Singapur'daki en iyi İK yazılımlarını test ettik

İnsan kaynakları teknolojisi pazarının 2031 yılına kadar 71,24 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, 2023 yılındaki 35,05 milyar ABD dolarından %8,2'lik çarpıcı bir artış anlamına geliyor.

Bunun nedeni nedir? İnsan kaynakları fonksiyonlarında, özellikle yüksek çalışan bağlılığının yüksek verimlilikle eşanlamlı olduğu Singapur gibi yerlerde, bağlılığı ve bağlantıyı güçlendirmeye yönelik önemli bir geçiş yaşanmaktadır.

Çevremizde meydana gelen bu dönüştürücü değişikliklerle, doğru İK yazılımını seçmek sadece önemli değil, aynı zamanda zorunludur. Doğru İK araçları, çalışanlarınızla etkileşim kurma, görevleri yönetme ve işinizi büyütme şeklinizi önemli ölçüde değiştirebilir.

Bu nedenle, kuruluşunuz için en bilinçli kararı vermeniz için Singapur'daki en iyi 10 İK yazılımı seçeneğini test edip bir liste hazırladık.

İnsan kaynakları yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İK yazılımı seçerken gözden kaçırmamanız gereken birkaç önemli özellik vardır. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim, böylece tam olarak neye bakmanız gerektiğini bilebilirsiniz:

Merkezi veritabanı: Tüm çalışan verilerini tek ve doğru bir kaynakta merkezileştiren bir yazılım seçin. Bu, yönetimi basitleştirir ve veri bütünlüğünü artırarak her zaman doğru bilgilere kolayca ulaşmanızı sağlar

Çalışan self servisi: Yazılımınız, çalışanların kendi kişisel bilgilerine erişmelerini ve bunları güncellemelerini sağlamalıdır. Bu, İK takımınızın iş yükünü azaltır ve veri yönetimini kolaylaştırır

İşe Alım: İşe alım sürecinizi optimize eden bir yazılım seçin. Adayları hızlı bir şekilde bulmanıza, değerlendirmenize ve işe almanıza yardımcı olarak, Singapur'un İşe alım sürecinizi optimize eden bir yazılım seçin. Adayları hızlı bir şekilde bulmanıza, değerlendirmenize ve işe almanıza yardımcı olarak, Singapur'un rekabetçi yetenek piyasasında kritik öneme sahip işe alım verimliliğinizi artırmalıdır

İşe alım ve işten ayrılma: İK sisteminiz, şirketinize katılan veya şirketinizden ayrılan çalışanlar için sorunsuz geçişler sağlamalıdır. Bu alandaki kolaylaştırılmış prosedürler zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır

Bordro ve ücret yönetimi: Doğru ve zamanında ücret ödemesini garanti eden yazılımlarla bordro işlemlerinizi otomatikleştirin. Bu, verimliliği artırır ve İstihdam Yasası ve Merkezi Provident Fonu (CPF) Yasası gibi Singapur'un katı mali düzenlemelerine uyumu sağlar. Bu yasalar, sırasıyla maaşların zamanında ödenmesini ve çalışanların emeklilik fonlarına uygun katkıların yapılmasını düzenler

Zaman takibi: Maaş bordrolarının doğruluğu ve 1968 tarihli İstihdam Yasası'nın fazla mesai hükümleri gibi çalışma saatlerine ilişkin düzenlemelere uyum için gerekli olan hassas zaman takibi araçları sunan bir yazılım uygulayın

Çalışan planlaması: Yazılımınızın çalışanların çalışma programlarının oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirdiğinden emin olun. Etkili planlama, verimliliği en üst düzeye çıkarır ve Singapur'un hızlı iş kültüründeki tüm operasyonel ihtiyaçları karşılar

Performans yönetimi: İK hedeflerini belirlemenize, izlemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan bir araç seçin. Aktif performans yönetimi, takımınızın büyümesini ve başarısını destekler

Öğrenme ve Gelişim: İK yönetim yazılımınız, Singapur'da inovasyon ve rekabet gücünü sürdürmek için çok önemli olan sürekli eğitimi ve beceri gelişimini desteklemeli, çalışanların büyümesini kolaylaştırmalı ve değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlamalıdır

Uyum: Şirketinizin İstihdam Yasası ve Kişisel Verilerin Korunması Yasası (PDPA) gibi Singapur iş kanunlarına uyumunu sağlayan bir yazılım seçmek çok önemlidir. Bu araçlar, istihdam standartları, veri gizliliği ve çalışan haklarıyla ilgili yasal yükümlülüklerin yönetilmesine yardımcı olmalıdır

2024'te Kullanılacak En İyi 10 İK Yazılımı

Piyasada sayısız çözümün bulunduğu bir ortamda, İK ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmak çok önemlidir. Ancak endişelenmeyin, ben sizin için araştırmayı yaptım! Kapsamlı uygulamalı testler ve analizlerden yararlanarak, 2024 için en iyi 10 İK yazılımını seçtik.

1. ClickUp: İK Proje Yönetimi için en iyisi

Deneyimlerime göre, ClickUp'ın İK yönetim platformu, iş akışlarını ve İK görevlerini ele alma şeklimizi tamamen değiştirdi. İşe alımlara özel özellikleri, işe alım sürecini basitleştiriyor ve adayları, başvuruları ve iletişimi yönetmemize yardımcı oluyor.

En çok takdir ettiğim şey, ClickUp'ın sunduğu kapsamlı özelleştirme. Hiçbir İK departmanının birbirine benzemediğini bilmek, özel alanlar, durumlar ve otomatik hatırlatıcılar gibi özellikleri özelleştirmemi sağlıyor. Ayrıca, ClickUp Entegrasyonları ile 1.000'den fazla başka araca bağlanıyorum ve kuruluşumuzda kullanılan diğer sistemlerle işlevselliği artırıyorum.

ClickUp ile İK operasyonlarınızın yürütülmesini ve teslimatını basitleştirin

ClickUp, maaş bordrosunu yönetirken yerel düzenlemelerle de sorunsuz bir şekilde entegre olur. Örneğin, Singapur'da CPF katkı planlarıyla mükemmel bir şekilde uyumlu çalışarak maaş bordrosu işlemlerinizin tüm yerel yasalara uygun olmasını sağlar. Bu entegrasyon, iş yükünüzü ve stresinizi azaltarak, takımınızı geliştirmeye ve işinizi büyütmeye odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar.

Doğru adaylar işe alındıktan sonra, ClickUp'ın Özel Alanları onay durumlarını izlememi ve eylem öğelerini netleştirmemi sağlıyor. Bu işlevsellik, işe alım aşamasından performans değerlendirmelerine kadar çok önemli bir rol oynuyor.

Bunun ötesinde, her zaman rutin işe alım görevlerimi otomatikleştirmek istedim, ancak ClickUp Otomasyon araçlarıyla tanışana kadar bu süreç karmaşık görünüyordu. Başvuru sahiplerine e-posta göndermek, işe alım için görevler atamak ve hatta performans değerlendirmelerinin zamanı geldiğinde bana hatırlatmak için kolayca yapılandırabilirim.

Ayrıca, ClickUp'ın Takvim görünümü, mülakatları, eğitim oturumlarını ve değerlendirme toplantılarını organize etmek için paha biçilmez bir değere sahiptir. Tüm anahtar etkinliklerin izlenmesini ve görünür bir şekilde planlanmasını sağlar.

Günlük İK görevlerim için ClickUp Brain inanılmaz derecede yardımcı oluyor. AI Bilgi Yöneticisi, ClickUp Çalışma Alanımdaki görevler, belgeler ve personel hakkında hızlı bir şekilde cevaplar sağlıyor ve bilgi aramak için harcadığım zamanı önemli ölçüde azaltıyor. AI Proje Yöneticisi, proje güncellemelerini ve özetlerini otomatikleştirerek, rutin güncellemeler yerine stratejik İK girişimlerine daha fazla odaklanmamı sağlıyor.

Son olarak, ClickUp, takım verimliliğini artırmak ve zaman kazanmak için performans değerlendirme şablonları, bilgi tabanı şablonları ve daha fazlası gibi İK şablonları da sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu'nu kullanarak iç belgelerinizi düzenleyin ve tüm çalışanlarınızın bilgilere kolayca erişebilmesini sağlayın

ClickUp'ın İK Bilgi Bankası Şablonu, İK bilgi yönetimini kolaylaştırmak için çığır açan bir yenilik olmuştur. Merkezi, gezinmesi kolay bir depo oluşturarak İK takımlarının çalışan el kitapları, İKMS politikaları ve daha fazlası gibi tüm önemli belgeleri verimli bir şekilde düzenlemesine, izlemesine ve güncellemesine yardımcı olur. Bu, her bir personelin iyi bilgilendirilmesini ve iç prosedürlerimize uymasını sağlayarak İK verimliliğini ve iletişimi önemli ölçüde artırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın çalışan dizini şablonunu kullanarak tek bir arayüzden çalışan bilgilerini yönetin ve erişin

Dahası, ClickUp'ın Çalışan Dizini Şablonu, çalışan bilgilerini etkin bir şekilde yönetmek ve bunlara erişmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Çalışan bilgilerini düzenli ve güncel tutmak için merkezi ve kolayca aranabilir bir sisteme ihtiyaç duyan tüm kuruluşlar için idealdir.

Çalışan verilerini kategorize etmek, farklı iş durumlarını izlemek ve tüm İK takımı üyelerinin önemli iletişim bilgilerine anında erişebilmesini sağlamak için özellikle yararlı buldum. Bu şablon, İK süreçlerinizi kolaylaştırmak ve iş gücünüzü verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamak için tercih edilebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İnsan kaynakları projelerini özelleştirilebilir görevlere ayırın, ClickUp Görevleri ile işe alım süreçlerinden çalışan değerlendirmelerine kadar her şeyi daha kolay yönetin

ClickUp Görevleri ile İK projeleri için fikirleri özelleştirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Goals ile çalışan memnuniyeti puanlarını iyileştirmekten işe alım hedeflerine ulaşmaya kadar İK hedef ve amaçlarını net bir şekilde belirleyin ve izleyin

ClickUp Gösterge Paneli'nde İK hedeflerini ve amaçlarını görün

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak görevlerle doğrudan bağlantılı kapsamlı İK belgeleri oluşturun. Politika kılavuzlarından öğrenme yönetim sisteminiz için eğitim materyallerine kadar tüm bilgilerin erişilebilir ve güncel olmasını sağlayın

Görevlerle doğrudan bağlantılı kapsamlı İK belgeleri oluşturun

İK takımları arasında işbirliğine dayalı planlama ve beyin fırtınasını teşvik edin. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak çalışanların gelişim yollarını, yedekleme planlamasını veya takımın yeniden yapılandırılmasını görselleştirin

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak İK girişimlerinizi işbirliği içinde planlayın

İşe alım metriklerinin izlenmesinden çalışan bağlılık düzeylerinin izlenmesine kadar, ClickUp Gösterge Panelleri , İK performansına ilişkin kapsamlı bir genel bakışı bir bakışta sunar

ClickUp Gösterge Panelleri ile İK performansına ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin

ClickUp'ın sürükle ve bırak özelliği ile formlar oluşturarak veri toplayın

ClickUp'ın Takvim Görünümü özelliği ile İK ile ilgili etkinlikleri, toplantıları ve son tarihleri etkili bir şekilde planlayın ve yönetin. Performans değerlendirme döngüleri ve eğitim oturumları gibi anahtar tarihlerle herkesin işlerini takip etmesini sağlayın

ClickUp Takvim Görünümü ile İK ile ilgili etkinlikleri yönetin

ClickUp'ın Pulse özelliği ile İK ekibinizin faaliyetleri ve verimlilik eğilimleri hakkında değerli bilgiler edinin. Bu araç, kimin çevrimiçi olduğunu ve şu anda ne üzerinde çalıştığını hızlıca görebilmenizi sağlayan üst düzey bir faaliyet raporu sunar

Verileriniz APAC (Singapur ve Sidney) bölgesinde barındırıldığından PDPA gibi veri gizliliği politikalarına uyun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, yeni kullanıcılar için korkutucu olabilecek çok sayıda işlev sunar. Kullanıcıların tüm özelliklere alışması zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay

İş : 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Talenox: Sorunsuz çalışan yaşam döngüsü yönetimi için HRIS

talenox aracılığıyla

Talenox, işlerin çalışan profillerinin yönetiminden maaş bordrosu işlemlerine ve izin taleplerinin yönetilmesine kadar çeşitli İK görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayan hepsi bir arada bir çözümdür. Talenox ile şirket ve çalışan bilgilerine tek bir merkezi depodan erişebilir, bunları yönetebilir ve koruyabilirsiniz.

Ayrıca, Talenox'un Singapur'da bulunan popüler bankalar ve DBS ve OCBC gibi muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon yetenekleri finansal işlemleri kolaylaştırır ve maaş bordrosu işlemlerini zahmetsiz ve hatasız hale getirir. Talenox'un çevrimiçi HRIS sistemi, ofis işlemlerini buluta taşıyarak her zaman, her yerden erişilebilir hale getirir.

Talenox'un en iyi özellikleri

Şirket ve çalışan bilgilerini tek bir merkezi depoda yönetin ve koruyun, verilere güvenli ve kolay erişim sağlayın

Maaş bordrosu işlemlerini gerçekleştirin, yerel yasal gerekliliklere uyun ve Xero ve QuickBooks gibi bankalar ve muhasebe yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olun

Yıllık izin ve hastalık izni gibi zorunlu izin türleri önceden ayarlanmıştır, böylece çalışanlar izinlerini doğrudan hesaplarından başvurabilir ve yönetebilir

Bulut depolama, iş sahiplerinin, İK yöneticilerinin ve çalışanların herhangi bir konumdan oturum açmasını sağlar

Talenox sınırlamaları

Kullanıcılar, işleri doğru yapmak için biraz deneme ve hata gerektiren karmaşık bir arayüzden bahsediyor

Talenox fiyatlandırması

Temel: 20 $/kullanıcı/ay

Talenox puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Zoho People: Modern iş yerleri için bulut tabanlı İK yazılımı

zoho aracılığıyla

Zoho People, hızla değişen iş dünyasına ayak uydurmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir İK yazılımıdır. İnsan kaynakları yönetim sisteminin çevikliğini ve etkinliğini artırırken, yetenekleri geliştirme ve elde tutma konusunda mükemmeldir.

Singapur Kişisel Veri Koruma Yasası'na (PDPA) sıkı sıkıya bağlı güvenli bir veri yönetim sistemi sağlar. Bu, Zoho People içinde işlenen tüm çalışan verilerinin yetkisiz erişim ve ihlallere karşı korunmasını sağlar ve veri güvenliği konusunda bana gönül rahatlığı verir.

Zoho People'ın bulut tabanlı yapısı, Singapur'da giderek popüler hale gelen esnek çalışma düzenlemelerini desteklemede özellikle faydalıdır. Zoho People 5. 0, rutin görevleri otomatikleştirerek ve çalışan deneyimlerini önceliklendiren kullanıcı dostu bir arayüz sunarak İK işlemlerini basitleştirir.

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Akıllı iş akışlarını ve içgörülü analizleri kullanarak temel İK fonksiyonlarını kolaylaştırın

Gelişmiş izleme ve planlama özellikleriyle işgücü planlamasını geliştirin

Etkili performans yönetimi için esnek hedef ayarları ve sürekli değerlendirmeler uygulayın

Karma seçenekler ve merkezi kurs yönetimi ile sürekli öğrenmeyi teşvik edin

Zoho People sınırlamaları

Kullanıcılar, bazı arayüzlerin üst üste binen öğeler ve aşırı açılır menülerle karmaşık olabileceğini ve bunun da gezinmeyi ve kullanılabilirliği zorlaştırabileceğini not etmişlerdir

Zoho People fiyatlandırması

Essential HR: 0,73 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 1,46 $/kullanıcı/ay

Premium: 2,20 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 2,93 $/kullanıcı/ay

People Plus: 5,49 $/kullanıcı/ay

Zoho People puanları ve yorumları

G2: 4 . 4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

4. ZingHR: AI destekli İK proje yönetimi

crozdesk aracılığıyla

ZingHR, iş ihtiyaçlarınızı ölçeklendirmede özellikle yetkin, dinamik, yapay zeka destekli bir kurumsal İK teknoloji platformudur. Yapay zeka, makine öğrenimi ve blok zinciri teknolojilerini stratejik olarak kullanan ZingHR, sıradan bir araç değildir. En son teknolojiye sahip özellikleri arasında Zero-Touch Payroll, Yüz Tanıma, Dijital Onboarding ve hatta robotik mülakatlar bulunmaktadır.

ZingHR, Singapur iş kanunlarına uyumu sağlayan özel araçlar sunarak, İK uygulamalarını etkileyen yasal değişiklikler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlar. Bu özellik, bu değişiklikleri manuel olarak izlemeye gerek kalmadan İK işlemlerimin en son yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlamak için vazgeçilmezdir.

ZingHR'nin en iyi özellikleri

Zero Touch Payroll gibi yapay zeka destekli İK teknolojilerini kullanarak işgücü stratejilerinizi en yeni iş modelleriyle uyumlu hale getirin

BFSI, IT-ITES, ilaç ve sağlık gibi çeşitli sektörler için özel olarak tasarlanmış çözümlerle İK uygulamalarınızı özelleştirin

ZingHR'nin özel desteği ile ESG odaklı performans yönetimini İK politikalarına dahil edin

ZingHR sınırlamaları

Bazı kullanıcılar gösterge panelinin yavaş yüklendiğini bildirmiştir

WFH ve izinleri işaretlemek için birden fazla yenileme gerekiyor ve bu, sık kullanıcılar için önemli bir rahatsızlık olabilir

ZingHR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ZingHR puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (70+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (10+ yorum)

5. PeopleHum: Kapsamlı insan yönetimi için İK yazılımı

software Advice aracılığıyla

Deneyimlerime göre, PeopleHum, işe alımdan emekliliğe kadar İK süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Yapay zeka ve otomasyon özellikleri, işyerimdeki verimliliği ve bağlılığı önemli ölçüde artırdı. PeopleHum'un anahtar özellikleri arasında, işe alım sürecini daha basit ve etkili hale getiren otomatik işe alım yer alıyor. Güvenli HRIS, çalışan verilerini zahmetsizce yönetmemi sağlıyor.

Bu araç, Singapur'daki şirketlerin çeşitli işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için hem Arapça hem de İngilizce dillerini desteklemektedir.

PeopleHum'un en iyi özellikleri

Kapsamlı HRIS sistemimizle tüm çalışan bilgilerini güvenli bir şekilde yönetin

Sadece maliyetleri yönetmekten, ölçülebilir iş sonuçları elde etmeye geçin

BFSI, IT-ITES, ilaç ve sağlık gibi çeşitli sektörler için özel olarak tasarlanmış çözümlerle İK uygulamalarınızı özelleştirin

PeopleHum sınırlamaları

İlk kurulum zaman alıcı olabilir

Bazı ücretsiz şablonlarda sınırlı özelleştirme seçenekleri

PeopleHum fiyatlandırması

Temel: 2 $/kullanıcı/ay

PeopleHum puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

6. QuickHR: Bulut tabanlı İK yönetimi için en iyisi

quickHR aracılığıyla

QuickHR, çalışan veritabanı yönetiminden maaş bordrosu, izin ve taleplere kadar tüm İK süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

Güvenli Amazon sunucularında barındırılan bu yazılım, yerleşik felaket kurtarma özelliği ile hızlı ve güvenilir hizmet sunar. Kullanıcı dostu arayüzü, karmaşık gezinme işlemlerinde zaman kaybını ortadan kaldırarak İK uzmanlarının daha iyi organizasyonlar oluşturmaya odaklanmasını sağlar.

Bu araç, QuickBooks ve Xero gibi yaygın olarak kullanılan Singapur finans araçlarıyla entegre olur ve bordro ve muhasebe süreçlerini basitleştirir. Bu, finansal doğruluğu ve yerel standartlara uyumu korumak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok önemlidir.

QuickHR'nin en iyi özellikleri

Çalışan veritabanlarını, maaş bordrolarını, izinleri ve talepleri verimli bir şekilde yönetin

QuickBooks ve Xero gibi popüler muhasebe araçları ve bordro yazılımı ve donanımı ile gerçek zamanlı entegrasyon sağlayın

İzin onayları ve talep durumları için bildirimler alın ve hareket halindeyken ayrıntılı maaş bordrolarını görün

QuickHR sınırlamaları

Analitik ve raporlama özellikleri henüz tam olarak entegre değildir

Daha iyi istihbarat ve tahmin için raporlar faydalı olacaktır

QuickHR fiyatlandırması

Temel: 5 $/kullanıcı/ay

Geliştirilmiş: 10 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 15 $/kullanıcı/ay

QuickHR puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

7. Swingvy: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK yazılımı

swingvy aracılığıyla

Swingvy, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için İK işlemlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir İK ve bordro sistemidir. CPF (Merkezi Provident Fonu), MOM (Çalışma Bakanlığı) ve IRAS (Singapur Vergi Dairesi) düzenlemelerine kolayca uyum sağlar.

Swingvy'nin güçlü çevrimiçi İK sistemi, işe alım, bordro, izin yönetimi, talep işleme ve çalışan desteğini sorunsuz ve verimli hale getirir. Xero, Google ve Outlook gibi popüler araçlarla entegre ederek, sorunsuz iş akışları sağlayabilir, zamandan tasarruf edebilir ve maliyetleri azaltabilirsiniz.

Swingvy'nin en iyi özellikleri

Tüm İK bilgilerini ve süreçlerini tek bir yerde merkezileştirin

Kapsamlı insan kaynakları planlaması yapın ve hareket halindeyken İK görevlerini yönetin

Xero gibi muhasebe sistemleriyle bordro entegrasyonu sağlayın

İzin yönetimi, zaman takibi ve talepleri otomatikleştirerek manuel işleri azaltın ve verimliliği artırın

Swingvy sınırlamaları

Telefon veya canlı sohbet desteği sunmaz

Maaş bordroları çalışanlara manuel olarak gönderilmelidir

Swingvy fiyatlandırması

Premium: 5 $/kullanıcı/ay

Maaş bordrosu: 5 $/kullanıcı/ay

Süre: 3 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Swingvy puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. JustLogin: Çalışan odaklı İK yönetimi için en iyisi

justLogin aracılığıyla

Deneyimlerime göre, JustLogin çalışanlara gerçekten öncelik veriyor. Singapur'un İstihdam Yasası'na uygun olarak çalışanların gerçek zamanlı devam ve izin takibi dahil olmak üzere İK yönetiminin her yönünü basitleştiriyor.

24 yılı aşkın insan kaynakları deneyimine sahip JustLogin, bordrodan izin yönetimine kadar insan kaynaklarının her yönünü basitleştiren AI destekli bir HRMS yazılımı geliştirmiştir. Bulut tabanlı platform, tüm çalışan verilerini güvenli bir şekilde depolar ve işe alımdan bordro işlemlerine kadar her şeyi kolayca yönetmenizi sağlar.

JustLogin ayrıca çalışanlar için kullanıcı dostu bir mobil uygulama sunarak, izin başvuruları, maaş bordrosu indirme ve iş arkadaşlarının iletişim bilgilerine hareket halindeyken erişmelerini sağlar. Bu, Singapur gibi teknolojiye yatkın bir işgücü için büyük bir artıdır.

JustLogin'in en iyi özellikleri

Tüm İK ile ilgili görevleri tek bir entegre, bulut tabanlı platformda yönetin

Daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışanların ihtiyaçlarına öncelik verin

Yasal düzenlemelere uyun ve bordro işlemlerini basitleştirin

Yüz tanıma ve coğrafi sınırlama ile giriş/çıkış yapın

Hızlı gider bildirimleri için makbuzları çekin, tarayın ve gönderin

JustLogin sınırlamaları

Kullanıcılar, sistemin öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünebilir

JustLogin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

JustLogin puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,1/5 (70+ yorum)

9. Carbonate HR: Basitleştirilmiş İK çözümleri için en iyisi

hR Tech aracılığıyla

Carbonate, YouRHired entegrasyonu ile işe alımları kolaylaştırır ve e-öğrenme portalı ile sorunsuz bir işe alım süreci sağlar. Yüz tanıma ve konum izleme ile devamlılığı basitleştirir ve tüm kurallara uygun olarak maaş bordrosunu otomatikleştirir.

Mobil uygulama, izin taleplerini ve onaylarını hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Gider talepleri, çek, taran ve gönder özellikleriyle kolaydır ve performans değerlendirmeleri adil ve anlaşılırdır. Genel olarak, Carbonate İK görevlerini basitleştirir ve verimliliği artırır.

Carbonate'in en iyi özellikleri

YouRHired entegrasyonu ile işe alımları basitleştirin ve yeni çalışanlara sezgisel e-öğrenme imkanı sunun

Maaş bordrosunu otomatikleştirin, CPF ile entegre edin ve düzenlemelere uyun

Çalışan performansını değerlendirin ve sorunsuz bir şekilde performans değerlendirmeleri yapın

Dijital çalışma alanı sayesinde manuel izleme yapmadan çalışan el kitaplarını ve belgeleri yönetin

Karbonat sınırlamaları

Kullanıcılar, sistemin öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünebilir

Karbonat fiyatlandırması

Temel: 8 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 8 $/kullanıcı/ay

Carbonate puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

10. HReasily: Bulut Tabanlı İK Yönetimi

software Suggest aracılığıyla

HReasily, iş akışlarını kolaylaştırmak ve insan hatalarını azaltmak için dijital çözümler sunarak İK süreçlerini her zaman, her yerde otomatikleştirir. Özellikle Singapur'da çoklu para birimli bordro işlemlerini ve yerel uyumluluk zorluklarını yönetme konusunda yeteneklidir.

Çalışanlarım mobil uygulamayı kullanarak izin başvurusunda bulunabilir, izinleri onaylayabilir, taleplerini iletebilir, maaş bordrolarını alabilir ve hareket halindeyken giriş/çıkış yapabilir. HReasily, mevcut yazılım ve donanımımla sorunsuz bir şekilde entegre oldu ve verimliliği ve bağlılığı artırdı.

HReasily'nin en iyi özellikleri

Maaş bordrosu işlemlerini otomatikleştirin, doğruluk ve uyumluluk sağlayın

Çalışan taleplerini kolayca oluşturun ve yönetin

İzin taleplerini verimli bir şekilde yönetin ve onaylayın

Mobil uygulama ile tüm İK fonksiyonlarına her yerden erişin

HReasily sınırlamaları

Kullanıcılar, sunucuların sık sık yavaşlaması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

HReasily fiyatlandırma

Temel: 10 $/kullanıcı/ay

HReasily puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İK Mükemmelliğinin Kapılarını Açın: ClickUp ile Bugün Başlayın

Doğru İK yazılımını seçmek, kuruluşunuzun verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırır. Anahtar, ister basitleştirilmiş işe alım, ister kapsamlı çalışan yönetimi veya gelişmiş analitik olsun, özel ihtiyaçlarınıza uygun araçları belirlemektir.

En iyi İK yazılım seçenekleri hakkında ayrıntılı bir genel bakışa sahip olduğunuza göre, şimdi bir sonraki adımı atma zamanı.

Her birinin kendine özgü özellikleri olsa da, ClickUp çok yönlülüğü ve kapsamlı özellikleriyle öne çıkıyor. İşe alımdan çalışan yaşam döngüsü yönetimine ve uyumluluğa kadar tüm İK ihtiyaçlarınızı karşılayan tek bir çözüme sahip olabilecekken, neden göreve özel araçlara yatırım yapasınız?

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve İK fonksiyonunuzun gerçek potansiyelini keşfedin!