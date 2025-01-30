2025'in En İyi 10 Kullanıcı İzleme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Şirketler, en büyük öğrenme kaynağı olan müşterilerine odaklanmalarını daha da keskinleştirdiler. Modern kurumsal şirketler, kullanıcıları daha iyi anlamak için müşteri izleme yazılımlarına büyük ölçüde güveniyor.
Müşteri veya kullanıcı izleme yazılımı, ürün ve pazarlama takımlarının, her bir temas noktasında müşterilerin tercihlerinden satış hunisinden ne zaman ve nasıl çıktıklarına kadar tüm müşteri yolculuğunu yakından incelemelerine olanak tanır.
Şirketler daha sonra bu verileri kullanarak anahtar iş kararları alır, yeni özellikler geliştirir veya mesajlarını revize eder.
Aslında, "kullanıcı odaklı" ürün geliştirme, günümüzde işletmelerin müşteri ilişkilerini kişiselleştirmesine ve daha müşteri odaklı hale gelmesine yardımcı olan yaygın bir uygulamadır.
Kullanıcı İzleme Nedir?
Kullanıcı izleme, kullanıcı davranış verilerini toplama, depolama ve analiz etme sürecidir. Kullanıcılar uygulamanızda veya web sitenizde gezinirken, araçları kullanarak davranışlarını izleyebilirsiniz.
Genellikle, kullanıcı izleme araçları aşağıdakilerle ilgili bilgileri toplar:
- Web analitiği, sayfa görüntülemeleri, edinme kanalları ve oturum sürelerini içerir
- Davranış analizi, kullanıcı duyguları, kullanıcı etkileşimi ve ürün deneyimi dahil
- Kullanıcı testi kullanılabilirlik araştırması, kullanıcı görüşmeleri ve kitle yönetimi gibi
Kullanıcı İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Çoğu yazılım gibi, satın alma kararınız büyük ölçüde gereksinimlerinize ve iş hedeflerinize bağlıdır. Ancak, aramanız gereken bazı temel özellikler vardır.
- Özellikler: Öncelikle, izlemek istediğiniz kullanıcı analizlerini belirleyin: web sitesi performansı, ürün deneyimi, kullanıcı davranışı veya hepsi. Buna göre, özel gereksinimlerinizi karşılayan bir araç seçin
- Doğruluk: Yanlış veya yanıltıcı raporlar, hatalı kararların alınmasına neden olur. Kullanıcı izleme yazılımı tarafından oluşturulan verilerin doğruluğu konusunda gerekli özeni gösterin
- Veri gizliliği: Seçtiğiniz yazılımın kullanıcı gizliliğine saygı gösterdiğinden, tüm geçerli veri koruma düzenlemelerine uyduğundan, verileri anonimleştirdiğinden ve kullanıcı iznini istediğinden emin olun
- Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe ölçeklenebilecek ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek bir yazılım seçin
- Kullanılabilirlik: En son ihtiyacınız olan şey, hantal, modası geçmiş bir kullanıcı arayüzü veya karmaşık bir navigasyon sistemidir. Kullanıcı test platformunun sezgisel ve kurulumu kolay olup olmadığını test edin
- API'ler ve Entegrasyonlar: Seçtiğiniz aracın diğer teknoloji ürünlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kullanıcı İzleme Yazılımı
Günümüzde piyasada birçok kullanıcı izleme aracı bulunmakla birlikte, en iyi 10 aracı içeren listemizi aşağıda bulabilirsiniz.
1. Dynatrace
Dynatrace'in USP'si, kullanıcı izlemeyi BizOps ve DevOps araçlarınızla ne kadar iyi entegre ettiği.
Bu çözüm, BT takımlarına altyapı izleme, uygulama testi, güvenlik ve kod düzeyinde gözlemlenebilirlik sağlar. Ayrıca iş takımlarına gerçek zamanlı kullanıcı izleme, kullanıcı davranış analitiği ve özellik benimseme analitiği ile güç katar.
Dynatrace'in en iyi özellikleri
- Altyapınızı, uygulamalarınızı, sunucularınızı ve kullanıcılarınızı tek bir yerden izleyin
- Konumlar, tarayıcılar ve cihaz türleri arasında kullanıcı davranışını analiz edin
- İş KPI'larını, gelirleri ve eğilimleri bağlamsal kullanıcı verileriyle izleyin
- Tehditlerin ve olayların temel nedenini takip edin
Dynatrace sınırlamaları
- Birçok yeni kullanıcı, öğrenme sürecinin zor olduğunu belirtiyor
- Kullanıma hazır özel özelleştirme seçenekleri yoktur
- Bazı kullanıcılar bunu pahalı bulabilir
Dynatrace fiyatlandırması
- Gerçek kullanıcı izleme: Oturum başına 0,00225 $
Dynatrace derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (45+ yorum)
2. Datadog
Datadog, kullanıcıların web siteniz ve uygulamanızla ön ve arka planda nasıl etkileşim kurduğuna dair tam görünürlük sağlayan bulut tabanlı bir kullanıcı etkinliği izleme hizmetidir.
BT yöneticileri ve mühendisleri için tasarlanan Datadog, gerçek kullanıcı ve altyapı izleme sağlar. İşletmelerin kullanıcı davranışları hakkında içgörüler elde etmesine yardımcı olurken, aynı zamanda onlara güvenli bir deneyim sunar.
Datadog ayrıca, tarayıcılar arasında kullanıcı yolculuklarını test etmek için simülasyonlar çalıştırarak hataları ve aksaklıkları yakalamanızı sağlar.
Datadog'un en iyi özellikleri
- Tarayıcılarda ve mobil cihazlarda kullanıcı davranışlarını gerçek zamanlı olarak izleyin
- Özel grafikler, gösterge panelleri ve raporlarla verileri görselleştirin
- Tüm olaylar hakkında uyarılar alın ve otomatik yanıtlar oluşturun
- Yavaş yükleme hızı gibi temel web vitallerinin temel nedenini belirleyin
Datadog sınırlamaları
- Raporların derinliği ve ayrıntı düzeyinin yetersizliği
- Mobil uygulama testleri sınırlıdır
- Platform nispeten pahalıdır
- Müşteri desteği ile ilgili sorunlar
Datadog fiyatlandırması
- RUM: Ayda 1000 oturum için 1,50 $'dan başlar
- RUM ve Oturum Yeniden Oynatma: Ayda 1000 oturum için 1,80 $'dan başlayan fiyatlarla
Datadog puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (230+ yorum)
3. Solarwinds Güvenlik Etkinlik Yöneticisi
Solarwinds Security Event Manager, ürün veya pazarlama takımları için geliştirilmiş tipik bir kullanıcı izleme yazılımı değildir. Bunun yerine, güvenliğe odaklanan BT yöneticileri için tasarlanmış bir DevOps aracıdır.
Solarwinds Security Event Manager, şüpheli davranışları veya web sitenize veya çevrimiçi işinizin altyapısına yönelik tehditleri analiz etmek için kullanıcı davranışlarını izler. Bunu kullanmak için belirli düzeyde teknik ve kodlama bilgisine sahip olmanız gerekir.
Bunun dışında, Solarwinds Security Event Manager, şirket varlıkları ve cihazlar üzerinde çalışanların faaliyetlerini izlemenize de yardımcı olur.
Solarwinds'in en iyi özellikleri
- Yaygın alarmlar tetiklendiğinde tehdit algılama ve yanıtı otomatikleştirin
- PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP ve HIPAA gibi düzenlemelere uymak için yerleşik rapor şablonlarını kullanın
- BT altyapınızı güvenlik kazaları ve güvenlik açıkları açısından analiz edin
Solarwinds sınırlamaları
- Uyarılar oluşturmak sıkıcı bir süreç olabilir
- Uygulama için teknik becerilere sahip kişiler veya BT yöneticileri gerekir
- Sınırlı depolama seçenekleri
Solarwinds fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Solarwinds puanları ve yorumları
- G2: 4. 0/5 (65+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Kissmetrics
Kissmetrics, işletmelere bireysel kullanıcı davranışlarını izlemeye yardımcı olacak kapsamlı bir dizi özellik sunan bir kullanıcı davranış analizi platformudur. Kullanıcı davranışları ile gelir arasındaki korelasyona odaklanan tek platformlardan biridir.
Sektörün deneyimli bir üyesi olan Kissmetrics, huniler, gelire göre etkinlik dökümü ve müşteri yolculuğu yolları gibi çeşitli iş dostu raporlar sunar.
Kissmetrics'in en iyi özellikleri
- Geliriniz, müşteri yaşam boyu değeri ve müşteri kayıp oranı hakkında içgörüler edinin
- Özellik kullanımı, aktif kullanıcılar, sayfa görüntülemeleri, geri ödemeler ve daha fazlasını izleyin
- Ham verileri ve SQL sorgularını kullanarak kullanıcı davranışlarını yakından inceleyin
- Özelliklerin iş akışlarını analiz edin ve kullanıcıların nerede ayrıldığını belirleyin
Kissmetrics sınırlamaları
- Verileri özetlemek ve raporlar oluşturmak zor olabilir
- Özelleştirmeler karmaşık olabilir
- Platform, çok sayıda etkinlikle uğraşırken yavaş yükleme eğilimindedir
Kissmetrics fiyatlandırması
- Kullandıkça öde: Etkinlik başına 0,0025 $'dan başlayan fiyatlarla
- Gümüş: Aylık 199 $
- Altın: Aylık 499 $
- Platinum: Özel fiyatlandırma
Kissmetrics puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (160+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Crazy Egg
Crazy Egg, trafik raporları, kayıtlar ve davranış raporları gibi özelliklere sahip, kullanımı kolay bir web sitesi ziyaretçi izleme yazılımıdır. Platform, temiz bir kullanıcı arayüzü içinde yer alan sınırlı işlevselliğe sahiptir, bu da onu yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için iyi bir seçenek haline getirir.
Crazy Egg'in heyecan verici bir özelliği, her açılış sayfası için beş rapor sunan "Anlık Görüntüler"dir: ısı haritaları, kaydırma haritaları, konfeti raporları, üst üste bindirme raporları ve liste raporları. Bu anlık görüntüler karşılaştırılabilir, dışa aktarılabilir ve diğer takım üyeleriyle paylaşılabilir.
Crazy Egg'in en iyi özellikleri
- Isı haritaları, kaydırma haritaları ve hata izleme gibi tüm temel web sitesi analizi işlevlerini edinin
- Tıklama izleme, hayal kırıklığı izleme ve fare hareketi gibi kullanıcı davranışlarını anlayın
- Bağlantılar, düğmeler ve hatta formlar gibi tıklanabilir öğeleri analiz edin
Crazy Egg sınırlamaları
- Raporlama özelliği oldukça sınırlıdır
- Nispeten pahalı
Crazy Egg fiyatlandırması
- Temel: Aylık 29 $
- Standart: Aylık 49 $
- Artı: Aylık 99 $
- Pro: Aylık 249 $
Crazy Egg puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (108 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (82 yorum)
6. Matomo
Matomo (eski adıyla Piwik), web sitesi ziyaretçilerini izlemek için Google Analytics ve Hotjar gibi popüler web analizi araçlarına açık kaynaklı bir alternatiftir. Matomo ayrıca, şirket içinde çözüm ve %100 veri sahipliği sunan tek web sitesi kullanıcı izleme araçlarından biridir.
Az sayıdaki açık kaynaklı web sitesi ziyaretçi izleme araçlarından biri olan Matomo kullanıcıları, pazarlama uzmanları ve geliştiricilerden oluşan gelişen bir topluluğa katılarak müşteri analizi ve pazar araştırması hakkında sorularını yanıtlayabilir ve tavsiyeler alabilir.
Matomo'nun en iyi özellikleri
- Isı haritaları, huniler, reklam analitiği ve daha fazlasını kullanarak web sitenizin performansını daha iyi anlayın
- Platformda toplanan verilerin %100'üne sahip olun
- Veri örneklemesi olmadan doğru raporlar alın
- Web sitesi ziyaretçilerinin ses ve video içeriğinize nasıl tepki verdiğine dair içgörüler edinin
Matomo sınırlamaları
- Google Pazarlama Platformları ile entegre değildir
- Matamo'nun şirket içi aracı karmaşıktır
- Özelleştirme ve veri görselleştirme zor olabilir
Matomo fiyatlandırması
- Yerinde: Ücretsiz
- Bulut: Aylık 19 $
Matomo puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (85+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (55+ yorum)
7. AppDynamics
Öncelikle altyapı izleme için kullanılan AppDynamics, birkaç anahtar kullanıcı izleme özelliği sunar. Bunlar arasında web sitesi kullanım raporları, son kullanıcı tarayıcı ve mobil izleme ve dönüşüm oranları bulunur.
Ziyaretçi izleme aracı, dahili kullanım durumlarında çalışan izleme yazılımı olarak da kullanılabilir.
AppDynamics ayrıca, sorunları ve hataları gidermek için sentetik izleme özelliği sunarak, kullanıcıların web sitelerini arka uçtan izlemelerine ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamalarına olanak tanır.
AppDynamics'in en iyi özellikleri
- Web sitenizi, uygulamanızı ve altyapınızı tek bir platformda izleyin
- Derinlemesine müşteri yolculuğu içgörüleriyle dijital deneyiminizi optimize edin
- Olay raporları hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın
- Web sitenizin ön ve arka ucunda neler olup bittiğini takip edin
AppDynamics sınırlamaları
- Çalıştırmak için JavaScript bilgisi ve platform eğitimi gerekir
- Küçük ve orta ölçekli şirketler için çoğu işlev gereksizdir
- Zamanla pahalı hale gelebilir
AppDynamics fiyatlandırması
- Altyapı izleme: CPU çekirdeği başına aylık 6 ABD doları
- Premium: CPU çekirdeği başına aylık 6 ABD doları
- Enterprise: CPU çekirdeği başına aylık 33 ABD doları
- Enterprise for SAP: CPU çekirdeği başına aylık 50 ABD doları
- Gerçek kullanıcı izleme: 1000 belirteç başına aylık 0,06 ABD doları
- Cisco güvenli uygulama: CPU çekirdeği başına aylık 13,75 ABD doları
AppDynamics puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (370+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
8. Google Analytics
Google Analytics, dünya çapında en yaygın kullanılan web sitesi kullanıcı izleme yazılımıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Google Pazarlama Platformu'nun bir parçası olan bu yazılım, basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve en önemlisi tamamen ücretsizdir.
Bir kullanıcı etkinliği izleme yazılımı olan Google Analytics, kullanıcı davranışlarına ilişkin gerçek zamanlı ve geçmiş verileri izler ve pazarlamacıların bir müşterinin web sitesi boyunca izlediği yolu anlamasına yardımcı olabilir.
Anahtar özellikler arasında trafik izleme (toplam ziyaretler, tek tek sayfa görünümleri, tekil ziyaretçiler), kitle analizi (demografik bilgiler, faizler, kullanılan cihazlar), dönüşüm izleme (edinme kanalı, form gönderileri, tıklamalar) ve daha fazlası bulunur.
Google Analytics ayrıca, pazarlamacıların tüm verilerini tek bir müşteri veritabanı platformundan yönetebilmeleri için özel raporlar ve diğer Google uygulamalarıyla entegrasyonlar da sunar.
Google Analytics'in en iyi özellikleri
- Belirli iş hedeflerini ve KPI'ları izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun
- Kodsuz izleme ile birkaç dakika içinde başlayın
- Google Analytics'in hedef kitle bilgilerini kullanarak mesajlarınızı, reklamlarınızı ve web sitenizi iyileştirin
- BigQuery ile ücretsiz entegrasyon sağlayın ve ML kullanarak tahmini kitleler oluşturun
Google Analytics sınırlamaları
- Ham kullanıcı verilerine erişim yok
- Ücretsiz planda müşteri desteği yok
- Veri örneklemesi yanlışlıklara yol açabilir
- Ücretli plan çok pahalıdır
Google Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Google Analytics 360: Aylık 12.500 $ (veya yıllık 150.000 $)
Google Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7760+ yorum)
9. Hotjar
Hotjar, kullanıcı davranışlarının derinlemesine analizini sağlayan bir ürün deneyimi içgörü platformudur.
Hotjar'ın ziyaretçi izleme yazılımı, ısı haritaları ve oturum kayıtları gibi ziyaretçi izleme araçları, formlar ve anketler gibi geri bildirim araçları ve kitle yönetimi ve kullanılabilirlik testi gibi kullanıcı araştırma araçlarını içerir.
İşletmeler genellikle Hotjar ve Google Analytics'i kullanarak hedef kitlenin davranışlarına bağlam ekler ve karar alma süreçlerini basitleştirir.
Örneğin, Hotjar'ın oturum kayıtları, Google Analytics'te belirli bir açılış sayfasının neden yüksek bir hemen çıkma oranına sahip olduğunu anlamak için kullanılabilir.
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Isı haritaları ve kaydırma yüzdeleriyle web sitenizin performansını analiz edin
- Önemli video parçacıklarını veya deneylerden elde edilen bulguları belgeleyin
- Oturum kayıtlarını kullanarak kullanıcılarınızın yolculuğunu takip edin ve engelleri belirleyin
- Özel raporlarla davranış eğilimlerini izleyin
Hotjar sınırlamaları
- Ücretsiz plan, yüksek trafiğe sahip web siteleri için sınırlayıcı olabilecek sınırlı sayfa görünümleri ve oturum kayıtları sunar
- Isı haritası verileri toplu olarak sunulur ve gerçek zamanlı olarak kullanılamaz
- Uygulama ve deneylerin ayarlanması zaman alıcı bir süreçtir
Hotjar fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: Aylık 32 $
- İş: Aylık 80 $
- Ölçek: Aylık 171 ABD doları
Hotjar puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)
10. UserTesting
Bu listedeki diğer bazı kullanıcı izleme araçlarından farklı olarak, UserTesting, kullanıcıların sadece gelen ziyaretçileri izlemek yerine, ürün veya hizmetlerini test etmek için proaktif olarak bir hedef kitle arayışına girdikleri "İnsan İçgörüleri" öncülüne dayanarak geliştirilmiştir.
UserTesting, ürün takımlarının (UX araştırmacıları, ürün yöneticileri ve UI tasarımcıları) bir prototipi veya özelliği test etmesine ve doğrulamasına yardımcı olabilir. Pazarlama takımları ise, hedef kitlenin web sitelerine ve mesajlarına verdiği yanıtları anlayabilir.
UserTesting, işletmelerin ürünlerini ve web sitelerini test etmek için kullanabilecekleri geniş bir kitle ağına sahiptir. Ancak, bu işe yaramazsa, kendi kitlelerini platforma dahil edebilirler.
UserTesting ayrıca UX stratejisi ve danışmanlığı, erişilebilirlik testi ve daha fazlası gibi diğer katma değerli hizmetler de sunar.
UserTesting'in en iyi özellikleri
- Kullanılabilirlik testleri yapın ve gerçek kişilerden geri bildirim alın
- Platformda özel kitleleri dahil edin ve yönetin
- Testler sırasında kullanıcıların duygularını veya davranışlarındaki anormallikleri daha iyi anlamak için yapay zekayı kullanın
- Yerleşik entegrasyonları kullanarak kullanıcı araştırma verilerinizi diğer teknoloji yığınlarınızla senkronize edin
UserTesting sınırlamaları
- Şirketinizin nişine bağlı olarak, ürününüzü test etmek için ilgili bir kitleye ulaşmak zor olabilir
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünün biraz sezgisel olmadığını düşünüyor
- Fiyatlandırma, özellikle birden fazla kullanıcı profiline sahip küçük ve orta ölçekli şirketler için çok yüksek olabilir
UserTesting fiyatlandırması
- Talep üzerine ücretsiz deneme
- Temel özellikler: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş: Özel fiyatlandırma
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
UserTesting puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (120+ yorum)
Diğer CRM araçları
Artık bir veya daha fazla kullanıcı izleme aracı seçtiniz ve beklentilerinizi belirlediniz, şimdi sıradaki adım kullanıcı davranışları, analitik ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) arasındaki boşluğu doldurmak.
CRM araçları, izleme yazılımınızla entegre olur ve müşterileri segmentlere ayırmanıza, iletişimi kişiselleştirmenize, tahmine dayalı deneyler gerçekleştirmenize ve hatta potansiyel müşterilerinizi puanlamanıza yardımcı olur.
ClickUp gibi CRM araçları, sizi müşterilerinize yaklaştırır ve kullanıcı tabanınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
ClickUp
ClickUp, ürün yönetimi özellikleriyle yaygın olarak kullanılırken, pazarlama ve CRM yetenekleri onu pazarlamacılar ve ürün yöneticileri için tercih edilen bir seçenek haline getirir.
ClickUp'ın karar verme sürecini dönüştürecek ve iş büyümesini hızlandıracak bazı yolları aşağıda bulabilirsiniz:
- Müşteri yolculuğunuzun daha eksiksiz bir resmini elde etmek için web sitesi analitik hedeflerinizi ClickUP CRM ile senkronize edin
- Yazılım test deneyinizde bir olay veya hata bildirildiğinde ClickUp'ta bir görev oluşturun
- ClickUp'ta duygu, geri bildirim ve gezinme kalıpları gibi kullanıcı veri analizlerine dayalı olarak özellik geliştirmeye öncelik verin
- Önemli bulguları ClickUp belgelerinize ve iş yerinize ekleyin, böylece takımınız bunlara istediği zaman erişebilir
Bunun dışında, pazarlamacılar ClickUp AI'yı kullanıcı geri bildirimlerine dayalı içerik özetleri ve web analitiği oluşturmak veya C-suite ile paylaşmak üzere görsel olarak hoş analitik raporlar oluşturmak için de kullanıyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Güçlü CRM çözümleri ve CRM şablonlarıyla müşteri verilerini düzenleyin ve müşteri erişimini otomatikleştirin
- ClickUp AI'dan yararlanarak kampanya fikirleri üretin, içerik özetleri oluşturun ve daha fazlasını yapın
- ClickUp'ı kullanıcı analizi araçlarınızla entegre edin ve birleşik bir analiz veritabanı oluşturun
- Özel iş akışları, etiketler ve filtreler kullanarak kullanıcı analizi içgörülerini segmentlere ayırın ve tanımlayın
- Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın veya e-postalar, beyaz tahtalar ve ortak belgelerle senkronizasyon sağlayın
- 50'den fazla gösterge paneli bileşeni ile müşteri raporlarınızı özelleştirin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, verimlilikten pazarlamaya ve müşteri ilişkileri yönetimine kadar çeşitli kullanım durumları için birçok özellik sunduğundan, öğrenme eğrisi dik olabilir
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (9200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ yorum)
- Gartner: 4,3/5 (130+ yorum)
Müşteri İlişkilerini İyileştirin, Gelir ve Karlılığı Artırın
Müşteri izleme yazılımı, kullanıcılarınızın web sitenizde veya ürününüzde neler yaşadığına dair ilk elden bilgiler sağlar. Ürün ve pazarlama takımları daha sonra bu bilgileri kullanarak müşterileri memnun edecek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlayacak çözümler oluşturur.
Bu listede bahsedilen tüm kullanıcı analizi araçları, kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz kullanıcı izleme yazılımını ClickUp ile entegre ederek müşteri odaklılığın yeni ufuklarını keşfedin.