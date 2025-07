gününüzü Canlandıracak 50 İlham Verici Verimlilik Sözü

11. To Eat that Frog (Kurbağayı Yemek), en zor görevi ilk olarak yapmak anlamına gelen bir zaman yönetimi terimidir. Her sabah görevlerinizi düzenleyin ve ilk olarak yapılacak en büyük ve en zor görevleri seçin. Böylece, bu görevi gün boyunca erteleme ve tamamlayamama olasılığını ortadan kaldırmış olursunuz.