2025'in En İyi 10 Kullanıcı İzleme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Şirketler, en büyük öğrenme kaynağı olan müşterilerine odaklanmalarını daha da keskinleştirdiler. Modern kurumsal şirketler, kullanıcıları daha iyi anlamak için müşteri izleme yazılımlarına büyük ölçüde güveniyor.

Müşteri veya kullanıcı izleme yazılımı, ürün ve pazarlama takımlarının, her bir temas noktasında müşterilerin tercihlerinden satış hunisinden ne zaman ve nasıl çıktıklarına kadar tüm müşteri yolculuğunu yakından incelemelerine olanak tanır.

Şirketler daha sonra bu verileri kullanarak anahtar iş kararları alır, yeni özellikler geliştirir veya mesajlarını revize eder.

Aslında, "kullanıcı odaklı" ürün geliştirme, günümüzde işletmelerin müşteri ilişkilerini kişiselleştirmesine ve daha müşteri odaklı hale gelmesine yardımcı olan yaygın bir uygulamadır.

Kullanıcı İzleme Nedir?

Kullanıcı izleme, kullanıcı davranış verilerini toplama, depolama ve analiz etme sürecidir. Kullanıcılar uygulamanızda veya web sitenizde gezinirken, araçları kullanarak davranışlarını izleyebilirsiniz.

Genellikle, kullanıcı izleme araçları aşağıdakilerle ilgili bilgileri toplar:

Web analitiği, sayfa görüntülemeleri, edinme kanalları ve oturum sürelerini içerir

Davranış analizi, kullanıcı duyguları, kullanıcı etkileşimi ve ürün deneyimi dahil

Kullanıcı testi kullanılabilirlik araştırması, kullanıcı görüşmeleri ve kitle yönetimi gibi

Kullanıcı İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çoğu yazılım gibi, satın alma kararınız büyük ölçüde gereksinimlerinize ve iş hedeflerinize bağlıdır. Ancak, aramanız gereken bazı temel özellikler vardır.

Özellikler: Öncelikle, izlemek istediğiniz kullanıcı analizlerini belirleyin: web sitesi performansı, ürün deneyimi, Öncelikle, izlemek istediğiniz kullanıcı analizlerini belirleyin: web sitesi performansı, ürün deneyimi, kullanıcı davranışı veya hepsi. Buna göre, özel gereksinimlerinizi karşılayan bir araç seçin Doğruluk: Yanlış veya yanıltıcı raporlar, hatalı kararların alınmasına neden olur. Kullanıcı izleme yazılımı tarafından oluşturulan verilerin doğruluğu konusunda gerekli özeni gösterin Veri gizliliği: Seçtiğiniz yazılımın kullanıcı gizliliğine saygı gösterdiğinden, tüm geçerli veri koruma düzenlemelerine uyduğundan, verileri anonimleştirdiğinden ve kullanıcı iznini istediğinden emin olun Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe ölçeklenebilecek ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek bir yazılım seçin Kullanılabilirlik: En son ihtiyacınız olan şey, hantal, modası geçmiş bir kullanıcı arayüzü veya karmaşık bir navigasyon sistemidir. Kullanıcı test platformunun sezgisel ve kurulumu kolay olup olmadığını test edin API'ler ve Entegrasyonlar: Seçtiğiniz aracın diğer teknoloji ürünlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kullanıcı İzleme Yazılımı

Günümüzde piyasada birçok kullanıcı izleme aracı bulunmakla birlikte, en iyi 10 aracı içeren listemizi aşağıda bulabilirsiniz.

1. Dynatrace

dynatrace aracılığıyla

Dynatrace'in USP'si, kullanıcı izlemeyi BizOps ve DevOps araçlarınızla ne kadar iyi entegre ettiği.

Bu çözüm, BT takımlarına altyapı izleme, uygulama testi, güvenlik ve kod düzeyinde gözlemlenebilirlik sağlar. Ayrıca iş takımlarına gerçek zamanlı kullanıcı izleme, kullanıcı davranış analitiği ve özellik benimseme analitiği ile güç katar.

Dynatrace'in en iyi özellikleri

Altyapınızı, uygulamalarınızı, sunucularınızı ve kullanıcılarınızı tek bir yerden izleyin

Konumlar, tarayıcılar ve cihaz türleri arasında kullanıcı davranışını analiz edin

İş KPI'larını, gelirleri ve eğilimleri bağlamsal kullanıcı verileriyle izleyin

Tehditlerin ve olayların temel nedenini takip edin

Dynatrace sınırlamaları

Birçok yeni kullanıcı, öğrenme sürecinin zor olduğunu belirtiyor

Kullanıma hazır özel özelleştirme seçenekleri yoktur

Bazı kullanıcılar bunu pahalı bulabilir

Dynatrace fiyatlandırması

Gerçek kullanıcı izleme: Oturum başına 0,00225 $

Dynatrace derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (45+ yorum)

2. Datadog

datadog aracılığıyla

Datadog, kullanıcıların web siteniz ve uygulamanızla ön ve arka planda nasıl etkileşim kurduğuna dair tam görünürlük sağlayan bulut tabanlı bir kullanıcı etkinliği izleme hizmetidir.

BT yöneticileri ve mühendisleri için tasarlanan Datadog, gerçek kullanıcı ve altyapı izleme sağlar. İşletmelerin kullanıcı davranışları hakkında içgörüler elde etmesine yardımcı olurken, aynı zamanda onlara güvenli bir deneyim sunar.

Datadog ayrıca, tarayıcılar arasında kullanıcı yolculuklarını test etmek için simülasyonlar çalıştırarak hataları ve aksaklıkları yakalamanızı sağlar.

Datadog'un en iyi özellikleri

Tarayıcılarda ve mobil cihazlarda kullanıcı davranışlarını gerçek zamanlı olarak izleyin

Özel grafikler, gösterge panelleri ve raporlarla verileri görselleştirin

Tüm olaylar hakkında uyarılar alın ve otomatik yanıtlar oluşturun

Yavaş yükleme hızı gibi temel web vitallerinin temel nedenini belirleyin

Datadog sınırlamaları

Raporların derinliği ve ayrıntı düzeyinin yetersizliği

Mobil uygulama testleri sınırlıdır

Platform nispeten pahalıdır

Müşteri desteği ile ilgili sorunlar

Datadog fiyatlandırması

RUM: Ayda 1000 oturum için 1,50 $'dan başlar

RUM ve Oturum Yeniden Oynatma: Ayda 1000 oturum için 1,80 $'dan başlayan fiyatlarla

Datadog puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (230+ yorum)

3. Solarwinds Güvenlik Etkinlik Yöneticisi

solarwinds aracılığıyla

Solarwinds Security Event Manager, ürün veya pazarlama takımları için geliştirilmiş tipik bir kullanıcı izleme yazılımı değildir. Bunun yerine, güvenliğe odaklanan BT yöneticileri için tasarlanmış bir DevOps aracıdır.

Solarwinds Security Event Manager, şüpheli davranışları veya web sitenize veya çevrimiçi işinizin altyapısına yönelik tehditleri analiz etmek için kullanıcı davranışlarını izler. Bunu kullanmak için belirli düzeyde teknik ve kodlama bilgisine sahip olmanız gerekir.

Bunun dışında, Solarwinds Security Event Manager, şirket varlıkları ve cihazlar üzerinde çalışanların faaliyetlerini izlemenize de yardımcı olur.

Solarwinds'in en iyi özellikleri

Yaygın alarmlar tetiklendiğinde tehdit algılama ve yanıtı otomatikleştirin

PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP ve HIPAA gibi düzenlemelere uymak için yerleşik rapor şablonlarını kullanın

BT altyapınızı güvenlik kazaları ve güvenlik açıkları açısından analiz edin

Solarwinds sınırlamaları

Uyarılar oluşturmak sıkıcı bir süreç olabilir

Uygulama için teknik becerilere sahip kişiler veya BT yöneticileri gerekir

Sınırlı depolama seçenekleri

Solarwinds fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Solarwinds puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (65+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Kissmetrics

kissmetrics aracılığıyla

Kissmetrics, işletmelere bireysel kullanıcı davranışlarını izlemeye yardımcı olacak kapsamlı bir dizi özellik sunan bir kullanıcı davranış analizi platformudur. Kullanıcı davranışları ile gelir arasındaki korelasyona odaklanan tek platformlardan biridir.

Sektörün deneyimli bir üyesi olan Kissmetrics, huniler, gelire göre etkinlik dökümü ve müşteri yolculuğu yolları gibi çeşitli iş dostu raporlar sunar.

Kissmetrics'in en iyi özellikleri

Geliriniz, müşteri yaşam boyu değeri ve müşteri kayıp oranı hakkında içgörüler edinin

Özellik kullanımı, aktif kullanıcılar, sayfa görüntülemeleri, geri ödemeler ve daha fazlasını izleyin

Ham verileri ve SQL sorgularını kullanarak kullanıcı davranışlarını yakından inceleyin

Özelliklerin iş akışlarını analiz edin ve kullanıcıların nerede ayrıldığını belirleyin

Kissmetrics sınırlamaları

Verileri özetlemek ve raporlar oluşturmak zor olabilir

Özelleştirmeler karmaşık olabilir

Platform, çok sayıda etkinlikle uğraşırken yavaş yükleme eğilimindedir

Kissmetrics fiyatlandırması

Kullandıkça öde: Etkinlik başına 0,0025 $'dan başlayan fiyatlarla

Gümüş: Aylık 199 $

Altın: Aylık 499 $

Platinum: Özel fiyatlandırma

Kissmetrics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Crazy Egg

startup Stash aracılığıyla

Crazy Egg, trafik raporları, kayıtlar ve davranış raporları gibi özelliklere sahip, kullanımı kolay bir web sitesi ziyaretçi izleme yazılımıdır. Platform, temiz bir kullanıcı arayüzü içinde yer alan sınırlı işlevselliğe sahiptir, bu da onu yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için iyi bir seçenek haline getirir.

Crazy Egg'in heyecan verici bir özelliği, her açılış sayfası için beş rapor sunan "Anlık Görüntüler"dir: ısı haritaları, kaydırma haritaları, konfeti raporları, üst üste bindirme raporları ve liste raporları. Bu anlık görüntüler karşılaştırılabilir, dışa aktarılabilir ve diğer takım üyeleriyle paylaşılabilir.

Crazy Egg'in en iyi özellikleri

Isı haritaları, kaydırma haritaları ve hata izleme gibi tüm temel web sitesi analizi işlevlerini edinin

Tıklama izleme, hayal kırıklığı izleme ve fare hareketi gibi kullanıcı davranışlarını anlayın

Bağlantılar, düğmeler ve hatta formlar gibi tıklanabilir öğeleri analiz edin

Crazy Egg sınırlamaları

Raporlama özelliği oldukça sınırlıdır

Nispeten pahalı

Crazy Egg fiyatlandırması

Temel: Aylık 29 $

Standart: Aylık 49 $

Artı: Aylık 99 $

Pro: Aylık 249 $

Crazy Egg puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (108 yorum)

Capterra: 4,5/5 (82 yorum)

6. Matomo

matomo aracılığıyla

Matomo (eski adıyla Piwik), web sitesi ziyaretçilerini izlemek için Google Analytics ve Hotjar gibi popüler web analizi araçlarına açık kaynaklı bir alternatiftir. Matomo ayrıca, şirket içinde çözüm ve %100 veri sahipliği sunan tek web sitesi kullanıcı izleme araçlarından biridir.

Az sayıdaki açık kaynaklı web sitesi ziyaretçi izleme araçlarından biri olan Matomo kullanıcıları, pazarlama uzmanları ve geliştiricilerden oluşan gelişen bir topluluğa katılarak müşteri analizi ve pazar araştırması hakkında sorularını yanıtlayabilir ve tavsiyeler alabilir.

Matomo'nun en iyi özellikleri

Isı haritaları, huniler, reklam analitiği ve daha fazlasını kullanarak web sitenizin performansını daha iyi anlayın

Platformda toplanan verilerin %100'üne sahip olun

Veri örneklemesi olmadan doğru raporlar alın

Web sitesi ziyaretçilerinin ses ve video içeriğinize nasıl tepki verdiğine dair içgörüler edinin

Matomo sınırlamaları

Google Pazarlama Platformları ile entegre değildir

Matamo'nun şirket içi aracı karmaşıktır

Özelleştirme ve veri görselleştirme zor olabilir

Matomo fiyatlandırması

Yerinde : Ücretsiz

Bulut: Aylık 19 $

Matomo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (85+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (55+ yorum)

7. AppDynamics

appDynamics aracılığıyla

Öncelikle altyapı izleme için kullanılan AppDynamics, birkaç anahtar kullanıcı izleme özelliği sunar. Bunlar arasında web sitesi kullanım raporları, son kullanıcı tarayıcı ve mobil izleme ve dönüşüm oranları bulunur.

Ziyaretçi izleme aracı, dahili kullanım durumlarında çalışan izleme yazılımı olarak da kullanılabilir.

AppDynamics ayrıca, sorunları ve hataları gidermek için sentetik izleme özelliği sunarak, kullanıcıların web sitelerini arka uçtan izlemelerine ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamalarına olanak tanır.

AppDynamics'in en iyi özellikleri

Web sitenizi, uygulamanızı ve altyapınızı tek bir platformda izleyin

Derinlemesine müşteri yolculuğu içgörüleriyle dijital deneyiminizi optimize edin

Olay raporları hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın

Web sitenizin ön ve arka ucunda neler olup bittiğini takip edin

AppDynamics sınırlamaları

Çalıştırmak için JavaScript bilgisi ve platform eğitimi gerekir

Küçük ve orta ölçekli şirketler için çoğu işlev gereksizdir

Zamanla pahalı hale gelebilir

AppDynamics fiyatlandırması

Altyapı izleme : CPU çekirdeği başına aylık 6 ABD doları

Premium : CPU çekirdeği başına aylık 6 ABD doları

Enterprise : CPU çekirdeği başına aylık 33 ABD doları

Enterprise for SAP : CPU çekirdeği başına aylık 50 ABD doları

Gerçek kullanıcı izleme : 1000 belirteç başına aylık 0,06 ABD doları

Cisco güvenli uygulama: CPU çekirdeği başına aylık 13,75 ABD doları

AppDynamics puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

8. Google Analytics

via Digital Culture Nature

Google Analytics, dünya çapında en yaygın kullanılan web sitesi kullanıcı izleme yazılımıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Google Pazarlama Platformu'nun bir parçası olan bu yazılım, basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve en önemlisi tamamen ücretsizdir.

Bir kullanıcı etkinliği izleme yazılımı olan Google Analytics, kullanıcı davranışlarına ilişkin gerçek zamanlı ve geçmiş verileri izler ve pazarlamacıların bir müşterinin web sitesi boyunca izlediği yolu anlamasına yardımcı olabilir.

Anahtar özellikler arasında trafik izleme (toplam ziyaretler, tek tek sayfa görünümleri, tekil ziyaretçiler), kitle analizi (demografik bilgiler, faizler, kullanılan cihazlar), dönüşüm izleme (edinme kanalı, form gönderileri, tıklamalar) ve daha fazlası bulunur.

Google Analytics ayrıca, pazarlamacıların tüm verilerini tek bir müşteri veritabanı platformundan yönetebilmeleri için özel raporlar ve diğer Google uygulamalarıyla entegrasyonlar da sunar.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Belirli iş hedeflerini ve KPI'ları izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

Kodsuz izleme ile birkaç dakika içinde başlayın

Google Analytics'in hedef kitle bilgilerini kullanarak mesajlarınızı, reklamlarınızı ve web sitenizi iyileştirin

BigQuery ile ücretsiz entegrasyon sağlayın ve ML kullanarak tahmini kitleler oluşturun

Google Analytics sınırlamaları

Ham kullanıcı verilerine erişim yok

Ücretsiz planda müşteri desteği yok

Veri örneklemesi yanlışlıklara yol açabilir

Ücretli plan çok pahalıdır

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Analytics 360: Aylık 12.500 $ (veya yıllık 150.000 $)

Google Analytics puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7760+ yorum)

9. Hotjar

hotjar aracılığıyla

Hotjar, kullanıcı davranışlarının derinlemesine analizini sağlayan bir ürün deneyimi içgörü platformudur.

Hotjar'ın ziyaretçi izleme yazılımı, ısı haritaları ve oturum kayıtları gibi ziyaretçi izleme araçları, formlar ve anketler gibi geri bildirim araçları ve kitle yönetimi ve kullanılabilirlik testi gibi kullanıcı araştırma araçlarını içerir.

İşletmeler genellikle Hotjar ve Google Analytics'i kullanarak hedef kitlenin davranışlarına bağlam ekler ve karar alma süreçlerini basitleştirir.

Örneğin, Hotjar'ın oturum kayıtları, Google Analytics'te belirli bir açılış sayfasının neden yüksek bir hemen çıkma oranına sahip olduğunu anlamak için kullanılabilir.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Isı haritaları ve kaydırma yüzdeleriyle web sitenizin performansını analiz edin

Önemli video parçacıklarını veya deneylerden elde edilen bulguları belgeleyin

Oturum kayıtlarını kullanarak kullanıcılarınızın yolculuğunu takip edin ve engelleri belirleyin

Özel raporlarla davranış eğilimlerini izleyin

Hotjar sınırlamaları

Ücretsiz plan, yüksek trafiğe sahip web siteleri için sınırlayıcı olabilecek sınırlı sayfa görünümleri ve oturum kayıtları sunar

Isı haritası verileri toplu olarak sunulur ve gerçek zamanlı olarak kullanılamaz

Uygulama ve deneylerin ayarlanması zaman alıcı bir süreçtir

Hotjar fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Artı : Aylık 32 $

İş : Aylık 80 $

Ölçek: Aylık 171 ABD doları

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

10. UserTesting

via UserTesting

Bu listedeki diğer bazı kullanıcı izleme araçlarından farklı olarak, UserTesting, kullanıcıların sadece gelen ziyaretçileri izlemek yerine, ürün veya hizmetlerini test etmek için proaktif olarak bir hedef kitle arayışına girdikleri "İnsan İçgörüleri" öncülüne dayanarak geliştirilmiştir.

UserTesting, ürün takımlarının (UX araştırmacıları, ürün yöneticileri ve UI tasarımcıları) bir prototipi veya özelliği test etmesine ve doğrulamasına yardımcı olabilir. Pazarlama takımları ise, hedef kitlenin web sitelerine ve mesajlarına verdiği yanıtları anlayabilir.

UserTesting, işletmelerin ürünlerini ve web sitelerini test etmek için kullanabilecekleri geniş bir kitle ağına sahiptir. Ancak, bu işe yaramazsa, kendi kitlelerini platforma dahil edebilirler.

UserTesting ayrıca UX stratejisi ve danışmanlığı, erişilebilirlik testi ve daha fazlası gibi diğer katma değerli hizmetler de sunar.

UserTesting'in en iyi özellikleri

Kullanılabilirlik testleri yapın ve gerçek kişilerden geri bildirim alın

Platformda özel kitleleri dahil edin ve yönetin

Testler sırasında kullanıcıların duygularını veya davranışlarındaki anormallikleri daha iyi anlamak için yapay zekayı kullanın

Yerleşik entegrasyonları kullanarak kullanıcı araştırma verilerinizi diğer teknoloji yığınlarınızla senkronize edin

UserTesting sınırlamaları

Şirketinizin nişine bağlı olarak, ürününüzü test etmek için ilgili bir kitleye ulaşmak zor olabilir

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünün biraz sezgisel olmadığını düşünüyor

Fiyatlandırma, özellikle birden fazla kullanıcı profiline sahip küçük ve orta ölçekli şirketler için çok yüksek olabilir

UserTesting fiyatlandırması

Talep üzerine ücretsiz deneme

Temel özellikler: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Ultimate: Özel fiyatlandırma

UserTesting puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (120+ yorum)

Artık bir veya daha fazla kullanıcı izleme aracı seçtiniz ve beklentilerinizi belirlediniz, şimdi sıradaki adım kullanıcı davranışları, analitik ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) arasındaki boşluğu doldurmak.

CRM araçları, izleme yazılımınızla entegre olur ve müşterileri segmentlere ayırmanıza, iletişimi kişiselleştirmenize, tahmine dayalı deneyler gerçekleştirmenize ve hatta potansiyel müşterilerinizi puanlamanıza yardımcı olur.

ClickUp gibi CRM araçları, sizi müşterilerinize yaklaştırır ve kullanıcı tabanınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Liste görünümünde ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşterileri, satış süreçlerini, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

ClickUp, ürün yönetimi özellikleriyle yaygın olarak kullanılırken, pazarlama ve CRM yetenekleri onu pazarlamacılar ve ürün yöneticileri için tercih edilen bir seçenek haline getirir.

ClickUp Listeleri, ürün yönetimi sürümlerini düzenlemeye yardımcı olur

ClickUp'ın karar verme sürecini dönüştürecek ve iş büyümesini hızlandıracak bazı yolları aşağıda bulabilirsiniz:

Müşteri yolculuğunuzun daha eksiksiz bir resmini elde etmek için web sitesi analitik hedeflerinizi ClickUP CRM ile senkronize edin

Yazılım test deneyinizde bir olay veya hata bildirildiğinde ClickUp'ta bir görev oluşturun

ClickUp'ta duygu, geri bildirim ve gezinme kalıpları gibi kullanıcı veri analizlerine dayalı olarak özellik geliştirmeye öncelik verin

Önemli bulguları ClickUp belgelerinize ve iş yerinize ekleyin, böylece takımınız bunlara istediği zaman erişebilir

ClickUp, pazarlama takımınızla sorunsuz bir işbirliği için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir

Bunun dışında, pazarlamacılar ClickUp AI'yı kullanıcı geri bildirimlerine dayalı içerik özetleri ve web analitiği oluşturmak veya C-suite ile paylaşmak üzere görsel olarak hoş analitik raporlar oluşturmak için de kullanıyor.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Güçlü CRM çözümleri ve CRM şablonlarıyla müşteri verilerini düzenleyin ve müşteri erişimini otomatikleştirin

ClickUp AI'dan yararlanarak kampanya fikirleri üretin, içerik özetleri oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp'ı kullanıcı analizi araçlarınızla entegre edin ve birleşik bir analiz veritabanı oluşturun

Özel iş akışları, etiketler ve filtreler kullanarak kullanıcı analizi içgörülerini segmentlere ayırın ve tanımlayın

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın veya e-postalar, beyaz tahtalar ve ortak belgelerle senkronizasyon sağlayın

50'den fazla gösterge paneli bileşeni ile müşteri raporlarınızı özelleştirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, verimlilikten pazarlamaya ve müşteri ilişkileri yönetimine kadar çeşitli kullanım durumları için birçok özellik sunduğundan, öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3900+ yorum)

Gartner: 4,3/5 (130+ yorum)

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Müşteri izleme yazılımı, kullanıcılarınızın web sitenizde veya ürününüzde neler yaşadığına dair ilk elden bilgiler sağlar. Ürün ve pazarlama takımları daha sonra bu bilgileri kullanarak müşterileri memnun edecek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlayacak çözümler oluşturur.

Bu listede bahsedilen tüm kullanıcı analizi araçları, kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz kullanıcı izleme yazılımını ClickUp ile entegre ederek müşteri odaklılığın yeni ufuklarını keşfedin.

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