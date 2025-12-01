Motion ve ClickUp: En İyi AI Planlama Aracı Hangisi?

Sık sık birbiriyle çakışan bitmek bilmeyen toplantılarla uğraşıyor musunuz? Yoğun programınızda önemli görevleri tamamlamak için zaman ayırmak mı istiyorsunuz? İşte bu noktada bir AI planlama aracı size yardımcı olabilir.

AI planlama araçları takviminizi analiz edip optimize eder; böylece toplantı programınızı manuel olarak yönetme zahmetinden kurtulursunuz.

Google'da "en iyi AI planlama araçları" araması yaptığınızda birçok seçenek karşınıza çıkacaktır. Ancak, hem gereksinimlerinizi karşılayan hem de bütçenize uyan bir araç seçmek zor olabilir.

Birkaç seçkin araç öne çıkıyor ve en iyi seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için en popüler iki aracı karşılaştıracağız. Motion ile ClickUp'ı karşılaştıralım ve her bir aracın özellikler, yetenekler ve fiyatlandırma açısından neler sunduğuna bakalım.

ClickUp nedir?

ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje yönetimi, ürün geliştirme, takım işbirliği ve görev izlemesini tek bir yerden gerçekleştirebilmenizi sağlayan zengin özellikler sunar.

PMO, pazarlama, ürün, mühendislik takımları, ajanslar ve çeşitli diğer departmanlar, karmaşık projeleri ve bunların doğru şekilde uygulanmasını yönetmek, pazarlama stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapmak ve verimli görev planlaması sağlamak için ClickUp'ın kullanıcı dostu arayüzünden ve AI otomasyon araçlarından yararlanıyor.

Takım arkadaşları bilgi, fikir ve önerileri gerçek zamanlı olarak paylaşabilir; bu sayede en iyi fikirlerini bir araya getirebilir ve takım iletişimini basitleştirebilirler. Herkes kendisine atanan projeleri görebilir, projelerin ilerleme durumunu izleyebilir, acil görevlere öncelik verebilir ve dönüm noktalarını görüntüleyebilir; böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Özellikler

İster tek başına çalışan bir girişimci, ister danışman, serbest çalışan veya iş sahibi olun, ClickUp toplantı planlaması için hepsi bir arada bir araçtır. İşte ClickUp'ı en iyi Motion alternatiflerinden biri yapan temel özelliklerine hızlı bir bakış.

Gösterge panelleri

Aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışan bir proje yöneticisi olarak, ClickUp gösterge panelleri aracılığıyla 7/24 proje güncellemelerini alabilirsiniz.

ClickUp gösterge panelleriyle her proje için mükemmel bir görev kontrol merkezi oluşturun

İletişimin karmaşık hale geldiği veya eşzamanlı etkileşimlerin sınırlı olduğu uzaktan çalışan takımlar için. Otomasyonlu raporlama, önemli bilgilere kolay erişim sağlar.

Görevler

ClickUp görevlerini kullanarak projeyle ilgili yapılacak işlerinizi planlayın ve düzenleyin. Görevleri alt görevlere ayırın ve bunları ekip arkadaşlarınıza atayın.

ClickUp görevlerini kullanarak her ihtiyaca göre özelleştirilebilen görev yönetimi ile herhangi bir projeyi düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

Takvim Görünümü

Bir danışman veya serbest çalışan olarak, görevlerinizi, programlarınızı ve etkinliklerinizi tek bir yerde toplamak için bir takvim aracının önemini biliyorsunuz.

ClickUp'ın Takvim Görünümü, proje yönetimi yazılımı içinde iki yönlü senkronize takvimle toplantılar düzenlemenize, görevler oluşturmanıza ve günlük programınızı optimize etmenize olanak tanır. ClickUp'ın mobil uygulamasını kullanarak görevlerinizi planlayın, tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın ve kişisel randevularınız ve takım projeleriniz için hareket halindeyken takvim etkinlikleri oluşturun.

ClickUp Takvim Görünümü ile işinizi görselleştirin ve proje zaman çizelgelerini planlayın

ClickUp Brain

Yoğun bir program, paydaşlarınızla toplantı yaptıktan sonra toplantı özetleri yazmayı, durum raporlarını derlemeyi ve proje güncellemelerini sunmayı zorlaştırabilir.

Yapay zeka asistanı ClickUp Brain, proje yönetimi platformunuzda her şeyi sizin için halleder. Toplantı notlarına dayalı alt görevler oluşturur ve bunları ClickUp içinde doğrudan takım üyelerinize atayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile zahmetsizce doğru toplantı notları oluşturun

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Motion nedir?

Motion uygulaması, projeleriniz ve görevlerinize göre takviminizi otomatik olarak optimize ederek gününüzü planlamanıza yardımcı olmak için yapay zeka kullanır.

Motion, programınızı düzenleyerek zaman kazanmanıza yardımcı olur ve proje yönetimi ile görev yönetimini kolaylaştıran özellikler sunar.

Motion'ın arayüzü nispeten basittir. Yapılacaklar listelerinizi, projelerinizi ve takvimlerinizi tek bir uygulama içinde birleştirir, böylece işinizi tamamlamak için birden fazla sekme ve proje yönetimi aracı arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Özellikler

İşte, programınızı yönetmenize ve profesyonel ve kişisel görevlerinizi planlamanıza yardımcı olacak Motion'ın özelliklerinin bir özeti.

Takvim

Motion’ın Akıllı Takvimi, toplantılarınızı, görevlerinizi, yapılacaklar listelerinizi ve etkinliklerinizi alarak, manuel olarak planlama yapmak için zaman harcamadan verimlilikte artış sağlamanıza yardımcı olacak bir program oluşturur.

Proje Yöneticisi

Proje yöneticileri, karmaşık çıktıları görevlere ayırıp Motion'a ekleyebilir. Her göreve bir sorumlu atar, durum, öncelik seviyesi ve tamamlanma süresini ekler. Motion, bu görevleri ekip arkadaşlarının takvimlerine ekler, böylece herkes ne yapılacak ve ne zaman bitirilmesi gerektiğini bilir.

Görev Yöneticisi

Motion her görevin analizini yapar ve toplantılar arasına takviminize ekler. Görevler öncelik sırasına göre eklenir ve Motion, bunları zamanında tamamlayabilmeniz için takviminizde zaman ayırır.

Toplantı Asistanı

Takviminizin her zaman toplantılarla dolu olmaması için Motion'ın toplantı asistanını kullanarak randevuları istediğiniz zamanda planlayın. Bu otomatik planlama özelliği, size en uygun zaman aralıklarını seçmenize olanak tanır ve toplantı planlayıcı bunları diğer kişilerle paylaşır.

Fiyatlandırma

Bireysel : Aylık 19 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Motion ve ClickUp: Özelliklerin Karşılaştırması

Motion ile ClickUp'ı karşılaştırarak öne çıkan özelliklerini inceleyelim.

ClickUp en çok şunlarla tanınır

Proje ve görev yönetimi : Kapsamlı verimlilik araçları ve özellikleri arasında, görevleri ve projeleri tek bir platformdan kolayca yönetmenize yardımcı olacak bir proje yönetimi alanı, takvim görünümleri ve daha fazlası bulunur

Takım işbirliği: Takımlarınız, : Takımlarınız, ClickUp Belgeler , Beyaz Tahtalar ve Sohbet özelliklerini kullanarak kolayca iletişim kurabilir

ClickUp Docs'u kullanarak takımınızla birlikte belgeler oluşturun

Entegrasyonlar : Karmaşık iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için verimlilik uygulamaları, CRM araçları ve geliştirme çözümleriyle 1000'den fazla entegrasyon

Fiyatlandırma: Kişisel kullanım için sonsuza kadar ücretsiz bir plan ve takımlar, işletmeler ve kurumsal müşteriler için üç farklı fiyatlandırma planı

AI aracı: ClickUp Brain, e-postaları yanıtlamanıza, toplantı notlarını bir araya getirmenize, görevleri dağıtmanıza ve projelerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olacak bir AI asistanıdır

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,3 (9.400'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (12.000'den fazla yorum)

Motion en çok şunlarla tanınır

Takvim yönetimi: Motion, toplantı planlama ve zaman yönetimi özellikleriyle tanınır. Planlanmış tüm toplantılarınızın ve teslim tarihi yaklaşan görevlerinizin görünümü tek bir takvimde görülür

Otomatik toplantı planlayıcı: Takvim etkinliklerinizi izlemenize ve size en uygun zamanlarda toplantılar planlamanıza yardımcı olan bir yapay zeka asistanı

Entegrasyonlar: Verimliliği ve etkinliği artırmak için günlük kullandığınız uygulamalarla bağlantı kurun

Fiyatlandırma: Motion, bireyler ve küçük takımlar için uygun fiyatlı planlar sunar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,2 (86 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,3 (43'ün üzerinde yorum)

Hem Motion hem de ClickUp, proje ve takvim yönetimi konusunda farklı güçlü yönlere sahiptir. İkisinin birbiriyle nasıl karşılaştırıldığını daha yakından inceleyelim.

Planlama için ClickUp'a genel bakış

Projeleri düzenlemek, zaman çizelgelerini planlamak ve takımınızın ilerlemesini görselleştirmek için esnek bir takvim

ClickUp'ın zaman yönetimi özelliği ile zaman tahmini yapın, zamanı takım üyeleri arasında bölüştürün ve beklentileri belirleyin

ClickUp takvim planlama aracı

Bir proje yöneticisi olarak muhtemelen birden fazla görevi, teslim tarihini, projeyi ve diğer takvim etkinliklerini yöneteceksiniz.

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak projelerinizi genel bir bakışla izleyin, ayrıntılara inin ve takvimi ekip arkadaşlarınızla paylaşın.

Yeni görevleri planlayın, takviminize sürükleyip bırakarak ve tarihleri değiştirerek yeni toplantılar oluşturun; görevleri öncelik ve aciliyetine göre özel olarak özelleştirin ve kategorilere ayırın; böylece gününüzü, haftanızı ve ayınızı önceden planlayın.

ClickUp Takvim ile kişisel yapılacaklar listelerini, karmaşık projeleri ve aradaki her şeyi yönetin

En iyi yanı ise Google Takviminizi ClickUp ile senkronize edebilmeniz, toplantıları doğrudan ClickUp'tan başlatabilmeniz ve tüm görevleri tek bir yerde birleştirebilmenizdir.

ClickUp'ı Google Takvim'e bağlayarak ClickUp'ta planlanmış toplantı randevularını kolayca görünümde görüntüleyin

Profesyonel ipucu💡: Rol tabanlı yönetimi etkinleştirin ve izin düzeylerini belirleyerek belgeyi kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorum yapabileceğini kontrol edin.

ClickUp'ta zaman yönetimi

Bir takımı yönetirken yapılacak son şey, görevleri oluşturmak, düzenlemek ve önceliklendirmek için birden fazla elektronik tablo arasında gidip gelmektir.

Her göreve başlangıç ve son teslim tarihleri eklediğinizi, son teslim tarihleri ertelendiğinde bunları değiştirdiğinizi ve çalışanların çalışma saatlerini kaydetmeyi unutmadıklarından ve veri girişi hataları yapmadıklarından (ki bunları daha sonra düzeltmek zorunda kalırsınız) emin olduğunuzu hayal edin.

İşte burada ClickUp'ın Zaman Yönetimi Özelliği imdadınıza yetişir. Bu özellik, tüm bu yanlışlıkları önlemeye yardımcı olur. Her yerden zamanınızı izleyin, çalışanların zaman kaydı başlatıp durdurmasına, görevler arasında geçiş yapmasına ve zamanın nasıl harcandığına dair daha fazla ayrıntı eklemesine izin verin.

Küresel yerleşik zaman takipçisi, zaman raporlamasını kolaylaştırır.

ClickUp'taki zaman takibi özelliği ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

Proje ve görev yönetimi için ClickUp'a genel bakış

Görevler oluşturun ve atayın, projeleri hızla ilerletin

Daha iyi görünürlük için görevleri öğe türlerine göre kategorize edin

Görevlerinizi görselleştirmek için 15'ten fazla farklı görünüm

Proje ilerlemesi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için gösterge panelleri

ClickUp'ta görev yönetimi

ClickUp görevleri ile her proje için görevler ve alt görevler oluşturun, ekip arkadaşlarınızın yeterli bağlam bilgisine sahip olması için açıklamalar ve atanan kişiler ekleyin ve herkesin görevin aciliyetini bilmesi için öncelikleri düşükten acil'e kadar ayarlayın.

ClickUp görevleri'nde atanan yorumlar aracılığıyla net iletişim kanalları oluşturun

Görevleri özelleştirin ve projenizin ilerleyişine genel bir bakış elde edin. İşleri basitleştirmek için, görevleri kategorize etmek üzere herhangi bir göreve özel etiketler ekleyebilirsiniz.

Örneğin, bir görev "Pazarlama" veya "Tasarım" olarak etiketlenebilir. Etiketlerinizi filtreleyerek "Pazarlama" etiketi altındaki tüm görevleri görebilirsiniz. Bu, belirli kriterlere uyan görevleri bulup üzerinde iş yapmayı kolaylaştırır.

ClickUp ayrıca, önemli bilgileri kaydetmek için herhangi bir göreve özel alanlar eklemenize olanak tanır. Müşteri e-posta adresleri, telefon numaraları, görevlerle ilişkili web siteleri ve diğer önemli özellikler gibi ayrıntıları kaydetmek için alanlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp ayrıca, görevleri planlamak ve önceliklendirmek için bir çerçeve sunan görev yönetimi şablonları da sunar. Tek yapmanız gereken, gerekli yerlere ayrıntıları girmek ve bunları takımınızla paylaşmak.

Bu kapsamlı özellikler, ClickUp ile proje yönetimi sürecini çocuk oyuncağı haline getiriyor.

ClickUp'ta proje şeffaflığı

ClickUp, önemli görevleriniz ve bunların son teslim tarihleri için 15'ten fazla farklı görünüm sunar. Bunlar arasında Liste, Pano, Gantt, Takvim, Box ve Zaman Çizelgesi bulunur.

ClickUp'ın Gantt Şeması Görünümü ile proje zaman çizelgelerinizi planlayın, izleyin ve yönetin; görevlerin ve son teslim tarihlerinin sorunsuz bir şekilde koordine edilmesini sağlayarak projenizi başarıyla tamamlayın.

ClickUp’ın Pano Görünümü, bir ş akışının aşamalarını (yapılacaklar, devam eden işler, tamamlananlar vb.) görselleştirmek için mükemmel bir seçenektir. Hangi görevlerin hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritası Görünümü, görevleri düzenlemenin ve görevlerinizi, fikirlerinizi ve ilişkilerinizi ClickUp içinde hiyerarşik bir biçimde göstermenin bir başka ilgi çekici yoludur.

Diğer görünümlere geçmenize gerek kalmadan görevleri doğrudan ClickUp Zihin Haritalarından oluşturun, düzenleyin veya silin

ClickUp'ta ilerleme izleme

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, öncelikler, son tarihler, proje durumu vb. dahil olmak üzere proje ilerlemenizin tam bir resmini sunar.

Grafikleri kullanarak işinizin ilerleme durumunu görselleştirin. Örneğin, pasta grafiği kullanarak projeleri durumlarına göre görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, takımınızın kapasitesini ölçmek için gösterge panellerini kullanabilirsiniz. Atanan kişiyi seçerek atanan görevlerin toplam sayısını görebilir ve kimin ne üzerinde çalıştığına dair ayrıntılı bir döküm elde edebilirsiniz.

ClickUp Dashboards'un İş Yükü bileşenini kullanarak kapasite yönetimini ve iş yükü dağılımını kolaylaştırın

ClickUp, projenin ne kadar zaman aldığını temel alan raporlar oluşturabilir; böylece zamanınızı nerede harcadığınıza dair içgörüler elde ederek zamanınızı etkili bir şekilde izleyip yönetebilirsiniz.

Planlama için Motion'a genel bakış

Intelligent Calendar, görev planlamasını, toplantı planlamasını ve görev önceliklendirmesini sizin için halleder

Toplantı planlayıcıyı kullanarak toplantıları istediğiniz zamanda otomatik olarak planlayın

Motion'ın takvim planlama özelliği

Takvimi manuel olarak oluşturabilir veya AI'nın sizin için yapmasına izin verebilirsiniz. Öncelikler, son tarihler ve tahmini tamamlanma süresi dahil olmak üzere yapılacak görevleri girin; algoritma bunları sizin için öncelik sırasına göre sıralar.

Ayrıca, Motion’ın Akıllı Takvimi tüm takımınızın uygunluk görünümünü gösterir ve uzun tartışmalara gerek kalmadan takım toplantılarını ayarlar.

Motion'ın toplantı planlayıcısı

Motion'ın yapay zeka toplantı asistanı ile herkesin sizinle kolayca randevu almasını sağlayın.

Motion'ın toplantı asistanının öne çıkan özellikleri şunlardır:

Tek seferlik bir bağlantı veya düzenli kontrol toplantıları için tekrarlanan bir toplantı oluşturun

Bloklar içinde çalışan AI planlama aracı (parametreleri siz ayarlayabilirsiniz)

Günlük toplantı sınırlarını belirleyin

Takvim görünümüni kişiselleştirin

Takımınız, müşterileriniz veya potansiyel müşterilerinizle yapacağınız görüşmeler için hazır planlama şablonlarını özel olarak ayarlayın

Görev ve proje yönetimi için Motion özelliklerine genel bakış

Görevleri oluşturmak, eklemek ve izlemek için proje yöneticisi

Görev önceliklendirme ve planlama

Son tarih hatırlatıcıları

Daha iyi görünürlük için Pano ve Liste görünümü

Görevlere daha iyi bir bağlam sağlamak için yorumlar ve ek dosyalar

Motion'da Görev Yönetimi

Takviminize kolayca görevler oluşturabilir ve ekleyebilirsiniz. Her görevde, hızlı erişim için tüm ilgili bilgileri ekleyebileceğiniz bir not alanı bulunur.

Ayrıca, görevler için özel olarak ayırmak istediğiniz zaman aralıklarını tanımlayın. Motion, farklı konumlardaki dosyalara erişmek için zaman kaybetmenizi önlemek amacıyla önemli projeleri bu zaman aralıkları içinde planlayacaktır.

Motion'da Proje Şeffaflığı

Motion'ın proje yöneticisi, farklı görevleri ve atanan kişileri analiz eder ve bunları bireysel takvimlere ekler. Kullanıcılar takvimlerini sık sık kontrol ettikleri için, üzerinde çalışacakları tüm planlanmış görevleri bilirler.

Motion'ın proje yönetimi aracını kullanarak çalışanların Motion Takvimlerini inceleyin ve onlara görevler atayın

Motion'da ilerleme izleme

Motion, görevlerinize atanan kişiler, son teslim tarihleri ve durumları eklemenize olanak tanır. Bu sayede kimin ne üzerinde çalıştığı ve bir görevin ne zaman tamamlanması beklendiği konusunda net bir fikir edinebilirsiniz.

Motion’ın yapay zekası, takviminize göre görevlerin önceliğini belirlemek için programınızı sürekli olarak kontrol eder. Örneğin, son dakika bir toplantı planlanırsa, Motion takviminizdeki görevlerin önceliğini yeniden belirler.

Proje yönetimi için ClickUp mu yoksa Motion mu daha uygun?

Her yönüyle incelendiğinde, ClickUp'ın proje yönetimi için Motion'dan daha uygun olduğu sonucuna varabilirsiniz.

Motion, proje ve görev yönetimi özellikleri ile bir AI takvimi sunsa da, bunlar temel düzeyde olup görev önceliklendirme ve planlama ile sınırlıdır.

Öte yandan ClickUp, iş akışlarınızı ve görev görünümlerinizi özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyan daha gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikler ile AI araçları sunar. Motion ile görevlerinizi kategorize etmeniz veya projenizin ilerleyişi hakkında içgörü elde etmeniz mümkün değildir.

ClickUp, görevlerinizi farklı kriterlere göre segmentlere ayırmanıza yardımcı olmak için Özel Alanlar ve etiketler gibi esnek kategorizasyon seçenekleri sunar.

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, grafikler ve çizelgeler kullanarak proje ilerlemesini görselleştirmenize ve proje yönetimi hedeflerinize uygun şekilde ilerleyip ilerlemediğinizi görmenize olanak tanır.

İşbirliği ve iletişim

Bir sonraki karşılaştırma, Motion ve ClickUp'ın işbirliği ve iletişim özellikleri açısından nasıl farklılık gösterdiğidir.

İşbirliği için ClickUp'ın önemli özellikleri

Belgeler'i kullanarak içerikler oluşturun, paylaşım yapın ve ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Fikirleri eyleme dönüştürmek için sanal Beyaz Tahta

Sohbet ile gerçek zamanlı iletişim kurun

Tüm iletişimleriniz için tek bir gelen kutusu

ClickUp'ta belge oluşturma

ClickUp Docs'u kullanarak proje süreçleri, görev bağımlılıkları ve ş akışlarıyla ilgili önemli bilgileri özetleyin. Takım arkadaşlarınızı bahsetmeyle etiketleyebilir, onlara eylem öğeleri atayabilir, yorumlarda onları etiketleyebilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Ayrıca, her bir belgeyi ilgili görevlerle ilişkilendirebilir ve önemli bilgileri hızlı bir şekilde elde etmek için PDF, elektronik tablo ve PPT bağlantıları ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ta görsel işbirliği

ClickUp Beyaz Tahtaları, takımınız ister ofiste ister uzaktan çalışıyor olsun, fikir üretmek ve birlikte iş yapmak için harika bir yoldur.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile yaratıcı işbirliği ve proje görselleştirmeyi geliştirin

Fikirleri bir araya getirin ve bunları doğrudan Beyaz Tahtadan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Ayrıca bağlantılar, Belgeler, dosyalar ve diğer önemli bilgileri ekleyerek görevleri daha bağlamsal hale getirebilirsiniz.

ClickUp'ta takım iletişimi

ClickUp Sohbet, takımınızda herkesin gizli veya genel kanallar üzerinden iletişim kurmasını ve paylaşımlarını yapmasını sağlar.

Sohbet görünümü, projelerinizin yanında bulunur ve görevler üzerinde işbirliği yapmak için mükemmel bir yoldur. Bu sayede, takımınızla iletişim kurmak için sonsuz CC'lere ve iletilere güvenmek zorunda kalmazsınız.

ClickUp Sohbet Görünümü ile güncellemeleri paylaşın, kaynaklara bağlantı verin ve çevik takım üyelerine ulaşın

Her bir sohbete kimlerin erişebileceğini kontrol edin ve bir takım arkadaşınız size mesaj gönderdiğinde anında bildirim alın.

ClickUp'ta merkezi iletişim merkezi

ClickUp'ın Gelen Kutusu'nu kullanarak bildirimleri, görevleri ve güncellemeleri tek bir merkezi platformdan yönetin. Böylece hiçbir iletişimi kaçırmaz ve önemli görevlerin üstesinden gelirsiniz.

Filtreler ekleyerek en acil bildirimleri öne çıkarın ve neye öncelik vereceğinize karar verin. Örneğin, odaklanarak iş yapmak için bildirimleri veri, proje, bildirim türü ve daha fazlasına göre filtreleyebilirsiniz.

İşbirliği için Motion'ın anahtar özellikleri

Takımınızın projelerini yönetmek için merkezi bir platform

Görevlere notlar, ek dosyalar ve yorumlar oluşturun ve ekleyin

Motion'da merkezi proje yönetimi merkezi

Motion'ın proje yöneticisi, takımınızın tüm projelerini, görevlerini ve zaman çizelgelerini tek bir yerden görüntülemenizi sağlar. Projelerin durumundan, atanan kişilere ve son teslim tarihlerine kadar her şeyi takip edin.

Takımınızda bulunan herkes bu merkeze erişebilir ve görev son tarihleri yaklaştığında veya yineleyen görevler olduğunda bildirim alırlar. Motion’ın proje yönetimi araçları, takımınızın uygunluk durumuna hızlı bir genel bakış sunar ve çok fazla gidip gelme olmadan toplantı planlamanıza olanak tanır.

Motion'da takım iletişimi

Ekip üyelerine kendilerine atanan görevler hakkında daha iyi bir bağlam sunmak için her göreve notlar ve yorumlar ekleyin. İlgili belgeleri takım arkadaşlarınızla paylaşabilir ve Motion içindeki güncellemeler gibi görevle ilgili tartışmalarda onlardan işbirliği yapmalarını isteyebilirsiniz.

Takım üyeleri, proje ilerlemesi hakkında birbirleriyle iletişim kurabilir ve güncellemeleri tüm proje takımıyla merkezi olarak paylaşımda bulunabilir

ClickUp mu yoksa Motion mu daha iyi işbirliği özellikleri sunuyor?

Motion, sınırlı işbirliği özellikleri sunar. Projelerle ilgili notları, yorumları ve bilgileri ekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve tüm projeleri ve atanan kişileri tek bir alandan görebilirsiniz.

Ancak, Motion'ın işbirliği özellikleri burada sona eriyor.

ClickUp'ın proje yönetimi aracıyla takım üyeleri, Docs ve Sohbet üzerinden gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir. Bir takım arkadaşından veya iş arkadaşından geri bildirim almak için harici uygulamalara güvenmek veya sekmeler arasında geçiş yapmak zorunda kalmazlar.

Takım üyeleri ayrıca, takımların verimli bir şekilde birlikte çalışması ve ortak hedeflere ulaşması için hayati önem taşıyan belgeler oluşturma ve paylaşım konusunda işbirliği yapabilir.

Bundan da anlaşılacağı üzere, Motion, ClickUp'ın gelişmiş işbirliği özellikleriyle rekabet edemiyor.

Entegrasyonlar

Entegrasyonlar açısından Motion ile ClickUp'ı karşılaştıralım.

Entegrasyonlar için ClickUp'ın ana özellikleri

ClickUp, daha yüksek verimlilik için 1000'den fazla araçla entegre olur

ClickUp Entegrasyonları ve API'nin yardımıyla özel entegrasyonlar ve ClickUp uygulamaları oluşturabilirsiniz.

ClickUp, 1.000'den fazla üçüncü taraf araçla entegre olarak, önemli özelliklere sahip uyumlu bir Çalışma Alanı oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, Slack entegrasyonu sayesinde konuşmalarınızdan doğrudan ClickUp görevleri oluşturabilirsiniz.

Slack entegrasyonu ile ClickUp'ta görevler oluşturun ve yönetin

Benzer şekilde, Toggl entegrasyonu, ClickUp'tan çıkmadan görevlere harcadığınız zamanı titizlikle izlemenizi sağlar.

ClickUp ayrıca HubSpot, Zendesk, DropBox, Webhooks ve diğer birçok uygulama ile entegre olarak ş akışlarını kolaylaştırır ve projeleri verimli bir şekilde yönetir.

Entegrasyonlar için Motion'ın anahtar özellikleri

Motion, Google Takvim, Zoom, Zapier ve Microsoft Teams gibi uygulamalarla entegre olarak planlamanızı kolaylaştırır ve verimliliğinizi artırır.

ClickUp mu yoksa Motion mu daha iyi entegrasyon özellikleri sunuyor?

Bu sorunun cevabı çok basit.

ClickUp, verimlilik, müşteri ilişkileri yönetimi, zaman takibi, proje geliştirme ve otomasyon araçları dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulamayla entegre olur.

ClickUp, takım boyutuna göre değişmekle birlikte, özellikle de teknoloji yığınında çok sayıda başka araçla çalışan takımlara uygundur.

Motion, minimum düzeyde entegrasyonlar sunar; bu da takımlar büyüdükçe işlevselliğini sınırlayabilir.

ClickUp'ın bir diğer avantajı, geliştiricilerin özel uygulamalar ve entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan API'sidir. Bu, işletmelerin görevleri yönetmek için ihtiyaçlarına ve ş akışlarına göre özelleştirilmiş entegrasyonlar oluşturmasını sağlayacaktır.

Hangi AI Planlama ve Proje Yönetimi Aracı En Üstün?

Motion ile ClickUp'ı karşılaştırdığımızda, özellikler ve fonksiyonlar açısından açık bir kazanan olduğunu gördük.

Motion'ın alternatifi olan ClickUp, karmaşık projeler ve toplantı planlaması için en iyi proje yönetimi yazılımı seçimidir.

Motion'ın, özellikle bir görev ve planlama yönetim aracı olarak güçlü yanları vardır. Yapay zeka asistanı, planınızı düzenli ve derli toplu tutmak için çok önemlidir. Ancak, temel görev planlama ve önceliklendirme dışında başka özelliklere sahip değildir.

ClickUp’ın yapay zeka destekli proje yönetimi aracı, kullanımı kolay bir arayüze, proje yönetimi özelliklerine ve çeşitli takımlar ile ş akışlarına uygun hazır proje yönetimi şablonlarına sahiptir.

ClickUp ile sadece gününüzü planlamak için bir araç elde etmekle kalmazsınız. Bunun yerine, projelerinizi verimli bir şekilde yönetmenize, kolayca işbirliği yapmanıza, uyumlu bir şekilde çalışmanıza ve organizasyonel hedeflerinize etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilecek hepsi bir arada bir çözüm elde edersiniz.

