı arayüzü, karmaşık süreçleri ve eylemleri minimum eğitimle kolaylaştırır

GRC iş akışı özelliğini kullanarak, kullanıma hazır kullanım örneklerini planlı ve isteğe bağlı olarak çalıştırabilirsiniz

Dinamik grafikler, raporlar ve gösterge panelleriyle kuruluş genelindeki risklere ilişkin içgörüler elde ederek etkili bir GRC stratejisi oluşturmak artık çok kolay

IBM OpenPages eksileri

Kullanıcılar, MS Excel ve PowerPoint gerektiren raporları oluşturmak için çok fazla zaman harcadıklarından şikayet ediyor

Denetim araçları, anket yönetimi ve SOC-2 uyumluluk yazılımı gibi diğer araçlarla entegrasyon zorlu bir iştir

IBM OpenPages fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IBM OpenPages derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (51 yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

6. LogicManager

logicManager aracılığıyla

LogicManager'ın kurumsal risk yönetimi yazılımı, kurumsal yönetişim alanları arasında bağlantı kurar ve kuruluş için tek bir bilgi kaynağı görevi görür. İç denetim, bilgi güvenliği, GRC ve finans dahil olmak üzere departmanlar arasında verileri birbirine bağlayarak yüksek operasyonel risk ve dolandırıcılık alanlarını belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, LogicManager'ın entegre risk yönetimi yazılımı, departmanlar arası siloları ortadan kaldırarak etkili bir GRC programı oluşturmanıza yardımcı olur. Yazılım, stratejik hedefleri operasyonel hedeflerle uyumlu hale getirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve güvenlik risklerinize ilişkin eksiksiz bir görünüm sunar.

LogicManager'ın en iyi özellikleri

Entegre risk yönetimi yazılımı, silolar arasındaki güvenlik açıklarını tespit etmenize ve önceden oluşturulmuş risk kitaplıkları ile kontrol faaliyetleri atamanıza yardımcı olur

Düzenlenebilir ve objektif risk değerlendirme kriterleriyle kuruluşunuzdaki kritik riskleri belirleyin

En önemli risk özetleri ve özel gösterge panelleriyle paydaşlarınıza anlamlı raporlar sunarak risk bilinçli kararlar almalarına yardımcı olun

LogicManager dezavantajları

Dahili denetimden sonra sınırlı kendi kendine raporlama yetenekleri

Araç, risk ve kontroller için yalnızca üç seviye sunduğundan, ayrıntılı veriler elde etmek zordur

LogicManager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LogicManager puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (51 yorum)

Capterra: 4,6/5 (22 yorum)

7. Standart Fusion

via Standard Fusion

Uyum yönetimi GRC aracı StandardFusion, teknoloji, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, üretim, kamu ve perakende sektörlerindeki şirketlerin uyumluluğu korumasına yardımcı olur.

Kontroller veya gereksinimleri denetliyor olun, iç denetim sürecinizin her yönünü basitleştirin. Merkezi bir platform üzerinden iç ve dış denetim durumunuzu ve belge gereksinimlerinizi yönetin.

Bu aracı diğer GRC araçlarından ayıran özellik, StandardFusion'da birden fazla denetimi hızlı bir şekilde başlatıp yönetebilmeniz ve bunların ilerlemesini aynı anda izleyebilmenizdir.

StandardFusion'ın en iyi özellikleri

Denetim yönetiminiz için ihtiyacınız olan tüm kanıtları tek bir platformda bulun

Tüm denetimlerinizi gerçek zamanlı olarak izleyin, geçmiş denetimleri takip etmek için eksiksiz etkinlik günlükleri ve sürüm geçmişi alın

Uyum programlarını tanımlayın, belgelendirin, inceleyin ve raporlayın ve kuruluşa özgü kontrolleri yönetin

StandardFusion dezavantajları

Diğer uyumluluk ve güvenlik araçlarıyla daha geniş entegrasyon özellikleri için kapsam

Yeterli raporlama seçenekleri yoktur

StandardFusion fiyatlandırması

Başlangıç: 1.500 $/ay

Profesyonel: 2.500 $/ay

Kurumsal: 4.500 $/ay

Enterprise+: 8.000 $/ay

StandardFusion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. ServiceNow Yönetişim Riski ve Uyumluluk

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow'un yönetişim risk programı, günlük işlere entegre edilmiş risk farkındalığına dayalı kararlarla dayanıklı kurumsal yapıları destekler. Bu GRC yazılımı, iş, güvenlik ve BT'nizi merkezi bir platformda birbirine bağlar.

En iyi yanı ise ServiceNow'un içerik konsolide ediciler, güvenlik puanı sağlayıcıları ve iş süreci çözümleri dahil olmak üzere mevcut yazılımlarınızla entegre olmasıdır.

ServiceNow'un risk yönetimi, hizmet yönetimi ve güvenlik operasyonlarıyla yakın bir şekilde çalışır ve risk yönetimine entegre bir yaklaşım getirir.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Kapsamlı özel veri analitiği ile birleşik bir veri ortamı

Daha hızlı yanıtlar için gerçek zamanlı izleme, otomasyon ve analiz

Kayıpları en aza indirmek için sürekli operasyonel risk yönetimi

ServiceNow dezavantajları

Diğer GRC araçlarına kıyasla daha az API entegrasyonu

Zorlu bir öğrenme süreci

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (782 yorum)

Capterra: 4,5/5 (227 yorum)

9. SAI360

sAI360 aracılığıyla

SAI360'ın GRC yazılımı, risk yönetimi sürecinizi kolaylaştırarak doğru zamanda, güvenle ve odaklanarak uygun riskleri almanızı sağlar. Bu ölçeklenebilir risk, ESG ve sürdürülebilirlik yazılımı ile kurumsal çapta risk verilerini depolayın, yönetin ve çıkarın.

SAI360'ın en iyi özellikleri

Önceden yapılandırılmış GRC modülleri, kesintileri izler, tarar ve önler

Uyumluluk eksikliklerini görselleştirin, özelleştirilebilir raporlarla risk ve uyumluluk programınızı optimize etmek için hızlı kararlar alın

SAI360 ile iş sürekliliğini sağlayın, kritik tedarikçi faaliyetlerini yönetin ve veri gizliliği ve güvenlik tehditlerine harcadığınız zamanı azaltın

SAI360 eksileri

Eski UX ve UI

Gelişmiş özelleştirme için profesyonel hizmetler için ödeme yapmanız gerekebilir

SAI360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAI360 derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4/5 (121 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. SAP GRC

sAP GRC aracılığıyla

SAP GRC'yi kullanarak anomaliler ve potansiyel riskler hakkında erken ve öngörücü içgörüler elde edin ve varlıkları, siber tehditleri ve görev açısından kritik süreçlere uyumu sürekli olarak izleyin.

SAP'nin GRC araçlarını kullanarak tekrarlayan denetim ve uyumluluk yönetimi görevlerini otomatikleştirerek kontrol izlemede gerçek zamanlı görünürlük elde edin.

SAP, sürekli değişen düzenleyici ve iş ortamında sistemlerinizi güvende tutmak için siber tehdit izleme, veri kontrolü, kimlik ve erişim yönetimi ve gizlilik kontrolleri için esnek çözümler sunar.

SAP GRC'nin en iyi özellikleri

Kritik süreç risklerini belgeleyerek, değerlendirerek, test ederek ve gidererek anahtar süreçleri kontrol edin ve uyumluluğu yönetin

İş süreçleri ve operasyonları bilgilendirmek için tahmine dayalı yeteneklerden yararlanın

Kimlik ve erişim yönetimi, kuruluş genelinde fikri mülkiyetinizi ve itibarınızı korur

SAP GRC dezavantajları

Uygulayıcılar, SAP konusunda özel bilgi ve eğitime ihtiyaç duyar

Yavaş performans ve büyük hacimli veriler işlenirken sistemin donması

SAP GRC fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP GRC derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (62 yorum)

Capterra: 4,5/5 (32 yorum)

Birçok GRC platformu riskleri ve yasal uyumluluğu yönetirken, mevcut teknoloji altyapınızı bozmadan bunu yapacak bir GRC yazılım çözümüne ihtiyacınız var.

ClickUp, yönetişim, risk ve uyumluluk çerçevelerinizi optimize ederken operasyonel ve uyumluluk risklerini erken tespit eden bir GRC aracı olarak her iki dünyanın en iyisini sunar.

Bu GRC aracı, takımınızdaki herkesin önceden teknik bilgiye sahip olmadan kullanabilmesini sağlayan, yeni başlayanlar için uygundur. Gösterge panelleri ve hedefler gibi özelleştirilebilir özelliklerle risk yönetimi sürecinizi daha verimli hale getirin. Önceden oluşturulmuş uyumluluk şablonlarını ve proje belgeleri şablonlarını kullanarak kuruluşunuzun risk yönetimindeki ilerlemeyi düzenli olarak izleyin.

En iyi yanı ise, ClickUp'ta riskleri azaltmanın hiçbir maliyeti olmamasıdır.

ClickUp'a kaydolun ve uyumluluk süreçlerinizi izlemeye başlayın.