takım moralini yükseltecek 50'den fazla Perşembe günü iş için motivasyon sözleri

İki tür insan vardır: Perşembe gününü hafta sonuna bir gün kaldı olarak görenler ve Perşembe gününü bir sonraki Monday'e üç gün kaldı olarak görenler. Ya da belki bu kategorilerin hiçbirine girmiyorsunuz ve Perşembe gününü sadece Perşembe olarak görüyorsunuz.

Yine de, bazen trenler geç kalıyor, favori kahve dükkanınız kapalı ya da finans departmanından Alex ile toplantıyı hiç istemiyorsunuz, çünkü o "bütçe sıkıntısı"nı gerekçe göstererek tüm iyi planları mahvediyor

İşte burada Perşembe günü iş için motivasyonel sözler devreye giriyor. Fırtınalı toplantıları atlatıp galip çıkmak için ihtiyacınız olan güneş ışığı onlar; harika olduğunuzu hatırlatan dostça bir hatırlatıcı. Yapabilirsiniz. Ve bu da geçecek.

i̇ş ve Kişisel Yaşam için 50'den Fazla Perşembe Motivasyon Sözü

Sizi neşelendirmek için, Perşembe sabahı iş için motivasyonel sözler ve güne harika bir başlangıç yapmanızı sağlayacak komik Perşembe sözleri de dahil olmak üzere bir dizi söz topladık.

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Perşembe günü için motivasyonel sözler

Perşembe, Cuma günü çok uzak gibi hissedilen haftanın en uzun günü olabilir. Ancak, olumlu bir yaşam için sağlıklı iş alışkanlıkları oluşturarak takımınızın motivasyonunu yüksek tutmak, güçlü bir şekilde bitirmenin anahtarıdır!

1. Bugün, gelecekteki kendinize teşekkür edeceğiniz bir şey yapın.

1. Bugün, gelecekteki kendinize teşekkür edeceğiniz bir şey yapın.

2. Fırsatlar kendiliğinden gelmez, siz yaratırsınız.

2. Fırsatlar kendiliğinden gelmez, siz yaratırsınız.

3. Büyümek ve gerçek kimliğinizi bulmak cesaret ister.

3. Büyümek ve gerçek kimliğinizi bulmak cesaret ister.

4. Tutum, küçük ama büyük fark yaratan bir şeydir.

4. Tutum, küçük ama büyük fark yaratan bir şeydir.

5. Hayallerimizi gerçekleştirmek için cesaretimiz varsa, tüm hayallerimiz gerçek olabilir.

5. Hayallerimizi gerçekleştirmek için cesaretimiz varsa, tüm hayallerimiz gerçek olabilir.

Walt Disney, Amerikalı animatör, film yapımcısı, seslendirme sanatçısı ve girişimci, Wikipedia aracılığıyla

6. Yapabileceğine inan, yarısını başarmış sayılırsın.

6. Yapabileceğine inan, yarısını başarmış sayılırsın.

7. Tüm hayalleriniz ulaşılabilir. Yapmanız gereken tek şey, onlara doğru ilerlemeye devam etmek.

7. Tüm hayalleriniz ulaşılabilir. Yapmanız gereken tek şey, onlara doğru ilerlemeye devam etmek.

8. Eğer eğleniyorsanız, en güzel anılar o zamanlar oluşur.

8. Eğer eğleniyorsanız, en güzel anılar o zamanlar oluşur.

9. Perşembe günü, zamansız düşünceler ve hayallerle doludur.

9. Perşembe günü, zamansız düşünceler ve hayallerle doludur.

10. Bir yere varmak için atılacak ilk adım, olduğunuz yerde kalmayacağınıza karar vermektir.

10. Bir yere varmak için atılacak ilk adım, olduğunuz yerde kalmayacağınıza karar vermektir.

11. Yaşamak, dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan sadece var olur.

11. Yaşamak, dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan sadece var olur.

12. Tüm hayatınız, kafanızda geçen düşüncelerin bir tezahürüdür.

12. Tüm hayatınız, kafanızda geçen düşüncelerin bir tezahürüdür.

13. Kader şans meselesi değildir; seçim meselesidir.

13. Kader şans meselesi değildir; seçim meselesidir.

14. Bir hayalin varsa, onu yakalamalı ve asla bırakmamalısın.

14. Bir hayalin varsa, onu yakalamalı ve asla bırakmamalısın.

15. Hiçbir şey imkansız değildir. Kelimenin kendisi "Ben mümkünüm!" diyor

15. Hiçbir şey imkansız değildir. Kelimenin kendisi "Ben mümkünüm!" diyor

16. Hayatın birçok virajı ve dönüşü vardır. Sıkı tutun ve yola devam edin.

16. Hayatın birçok virajı ve dönüşü vardır. Sıkı tutun ve yola devam edin.

17. Başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir: önemli olan devam etme cesaretidir.

17. Başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir: önemli olan devam etme cesaretidir.

18. Bazen, işler ters gittiğinde, aslında her şey yoluna giriyor olabilir.

18. Bazen, işler ters gittiğinde, aslında her şey yoluna giriyor olabilir.

19. Önemli olan hayata bakış açınızdır. Kendinizi hafife alır ve fazla ciddiye almazsanız, çok geçmeden günlük hayatımızın mizahını keşfedebilirsiniz. Ve bazen bu, hayat kurtarıcı olabilir.

19. Önemli olan hayata bakış açınızdır. Kendinizi hafife alır ve fazla ciddiye almazsanız, çok geçmeden günlük hayatımızın mizahını keşfedebilirsiniz. Ve bazen bu, hayat kurtarıcı olabilir.

Betty White, Amerikalı aktris ve komedyen , Wikipedia 'dan alıntı

20. Olumlu herhangi bir şey, olumsuz hiçbir şeyden iyidir.

20. Olumlu herhangi bir şey, olumsuz hiçbir şeyden iyidir.

21. Her gün kendi hediyelerini getirir. Kurdeleyi çözün.

21. Her gün kendi hediyelerini getirir. Kurdeleyi çözün.

22. Her gün 1.440 dakika vardır. Bu, her gün 1.440 kez olumlu bir etki yaratma fırsatımız olduğu anlamına gelir.

22. Her gün 1.440 dakika vardır. Bu, her gün 1.440 kez olumlu bir etki yaratma fırsatımız olduğu anlamına gelir.

23. Zor olmasaydı, herkes yapardı. Zor olması onu harika kılan şeydir.

23. Zor olmasaydı, herkes yapardı. Zor olması onu harika kılan şeydir.

24. Harika bir iş yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir. Henüz bulamadıysanız, aramaya devam edin. Yetinmeyin. Kalp meselelerinde olduğu gibi, bulduğunuzda anlarsınız.

24. Harika bir iş yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir. Henüz bulamadıysanız, aramaya devam edin. Yetinmeyin. Kalp meselelerinde olduğu gibi, bulduğunuzda anlarsınız.

Pozitif Perşembe alıntıları

Hafta ortasında moralinizin düşmesi kolaydır, ancak katlanılabilir Perşembe günleri, hafta sonunun yaklaştığını hatırlatan bir hatırlatıcı olabilir. Moralinizi yüksek tutun ve takımınızın kendi yöneticileri olmalarını sağlayın.

25. Pozitif enerji yaymak için elimizden geleni yapıyoruz. Bazıları karşılık verir, bazıları vermez. Bizim enerjimize karşılık veremeyen insanlardan uzak durmak daha iyidir.

25. Pozitif enerji yaymak için elimizden geleni yapıyoruz. Bazıları karşılık verir, bazıları vermez. Bizim enerjimize karşılık veremeyen insanlardan uzak durmak daha iyidir.

26. Bazen mutluluğunuz gülümsemenizin kaynağıdır, ama bazen gülümsemeniz mutluluğunuzun kaynağı olabilir.

26. Bazen mutluluğunuz gülümsemenizin kaynağıdır, ama bazen gülümsemeniz mutluluğunuzun kaynağı olabilir.

27. Hayatın derslerini öğrenmek bir ömür sürer, hayatın sınıfında işler böyle yürür. Ama öğrenirken başkalarına da öğretiriz. Hepimiz hayat okulunda öğretmeniz.

27. Hayatın derslerini öğrenmek bir ömür sürer, hayatın sınıfında işler böyle yürür. Ama öğrenirken başkalarına da öğretiriz. Hepimiz hayat okulunda öğretmeniz.

28. Önemli olan hata değil, o hatadan aldığınız ders.

28. Önemli olan hata değil, o hatadan aldığınız ders.

29. Ne kadar çok bilirsen, o kadar çok hiçbir şey bilmediğini fark edersin.

29. Ne kadar çok bilirsen, o kadar çok hiçbir şey bilmediğini fark edersin.

Şükran Günü sözleri

Perşembe sabahları, küçük başarıları takdir etmek ve şükranlarınızı ifade etmek için harika bir zamandır. Takım çalışmasıyla ilgili bu harika alıntılarla takımınıza ne kadar değerli olduklarını hatırlatın.

30. Hayatımızda fark yaratan insanlara durup teşekkür etmek için zaman bulmalıyız.

30. Hayatımızda fark yaratan insanlara durup teşekkür etmek için zaman bulmalıyız.

31. "Nimetin kıymetini bil" o kadar yaygın bir ifade ki, artık bir slogan haline gelmiştir. Ancak bu ifade, güçlü bir gerçek ve anlam içerir: Sahip olduklarınız için ve sahip olmadıklarınız için şükredin.

31. "Nimetin kıymetini bil" o kadar yaygın bir ifade ki, artık bir slogan haline gelmiştir. Ancak bu ifade, güçlü bir gerçek ve anlam içerir: Sahip olduklarınız için ve sahip olmadıklarınız için şükredin.

32. Zor zamanlarda şükran dolu bir tutum sergilemek çok cesaret ister. Ancak bunu başardığınızda, size güç verir.

32. Zor zamanlarda şükran dolu bir tutum sergilemek çok cesaret ister. Ancak bunu başardığınızda, size güç verir.

33. Elimizdeki nimetleri kesinlikle saymalıyız, ama aynı zamanda bu nimetleri değerlendirmeyi de bilmeliyiz.

33. Elimizdeki nimetleri kesinlikle saymalıyız, ama aynı zamanda bu nimetleri değerlendirmeyi de bilmeliyiz.

34. Hayatın komik bir yanı vardır, minnettar olduğunuz şeyleri not almaya başladığınızda, eksikliklerinizi görmezden gelmeye başlarsınız.

34. Hayatın komik bir yanı var, minnettar olduğunuz şeyleri not almaya başladığınızda, eksikliklerinizi görmezden gelmeye başlıyorsunuz.

35. İnanmayı, denemeyi, öğrenmeyi ve minnettar olmayı bırakmayanlara harika şeyler olur.

35. İnanmayı, denemeyi, öğrenmeyi ve minnettar olmayı bırakmayanlara harika şeyler olur.

36. En önemli şey hayatın tadını çıkarmak, mutlu olmaktır. Önemli olan tek şey budur.

36. En önemli şey hayatın tadını çıkarmak, mutlu olmaktır. Önemli olan tek şey budur.

Audrey Hepburn, İngiliz aktris, Wikipedia aracılığıyla

37. Mutluluk tesadüf değil, tercihtir.

37. Mutluluk tesadüf değil, tercihtir.

38. Minnettarlık hissetmek ve bunu ifade etmemek, bir hediyeyi paketleyip vermemek gibidir.

38. Minnettarlık hissetmek ve bunu ifade etmemek, bir hediyeyi paketleyip vermemek gibidir.

39. Küçük şeylerin tadını çıkarın, çünkü bir gün geriye dönüp baktığınızda bunların büyük şeyler olduğunu fark edebilirsiniz.

39. Küçük şeylerin tadını çıkarın, çünkü bir gün geriye dönüp baktığınızda bunların büyük şeyler olduğunu fark edebilirsiniz.

Perşembe Sabahı Sözleri

40. Bazı insanlar başarıyı hayal ederken, diğerleri her sabah kalkar ve bunu gerçekleştirir.

40. Bazı insanlar başarıyı hayal ederken, diğerleri her sabah kalkar ve bunu gerçekleştirir.

41. Perşembe sabahı ve güneş erken doğuyor, Perşembe sabahı ve ağaçlar şarkı söylüyor.

41. Perşembe sabahı ve güneş erken doğuyor, Perşembe sabahı ve ağaçlar şarkı söylüyor.

Giles, Giles ve Fripp, Vokal Grubu, Discogs aracılığıyla

42. Her günün yeni bir başlangıç olduğunu anlayan kişi bilge kişidir, çünkü bir günde kaç hata yaparsınız?

42. Her günün yeni bir başlangıç olduğunu anlayan kişi bilge kişidir, çünkü bir günde kaç hata yaparsınız?

43. Gün daha yeni başlıyor, ama bu noktaya gelmek için ne kadar yol kat ettiğinize bir bakın.

43. Gün daha yeni başlıyor, ama bu noktaya gelmek için ne kadar yol kat ettiğinize bir bakın.

44. Bugün, kariyerinizin hikayesini yazmaya devam etmek için boş bir sayfa.

44. Bugün, kariyerinizin hikayesini yazmaya devam etmek için boş bir sayfa.

45. Her zaman harika bir şeylerin olacağına inanın.

45. Her zaman harika bir şeylerin olacağına inanın.

46. Bugün yapacağınız şeyler, tüm yarınlarınızı iyileştirebilir.

46. Bugün yapacağınız şeyler, tüm yarınlarınızı iyileştirebilir.

47. İnsanlar, başarılı olmaya karar verdikleri anda başarılı olmaya başlarlar.

47. İnsanlar, başarılı olmaya karar verdikleri anda başarılı olmaya başlarlar.

48. Her sabah memnuniyetle yatmak istiyorsanız, her sabah kararlılıkla kalkmalısınız.

48. Her sabah memnuniyetle yatmak istiyorsanız, her sabah kararlılıkla kalkmalısınız.

49. Her sabah uyanıyorum ve o günün harika bir gün olacağını biliyorum. Günün ne zaman biteceğini asla bilemezsiniz, bu yüzden kötü bir gün geçirmeyi reddediyorum.

49. Her sabah uyanıyorum ve o günün harika bir gün olacağını biliyorum. Günün ne zaman biteceğini asla bilemezsiniz, bu yüzden kötü bir gün geçirmeyi reddediyorum.

50. Sabah erken saatlerde yapılan yürüyüş, tüm gün için bir nimettir.

50. Sabah erken saatlerde yapılan yürüyüş, tüm gün için bir nimettir.

51. Dünyayı değiştiriyorsanız, önemli şeyler üzerinde çalışıyorsunuz demektir. Sabahları uyanmak için heyecanlısınız.

51. Dünyayı değiştiriyorsanız, önemli şeyler üzerinde çalışıyorsunuz demektir. Sabahları uyanmak için heyecanlısınız.

Larry Page, Google'ın eski CEO'su, Wikipedia aracılığıyla

52. Sabah, günün önemli bir zamanıdır, çünkü sabahınızı nasıl geçirdiğiniz genellikle gününüzün nasıl geçeceğini belirler.

52. Sabah, günün önemli bir zamanıdır, çünkü sabahınızı nasıl geçirdiğiniz genellikle gününüzün nasıl geçeceğini belirler.

53. Her sabah uyanır uyanmaz, yüksek sesle üç kez "İnanıyorum" deyin.

53. Her sabah uyanır uyanmaz, yüksek sesle üç kez "İnanıyorum" deyin.

54. Her sabah, geçmişi bırakıp bugünü kucaklamanız için bir hatırlatıcıdır.

54. Her sabah, geçmişi bırakıp bugünü kucaklamanız için bir hatırlatıcıdır.

55. Her sabah yeni bir başlangıç yapmaya hazır olun.

55. Her sabah yeni bir başlangıç yapmaya hazır olun.

56. Sabah uyandığınızda, hayatta olmanın, nefes almanın, düşünmenin, zevk almanın, sevmenin ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün ve o günü anlamlı kılın!

56. Sabah uyandığınızda, hayatta olmanın, nefes almanın, düşünmenin, zevk almanın, sevmenin ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün ve o günü anlamlı kılın!

Perşembe Motivasyon Sözleri Oluşturma ve Paylaşma

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Görevleri planlamak ve önceliklendirmek için Takvim Görünümü'nü, ödemeleri izlemek için Fatura Tablosu'nu, görevleri önem sırasına göre düzenlemek için Öncelik Listesi'ni ve kendinize özel bir verimlilik planı oluşturmak için Başlangıç Kılavuzu'nu kullanın.

Başka bir eğlenceli takım oluşturma etkinliği biliyor musunuz? Alıntı yarışması! Takımınızdan en iyi motivasyon alıntılarını bulmalarını isteyin, en iyisini bulan kişiye öğle yemeği ısmarlayın!

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızın bulduğu tüm harika alıntıları izleyebilirsiniz. İşbirliğine dayalı düzenleme özelliği sayesinde, herkes diğer kişinin ne zaman yazdığını bilir, böylece birbirinizin yazdıklarını yanlışlıkla düzenlemezsiniz.

Ve bu küçük takım oluşturma etkinliğinde başarılı olursanız (dürüst olalım, muhtemelen olacaksınız, siz bir süperstarsınız), neden bir sonraki projenize bir adım önde başlayıp verimlilik araçlarınızı iyi bir şekilde kullanmıyorsunuz?

ClickUp'ın Zaman Takibi ve ClickUp Görevleri gibi araçlar, takımınızın sevdikleriyle yeterince zaman geçirebilmesini sağlar. Sonuçta, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kadar motivasyonel alıntıların etkisini aşan hiçbir şey yoktur.

ClickUp'ın yerleşik proje Zaman Takibi özelliğini kullanarak çeşitli görevlerde zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

Son olarak, takımınızla hızlı bir şekilde iletişim kurmanın etkili bir yolunu arıyorsanız, ClickUp Chat gibi iletişim uygulamalarını kullanın . Bu uygulamalar , takımınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır ve "hızlı toplantı" ihtiyacını azaltarak verimliliği artırır.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor . Ancak bunun bir bedeli var. Ücretsiz raporu alın Çoğu e-posta yalnızca belirli ekip üyelerine ulaştığı için bilgi parçalı kalır ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engeller. 📥 İş Yeri İletişimi Durum Raporumuz verileri ayrıntılı olarak inceler ve takımınızı aynı sayfada tutmanın yollarını gösterir.

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İşte, iş için seçilmiş Perşembe motivasyon sözleri listesinin size ve takımınıza besleyici bir çalışma ortamı yaratmanıza ve uzun bir haftayı atlatmanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

Bunlardan hiçbiri size uymuyorsa, eminim bu size uyacaktır:

Sevgili Perşembe: Cuma az önce aradı. Yarın gelecek ve şarap getirecek.

Sevgili Perşembe: Cuma az önce aradı. Yarın gelecek ve şarap getirecek.

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