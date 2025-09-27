Sosyal Medya için ChatGPT'yi Nasıl Kullanmalı [ve Nasıl Kullanmamalı]

Sosyal medya yöneticisi olmak zor bir iştir.

Pazarlama stratejinizle uyumlu (ki bu strateji neredeyse hiç sabit kalmaz) bir sosyal medya yayın takvimi planlamak ve uygulamakla kalmaz, aynı zamanda sosyal medya varlığınızı güçlendirebilecek konuları ve trendleri takip etmek için sürekli tetikte olmanız gerekir.

Buna sürekli içerik, tasarım ve hatta ürün takımlarınızla koordinasyonu da ekleyin; işte size öğle yemeği için zaman bulmakta bile zorlandığınız iş günleri.

Neyse ki, planlama ve uygulama ş akışlarınızın bir kısmını basitleştirmek için ChatGPT'yi sosyal medyada kullanabilirsiniz. 🤖

ChatGPT'yi Sosyal Medya İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

ChatGPT'yi sosyal medya pazarlamasında kullanabileceğiniz altı yol vardır: fikir üretme, sosyal medya takvimleri oluşturma, brief hazırlama, sosyal medya gönderileri oluşturma, içerik yeniden kullanma ve görsel oluşturma.

1. Fikir üretme

Sosyal medya takviminizi planlamak için son beyin hücrelerinizi harcadınız ve CMO'nuz sizden güncel bir trendi "kullanmanızı" istiyor. Fikir üretme konusunda tıkanıyorsunuz ve "viral" diyemeden reddedilen fikirler üretiyorsunuz.

İşte bu noktada ChatGPT harika bir fikir danışmanı haline gelebilir ve fikir üretmenize yardımcı olabilir (özellikle sosyal dinleme araçlarından elde edilen içgörülerle desteklendiğinde).

Doğru bağlam ve bir fikir tohumuyla ChatGPT, sizi saniyeler içinde doğru yöne yönlendirebilir ve hatta sosyal medya başlıkları ve paylaşım fikirleri oluşturabilir.

Örnek: Diyelim ki, trend olan bir meme şablonu etrafında bir LinkedIn veya Facebook gönderisi oluşturmak istiyorsunuz.

ChatGPT'ye şablonu verebilir, ürün veya hizmetinizle ilgili ayrıntıları ekleyebilir ve araçtan, sunduğunuz ürün veya hizmetlerle ilgili temel faydalar veya belirli hedef kitle sorunlarıyla bağlantılı içerik seçenekleri sunmasını isteyebilirsiniz.

Ondan akılda kalıcı bir hashtag oluşturmasını isteyin, çıktıyı bir Google Dokümanında düzenleyin, içeriği beklentilerinize göre düzenleyin ve işiniz bitti!

ChatGPT ile sosyal medya paylaşımları ve kampanyalar için saniyeler içinde yeni fikirler üretin

💡Profesyonel İpucu: ChatGPT'nin içerik fikirleri üretmesine yardımcı olmak için belgeler ve görseller kullanın. Örneğin, şirketinizin yakın zamanda yayınladığı bir teknik rapordan sosyal medya içerik fikirleri çıkarmak istediğinizi varsayalım. PDF dosyasını ChatGPT'ye analiz ettirin ve ilgili konu dallarını bulmasını isteyin. İşte bu kadar! Sınırsız fikir.

2. Takvimler

Doğru bağlam ve ayrıntılar verildiğinde, ChatGPT sizin için kapsamlı bir sosyal medya takvimini hızla oluşturabilir.

ChatGPT ile kapsamlı sosyal medya takvimleri oluşturun

Örnek: Diyelim ki SaaS şirketiniz yeni bir ürün özelliği piyasaya sürdü. Bunu duyurmak için sizden sosyal medya için bir içerik takvimi ve çoklu platform tanıtım stratejisi oluşturmanız istendi. ChatGPT'yi kullanarak bir kampanya takvimi oluşturmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz.

İlk olarak, genel bir kampanya yönü ve teması belirleyin. Her kampanya gönderisinin dayandırılmasını istediğiniz temel bir fikir var mı? Ardından, ChatGPT'ye doğru talimatları verin. Bu talimatlar şunları içermelidir: Piyasaya sürülecek yeni özellik, sosyal medya hedefleri ve hedef kitleniz Kampanya teması ve keşfetmek istediğiniz sosyal medya kanalları Platform başına yayın sayısı ve keşfedilecek biçimler Kampanyanın toplam süresi ve yayın sıklığı Piyasaya sürülen yeni özellik, sosyal medya hedefleri ve hedef kitleniz Kampanya teması ve keşfetmek istediğiniz sosyal medya kanalları Platform başına yayın sayısı ve keşfedilecek biçimler Kampanyanın toplam süresi ve paylaşım sıklığı Ardından, ChatGPT'den talimatlarınıza göre potansiyel konuların yer aldığı bir takvim hazırlamasını isteyin. Çıktıyı tablo veya madde işareti biçimiyle alabilirsiniz. Son olarak, araçtan takviminizi istediğiniz özelliklere göre düzenlemesini isteyin, işte bu kadar!

💡Profesyonel İpucu: ChatGPT'yi sosyal medya takvimi oluşturma sürecinde kullanmadan önce, içerik takipçinizde doldurulması gereken farklı sütunları oluşturduğunuzdan emin olun. Ardından, ChatGPT tarafından oluşturulan nihai takvimin tanımladığınız sütunlarla eşleştiğinden emin olun. Bu, biçimlendirme süresinden büyük ölçüde tasarruf etmenizi sağlayacak ve sizi hayal kırıklığından kurtaracaktır.

ClickUp'ın Sosyal Medya Paylaşım Takvimi Şablonu ile sosyal medya takviminizi oluşturun

3. Özetler

ChatGPT, etkili metinler ve kreatif brief'leri hızlı bir şekilde oluşturmak için harika bir araç olabilir.

ChatGPT ile etkili sosyal medya metinleri ve tasarım briefleri oluşturun

ChatGPT ile iş yaparken izleyebileceğiniz iki tür brief oluşturma yaklaşımı vardır.

Brifing belgenize nelerin eklenmesi gerektiğini zaten biliyorsanız, komut satırlarınızda gerekli parametreleri tanımlayın, ChatGPT'den bu alanları doldurmasını isteyin ve gerekli değişiklikleri yapın.

Brief'e ne yazmanız gerektiğini bilmiyorsanız, iyi bir kreatif brief şablonu seçin ve ChatGPT'den gereksinimlerinizi detaylandırmasını isteyin. Bu yaklaşımı benimsiyorsanız, ChatGPT'nin metin yazarı veya tasarımcı rolünü üstlenmesini ve brief'inizi güçlendirebilecek ilgili soruları size sormasını istemek iyi bir fikirdir.

4. Metin Yazarlığı

ChatGPT gibi AI araçlarıyla metin yazımı yapmak zor olabilir.

Elbette, yapay zeka içerik üretmenize insanlardan kat kat daha hızlı bir şekilde yardımcı olur. Ancak aynı zamanda, yaratıcı düşünme yetenekleri oldukça sınırlıdır; bu da, hedef kitlenin bir kilometre öteden kokusunu alabileceği robotik çıktılar üretir (“Bu rekabetçi ortamda…”).

Bot tarafından yazılmış gibi görünmeyen AI tarafından üretilmiş içerik oluşturmanın en iyi yolu nedir? Metin yazımında "cyborg" yaklaşımını benimseyin, yani düşünme işi sizin yapmanız gereken bir şey iken ağır işin yapılması ChatGPT'ye bırakılsın. Bu, metin yazma görevinizi üç adıma bölmeyi gerektirir.

Adım 1: Temel bir brief sağlayın

Burada bir ana brief oluşturur, bunu daha küçük brieflere ayırır ve bu mini brieflerin her birini ChatGPT için ilerlemeyi temsil eden bir dizi komut olarak kullanırsınız.

Metin yazım sürecinin bu aşamasında, ChatGPT'nin markanın üslubunu ve içeriğini doğru bir şekilde yansıtması beklenir, ancak çıktıda yine de bot tarafından yazılmış gibi görünen içerik örnekleri olacaktır.

💡Profesyonel İpucu: Sosyal medya metinlerinizde doğru üslubu bulmakta zorlanıyor musunuz? ChatGPT'den, eğitim amaçlı içerikler için "konuşma tarzında ve eğlenceli" bir üslup kullanmasını veya kişisel hesaplardan paylaşılacak içerikler için "konuşma tarzında, iddialı ve görüşlü" bir üslup kullanmasını isteyin. Ayrıca, okuma seviyesini 8. sınıf öğrencisi seviyesinde olarak belirleyerek cümle yapısını basitleştirebilirsiniz.

Adım 2: AI'nın yardımıyla içeriği düzenleyin

Önceki adımda GPT tarafından üretilen içeriğin yalnızca yaklaşık %30-50'si gerçekten kullanılabilir olacaktır. Şimdi, insan tarafından yazılmış gibi görünmeyen içerik öğelerini ayıklamanın zamanı geldi.

Okuyucuya gerçek bir değer katmayan gereksiz cümleleri süzün

Tekrarlanan kelimeler, ifadeler, terminolojiler ve noktalama işaretleri

Gereksiz veya yanlış benzetmeler ve metaforlar

Emojilerin aşırı veya gereksiz kullanımı

Marka kılavuzlarına uyulmaması

Metinde mizah veya incelik eksikliği

3. Adım: İçeriği kendiniz düzenleyin

Önceki adımdan sonra, GPT tarafından oluşturulan içeriğin yaklaşık %50-70'inin kullanılabilir olduğunu göreceksiniz. Bu oranı %100'e çıkarmak için, ChatGPT'nin yapamadığı anahtar düzenlemeleri kendiniz yapmanız gerekir.

Tonu iyileştirme (içerikinize mizah katmak gibi)

Mantıksal akışı iyileştirmek için metni yeniden yapılandırma

Yararlı benzetmeler ve metaforlar ekleme

Hedef kitlenizin kendiyle özdeşleştirebileceği teknik terimler eklemek

Yararsız içeriğin mevcut örneklerini düzenleme

Platformların karakter sınırlarına uymak için bölümleri kısaltma

5. İçeriği yeniden kullanma

İçerik yeniden kullanımı, sosyal medya stratejinizin büyük bir bölümünü form ediyor olabilir. Bu akıllıca bir harekettir; ürettiğiniz her içeriğin maksimum faydasını elde etmek istersiniz. ChatGPT bu konuda yardımcı olabilir.

ChatGPT'den mevcut içeriğinizi yeniden ifade etmesini istemenin üç yolu vardır.

Yayınlanmış bir içerik öğesinin bağlantısını paylaşın

İçeriyi PDF biçiminde yükleyin ve ChatGPT'den taramasını isteyin

Eski usul Ctrl C + V (veya Mac kullanıcısıysanız Cmd C + V) tuşlarını kullanın ve hemen yeniden kullanıma geçin

Yeniden ifade edilmesini istediğiniz içeriği paylaşımdan önce, platform, hedef kitle, içerik biçimleri, üslup ve geçerli karakter sınırları açısından ChatGPT'ye doğru talimatları verdiğinizden emin olun.

6. Görseller

ChatGPT'nin sizin için görseller ve kreatifler oluşturabileceğini biliyor muydunuz? Sosyal medya paylaşımı için kreatife ihtiyaç duyduğunuzda her seferinde tasarımcınızın odasına uğramanıza veya ona mesaj atmanıza gerek yok.

Ancak burada bir uyarı var: şu anda ChatGPT ve benzeri üretken AI araçları, metin tabanlı reklam öğeleri oluşturmakta zorlanıyor; hatta reklam öğesi içindeki metin tamamen okunaksız hale gelebiliyor.

Dolayısıyla, ChatGPT'yi sosyal medya görseli oluşturmak için kullanıyorsanız, yalnızca metin içermeyen görsellere odaklanan komutlara bağlı kalın. Bunun için iki yol vardır.

Görsel komutları

Sıfırdan bir görsel oluşturmanız mı gerekiyor? Açıklayıcı bir sanat komutu seçebilir, görsel stiline ilişkin belirli talimatlar verebilir ve saniyeler içinde görseller oluşturabilirsiniz.

ChatGPT gösterge paneliinizden doğrudan yeni görseller oluşturun

Referans görseller

Belirli bir sanat stiline dönüştürülmesini istediğiniz bir görseliniz mi var? Bu referans görseli ChatGPT ile paylaşabilir, beklenen sonucu tanımlayabilir ve talimatlarınızı değiştirerek daha fazla varyant elde edebilirsiniz.

ChatGPT ile mevcut görselleri tercih ettiğiniz sanat stiline dönüştürün

💡Profesyonel İpucu: ChatGPT ile oluşturduğunuz her görsel, marka kılavuzunuzla uyumlu hale getirilebilir. Marka renklerinizin onaltılık kodlarını tanımlayabilir, bunları birincil, ikincil ve üçüncül renklere ayırabilir ve GPT'den belirlediğiniz marka renklerinde uygun görseller üretmesini isteyebilirsiniz.

Sosyal Medyada ChatGPT'yi Kullanmak İçin İpuçları

Sosyal medya fikir üretimi ve içerik oluşturma için ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız şunları yapın: komutları daha küçük parçalara ayırın, kendi özel GPT'lerinizi oluşturun, paylaşılabilir bir komut deposu oluşturun ve örnekleri paylaşın.

Yinelemeli bir yönlendirme yaklaşımı benimseyin

Kaçınmanız gereken bir hata şudur: herhangi bir LLM modeline tüm brief'i tek seferde vermek.

ChatGPT gibi araçlar, bilgi yığınlarıyla iyi çalışmaz ve talimatları unutma eğilimindedir. Bu da, takip yorumları yapmak, tüm süreci yeniden başlatmak veya daha kötüsü, değişikliklerin çoğunu kendiniz yapmak için daha fazla zaman harcamanız anlamına gelir.

Daha iyi bir fikir mi? Özetinizi daha küçük parçalara ayırın ve istediğiniz sonucu elde etmek için yinelemeli bir yaklaşım benimseyin.

Örnek: Diyelim ki LinkedIn karuseli için harika bir metin yazmak istiyorsunuz. ChatGPT'ye tüm talimatları bir kerede vermek yerine, araca daha fazla bağlam sağlayın, bir tel kafesle başlayın ve ardından her karusel slaytına birkaç komut verin.

Yinelemeli bir istem yaklaşımı, sohbet başına daha fazla mesaj gerektirir; bu da sohbet sınırınıza daha çabuk ulaşacağınız anlamına gelir (buna birazdan daha ayrıntılı değineceğiz). Ancak bu, sonunda kendiniz düzeltmek veya yeniden düzenlemek zorunda kalacağınız vasat sonuçlarla çalışmaktan çok daha iyidir.

Belirli hedefler için özel GPT'ler oluşturun

ChatGPT'nin ücretli planlarında, hedef odaklı GPT'ler oluşturabilirsiniz, yani kendi özel talimatlarınızı tanımlayabilir veya OpenAI'nin GPT şablonlarını kullanabilirsiniz.

Belirli pazarlama hedefleri için özel ChatGPT asistanları oluşturun

Kendi GPT'nizi oluşturmanın amacı, eğitim süresini kısaltmaktır. Her sohbette üslubu ve hedef kitleyi yeniden tanımlamanıza ya da sosyal medya içeriği istediğinizde önemli referansları tekrar tekrar paylaşmanıza gerek kalmaz.

ChatGPT'de özel GPT'ler oluşturmak veya kullanmak için, aracın kenar çubuğundaki "GPT'leri Keşfet" sekmesine tıklayın, "Oluştur" düğmesine basın veya önceden tanımlanmış GPT şablonlarını bulun ve işe başlayın.

Bir komut deposu oluşturun

ChatGPT kesinlikle verimliliği artıran bir araçtır.

Ancak asıl verimlilik sırrı bilgi paylaşımıdır, yani “Hey, bu komut bu belirli içerik türü veya konu için gerçekten çok iyi sonuç verdi. Sen de denemelisin!”

Ekibinizle paylaşım yapabileceğiniz sağlam (ancak iyi yönetilen) bir ChatGPT komutları deposu oluşturmak iyi bir fikirdir. Bunu yapmanın en hızlı yolu bir elektronik tablodur, ancak daha yönetilebilir ve özelleştirilebilir bir yol ise ClickUp'taki Tablo Görünümü'dür.

💡Profesyonel İpucu: Bir komut istemi deposu oluştururken, güvenlik önlemleri aldığınızdan emin olun. Bu, kimin komut istemleri ekleyip görüntüleyebileceğini, kimin depoyu başkalarıyla paylaşabileceğini, belirli komut istemleriyle ilişkili çıktı kalitesini vb. sıkı bir şekilde kontrol etmek anlamına gelir. ClickUp Docs'taki özel izinler sayesinde bunu yapmak çok kolay!

Örneklerle daha iyi bir bağlam oluşturun

Bir brief ile çalışan her içerik oluşturucu, iyi örneklerden her zaman faydalanır. Bu, ChatGPT gibi üretken AI araçları için de geçerlidir.

AI araçlarının zorlandığı alanlardan biri, sosyal medya içeriği için markanızın sesini veya tonunu taklit etmektir. ChatGPT'nin web'i tarama yeteneği sayesinde, bu sorun artık kolayca çözülebilir.

Örnek: Diyelim ki, herhangi bir ürün pazarlama içeriğinde samimi ama otoriter bir üslup kullanıyorsunuz. Ancak, ChatGPT'nin bunu anlamasını sağlamakta zorlanıyorsunuz. En kolay çözüm, ChatGPT'ye taklit etmek istediğiniz üsluba sahip içeriğin bağlantısını vermek ve ilk taslakları hazırlamasını beklemektir.

Araç belirli bir bağlantıyı tarayamıyorsa, referans olması için belirli bir paragrafı veya cümleyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz (ancak hiçbir şeyi intihal etmediğinizden emin olun).

Sosyal Medyada ChatGPT Kullanımının Sınırlamaları

ChatGPT, sosyal medya performansınızı kesinlikle artırmanıza yardımcı olabilir. Ancak tüm avantajlarına rağmen, bu aracın bazı önemli eksiklikleri de vardır.

Öncelikle, yanlış bilgiler ve hatta hatalı kaynaklara bağlantılar üretebilir. Ayrıca, yaratıcı yanıtlar vermekte zorlanabilir.

ChatGPT'de belirli bir süre içinde yapabileceğiniz sohbet sayısına da katı bir sınırlama getirilmiştir. Daha fazla sohbet limiti istiyorsanız, daha fazla ödeme yapmanız gerekecektir.

Gerçeklere aykırı bilgiler

Yanlış bilgiler, ilk günden beri ChatGPT'nin bir sorunu olmuştur. OpenAI, kullanıcıları olası çıktı hataları konusunda uyarmak için (her sohbetin altına) bir sorumluluk reddi beyanı bile eklemiştir.

Bir içerik kaynağının doğruluğuna güvenemediğinizde, çok fazla zaman kaybedersiniz. ChatGPT'nin çıktısını doğrulamak için harcayacağınız zaman, görevin bu araca verilmesinin asıl amacını, yani verimliliği, boşa çıkarır.

Şimdilik, gerçeklere dayalı doğruluğa büyük ölçüde bağlı olan sosyal medya içeriği oluşturmak için ChatGPT'yi kullanmaktan kaçının. Doğru içerik oluşturmak için bu aracı kullanmanız gerekiyorsa, çıktıda yer alan her veri noktası ve gerçek için kaynak gösterilmesini isteyin.

Robotik yanıtlar

Ne yazık ki, mevcut ChatGPT modelleri yaratıcılık açısından yetersizdir.

Bu araç, insanlar gibi yaratıcı ve hedef kitleye özgü nüansları anlayamaz, bu nedenle ön tanımlı çıktısı ilham verici olmayan, robotik yanıtlardır. Sonuçta ortaya çıkan içerik vasattır ve hedef kitle bunu insan tarafından üretilen içerikten kolayca ayırt edebilir.

Daha büyük zorluk ise, belirli bir ses tonu tanımlasanız veya araca yaratıcı yönlendirmeler verseniz bile, ChatGPT talimatları unutma eğiliminde ve genellikle eğitim verilerine geri dönerek yetersiz sonuçlar üretmesidir.

Kullanım sınırları

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, ChatGPT'den istenen sonuca yaklaşmanın tek yolu, yinelemeli komutlardır. Doğal olarak, bu da sohbet başına daha fazla mesaj gerektirecektir.

Ancak sorun şu ki, ücretli ChatGPT planlarında bile üç saatte en fazla 160 mesaj gönderebilirsiniz. Üstelik bu, en pahalı planda geçerli.

Bu sohbet sınırları, bireysel bir kullanıcıysanız yönetilebilir. Ancak paylaşımlı bir takım hesabınız varsa, bu sınır hızla tükenebilir, yani verimliliğe elveda.

ChatGPT, sosyal medya ş akışlarınızın ayrılmaz bir parçasıysa, şimdilik tek çözüm, her birinde sınırlı sayıda kullanıcı bulunan birden fazla hesap açmaktır.

Sosyal Medya Pazarlaması için ClickUp AI

ClickUp Brain, ChatGPT'nin daha güçlü ve çok yönlü kuzenidir. 🧠

Yani, ClickUp Brain, sosyal medya pazarlamacıları için (ChatGPT gibi) harika bir yazma ve fikir üretme asistanı olmasının yanı sıra, pazarlama yönetimi ş akışlarınızı da destekler.

İçerğe bağlam katın

ChatGPT gibi, ClickUp Brain de sizin için içerik ve fikir üretebilen bir yapay zeka yazma asistanıdır. Ancak burada anahtar bir fark vardır: ClickUp Brain bir yapay zeka olmakla birlikte, çok daha fazla bağlam bilgisine sahiptir.

ClickUp Brain, projelerinizi, belgelerinizi ve görevlerinizi tek bir platformda birleştiren sinir ağları (bu nedenle "beyin") üzerinde çalışır. Bu, ClickUp Brain'i her kullandığınızda, çıktının projeleriniz ve ş akışlarınız hakkında derin bir anlayışa dayandığı anlamına gelir.

Örneğin, ClickUp Brain’in AI Bilgi Yöneticisi ile ClickUp’taki veya ClickUp ile bağlantılı belirli belgeler, wikiler, kişiler, ürünler veya görevlerle ilgili soruların yanıtlarını alabilirsiniz. Dolayısıyla, ClickUp’taki yardım merkezi bloglarınızdan birini sosyal medya karusel gönderisine dönüştürmek isterseniz, yerleşik AI aracının gönderileri oluşturması için doğru bağlamı ayarlamak için çok az zaman harcamanız yeterlidir.

ChatGPT ile yapılacak iş için, zamanınızın yarısını araca son derece ayrıntılı talimatlar vermekle geçirirsiniz.

Sıradan işleri otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Brain, kullanışlı bir içerik oluşturma aracıdır. Ancak ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp Brain aynı zamanda pazarlama projenize ve görev yönetimi ş akışlarınıza yapay zeka getirir.

Örneğin, ClickUp’ın AI Proje Yöneticisi ile belirli bir projeyle ilişkili tüm görevler veya alt görevler için doğru durum güncellemeleri ve raporlar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, araçtan belirli eylemleri (görev durumlarını değiştirmek gibi) gerçekleştirmesini, ayrıntılı proje planları oluşturmasını ve bunları ortak çalışma belgelerine dönüştürmesini, doğru verileri otomatik olarak almasını ve ilgili belge alanlarını doldurmasını isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain ayrıca toplantı tutanakları oluşturabilir, insan benzeri hızlı yanıtlar ayarlayabilir, eylem ögelerini özetleyebilir ve tekrarlayan görevler için şablonlar oluşturabilir.

ChatGPT'nin üretken yapay zeka asistanıyla bunların hiçbirini elde edemezsiniz.

Sınırsız iş yapın

ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp Brain girebileceğiniz komut sayısına bir sınır koymaz. Bu, komutlara daha bilinçli bir yaklaşım sergileyebileceğiniz ve istediğiniz sonuca çok daha yakın, ilgi çekici içerikler üretebileceğiniz anlamına gelir.

Pazarlama Yönetimi için ClickUp

ClickUp ile ChatGPT arasındaki tek fark, AI yeteneklerinin kapsamı değildir.

Daha derinlemesine incelendiğinde, gerçek fark ortaya çıkıyor: ClickUp stratejik bir yapay zeka destekli platformken, ChatGPT taktiksel bir yapay zeka asistanıdır.

Diğer bir deyişle, sosyal medya paylaşımları için harika bir pazarlama metin yazarı veya beyin fırtınası arkadaşı arıyorsanız, hem ClickUp hem de ChatGPT bu işi başarıyla yapabilir.

Ancak, yapay zeka destekli pazarlama yönetimi ( sosyal medya proje yönetimi dahil) için, yapay zeka üretme özelliğinin yerleşik olarak bulunduğu sağlam bir platforma ihtiyacınız varsa, ClickUp tam da teknoloji yığınınıza eklemek isteyeceğiniz çözümdür.

İyi pazarlama, iyi düşünmektir.

ChatGPT gibi en iyi sosyal medya AI araçlarından bazıları harika işler yapar , ancak harika düşünürler değildir. Pazarlamacılar olarak bazen bunu unutur ve üretken AI'nın bizim kadar bağlam ve yaratıcı yeteneğe sahip olduğunu varsayarız. Ancak öyle değildir.

İster sosyal medya başlıkları oluşturmak ister güncel kampanyalar için fikir üretmek amacıyla AI araçlarını kullanıyor olun, bunları her zaman işlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde halletmenizi sağlayan güçlü bir araç olarak düşünün. Ancak yaratıcı kontrol, size ait olmalıdır.

Ayrıca, gerçek süreç verimliliğinin yalnızca içerik üretim süresini iki saatten iki dakikaya indirmekten kaynaklanmadığını (bu da yardımcı olsa da) unutmayın; aynı zamanda iş gününüzdeki diğer ş akışlarını destekleyen ve yükünüzü hafifleten yapay zekadan da kaynaklanır.

ClickUp gibi araçlar tam da yapılacak işi yapmak için geliştirilmiştir. ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve iş gününüze daha fazla verimlilik katın!