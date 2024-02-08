Çevik Dokümantasyon: Nedir ve Projelerinize Nasıl Uygulanır?

Bir zamanlar yazılım geliştirme ve dokümantasyon süreçleri katı ve esnek değildi.

Ardından Çevik Manifesto ortaya çıktı — bu manifesto, ilk dokümantasyon gereksinimlerini en aza indirdi ve paydaşlar arasında doğrudan işbirliğini vurguladı. 🤝

Ancak, birçok yazılım geliştiricisi ve proje yöneticisi, bu yeni yaklaşımın önerilen uygulamalarını hayata geçirirken hala yardıma ihtiyaç duymakta ve teknik belgelerin planlanması, güncellenmesi ve yönetilmesinde zorluklarla karşılaşmaktadır.

Bu makalede, takımların çevik dokümantasyon ve geliştirme için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir süreçleri nasıl uygulayabileceği ele alınacaktır. Ayrıca, her adımda size rehberlik edecek güçlü bir araç da tanıtacağız!

Çevik Dokümantasyon Nedir?

Çevik dokümantasyon, çevik geliştirme ilkelerini izleyerek proje ve yazılım dokümantasyonu oluşturma ve yönetme yöntemidir. Geleneksel uzun ve karmaşık biçimlerden uzaklaşarak, kısa ve kolay anlaşılır teknik belgeler oluşturmayı içerir. 🗒️

Çevik dokümantasyon, seçim yapmaya öncelik veren dört temel ilkeyi içerir:

Bireyler ve etkileşimler süreçler ve araçlar üzerinde

Kapsamlı dokümantasyon yerine çalışan yazılım

Müşteri işbirliği sözleşme müzakerelerinin üzerinde

Değişime yanıt vermek bir planı takip etmek yerine

Her bir ilkenin neyle ilgili olduğu ve nasıl uygulamaya koyabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Belgeleri oluşturmak için katı ve sıralı bir yaklaşım benimsemek yerine, çevik yöntem projelerde yer alan kişiler arasında düzenli etkileşimi teşvik eder.

Proje sahipleri, yöneticiler, geliştirme takımı üyeleri ve dokümantasyon yazarları dahil tüm paydaşlar, belirli bir sprintte hangi proje süreçlerinin veya yazılımın hangi bölümlerinin ele alınması gerektiğine karar vermek için düzenli sprint törenleri ve toplantıları düzenler.

Düzenli iletişim, takımınızın her projenin kapsamını uygun şekilde belirlemesine ve belgelendirmesine olanak tanır.

Kapsamlı dokümantasyon yerine çalışan yazılım

Çevik Manifesto, kapsamlı dokümantasyon gerektiren büyük bölümler yerine, daha kısa yinelemelerle çalışan yazılımın küçük parçalarının teslim edilmesini teşvik eder. Görevlerin bölümlere ayrılması, müşterilere sürekli ilerleme ve gönül rahatlığı sağlar.

Sözleşme müzakereleri yerine müşteri işbirliği

Çevik yöntem, müşterilerle Yazılım Gereksinimleri Spesifikasyonları (SRS) sözleşmesi müzakere etmek yerine, paydaşların gereksinim değişikliklerini proaktif olarak iletebilmeleri için doğrudan işbirliği kanalları oluşturulmasını gerektirir. Bu çevik yaklaşım, geliştirilen ürünün müşteri beklentilerini karşıladığından emin olur.

Bir planı takip etmek yerine değişime yanıt vermek

Son ilke, hızlı bir şekilde uyarlanamayan katı yazılım geliştirme planlarını takip etmek yerine, değişikliklere yanıt verebilecek kadar esnek olmaya ilişkindir. Bu ilke, yazılım fonksiyonlarının planlanmasında daha fazla esneklik gerektirir ve bu da teknik dokümantasyon gereksinimlerinde esnekliğe yol açar.

Her bir çevik yazılım geliştirme sürecini ve adımını ayrıntılı olarak anlatan uzun ve kapsamlı belgeler oluşturmak yerine, öncelikli gereksinimleri karşılamaya odaklanın ve gerekli değişikliklere yer açmak için kesin yöntemleri dışarıda bırakın.

Çevik Yazılım Geliştirmede Dokümantasyonun Önemi

Çevik Manifesto, ayrıntılı dokümantasyona çok fazla önem vermez. Bunun yerine, proje ilerlemesinin tek ölçüsünün çalışan yazılım olduğunu ve bilgi aktarımının en etkili yönteminin konuşma olduğunu belirtir. 🗣️

Bu felsefeye göre, proje sahipleri gereksinimlerini doğrudan geliştiricilere iletir ve geliştiriciler bunları daha küçük yinelemeler halinde uygulamaya çalışır.

Ancak gerçekte işler o kadar basit değildir. Yeni uygulamalar ortaya çıkmış ve dokümantasyonu, biraz farklı bir şekilde de olsa, etkili bir operasyon stratejisinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Bunun önemi şudur:

Yasal uyumluluğun sağlanması: Birçok ülke, geliştiricilerin yazılım son kullanıcıları için dokümantasyon sağlamasını zorunlu kılar. Çevik dokümantasyon, takımınız en üst seviyeye ulaşmak için çalışırken yazılım geliştirme sürecinin her adımının not edilmesini sağlar

İşbirliğini teşvik etme: Geliştiriciler ve proje sahipleri arasında düzenli iletişim, işbirliği ortamını teşvik eder ve hiçbir takım üyesinin tek başına çalışmamasını sağlar

Yeni perspektifler yaratma: Yazılım geliştirme sürecinde özellikleri belgelemek, farklı geçmişlere sahip kişilere potansiyel çözümler hakkında daha iyi bir perspektif sağladığından, problem çözme konusunda ilginç yaklaşımların keşfedilmesine yol açabilir

Netlik ve yapı sağlama: Minimalist çevik dokümantasyon bile, yazılım yinelemesi sırasında özellik geliştirme için yapılandırılmış bir plan oluşturmaya yardımcı olabilir

: Çevik dokümantasyon, şirketlerin projelerini zamanında tamamlamalarını sağlayan en etkili geliştirme sürecini keşfetmelerine de yardımcı olabilir ⌚ Süreç standardizasyonu: Çevik dokümantasyon, şirketlerin projelerini zamanında tamamlamalarını sağlayan en etkili geliştirme sürecini keşfetmelerine de yardımcı olabilir ⌚

Çevik Dokümantasyona Dahil Edilmesi Gereken Temel Unsurlar

Kısa ve öz olmasına rağmen, çevik dokümantasyon en yüksek değeri sağlamak için belirli kalite gereksinimlerini karşılamalıdır. Herhangi bir çevik dokümantasyonun hedeflerine ulaşması için içermesi gereken beş unsur vardır ve bunlar şunlardır:

Belge özellikleri: Belgelerin içeriğini tanıtan kısa bir açıklama ve aşama, hedef sürüm hedefleri ve paydaşlar gibi temel proje öğeleri Sprint kapsamı: Dokümantasyonun kapsadığı sprintin bir temsili, yazılım işlevselliğinin bölümlerinin genel açıklaması ve beklenen sprint hedefleri Kullanım örnekleri: Hedef kullanıcıların ve bunların ürün veya geliştirilen yazılımla nasıl etkileşime girebileceklerinin açıklamaları. Kullanım örnekleri oluşturmak, çok fazla ayrıntıya girmeden temel gereksinimleri belirlemeye yardımcı olur Uyumluluk koşulları: Yazılımın karşılaması gereken tüm yasal uyumluluk koşulları. Gerekli koşulları belgelemek, şirketinizin bütünlüğünün korunmasını ve takımdaki herkesin iyi bilgilendirilmesini sağlar Son kullanıcılar için kılavuzlar: Yazılımın işlevlerinin bir kısmını açıklayan son kullanıcılar için bir kılavuz veya eğitim el kitabı

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, çevik dokümantasyonu kolay ve akıcı bir süreç haline getirmek için atmanız gereken adımları gözden geçirelim — tam da olması gerektiği gibi! 🎯

Çevik Dokümantasyon Nasıl Yapılır?

Sorunsuz ve başarılı bir çevik dokümantasyon, proje yöneticilerinin tüm sprint toplantılarına ve proje sahipleri ile geliştirme takımı arasındaki günlük stand-up toplantılarına katılmasını sağlayan bir sistem gerektirir. Ancak etkileşim toplantılarla sınırlı kalmamalı ve takım her zaman bağlantı kurabilmelidir.

Bunu yapmak için en iyi yol, ağır işleri yönetim ve verimlilik platformlarına bırakmaktır.

ClickUp, bu tür görevler için ideal bir platformdur. ClickUp Agile Proje Yönetimi Paketi'ni kullanarak ürün yol haritalarını, birikmiş işleri ve sprintleri yönetebilirsiniz. Tüm süreç boyunca, istediğiniz zaman erişebileceğiniz veya terk edebileceğiniz paylaşımlı bir konuşma içinde takımınızla iletişim kurmak için Sohbet görünümünü kullanın.

Temel bilgileri öğrendiğimize göre, dokümantasyon sürecinin her adımını inceleyelim! 📃

Adım 1: Dokümantasyonu planlayın

Değerli her şey bir planla başlar ve dokümantasyon yazmak da bundan farklı değildir. Sprint planlaması töreni, sürecin başlangıcını işaret eder. Bu törene, yazılım geliştiriciler, yöneticiler ve proje sahipleri katılır ve belirli bir sprintte geliştirme sürecine girecek yazılım yinelemesini belirler.

Proje dokümantasyonundan sorumlu takım üyeleri, geliştirilen özellikler ve temel gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak için sprint planlama toplantılarına katılmalıdır.

ClickUp'a katıldıktan sonra, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak net hedefler belirleyebilir ve tamamlanma zaman çizelgelerini tahmin edebilirsiniz. Burada, Klasörler'i kullanarak farklı yazılım özelliklerini veya proje gereksinimlerini kategorilere ayırabilir ve ilerlemelerini yüzde olarak kontrol edebilirsiniz. 📈

Bir hedefe odaklandıktan sonra, ClickUp Sprint'leri kullanarak tüm hafta veya ay için planlanan sprintlere göre belgelenmesi gereken her bir segmenti sıralayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey görevi oluşturmak ve Yapılacak olarak işaretlemek; planlanan süreçlere ilişkin net bir genel bakış elde edeceksiniz.

Tüm takımınızın işlerini senkronize tutmak için, aşağıdakiler gibi birçok ClickUp entegrasyonundan birini kullanın:

GitHub

GitLab

BitBucket

Tamamlanmamış görevler otomatik olarak bir sonraki sprint'e taşınır, böylece yazılım geliştirmedeki gecikmeleri izleyebilir ve buna göre sürekli dokümantasyon yazma planı yapabilirsiniz. ✍️

ClickUp'ta dokümantasyon ve geliştirme için sprint planlaması

Projeye daha geniş bir bakış için, ClickUp'ın 15 görünümünden bazılarını kullanabilirsiniz. Örneğin:

Liste görünümü — Bekleyen tüm görevlerin net bir özetini sunar. Listeyi son teslim tarihine göre sıralayarak iş yükünüzü önceliklendirebilir veya projelere göre filtreleyerek tüm görevleri kolayca kategorilere ayırabilirsiniz

Pano görünümü —Ürünün hangi kısımlarının geliştirme aşamasında, hangilerinin inceleme aşamasında ve hangilerinin planlama aşamasında olduğunu görebilirsiniz . Ardından, hangi yazılım özelliklerinin veya yinelemelerinin önce belgelenmesi gerektiğini kolayca belirleyebilirsiniz 🕵️

Gantt görünümü —Bu görünümle, iş yükünüzdeki bağımlılıkları görselleştirebilirsiniz. Yazılımın hangi kısmında kimin çalıştığını takip etmek için kullanın, böylece belirsizlikleri hızlıca çözebilirsiniz. Ayrıca, kimin işinin dokümantasyonun gönderimine bağlı olduğunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak iş yükünüzü Tablo, Liste, Gantt, Pano ve diğer birçok görünümle düzenleyin ve planlayın

Adım 2: Sprint backlog'ları oluşturun

Sprint backlog, yazılım geliştirme takımının bir sonraki sprintte ele alması gereken tüm özellikleri, geliştirmeleri, hata düzeltmelerini ve diğer iş öğelerini içeren bir belgedir. Sprint backlog oluşturmanın önemli bir yönü, her şeyi açık ve öz bir şekilde belgelendirmektir. Böylece belge, ürün ve gereksinimleriyle birlikte gelişebilir. 🌱

Tüm önemli görevleri zamanında belgelendirerek şunları sağlarsınız:

Önceliklendirme: Takımın, ürüne ve müşteriye sağladığı değere göre bir sonraki işlerin önceliğini belirlemesine yardımcı olur

Şeffaflık: Takımın üzerinde çalıştığı ve hala yapılması gereken işler konusunda şeffaflık sağlar

Planlama: Takımın yaklaşan sprint sırasında üzerinde çalışacağı görevleri seçebileceği bir iş öğeleri havuzu sağlayarak sprint planlamasına yardımcı olur

Bunu yapmak için ClickUp Sprint'leri kullanabilirsiniz — sprint'inize gidin ve görevleri son teslim tarihine ve görev durumuna göre sıralayın. Tüm birikmiş öğelerinizi bir kerede görebilir ve önceliklerine göre hangilerine dikkat etmeniz gerektiğini hızlıca karar verebilirsiniz. Bekleyen görevlerinizi işlerken ve tamamlarken, bunları listeden işaretleyebilirsiniz.

ClickUp'ta görev ve birikmiş iş yönetimi için Sprint Listeleri

Sprint listeleri, birikmiş işleri yönetmek için tercih ettiğiniz yöntem değilse, aşağıdaki çevik şablonlardan bazılarını kullanın:

Bu şablonlar, geciken bir öğenin etkisini, tamamlanması için gereken çabayı, mevcut ilerlemeyi, süreç özetini ve çok daha fazlasını kaydetmenize olanak tanır.

Geciken görevlerle ilgili ayrıntılı bilgileri içeren ClickUp Proje Backlog Şablonu

Çevik projeler dinamik ve yinelemelidir, bu nedenle sürecin her bir parçasını ilerledikçe belgelemek, güncel bilgilere sahip olmanın anahtarıdır. 🗝️

Yazılım geliştirme aşamasında müşteri gereksinimleri değişebilir ve dokümantasyonunuz bu değişiklikleri yansıtmalıdır. Düzenli güncellemeler, gereksiz gecikmeleri önleyerek her özelliğin daha hızlı piyasaya sürülmesini sağlar.

ClickUp Docs ile güncellemeleri kolayca yönetebilirsiniz. Belgeleri iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin veya Odak Modu'nu kullanarak dikkatiniz dağılmadan mevcut güncellemeyi yazmaya konsantre olun.

Her şeyi sıfırdan yapmak zorunda değilsiniz. ClickUp'ın 1.000'den fazla şablon içeren kütüphanesinden seçim yaparak tüm belgeleri zahmetsizce taslak haline getirin ve değerli zamanınızdan tasarruf edin.

Proje ve iş akışı belgelerini tek bir ClickUp Doc'ta saklayın

ClickUp Proje Dokümantasyon Şablonu ile başlayabilirsiniz — özel alanları kullanarak tüm özellikleri ve proje üyeleri, takımdaki yerleri veya dokümantasyonun kapsamı gibi diğer ilgili bilgileri not alabilirsiniz.

Tüm yeni bilgileri yazdıktan sonra, yorumlar veya @bahsetmeler yoluyla ilgili takım üyelerini etiketleyebilirsiniz; onlar da bir bildirim alırlar.

ClickUp Belgeleri'nde birden fazla kullanıcıyla işbirliği yapın ve düzenleme yapın

Süreci daha da kolaylaştırmak için, bir yazılım yinelemesinin gereksinimlerini belgelendirme konusunda öneriler almak için ClickUp AI kullanın. Yapmanız gereken tek şey, işlevselliği veya nasıl değiştirildiği ile ilgili bazı temel bilgileri sağlamaktır; teknik jargonla dolu bölümleri tek başınıza yazmak için uğraşmanıza gerek yoktur.

Belirli bir özelliğin nasıl çalışması gerektiğini kağıda döktükten sonra, aşağıdakiler gibi temel belge öğelerini hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz:

Özet

İçerik tabloları

Web sayfaları

Bunu ClickUp AI'ya bir komut göndererek yapabilirsiniz, tüm zor işleri sizin yerinize o halleder. 🏋️

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

Dokümantasyon çabalarınızı paydaşlarla paylaşmak şeffaflığı sağlar ve herhangi bir ayarlamayı hızlı bir şekilde yapabilmeniz için zaman kazandırır. Proje sahibi ve yatırımcılar genellikle harcanan kaynaklar ve takımın performansı hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Çevik dokümantasyon, onları kağıt yığınlarının altında boğmadan net bir resim sunar. 🖼️

Özel operasyon gösterge panelleri oluşturarak bu süreçleri otomatikleştirebilir, paydaşların tamamlanan ve bekleyen tüm görevleri görselleştirmesine yardımcı olabilirsiniz. ClickUp Gösterge Panelleri, herhangi bir projeye veya sürece uyacak şekilde ayarlayabileceğiniz kartlara dayanır. Örneğin, şunları kullanabilirsiniz:

Özel kartlar —Çubuk Grafik veya Pasta Grafik kartlarıyla görevlerinizi görselleştirin ve Zaman Takibi özelliğini kullanarak her görevin ne kadar zaman aldığını öğrenin

Sprintler —Görevleri mevcut durumlarına göre renklere ayırın ve iş ilerledikçe darboğazları belirleyin

Atanan kişiler —Her takım üyesinin sorumluluklarını vurgulayın ve üzerinde çalıştıkları görevlere ilişkin net bir genel bakış sağlayarak şeffaflığı koruyun

Öncelikler—Görevleri Acil, Yüksek, Normal, Düşük veya Öncelik Yok olarak etiketleyerek öncelik düzeylerine göre kategorize ederek tüm süreçleri özetleyin

Belgenizden memnun olduğunuzda, yalnızca kuruluş içindeki kullanıcıların erişebileceği bir iç bağlantı oluşturun. Belgenizi tüm iş arkadaşlarınızla güvenle paylaşabilir ve gerekirse onların görüşlerini alabilirsiniz! 🔒

ClickUp Belgelerinde gizli ve genel paylaşım seçenekleri, güvenli belge alışverişine olanak tanır

Bonus okuma: Herkese açık tüm dokümantasyon bağlantılarını tamamladığınız anda güncelleyebileceğiniz bir Google E-Tablolar veritabanı oluşturabilirsiniz. Kullanıcı hikayeleri ve dokümantasyon kılavuzları oluşturun ve bunları müşterilerinizle paylaşın veya en yeni özellikleri ve özellikleri ayrıntılı olarak açıklayın.

Adım 5: Neyin işe yaradığını ve sizi geride bırakan şeyleri düşünün

Projeleriniz için dokümantasyon yazmaya ve sunmaya devam ederken, hangi süreçlerin çok uzun sürdüğünü ve bunları nasıl iyileştirebileceğinizi daha iyi anlayacaksınız. Bunu yapmak, süreçleri optimize etmenize ve proje yönetimi metodolojilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Değerlendirmeye çalışın:

Konunun yapılandırılması basitlik ve kesinliği teşvik ediyor olsun

Dokümantasyon yönetimi ş Akışınız kusursuz bir organizasyon sağlıyor olsun

Dokümantasyonun hangi kısımları daha fazla zaman, enerji ve odaklanma gerektirir?

Aşırı ayrıntılı ve zaman alıcı dokümantasyonlardan uzaklaştıkça, verilerin kötü organize edilmesi konusunda mazeretlere yer kalmaz. İlgili tüm takım üyeleri ve paydaşlar, ihtiyaç duydukları bilgileri bulabilmelidir.

Neyse ki, bu süreci basitleştirmek için ClickUp'ı kullanabilirsiniz. Evrensel Arama özelliği, binlerce belge, görev, sohbet veya gösterge panelini saniyeler içinde taramanızı sağlar. Anahtar kelimeleri, hatta son güncelleme veya inceleme tarihlerini bile arayabilirsiniz.

En önemlisi, belgelemenizin çok fazla enerji ve zaman almamasını sağlayın. Hangi görevlerin yinelenen olduğunu belirleyin ve süreçleri hızlandırmak için ClickUp Otomasyonları'ndan yararlanın. Eylemleri otomatikleştirmek ve aracın sihrini konuşturmak için özel veya önceden oluşturulmuş tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz. Örneğin, görev önceliği Normal 'den Düşük 'e değiştiğinde, ClickUp görevi arşivleyebilir ve size görevin iyi yapılandırılmış bir genel görünümünü sunmak için şablonlardan birini uygulayabilir.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak yinelenen görevlerde zaman kazanın

Çevik Dokümantasyon En İyi Uygulamaları

Görünüşte basit gibi görünse de, çevik dokümantasyonun içinden geçmek, süreçlerin, hızlı yinelemelerin ve sürekli değişen gereksinimlerin oluşturduğu karanlık bir labirentte yolunuzu bulmaya benzeyebilir. Ancak bu kadar karamsar olmak gerekmez. Birkaç kural benimsemek ve bu kuralların size yol göstermesine izin vermek yeterlidir. 🔦

Çevik projeleri belgelemek için basit ama etkili bazı uygulamalar şunlardır:

Çalışan yazılıma odaklanın: Çeviklik, müşterilere çalışan yazılım sunmaya öncelik verir. Dokümantasyon, geliştirme sürecinde bir darboğaz oluşturmadan rehberlik ve bağlam sağlayarak bu hedefi desteklemelidir Dinamik dokümantasyon oluşturun: Dokümantasyon, ürün ve projeyle birlikte gelişmelidir. Önceden kapsamlı, statik belgeler oluşturmak yerine, değişikliklere uyum sağlayan ve ürünün mevcut durumunu yansıtan dinamik dokümantasyon tutun Just-in-time yaklaşımını benimseyin: Yalnızca gerektiğinde ve yeterli ayrıntıda dokümantasyon oluşturun. Bu yaklaşım, aşırı dokümantasyonu önler ve dokümantasyonun ilgili ve uygulanabilir olmasını sağlar İşbirliğine dayalı yaklaşımı benimseyin: Belgeleri oluştururken ve gözden geçirirken takım üyeleri ve paydaşlar arasında işbirliğini teşvik edin. Bu, belgelerin onların değerlerini yansıtmasını ve farklı bakış açılarını içermesini sağlar Görsel tekniği uygulayın: Karmaşık kavramları ve ilişkileri etkili bir şekilde sunmak için diyagramlar, akış şemaları ve tel kafesler gibi görsel temsil yöntemlerini kullanın. Görsel dokümantasyon, daha iyi anlaşılma ve daha kolay karar verme için zemin sağlar

ClickUp ile Etkili Çevik Dokümantasyon Süreçleri Oluşturun ve Projelerinizi Destekleyin

Çevik dokümantasyon, çevik takımların etkili bir şekilde iletişim kurmasını, hızla uyum sağlamasını ve olağanüstü sonuçlar elde etmesini sağlar. Doğru stratejilerle, önemli konulardan odaklanmanızı kaybetmeden yazılım geliştirme sürecinde yol alabilirsiniz.

Neyse ki, bu yolculuğa tek başınıza başlamanız gerekmiyor. ClickUp'ın Proje Yönetimi Paketi, dokümantasyon süreçlerinizi ince ayarlamak ve etkinlik veya verimlilikten ödün vermeden ölçeklendirmek için ihtiyacınız olabilecek her şeyi sağlar. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve özlü ve iyi düşünülmüş dokümantasyonlarla tüm projelerinizde mükemmelliğe ulaşın.