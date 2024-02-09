Ürün Yönetimi Çerçeveleri: Başarılı Strateji Teknikleri

Teknoloji açısından, katlanarak gelişen bir çağda yaşıyoruz. Yani, gözümüzü her kapattığımızda, hayatımızı kolaylaştıran yeni bir icat ortaya çıkıyor.

Ve bunun için ürün yöneticilerine teşekkür etmeliyiz. 👊

Ürün yöneticisi olarak, mühendisler ve tüketiciler arasında bağlantı görevi görürsünüz. Müşterilerin en çok ne istediği konusunda bilgi toplamak (ister yeni bir ürün ister mevcut bir ürünün yeni bir özelliği olsun) ve bu istek listelerini ürün geliştirme takımlarına iletmek sizin görevinizdir.

Kulağa karmaşık mı geliyor? Öyle olabilir, ancak ürün yönetimi çerçeveleri süreci basitleştirmeye yardımcı olur. Aşağıda, ürün yönetimi çerçevelerinin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve işiniz için en uygun çerçeveyi açıklıyoruz.

Ürün Yönetimi Çerçeveleri nedir?

Ürün yönetimi çerçeveleri, bir ürünü iyileştirmeye yönelik standartlaştırılmış süreçlerdir. Temel olarak, bir ürün yönetimi çerçevesi, bir ürünü (veya bir ürünün özelliğini) vizyondan lansman sonrası aşamaya taşır ve tüm takımların aynı sayfada kalmasına yardımcı olur. 🙌

Her çerçeve benzersiz olmakla birlikte, genellikle ürünün başarısı için kritik öneme sahip beş aşamayı izler. Bu aşamalar keşif, tanımlama, geliştirme, lansman ve büyümeyi içerir ve bir ürünü uzak bir vizyondan tüketicilerin eline geçen somut bir ürüne dönüştürür.

Özel Ürün Yönetimi Çerçevelerine Genel Bakış

Doğru ürün yönetimi çerçevesi, başarılı bir lansman ile tam bir fiyasko arasındaki farkı belirleyebilir. Yine de, McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ürün yöneticilerinin %75'i, ürün yönetimi en iyi uygulamalarının kendi şirketleri tarafından benimsenmediğini belirtiyor.

Takımınızı (ve gelecekteki ürün grubunuzu) başarıya hazırlamak için, denenmiş ve kanıtlanmış bu çerçevelerden birini kullanmayı düşünün. 📚

Çift Elmas Tasarım Süreci

Çift Elmas modeli, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımında sıklıkla kullanılır. Modelde iki elmas bulunur: biri sorunu, diğeri çözümü temsil eder. Diğer bir deyişle, ürün yöneticileri ilk elması bir ürünün temel sorunlarını haritalamak için kullanır, ardından ikinci elması tasarım özeti olarak kullanarak potansiyel çözümleri formüle etmeye ve test etmeye yardımcı olur.

CIRCLES Yöntemi

CIRCLES Yöntemi, ürün yöneticilerinin yeni ürünler ve/veya özellikler hakkında temel sorular sormasına olanak tanıyan sıralı bir çerçevedir. Yöntem, yedi kritik adımı vurgular (CIRCLES kelimesindeki her harf için bir adım):

Durumu kavrayın Müşteriyi belirleyin Müşterilerin ihtiyaçlarını raporlayın Önceliklendirmeyi kolaylaştırın Çözümleri listeye ekleyin Avantaj ve dezavantajları değerlendirin Önerinizi özetleyin

CIRCLES yöntemi, ürün yöneticilerinin hedefleri, kısıtlamaları ve yeni ürün lansmanlarının bağlamını belirlemelerine olanak tanıyan bir tür kontrol listesi olarak tasarlanmıştır.

AARRR Korsan Metrikleri Çerçevesi

Silikon Vadisi yatırımcısı Dave McClure tarafından tasarlanan AARRR çerçevesi, her ürün yöneticisinin izlemesi gereken beş metriği özetler. Bu beş metrik şunlardır:

Satın alma Etkinleştirme Müşteri tutma Yönlendirme Gelir

Model iki anahtar avantaj içerir. Birincisi, şirketlerin işlerinin sağlığı ve uzun ömürlülüğünü doğrudan etkileyen metriklere odaklanmasına yardımcı olur. İkincisi, şirketlerin ürün yönetimi çabalarının başarısını ölçmek için doğru verileri kullanmasını sağlar.

HEART Çerçevesi

Google tarafından geliştirilen HEART Çerçevesi, beş kullanıcı odaklı temanın baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır:

Mutluluk Katılım Benimseme Müşteri tutma Başarıyı izleyin

Google, ürün yöneticilerinin her bir ürün özelliğinin kullanıcı deneyimini iyileştirmesine yardımcı olmak için bu yöntemi geliştirdi.

Her bir ölçümü nicelendirmek için ürün yöneticileri, Hedefler-Sinyaller-Metrikler yaklaşımını (Google tarafından da geliştirilmiştir) kullanır. Takım üyeleri, her bir özelliğin hedeflerini, ilerlemeyi gösteren sinyalleri ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını hesaplamak için metrikleri tanımlar.

Kano Modeli

Kano Modeli, her bir ürünün başarısını ölçmek için müşteri duygularını kullanır. Müşteri memnuniyetinin duygusal bir tepkiyle başladığı inancına dayanan Kano Modeli, beş tepki türünü ölçer:

Olmazsa olmaz özellikler Performans özellikleri Çekici özellikler Kayıtsız özellikler Özellikleri tersine çevirin

Ürün yöneticileri, "memnun" ile "hayal kırıklığına uğramış" arasında bir ölçek kullanarak, her bir ürün özelliğinin kullanıcıda tetiklediği tepki türünü ölçer.

6. RICE Puanlama Modeli

RICE Puanlama Modeli, ürün yöneticilerinin hangi özelliklerin önce piyasaya sürülmesi gerektiğini önceliklendirmesine yardımcı olur. Model, ürün fikirlerini aşağıdakilere göre değerlendirir:

Ulaşın

Etki

Güven

Çaba

Her gönderiye bir son puan verilir. En yüksek puanı alan fikir en yüksek potansiyele sahiptir ve ürün yol haritasına ilk olarak yerleştirilir.

7. North Star Çerçevesi

Bu listedeki diğer çerçeveler ürünleri çeşitli özelliklere göre ölçerken, North Star Framework bir ürünü tek bir metrik temelinde değerlendirir. "Kuzey yıldızı" olarak adlandırılan bu önemli metrik, ürünün müşterilere sağladığı değeri hesaplar. Esasen, bu tek faktör müşterilerin memnuniyetini ve bunun girişiminize getirebileceği başarıyı ölçmeyi amaçlamaktadır.

8. MoSCoW Yöntemi

MoSCoW Yöntemi, ürün yönetimi takımlarının görevleri önceliklendirmesine yardımcı olur. Kısaltma şu anlama gelir:

Olmazsa olmazlar

Olması gerekenler

Olabilirdi

Olmayacaklar

Bu çerçeve, her ürünün vazgeçilmez özelliklerini belirlemenize yardımcı olur. Anahtar paydaşlar, ürün yol haritasında hangi özelliklerin en önemli olduğunu konusunda anlaşamazlarsa, MoSCoW Yöntemi'ni kullanarak her bir özelliğin lansmanı için ne kadar iç kaynak ayrılması gerektiğini hesaplarlar.

Çerçeveler Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Yukarıdaki çerçevelerin her biri benzersiz olduğu gibi, aralarında da bir dereceye kadar örtüşme vardır. Yukarıdaki çerçeveler arasındaki benzerlikler şunlardır:

Hangi ürünlerin ve/veya özelliklerin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacağını ölçmek için kullanılırlar

Şirket için en yüksek kârı hangi özelliklerin sağlayacağını hesaplamak için kullanılırlar

Yukarıdaki çerçeveyi kullanmak, şirket kaynaklarını korurken ürün yöneticilerinin iş yükünü basitleştirebilir

Bununla birlikte, bu çerçeveler ürün yaşam döngüsü boyunca ne zaman ve nasıl kullanıldıkları açısından farklılık gösterir . Örneğin:

Ürün stratejisi: Bazı çerçeveler, Bazı çerçeveler, ürün stratejisi veya karar verme aşamasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve ürün takımı için bir vizyon oluşturmaya yardımcı olur. Örneğin, AARRR çerçevesi ve CIRCLES Yöntemi, sürecin erken aşamalarında kullanılarak şirket için karlı fırsatların belirlenmesine yardımcı olur

Ürün önceliklendirme: Önceliklendirme çerçeveleri, takımların çeşitli görevlerin önemini belirlemelerine yardımcı olmak için açıkça oluşturulmuştur. Örneğin, RICE Puanlama Modeli ve MoSCow Yöntemi, bir ürün takımının özelliklerin ürün yol haritasında nereye yerleştirileceğine karar vermesine yardımcı olur

Ürün tasarımı: Ürün planlaması tamamlandıktan sonra, birçok çerçeve takımların tasarım ve uygulamayı gerçekleştirmesine yardımcı olur. Örneğin, Double Diamond ve HEART çerçeveleri harika ürünlerin hayata geçirilmesine yardımcı olur

Ürün Yönetiminde Çevik Metodolojilerin Entegrasyonu

Çevik Metodoloji çerçevesi, projeleri farklı aşamalara ayıran bir proje yönetimi çerçevesidir. Sprint olarak bilinen bu aşamalar, takımlara neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) düşünmek için zaman ve alan sağlar, böylece bir sonraki aşamaya geçmeden önce ince ayarlamalar yapılabilir.

Peki, çevik metodolojilerin ürün yönetimi ile ne ilgisi var? Yeni bir ürün ve/veya özelliğin piyasaya sürülmesi, doğası gereği bir projedir. Doğru proje yönetimi araçlarını kullanmak, ürünü zamanında, bütçeye uygun ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak doğru özelliklerle piyasaya sürmenize yardımcı olabilir.

Görevleri ve projeleri tek bir bakışta gözden geçirin ve tamamen özelleştirilebilir Kanban Panosu görünümüyle görevleri kolayca sürükleyip bırakın, sıralayın ve filtreleyin

Aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı türde çevik metodolojiler bulunmaktadır:

Kanban: Kanban, proje yönetimine görsel bir yaklaşımdır. Genellikle takımlar, görevleri öncelik, durum veya atanan kişiye göre kolayca düzenlemek için Kanban, proje yönetimine görsel bir yaklaşımdır. Genellikle takımlar, görevleri öncelik, durum veya atanan kişiye göre kolayca düzenlemek için çevrimiçi Kanban panolarını kullanır

Scrum: Scrum, tek bir kişinin (atanan scrum master) bir projenin önündeki engelleri kaldırdığı yaygın bir metodolojidir. Scrum, tek bir kişinin (atanan scrum master) bir projenin önündeki engelleri kaldırdığı yaygın bir metodolojidir. Scrum panosu , devam eden bir sprint için engelleri ve görevleri yöneten görsel bir yapılacaklar listesi görevi görür

Aşırı Programlama (XP): Aşırı programlama , takımların çok kısa sprint'lerde çalışan bir model üretmesine yardımcı olan bir yazılım geliştirme metodolojisidir

Dinamik Sistem Geliştirme Yöntemi (DSDM): Daha sağlam bir temele sahip olan DSDM modeli, bir projenin tüm yaşam döngüsüne odaklanır. DSDM modeli, bir projeyi fizibilite, prototip oluşturma, tasarım ve uygulama olmak üzere dört aşamadan geçirir

Ürün Yönetimi Çerçevelerini İş Akışınıza Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Her ürün yönetimi çerçevesi, başarılı ürünlerin piyasaya sürülmesine yardımcı olur ve bir çerçeve diğerlerinden daha iyi veya daha kötü değildir. Ancak birçok takım, kendi şirketlerine en uygun modelin bir tane olduğunu düşünür. Ürün takımınızın yeni bir çerçeveyi başarıyla uygulamasına yardımcı olmak için şu adımları izleyin.

1. Hedeflerinizi belirleyin

Yepyeni bir ürün piyasaya sürmek, belirli bir müşteri sorununu çözmek veya yeni bir hedef pazar elde etmek mi istiyorsunuz? Bir çerçeve seçmeden önce, tüm karar vericileri bir araya getirin ve hedeflerinizi belirleyin. Bu, kuruluşunuz için hangi çerçevelerin doğru olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Hedeflerinizi en önemli KPI'lara kadar izleyin ve ilerlemeniz hakkında otomatik olarak ayrıntılı görünümler elde edin

Neyse ki, ClickUp Hedefleri ile hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. ClickUp Hedefleri, net zaman çizelgeleri oluşturmanıza, ölçülebilir hedefler belirlemenize ve yeni çerçevenizi uygulamaya yönelik ilerlemenizi izlemenize olanak tanır.

2. Sıfırdan başlamayın

İyi haber: Yukarıdaki çerçeveler şirketler tarafından onlarca yıldır test edilmiştir, bu nedenle sıfırdan başlamanıza gerek yoktur. ClickUp'ın Proje Çerçevesi Şablonu ile, ürün çerçevenizi uygulamak için yapılandırılmış bir dizi prosedür oluşturabilirsiniz. Buradan, takımınızı fikir aşamasından lansmana taşımak için düzinelerce ClickUp ürün yönetimi şablonundan yararlanabilirsiniz.

ClickUp'ın Proje Çerçevesi Şablonu ile başarılı bir projeyi organize edin ve yürütün

3. Müşterileri sürece dahil edin

Ürün yönetiminin tüm hedefi, müşterilere sunduğunuz değeri artırmaktır. Bu nedenle, yeni bir çerçeve uyguladıktan sonra müşteri geri bildirimlerini toplamaya devam edin. Yeni çerçeve müşteri yolculuğunu iyileştirmeye yardımcı oldu mu, yoksa bazı değişiklikler yapılması gerekiyor mu?

Bu ayrıntılı şablondan müşterilerinizden öğrenin ve ürün geri bildirimleriyle işinizi geliştirin, tekliflerinizi optimize edin, yeni müşteriler çekin ve gelirinizi artırın

Neyse ki, ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu ile müşterilerinizden ürün geri bildirimlerini kolayca toplayabilirsiniz.

4. Esnek olmayı unutmayın

Belirli bir modelin şu anda işe yaraması, her zaman en uygun model olacağı anlamına gelmez.

En iyi çerçeve her zaman şirketinizin hedeflerine bağlı olacaktır (birinci adıma geri dönün). Müşterilerin sorunları değiştikçe, takımınız yeni ürün fikirleri geliştikçe veya ürününüzün işlevselliği genişledikçe, yeni bir çerçeve bulmanız gerekebilir. Şirketinizin farklı aşamalarında farklı modeller denemekten çekinmeyin.

Stratejiniz için Doğru Seçimi Yapmak

Bir çerçeve seçerken dikkate alınması gereken bir dizi faktör vardır. Karar vermeden önce aşağıdakileri gözden geçirin:

Şirket boyutu: Büyüyen bir startup mu yoksa köklü bir şirket misiniz? İlki için, fikir aşamasından lansmana kadar sizi götürecek bir çerçeve (HEART çerçevesi gibi) arayabilirsiniz, ikincisi için ise mevcut girişimlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olacak bir çerçeve (RICE Puanlama Yöntemi gibi) arayabilirsiniz

Ürün türü: Hangi tür ürünü piyasaya sürüyorsunuz? Yalnızca yeni bir özellik piyasaya sürüyorsanız veya mevcut bir ürünü yeniliyorsanız, Double Diamond genel kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, yepyeni bir ürün piyasaya sürüyorsanız, Kano Modeli, icadınızın hedef kitleniz için çekici olup olmayacağını belirlemenize yardımcı olabilir

Takım uzmanlığı: Deneyimli veya yeni ürün yöneticilerinden oluşan bir takım mı oluşturuyorsunuz? Etkili ürünleri piyasaya sürme konusunda yılların deneyimine sahip bir ürün yönetimi başkan yardımcınız varsa, North Star Framework'ü uygulayabilirsiniz (bu kişi, bir ürünün başarısına yol açan tek faktörü belirleyebilecek kapasitede olabilir)

ClickUp: Ürün Yönetiminin Geleceği

ClickUp, ürün yaşam döngüsünde yapılacak tüm işleri kolaylaştıran hepsi bir arada verimlilik platformudur. ClickUp Ürün özellikleri ile ürün geliştirme takımları, aşağıdaki araçları kullanarak vizyonlarını pazara sunabilirler. 🤩

ClickUp AI

ClickUp AI ile komut istemlerini kullanarak ürün gereksinim belgelerini (PDR'ler) anında hızlı bir şekilde oluşturun

ClickUp AI araçlarıyla ürün yöneticileri kolayca belgeler oluşturabilir, müşteri geri bildirimlerini toplayabilir ve nihayetinde ürünleri daha hızlı piyasaya sürebilir.

Ürün yol haritası

ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu'nu kullanarak ürün geliştirme çok kolaydır

Ürün yol haritaları, lansmandan planlamaya ve aradaki her mikro karara kadar geriye doğru çalışmak için bir araçtır. ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu ile takımlar, hangi görevlerin sıradaki olduğunu görerek senkronize bir şekilde ilerleyebilir.

Görsel işbirliği

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde takım üyeleriyle görsel olarak işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve fikirleri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtaları ile ürün yönetimi takımları en iyi fikirlerini görsel olarak canlandırabilir. ClickUp Beyaz Tahtaları, tüm takımla birlikte beyin fırtınası yapmanıza, strateji belirlemenize ve ürün yol haritanızın ilk taslağını oluşturmanıza olanak tanır.

Otomatikleştirilmiş iş akışları

ClickUp Otomasyon ile zamandan tasarruf edin ve önemli olan şeylere odaklanın

Ürün yönetimi sürecini kolaylaştırmak, ürününüzü zamanında pazara sunmanızı sağlar. ClickUp'ın otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla, öncelikleri otomatik olarak belirleyebilir, yorumlar bırakabilir, görevler atayabilir ve üst yönetimden onay alabilirsiniz.

Tek kaynaklı belgeleme

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

ClickUp Belgeleri ile tüm takımınız yol haritaları, gereksinimler ve yeni özellik fikirleri üzerinde işbirliği yapabilir. Zengin düzenleme özellikleri ve takım üyelerini etiketleme ve yorum atama yeteneği sayesinde, "sürüm hastalığına" kapılmadan başarılı bir ürün lansmanına doğru ilerleyebilirsiniz.

ClickUp ile Başarılı Bir Ürün Lansmanına Doğru İlerleyin

Ürün yönetimi çerçeveleri, şirket için en karlı ürünlerin ve/veya özelliklerin belirlenmesine yardımcı olur. Her model farklı olmakla birlikte, tümü müşteri memnuniyetini ölçmeye, ürün yönetimi sürecini basitleştirmeye ve yeni ürünleri pazara sunmaya yardımcı olur.

Yeni bir ürün yönetimi çerçevesi uygulamak için ClickUp'ı seçin. ClickUp, ürün yönetimi takımlarının AI, işbirliğine dayalı Belgeler ve Beyaz Tahtalar ve otomatikleştirilmiş iş akışları gibi olmazsa olmaz araçlar sayesinde daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca ClickUp, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesine yardımcı olacak binlerce şablon, yüzlerce entegrasyon ve çoklu görünümlerle birlikte gelir. 👏👏

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