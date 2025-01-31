2025'in En İyi 10 Üretim ERP Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Üretim ERP yazılımı seçmek kolay bir görev değildir. Piyasada çok sayıda seçenek olduğundan, iş ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olanı bulmak zor olabilir.
Şanslısınız, çünkü en iyi üretim ERP yazılım çözümlerinin listesini hazırladık. Fiyat, özellikler, artıları ve eksileri ile birlikte en iyi 10 seçkimizi bulabilirsiniz.
Ayrıca, ürünün tasarımından üretime kadar tüm süreçleri iyileştirmek için imalat işiniz için yazılım seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de vurgulayacağız. ?
Üretim ERP Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı, imalat işini yürütmeyi kolaylaştırır. Muhasebe, insan kaynakları, tedarik zinciri ve satın almadan her şeyi halleder, böylece siz ürünleri sorunsuz bir şekilde üretimden geçirme işine odaklanabilirsiniz.
Üretim ERP yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Envanter yönetimi: Üreticiler, tedarik zincirindeki önemli malzemelerin kullanılabilirliği, durumu ve konumu hakkında en güncel bilgileri sağlayabilen bir yazılıma ihtiyaç duyar. ⚒️
- Kapasite planlama: Yalnızca kapasitenizin izin verdiği kadar mal üretebilirsiniz. Kapasite ve iş yüklerini planlamak için raporlama ve tahmin özellikleri sunan bir araç arayın
- Görev yönetimi: Üretim, departmanlar arasında düzinelerce takım üyesinin işini içerir. Süreçleri kolaylaştırmak için otomasyon gibi görev yönetimi özellikleri sunan bir platform seçin
- Müşteri hizmetleri: Üretim ERP yazılımı, hata izleme ve kullanıcı sorunlarını ele almak için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi müşteri hizmetleri araçları da sunmalıdır
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Üretim ERP Yazılımı
Bu 10 üretim ERP yazılımı çözümü, iş akışlarını kolaylaştırmanıza, envanteri izlemenize ve işleri otomatikleştirmenize yardımcı olabilir. Ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapıyor, kapasiteyi artırmak veya üretim başarısı hakkında raporlar hazırlamak istiyorsanız, bu araçlar işinizi tamamlamanıza yardımcı olacaktır. ?
1. ClickUp
Kuruluşlar için ürün ve kurumsal özelliklere sahip bir proje yönetimi aracı olan ClickUp ile üretim işinizin günlük işlerini yönetin. Bu bulut tabanlı platformla, şirket genelinde görünürlük elde edecek, süreçleri otomatikleştirecek ve departmanlar arasında gerçek zamanlı işbirliğini geliştireceksiniz. ?
ClickUp'ın Enterprise yazılım çözümü, hedefleri net bir şekilde belirleyerek, izlemeyi netleştirerek ve raporlamayı iyileştirerek, işlevler arası ekip çalışmasını tek bir yerden basitleştirir.
Görevler oluşturun ve işi bölüştürmek için birden fazla atanan kişi ekleyin. Öncelikler ve bağımlılıklar ekleyin, böylece tüm takım önce neyin yapılması gerektiğini bilir.
ClickUp'taki Gantt Grafiği Görünümü, tüm üretim süreçlerini takip etmek ve engelleri önlemek için paylaşılan bir zaman çizelgesi oluşturmanıza olanak tanır. Dinamik zaman çizelgesi, sorunları tespit ettiğinizde veya iş akışını hızlandırdığınızda yol boyunca ayarlamalar yapmanızı sağlar. Renk kodlama seçenekleri, tüm üretim işlerine genel bir bakış sunarak herkes için yol haritaları ve proje planları oluşturmanıza olanak tanır.
ClickUp'ın Ürün özelliği ile beyin fırtınasından lansmana ve uygulamaya geçiş hiç bu kadar hızlı olmamıştı. ?
DevOps entegrasyonları, ürünleri oluşturmak için kullandığınız tüm araçları tek bir alanda birleştirmenize olanak tanır. Ş Akışı otomasyonları, iş akışlarını kolaylaştırır ve projelerin ilerlemesini sağlarken, hata izleme özellikleri UX sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.
Daha fazlasını mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Kaynak Yönetimi özelliği, varlık kullanımı, zaman takibi ve tedarikçi formları hakkında sizi bilgilendirir. Formları kullanarak envanter talebinde bulunabilir ve maliyetleri hesaplayabilir veya farklı görünümleri kullanarak her departmanın kapasite ve iş yükünü daha yakından inceleyebilirsiniz. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Üretim için yerleşik AI araçları, süreç haritalamayı basitleştirir, strateji belgelerini özetler ve sözleşmeleri kolaylaştırır
- Özelleştirilebilir bir üretim CRM'si, müşteri ilişkilerini izlemenizi, potansiyel müşteri yönetimini iyileştirmenizi ve ürün raporlarını her zamankinden daha hızlı oluşturmanızı sağlar
- Üretim Proje Planı Şablonu dahil 1.000'den fazla şablon, hedefleri belirlemenize ve tüm süreç boyunca ilerlemeyi izlemenize olanak tanır
- Birkaç farklı Görünüm seçeneği, kaynak tahsisine ilişkin görünürlüğü artırır
- Gerçek zamanlı işbirliği, süreç verimliliğini artırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Tüm özellikleri öğrenmek için bir öğrenme süreci vardır
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. SAP
SAP Digital Manufacturing, tedarik zinciri yönetimini basitleştiren ve kaynakları yöneterek gelir artışı sağlayan yeni nesil bir araçtır. Üretim sürecinin her aşamasında içgörülerle uygulamayı kolaylaştırın ve kapasite sorunlarını çözün.
Ayrıca, tehlike tanımlama ve risk azaltma araçları, işinizin uyumluluğunu sağlar ve sağlıklı bir iş ortamı için temel oluşturur. ?
SAP en iyi özellikler
- Yerleşik zeka, tedarik zinciri ve üretim süreci hakkında içgörüler sunarak riski azaltır ve kaynakları optimize eder
- SAP S/4HANA, yönlendirmeleri yönetmek ve üretim süreçleri oluşturmak için 3D görseller ve özel veri parametreleri sunar
- İletişim ve risk gösterge panelleri, tehlikeleri işaretlemenizi ve anında ele almanızı sağlayarak iş yeri güvenliğini artırır ⚠️
- Çevresel etki için denetlenebilir süreçler, uyumluluk raporlamasına yardımcı olur ve kaynak israfını en aza indirir
SAP sınırlamaları
- ERP uygulaması, özellikle imalat işiniz için özel çözümlere ihtiyacınız varsa, biraz zaman alabilir
- Bu araç, bazı işlemler için mevcut en son teknoloji olmayan RDP teknolojisini kullanır
SAP fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için arayın
SAP derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
3. Oracle Netsuite
Oracle Netsuite ERP, hepsi bir arada üretim, imalat süreci ve tedarik aracıdır. Kullanıcılar, özelleştirme esnekliğini çok seviyor. Çoklu dil ve çoklu para birimi özellikleri, bu yazılımı küresel üreticiler için özellikle kullanışlı hale getiriyor.
Müşterilerin finansal yönetimi hakkında içgörüler elde etmek ve üretim ve üretim süreçlerini kontrol etmek için kullanın. ???
Netsuite en iyi özellikler
- Sipariş yönetimi araçları, envanter kontrolünü artırarak verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza ve tüm süreç boyunca kaynakları etkin bir şekilde kullanmanıza olanak tanır
- Takvimleri veya Gantt grafiklerini kullanarak gerçek zamanlı planlamayı optimize edin ve envanterinizi ihtiyaç duyduğunuz yerde kontrol edin
- Tedarikçi konum yönetimi, tam dağıtım gereksinimi planlaması ve çoklu konum planlama araçları, tedarik zinciriniz için küresel görünürlük sağlar
- Yerleşik CRM, sizi müşterilerle bağlantıya geçiren, pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek hayattan kullanıcı içgörüleri sağlayan bulut tabanlı bir çözümdür
Netsuite sınırlamaları
- Özellikle ERP platformunu özelleştirmeye başladığınızda öğrenme eğrisi oldukça diktir
- Dışa aktarabileceğiniz belge türlerinde sınırlamalar vardır ve tüm bilgiler doğru şekilde aktarılmaz
Netsuite fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Netsuite puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,1/5 (1.400+ yorum)
4. Infor
Infor, üretim süreçlerini otomatikleştiren ve tedarik zincirinin her noktasında gerçek zamanlı veri ve görünürlük sunan lider bir üretim ERP çözümüdür. Bulut tabanlı ERP, havacılık, sağlık ve konaklama gibi çeşitli sektörlerdeki üretim şirketleri tarafından güvenilmektedir. ?⚕️
Kimyasal üretim sürecini yönetmek veya otomotiv tasarımı için iş akışları ve kaynak yönetimi süreçleri oluşturmak için kullanın.
Infor en iyi özellikler
- Veriye dayalı raporlama, talep tahmini ve tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) ile tedarik zinciri süreçlerinde görünürlük sağlar
- Planlama araçları, kaynakları ve kapasiteyi planlamanıza olanak tanır, böylece müşterilerinize her zaman zamanında teslimat yapabilirsiniz
- İşbirliği araçları, tüm takımın birlikte çalışarak prosedürleri iyileştirmesine ve değişikliklerle ilgili en güncel bilgileri almasına olanak tanır
- İş siparişlerini kolayca izleyin, müşteri profilleri oluşturun ve sorunsuz üretim planlaması için raporları indirin
Infor sınırlamaları
- Araç özelleştirilebilir olsa da, uygulama için bir danışman tutmanız gerekebilir
- Bazı modüller yalnızca premium planlarda mevcuttur
Infor fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Infor derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,8/5 (118+ yorum)
- Capterra: 4,1/5 (50+ yorum)
5. Odoo
Odoo, MES ve üretim sahası kontrolünden kalite yönetimi ve bakıma kadar her şeyi yöneten bir üretim ERP sistemidir. Aracı benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve depo yönetimini kolaylaştırın, distribütörleri izleyin ve envanter seviyelerini kontrol edin. ?
Odoo ayrıca, üretim sürecinin her aşamasında satış siparişleri, hammaddeler ve süreçler hakkında kapsamlı bilgiler sunar.
Odoo'nun en iyi özellikleri
- Tek bir uygulama, tüm üretim süreci iş akışlarınızı tek bir alanda barındırarak, ister küçük bir işletme ister büyük bir firma olun, yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik sunar
- Gerçek zamanlı simülasyonlar, karlılığı artırmak için kapasite planlaması, kullanılabilirlik ve maliyet kontrolü ile oynamanıza olanak tanır
- Gantt grafikleri, üretim siparişlerini planlamak için görsel gösterge panelleriyle zamanlamayı kolaylaştırır
- IoT (Nesnelerin İnterneti) entegrasyonlarını ve eklentilerini kullanarak barkod yazıcıları, e-ticaret araçları ve QA uygulamalarını tek bir alanda tüm araçlarınızla birlikte çalışacak şekilde bağlayın
Odoo sınırlamaları
- Özellikle ERP yazılım çözümlerini daha önce kullanmamış kullanıcılar için bir öğrenme süreci vardır
- Bazı kullanıcılar, verimliliği geciktiren hatalar ve aksaklıklar buldu
Odoo fiyatlandırma
- Bir Uygulama Ücretsiz: Sınırsız kullanıcı, yalnızca bir uygulama
- Standart: 31 $. 10/kullanıcı/ay
- Özel: 46,80 $/kullanıcı/ay
Odoo puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (700+ yorum)
6. Oracle Manufacturing
Oracle Fusion Cloud Manufacturing, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için düzinelerce özellik sunan özelleştirilebilir bir ERP aracıdır. İş zekası araçları, karar verme sürecini iyileştirebilmeniz için temel veriler hakkında içgörüler sunar. Üretim planlama ve imalat operasyonları için işlevsellik, iş akışlarını kolaylaştırır, kaynak kullanımını iyileştirir ve kaliteyi optimize eder. ??
Oracle Manufacturing'in en iyi özellikleri
- Ayrık üretim ve süreç yönetimi araçları arasında tarif yönetimi, izleme ve takip soy ağacı ve toplu iş yürütme yer alır
- Üretim yönetimi yaşam döngüsü boyunca üretimi iyileştirmek için gerçek zamanlı kaynak kullanılabilirliğini kullanarak programlar oluşturun
- Çok katmanlı görünürlük, yüksek kalite kontrol seviyelerini korumak için iç, dış ve sözleşmeli depolardaki süreçleri görmenizi sağlar
- IOT işlevselliğini kullanarak araç rotalarını izleyin, müşteri deneyimini özelleştirin ve bakım makinelerine ilişkin görünürlük elde edin
Oracle Üretim sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özel belgeler olmadan araçları entegre etmekte zorluk yaşadı
- Kullanıcı arayüzü, özellikle ilk kullanımda gezinmek zor olabilir
Oracle Üretim fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Oracle Üretim derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yok
7. Acumatica
Acumatica, planlama ve çizelgeleme araçlarıyla uçtan uca görünürlük sağlayarak iş operasyonlarını basitleştiren bir ERP yazılım sistemidir. Malzeme listesi oluşturmak, müşteriye yönelik süreçleri yönetmek ve üretim süreçleriniz için hayati önem taşıyan kaynakların izlenebilirliğini iyileştirmek için kullanın.
Acumatica en iyi özellikler
- Ürün Yönetimi aracı, toplu iş süreçlerine veya sipariş üzerine yapılan projelere odaklanıyor olsanız da, her türlü üretim ortamını düzenler
- Mühendislik Değişiklik Kontrolü, yerleşik CAD ve PLM işlevselliği ile malzeme listelerinin oluşturulmasını hiç olmadığı kadar kolaylaştırır
- Rol tabanlı gösterge panelleri, üretim sürecinizin her yönünü ayrıntılı olarak inceleyerek kesinti sürelerini en aza indirir, verimliliği artırır ve gelirinizi artırır
- Makine öğrenimi araçları, her zaman kapasitenizin yeterli olmasını sağlamak için kullanabileceğiniz gerçek zamanlı veriler ve metriklerle envanter ve satış sipariş yönetimini iyileştirir
Acumatica sınırlamaları
- Zaman takibi özellikleri, iş akışlarını daha da optimize etmek için iyileştirilebilir
- Sıfırdan rapor oluşturmak için öğrenme eğrisi oldukça diktir
Acumatica fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için satış departmanıyla iletişime geçin
Acumatica puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
8. Microsoft Dynamics 365
İş süreçlerinizi gelir kaynağına dönüştürmek için şirket içi bir ERP sistemi olan Microsoft Dynamics 365'i kullanın. Üretim ve dağıtım planlaması, varlık yönetimi ve satış desteği ile bu araç, hepsi bir arada bir üretim ERP yazılımı merkezidir.
Microsoft Dynamics 365 en iyi özellikler
- Tasarım ve eğitim araçları, kurumsal işbirliğini basitleştirir ve beyin fırtınasından uygulamaya kadar geçen süreyi hızlandırır
- Yerleşik IoT ve AI araçları fabrikaları birbirine bağlayarak herkesin kaynak kullanılabilirliği ve tedarik zinciri sorunları hakkında gerçek zamanlı güncellemeler almasını sağlar
- Üretim planlama yazılımını kullanarak üretim sürecinin her adımını planlayın ve yürütün
- Yeni potansiyel müşterileri izleyen ve kanallar arasında yeni bağlantılar oluşturan satış gösterge paneli ile daha iyi müşteri ilişkileri kurun
Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar müşteri destek ekibinden yardım almakta zorluk çekti
- Entegrasyonlar her zaman sorunsuz işlemez, özellikle dokümantasyon konusunda
Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırma
- Tedarik Zinciri Yönetimi: 180 $/kullanıcı/ay, ardından her ek uygulama için 30 $/kullanıcı/ay
- Akıllı Sipariş Yönetimi: Ayda 1.000 sipariş satırı için 300 $'dan başlayan fiyatlarla
Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)
9. IFS
IFS, her türlü iş için uçtan uca ürün desteği sunan bir bulut tabanlı üretim ERP sistemidir. İmalat süreçleriniz kimyasallar, gıda ve içecek veya endüstriyel malzemelerle ilgili olsun, bu araç iş yapma şeklinizi iyileştirebilir. ✍️
IFS'nin en iyi özellikleri
- Entegre üretim süreçleri ve parti optimizasyon araçları, özellikle kimyasallarla uğraşan şirketler için uyumluluğu kolaylaştırır
- Uçtan uca izlenebilirlik, tüm hammaddelerinizin tam olarak nerede olduğunu gösterir ve kapasiteyi ayarlamak için gerçek zamanlı görünürlük sağlar
- Yerleşik CRM'yi kullanarak müşteri etkileşimini yönetin ve daha iyi ürün ve hizmetleri daha hızlı sunun
- Üretim Yürütme Sistemleri (MES) araçları, kalıpları belirlemenize, sorunları tespit etmenize ve risk kararlarını daha hızlı ve daha etkili bir şekilde almanıza olanak tanır
IFS sınırlamaları
- Bazı modüllerin sorunsuz çalışması için özel lisanslar veya ücretli eklentiler gerekir
- İzinler ve roller, sistemin nasıl uygulandığına bağlı olarak yönetilmesi zor olabilir
IFS fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
IFS derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4/5 (200+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (20'den fazla yorum)
10. SYSPRO
SYSPRO üretim operasyonları yönetimi (MOM) yazılımı, verimliliği artırmaya ve tedarik zincirindeki kayıpları en aza indirmeye odaklanan bir iş yönetim aracıdır. Bu aracı kullanarak üretim süreçlerini planlayın, hammaddeleri programlayın ve daha iyi kararlar almak için verileri analiz edin.
SYSPRO en iyi özellikler
- Üretim süreçlerinin 360 derecelik görünümü, üretim yaşam döngüsünü tek bir yerde görselleştirmenizi sağlar
- Akıllı Fabrika özellikleriyle, bağlantılı bir üretim yaklaşımı için anında veri toplayın ve atölyedeki makinelerle iletişim kurun
- Planlama ve zamanlama için sezgisel gösterge panelleri, takımdaki herkesin neyin beklendiğini görebilmesini sağlar
- Entegrasyonlar, tüm yazılım ve araçlarınızı tek bir dijital alanda birleştirerek kolay yönetim sağlar
SYSPRO sınırlamaları
- Bazı rakiplerin sağladığı İK modülleri yoktur
- Platformda ilk başta gezinmek zor olabilir, bu nedenle işe alım sırasında eğitim planlayın
SYSPRO fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
SYSPRO derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
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Bu üretim ERP yazılım seçenekleriyle, daha iyi iş kararları alabilir ve üretim süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Her biri, ihtiyaçlarınıza uygun kendi özelleştirme düzeyini ve özel özelliklerini sunar.
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Ayrıca, ürün ve kaynak yönetimi araçları sayesinde varlıkları ve kaynakları daha etkili bir şekilde yöneterek verimlilik ve karlılığı artırabilirsiniz. ?
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