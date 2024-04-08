Confluence ve Asana: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

İster yüz yüze ister uzaktan bir takımı yönetin, herkesin aynı sayfada kalması için sağlam bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız vardır. Piyasada düzinelerce proje yönetimi platformu vardır, ancak Confluence ve Asana, hareket halindeki takımlar için en popüler iki seçenektir.

Bu iki platform arasında seçim yapmak zor, özellikle de daha önce hiç kullanmadıysanız. Her iki platformun da artıları ve eksileri var, bu yüzden tercihiniz ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermelisiniz.

Bu kılavuz, Confluence ve Asana'nın özelliklerini karşılaştırarak ve en iyi seçenekleri önererek size eksiksiz bir karşılaştırma sunar. 🏆

Confluence nedir?

Confluence, yazılım devi Atlassian'ın sahip olduğu bir proje yönetimi aracıdır. Confluence, insanları ve görevleri yönetmek için bir proje yönetimi uygulaması olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşunuzun tüm bilgilerini de kaydeder. Görevleri, wiki'leri, teknik belgeleri ve SOP'leri takip etmekte zorlanıyorsanız, Confluence hepsini tek bir yerde birleştirir. 📚

Confluence aracılığıyla

Confluence özellikleri

Confluence, uzaktaki takımlara tek bir bilgi kaynağı sunar. Platformun özellikleri, bilgileri merkezileştirir, karar vermeyi hızlandırır ve takımlar arası işbirliğini gerçek zamanlı olarak destekler.

1. Proje yönetimi

Confluence, etkileyici sayıda PM özelliği ile birlikte gelir. Confluence Beyaz Tahta'yı kullanarak, gömülebilir akıllı bağlantılar ve oylama ve zamanlayıcı gibi etkileşimli öğelerle büyük fikirler üretin. Confluence belgeleri ayrıca gerçek zamanlı düzenleme, etiketleme ve bildirimleri de destekler. Hepsinden iyisi, Confluence kişiselleştirilmiş bir besleme ile birlikte gelir, böylece takımınız yalnızca kendileri için en önemli projeleri ve görevleri görür. 🤩

2. Bilgi yönetimi

Confluence aracılığıyla

Doğru dosyaları bulmak için Slack mesajlarını, e-postaları veya Google Dokümanlar'ı aramaktan bıktınız mı? Confluence, kuruluşunuzun bilgilerini tek bir yerde toplayarak platformlar arasında geçiş yapma sorununu ortadan kaldırır. Bu sayede aşağıdaki gibi bilgileri kolayca saklayabilirsiniz:

Teknik özellikler

Kullanım kılavuzları

Video, fotoğraf ve ses kaydı gibi multimedya içerikleri

Bütçe raporları

Müşteri verileri

En iyisi de, Confluence bu bilgileri projeleriniz ve görevlerinizle birleştirir. Net organizasyonu ve erişim kolaylığı, takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlar ve işlemleri kolaylaştırır.

3. Şablonlar

Elbette, Confluence özel projeler oluşturmanıza olanak tanır, ancak aynı zamanda birçok kullanıma hazır şablon da sunar. Proje planlama, beyin fırtınası ve hatta ana proje belgeleri için topluluk kaynaklı Confluence şablonlarını kullanın. Sıfırdan proje veya belge oluşturmanıza gerek yok; aradığınızı bulun, kopyalayın, ayrıntılarınızı ekleyin ve işe koyulun. 🧑‍💻

4. Entegrasyonlar

Confluence aracılığıyla

Confluence, etkileyici sayıda üçüncü taraf uygulamayla entegre olur. Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox ve Google Drive gibi popüler araçlarla 3.000'den fazla entegrasyona sahiptir. ⚒️

Confluence çoğu takıma uygun olsa da, Atlassian ürün paketinin bir parçası olduğu için yazılım geliştiriciler arasında daha popülerdir. Avantajı, diğer Atlassian ürünleriyle yerel entegrasyonlara sahip olmasıdır; dezavantajı ise teknik bilgiye sahip olmayan takımların diğer Atlassian çözümlerinde değer bulamayabilmesidir.

Confluence fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm

Standart: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 6,05 $

Premium: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 11,55

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana nedir?

Asana, yapılacaklar, takvimler, formlar, otomasyonlar ve raporları tek bir platformda birleştiren bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, proje görselleştirme, işbirliği ve otomasyonu tek bir düzgün platformda birleştirir. Asana ayrıca sağlam bir mobil uygulama ve web uygulamasına sahiptir, bu nedenle uzaktan, hareket halinde veya karma takımlar için idealdir. 📱

Asana aracılığıyla

Asana özellikleri

Basit bir yapılacaklar listesi uygulaması olarak başlayan Asana, bugün görev görünümlerine Zaman Çizelgesi, Pano ve Takvim görünümlerini de eklemiştir. Confluence gibi bilgi yönetimi sunmasa da Asana, takımınızın iş yükünü hafifletmek için tasarlanmış sağlam iş yükü planlama ve otomasyon özelliklerine sahiptir.

1. Proje yönetimi

Asana aracılığıyla

Takımınızın iş yükünü genel bir bakışta görmek mi istiyorsunuz? Asana, takımınızın son teslim tarihlerini, projelerini ve daha fazlasını görselleştirmek için çeşitli görünümler sunar. Süreç odaklı işler için bir Kanban panosu oluşturun veya proje dönüm noktalarını çizmek için Zaman Çizelgesi Gantt grafiğini kullanın.

Form özelliği sayesinde, iş talepleri için Slack veya e-posta mesajları göndermenize gerek yoktur. Bir Form oluşturun, takımınız birkaç tıklamayla şirket içinde iş talep edebilir veya müşterilerden dış girdiler toplayabilir. 🖱️

2. AI ve otomasyon

Takımınız daha az kaynakla daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Neden bazı görevleri onların yükünden almıyorsunuz? Asana, iş günlerinizi kolaylaştırmak için uzman iş akışları ve otomasyon ile önceden yüklenmiş olarak gelir. Görev durumlarını güncellemek, atanan kişileri değiştirmek ve hatta bir görev atandığında Slack'te takımınıza ping atmak için Asana Kuralları'nı ayarlayın. 📌

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, Asana Intelligence, proje hedefleri belirlemek, durum güncellemeleri oluşturmak ve bilgi toplamak için yapay zeka destekli bir araçtır. ChatGPT gibi bir araç gibi genel sorular soramazsınız, ancak yapay zeka Asana içindeki görevler, projeler ve engeller hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşabilir.

3. Şablonlar

Confluence gibi, Asana da iş akışlarınızı hızlandırmak için şablonlar içerir. Ancak Asana, ClickUp gibi platformlarda bulabileceğiniz Belgeler veya Beyaz Tahtalar özelliğine sahip değildir. Bunun yerine, şablonları yalnızca proje kurulumları içindir.

Bu, bu şablonların değerli olmadığı anlamına gelmez. Asana, şablonların ve otomasyonların gücünü önceden hazırlanmış paketlerde birleştirir, böylece sadece birkaç tıklama ile karmaşık süreçler ve çerçeveler oluşturmak kolaylaşır. Herhangi bir değişiklik yapmanız gerekirse, paketinizi hızlıca düzenleyebilir ve tüm iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uygulayabilirsiniz. 🧘

4. Entegrasyonlar

Asana aracılığıyla

Asana, Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive ve Canva dahil olmak üzere 300'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre olur. Asana bir bilgi bankası veya belge içermediğinden, işlerinizi tek bir platformda tutmak için bu entegrasyonlara ihtiyacınız olacaktır.

Asana fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz plan

Başlangıç: 10,99 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Confluence ile Asana: Özellik Karşılaştırması

Asana ve Confluence arasındaki karşılaştırmada net bir kazanan yok. Her ikisi de projelerinizi A'dan Z'ye taşır ve iOS ve Android için mobil uygulamalarla hareket halindeyken çalışmanıza destek olur. Tercihiniz, nasıl çalışmayı sevdiğinize ve en büyük sorunlarınıza bağlıdır.

Ancak, özellikleri ve bu özelliklerin gücü açısından bazı büyük farklılıklar vardır. Confluence ve Asana arasındaki en büyük farklara bakalım.

1. Bilgi yönetimi

Confluence aracılığıyla

Confluence hem projeleri hem de bilgileri yönetir; Asana ise yalnızca proje yönetimi yapar. İç bilgileri ve projeleri yönetmeniz gerekiyorsa, Confluence açık ara kazanan olur. Tüm projeleri ve içeriği aynı yerden izleyebileceğiniz için ayrı bir platform satın almanıza gerek yoktur.

Ancak, bilgi yönetimine ihtiyacınız yoksa ve projeleri yönetmek istiyorsanız, Confluence ihtiyaçlarınız için fazla gelişmiş ve karmaşık olabilir. Bu durumda, Asana daha iyi bir seçim olacaktır.

Kazanan: Confluence sayfa

2. Şablonlar

Confluence ve Asana, şablonlarla önceden yüklenmiş olarak gelir. Ancak, bu şablonlar tamamen aynı değildir.

Asana, Belgeler veya Beyaz Tahtaları desteklemediğinden, şablonları yalnızca proje biçimlendirmesi içindir. Bu, zaman kazanmak için hala harika bir yoldur, ancak toplantı gündemleri veya SOP'ler için biçimlendirmeye ihtiyacınız varsa yardımcı olmaz. 📝

Confluence, hem proje kurulumu hem de belgeler için şablonlarla birlikte gelir. Google Drive gibi bir çözümde kendi şablonlarınızı oluşturmak istemiyorsanız, Confluence gerçek işlerinizi yürütmek için daha iyi bir seçenektir.

Kazanan: Confluence

3. Entegrasyonlar

İlk bakışta, Confluence'ın burada kazanan olacağını düşünebilirsiniz. 3.000'den fazla entegrasyona sahipken, Asana'nın 300 entegrasyonu vardır. Ancak, çoğu entegrasyon Atlassian uygulama pazarında vasat puanlara sahip uygulamalarda bulunur. Bu bağlayıcılardan bazıları çok iyi çalışmaz, bu yüzden dikkatli olun. 👀

Asana'nın entegrasyonları çok fazla olmayabilir, ancak muhtemelen halihazırda kullandığınız araçlarla entegrasyonları vardır. Tableau'dan YouTube'a, Loom'a kadar her şeyle bağlantı kurarak Asana'nın işlevlerini proje yönetiminin ötesine taşır.

Ancak, Atlassian ürünlerini kullanıyorsanız, Confluence açık ara kazanan üründür. Trello ve Jira yazılımlarıyla kolayca entegre olur.

Kazanan: Confluence, Atlassian ürünleri için; Asana, üçüncü taraf uygulamalar için

Asana aracılığıyla

Hem Confluence hem de Asana, proje yönetimi için iyi seçeneklerdir. Doğru seçenek, nasıl çalışmayı tercih ettiğinize bağlıdır.

İşlerinizi yapılacaklar ve metriklerinizle aynı platformda tutmak istiyorsanız Confluence'ı tercih edin. Asana'da aynı işlevselliği elde etmek için ayrı çözümler ve entegrasyonlar gerekir, ancak kullanıcılar platformun Confluence'dan daha kolay kullanıldığını söylüyor.

Teknolojiye pek aşina olmayan bir takımı yönetiyorsanız, Asana daha iyi bir seçim olacaktır. ⭐

Kazanan: Confluence hepsi bir arada iş için; Asana kullanım kolaylığı için

5. AI ve otomasyon

Manuel işler artık 2012'de kaldı. Otomasyon veya yapay zeka ile pratik yardım arıyorsanız, Asana daha iyi bir seçimdir.

Her iki platform da otomasyon sunar, ancak Asana'nın iç süreçleri hızla optimize etmek için otomasyon paketleri sunmasını çok beğeniyoruz. Confluence de, sıfırdan tasarlayabileceğiniz veya Atlassian'ın otomasyon kitaplığından alabileceğiniz sürükle ve bırak otomasyonları sunar.

Ancak Asana'nın lehine olan şey yapay zeka. Asana Intelligence akıllı alanlar, özetler, düzenleyici, durumlar, cevaplar ve daha fazlasını sunar. Projeleri sizin için tamamen yönetmez, ancak işleri kesinlikle hızlandırır. 🤖

Confluence, AI'yı yalnızca Atlassian Intelligence aracılığıyla sunar ve bu hizmet şu anda beta sürümünde yalnızca belirli kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Ancak, her iki AI çözümü de işlerinizi yürütmenize yardımcı olmayacaktır, bu nedenle ClickUp AI gibi alternatif bir AI aracına ihtiyacınız olabilir.

Kazanan: Asana

6. Fiyatlandırma

Bu SaaS ürünlerinin fiyatlandırması biraz karmaşıktır. Confluence, aylık 6,05 $'lık ücretiyle Asana'nın aylık 10,99 $'lık ücretine kıyasla teknik olarak daha ucuzdur. 💸

Ancak, Confluence'ın temel fiyatlandırması 10 kullanıcı içindir, Asana'nınki ise bir kullanıcı içindir. Confluence için yıllık ödeme yaparsanız, iki veya 10 kullanıcıya sahip olmanıza bakılmaksızın ilk kademe için 600 $ ödersiniz. Bu, küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için finansal açıdan mantıklı olmayabilir. Asana, kullanıcı başına daha fazla ücret alır, ancak takımınızın kurulumuna bağlı olarak daha ucuz olabilir.

Reddit'te Confluence ile Asana karşılaştırması

Reddit'in değerli kullanıcılarına danışarak Asana ve Confluence arasındaki en büyük farkları belirledik ve belirli durumlar için en uygun seçeneği belirledik.

Bir kullanıcı şöyle diyor: "Asana fena değil, ama sevmiyorum. Eskisine göre daha hızlı olsa da yavaş ve özellikleri biraz yetersiz. Teknik bilgisi az olan takımlar için harika." Teknik bilgisi az olan çalışanlarınız için temel PM özelliklerine ihtiyacınız varsa, Asana ihtiyacınız olan her şeyi sunabilir. 🎯

Teknik bilgi sahibi olmayan bir kullanıcı da aynı fikirde: "Asana benim favorim, bir görevi tamamladığımda ve ekranda narwhal belirdiğinde tuhaf maymun beynim çok tatmin oluyor."

Başka bir kullanıcı durumu şöyle özetledi: "Gerçekten neye ihtiyacınız olduğuna ve insanların nasıl çalışmak istediğine bağlı. İş akışınızı ve çalışma tarzınızı belirledikten sonra yazılım çözümünüzü en son seçmenizi şiddetle tavsiye ederim. Aksi takdirde, finansal yatırımın yanı sıra, işinizin aletlere uyması için kendinizi zorlayabilirsiniz. "

ClickUp ile tanışın — Confluence ve Asana'nın en iyi alternatifi

Asana ve Confluence arasındaki çekişmede kolay bir seçim yok. Her iki platformun da güçlü yanları var, ancak Agile metodolojisini desteklemek için her şeyi yapamıyorlar.

Övünmek için söylemiyoruz, ama ClickUp, Asana ve Confluence'ın yapabileceği her şeyi ve daha fazlasını yapar. 🥳

Hepsi bir arada proje yönetimi platformu, bilgi yönetimi, otomasyon, yapay zeka araçları, analitik ve daha gelişmiş özellikleri destekler. Tam bir paket diyebilirsiniz.

ClickUp Belgeler ile gerçek zamanlı işbirliği yapın

PM çözümünüz ile gerçek işiniz arasında neden geçiş yapasınız? ClickUp Belgeleri'nde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Birden fazla takım üyesi aynı anda düzenleme yapabilir ve zengin biçimlendirme, yorumlar ve etiketler ekleyerek işbirliğini artırabilir. ✍️

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek İK iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

En iyisi de, yapılacak işlerinizi yönetmek için ClickUp'tan çıkmanıza gerek yok. Herhangi bir yorumu ClickUp Çalışma Alanınızda eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürün ve işe koyulun.

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Psst, tahmin edin ne oldu? Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde ClickUp'ı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Planlama, oluşturma ve gönderme için ClickUp'ın hepsi bir arada iş merkeziyle geliştirme sürecinizi kolaylaştırın

Yazılım ekipleri, yol haritaları üzerinde işbirliği yapmak, Git araçlarıyla entegrasyon sağlamak, birikmiş işleri yönetmek, Agile sprintleri izlemek ve daha fazlasını yapmak için ClickUp'ı kullanır. Bu sizin PM aracınızdır, bu nedenle iş yapma tercihinize göre kişiselleştirebilirsiniz. 💃

ClickUp görevleriyle görevleri izleyin ve kaynakları yönetin

ClickUp görevleri, tüm bilgilerinizi, dosyalarınızı, sohbetlerinizi ve yapılacak işlerinizi tek bir görünümde bir araya getirir. Doğru belgeyi veya sohbeti aramak için birden fazla araç arasında geçiş yapmak yerine, her şey tek bir yerde bulunur.

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri kolaylaştırarak bilgi yoğun işler için daha fazla zaman kazanın

Görev bağımlılıkları ve alt görevler ayarlayın, yinelenen görevler oluşturun, birden fazla görev görünümünden seçim yapın, özel görev türleri ayarlayın veya özel alanlar ekleyin — dünya sizin istiridyeniz!

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile ihtiyacınız olan tüm proje yönetimi özelliklerini edinin

Takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür, ancak özellikle uzaktan bir takımı yönetiyorsanız doğru yazılım kurulumuna da ihtiyaç vardır. Asana ve Confluence arasında seçim yapmak iyi bir başlangıçtır, ancak her şeyi yapmanız gerekiyorsa, zaten her şeyi ve daha fazlasını yapan bir platformu tercih edin.

ClickUp, verimliliği artırmak için işbirliği araçları, kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ve özel gösterge panelleri sunar. Farklı araçlar arasında geçiş yapmaya son verin ve işlerinizi gerçek bir hepsi bir arada çalışma platformuna taşıyın. 🙌

Ama bizim sözümüze güvenmeyin. ClickUp'ın gücünü ilk elden deneyimleyin: ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi ücretsiz oluşturun.