2025'te Şifrenizi Korumak için En İyi 10 LastPass Alternatifi ve Rakip

Gerçeği kabul edelim. Yüzlerce şifreyi hatırlamak, dijital hayatın en zorlu kısımlarından biri haline geldi. Ancak dijital verilerinizi koruyan şifrelerin de korunması gerekiyor.

LastPass, çoğunuz için vazgeçilmez bir şifre yöneticisi olmuştur. Ancak, insanlar artık LastPass'a daha güvenli alternatifleri tercih ediyor. Ayrıca, bazı kullanıcılar birkaç kez yavaş ve güvenilmez bir kullanıcı deneyimi yaşadıklarını bildirmiştir.

Dijital kimliklerinizi korumak için, kullanıcı dostu ve uygun maliyetli, güvenilir ve güvenli şifre yönetim araçlarına ihtiyacınız vardır.

İşte güvenlik özellikleri, şifre paylaşımı ve siber güvenlik risk yönetimini ön planda tutan 2024'ün en iyi 10 LastPass alternatifinin listesi.

LastPass alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Şifre yöneticinizin optimum güvenlik ve kullanılabilirlik sağladığından emin olmak için bazı anahtar faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Bunlardan birkaçını sizin için listeledik:

Gelişmiş güvenlik özellikleri: Maksimum güvenlik için uçtan uca şifreleme, güçlü şifre oluşturucu ve çoklu platform desteğine öncelik verin. Ayrıca, gelişmiş güvenlik için güvenli bulut depolama ve çok katmanlı güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır Kullanım kolaylığı: Şifre yöneticisi öğrenmesi kolay olmalıdır Şifre paylaşım özellikleri: Sınırsız sayıda cihazda sorunsuz senkronizasyon ve Sınırsız sayıda cihazda sorunsuz senkronizasyon ve güvenli dosya paylaşımı , şifre yönetimi uygulamanızın kolay şifre paylaşımına olanak tanıması için önemlidir Çapraz platform güvenlik uyumluluğu: iOS ve Windows dahil tüm işletim sistemleriyle uyumlu olmalıdır Fiyatlandırma: Hemen hemen tüm şifre yöneticileri üç plan sunar: bireysel, aile ve iş. Fiyatlandırma özelliklere göre değişir, ancak ortalama olarak iyi bir LastPass alternatifi yıllık 55-70 dolar civarında bir maliyet getirir 7/24 müşteri desteği: Güvenlik sorunlarını çözen, güvenli uygulamalar konusunda rehberlik eden ve acil durumlarda yardımcı olan hızlı ve etkili müşteri desteğini her zaman arayın. Kullanıcı yönetimi: Araç, çeşitli kullanıcı kimlik bilgilerini aynı anda yönetebilmelidir. Ayrıca, kullanıcı etkinliklerini silmeli, oluşturmalı, izlemeli ve şifre uyumluluğu ve kullanımı hakkında raporlar oluşturmalıdır

kullanabileceğiniz En İyi 10 LastPass Alternatifi

İşte 2024 yılında kullanılabilecek en iyi LastPass alternatiflerinden bazıları:

1. 1Password

1Password aracılığıyla

1Password, üst düzey güvenliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla tanınan bir şifre yöneticisidir. Ayrıca, bugün mevcut en popüler LastPass alternatiflerinden biridir.

Bireyler ve kuruluşlara hitap eden bu hizmet, çevrimiçi güvenliği artıran şifre denetimi ve şifre oluşturma gibi gelişmiş özellikler sunar. Kullanımı kolaydır ve çeşitli dijital bilgileri güvenli bir şekilde yönetebilir.

Bu araç, güçlü şifreleme (34 karakterlik gizli anahtar) ve kullanışlı veri yönetimine öncelik verir. Bu nedenle, ek güvenlik için şifreleri, finansal bilgileri ve diğer hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için ideal bir seçimdir.

1Password, dijital cüzdan, dijital şifre kasası ve form doldurucu yöneterek tüm kimlik bilgilerinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

1Password'ün en iyi özellikleri

AES-256 bit şifreleme ile güçlü güvenlik elde edin

Macbook ve Apple saatler gibi iOS cihazlarda parmak izi desteğini deneyimleyin

Seyahat Modu ile hareket halindeyken önemli şifrelerinizi gizleyin

Watchtower'ı kullanarak yinelenen veya güvenliği ihlal edilmiş şifreleri ve güvenli olmayan HTTP kullanan siteleri belirleyin

Güvenliği kolaylaştırmak için şifreleri ve verileri özelleştirilebilir kasalarda düzenleyin

1Password sınırlamaları

Parola uzunluğu açısından sınırlamalar eklendi

Linux kullanıcıları için özel bir uygulama olmaması

1Password fiyatlandırması

Bireyler: 2,99 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Aileler: 4,99 $/ay (en fazla 5 üye), yıllık olarak faturalandırılır

Takım Başlangıç Paketi: 19,95 $/ay (en fazla 10 üye), yıllık faturalandırılır

İş: 7,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

1Password puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

2. Keeper

keeper aracılığıyla

Keeper, üst düzey güvenlik önlemleri ve kullanıcı odaklı tasarımıyla tanınan, yaygın olarak kullanılan bir başka şifre yöneticisidir.

Öğrencilere, bireylere, işlere ve askeriyeye hizmet vermek için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde güvenlik sunar ve hassas bilgilerin korunması konusunda StateRAMP, ISO27001, FedRAMP ve SOC ile uyumludur.

Keeper'ı öne çıkaran özellik, karanlık web'de sızan şifreleri sürekli olarak izleyen BreachWatch özelliğidir.

Keeper'ın en iyi özellikleri

Verilerinizi üst düzey güvenlik standartlarıyla şifreleyin

Dosyaları ve belgeleri ana şifre ile güvenli bir şekilde saklayın

Güvenilir kişiler için acil durum erişimi ayarlayın

Breachwatch uyarılarıyla güvenliği izleyin ve güvenliği ihlal edilen hesaplar hakkında bilgi sahibi olun

Ek güvenlik için benzersiz kendini imha özelliğini kullanın

Keeper sınırlamaları

Seyahat modu ve VPN özelliği eksik

Linux kullanıcıları için yerel bir masaüstü uygulaması sağlamaz

Keeper fiyatlandırması

Kişisel: 2,92 $/ay, yıllık faturalandırılır

Aile: 6,25 $/ay, yıllık faturalandırılır

İşletme Başlangıç Paketi: 2 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

İş: 3,75 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Keeper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (814+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (17+ yorum)

3. NordPass

nordPass aracılığıyla

NordPass, güvenilir güvenlik özelliklerine sahip, kullanımı kolay bir platform aracılığıyla bireysel kullanıcılar ve işletmeler dahil olmak üzere geniş bir kitleye hitap eden modern bir şifreleme algoritması olan XChaCha20 şifreleme ile birlikte gelir.

NordPass, öncelikle veri ihlali tarayıcısı, çok faktörlü kimlik doğrulama ve parmak izi/yüz tanıma özellikleriyle bilinir.

Sınırsız şifre depolama alanına sahip NordPass, şifre güvenliği için basit ve sade bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu tasarımı ve güvenilir güvenlik protokolleri, onu LastPass'a iyi bir alternatif haline getirir

NordPass'ın en iyi özellikleri

NordPass'ın XChaCha20 şifrelemesi ile verilerinizi güvence altına alın

Şifre sağlığı ve ihlal tarayıcısını kullanarak potansiyel ihlalleri belirleyin

Hızlı otomatik doldurma için kredi kartı ve kişisel bilgilerinizi güvenle saklayın

Kolay gezinme ve erişim için öğeleri klasörlerde düzenleyin

NordPass sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece temel işlevleri sunar

60 karakterlik şifre uzunluğu bazı kullanıcılar için bir sınırlama olacaktır

NordPass fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 1,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

Aile: 3,69 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 1,99 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 3,99 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5,99 $, yıllık faturalandırılır

NordPass puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (27+ yorum)

4. Dashlane

dashlane aracılığıyla

Dashlane, kapsamlı güvenlik özellikleri ve kullanım kolaylığı ile premium şifre yönetim araçları arasında öne çıkıyor. LastPass alternatifleri arayan hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için uygundur.

Dashlane, güçlü ve benzersiz şifre oluşturucu, otomatik doldurma ve VPN özelliği ile karanlık web izleme ile dikkat çekiyor. Bu araç, modern kullanıcı arayüzü ve birinci sınıf çevrimiçi güvenlik özellikleri ile hepsi bir arada bir çözüm olarak caziptir.

Dashlane'in en iyi özellikleri

Daha hızlı ve daha güvenli çevrimiçi ödeme işlemleri için dijital cüzdanlar oluşturun ve kullanın

Güçlü ve benzersiz bir şifre oluşturucu kullanın

Karanlık web izleme ile olası veri ihlalleri için uyarılar alın

Dashlane'in VPN'ini kullanarak Wi-Fi güvenliğini artırın

Şifrelerin ötesinde hassas bilgiler için güvenli notlar saklayın

Dashlane sınırlamaları

Diğer bazı seçeneklere kıyasla pahalıdır

Şifre uzunluğu sınırı 40 karakterdir

Dashlane fiyatlandırması

Premium: 3,33 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Arkadaşlar ve Aile: 10 üye için aylık 4,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Başlangıç: 10 üye için aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

İş: 8 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Dashlane puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (240+ yorum)

5. Norton Şifre Yöneticisi

norton aracılığıyla

Ünlü Norton siber güvenlik ailesinin bir parçası olan Norton Password Manager, diğer Norton güvenlik hizmetleriyle entegre edilmiş ücretsiz bir şifre yöneticisidir. Daha büyük bir güvenlik ekosisteminin parçası olan bir şifre yöneticisini tercih eden kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Bu araç, sorunsuz entegrasyon ve güvenilir güvenlik sunarak özellikle Norton ürünlerini zaten kullananlar için caziptir.

Norton Password Manager, ücretsiz, güvenli ve anlaşılır bir parola yönetimi deneyimi sunar. Kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır, bu nedenle parola yönetimine yeni başlayanlar veya tanıdık Norton ortamında sorunsuz bir yaklaşım tercih edenler için uygun bir seçimdir.

Norton Password Manager'ın en iyi özellikleri

Oturum açma etkinliklerini izleyin ve izleyin, olağandışı erişimler için uyarılar alın

Sınırsız şifre depolama alanı edinin

Norton'un şifreli kasasında notlarınızı ve adreslerinizi koruyun

Çift katmanlı güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin

Norton'un yerleşik VPN'iyle çevrimiçi etkinliklerinizi koruyarak güvenle gezin

Norton Password Manager sınırlamaları

Bazı bağımsız güvenli şifre yöneticilerinden daha az kapsamlıdır

Bağımsız masaüstü uygulaması yok

Norton Password Manager fiyatlandırması

Ücretsiz: Norton 360 planlarının bir parçası olarak mevcuttur

Norton Password Manager puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4400+ yorum)

6. Bitwarden

bitwarden aracılığıyla

Bitwarden, şeffaflığa ve özelleştirmeye değer veren kullanıcılara özellikle hitap eden açık kaynaklı, ücretsiz bir şifre yöneticisidir.

Teknoloji meraklısı kullanıcılar ve kuruluşlar, kendi kendine barındırma ve bulut senkronizasyonu özellikleri sayesinde kasadaki verilere her yerden erişime olanak tanıyan bu platformu tercih ediyor. Bitwarden, uçtan uca şifreleme, üst düzey güvenlik ve kullanıcı kontrolü özelliklerinin birleşimiyle de öne çıkıyor.

Aracın açık kaynaklı yapısı, geliştirici topluluğu tarafından düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler yapılmasına olanak tanır, böylece sınırsız şifre depolayabileceğiniz sürekli gelişen bir güvenlik ortamı sağlar.

Güçlü güvenlik özellikleri ile açık kaynaklı bir platformun esnekliği arasında denge sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bitwarden'ın en iyi özellikleri

Bitwarden'ın açık kaynak platformuyla güvenlik deneyiminizi özelleştirin

Çeşitli cihazlar ve işletim sistemlerinde şifrelerinize erişin

İki faktörlü kimlik doğrulama ile hesap güvenliğini güçlendirin

Bitwarden'ın klasör ve koleksiyon sistemini kullanarak şifrelerinizi düzenleyin ve sınıflandırın

Bitwarden sınırlamaları

Arayüz, diğer alternatiflere kıyasla daha az gelişmiştir

Kendi sunucularını kullanmayı tercih eden kullanıcılar, teknik kurulumlar hakkında iyi bilgi sahibi olmalıdır

Bitwarden fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 1 $, yıllık olarak faturalandırılır

Aile : 6 kullanıcıya kadar aylık 3,33 $, yıllık faturalandırılır

Takımlar : 10 kullanıcıya kadar aylık 20 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

Fiyat teklifi alın: Özel fiyatlandırma

Bitwarden puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

7. Zoho Vault

zoho Vault aracılığıyla

Zoho Vault, iş odaklı özellikleri ve entegrasyon yetenekleriyle tanınan kapsamlı Zoho uygulama paketinin bir parçasıdır. Diğer iş araçlarıyla kolayca entegre olabilen LastPass alternatifleri arayan kuruluşlar için caziptir.

Zoho Vault, Zoho Desk, Mail ve Microsoft 365 gibi diğer uygulamalarla entegrasyonu ile öne çıkıyor. Daha geniş bir kurumsal uygulama setine uyan bir şifre yöneticisi olarak özellikle uygundur.

Kullanıcı dostu arayüzü ve kurumsal kullanıma hazır sağlam özellikleri, çeşitli profesyonel ayarlarda çok yönlü bir seçim olmasını sağlar.

Zoho Vault'un en iyi özellikleri

Diğer Zoho uygulamaları ve üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek işlemlerinizi kolaylaştırın

Zoho Vault'un ayrıntılı erişim denetimleriyle kullanıcı izinlerini ve erişimi kontrol edin

Lisanslar ve kimlik belgeleri gibi dijital kimlikleri güvenli bir şekilde saklayın ve yönetin

Gelişmiş denetim için kullanıcı etkinlikleri ve erişim kalıpları hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Zoho Vault sınırlamaları

Tüm özelliklere aşina olmak biraz zaman alabilir

Yavaş tarayıcı uzantıları

Zoho Vault fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 1 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 4 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 7 $/kullanıcı

Zoho Vault puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

8. Dell Şifre Yöneticisi

dell aracılığıyla

Teknoloji devi Dell'in bir ürünü olan Dell Password Manager, Dell donanım ve yazılım ekosistemleriyle entegrasyonu ile öne çıkıyor. Bu, Dell kullanıcıları için LastPass'a iyi bir alternatif olmasını sağlıyor. Araç, güvenlik ve sorunsuz entegrasyona önem veriyor.

Dell Password Manager, self servis şifre sıfırlama, birden fazla web tarayıcısı desteği ve daha geniş Dell ekosisteminin bir parçası olmanın rahatlığı gibi sağlam güvenlik özellikleri sunar.

Dell Password Manager'ın en iyi özellikleri

Şifre sıfırlama ve kurtarma işlemlerini otomatikleştirerek kesinti sürelerini en aza indirin ve güvenliği artırın

Hesaplara daha hızlı ve daha güvenli erişim için biyometrik oturum açma özelliğini kullanın

Dell'in donanım ve yazılım ekosistemiyle entegrasyonu sayesinde verimli bir şekilde çalışın

Dell ortamında dijital kimlikleri ve kimlik bilgilerini etkili bir şekilde yönetin

Dell Password Manager sınırlamaları

Dell ürünlerini zaten kullanmakta olanlar için en uygun seçenek

Bazı özel şifre yöneticileri kadar çok özellik sunmaz

Dell Password Manager fiyatlandırması

Kişisel kullanım: Dell yazılımının bir parçası olarak ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dell Password Manager puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

9. SailPoint Şifre Yönetimi

sailPoint aracılığıyla

SailPoint Password Management, kimlik yönetimi ve idaresinde uzmanlaşmış, kurumsal odaklı yaklaşımıyla sektörde tanınmaktadır.

Kapsamlı kimlik yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar ve işletmeler için özellikle uygundur. SailPoint, şifre senkronizasyonu ve güçlü şifre politikalarıyla öne çıkar ve operasyonel maliyetleri azaltmak ve kullanıcı verimliliğini artırmak için bir şifre yönetimi çözümünü entegre eder.

Otomatik provizyon, uyumluluk kontrolleri ve gelişmiş güvenlik dahil olmak üzere eksiksiz bir kimlik yönetimi yetenekleri paketi sunarak, karmaşık güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçları olan işletmeler için idealdir.

SailPoint Password Management'ın en iyi özellikleri

SailPoint'in kimlik yönetimi entegrasyonu ile güvenliği artırın

Otomatik kaynak sağlama ile kuruluşlarda kullanıcı erişimini kolaylaştırın

Özel uyumluluk araçlarıyla uyumluluğu verimli bir şekilde yönetin

Stratejik kararlar almak için kapsamlı kimlik ve erişim raporları oluşturun

SailPoint Şifre Yönetimi sınırlamaları

Küçük kuruluşlar için çok büyük öğrenme eğrisi

Kapsamlı özellikleri nedeniyle pahalıdır

SailPoint Şifre Yönetimi fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SailPoint Şifre Yönetimi puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Her Yerde Şifre Yönetimi

avatier aracılığıyla

Avatier tarafından kurulan Identity Anywhere Password Management, nispeten yeni bir şifre yöneticisidir. Ancak, bulut tabanlı kimlik ve erişim yönetimine odaklanmasıyla hızla dikkat çekmektedir.

Esnek, bulut tabanlı çözümleri önceliklendiren modern, teknoloji meraklısı kullanıcılar ve kuruluşlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu araç, çeşitli iş ortamları için biyometrik oturum açma seçenekleri ve uyumluluk denetimleri ile SSO çözümlerine verdiği önemle özellikle dikkat çekmektedir.

Identity Anywhere Password Management'ın en iyi özellikleri

Bulut tabanlı çözümle şifrelere her yerden esnek bir şekilde erişin ve yönetin

Çok faktörlü kimlik doğrulama ile hesap güvenliğini artırın

Dijital kimlikleri ve sertifikaları güvenli bir şekilde saklayın ve yönetin

Birleşik erişim yönetimi için kurumsal sistemlerle sorunsuz entegrasyon

Identity Anywhere Şifre Yönetimi sınırlamaları

Bazı yerleşik LastPass alternatifleri gibi bir geçmişe sahip değildir

Şifre şifreleme ve kilitleme özelliğinin olmaması

Identity Anywhere Şifre Yönetimi fiyatlandırması

Enterprise Hosted Planı : 1,5 ila 3 $/ay/kullanıcı

Enterprise Barındırılmayan Plan: 1,95 ila 3,90 $/ay/kullanıcı

Identity Anywhere Password Management puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

İyi bir şifre yöneticisi şifrelerinizi korumaya yardımcı olurken, işinizde günlük olarak kullandığınız diğer araçların da aynı yüksek güvenlik düzeyine sahip olmasını sağlamalısınız.

ClickUp gibi güvenli, hepsi bir arada verimlilik, işbirliği ve proje yönetimi aracı, işinizi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ihtiyacınız olan araçların sayısını azaltarak birden fazla şifreye olan ihtiyacı ve hack riskini de azaltır.

ClickUp ile verimlilik ve güvenliği artırın

ClickUp, güvenli bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır. Çeşitli fonksiyonları entegre ederek iş yönetimini yeniden tanımlayan kapsamlı bir platformdur. Bu entegrasyon, birden fazla araca bağımlılığı azaltarak güvenlik risklerini düşürür.

ClickUp, görevleri, iletişimi ve belgeleri merkezileştirerek şifrelerin ve erişim noktalarının yönetimini basitleştirir. ClickUp AI, yalnızca idari işlerinizi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yaratıcı şifre fikirleri oluşturmanıza da yardımcı olur.

ClickUp AI'nın akıllı otomasyon ve içgörülerle görev yönetiminde nasıl devrim yarattığını keşfedin

ClickUp'ın Proje Yönetimi aracı SOC 2 uyumlu ve ISO sertifikalıdır. Ayrıca, tüm ClickUp web uygulaması iletişimleri TLS 1. 2 üzerinden şifrelenir ve tüm veriler AES-256 şifreleme kullanılarak dinlenme sırasında şifrelenir.

ClickUp, karmaşık projelere verimlilik ve netlik kazandıran güçlü ve güvenli bir işbirliği aracıdır

ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli ile projelerinizi zahmetsizce yönetin

ClickUp'ı günlük operasyonlara dahil etmek, görev yönetiminin ötesine geçer. Ayrıca takımın uyumunu ve güvenliğini güçlendirir. ClickUp ile takımlar, günümüzün dinamik iş ortamında başarılı olmak için çok önemli olan daha yüksek organizasyon ve verimlilik seviyelerine ulaşır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm projeyle ilgili bilgileri merkezileştirin, farklı araçlar için birden fazla şifre yönetme ihtiyacını azaltın

Güvenliği tehlikeye atabilecek harici iletişim araçlarından kaçınarak takım iletişiminizi güvenli bir şekilde geliştirin

Tüm proje etkinliklerini tek bir güvenli yerde izleyin, böylece daha az güvenli platformlar üzerinden veri sızıntısı riskini en aza indirin

Hassas proje verilerinin takım içinde güvenli bir şekilde işlenmesini sağlayan güvenli iş akışları oluşturun

Veri şifreleme ile hassas bilgilerin ifşa edilmesini sınırlayın

Önemli belgeleri güvenli bir şekilde depolayın, ayrı şifre gereksinimleri olan birden fazla dosya depolama platformuna olan bağımlılığı azaltın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların tüm özellikleri tam olarak kullanabilmesi için zaman gerekebilir

Kullanıcılar, aşırı yüklemeyi önlemek için ayarları değiştirmeleri gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Şifre Yöneticileriyle Dijital Dünyanızı Güvenli Hale Getirin

Size 10 LastPass alternatifi ve hepsinin yerini alabilecek tek bir alternatif sunduk. Ancak güvenlik söz konusu olduğunda, birden fazla platformu kullanmak yerine daha az araç kullanmanın çok daha iyi olduğunu unutmayın.

50'den fazla rutin işi ve süreci otomatikleştiren ClickUp gibi entegre bir iş yönetimi aracıyla desteklenen güvenilir bir şifre yöneticisi, dijital güvenlik stratejiniz için sağlam bir temel oluşturur. Takımınızın verimliliğini ve güvenliğini artırmaya hazır mısınız?

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