2025'in En İyi 10 Üretim ERP Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Üretim ERP yazılımı seçmek kolay bir görev değildir. Piyasada çok sayıda seçenek olduğundan, iş ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olanı bulmak zor olabilir.

Şanslısınız, çünkü en iyi üretim ERP yazılım çözümlerinin listesini hazırladık. Fiyat, özellikler, artıları ve eksileri ile birlikte en iyi 10 seçkimizi bulabilirsiniz.

Ayrıca, ürünün tasarımından üretime kadar tüm süreçleri iyileştirmek için imalat işiniz için yazılım seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de vurgulayacağız. ?

Üretim ERP Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı, imalat işini yürütmeyi kolaylaştırır. Muhasebe, insan kaynakları, tedarik zinciri ve satın almadan her şeyi halleder, böylece siz ürünleri sorunsuz bir şekilde üretimden geçirme işine odaklanabilirsiniz.

Üretim ERP yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Envanter yönetimi: Üreticiler, tedarik zincirindeki önemli malzemelerin kullanılabilirliği, durumu ve konumu hakkında en güncel bilgileri sağlayabilen bir yazılıma ihtiyaç duyar. ⚒️

Kapasite planlama: Yalnızca kapasitenizin izin verdiği kadar mal üretebilirsiniz. Kapasite ve iş yüklerini planlamak için raporlama ve tahmin özellikleri sunan bir araç arayın

Görev yönetimi: Üretim, departmanlar arasında düzinelerce takım üyesinin işini içerir. Süreçleri kolaylaştırmak için otomasyon gibi Üretim, departmanlar arasında düzinelerce takım üyesinin işini içerir. Süreçleri kolaylaştırmak için otomasyon gibi görev yönetimi özellikleri sunan bir platform seçin

Müşteri hizmetleri: Üretim ERP yazılımı, hata izleme ve kullanıcı sorunlarını ele almak için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi müşteri hizmetleri araçları da sunmalıdır

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Üretim ERP Yazılımı

Bu 10 üretim ERP yazılımı çözümü, iş akışlarını kolaylaştırmanıza, envanteri izlemenize ve işleri otomatikleştirmenize yardımcı olabilir. Ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapıyor, kapasiteyi artırmak veya üretim başarısı hakkında raporlar hazırlamak istiyorsanız, bu araçlar işinizi tamamlamanıza yardımcı olacaktır. ?

1. ClickUp

Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

Kuruluşlar için ürün ve kurumsal özelliklere sahip bir proje yönetimi aracı olan ClickUp ile üretim işinizin günlük işlerini yönetin. Bu bulut tabanlı platformla, şirket genelinde görünürlük elde edecek, süreçleri otomatikleştirecek ve departmanlar arasında gerçek zamanlı işbirliğini geliştireceksiniz. ?

ClickUp'ın Enterprise yazılım çözümü, hedefleri net bir şekilde belirleyerek, izlemeyi netleştirerek ve raporlamayı iyileştirerek, işlevler arası ekip çalışmasını tek bir yerden basitleştirir.

Görevler oluşturun ve işi bölüştürmek için birden fazla atanan kişi ekleyin. Öncelikler ve bağımlılıklar ekleyin, böylece tüm takım önce neyin yapılması gerektiğini bilir.

ClickUp 3.0 Gantt grafiklerinde görevleri gruplandırın, filtreleyin veya gizleyin ve tüm işlerinizdeki iş akışlarını izleyin ve birbirine bağlayın

ClickUp'taki Gantt Grafiği Görünümü, tüm üretim süreçlerini takip etmek ve engelleri önlemek için paylaşılan bir zaman çizelgesi oluşturmanıza olanak tanır. Dinamik zaman çizelgesi, sorunları tespit ettiğinizde veya iş akışını hızlandırdığınızda yol boyunca ayarlamalar yapmanızı sağlar. Renk kodlama seçenekleri, tüm üretim işlerine genel bir bakış sunarak herkes için yol haritaları ve proje planları oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın Ürün özelliği ile beyin fırtınasından lansmana ve uygulamaya geçiş hiç bu kadar hızlı olmamıştı. ?

DevOps entegrasyonları, ürünleri oluşturmak için kullandığınız tüm araçları tek bir alanda birleştirmenize olanak tanır. Ş Akışı otomasyonları, iş akışlarını kolaylaştırır ve projelerin ilerlemesini sağlarken, hata izleme özellikleri UX sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Kaynak Yönetimi özelliği, varlık kullanımı, zaman takibi ve tedarikçi formları hakkında sizi bilgilendirir. Formları kullanarak envanter talebinde bulunabilir ve maliyetleri hesaplayabilir veya farklı görünümleri kullanarak her departmanın kapasite ve iş yükünü daha yakından inceleyebilirsiniz. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Tüm özellikleri öğrenmek için bir öğrenme süreci vardır

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. SAP

sAP aracılığıyla

SAP Digital Manufacturing, tedarik zinciri yönetimini basitleştiren ve kaynakları yöneterek gelir artışı sağlayan yeni nesil bir araçtır. Üretim sürecinin her aşamasında içgörülerle uygulamayı kolaylaştırın ve kapasite sorunlarını çözün.

Ayrıca, tehlike tanımlama ve risk azaltma araçları, işinizin uyumluluğunu sağlar ve sağlıklı bir iş ortamı için temel oluşturur. ?

SAP en iyi özellikler

Yerleşik zeka, tedarik zinciri ve üretim süreci hakkında içgörüler sunarak riski azaltır ve kaynakları optimize eder

SAP S/4HANA, yönlendirmeleri yönetmek ve üretim süreçleri oluşturmak için 3D görseller ve özel veri parametreleri sunar

İletişim ve risk gösterge panelleri, tehlikeleri işaretlemenizi ve anında ele almanızı sağlayarak iş yeri güvenliğini artırır ⚠️

Çevresel etki için denetlenebilir süreçler, uyumluluk raporlamasına yardımcı olur ve kaynak israfını en aza indirir

SAP sınırlamaları

ERP uygulaması, özellikle imalat işiniz için özel çözümlere ihtiyacınız varsa, biraz zaman alabilir

Bu araç, bazı işlemler için mevcut en son teknoloji olmayan RDP teknolojisini kullanır

SAP fiyatlandırma

Fiyatlandırma için arayın

SAP derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yok

3. Oracle Netsuite

netsuite aracılığıyla

Oracle Netsuite ERP, hepsi bir arada üretim, imalat süreci ve tedarik aracıdır. Kullanıcılar, özelleştirme esnekliğini çok seviyor. Çoklu dil ve çoklu para birimi özellikleri, bu yazılımı küresel üreticiler için özellikle kullanışlı hale getiriyor.

Müşterilerin finansal yönetimi hakkında içgörüler elde etmek ve üretim ve üretim süreçlerini kontrol etmek için kullanın. ??‍?

Netsuite en iyi özellikler

Sipariş yönetimi araçları, envanter kontrolünü artırarak verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza ve tüm süreç boyunca kaynakları etkin bir şekilde kullanmanıza olanak tanır

Takvimleri veya Gantt grafiklerini kullanarak gerçek zamanlı planlamayı optimize edin ve envanterinizi ihtiyaç duyduğunuz yerde kontrol edin

Tedarikçi konum yönetimi, tam dağıtım gereksinimi planlaması ve çoklu konum planlama araçları , tedarik zinciriniz için küresel görünürlük sağlar

Yerleşik CRM, sizi müşterilerle bağlantıya geçiren, pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek hayattan kullanıcı içgörüleri sağlayan bulut tabanlı bir çözümdür

Netsuite sınırlamaları

Özellikle ERP platformunu özelleştirmeye başladığınızda öğrenme eğrisi oldukça diktir

Dışa aktarabileceğiniz belge türlerinde sınırlamalar vardır ve tüm bilgiler doğru şekilde aktarılmaz

Netsuite fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Netsuite puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (2.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (1.400+ yorum)

4. Infor

infor aracılığıyla

Infor, üretim süreçlerini otomatikleştiren ve tedarik zincirinin her noktasında gerçek zamanlı veri ve görünürlük sunan lider bir üretim ERP çözümüdür. Bulut tabanlı ERP, havacılık, sağlık ve konaklama gibi çeşitli sektörlerdeki üretim şirketleri tarafından güvenilmektedir. ?‍⚕️

Kimyasal üretim sürecini yönetmek veya otomotiv tasarımı için iş akışları ve kaynak yönetimi süreçleri oluşturmak için kullanın.

Infor en iyi özellikler

Veriye dayalı raporlama, talep tahmini ve tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) ile tedarik zinciri süreçlerinde görünürlük sağlar

Planlama araçları, kaynakları ve kapasiteyi planlamanıza olanak tanır, böylece müşterilerinize her zaman zamanında teslimat yapabilirsiniz

İşbirliği araçları, tüm takımın birlikte çalışarak prosedürleri iyileştirmesine ve değişikliklerle ilgili en güncel bilgileri almasına olanak tanır

İş siparişlerini kolayca izleyin, müşteri profilleri oluşturun ve sorunsuz üretim planlaması için raporları indirin

Infor sınırlamaları

Araç özelleştirilebilir olsa da, uygulama için bir danışman tutmanız gerekebilir

Bazı modüller yalnızca premium planlarda mevcuttur

Infor fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Infor derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 3,8/5 (118+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (50+ yorum)

5. Odoo

odoo aracılığıyla

Odoo, MES ve üretim sahası kontrolünden kalite yönetimi ve bakıma kadar her şeyi yöneten bir üretim ERP sistemidir. Aracı benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve depo yönetimini kolaylaştırın, distribütörleri izleyin ve envanter seviyelerini kontrol edin. ?

Odoo ayrıca, üretim sürecinin her aşamasında satış siparişleri, hammaddeler ve süreçler hakkında kapsamlı bilgiler sunar.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Tek bir uygulama, tüm üretim süreci iş akışlarınızı tek bir alanda barındırarak, ister küçük bir işletme ister büyük bir firma olun, yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik sunar

Gerçek zamanlı simülasyonlar, karlılığı artırmak için kapasite planlaması, kullanılabilirlik ve maliyet kontrolü ile oynamanıza olanak tanır

Gantt grafikleri, üretim siparişlerini planlamak için görsel gösterge panelleriyle zamanlamayı kolaylaştırır

IoT (Nesnelerin İnterneti) entegrasyonlarını ve eklentilerini kullanarak barkod yazıcıları, e-ticaret araçları ve QA uygulamalarını tek bir alanda tüm araçlarınızla birlikte çalışacak şekilde bağlayın

Odoo sınırlamaları

Özellikle ERP yazılım çözümlerini daha önce kullanmamış kullanıcılar için bir öğrenme süreci vardır

Bazı kullanıcılar, verimliliği geciktiren hatalar ve aksaklıklar buldu

Odoo fiyatlandırma

Bir Uygulama Ücretsiz : Sınırsız kullanıcı, yalnızca bir uygulama

Standart : 31 $. 10/kullanıcı/ay

Özel: 46,80 $/kullanıcı/ay

Odoo puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (700+ yorum)

6. Oracle Manufacturing

oracle Manufacturing aracılığıyla

Oracle Fusion Cloud Manufacturing, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için düzinelerce özellik sunan özelleştirilebilir bir ERP aracıdır. İş zekası araçları, karar verme sürecini iyileştirebilmeniz için temel veriler hakkında içgörüler sunar. Üretim planlama ve imalat operasyonları için işlevsellik, iş akışlarını kolaylaştırır, kaynak kullanımını iyileştirir ve kaliteyi optimize eder. ??

Oracle Manufacturing'in en iyi özellikleri

Ayrık üretim ve süreç yönetimi araçları arasında tarif yönetimi, izleme ve takip soy ağacı ve toplu iş yürütme yer alır

Üretim yönetimi yaşam döngüsü boyunca üretimi iyileştirmek için gerçek zamanlı kaynak kullanılabilirliğini kullanarak programlar oluşturun

Çok katmanlı görünürlük, yüksek kalite kontrol seviyelerini korumak için iç, dış ve sözleşmeli depolardaki süreçleri görmenizi sağlar

IOT işlevselliğini kullanarak araç rotalarını izleyin, müşteri deneyimini özelleştirin ve bakım makinelerine ilişkin görünürlük elde edin

Oracle Üretim sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özel belgeler olmadan araçları entegre etmekte zorluk yaşadı

Kullanıcı arayüzü, özellikle ilk kullanımda gezinmek zor olabilir

Oracle Üretim fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle Üretim derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yok

7. Acumatica

acumatica aracılığıyla

Acumatica, planlama ve çizelgeleme araçlarıyla uçtan uca görünürlük sağlayarak iş operasyonlarını basitleştiren bir ERP yazılım sistemidir. Malzeme listesi oluşturmak, müşteriye yönelik süreçleri yönetmek ve üretim süreçleriniz için hayati önem taşıyan kaynakların izlenebilirliğini iyileştirmek için kullanın.

Acumatica en iyi özellikler

Ürün Yönetimi aracı, toplu iş süreçlerine veya sipariş üzerine yapılan projelere odaklanıyor olsanız da, her türlü üretim ortamını düzenler

Mühendislik Değişiklik Kontrolü, yerleşik CAD ve PLM işlevselliği ile malzeme listelerinin oluşturulmasını hiç olmadığı kadar kolaylaştırır

Rol tabanlı gösterge panelleri, üretim sürecinizin her yönünü ayrıntılı olarak inceleyerek kesinti sürelerini en aza indirir, verimliliği artırır ve gelirinizi artırır

Makine öğrenimi araçları, her zaman kapasitenizin yeterli olmasını sağlamak için kullanabileceğiniz gerçek zamanlı veriler ve metriklerle envanter ve satış sipariş yönetimini iyileştirir

Acumatica sınırlamaları

Zaman takibi özellikleri, iş akışlarını daha da optimize etmek için iyileştirilebilir

Sıfırdan rapor oluşturmak için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Acumatica fiyatlandırma

Fiyatlandırma için satış departmanıyla iletişime geçin

Acumatica puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

8. Microsoft Dynamics 365

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

İş süreçlerinizi gelir kaynağına dönüştürmek için şirket içi bir ERP sistemi olan Microsoft Dynamics 365'i kullanın. Üretim ve dağıtım planlaması, varlık yönetimi ve satış desteği ile bu araç, hepsi bir arada bir üretim ERP yazılımı merkezidir.

Microsoft Dynamics 365 en iyi özellikler

Tasarım ve eğitim araçları, kurumsal işbirliğini basitleştirir ve beyin fırtınasından uygulamaya kadar geçen süreyi hızlandırır

Yerleşik IoT ve AI araçları fabrikaları birbirine bağlayarak herkesin kaynak kullanılabilirliği ve tedarik zinciri sorunları hakkında gerçek zamanlı güncellemeler almasını sağlar

Üretim planlama yazılımını kullanarak üretim sürecinin her adımını planlayın ve yürütün

Yeni potansiyel müşterileri izleyen ve kanallar arasında yeni bağlantılar oluşturan satış gösterge paneli ile daha iyi müşteri ilişkileri kurun

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri destek ekibinden yardım almakta zorluk çekti

Entegrasyonlar her zaman sorunsuz işlemez, özellikle dokümantasyon konusunda

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırma

Tedarik Zinciri Yönetimi : 180 $/kullanıcı/ay, ardından her ek uygulama için 30 $/kullanıcı/ay

Akıllı Sipariş Yönetimi: Ayda 1.000 sipariş satırı için 300 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)

9. IFS

iFS aracılığıyla

IFS, her türlü iş için uçtan uca ürün desteği sunan bir bulut tabanlı üretim ERP sistemidir. İmalat süreçleriniz kimyasallar, gıda ve içecek veya endüstriyel malzemelerle ilgili olsun, bu araç iş yapma şeklinizi iyileştirebilir. ✍️

IFS'nin en iyi özellikleri

Entegre üretim süreçleri ve parti optimizasyon araçları, özellikle kimyasallarla uğraşan şirketler için uyumluluğu kolaylaştırır

Uçtan uca izlenebilirlik, tüm hammaddelerinizin tam olarak nerede olduğunu gösterir ve kapasiteyi ayarlamak için gerçek zamanlı görünürlük sağlar

Yerleşik CRM'yi kullanarak müşteri etkileşimini yönetin ve daha iyi ürün ve hizmetleri daha hızlı sunun

Üretim Yürütme Sistemleri (MES) araçları, kalıpları belirlemenize, sorunları tespit etmenize ve risk kararlarını daha hızlı ve daha etkili bir şekilde almanıza olanak tanır

IFS sınırlamaları

Bazı modüllerin sorunsuz çalışması için özel lisanslar veya ücretli eklentiler gerekir

İzinler ve roller, sistemin nasıl uygulandığına bağlı olarak yönetilmesi zor olabilir

IFS fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

IFS derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4/5 (200+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (20'den fazla yorum)

10. SYSPRO

sYSPRO aracılığıyla

SYSPRO üretim operasyonları yönetimi (MOM) yazılımı, verimliliği artırmaya ve tedarik zincirindeki kayıpları en aza indirmeye odaklanan bir iş yönetim aracıdır. Bu aracı kullanarak üretim süreçlerini planlayın, hammaddeleri programlayın ve daha iyi kararlar almak için verileri analiz edin.

SYSPRO en iyi özellikler

Üretim süreçlerinin 360 derecelik görünümü, üretim yaşam döngüsünü tek bir yerde görselleştirmenizi sağlar

Akıllı Fabrika özellikleriyle, bağlantılı bir üretim yaklaşımı için anında veri toplayın ve atölyedeki makinelerle iletişim kurun

Planlama ve zamanlama için sezgisel gösterge panelleri, takımdaki herkesin neyin beklendiğini görebilmesini sağlar

Entegrasyonlar, tüm yazılım ve araçlarınızı tek bir dijital alanda birleştirerek kolay yönetim sağlar

SYSPRO sınırlamaları

Bazı rakiplerin sağladığı İK modülleri yoktur

Platformda ilk başta gezinmek zor olabilir, bu nedenle işe alım sırasında eğitim planlayın

SYSPRO fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SYSPRO derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp ile Üretim Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Bu üretim ERP yazılım seçenekleriyle, daha iyi iş kararları alabilir ve üretim süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Her biri, ihtiyaçlarınıza uygun kendi özelleştirme düzeyini ve özel özelliklerini sunar.

Daha iyi üretim süreçleri oluşturmaya ve iş akışlarını basitleştirmeye başlamak için ClickUp'ı deneyin. İzleme ve raporlama için kurumsal araçlarla, üretimin her aşamasında neler olup bittiğine dair daha iyi içgörüler elde edersiniz.

Ayrıca, ürün ve kaynak yönetimi araçları sayesinde varlıkları ve kaynakları daha etkili bir şekilde yöneterek verimlilik ve karlılığı artırabilirsiniz. ?

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