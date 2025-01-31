2025'in En İyi 10 Kilometre Takip Uygulaması (İncelemeler ve Fiyatlar)

Seyahat eden profesyoneller, yıl boyunca iş ile ilgili olarak yüzlerce, hatta binlerce kilometre yol kat edebilir. Geleneksel çalışanlar için bunlar, şirketinizin AP departmanı aracılığıyla geri alabileceğiniz harcamalardır. Müteahhitler ve iş sahipleri için ise bu kilometreler, iş giderleri olarak vergiden düşülebilir.

Ancak, yıl boyunca kilometrelerinizi izlemek için kullanışlı ve güvenilir bir yönteme sahipseniz, bu parayı veya vergi tasarrufunu geri alabilirsiniz. Günümüzün kilometre izleme uygulamaları, mesafenizi, varış noktalarınızı ve hangi seyahatlerin iş gideri olarak kabul edildiğini otomatik olarak izlemeyi kolaylaştırır.

Doğru özelliklere sahip doğru uygulamayı bulun, böylece kilometre izleme sıkıcı bir iş yerine kolay bir kazanç haline gelsin. 2024 yılında kilometre izleme uygulamalarında bulunması gereken özellikleri belirleyin ve ardından bu listedeki popüler izleme uygulamalarını karşılaştırarak favorinizi bulun.

Kilometre Takip Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi kilometre izleme uygulamaları iş kullanıcıları için geliştirilmiştir. Daha da iyisi, doğru izleme uygulamaları sektörünüzdeki profesyoneller düşünülerek geliştirilmiştir. Araç paylaşımı sürücüleri, emlakçılar ve startup kurucuları farklı iş amaçları için araç kullanır ve ihtiyaçlarınıza uygun bir araca ihtiyacınız vardır.

Farklı seçenekleri karşılaştırırken, aşağıdaki olmazsa olmaz özelliklerin ücretsiz veya premium sürümde mevcut olduğundan emin olun:

Otomasyon: Uzak bir yere vardığınızda kilometre izleme uygulamasını başlatmadığınızı fark etmekten daha sinir bozucu bir şey yoktur. Tüm kilometrelerinizi otomatik olarak izleyen uygulamaları seçerek bunu önleyin. Akıllı uygulamalar, hangi yolculukların işle ilgili olduğunu tahmin edebilir, böylece manuel işlerle uğraşmanıza gerek kalmaz ve Uzak bir yere vardığınızda kilometre izleme uygulamasını başlatmadığınızı fark etmekten daha sinir bozucu bir şey yoktur. Tüm kilometrelerinizi otomatik olarak izleyen uygulamaları seçerek bunu önleyin. Akıllı uygulamalar, hangi yolculukların işle ilgili olduğunu tahmin edebilir, böylece manuel işlerle uğraşmanıza gerek kalmaz ve iş yükü yönetimi daha kolay hale gelir

Dışa aktarılabilirlik ve entegrasyonlar: Sonuçta, kilometre izleme verileriniz uygulamadan IRS formlarına veya iş gider raporlarına aktarılmalıdır. Sizin (veya muhasebecinizin) halihazırda kullandığınız finansal araçlarla bilgileri paylaşabilen uygulamaları arayın

Çok sayıda kategorizasyon ve etiket özelliği: İyi kilometre takip uygulamaları, her sürüşün ne tür bir iş seyahati olduğuna dair ayrıntıları girmenize olanak tanır. Saha hizmeti çağrıları ile ağ oluşturma etkinliklerini ayırt etmek ve farklı iş uygulamaları için seyahatleri izlemek için tarihler gibi veri alanlarına veya ek işlevlere ihtiyacınız olabilir

Ek fonksiyonlar: İşletmenizin ihtiyaçlarına uygunsa, yerleşik İşletmenizin ihtiyaçlarına uygunsa, yerleşik görev yönetimi yazılımı, gider izleme, zaman yönetimi araçları ve zaman çizelgesi şablonları olup olmadığını kontrol edin

Finansal bilgiler: Seyahatlerinizdeki toplam harcamalarınızı, vergi tasarruflarınızı ve sürüş eğilimlerinizi hesaplayan uygulamaları arayın

Kolaylık ve güvenilirlik: En iyi uygulamalar, araca bindiğinizde kontrol etmeniz gerekmeyen uygulamalardır. Bu nedenle, favori uygulamalarınızı çalışma süresi, çökme, hata ve kullanım kolaylığı açısından karşılaştırın

Kalite ve kolaylık arayarak, doğru kayıtlara sahip olma ve iş için kat ettiğiniz kilometreler için paranızı geri almanın kolay bir yolunu bulma olasılığınız çok daha yüksek olacaktır.

En İyi 10 Kilometre Takip Uygulaması

2023'te mevcut en iyi kilometre izleme uygulamalarını karşılaştırın. Her biri, benzersiz özellikler ve yeteneklerle kullanımı kolay izleme teknolojisi sunar.

ClickUp ile başlayın ClickUp'ta proje veya çalışan bazında zaman, kilometre verilerini ve daha fazlasını takip ederek takımınız hakkında daha fazla bilgi edinin

ClickUp gerçek zamanlı bir kilometre takipçisi değildir; kişisel ve iş seyahatlerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Tek başına çalışan profesyoneller, küçük işletme sahipleri ve iş takımları, kilometre izleme verilerini içe aktarmak ve merkezi bir bilgi merkezi oluşturmak için kullanır.

Buradan, seyahat eden profesyoneller verileri şablonlanmış gider raporlarına aktarabilir veya vergiden muaf iş giderleri listesine ekleyebilir. Yöneticiler, takımın seyahatlerini analiz ederek verimsizlikleri ortaya çıkarabilir veya bütçenin kilometreleri karşılamak için yeterli olup olmadığını kontrol edebilir. Muhasebeciler ve finans ekipleri de verilere erişerek ödemeleri ve vergi beyannamelerini yönetebilir.

Tüm seyahat verilerinizi barındıran bir takvim veya takımınızın haftalık kaç kilometre yol kat ettiğini görmek için bir tablo istiyorsanız, ClickUp çabalarınızı desteklemek için çok yönlü görünümler ve proje yönetimi araçları sunar. Ayrıca, çalışma saatleri bağlamında kilometreyi izlemek için ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu gibi özel şablonları da kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hızlı içgörüler ve izleme için Tablo görünümünde farklı çalışanların ve takımların kilometrelerini toplama ve izleme

ClickUp içindeki şablonları ve formları kullanarak kilometre izleme uygulamalarından raporlara, gider formlarına ve diğer belgelere veri ekleyin

Kolay bütçeleme ve tahmin için kilometre bilgilerini belirli projelere veya görevlere ekleyin

Veritabanı şablonlarıyla ayrıntılı izleme ve rapor oluşturma için ücretsiz veritabanı yazılımı işlevselliği

Bireysel sürücüler, muhasebeciler veya kendiniz (tüm rollerinizde) için görevler ekleyin, böylece kilometre verilerini analiz edip işinize koyabilirsiniz

Kilometre takibini daha fazla proje zaman takibi ile birleştirerek şirket kaynaklarınızın nerede kullanıldığını görün

ClickUp'ın not ve DM özellikleriyle iletişim kurun, böylece herkes verilerini zamanında alabilir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp gerçek zamanlı kilometre takibi sağlamaz; verileri proje yönetimi süreçlerinize eklemek için bir kilometre takip uygulaması seçmeniz ve bunu ClickUp ile entegre etmeniz gerekir

Mobil uygulama, masaüstü uygulamasına göre daha az özellik sunar. Günlük görevlerinizi telefonunuzda halledin, ardından yoğun analizler için bilgisayarınıza geçin

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Yalnız

Via Solo

Zaman takibi ve kilometre takibi, gig ekonomisinde çalışıyorsanız sıkıcı iş gereksinimleridir. Ancak Solo, otomatik kilometre ve gider takibi ile işi basitleştirir. Bu uygulamayı kullanarak tüm gig uygulamalarınızı tek bir gösterge paneline entegre edin, seyahatlerinizi planlayın, kilometrelerinizi takip edin ve günün sonunda ne kadar kazandığınızı görün.

Solo, basit bir kilometre takipçisinden daha fazlasıdır. Farklı platformlardan, araç paylaşım uygulamalarından ve teslimat uygulamalarından tüm yapılacaklarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Daha da iyisi, her gün ne kadar para kazanacağınızı tahmin eder ve günlük gelirinizi fazla tahmin ederse aradaki farkı size öder. Birçok gig sürücüsü bu uygulamayı kayıt tutma, güzergah oluşturma ve finansal izleme için kullanır.

Solo'nun en iyi özellikleri

Instacart, Doordash ve Uber gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlar

Kilometre, süre ve tahmini gelir için birden fazla takip aracı

Günlük ücretiniz için garanti

Solo sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre manuel izleme güvenilir olmayabilir

Metinler küçük ve okunması zor olabilir

Tek kişilik fiyatlandırma

Temel: Aylık 10 $

Pro: Aylık 15 $

Pro Plus: Aylık 20 $

Tek kişilik değerlendirmeler ve yorumlar

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

3. Stride

Stride aracılığıyla

Stride, ücretsiz bir kilometre izleme uygulamasıdır. Kullanıcılar, tüm seyahatlerinin kilometrelerini otomatik olarak izleyebilir. Ayrıca, tasarrufları, maliyetleri ve seçenekleri izlemek için kullanışlı bir gösterge paneli ile iş kullanıcılarının vergi indirimlerini ve tasarruf fırsatlarını bulmalarına yardımcı olur.

Kullanıcılar, uygulama bütçe araçları ve kişisel gider izleme özellikleri sunduğu için bunu kişisel yaşamlarında da kullanıyor. Uygulamanın tasarımı kolay ve sezgiseldir, bu nedenle kullanımı hiç zahmetli değildir.

Stride'ın en iyi özellikleri

Uygulamanın ana ekranında kilometre ve zaman takibi

Bir bakışta para yönetimi için bütçe özellikleri

Kişisel seyahatler ile iş seyahatlerini kolayca ayırt edin

Vergi indirimi bulma ve kullanma önerileri

Adım sınırlamaları

Tutarsız bildirimler

Bazı kullanıcılar kilometre ve rota doğruluğu ile ilgili sorunlar bildirmiştir

Stride fiyatlandırması

Ücretsiz

Stride puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Bonus: Seyahat Yönetimi Yazılımı!

4. MileIQ

Via MileIQ

MileIQ'yu kullanarak kilometrelerinizi izleyin, kişisel ve iş seyahatlerinizi bir hareketle ayırt edin. Uygulama tüm seyahatlerinizi otomatik olarak izler ve her seyahatin türünü belirlemek için sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

Uygulama, hemen hemen her sektördeki yoğun çalışan profesyoneller için geliştirilmiştir. Zaman içinde kilometreleri (ve tasarrufları) takip edebilir, iş saatlerini etkinleştirerek sıralamanız gereken seyahatlerin sayısını azaltabilir ve uygulamada bekleyen görevleriniz varsa hatırlatıcılar alabilirsiniz.

MileIQ'nun en iyi özellikleri

MileIQ'nun gösterge paneli, sürüşleri kolayca kaydırıp sınıflandırmanızı sağlar

Takipçileri, zaman içindeki tasarruflarınızı ve kesintilerinizi gösterir

Aylık kilometre raporlarını CSV veya PDF dosyaları olarak kolayca indirin

MileIQ sınırlamaları

Manuel düzenlemeler veya ayarlamalar yaparken uygulama arayüzü yavaşlayabilir

Ücretsiz sürüm, ayda izleyeceği sürüş sayısını sınırlar

MileIQ fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 8 $

Team Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

MileIQ puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (66+ yorum)

Capterra: 5. 0/5 (1+ yorum)

5. Everlance tarafından sunulan Kilometre Takipçisi

Everlance aracılığıyla

Everlance, kilometre takip uygulamasıyla raporlama fonksiyonlarını ön plana çıkarır. Kilometreleri takip ederken günlük, aylık ve yıllık kesintileri ve giderleri hesaplar. Kullanıcılar, farklı dönemlere odaklanmak için verileri filtreleyebilir ve verileri tercih ettikleri finans ve proje yönetimi uygulamalarına kolayca aktarabilir.

Uygulama, IRS uyumlu özellikler sunar ve çok sayıda belge oluşturur. Gider raporları, izleme ve doğrulama ile ilgili hemen hemen tüm şirket politikalarının ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Everlance'ın en iyi özellikleri

Geri dönüp seyahatleri yeniden sınıflandırmak veya seyahatleri daha küçük yolculuklara bölmek için düzenleme özelliklerine sahip otomatik izleme

İyi rapor oluşturma ve belgeleme seçenekleri

Kolay içgörü ve izleme için haftalık, aylık ve günlük kayıt seçenekleri

Temiz, gezinmesi kolay arayüz

Everlance sınırlamaları

Ücretsiz özellikler bazen yolculukları yanlış sınıflandırır ve verilerin üzerine yazar

Telefonun pili zayıfsa yolculuklar kaydedilmeyebilir

Everlance fiyatlandırması

Ücretsiz (bireyler ve işler için)

Premium (bireysel): 5 $/ay

Premium Plus (bireysel): Aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

CPM Programı (işletmeler): Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

FAVR Programı (işletmeler): Kullanıcı başına aylık 33 ABD doları

Everlance puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (64+ yorum)

6. SherpaShare – Araç Paylaşımı Sürücüsü

Via SherpaShare

SherpaShare, araç paylaşımı sürücüleri için özel olarak geliştirilmiştir. Uygulamalarınızı SherpaShare ile entegre ederek rotalarınızı planlayın, rotanızı optimize etmek için öneriler alın ve iş amaçlı kat ettiğiniz kilometreleri izleyin.

Premium uygulama, kullanıcılara ısı haritaları ve sıcak noktalar gibi bilgilerle günlük gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için ek özellikler sunar. Uygulama ayrıca SherpaShare kullanıcıları için indirimler ve kuponlar da sunar.

SherpaShare'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı analiz özellikleri, sürücülerin daha iyi ücret almak için rotalarını planlamasına yardımcı olur

Araç paylaşımı sürücüleri topluluğu için geliştirilmiş sohbet fonksiyonu

SherpaShare sınırlamaları

Tasarruf ve fırsatlar sekmesi dikkatinizi dağıtabilir

Bazı kullanıcılar uygulamanın kullanımının kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyor

Düzgün çalışması için tüm izinler gereklidir

SherpaShare fiyatlandırması

Aylık: 5,99 $/ay

Süper Premium: Aylık 10 $

SherpaShare puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

7. Hurdlr

Hurdlr aracılığıyla

Hurdlr, serbest çalışan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Sadece kilometreleri ve potansiyel tasarrufları izlemekle kalmaz, aynı zamanda iş karları ve gelirleriyle ilgili maliyetleri ve tasarrufları da izler. Zaman içindeki tasarrufları, kar ve zarar raporlarını görüntüleyebilir ve kilometrelerinizle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alabilirsiniz.

Kullanıcılar, Hurdlr aracılığıyla sürüş dışındaki iş giderlerini de izleyebilir. Tek bir uygulama içinde makbuzları kaydedin, giderleri günlüğe kaydedin ve iş banka bakiyenizi görüntüleyin.

Hurdlr'ın en iyi özellikleri

Ana ekranda gelir, gider ve vergiler için yerleşik izleme

Binlerce farklı banka, popüler ödeme araçları, araç paylaşım uygulamaları ve muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar

Düzinelerce farklı rapor şablonu sunar

Sınırsız kilometre izleme

Hurdlr sınırlamaları

Bazı kullanıcılar izleme ve işlevsellikte eksiklikler yaşıyor

Banka havalelerini iki kez sayabilir, bu da gider raporlarının yanlış olmasına neden olabilir

Hurdlr fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 10 $/ay

Pro: 16,67 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hurdlr puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (23+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (11+ yorum)

8. Gridwise

Gridwise aracılığıyla

Gridwise, iki kitle için tasarlanmıştır: işlerini merkezi bir şekilde takip etmek isteyen serbest çalışanlar ve serbest çalışanlara hizmet sunmak isteyen işletmeler. Serbest çalışanlar uygulamalarını senkronize edebilir, kişiselleştirilmiş öneriler alabilir ve yoğun saatleri stratejik olarak planlayabilir. İşletmeler reklam verebilir, sürücülere ulaşabilir ve kampanyalarının sonuçlarını analiz edebilir.

Gridwise'ın en iyi özellikleri

Arayüz, vergi bilgilerini hazırlamayı ve kesintileri izlemeyi kolaylaştırır

Kullanıcılar, günlerini planlamak için konser ve araç paylaşımı uygulamalarını senkronize edebilir

Veri analizi araçları, kişiselleştirilmiş istatistikler ve öneriler oluşturur

Gridwise sınırlamaları

Gig mobilite verileri reklamverenlerle paylaşılır

Ücretsiz sürümde etkinlik hatırlatıcıları ve havaalanı bilgileri sınırlıdır

Gridwise fiyatlandırma

Ücretsiz

Artı: 9,99 $/ay

Gridwise puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

9. QuickBooks Serbest Meslek

QuickBooks, kilometre izleme uygulaması da dahil olmak üzere, serbest çalışan profesyoneller ve küçük işletmeler için eksiksiz bir araç seti sunar. Kullanıcılar raporlar oluşturabilir, tasarruf tahminlerini görebilir ve verilerini TurboTax'a kolayca aktarabilir. Bu şemsiye altında çok sayıda program bulunduğu için verilerin aktarımı ve paylaşımı kolaydır.

Bu uygulama, vergiler ve finansal planlama konusunda öne çıkıyor. Vergi indirimlerine öncelik vermek ve muhasebeyi netleştirmek istiyorsanız, QuickBooks tercih ettiğiniz iş akışına uygun farklı görünümler, raporlar ve özellikler sunar.

QuickBooks Self-Employed'ın en iyi özellikleri

Derinlemesine içgörüler için sağlam yerleşik raporlama araçları

Serbest meslek sahipleri için tasarlanmış tahmini vergi ve vergi beyannamesi fonksiyonları

Kilometre izleme, gider izleme ve makbuz düzenleme özelliklerini tek bir yerde sunar

QuickBooks Self-Employed sınırlamaları

Birçok kullanıcı müşteri hizmetlerinin yetersiz olduğunu düşünüyor

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre çok daha az kullanıcı dostudur

QuickBooks Self-Employed fiyatlandırması

Serbest meslek sahibi: 20 $/ay

Serbest Meslek Vergi Paketi: Aylık 30 $

Serbest Meslek Sahipleri için Canlı Vergi Paketi: 40 $/ay

QuickBooks Self-Employed puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (QuickBooks için 3.100'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (95+ yorum)

10. TripLog

Triplog aracılığıyla

Triplog, hem serbest çalışan profesyoneller hem de kurumsal düzeydeki işletmeler için özellikler sunar. QuickBooks, SAP Concur ve Sage gibi popüler kurumsal yazılımlarla entegre olarak her türlü teknoloji altyapısına uyum sağlar. Kullanıcılar ve yöneticiler, kapsamlı çalışan izleme yazılımı sayesinde seyahatleri zaman içinde takip edebilir ve verimliliğin artırılabileceği alanları belirleyebilir.

TripLog, bağımsız araç paylaşımı sürücülerinden büyük inşaat takımlarına kadar herkese hizmet vermek için önemli sektörlere farklı seçenekler sunar. Bireyler rotalarını planlayabilir ve vergi beyannamesi için seyahatlerini sınıflandırabilir. İşletmeler, hareketleri otomatik olarak izleyebilir ve saha takımlarını denetleyebilir.

TripLog'un en iyi özellikleri

Önemli platformlarla entegrasyonlar ve özel fonksiyonlar için API

Seyahatler, yakıt ve ilgili giderler için gerçek zamanlı izleme

Otomatik kilometre izlemeyi optimize etmek için GPS kilometre izleme veya Bluetooth tabanlı izleme için isteğe bağlı donanım

Zaman ve devam yazılımı ve gider izleme yazılımı seçenekleri mevcuttur

TripLog sınırlamaları

Otomatik ödeme özelliği kurulum sırasında hatalarla karşılaşabilir

Yardım masası yanıtlarının yavaş olduğu bildirilmektedir

TripLog fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Premium: 5,99 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

TripLog puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (56+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (75+ yorum)

Finanslarınızı ve Yapılacak İşlerinizi Zaten Yönettiğiniz Yerde Kilometrelerinizi Takip Edin ClickUp

Kilometrelerinizi izlemek, işinize yüzlerce veya binlerce dolarlık vergi veya kaçırılan giderlerden tasarruf sağlayabilir. Ancak manuel araçlara güvendiğinizde, bu zaman ayırmaya değmez gibi görünebilir. Doğru kilometre izleme uygulamasını seçmek büyük fark yaratır.

Doğru ücretsiz proje yönetimi yazılımını ve işbirliğine dayalı izleme uygulamasını seçmek de aynı derecede önemlidir. ClickUp, kilometre takip uygulamanızdan verileri okuyarak raporlar oluşturabilir, zaman içindeki eğilimleri izleyebilir ve kilometre giderlerinin raporlanmasını veya belgelenmesini kolaylaştırabilir.

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