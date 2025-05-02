2025'in En İyi 13 Motion Uygulaması Alternatifi

Bu yıl verimliliğinizi artırmak mı istiyorsunuz? Motion birçok kişi için vazgeçilmez bir araç olsa da, görev ve takvim yönetimi dünyası son on yılda önemli ölçüde gelişti.

En yeni Motion alternatifleri, daha iyi özelleştirme, daha akıllı yapay zeka ve daha sezgisel arayüzler sunar. Motion'ın sınırlarından sıkıldıysanız veya başka seçenekler olup olmadığını merak ediyorsanız, bu derleme tam size göre.

Güçlü hepsi bir arada verimlilik paketlerinden özel odaklanma araçlarına kadar, bu 13 Motion alternatifi şu anda mevcut olanları temsil ediyor.

Bu yıl ş Akışınızı dönüştürebilecek seçenekleri keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım! 👀

Motion uygulaması nedir?

Motion, planlama, görev yönetimi ve proje planlamasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir verimlilik uygulamasıdır.

Görevleri otomatik olarak düzenler, son teslim tarihlerine göre önceliklendirir ve gerektiğinde programları ayarlar. Uygulama ayrıca takvimleri, işbirliği araçlarını ve görev planlama uygulamalarını entegre ederek işiniz için merkezi bir alan oluşturur.

Motion'un yapay zeka destekli yaklaşımı, manuel planlamayı azaltmayı ve iş akışlarını yolunda tutmayı amaçlamaktadır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Takvim" kelimesi, Roma takviminde ayın ilk gününü ifade eden Latince calendae kelimesinden türemiştir. Bu gün aynı zamanda borç ve faiz ödemelerinin yapıldığı gündü!

Neden Motion Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Motion incelemelerine bakarak kullanıcıların neleri sevdiğini ve nerede zorluklarla karşılaştığını gördük. Birçoğu AI destekli planlamayı takdir ederken, bazıları bunun her zaman iş akışlarına uymadığını düşünüyor.

Motion'a alternatif bir ürün aramak için birkaç neden:

Daha kolay arayüz: Bazı kullanıcılar tasarımın karmaşık olduğunu düşünüyor ve görevleri ve programları yönetmek için daha basit, daha sezgisel bir düzen tercih ediyor

Daha iyi AI doğruluğu: Otomasyon anahtar bir özellik olsa da, bazı kullanıcılar Motion'ın AI'sının görevleri her zaman bekledikleri şekilde önceliklendirmediğini ve bu durumun planlama çakışmalarına yol açtığını bildirmiştir

Daha fazla esneklik: Motion'ın Motion'ın yapay zeka takvimi gününüzü otomatik olarak yapılandırır, ancak öngörülemeyen programları olan kullanıcılar hızlı ayarlamalar yapmakta zorlanır

Daha güçlü işbirliği araçları: Motion, takım çalışmasını destekler, ancak diğer platformlar takım iletişimi ve proje izleme için daha gelişmiş özellikler sunar

Daha duyarlı müşteri desteği: Bazı kullanıcılar, yardıma ihtiyaç duyduklarında desteğe ulaşmakta zorluk yaşadıklarını, canlı yardım yerine çoğunlukla AI chatbotlara güvenmek zorunda kaldıklarını belirtmektedir

Gelişmiş gizlilik denetimleri: Motion, kişisel takvimlere ve kişilere erişim gerektirdiğinden, veri gizliliği konusunda endişeli kullanıcılar daha sıkı güvenlik seçeneklerine sahip alternatifleri tercih edebilir

Daha az teknik sorun: Uygulamada ara sıra teknik sorunlar ve performans düşüşleri bildirilmiştir. Uygulamada ara sıra teknik sorunlar ve performans düşüşleri bildirilmiştir. Günlük planlamalarınız için uygulamaya güveniyorsanız bu durum can sıkıcı olabilir

📮 ClickUp Insight: Verimlilik hafta boyunca sabit değildir ve herkesin kendi zorlukları vardır. İnsanların %35'i için Pazartesi, işleri halletmenin en zor olduğu gündür. %11'i Salı gününün en zor olduğunu söylerken, %7'si verimliliklerinin Çarşamba günü en düşük seviyeye indiğini belirtir. ClickUp, daha esnek bir yaklaşımla bu dalgalanmaları yönetmeyi kolaylaştırır. Motion, gününüzü planlamak için yapay zekaya güvenirken, ClickUp size özelleştirilebilir görev görünümleri, zaman takibi, otomasyon ve yapılacaklar listesi şablonları ile tam kontrol sağlar. Planlayabilir, gerektiğinde ayarlamalar yapabilir ve enerji seviyenize uygun bir şekilde çalışabilirsiniz.

Motion Alternatiflerine Genel Bakış

İşte her bir Motion alternatifini kısaca karşılaştıran bir tablo. 👇

Araç Kullanım örneği En uygun Fiyatlandırma ClickUp Proje ve görev planlama İşleri, takvim etkinliklerini ve AI notlarını yönetme Sonsuza kadar ücretsiz plan mevcuttur, Kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir ücretli planlar Akiflow Çapraz platform görev senkronizasyonu Dağınık görevleri tek bir programa düzenleyin 7 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 34 $'dan başlar Geri alın Odaklanma süresini koruyun Derinlemesine çalışmak için zamanı otomatik olarak bloklayın Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Sunsama Günlük ve haftalık planlama ritüelleri Dikkatli görev incelemesi ile tutarlı kalın 14 günlük ücretsiz deneme; Aylık abonelik 20 $/aydan başlar Asana Yapılandırılmış takım ş Akışları Takımlar arasında hedefleri ve görevleri izleme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar Notion Çalışma Alanı özelleştirme Belgeler, veritabanları ve programlar oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Calendly Harici toplantı planlama Başkalarının sizin kurallarınıza göre zaman ayırmasına izin verin Ücretsiz plan mevcuttur; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Wrike Departman genelinde görünürlük Üst düzey projeleri ve iş yüklerini yönetme 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Todoist Hafif kişisel görev izleme Cihazlar arasında hızlı yapılacaklar listeleri oluşturun Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretsiz planlar kullanıcı başına aylık 2,50 $'dan başlar Trello Görsel proje yönetimi Takım boru hatlarını yönetmek için panolar kullanma Ücretsiz plan mevcuttur, Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar TickTick Kişisel görev ve alışkanlık izleme Listeleri, alışkanlıkları ve takvim görünümlerini birleştirin Yıllık plan: 35,99 $/yıl Rutin Takvim öncelikli verimlilik Minimal kullanıcı arayüzü ve akış ile görevleri planlayın Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar nTask Basit görev ve sorun izleme Hafif takım projelerini uygun maliyetle yönetme 7 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi Motion Alternatifleri

Motion'ın planlama yöntemi size yardımcı olmaktan çok engel teşkil ediyorsa, artık bir değişiklik yapmanın zamanı gelmiş olabilir. İşte verimliliğinizi korumanızı sağlayan en iyi alternatiflerden bazıları. 📝

1. ClickUp (Takvim entegrasyonlu hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Takvimler, görev yönetimi ve planlama özellikleri gibi temel araçları bir araya getirerek, daha fazla esneklik arayan takımlar ve bireyler için güçlü bir Motion alternatifi sunar.

Programları kontrol altında tutmak kolay değildir, özellikle de toplantılar, son teslim tarihleri ve öncelikler gün boyunca değişiyorsa.

ClickUp Takvim

ClickUp Takviminde öncelikli görevler için otomatik olarak odaklanma süresi planlayın

ClickUp Takvim, en önemli görevlere göre görev bloklarını otomatik olarak ayarlar.

Bir pazarlama sorumlusunun bir reklam kampanyasını iyileştirmek için iki saat ayırmayı planladığını, ancak son anda liderlik ekibiyle bir strateji görüşmesi eklendiğini varsayalım. ClickUp, derinlemesine çalışmayı gerektiren oturumu daha geç bir zaman dilimine taşırken, son teslim tarihinden önce yeterli odaklanma süresi sağlar. Böylelikle hiçbir iş aksatılmaz ve acil görevler tüm günü kaplamaz.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın AI Notetaker ile otomatik toplantı transkriptleri ve eylem öğeleri alın

Toplantılar bir sürü eylem öğesi oluşturur, ancak bunları manuel olarak takip etmek bir kabustur. ClickUp AI Notetaker, aramaları kaydeder, tartışmaları yazıya döker ve söylenenlere göre otomatik olarak görevler oluşturur. Örneğin, bir ürün yöneticisi, geliştiricilerin yeni bir özelliği yayınlamayı taahhüt ettiği bir sprint planlama toplantısına katılır.

Toplantı yönetimi yazılımı, tartışmaları kaydeder, özellik gereksinimleri ve test son tarihleri gibi anahtar noktaları özetler ve mühendislere takip görevleri atar.

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile işleri verimli bir şekilde organize edin

Artık, birden fazla takımda projeleri yönetmek, durumları sürekli kontrol etmek, takip etmek ve son teslim tarihlerini güncellemek anlamına geliyor. ClickUp Görevleri, işlerin ilerlemesini sağlayarak her şeyi kolaylaştırır.

Örneğin, bir tasarım takımı bir mobil uygulama lansmanı için UI öğelerini sonlandırıyor. Baş tasarımcı, tel kafesleri tamamlandı olarak işaretler ve geliştirme takımına kodlamaya başlamaları gerektiğini bildiren otomatik bir güncelleme tetikleyicisi çalıştırır. Geliştiriciler bir sorunla karşılaşırsa, bir engelleyici kaydederler ve bu da proje yöneticisini uyarır ve zaman çizelgesini buna göre ayarlar.

ClickUp Brain

ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın Brain ClickUp Brain ile anında proje özetleri ve içgörüler elde edin

Sağlam bir proje planınız olsa bile, en son güncellemeleri bulmak hala sinir bozucu olabilir. ClickUp Brain, anında cevaplar veren yapay zeka destekli bir asistan görevi görür. Bir operasyon müdürünün liderlik toplantısı için hazırlık yaptığını ve departman genelindeki ilerleme hakkında hızlı bir özetine ihtiyacı olduğunu varsayalım.

AI, tamamlanan dönüm noktalarını, bekleyen görevleri ve dikkat edilmesi gereken riskli projeleri vurgulayan gerçek zamanlı bir özet oluşturur.

Her şey manuel arama yapmanıza gerek kalmadan saniyeler içinde sunulur.

ClickUp ayrıca, takımların ve bireylerin her şeyi sıfırdan ayarlamadan düzenli kalmalarına yardımcı olacak program şablonları da sunar.

Örneğin, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, toplantıları, son teslim tarihlerini ve günlük görevleri yönetmek için yapılandırılmış bir yol sağlar. İçerik takvimi planlamak, müşteri toplantılarını takip etmek veya ürün lansmanı zaman çizelgesini düzenlemek için özelleştirin; tüm bunları sıfırdan bir sistem kurma zahmetine girmeden yapabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takım programlarını karşılaştırın: Toplantıları ve son teslim tarihlerini planlamak için herkesin uygunluk durumunu tek bir yerden görün ve sonsuz mesajlaşmalardan kurtulun

Takviminizi sınırsızca kaydırın: Sonsuz yatay kaydırma ile uzun vadeli proje zaman çizelgelerinde zahmetsizce gezinin ve her şeyi tek bir görünümde görünür tutun

Takvimleri güvenli bir şekilde paylaşın: Takım arkadaşlarınıza, müşterilerinize veya paydaşlarınıza genel veya gizli bir bağlantı göndererek, manuel güncellemeler yapmaya gerek kalmadan herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Görevleri görsel olarak izleyin ve yönetin: Sürükleyip bırakarak görev sürelerini ve bağımlılıkları ayarlayın, hızlı değişiklikler yaparak projeleri yolunda tutun

Takvimlerinizi ve toplantı uygulamalarınızı senkronize edin: Google Takvim gibi harici planlama uygulamalarını ve Zoom ve Microsoft Teams gibi Google Takvim gibi harici planlama uygulamalarını ve Zoom ve Microsoft Teams gibi çevrimiçi toplantı araçlarını bağlayarak tüm etkinlikleri ve görevleri tek bir yerden yönetin

AI ile programınızı optimize edin: ClickUp Brain'i kullanarak görevleri son teslim tarihlerine, bağımlılıklara ve iş yüküne göre otomatik olarak önceliklendirin ve planlayın

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Takvimi gerçekten çok beğendiğimi söylemeliyim. Arayüzü oldukça güzel ve yapay zeka onu daha da iyi hale getiriyor. Önceden, Takvim Görünümü'nde Brain ile yapabileceğiniz pek bir şey yoktu. Otomatik planlama mı? Ben varım.

Takvimi gerçekten çok beğendiğimi söylemeliyim. Arayüzü oldukça güzel ve yapay zeka onu daha da iyi hale getiriyor. Önceden, Takvim Görünümü'nde Brain ile yapabileceğiniz pek bir şey yoktu. Otomatik planlama mı? Ben varım.

🔍 Biliyor muydunuz? MÖ 46 yılı, Julius Caesar'ın eski Roma takviminden Jülyen takvimine geçiş için 90 gün eklemesi nedeniyle "Karışıklık Yılı" olarak adlandırılmıştır. Bu, tarihteki en uzun yıl olarak kayıtlara geçmiştir!

2. Akiflow (Platformlar arasında görev yönetimini birleştirmek için en iyisi)

akiflow aracılığıyla

Dijital kaos, görevleri Gmail, Slack, Notion ve düzinelerce diğer platformdan tek bir çalışma alanına çeken Akiflow'da düzenlenir. Temiz, minimalist arayüz verimliliği artırırken, sezgisel klavye kısayolları iş akışınızı hızlandırır.

Akiflow'un en değerli özelliği, takvim ve görevlerin sorunsuz entegrasyonudur. Basit bir sürüklemeyle, yapılacaklar programınızda somut zaman bloklarına dönüşerek gününüzün görsel bir yol haritasını oluşturur. Birden fazla iletişim kanalını yöneten profesyoneller için Akiflow, hoş bir basitlik sunar.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Geçici düşünceleri yakalayın ve gelişmiş doğal dil işleme (NLP) ile eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

Enerjiniz görevlerin gereklilikleriyle uyumlu olduğunda önemli işleri otomatik olarak planlayan yapay zeka destekli zaman bloklama özelliği ile verimli saatlerinizi geri kazanın

Haftalık programları düzenlemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için günlük planlama özelliği ile günlük görevleri planlayın ve önceliklendirin

Önemli güncellemeleri kaçırmadan her aramayı takip etmek için gerçek zamanlı toplantı bildirimleri alın

Akiflow sınırlamaları

Platformda düzenli molalar veya kesinti süreleri planlamak için yerleşik seçenekler bulunmamaktadır

Görünüm ve düzen için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Akiflow, kişisel verimliliğe daha fazla odaklanır ve takım işbirliği için daha az özellik sunar

Akiflow fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro Aylık: 34 $/ay

Pro Yıllık: 19 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Akiflow hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumu şöyle diyor:

Zaman Dilimleri harika bir özellik. Birden fazla görevi aynı zaman dilimine yerleştirebilmem ve bu zaman dilimlerinin tekrarlanabilmesi çok hoşuma gidiyor. […] Ayrıca, görevleri ve projeleri gelecek haftalara veya aylara planlayabilmenizi sağlayan Yaklaşan çerçeve olmadan yaşamak benim için oldukça zor olurdu. […] Ritüeller ve istatistik izleme de harika ve günün veya haftanın hedefini vurgulayabilmeyi gerçekten çok seviyorum.

Zaman Dilimleri harika bir özellik. Birden fazla görevi atayabileceğim zaman dilimlerine sahip olmayı ve bu dilimlerin tekrarlanabilmesini çok seviyorum. […] Ayrıca, görevleri ve projeleri gelecek haftalara veya aylara planlayabilmenizi sağlayan Yaklaşan çerçeve olmadan yaşamak benim için oldukça zor olurdu. […] Ritüeller ve istatistik izleme de harika ve günün veya haftanın hedefini vurgulayabilmeyi gerçekten çok seviyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Etiyopya takvimi, İsa'nın doğumunu farklı bir hesaplama yöntemine göre belirlediği için Gregoryen takviminden yaklaşık yedi yıl geridedir. Etiyopyalılar 21. yüzyılın başlangıcını 11 Eylül 2007'de kutladı!

3. Reclaim (Yoğun programlarda odaklanma süresini korumak için en iyisi)

via Reclaim

Reclaim, toplantı yükünden takviminizi aktif olarak koruyan bir takvim asistanı olarak öne çıkıyor. Bu akıllı araç, takvim düzeninizi analiz eder ve gününüz sonsuz tartışmalara bölünmeden önce odak bloklarını otomatik olarak ayırır.

Değişen toplantılara uyum sağlar, önemli işleri tamamen kaybolmasına izin vermek yerine anında yeniden planlar. Birçok kullanıcı, egzersiz veya okuma gibi kişisel rutinlerde tutarlılık oluşturmak için alışkanlık izleyici özelliğini övüyor.

En iyi özellikleri geri kazanın

Google Takvim ile doğrudan entegre olan otomatik odak zaman blokları ile verimliliğinizi koruyun

Yönetim masraflarını artırmadan tutarlılığı teşvik eden akıllı izleme araçlarıyla sürdürülebilir kişisel ve profesyonel alışkanlıklar oluşturun

Konsantrasyonunuzu korumak ve arka arkaya planlanan toplantılardan kaynaklanan yorgunluğu önlemek için toplantılar ve görevler arasına tampon dönemler ekleyin

Slack ile senkronizasyon sağlayarak durumunuzu otomatik olarak güncelleyin, takımınız toplantıda olduğunuzu veya işe odaklandığınızı bilsin

Sınırlamaları kaldırın

Mobil sürümü bulunmadığından, hareket halindeyken programlarını yöneten kullanıcıların erişimi sınırlıdır

Takvim işlevlerinin ötesinde daha fazla yapılandırma seçeneği arayan kullanıcılar Reclaim AI'yı kısıtlayıcı bulabilir

Analitik özellikleri, özel zaman takibi araçlarına kıyasla yeterince derin değildir

Fiyatlandırmayı geri alın

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırılır)

Puanlamaları ve yorumları geri alın

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusuna göre:

Kullanımı çok kolay ve takvimimle iyi entegre oluyor. Daha önce Motion kullanıyordum ve beğeniyordum, ancak sezgisel değildi. En sevdiğim özellik alışkanlıklar özelliği. Birkaç dakika içinde en sıradan ama düzenli görevlerimin tüm ayrıntılarını ekleyebildim ve Reclaim bunları takvimime tam olarak yerleştiriyor. Kurulumu çok kolaydı. Ayrıca görevlerimi çok sorunsuz bir şekilde yönetiyor.

Kullanımı çok kolay ve takvimimle iyi entegre oluyor. Daha önce Motion kullanıyordum ve beğeniyordum, ancak sezgisel değildi. En sevdiğim özellik alışkanlıklar özelliği. Birkaç dakika içinde en sıradan ama düzenli görevlerimin tüm ayrıntılarını ekleyebildim ve Reclaim bunları takvimime tam olarak yerleştiriyor. Kurulumu çok kolaydı. Ayrıca görevlerimi çok sorunsuz bir şekilde yönetiyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı kültürler eskiden zamanı, ayın döngülerini takip eden ancak güneş yılına uyacak şekilde ayarlanan bir ay-güneş takvimi kullanarak ölçerdi. Bu nedenle Çin Yeni Yılı gibi birçok geleneksel tatilin tarihi her yıl değişir.

4. Sunsama (Dikkatli verimlilikle günlük planlama için en iyisi)

sunsama aracılığıyla

Sunsama, görev yönetimi ve takvim fonksiyonlarını bir araya getirirken, günlük görev sınırları ile gerçekçi planlamayı teşvik eder.

Sabah planlama ritüeli, makul iş yükleri seçmenize yardımcı olarak, aşırı taahhüt verme gibi yaygın hataları önler. Sunsama, Trello, Asana, GitHub ve daha fazlasından görevleri entegre ederek, tam görünürlük için bunları takvim etkinliklerinin yanında görüntüler.

Kullanıcılar, dijital gürültüyü azaltan ve mevcut önceliklere odaklanmalarına yardımcı olan temiz arayüzü takdir ediyor. Ek olarak, gün sonu yansıma istemleri doğal iş sınırları oluşturur ve zamanla planlama doğruluğunu artırır.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Takvim taahhütlerinize sorunsuz bir şekilde bağlanan Kanban tarzı bir organizasyon ile proje ilerlemesini görsel olarak izleyin

E-postaları, Sunsama tarafından sağlanan benzersiz adreslere ileterek doğrudan gelen kutusundan görevlere dönüştürün

Görevler için belirli zaman aralıkları ayırmak, odaklanmış iş oturumlarını ve verimli zaman yönetimini teşvik etmek için zaman dilimleme tekniklerini kullanın

Takvimleri Google Takvim ve Outlook gibi platformlarla senkronize ederek toplantıları ve görevleri tek bir yerden görüntüleyin, çift rezervasyonları önleyin

Sunsama sınırlamaları

Mobil uygulama hala beta aşamasındadır ve iOS bileşenleri ve Apple Watch uyumluluğu gibi özelliklerden yoksundur

Sunsama, karmaşık iş modellerini veya büyük ölçekli projeleri yönetmek için uygun olmayabilir

Bazı takım yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Aylık abonelik: 20 $/ay

Yıllık abonelik: 16 $/ay (yıllık olarak faturalandırılır)

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (25 yorum)

Gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bunu şöyle ifade ediyor:

Sunsama daha iyi bir planlama sürecine (özellikle görevlerle bağlantılı haftalık hedefler — harika) ve çok daha iyi bir entegrasyon sürecine sahiptir. Hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. AI de çok daha iyidir. Otomatik süre önerisini çok seviyorum. Dezavantajı: Sunsama tamamen kanban tabanlıdır, bu yüzden bu görünümü sevmeniz gerekir! Bazen listeler çok uzun hissettirir, ancak iOS uygulaması bu açıdan daha iyidir.

Sunsama daha iyi bir planlama sürecine (özellikle görevlerle bağlantılı haftalık hedefler — harika) ve çok daha iyi bir entegrasyon sürecine sahiptir. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. AI de çok daha iyidir. Otomatik süre önerisini çok seviyorum. Dezavantajı: Sunsama her zaman kanban kullanır, bu yüzden bu görünümü sevmeniz gerekir! Bazen listeler çok uzun hissettirir, ancak iOS uygulaması bu açıdan daha iyidir.

🧠 İlginç Bilgi: Eski Romalılar aslında 10 aylık bir takvim kullanıyordu, bu yüzden Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının isimleri 7, 8, 9 ve 10 anlamına geliyor, ancak şimdi 9 ila 12. aylar!

5. Asana (Karmaşık projelerde takım işbirliği için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, esnek iş akışları ve görselleştirme seçenekleri sayesinde karmaşık takım projelerini yönetilebilir hale getirir. Platform, takımların ihtiyaçlarına göre bakış açılarını değiştirmelerine olanak tanıyan çoklu proje görünümleri (listeler, panolar, zaman çizelgeleri, takvimler) sunar.

Görev bağımlılıkları, otomasyonlar rutin güncellemeleri ve bildirimleri yönetirken işlerin doğru sırayla yapılmasını sağlar. Asana, aşırı yük altında çalışan takım üyelerini vurgulayarak tükenmişliği önleyen iş yükü görünümüyle özellikle işlevler arası takımlar için öne çıkar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevleri atayan, bildirimler gönderen ve manuel müdahaleye gerek kalmadan durumları güncelleyen kurallarla rutin süreçleri otomatikleştirin

Bireysel görevlerin stratejik önceliklere nasıl katkıda bulunduğunu gösteren hedef izleme özelliği ile günlük işleri daha büyük hedeflere bağlayın

Raporlama özelliklerini kullanarak proje performansı hakkında içgörüler elde edin, ilerlemeyi izleyin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

AI yeteneklerinden yararlanarak proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin ve eyleme geçirilebilir öneriler alın

Asana sınırlamaları

Herhangi bir zamanda bir göreve yalnızca bir kullanıcı atanabilir, bu da işbirliğine dayalı ş Akışları ile uyumlu olmayabilir

Özel zaman yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı zaman takibi özelliklerine sahiptir

Performans sorunları bazen çok büyük projelerde veya takımlarda ortaya çıkar

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bu Reddit kullanıcısının yorumuna göz atın:

ASANA'nın ücretsiz sürümünü hem iş hem de kişisel planlama için kullanıyorum, karmaşık pazarlama takvimleri ve takım görevlerini görmek için harika, ancak günlerinizi planlamak için saatlik takvim özelliği yok. Etkinlikleri (tatiller, randevular) eklemek için Google takvimini de kullanıyorum, ancak günlük planlama için pek sevmiyorum.

ASANA'nın ücretsiz sürümünü hem iş hem de kişisel planlama için kullanıyorum, karmaşık pazarlama takvimleri ve takım görevlerini görmek için harika, ancak günlerinizi planlamak için saatlik takvim özelliği yok. Etkinlikleri (tatiller, randevular) eklemek için Google Takvim'i de kullanıyorum, ancak günlük planlama için pek sevmiyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Sovyetler Birliği, verimliliği artırmak için 20. yüzyılda beş günlük hafta (1929) ve altı günlük hafta (1931) dahil olmak üzere farklı takvimler denedi. Geleneksel yedi günlük hafta 1940'ta geri getirildi.

6. Notion (Özelleştirilebilir çalışma alanı tasarımı için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, esnek çalışma alanıyla geleneksel verimlilik engellerini ortadan kaldırır. Veritabanı işlevselliği, basit listeleri projeler, alışkanlıklar veya içerik takvimleri için güçlü izleme sistemlerine dönüştürür.

Notion'un içerik takvimi şablonları, kurulum sürecini hızlandırırken belirli ihtiyaçlara göre kişiselleştirmeye de olanak tanır. Takımlar, aranabilir şirket wiki'leri oluşturan bilgi yönetimi özelliklerine özellikle değer vermektedir.

AI özellikleri, notları özetlemenize, içerik fikirleri oluşturmanıza ve toplantı notlarından eylem öğeleri çıkarmanıza yardımcı olarak organizasyona analitik güç katar.

Notion'un en iyi özellikleri

Düşünme sürecinize uygun herhangi bir yapılandırmada metin, görev, veritabanı ve medyayı birleştirerek tamamen özelleştirilmiş çalışma alanları oluşturun

Şirket bilgilerine anında erişim sağlayan iç içe sayfalar, geri bağlantılar ve güçlü arama özelliği ile kapsamlı bilgi tabanları oluşturun

Verimli bir şekilde işbirliği yaparken hassas bilgileri gizli tutmak için farklı düzeylerde izinleri kontrol edin

İlerleme çubukları, kontrol listeleri ve hatırlatıcılar kullanarak kişisel ve takım hedeflerinizi takip edin

Notion sınırlamaları

Daha dik öğrenme eğrisi, platformun esnekliğini tam olarak kullanabilmek için zaman yatırımı gerektirir

Mobil deneyim, masaüstü sürümüne kıyasla kısıtlı hissettiriyor

Özel şablonlar tasarlamak karmaşık ve zaman alıcı olabilir, bu da özel çözümler arayan kullanıcılar için zorluklar yaratabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.495+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Genel olarak, çok beğendim. Notion'u hem iş hem de kişisel projelerim için hemen hemen her gün kullanıyorum ve aylarca kullandıktan sonra bile hala herhangi bir sorun yaşamadım. Harika bir uygulama ve kişisel favorilerimden biri.

Genel olarak, çok beğendim. Notion'u hem iş hem de kişisel projelerim için hemen hemen her gün kullanıyorum ve aylarca kullandıktan sonra bile hala herhangi bir sorun yaşamadım. Harika bir uygulama ve kişisel favorilerimden biri.

7. Calendly (Planlama konusunda gidip gelmeyi ortadan kaldırmak için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Calendly, toplantı planlamada e-posta trafiğini ortadan kaldırır. Bu basit planlama aracı, gerçek zamanlı takvim durumunuzu yansıtan basit bağlantılar aracılığıyla uygunluk durumunuzu paylaşmanızı sağlar.

Alıcılar, takviminizin tamamını görmeden uygun zamanları seçerek gizliliği korurken verimliliği sağlar. Takımlar, kullanılabilirliğe veya dengeli iş yüklerine göre toplantıları takım üyeleri arasında dağıtan round-robin özelliğini takdir eder.

Ayrıca, Calendly entegrasyonları otomatik olarak toplantı bağlantıları oluşturarak manuel kurulum ihtiyacını azaltır.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Tampon süreler, günlük toplantı sınırları ve rezervasyon hatalarını önleyen saat dilimi bilgisi ile program sınırlarını otomatik olarak koruyun

Özel giriş formlarını kullanarak, toplantıdan önce davetlilerden önemli bilgileri toplayın ve toplantılarınızı daha verimli hale getirin

Mülakatlar, satış görüşmeleri veya takım check-in'leri için uygun süre ve sorular içeren özelleştirilebilir şablonları kullanarak farklı toplantı türlerini kolaylaştırın

Katılımcılara yaklaşan toplantıları hatırlatan otomatik e-posta ve SMS bildirimleriyle toplantılara katılmama oranını azaltın

Calendly sınırlamaları

Farklı zaman dilimlerinde çok katılımcılı toplantıları koordine etmek gibi karmaşık planlama ihtiyaçlarında zorlanabilir

Birincil takvimlerle ara sıra yaşanan senkronizasyon gecikmeleri, çift rezervasyonlara neden olabilir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.290 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.940+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

Bir yorumcu, şu yararlı açıklamayı yapıyor:

Calendly, planlama sürecimizi ciddi şekilde kolaylaştırdı. Kullanıcıların, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin yazılım demolarından teknik desteğe, eğitime ve hızlı bilgilendirmelere kadar her şey için bizimle randevu alabilmelerini sağlamak harika. API'yi CRM'imizle kullanabilmemiz büyük bir artı ve bunu bireysel takvimlerimizle senkronize edebilmek çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, çok dilli etkinlik sayfaları da gerçekten takdir ettiğimiz bir özellik!

Calendly, planlama sürecimizi ciddi şekilde kolaylaştırdı. Kullanıcıların, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin yazılım demolarından teknik desteğe, eğitime ve hızlı bilgilendirmelere kadar her şey için bizimle randevu alabilmelerini sağlamak için harika bir araç. API'yi CRM'imizle birlikte kullanabilmemiz büyük bir artı ve bunu bireysel takvimlerimizle senkronize edebilmek de önemli bir zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, çok dilli etkinlik sayfaları da gerçekten takdir ettiğimiz bir özellik!

🧠 Eğlenceli Bilgi: Fransız Devrimi'nden sonra kullanılan Fransız Cumhuriyet Takvimi, yılı 30 günlük 12 aya bölmüş ve farkı telafi etmek için beş veya altı "ek gün" eklemişti. Bu takvim 1806 yılında terk edildi.

8. Wrike (Departmanlar arasında proje yönetimini ölçeklendirmek için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, uyarlanabilir proje yapılarıyla büyüyen takımlar arasında karmaşık iş akışlarını yönetir. Bu proje yönetimi yazılımı, küçük takımlardan kurumsal departmanlara kadar ölçeklenebilen klasörler, projeler ve görevler aracılığıyla işleri düzenler.

Takım kapasitesini görselleştiren ve darboğazları önleyen iş yükü görünümleri sayesinde kaynak yönetiminde mükemmeldir. Prova ve onay özellikleri, belgeler ve görüntüler üzerinde doğrudan geri bildirim sağlayarak yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırır.

Birçok kurumsal takım, birden fazla proje ve departman genelinde ilerlemeyi izleyen kapsamlı raporlama özelliklerine değer vermektedir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Özel takım ihtiyaçlarına uygun talep formları, otomasyonlar ve onay süreçleri kullanarak farklı departmanlar için iş akışlarını özelleştirin

Projelerin ve günlük görevlerin daha büyük stratejik hedeflere katkıda bulunmasını sağlamak için hedefleri ve anahtar sonuçları (OKR'ler) belirleyin ve izleyin

Görevlere harcanan zamanı kaydederek takım verimliliğini analiz edin, kaynak tahsisini optimize edin ve gelecekteki proje tahminlerini iyileştirin

Onboarding, pazarlama kampanyaları veya ürün lansmanları gibi yaygın iş akışları için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın

Wrike sınırlamaları

Kullanıcılar, gösterge panellerini ve iş akışlarını özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmede zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

Uygulama, gösterge panelinde gelişmiş filtreleme fonksiyonlarından yoksundur, bu da kullanıcıların hangi bilgilerin görüntüleneceğine karar vermelerini zorlaştırır

Yüksek fiyatı, bireyler, küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler için ulaşılmaz kılıyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.760+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.785+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Wrike, diğer birçok proje yönetimi sisteminin yapamadığı şekilde işleri organize etme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Bu, platformun basit bir öğesidir, ancak birden fazla departmanda birden fazla takımı işe alırken büyük bir fark yaratır. Ayrıca, departmanlar arası işbirliği, iş ve dosya paylaşımı konusunda da güçlü yönleri vardır.

Wrike, diğer birçok proje yönetimi sisteminin yapamadığı şekilde işleri organize etme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Bu, platformun basit bir öğesidir, ancak birden fazla departmanda birden fazla takımı işe alırken büyük bir fark yaratır. Ayrıca, departmanlar arası işbirliği, iş ve dosya paylaşımı konusunda da güçlüdür.

9. Todoist (Her yerde basit görev yönetimi için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, tüm cihazlarda çalışan odaklanmış görev yönetimi ile verimlilik karmaşıklığını ortadan kaldırır. Bu akıcı araç, doğal dil girişi ile görevleri hızlı bir şekilde yakalar, tarihleri, öncelikleri ve projeleri otomatik olarak ayarlar.

Herhangi bir cihazdan saniyeler içinde görevleri yakalayabilmenizi sağlayan hızlı ekleme fonksiyonu ile özellikle öne çıkmaktadır. Uzun süreli kullanıcılar, deneyimi karmaşıklaştırmadan işlevselliği artıran güvenilirliği ve özenli güncellemeleri takdir etmektedir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Kişisel yapılacaklar listelerinden takım iş akışlarına kadar ölçeklenebilen projeler ve bölümlerle işleri sezgisel olarak düzenleyin, gereksiz karmaşıklığı ortadan kaldırın

Öncelik, tarih veya proje bağlamına göre tam olarak ihtiyacınız olanı gösteren özelleştirilebilir görünümleri kullanarak odak noktanızı filtreleyin

Tutarlı görev tamamlamayı teşvik eden karma puanları ve verimlilik eğilimleri ile ilerlemeyi görsel olarak izleyin

E-posta ve web siteleriyle entegre olan her platform için yerel uygulamalar ve tarayıcı uzantıları aracılığıyla görevlerinize her yerden erişin

Todoist sınırlamaları

Hatırlatıcılar ve etiketler gibi bazı temel özellikler premium kullanıcılara sınırlıdır ve ücretsiz sürümün kullanışlılığını sınırlar

Yerleşik takvim görünümünün olmaması, harici bir takvim uygulaması kullanmayı gerektirir

İş süresini izlemesi gereken kullanıcılar için zaman takibi özelliği yoktur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.560+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcı için fark yaratan özellikler:

Benim için Todoist bir cankurtaran gibidir. Kurulumu kolaydır ve takımımla birlikte büyük projelerde bile her şeyi net bir şekilde yapılacaklar listesine eklememe yardımcı olur. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek çok kolaydır.

Benim için Todoist bir cankurtaran gibidir. Kurulumu kolaydır ve takımımla birlikte büyük projelerde bile her şeyi net bir şekilde yapılacaklar listesine eklememe yardımcı olur. Ayrıca, son teslim tarihlerini değiştirmek çok kolaydır.

10. Trello (Görsel takım işbirliği için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Trello, Kanban panosu sistemi ile proje yönetimini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Bu kullanımı kolay araç, işi özelleştirilebilir sütunlar arasında hareket eden kartlara düzenleyerek net bir iş akışı görselleştirmesi oluşturur.

Basitliği, yeni kullanıcıların konsepti hemen anlamasına yardımcı olurken, kontrol listeleri, son teslim tarihleri ve otomasyon gibi özellikler sayesinde derinlemesine keşfedilmesini sağlar. Birçok takım, içerik takvimlerinden hata izlemeye ve işe alım süreçlerine kadar her şey için aynı tanıdık pano arayüzünü kullanarak iş akışları oluşturma esnekliğini de takdir ediyor.

Trello'nun en iyi özellikleri

Takvim görünümlerini, zaman takibini, raporlamayı ve düzinelerce diğer özel aracı entegre eden Güçlendiriciler ile işlevselliği genişletin

Kartları taşıma, işi delege etme, etiket ekleme ve tetikleyicilere göre takip görevleri oluşturma gibi Butler kurallarıyla rutin süreçleri otomatikleştirin

Her şeyi tek bir erişilebilir konumda tutan iç içe geçmiş kontrol listeleri, ek dosyalar ve özel alanlar aracılığıyla karmaşık bilgileri düzenleyin

Sprintler, proje yönetimi takvimleri , müşteri kazanımı veya işe alım süreçleri için özel panolar oluşturarak her türlü takım sürecine uyum sağlayın

Trello sınırlamaları

Platform, öncelikle bir Kanban panosu görünümü sunar ve Gantt grafikleri veya zaman çizelgesi görünümleri gibi alternatif perspektifler sunmaz, bu da kapsamlı proje görselleştirmesini engelleyebilir

Pano yapısı, çok büyük veya karmaşık projeler için kullanışsız hale gelir

Trello'nun ücretsiz planı, Çalışma Alanlarını en fazla 10 işbirlikçiyle sınırlar, bu da daha büyük takımlar için yeterli olmayabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,5 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.435+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir Redditor bunu paylaştı:

Trello'yu, üzerinde çalıştığım projeler, görevler vb. genel görünümünü görüntülemek için yararlı buluyorum. Trello'nun gücü, çok basit (panolar, listeler, kartlar) ve kullanımı kolay olması, böylece bilgileri düzenlemeniz gereken hemen hemen her şeye uygulanabilmesidir. %100 mükemmel bir çözüm değil, ancak genellikle "yeterince iyi" ve daha dar çözüm alanlarına odaklanan araçlara göre çok daha az karmaşık ve pahalı.

Trello'yu, üzerinde çalıştığım projeler, görevler vb. hakkında genel bir görünüm elde etmek için yararlı buluyorum. Trello'nun gücü, çok basit (panolar, listeler, kartlar) ve kullanımı kolay olması, böylece bilgileri düzenlemeniz gereken hemen her şeye uygulanabilmesidir. %100 mükemmel bir çözüm değil, ancak genellikle "yeterince iyi" ve daha dar çözüm alanlarına odaklanan araçlara göre çok daha az karmaşık ve pahalı.

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı ülkeler, 1582'de kullanıma girmesinden yüzyıllar sonra Gregoryen takvimini benimsemiştir. Yunanistan, 1923'te takvim değişikliğini yapan son Avrupa ülkesi olmuştur!

11. TickTick (Görev yönetiminin yanı sıra alışkanlık izleme için en iyisi)

tickTick aracılığıyla

TickTick, kapsamlı görev yönetimi ile alışkanlık izlemeyi tek bir odaklanmış uygulamada birleştirir. Bu çok yönlü araç, listeler, panolar ve takvimler dahil olmak üzere birden fazla görünüm sunarken, odaklanmış iş oturumları için Pomodoro zamanlayıcı gibi benzersiz özellikler ekler.

Alışkanlık izleme fonksiyonu, günlük rutinler ve düzenli görevlerde tutarlılık sağlamaya yardımcı olur. Birçok kullanıcı, önemli fonksiyonları düzenli bir arayüze sığdıran düşünceli tasarımı takdir ediyor.

TickTick'in en iyi özellikleri

Tarihleri ve öncelikleri otomatik olarak ayarlayan doğal dil girişi ve sesli komutlarla görevleri anında yakalayın

Görevleri ve etkinlikleri tek bir zaman çizelgesinde gösteren entegre takvim görünümüyle programınızı tamamen görselleştirin

Görev tamamlama, odak oturumları ve alışkanlık tutarlılığı hakkında ayrıntılı istatistikler aracılığıyla verimlilik eğilimlerini izleyin

TickTick sınırlamaları

Uygulamanın işbirliği özellikleri, takım odaklı platformlara kıyasla temel düzeyde kalmaktadır

Cihazlar arasında ara sıra meydana gelen senkronizasyon gecikmeleri karışıklığa neden olabilir

Görünümler ve iş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

TickTick fiyatlandırması

Yıllık plan: 35,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra:4,7/5 (120'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TickTick hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısının yorumu şöyle:

TickTick'e yeni geçtim. Çok beğendim. Süreli görevler ekleyebileceğim bir şeye ihtiyacım vardı, TickTick tam da bunu sunuyor. Deneyin, pişman olmayacaksınız. iOS Ana Ekran bileşenleri de çok güzel.

TickTick'e yeni geçtim. Çok beğendim. Süreli görevler ekleyebileceğim bir şeye ihtiyacım vardı, TickTick tam da bunu sunuyor. Deneyin, pişman olmayacaksınız. iOS Ana Ekran bileşenleri de çok güzel.

12. Routine (Minimalist takvim tabanlı verimlilik için en iyisi)

routine aracılığıyla

Routine, takvim öncelikli bir yaklaşımla verimliliği basitleştirmeye odaklanır.

Zaman bloklama sistemi, günlük planlayıcı gerçekçi programlar oluştururken gününüzü nasıl geçirdiğinizi görselleştirmenize yardımcı olur. Günlük sıfırlama özelliği, düzenli planlama ve değerlendirmeyi teşvik ederek verimlilik alışkanlıklarında tutarlılık sağlar.

Routine, kişisel verimlilik tarzınıza uyum sağlar ve karmaşık olmadan özelleştirme olanağı sunar. Sonuç, katı bir çerçeve yerine düşünce sürecinizin bir uzantısı gibi hissettiren daha doğal bir deneyimdir.

Rutin en iyi özellikler

Fare kullanımını en aza indiren ve aracı yönetmek yerine planlamaya odaklanmanızı sağlayan klavye kısayollarıyla hızlıca gezinin

Programınızda tutarlılık sağlayan günlük planlama şablonlarıyla karar verme yorgunluğunu azaltın

Sonsuz özellik keşfi yerine mevcut önceliklerinizi vurgulayan, kasıtlı olarak minimal bir arayüz sayesinde odaklanmanızı koruyun

Rutin sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, uygulamanın açılmasının yavaş olabileceğini bildirmiştir

Routine'in proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonları şu anda sınırlıdır

Takım planlaması veya paylaşılan takvimler için işbirliği özellikleri yoktur

Rutin fiyatlandırma

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rutin derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Routine hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'deki bir yorumcu bu deneyimini paylaştı:

Routine, günlük iş görevlerimi planlamama yardımcı olan harika bir verimlilik uygulamasıdır. Günlük rutinimi oluşturmam ve sürdürmemde bana yardımcı oluyor. Routine, şık ve görsel olarak çekici bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Uygulaması kolaydır ve oldukça kullanıcı dostudur.

Routine, günlük iş görevlerimi planlamama yardımcı olan harika bir verimlilik uygulamasıdır. Günlük rutinimi oluşturmam ve sürdürmemde bana yardımcı oluyor. Routine, şık ve görsel olarak çekici bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Uygulaması kolaydır ve oldukça kullanıcı dostudur.

13. nTask (Bütçe dostu takım görev yönetimi için en iyisi)

via nTask

nTask'ın çok yönlü platformu, görev izleme, zaman yönetimi ve takım iletişimi özelliklerini, karmaşıklık yerine netliği ön plana çıkaran bir arayüzde bir araya getirir.

NTask'ı ayıran özellik, yapı ve esnekliğe yönelik dengeli yaklaşımıdır. Platform, farklı çalışma tarzlarına ve proje gereksinimlerine uyum sağlarken projeleri yolunda tutmak için yeterli organizasyon sağlar.

Büyüyen takımlar, ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen işlevsellik ve uygun fiyat dengesini takdir ediyor.

nTask'ın en iyi özellikleri

Görevler, sorunlar, riskler ve zaman çizelgeleri için entegre modüller aracılığıyla tüm projeleri tek bir platformda yönetin

Bağımlılıkları, dönüm noktalarını ve kaynak tahsisini gösteren etkileşimli Gantt grafikleriyle proje zaman çizelgelerini görselleştirin

Gündemler, katılımcılar, kararlar ve eylem öğesi atamaları için özel araçlarla toplantı sonuçlarını eksiksiz bir şekilde belgelendirin

Belirli görevlere göre zamanı otomatik olarak takip edin ve faturalandırma veya verimlilik analizi için ayrıntılı raporlar oluşturun

nTask sınırlamaları

Kullanıcılar, mobil uygulamanın eski ve yavaş olduğunu bildirmiştir

Özel alanlar, favoriler ve alan toplama gibi özelliklerin olmaması, kullanıcıların platformu kendi özel iş akışı gereksinimlerine göre özelleştirmelerini engeller

Raporlama özellikleri, kurumsal proje yönetimi araçlarına kıyasla yeterince derin değildir

nTask fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (105+ yorum)

Gerçek kullanıcılar nTask hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

nTask, diğer bazı tanınmış proje yönetimi yazılımlarından çok daha uygun fiyatlıdır, bu da onu mütevazı bir bütçeye sahip serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için ideal hale getirir. En sevdiğim nTask özelliği Panolar – görevlerin ilerlemesini bir bakışta düzenlemenin eğlenceli ve görsel bir yolu. Çok karmaşık hareketli parçalara sahip büyük bir kurumsal işletme değilseniz, çoğumuz nTask ile gayet iyi iş çıkaracaktır!

nTask, diğer bazı tanınmış proje yönetimi yazılımlarından çok daha uygun fiyatlıdır, bu da onu mütevazı bir bütçeye sahip serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için ideal hale getirir. En sevdiğim nTask özelliği Panolar – görevlerin ilerlemesini bir bakışta düzenlemenin eğlenceli ve görsel bir yolu. Çok karmaşık hareketli parçalara sahip büyük bir kurumsal işletme değilseniz, çoğumuz nTask ile gayet iyi idare ederiz!

📖 Ayrıca okuyun: Verimlilik Hileleri ve İpuçları

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Verimlilik araçları, gününüzü daha kolay hale getirmeli, daha karmaşık hale getirmemelidir. Görevler birikip öncelikler değiştiğinde, hızlı bir şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olacak bir sisteme ihtiyacınız vardır.

ClickUp, işlerinizi tek bir yere getirir — görevleriniz, takviminiz, toplantılarınız ve takım güncellemeleriniz birbirine bağlı kalır.

Gününüzü planlayabilir, odaklanma zamanlarını bloklayabilir, değişen son teslim tarihlerini yönetebilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan her şeyi yolunda tutabilirsiniz.

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