Ücretsiz Google E-Tablolar Satış Şablonları

Her satış lideri daha fazla anlaşma kapatmak, satış gelirini artırmak, müşterileri daha iyi yönetmek ve yeni pazarlara açılmak için çaba gösterir.

Gartner'ın 2024 Satış Hedefleri Anketi, satış departmanının en önemli önceliklerini şöyle sıralıyor: gelir artışı (52%), müşteri deneyimini iyileştirme (50%), satış temsilcisi deneyimini geliştirme (32%) ve verimliliği artırma (24%).

Ancak bu hedeflere ulaşmak için ilgili verileri analiz etmek, görünürlüğü artırmak ve satış takımlarının tekrarlayan görevler yerine yaratıcı ve stratejik görevlere odaklanmasını sağlamak gerekir.

Geleneksel elektronik tablolar kullanışlı olmakla birlikte, genellikle büyük veri kümeleriyle başa çıkmakta zorlanır ve verimsizliğe yol açar.

Çözüm nedir? İşlemleri kolaylaştırıp verimliliği artıran özel Google E-Tablolar satış şablonları.

Altı ücretsiz Google E-Tablolar satış şablonunun bir listesini derledik. Ayrıca, bunların sınırlamalarını tartışıyor ve zaman kazanmanıza ve satış temsilcilerinin verimliliğini artırmanıza yardımcı olacak değerli Google E-Tablolar alternatiflerini keşfediyoruz.

İyi bir Google E-Tablolar satış şablonu nedir?

Harika bir Google E-Tablolar satış şablonunu diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Google E-Tablolar şablonunun gezinmesi kolay olduğundan emin olun, böylece her takım üyesi kapsamlı bir eğitim almadan kullanabilir

Özelleştirme: Müşteri alanlarını kolayca değiştirin, KPI'ları ayarlayın ve belirli satış ihtiyaçlarına göre bildirimleri yönetin

İşbirliği: Görevler oluşturarak, işlemleri izleyerek, yorumlar bırakarak ve satış raporlarını satış ekibiyle paylaşarak sorunsuz işbirliği sağlayın

Görselleştirme ve raporlama: Satış verilerini grafikler, çubuk grafikler veya gösterge panellerinde görselleştirerek daha net yorumlama için raporlama özellikleri ekleyin

Yerleşik hesaplamalar: Toplam gelir ve satış tahminlerini otomatikleştirmek, zamandan tasarruf etmek ve hataları azaltmak için yerleşik formüller ve gelişmiş hesaplamalar içeren bir şablon seçin

Entegrasyon: Sorunsuz veri aktarımı için mevcut CRM'ler, pazarlama araçları ve Sorunsuz veri aktarımı için mevcut CRM'ler, pazarlama araçları ve satış verimlilik platformlarıyla uyumluluğu sağlayın

Google E-Tablolar Satış Şablonları

1. Hubspot tarafından sunulan Google E-Tablolar CRM Şablonu

hubspot aracılığıyla

CRM yazılımına tamamen yatırım yapmadan satış görevlerini izlemek ve müşteri etkileşimlerini yönetmek istiyorsanız, Hubspot'un Google E-Tablolar CRM Şablonu sizin için doğru seçimdir.

Bu ücretsiz Google E-Tablolar şablonunu indirebilir ve iş satış sürecinize uyacak şekilde alanlar ekleyerek veya kaldırarak özelleştirebilir ve tüm potansiyelinden yararlanabilirsiniz.

Ardından, ad, e-posta adresi, hesap yöneticisi, iletişim kanalı, web sitesi, tarih ve satış aşaması gibi müşteri bilgilerini ekleyin.

Satış verilerini analiz edin ve bir rapor oluşturarak müşteri eğilimlerini ve kalıplarını ortaya çıkarın ve müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirin.

2. Hubspot tarafından sunulan Google E-Tablolar Satış Potansiyeli Takipçisi

hubspot aracılığıyla

Hubspot'un Google E-Tablolar Satış Potansiyel Müşteri Takipçisi, potansiyel müşterilerinizin yolculuğunu izlemenizi ve verileri analiz ederek erişim çabalarınızı kişiselleştirmenizi, satış hunisini geliştirmenizi ve dönüşümleri artırmanızı sağlar. Bu ücretsiz şablonu kullanarak potansiyel müşterileri izlemeye başlamak için, şablonu Google E-Tablolar biçiminde indirin ve satış aşamalarınıza göre yapılandırın.

"Veriler" sekmesine gidin ve potansiyel müşterilerinizle ilgili bilgileri (ad, iletişim kişisi, kaynak, bölge, e-posta adresi, kazanma olasılığı, anlaşma aşaması ve durumu ile tahmini değer) girin.

Ardından, dönüşüm oranları, ortalama değer, müşteri yaşam döngüsü ve anlaşma boyutları hakkında içgörüler sunan şablonun gösterge panelini kullanabilirsiniz. Bu bilgilerle, satışları artırmak için satış ve operasyon stratejileri oluşturabilirsiniz.

3. Hubspot tarafından sunulan Google E-Tablolar Satış Gösterge Paneli Şablonu

hubspot aracılığıyla

KPI'ları ve metrikleri izlemek ve raporu takımlar arasında paylaşarak görünürlük ve şeffaflığı artırmak her zaman kolay değildir.

Hubspot'un Google E-Tablolar Satış Gösterge Paneli Şablonu ile aylık satış verilerini kolayca izleyebilir, gösterge paneli bileşenlerini düzenleyebilir, filtreleri yapılandırabilir ve kalıpları belirleyebilirsiniz.

Raporunuzdan içgörüler elde etmek için satış ayrıntılarını Google E-Tablolar şablonuna girin ve toplam satış, dönüşüm oranı, ortalama satış değeri, haftalık ve aylık gelir ve müşteri edinme maliyetleri gibi önemli satış metriklerini ayarlayın.

En iyi yanı, bir metrik önceden tanımlanan sınırları aştığında veya bu sınırların altına düştüğünde paydaşları uyarmak için otomatik bildirimler ayarlayabilmenizdir. Bu, iş başarılarınızı kutlamanıza ve satış süreçlerindeki zorlukların üstesinden gelmek için kontrol önlemleri almanıza olanak tanır.

4. Template.net tarafından satış görüşmesi şablonu

Template.net'in Satış Çağrı Günlüğü Şablonu, takım verimliliğini artırmak için satış çağrılarını analiz etmenize yardımcı olan basit ama güçlü bir Google E-Tablolar şablonudur. Google E-Tablolar biçiminde indirin ve satış iş akışlarınızda kullanmaya başlamak için özelleştirin.

Ayrıca, müşteri bilgilerini düzenli tutmak için müşteri adı, şirket, tarih, saat ve notlar gibi çeşitli alanları kullanabilirsiniz. E-tablo şablonu, satışları etkili bir şekilde planlamak ve verileri izlemek için yerleşik formüller ve grafikler ve çubuklar gibi görsel öğeler içerir.

5. Template.net tarafından sunulan Günlük Satış Raporu Formu Şablonu

Günlük satış işlemlerini kaydetmek ve her satış temsilcisinin performansını değerlendirmek mi istiyorsunuz? Template.net'in Günlük Satış Raporu Formu Şablonu harika bir seçenektir.

Bu ücretsiz Google E-Tablolar şablonu, günlük satış bilgilerinizi tek bir konumda kaydetmenizi sağlar. Satış temsilcisinin adı, saat, ürün adı, miktar ve birim fiyat gibi önemli ayrıntıları içerir. E-tablo şablonu, toplamı otomatik olarak hesaplar ve her temsilcinin günlük satışlarını çubuk grafikte gösterir.

Bu, performansı kolayca izlemenizi, en çok satan ürünleri belirlemenizi ve hedeflerinizle karşılaştırarak elde edilen geliri ölçmenizi sağlar. İlerlemeyi izlemek için harika bir yoldur.

6. Template.net tarafından sunulan fırsat tabanlı satış tahmini şablonu

Doğru bir satış tahmin süreci, etkili kaynak tahsisi, bütçeleme, hedef belirleme ve envanter yönetimi için çok önemlidir. Template.net'in Fırsat Temelli Satış Tahmini Şablonu, satış fırsatlarını birleştirmenize ve gelecekteki gelirleri kolayca ve doğru bir şekilde tahmin etmenize olanak tanır.

Bu şablon, satış temsilcisi, konum, hesap ayrıntıları, tahmin tutarı, olasılık ve tahmin kapanışı gibi alanları içerir. Belirli bir dönem (ay, çeyrek veya yıl) için satışları kolayca tahmin edebilirsiniz. Bu e-tablo şablonundaki yerleşik hesaplamalar, işletmenizin ağırlıklı tahminini ve toplam değerini otomatik olarak doldurur.

Bu Google E-Tablolar şablonu, satış dönüşümlerini ve gelirleri tahmin etmek için satış boru hattı raporlama, zamana dayalı tahmin ve fırsat tabanlı değer tahmini gibi gelişmiş özellikler de sunar.

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Satış Şablonları için Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

İşlevsel ve kullanıcı dostu olmalarına rağmen, bu ücretsiz Google E-Tablolar şablonlarının sınırlamaları vardır. Google E-Tablolar'ı kullanan satış elemanları şu sorunlarla karşılaşabilir:

Otomasyon eksikliği: Google E-Tablolar şablonları, e-posta gönderme, görev oluşturma ve rapor oluşturma gibi satış iş akışlarını otomatikleştiremez. Bu nedenle, satış takımları zaman kazanamaz ve verimliliği artıramaz

Sınırlı entegrasyon: Google E-Tablolar'ı Google E-Tablolar'ı basit satış araçlarıyla bile entegre etmek genellikle ek eklentiler gerektirir ve bu da zahmetli olabilir ve sorunsuz veri aktarımını sınırlayabilir

Kısıtlı özelleştirme: Özelleştirme seçenekleri genellikle sınırlıdır, bu da şablonları karmaşık satış süreçlerine veya benzersiz iş ihtiyaçlarına uyarlamayı zorlaştırır

Google E-Tablolar Satış Şablonları Alternatifleri

Google E-Tablolar şablonlarının satış işlemleri için sunduğu özellikleri, işlevleri ve sınırlamalarını öğrendiğinize göre, şimdi bazı alternatifleri inceleyelim.

ClickUp, gelişmiş görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, hedef belirleme ve KPI izlemeyi geliştiren çok yönlü bir proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ın Satış Proje Yönetimi Yazılımı, potansiyel müşterilerin izlenmesinden satış ekibinizle işbirliği yapmaya, personeli eğitmeye ve müşterileri sisteme dahil etmeye kadar tüm satış görevlerini tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

Silo yapısını ortadan kaldırın ve hacimli Excel veya Google E-Tablolar'ın yerini alın.

ClickUp ile başlayın ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı ile potansiyel müşteri izleme, müşteri geliştirme, müşteri kazanımı ve işbirliğini tek bir platformda bir araya getirin

ClickUp Brain, ClickUp'ın sinir ağı, yapay zeka kullanarak insanları görevler, belgeler, bilgi tabanları ve müşteri verileriyle bağlantılandırarak gizli içgörüler ortaya çıkarır ve gelir tahminleri yapar. Katılımı artırmak için kişiselleştirilmiş iletişim kurar ve stratejileri iyileştirmek için duygu analizi yapar.

Dahası, önceden oluşturulmuş, tamamen özelleştirilebilir ve ücretsiz şablonlardan oluşan bir kitaplığıyla ClickUp, satış teknolojisi yelpazenizde olmazsa olmaz bir araçtır.

1. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu ile tüm müşterileri ve potansiyel müşterileri takip edin

Satış boru hattınız, potansiyel müşteri bulma, müşteri adayı değerlendirme, teklif, müzakere, anlaşma kapatma ve sözleşme imzalamaya kadar tüm satış sürecinin net bir görünümünü sunar. Bu görünürlük, ürün geliştirme, envanter yönetimi, gelir tahmini ve zorlukların üstesinden gelme konusunda yardımcı olur.

Örneğin, ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, potansiyel müşteri verilerini yönetmenize ve satış hunisini görselleştirmenize olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bir şablondur.

30'dan fazla Özel Durum, dört farklı Özel Görünüm, Özel Alanlar ve proje yönetimi özellikleriyle satış sürecinin her aşamasını kolaylaştırabilir, satış temsilcileri arasındaki iletişimi ve işbirliğini iyileştirebilir ve aciliyet, değer ve potansiyele göre potansiyel müşterilere öncelik verebilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Daha Fazla Anlaşma Yapmak için 10 Ücretsiz Satış Boru Hattı Şablonu

2. ClickUp Satış Takip Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Satış Takip Şablonu ile satış temsilcilerinin performansını değerlendirin ve satış sürecini daha iyi yönetin

Satış verilerini toplamak için birden fazla araçla uğraşmaktan bıktınız mı?

Satış sürecinizin hareketli kısımlarını net bir şekilde görmek için ClickUp Satış Takip Şablonunu kullanın.

Takımınızın haftalık ve aylık satış hedeflerini belirleyebilir ve görevleri "Hedef Ulaşıldı", "Hedef Ulaşılmadı", "Tamamlandı", "Başlanmadı" ve "Devam Ediyor" olmak üzere beş duruma ayırarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Bu ücretsiz şablon, bireysel ve takım performansını gerçek zamanlı olarak izlemenize, verileri analiz etmenize, geçmiş kayıtlarla karşılaştırmanıza ve veriye dayalı kararlar almanıza olanak tanır.

Satış verilerini analiz ettikten sonra, bulgularınızı raporlar veya sunumlar olarak paylaşarak gözden geçirin, çalışanları ödüllendirin ve yeni haftalık/aylık hedefler belirleyin.

3. ClickUp Satış Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Satış Raporu Şablonu ile anahtar satış metriklerini toplayın ve netlik kazanın

Ayrıntılı bir satış raporu oluşturmak ve metrikleri izlemek zahmetli bir iş olmak zorunda değildir. ClickUp Satış Raporu Şablonu, anahtar metrikleri izlemenizi, satış ilerlemesini takip etmenizi ve iyileştirme alanlarını belirlemenizi kolaylaştırır.

Önemli verileri depolamak ve görselleştirmek için Satış Bölgesi, Satış Başarısı, Satış Yılı, Satış Çeyreği ve daha fazlası gibi özel alanlar oluşturun. ClickUp'ın Tablo Görünümü'nü kullanarak satış performansındaki kalıpları ve eğilimleri analiz edin, müşterileri daha iyi anlayın ve büyüme fırsatlarını keşfedin.

Verileri izlemeyi tamamladıktan sonra, içgörüleri ve bulguları görsel bir raporda paydaşlarla paylaşın.

💡Pro İpucu: Önemli satış verilerini ve takım performansını izlemenin en akıllı yolu ClickUp Gösterge Panelleri'dir. Anahtar metrikleri izlemek ve vurgulamak ve veriye dayalı kararlar almak için özelleştirilmiş bir satış gösterge paneli oluşturun.

4. ClickUp Satış KPI Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Satış KPI Şablonu ile ölçülebilir hedefler belirleyin ve ilgili KPI'ları izleyin

ClickUp Satış KPI Şablonu, ölçülebilir hedefler belirlemenize, anahtar KPI'ları izlemenize ve satış stratejinizin başarısını ölçmenize yardımcı olur. Satış performansını iyileştirmek, fırsatları değerlendirmek ve gelirinizi artırmak için çok önemlidir.

Satış performansını görselleştirmek için, aylık satış geliri, ortalama sipariş değeri, dönüşüm oranı, müşteri yaşam boyu değeri ve tekrar satışlar gibi Özel Alanları kullanarak KPI'lar ayarlayın.

Bu şablonu, daha hızlı karar vermeyi ve iş satış hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmak için KPI'lara tam şeffaflık ve netlik sağlayan bir harita olarak düşünün.

5. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin Satış boru hattındaki her bir müşterinin durumunu güncelleyin ve ClickUp Satış Çağrıları Şablonu ile genel ilerlemeyi izleyin

Müşteri erişimini yönetmekte zorlanıyor musunuz?

ClickUp Satış Çağrısı Şablonu, çağrı ayrıntılarını kaydetmenize, satış temsilcilerinin performansını analiz etmenize ve takip görevleri atamanıza yardımcı olur. Sonuç olarak, satış işlemlerini kontrol edebilir, verimliliği en üst düzeye çıkarabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Bu özel satış şablonu, satış çağrılarını izlemenize ve satış temsilcilerinin performansını ölçerek iyileştirme alanları bulmanıza yardımcı olur. Satış temsilcilerini işbirliğine davet edebilir ve bu konsolide verilerle tüm paydaşların aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

💡Pro İpucu: ClickUp Belgeler'i kullanarak senaryolar, broşürler, sunumlar ve ücretsiz materyaller gibi tüm gerekli satış görüşmesi belgelerini tek bir yerde saklayın. Gerçek zamanlı işbirliği özelliğini kullanarak ekibinizi önerilerini paylaşmaya davet edin.

6. ClickUp Satış Planı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Satış Planı Şablonu ile satış hedeflerini izleyin ve stratejileri ayarlayın

Bir satış yöneticisi olarak, doğru satış planını oluşturmak, net hedefler belirlemek ve stratejiler geliştirmek çok zor olabilir.

ClickUp Satış Planı Şablonu, sonuçları iyileştirmek için kapsamlı bir satış planı oluşturmanıza yardımcı olur. Kullanımı kolay bu şablon, müşterileri daha iyi anlamak, net bir görev yapısı oluşturmak ve satış ilerlemesinin görünürlüğünü artırmak isteyenler için mükemmeldir.

Beş özel durum, dört özel alan ve beş farklı özel görünüm ile verilere kolayca erişebilir, satış planının adımlarını görselleştirebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Ayrıca, etiketleme, iç içe alt görevler, birden fazla atanan kişi ve öncelik etiketleri gibi ayrıntılı işlevlerle satış planının izlenmesini iyileştirebilirsiniz.

Genel olarak, bu ücretsiz satış planı şablonu, takım üyelerinin satış süreci boyunca aynı sayfada kalmasını sağlar: hedefler belirleme, performansı izleme, olası gecikmeleri ve zorlukları aşma ve başarıya ulaşma.

7. ClickUp Satış Süreci Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Satış Süreci Şablonu ile satış süreçlerini optimize edin ve daha fazla anlaşma kapatın

ClickUp Satış Süreci Şablonu, satış temsilcilerine, yöneticilere ve müşteri desteği personeline potansiyel müşterileri tekrar eden müşterilere dönüştürme konusunda rehberlik eder.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablonla satış sürecinizi netleştirebilir ve satış takımlarının sonraki adımlara odaklanabilmesi için bir yapı sağlayabilirsiniz. Şablon, iyileştirme alanlarını belirlemenin ve takımların satış sürecini optimize etmesinin yanı sıra, yeni satış personelinin işe kolayca alışmasına da yardımcı olur, çünkü bu şablonu referans alarak görevlerine başlayabilirler.

Bu ücretsiz şablon, satış ekibindeki herkesin tüm satış sürecini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Grafikler, etiketler, bağımlılık uyarıları, e-postalar vb. gibi gelişmiş özelliklerle satış sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

8. ClickUp Satış Onboarding Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Satış Onboarding Şablonu'nu kullanarak satış elemanlarını hızlı bir şekilde işe alın ve onlara doğru bilgileri verin

Satış oryantasyon materyallerini sıfırdan oluşturmak zaman ve çaba gerektirir.

ClickUp'ın Satış Onboarding Şablonu, süreci bu noktada basitleştirir. E-posta, iletişim numarası, istihdam türü, resmi başlangıç tarihi ve oryantasyon tarihi gibi beş Özel Alan, onboarding için gerekli bilgilerin yakalanmasına yardımcı olur. ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü, onboarding iş akışlarının kolay görselleştirilmesini, öncelik etiketleriyle görev yönetimini ve gerçek zamanlı ilerleme izlemeyi kolaylaştırır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak satış süreci belgeleri, ürün bilgileri ve eğitim materyalleri gibi kaynakları yeni çalışanlarla paylaşın. ClickUp Otomasyon, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek satış temsilcilerinin zamanını boşaltır ve satış takımlarının proje yönetimini kolaylaştırır.

ClickUp'ın Satış Onboarding Şablonu, sorunsuz bir onboarding süreci oluşturmanıza olanak tanır, yeni çalışanların hızla işlere alışmasına yardımcı olur ve mevcut satış personelinin verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

9. ClickUp Satış CRM Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Satış CRM Şablonu ile müşteri verilerinde görünürlük elde edin ve müşterileri etkili bir şekilde yönetin

ClickUp Satış CRM Şablonu, potansiyel müşterileri yönetmenize, satış fırsatlarını görselleştirmenize, kişileri düzenlemenize ve benzersiz içgörüler elde etmenize yardımcı olur.

"Etkin", "Devam ediyor", "Görüşme aşamasında", "Onboarding" ve "Kapalı" gibi 20'den fazla özel durumla görevler oluşturun.

ClickUp Otomasyon, e-posta akışını otomatikleştirerek manuel çaba gerektirmeden zamanında güncellemeler göndererek bunu bir adım daha ileri taşır.

Örneğin, geçen hafta keşif görüşmeleri yaptığınız potansiyel müşterilere takip e-postaları göndermeniz gerekiyor. ClickUp Brain, her potansiyel müşteri için kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturabilir. Bu, takipleri otomatikleştirerek saatler kazandıracak ve satış döngüsünü kısaltacaktır.

ClickUp Brain ile etkili e-postalar yazmak için ipuçları ve püf noktaları öğrenin

Sorgunuzu yazın, kendi AI asistanınızdan kişiselleştirilmiş rehberlik alın.

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ClickUp Kullanarak Etkili Satış Stratejileri Oluşturun

Satış şablonu, satış takımınızın güncellemelerini izlemenize, potansiyel müşterileri yönetmenize, müşterilerinizi daha iyi anlamanıza ve etkili satış planları oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ı öne çıkaran nedir? Gelişmiş özellikleri, satış ekibi içinde işbirliği yapmanıza, sürdürülebilir bir şekilde ölçeklendirmenize ve satış iş akışlarınızı özelleştirmenize olanak tanır.

En iyi yanı ne mi?

ClickUp'ın otomasyon ve yapay zeka özellikleri, zamandan tasarruf etmenizi, verimliliği artırmanızı ve tüm satış sürecini optimize etmenizi sağlayarak potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmenize yardımcı olur.

Satış stratejinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Bu etkili satış şablonlarını indirmek ve kullanmak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.