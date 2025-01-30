2025'te Şifrenizi Korumak için En İyi 10 LastPass Alternatifi ve Rakip

Gerçeği kabul edelim. Yüzlerce şifreyi hatırlamak, dijital hayatın en zorlu kısımlarından biri haline geldi. Ancak dijital verilerinizi koruyan şifrelerin de korunması gerekiyor.
LastPass, çoğunuz için vazgeçilmez bir şifre yöneticisi olmuştur. Ancak, insanlar artık LastPass'a daha güvenli alternatifleri tercih ediyor. Ayrıca, bazı kullanıcılar birkaç kez yavaş ve güvenilmez bir kullanıcı deneyimi yaşadıklarını bildirmiştir.
Dijital kimliklerinizi korumak için, kullanıcı dostu ve uygun maliyetli, güvenilir ve güvenli şifre yönetim araçlarına ihtiyacınız vardır.
İşte güvenlik özellikleri, şifre paylaşımı ve siber güvenlik risk yönetimini ön planda tutan 2024'ün en iyi 10 LastPass alternatifinin listesi.
LastPass alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Şifre yöneticinizin optimum güvenlik ve kullanılabilirlik sağladığından emin olmak için bazı anahtar faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Bunlardan birkaçını sizin için listeledik:
- Gelişmiş güvenlik özellikleri: Maksimum güvenlik için uçtan uca şifreleme, güçlü şifre oluşturucu ve çoklu platform desteğine öncelik verin. Ayrıca, gelişmiş güvenlik için güvenli bulut depolama ve çok katmanlı güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır
- Kullanım kolaylığı: Şifre yöneticisi öğrenmesi kolay olmalıdır
- Şifre paylaşım özellikleri: Sınırsız sayıda cihazda sorunsuz senkronizasyon ve güvenli dosya paylaşımı, şifre yönetimi uygulamanızın kolay şifre paylaşımına olanak tanıması için önemlidir
- Çapraz platform güvenlik uyumluluğu: iOS ve Windows dahil tüm işletim sistemleriyle uyumlu olmalıdır
- Fiyatlandırma: Hemen hemen tüm şifre yöneticileri üç plan sunar: bireysel, aile ve iş. Fiyatlandırma özelliklere göre değişir, ancak ortalama olarak iyi bir LastPass alternatifi yıllık 55-70 dolar civarında bir maliyet getirir
- 7/24 müşteri desteği: Güvenlik sorunlarını çözen, güvenli uygulamalar konusunda rehberlik eden ve acil durumlarda yardımcı olan hızlı ve etkili müşteri desteğini her zaman arayın.
- Kullanıcı yönetimi: Araç, çeşitli kullanıcı kimlik bilgilerini aynı anda yönetebilmelidir. Ayrıca, kullanıcı etkinliklerini silmeli, oluşturmalı, izlemeli ve şifre uyumluluğu ve kullanımı hakkında raporlar oluşturmalıdır
kullanabileceğiniz En İyi 10 LastPass Alternatifi
İşte 2024 yılında kullanılabilecek en iyi LastPass alternatiflerinden bazıları:
1. 1Password
1Password, üst düzey güvenliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla tanınan bir şifre yöneticisidir. Ayrıca, bugün mevcut en popüler LastPass alternatiflerinden biridir.
Bireyler ve kuruluşlara hitap eden bu hizmet, çevrimiçi güvenliği artıran şifre denetimi ve şifre oluşturma gibi gelişmiş özellikler sunar. Kullanımı kolaydır ve çeşitli dijital bilgileri güvenli bir şekilde yönetebilir.
Bu araç, güçlü şifreleme (34 karakterlik gizli anahtar) ve kullanışlı veri yönetimine öncelik verir. Bu nedenle, ek güvenlik için şifreleri, finansal bilgileri ve diğer hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için ideal bir seçimdir.
1Password, dijital cüzdan, dijital şifre kasası ve form doldurucu yöneterek tüm kimlik bilgilerinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlar.
1Password'ün en iyi özellikleri
- AES-256 bit şifreleme ile güçlü güvenlik elde edin
- Macbook ve Apple saatler gibi iOS cihazlarda parmak izi desteğini deneyimleyin
- Seyahat Modu ile hareket halindeyken önemli şifrelerinizi gizleyin
- Watchtower'ı kullanarak yinelenen veya güvenliği ihlal edilmiş şifreleri ve güvenli olmayan HTTP kullanan siteleri belirleyin
- Güvenliği kolaylaştırmak için şifreleri ve verileri özelleştirilebilir kasalarda düzenleyin
1Password sınırlamaları
- Parola uzunluğu açısından sınırlamalar eklendi
- Linux kullanıcıları için özel bir uygulama olmaması
1Password fiyatlandırması
- Bireyler: 2,99 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Aileler: 4,99 $/ay (en fazla 5 üye), yıllık olarak faturalandırılır
- Takım Başlangıç Paketi: 19,95 $/ay (en fazla 10 üye), yıllık faturalandırılır
- İş: 7,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
1Password puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)
2. Keeper
Keeper, üst düzey güvenlik önlemleri ve kullanıcı odaklı tasarımıyla tanınan, yaygın olarak kullanılan bir başka şifre yöneticisidir.
Öğrencilere, bireylere, işlere ve askeriyeye hizmet vermek için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde güvenlik sunar ve hassas bilgilerin korunması konusunda StateRAMP, ISO27001, FedRAMP ve SOC ile uyumludur.
Keeper'ı öne çıkaran özellik, karanlık web'de sızan şifreleri sürekli olarak izleyen BreachWatch özelliğidir.
Keeper'ın en iyi özellikleri
- Verilerinizi üst düzey güvenlik standartlarıyla şifreleyin
- Dosyaları ve belgeleri ana şifre ile güvenli bir şekilde saklayın
- Güvenilir kişiler için acil durum erişimi ayarlayın
- Breachwatch uyarılarıyla güvenliği izleyin ve güvenliği ihlal edilen hesaplar hakkında bilgi sahibi olun
- Ek güvenlik için benzersiz kendini imha özelliğini kullanın
Keeper sınırlamaları
- Seyahat modu ve VPN özelliği eksik
- Linux kullanıcıları için yerel bir masaüstü uygulaması sağlamaz
Keeper fiyatlandırması
- Kişisel: 2,92 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Aile: 6,25 $/ay, yıllık faturalandırılır
- İşletme Başlangıç Paketi: 2 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- İş: 3,75 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Keeper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (814+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (17+ yorum)
3. NordPass
NordPass, güvenilir güvenlik özelliklerine sahip, kullanımı kolay bir platform aracılığıyla bireysel kullanıcılar ve işletmeler dahil olmak üzere geniş bir kitleye hitap eden modern bir şifreleme algoritması olan XChaCha20 şifreleme ile birlikte gelir.
NordPass, öncelikle veri ihlali tarayıcısı, çok faktörlü kimlik doğrulama ve parmak izi/yüz tanıma özellikleriyle bilinir.
Sınırsız şifre depolama alanına sahip NordPass, şifre güvenliği için basit ve sade bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu tasarımı ve güvenilir güvenlik protokolleri, onu LastPass'a iyi bir alternatif haline getirir
NordPass'ın en iyi özellikleri
- NordPass'ın XChaCha20 şifrelemesi ile verilerinizi güvence altına alın
- Şifre sağlığı ve ihlal tarayıcısını kullanarak potansiyel ihlalleri belirleyin
- Hızlı otomatik doldurma için kredi kartı ve kişisel bilgilerinizi güvenle saklayın
- Kolay gezinme ve erişim için öğeleri klasörlerde düzenleyin
NordPass sınırlamaları
- Ücretsiz plan sadece temel işlevleri sunar
- 60 karakterlik şifre uzunluğu bazı kullanıcılar için bir sınırlama olacaktır
NordPass fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 1,99 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Aile: 3,69 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 1,99 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 3,99 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5,99 $, yıllık faturalandırılır
NordPass puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (27+ yorum)
4. Dashlane
Dashlane, kapsamlı güvenlik özellikleri ve kullanım kolaylığı ile premium şifre yönetim araçları arasında öne çıkıyor. LastPass alternatifleri arayan hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için uygundur.
Dashlane, güçlü ve benzersiz şifre oluşturucu, otomatik doldurma ve VPN özelliği ile karanlık web izleme ile dikkat çekiyor. Bu araç, modern kullanıcı arayüzü ve birinci sınıf çevrimiçi güvenlik özellikleri ile hepsi bir arada bir çözüm olarak caziptir.
Dashlane'in en iyi özellikleri
- Daha hızlı ve daha güvenli çevrimiçi ödeme işlemleri için dijital cüzdanlar oluşturun ve kullanın
- Güçlü ve benzersiz bir şifre oluşturucu kullanın
- Karanlık web izleme ile olası veri ihlalleri için uyarılar alın
- Dashlane'in VPN'ini kullanarak Wi-Fi güvenliğini artırın
- Şifrelerin ötesinde hassas bilgiler için güvenli notlar saklayın
Dashlane sınırlamaları
- Diğer bazı seçeneklere kıyasla pahalıdır
- Şifre uzunluğu sınırı 40 karakterdir
Dashlane fiyatlandırması
- Premium: 3,33 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Arkadaşlar ve Aile: 10 üye için aylık 4,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Başlangıç: 10 üye için aylık 20 $, yıllık faturalandırılır
- İş: 8 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
Dashlane puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (240+ yorum)
5. Norton Şifre Yöneticisi
Ünlü Norton siber güvenlik ailesinin bir parçası olan Norton Password Manager, diğer Norton güvenlik hizmetleriyle entegre edilmiş ücretsiz bir şifre yöneticisidir. Daha büyük bir güvenlik ekosisteminin parçası olan bir şifre yöneticisini tercih eden kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Bu araç, sorunsuz entegrasyon ve güvenilir güvenlik sunarak özellikle Norton ürünlerini zaten kullananlar için caziptir.
Norton Password Manager, ücretsiz, güvenli ve anlaşılır bir parola yönetimi deneyimi sunar. Kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır, bu nedenle parola yönetimine yeni başlayanlar veya tanıdık Norton ortamında sorunsuz bir yaklaşım tercih edenler için uygun bir seçimdir.
Norton Password Manager'ın en iyi özellikleri
- Oturum açma etkinliklerini izleyin ve izleyin, olağandışı erişimler için uyarılar alın
- Sınırsız şifre depolama alanı edinin
- Norton'un şifreli kasasında notlarınızı ve adreslerinizi koruyun
- Çift katmanlı güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin
- Norton'un yerleşik VPN'iyle çevrimiçi etkinliklerinizi koruyarak güvenle gezin
Norton Password Manager sınırlamaları
- Bazı bağımsız güvenli şifre yöneticilerinden daha az kapsamlıdır
- Bağımsız masaüstü uygulaması yok
Norton Password Manager fiyatlandırması
- Ücretsiz: Norton 360 planlarının bir parçası olarak mevcuttur
Norton Password Manager puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (4400+ yorum)
6. Bitwarden
Bitwarden, şeffaflığa ve özelleştirmeye değer veren kullanıcılara özellikle hitap eden açık kaynaklı, ücretsiz bir şifre yöneticisidir.
Teknoloji meraklısı kullanıcılar ve kuruluşlar, kendi kendine barındırma ve bulut senkronizasyonu özellikleri sayesinde kasadaki verilere her yerden erişime olanak tanıyan bu platformu tercih ediyor. Bitwarden, uçtan uca şifreleme, üst düzey güvenlik ve kullanıcı kontrolü özelliklerinin birleşimiyle de öne çıkıyor.
Aracın açık kaynaklı yapısı, geliştirici topluluğu tarafından düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler yapılmasına olanak tanır, böylece sınırsız şifre depolayabileceğiniz sürekli gelişen bir güvenlik ortamı sağlar.
Güçlü güvenlik özellikleri ile açık kaynaklı bir platformun esnekliği arasında denge sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bitwarden'ın en iyi özellikleri
- Bitwarden'ın açık kaynak platformuyla güvenlik deneyiminizi özelleştirin
- Çeşitli cihazlar ve işletim sistemlerinde şifrelerinize erişin
- İki faktörlü kimlik doğrulama ile hesap güvenliğini güçlendirin
- Bitwarden'ın klasör ve koleksiyon sistemini kullanarak şifrelerinizi düzenleyin ve sınıflandırın
Bitwarden sınırlamaları
- Arayüz, diğer alternatiflere kıyasla daha az gelişmiştir
- Kendi sunucularını kullanmayı tercih eden kullanıcılar, teknik kurulumlar hakkında iyi bilgi sahibi olmalıdır
Bitwarden fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 1 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 3,33 $, yıllık faturalandırılır
- Takımlar: 10 kullanıcıya kadar aylık 20 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır
- Fiyat teklifi alın: Özel fiyatlandırma
Bitwarden puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
7. Zoho Vault
Zoho Vault, iş odaklı özellikleri ve entegrasyon yetenekleriyle tanınan kapsamlı Zoho uygulama paketinin bir parçasıdır. Diğer iş araçlarıyla kolayca entegre olabilen LastPass alternatifleri arayan kuruluşlar için caziptir.
Zoho Vault, Zoho Desk, Mail ve Microsoft 365 gibi diğer uygulamalarla entegrasyonu ile öne çıkıyor. Daha geniş bir kurumsal uygulama setine uyan bir şifre yöneticisi olarak özellikle uygundur.
Kullanıcı dostu arayüzü ve kurumsal kullanıma hazır sağlam özellikleri, çeşitli profesyonel ayarlarda çok yönlü bir seçim olmasını sağlar.
Zoho Vault'un en iyi özellikleri
- Diğer Zoho uygulamaları ve üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek işlemlerinizi kolaylaştırın
- Zoho Vault'un ayrıntılı erişim denetimleriyle kullanıcı izinlerini ve erişimi kontrol edin
- Lisanslar ve kimlik belgeleri gibi dijital kimlikleri güvenli bir şekilde saklayın ve yönetin
- Gelişmiş denetim için kullanıcı etkinlikleri ve erişim kalıpları hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun
Zoho Vault sınırlamaları
- Tüm özelliklere aşina olmak biraz zaman alabilir
- Yavaş tarayıcı uzantıları
Zoho Vault fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 1 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 4 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 7 $/kullanıcı
Zoho Vault puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)
8. Dell Şifre Yöneticisi
Teknoloji devi Dell'in bir ürünü olan Dell Password Manager, Dell donanım ve yazılım ekosistemleriyle entegrasyonu ile öne çıkıyor. Bu, Dell kullanıcıları için LastPass'a iyi bir alternatif olmasını sağlıyor. Araç, güvenlik ve sorunsuz entegrasyona önem veriyor.
Dell Password Manager, self servis şifre sıfırlama, birden fazla web tarayıcısı desteği ve daha geniş Dell ekosisteminin bir parçası olmanın rahatlığı gibi sağlam güvenlik özellikleri sunar.
Dell Password Manager'ın en iyi özellikleri
- Şifre sıfırlama ve kurtarma işlemlerini otomatikleştirerek kesinti sürelerini en aza indirin ve güvenliği artırın
- Hesaplara daha hızlı ve daha güvenli erişim için biyometrik oturum açma özelliğini kullanın
- Dell'in donanım ve yazılım ekosistemiyle entegrasyonu sayesinde verimli bir şekilde çalışın
- Dell ortamında dijital kimlikleri ve kimlik bilgilerini etkili bir şekilde yönetin
Dell Password Manager sınırlamaları
- Dell ürünlerini zaten kullanmakta olanlar için en uygun seçenek
- Bazı özel şifre yöneticileri kadar çok özellik sunmaz
Dell Password Manager fiyatlandırması
- Kişisel kullanım: Dell yazılımının bir parçası olarak ücretsiz
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Dell Password Manager puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (20+ yorum)
- Capterra: Kullanılamıyor
9. SailPoint Şifre Yönetimi
SailPoint Password Management, kimlik yönetimi ve idaresinde uzmanlaşmış, kurumsal odaklı yaklaşımıyla sektörde tanınmaktadır.
Kapsamlı kimlik yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar ve işletmeler için özellikle uygundur. SailPoint, şifre senkronizasyonu ve güçlü şifre politikalarıyla öne çıkar ve operasyonel maliyetleri azaltmak ve kullanıcı verimliliğini artırmak için bir şifre yönetimi çözümünü entegre eder.
Otomatik provizyon, uyumluluk kontrolleri ve gelişmiş güvenlik dahil olmak üzere eksiksiz bir kimlik yönetimi yetenekleri paketi sunarak, karmaşık güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçları olan işletmeler için idealdir.
SailPoint Password Management'ın en iyi özellikleri
- SailPoint'in kimlik yönetimi entegrasyonu ile güvenliği artırın
- Otomatik kaynak sağlama ile kuruluşlarda kullanıcı erişimini kolaylaştırın
- Özel uyumluluk araçlarıyla uyumluluğu verimli bir şekilde yönetin
- Stratejik kararlar almak için kapsamlı kimlik ve erişim raporları oluşturun
SailPoint Şifre Yönetimi sınırlamaları
- Küçük kuruluşlar için çok büyük öğrenme eğrisi
- Kapsamlı özellikleri nedeniyle pahalıdır
SailPoint Şifre Yönetimi fiyatlandırması
Fiyatlandırma için iletişime geçin
SailPoint Şifre Yönetimi puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Her Yerde Şifre Yönetimi
Avatier tarafından kurulan Identity Anywhere Password Management, nispeten yeni bir şifre yöneticisidir. Ancak, bulut tabanlı kimlik ve erişim yönetimine odaklanmasıyla hızla dikkat çekmektedir.
Esnek, bulut tabanlı çözümleri önceliklendiren modern, teknoloji meraklısı kullanıcılar ve kuruluşlar için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu araç, çeşitli iş ortamları için biyometrik oturum açma seçenekleri ve uyumluluk denetimleri ile SSO çözümlerine verdiği önemle özellikle dikkat çekmektedir.
Identity Anywhere Password Management'ın en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı çözümle şifrelere her yerden esnek bir şekilde erişin ve yönetin
- Çok faktörlü kimlik doğrulama ile hesap güvenliğini artırın
- Dijital kimlikleri ve sertifikaları güvenli bir şekilde saklayın ve yönetin
- Birleşik erişim yönetimi için kurumsal sistemlerle sorunsuz entegrasyon
Identity Anywhere Şifre Yönetimi sınırlamaları
- Bazı yerleşik LastPass alternatifleri gibi bir geçmişe sahip değildir
- Şifre şifreleme ve kilitleme özelliğinin olmaması
Identity Anywhere Şifre Yönetimi fiyatlandırması
- Enterprise Hosted Planı: 1,5 ila 3 $/ay/kullanıcı
- Enterprise Barındırılmayan Plan: 1,95 ila 3,90 $/ay/kullanıcı
Identity Anywhere Password Management puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)
Diğer Güvenli Araçlar
İyi bir şifre yöneticisi şifrelerinizi korumaya yardımcı olurken, işinizde günlük olarak kullandığınız diğer araçların da aynı yüksek güvenlik düzeyine sahip olmasını sağlamalısınız.
ClickUp gibi güvenli, hepsi bir arada verimlilik, işbirliği ve proje yönetimi aracı, işinizi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ihtiyacınız olan araçların sayısını azaltarak birden fazla şifreye olan ihtiyacı ve hack riskini de azaltır.
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ClickUp, güvenli bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır. Çeşitli fonksiyonları entegre ederek iş yönetimini yeniden tanımlayan kapsamlı bir platformdur. Bu entegrasyon, birden fazla araca bağımlılığı azaltarak güvenlik risklerini düşürür.
ClickUp, görevleri, iletişimi ve belgeleri merkezileştirerek şifrelerin ve erişim noktalarının yönetimini basitleştirir. ClickUp AI, yalnızca idari işlerinizi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yaratıcı şifre fikirleri oluşturmanıza da yardımcı olur.
ClickUp'ın Proje Yönetimi aracı SOC 2 uyumlu ve ISO sertifikalıdır. Ayrıca, tüm ClickUp web uygulaması iletişimleri TLS 1. 2 üzerinden şifrelenir ve tüm veriler AES-256 şifreleme kullanılarak dinlenme sırasında şifrelenir.
ClickUp, karmaşık projelere verimlilik ve netlik kazandıran güçlü ve güvenli bir işbirliği aracıdır
ClickUp'ı günlük operasyonlara dahil etmek, görev yönetiminin ötesine geçer. Ayrıca takımın uyumunu ve güvenliğini güçlendirir. ClickUp ile takımlar, günümüzün dinamik iş ortamında başarılı olmak için çok önemli olan daha yüksek organizasyon ve verimlilik seviyelerine ulaşır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tüm projeyle ilgili bilgileri merkezileştirin, farklı araçlar için birden fazla şifre yönetme ihtiyacını azaltın
- Güvenliği tehlikeye atabilecek harici iletişim araçlarından kaçınarak takım iletişiminizi güvenli bir şekilde geliştirin
- Tüm proje etkinliklerini tek bir güvenli yerde izleyin, böylece daha az güvenli platformlar üzerinden veri sızıntısı riskini en aza indirin
- Hassas proje verilerinin takım içinde güvenli bir şekilde işlenmesini sağlayan güvenli iş akışları oluşturun
- Veri şifreleme ile hassas bilgilerin ifşa edilmesini sınırlayın
- Önemli belgeleri güvenli bir şekilde depolayın, ayrı şifre gereksinimleri olan birden fazla dosya depolama platformuna olan bağımlılığı azaltın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcıların tüm özellikleri tam olarak kullanabilmesi için zaman gerekebilir
- Kullanıcılar, aşırı yüklemeyi önlemek için ayarları değiştirmeleri gerekebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
Şifre Yöneticileriyle Dijital Dünyanızı Güvenli Hale Getirin
Size 10 LastPass alternatifi ve hepsinin yerini alabilecek tek bir alternatif sunduk. Ancak güvenlik söz konusu olduğunda, birden fazla platformu kullanmak yerine daha az araç kullanmanın çok daha iyi olduğunu unutmayın.
50'den fazla rutin işi ve süreci otomatikleştiren ClickUp gibi entegre bir iş yönetimi aracıyla desteklenen güvenilir bir şifre yöneticisi, dijital güvenlik stratejiniz için sağlam bir temel oluşturur. Takımınızın verimliliğini ve güvenliğini artırmaya hazır mısınız?
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