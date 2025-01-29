2025'te Ürün Geliştirme için En İyi 10 Aha! Alternatifi

Ürün fikirlerini yığınla e-posta ve yapışkan notlar arasında idare etmek kesinlikle zor olabilir. Ve tüm takımınız aynı durumda olduğunda, teslim tarihleri hareketli hedefler gibi görünmeye başlar.

Bu nedenle ürün geliştirme araçları, fikirlerinizi ve takımınızı aynı sayfada tutmak için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Aha! ürün stratejilerini, yol haritalarını, takım işbirliğini ve müşteri geri bildirimlerini yönetmek için özelliklerle dolu böyle bir araçtır. Ancak bu, herkese uyan tek bir çözüm değildir. Ücretsiz sürümü yoktur, ücretli planları pahalıdır ve basit bir araç arayan yeni kullanıcıları zorlayabilir.

Aha! sizin için uygun değilse, ürün geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve fikirlerinizi hayata geçirmek için Aha! 'nın en iyi 10 alternatifini içeren bir liste hazırladık. Size en uygun olanı bulmak için listemize göz atın.

Aha! alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Ürün geliştirme süreçlerinizi kolaylaştırmak için doğru Aha! alternatifine karar verirken, seçeneklerinizi aşağıdaki alanlarda değerlendirin:

Kullanıcı dostu: Kullanımı kolay bir ürün yönetim platformu istiyorsunuz. Bu sayede, takımınızdaki herkesin zamanından tasarruf eder ve baş ağrılarından kurtulursunuz

Özellikler: Araç, yol haritası oluşturma, görev yönetimi ve kullanıcı geri bildirimi yönetimi gibi ihtiyaç duyduğunuz özelliklere sahip olmalıdır

Özelleştirme: Bir aracı takımınızın iş akışına göre özelleştirebildiğinizde hayat daha kolay olur. Bu nedenle, özel alanları, görünümleri, şablonları ve gösterge panellerini tarzınıza göre ayarlayabileceğiniz alternatiflerden birini seçin ?

Entegrasyonlar: Yeni aracınız, teknoloji altyapınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlamalı ve uygulamalar arasında geçiş yapma ve veri aktarma için harcanan zamanı azaltmalıdır

İşbirliği: Ürün oluşturmak bir takım oyunudur, bu nedenle gerçek zamanlı düzenleme, iletişim ve beyin fırtınasını kolaylaştıran bir araç seçin

Destek: Kapsamlı belgelere ve gerektiğinde yardım alabileceğiniz duyarlı bir destek ekibine sahip bir araç seçin

Fiyatlandırma: Araç, ihtiyacınız olan anahtar özellikleri makul bir fiyata sunmalı mı?

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Aha! Alternatifi

Aha! için birçok alternatif var, ancak karar vermeyi kolaylaştırmak için bunları en iyi 10'a indirdik. Her birinin, kullanım amacınıza çok uygun olabilecek benzersiz özellikleri vardır. Daha yakından bakalım.

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi görünümüyle birden fazla projeyi planlayın, bağımlılıkları yönetin ve özel proje zaman çizelgenizde her şeye öncelik verin

ClickUp, ürün vizyonunuzu tasarlamak ve bunu gerçeğe dönüştürmek için takımınızı bir araya getirmek için en iyi proje yönetimi araçlarından biridir. Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, kullanıcıların coşkulu yorumları her şeyi anlatıyor.

Başlamanıza yardımcı olacak ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu gibi yüzlerce şablon bulunmaktadır. Bu şablonu kullanarak üzerinde çalışacağınız ürün özelliklerinin bir listesini oluşturun. Ayrıca, takımınız, müşterileriniz ve diğer paydaşlarınızdan ürün fikirleri toplamak için özellik gönderme formunu özelleştirebilirsiniz. ?

ClickUp her ruh haline uygun bir görünüm sunar. Özelliklerin bir yol haritası üzerinde düzenlenmesini mi tercih edersiniz? Gantt görünümü tam size göre. Görsel akışı mı daha çok seviyorsunuz? Kanban görünümü sizin dostunuz. Eski usul elektronik tablo biçimini seviyorsanız, Tablo görünümü tam size göre.

Takımı bir araya getirme zamanı geldiğinde, ClickUp Belgeleri ve Beyaz Tahtalar gerçek zamanlı işbirliği için mükemmeldir. Konuşmayı devam ettirmek için, check-in'ler ve güncellemeler için sohbet ve görev yorum bölümlerini kullanın.

Temel özelliklerden daha karmaşık işlere kadar her şeyi halleden bir Aha! alternatifi arıyorsanız, ClickUp tam size göre — tüm istek listenizdeki özellikleri tek bir pakette sunmaya hazır! ?‍♀️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

1.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurun

ClickUp'ı web, masaüstü ve mobil cihazlarınızda kullanın

ClickUp AI'yı kullanarak ürün araştırmalarını hızlandırın, niteliksel geri bildirimleri özetleyin ve toplantı notlarını görevlere dönüştürün ✅

Bir göreve atanan kişileri eklemek, görev durumlarını güncellemek ve hatırlatıcılar göndermek gibi tekrarlayan görevleri gerçekleştirmek için otomasyonlar ayarlayın

Özel gösterge panelleriyle ürün hedeflerini, görevlerin ilerlemesini ve takımın iş yükünü görselleştirin

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz plan form içermez ve ClickUp AI

Tüm özelliklerini öğrenmek biraz zaman alır (ancak bir kez öğrendikten sonra, kullanımı çok kolaydır)

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Roadmunk

via Roadmunk

Roadmunk, güzel yol haritaları tasarlamak ve paylaşmak için kullanılan bir yol haritası yazılımıdır. Bir şablon seçin, içeriğini düzenleyin ve yol haritası öğelerini durumlarına göre renk kodlarıyla işaretleyin. ?

Fiyatlandırma konusunda Roadmunk, düzenleyici başına aylık ücret alır. Ayrıca, planlar 10 adede kadar ücretsiz gözden geçiren kişinin yol haritalarını görüntüleyip yorum yapmasına izin verir. Aha! için basit ve uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız, Roadmunk tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Roadmunk en iyi özellikler

Değer/Çaba veya RICE (Erişim, Etki, Güven ve Çaba) çerçevelerini kullanarak yol haritanız için fikirleri öncelik sırasına koyun

Zaman Çizelgesi ve Yüzme Şeridi görünümleriyle yol haritalarını görselleştirin

Yol haritalarını etkileşimli HTML dosyaları, PNG dosyaları ve parola korumalı URL'ler olarak paylaşın

Jira, Azure DevOps, GitHub ve GitLab dahil olmak üzere dokuz üçüncü taraf uygulamayla entegre edin

Roadmunk sınırlamaları

Aylık faturalandırma mevcut değildir — fiyatlandırma aylık olarak yapılır, ancak faturalandırma yıllık olarak yapılır

Mobil uygulamanın sınırlı işlevselliği

Kullanıcılar, büyük ve ayrıntılı yol haritalarında çok yavaşladığını bildiriyor

Roadmunk fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 19 $ (tek düzenleyici)

İş: Düzenleyici başına aylık 49 $

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Roadmunk puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (80+ yorum)

3. Productboard

via Productboard

Productboard, ürün zaman çizelgelerini görselleştirmek ve uygulamayı kolaylaştırmak için kullanılan bir başka yol haritası aracıdır. Sıfırdan başlayın veya Sprint planı, Aylık lansman, Sürüm planı ve Kanban yol haritası gibi ürün lansmanı şablonlarından birini seçin.

Productboard ile, "yol haritası oluşturucu" başına ücret ödersiniz — bu role sahip kullanıcılar yol haritaları oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir. Bu arada, "görüntüleyenler" sadece yol haritasını görebilir ve "katkıda bulunanlar" yorum bırakabilir. ?

Productboard en iyi özellikleri

Tüm planlarda sınırsız izleyici ve katkıda bulunanlar için erişim ücretsizdir

Ürün fikirleri için öncelik puanlarını hesaplamak üzere formüller ekleyin

Yol haritalarını PDF veya PNG dosyaları olarak dışa aktarın

Slack, Microsoft Teams, Jira ve Zapier gibi popüler SaaS uygulamalarıyla bağlantı kurun

Productboard sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur, sadece 15 günlük deneme sürümü mevcuttur

Yorumcular, platformda zaman zaman gecikmeler ve senkronizasyon sorunları yaşandığını belirtiyor

Productboard fiyatlandırma

Temel özellikler: 25 $/ay, kullanıcı başına

Pro: Üretici başına aylık 60 $

Ölçek: 100 $/ay, kullanıcı başına (sadece yıllık faturalandırma)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Productboard puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

4. Miro

via Miro

Miro, ürün geliştirmeyi sonsuz ve işbirliğine dayalı bir tuval üzerinde yönetmek için kullanılan bir beyaz tahta aracıdır. Planlama, müşteri ihtiyaçlarını analiz etme ve ürün fikirlerini eskizleme için metin, kalem, şekil, yapışkan not ve zihin haritaları gibi araçlarla doludur. ✍️

Miro ile, yerel kitaplığından ve Miro'nun topluluk odaklı şablon kitaplığı Miroverse'den yüzlerce tasarım, yazılım geliştirme ve ürün pazarlama şablonuna erişebilirsiniz.

Ayrıca, takımınız uygulamalı yaratıcı beyin fırtınası oturumlarını seviyorsa, Miro ürün vizyonunuzu hayata geçirmek için mükemmel bir oyun alanıdır. ✨

Miro'nun en iyi özellikleri

Tuvalinize resimler, videolar ve dosyalar yükleyin

Tel kafesler ve simgelerle ürün maketleri tasarlayın

@bahsetme, oylama ve video sohbeti kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Pano panolarını projeler halinde gruplandırarak düzenli bir organizasyon ve hızlı erişim sağlayın

Miro sınırlamaları

Ücretsiz plan, üç düzenlenebilir panoyla sınırlıdır

Aracın kapsamlı görev yönetimi özellikleri yoktur

Kullanıcılar, mobil uygulamada büyük panolarda gezinirken uygulamanın yavaşladığını ve hatalar verdiğini bildiriyor

Miro fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 10 ABD doları

İş: Üye başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (5.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.400+ yorum)

5. Asana

asana aracılığıyla

Asana, ürün yol haritalarını düzenlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için kullanılan bir proje yönetimi aracıdır. Projeleri görevlere ayırın, görevler arasında bağımlılıklar oluşturun ve Gantt grafikleri kullanarak proje zaman çizelgelerini görselleştirin.

Gantt grafiklerinin yanı sıra, Liste, Kanban, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümlerine geçerek projenizi size en uygun şekilde görüntüleyebilirsiniz. Asana, diğer Aha! alternatiflerine kıyasla sezgisel arayüzünde bir dizi harika özellik sunsa da, bütçesi kısıtlı takımlar için uygun olmayabilir. ?

Asana en iyi özellikler

Proje görünümlerinizi ileride kullanmak üzere şablon olarak kaydedin

Gelen kutunuzu @bahsetmeler, atanan görevler ve belirli bir kişiden gelen mesajlara göre filtreleyin

Asana'ya web, Mac, Windows, iOS ve Android cihazlardan erişin

Dropbox, Outlook, Google Takvim ve Zapier dahil 270'den fazla uygulama ile entegre edin

Asana sınırlamaları

Ücretsiz plan üç görünümle sınırlıdır: liste, pano ve takvim

Bir görevi birden fazla takım üyesine atamak mümkün değildir

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin güvenilir olmadığını söylüyor

Asana fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.300+ yorum)

6. Notion

notion aracılığıyla

Notion, not alma, görev yönetimi ve veritabanlarını tek bir alanda birleştiren bir verimlilik aracıdır. Bu, ürün fikirlerini yakalamak, şirket wiki'leri hazırlamak ve ürün yol haritalarınızı takip etmek için idealdir.

Tablo, Pano, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Galeri görünümlerini kullanarak yol haritalarını görselleştirin. Belgeler üzerinde çalışırken resim, video ve kod parçacıkları ekleyebilirsiniz.

Notion'a alışmak biraz zaman alsa da, başlangıçta size yardımcı olacak 300'den fazla ürün geliştirme şablonu bulunmaktadır. Dolayısıyla, tek başına çalışan bir ürün yöneticisi veya projelerinizi ve belgelerinizi tek bir alanda tutmak isteyen küçük bir ürün takımıysanız, Notion'u deneyin. ?

Notion'un en iyi özellikleri

Cömert ücretsiz planla anahtar özelliklere erişin

Tüm ücretli planlarda öncelikli destek alın

Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve @bahsetmeler ile takımınızla işbirliği yapın

Filtre, sıralama ve gruplama seçeneklerini kullanarak ürün yol haritalarının özel görünümlerini oluşturun

Notion sınırlamaları

Yeni başlayanlar zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Bazı incelemeler, büyük belgeler ve yol haritaları üzerinde çalışırken yavaşladığını söylüyor

Notion fiyatlandırma

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (2.000'den fazla yorum)

7. ProductPlan

via ProductPlan

ProductPlan, yol haritaları oluşturmak ve bunların yürütülmesini denetlemek için kullanılan bir ürün yönetim aracıdır. Ürün fikirlerini Park Alanı'nda saklayın, fayda-maliyet puanlama modelini kullanarak en iyilerini seçin ve en iyi fikirleri yol haritanıza ekleyin.

ProductPlan ile tüm planlarda sınırsız yol haritaları oluşturabilir ve bunları Zaman Çizelgesi, Liste ve Tablo görünümlerinden istediğinizi seçerek görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, filtreleri kullanarak farklı kitleler için özel görünümler oluşturarak herkesin bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz.

ProductPlan en iyi özellikler

Yorumlar aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın

Tek bir görünümde birden fazla yol haritasını görselleştirin

Yol haritalarını PNG, PDF ve XLS dosyaları olarak dışa aktarın

Ürün geri bildirimi için yol haritalarını sınırsız sayıda izleyiciyle paylaşın (ekstra ücret yok)

ProductPlan sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur, sadece 14 günlük deneme sürümü vardır

Planlar yıllık olarak faturalandırılır

Başlangıç planı, portföy görünümüne, API'ye ve Zapier'e erişimi kilitler

ProductPlan fiyatlandırma

Temel: Düzenleyici başına aylık 39 $

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 79 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ProductPlan puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

8. Monday. com

via Monday

Monday, birden fazla projeyi yönetmek ve takım işbirliğini sağlamak için bir iş yönetimi çözümüdür. Sezgisel ve renkli arayüzü sayesinde kurulumu kolaydır ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Excel, Google E-Tablolar, Asana, Trello, Basecamp ve Jira gibi araçlardan verileri kolayca içe aktarabilir ve Monday'e sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Çoğu Aha! alternatifinden farklı olarak, takımınız için üç, beş, on vb. gruplar halinde "koltuk" satın almanız gerekir.

Yani, takımınızda altı kişi varsa, 10 koltuk için ödeme yapmak zorundasınız. Bu, yeni kurulan ve küçük işletmeler için ideal olmayabilir, ancak hızla büyüyen işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için mükemmel bir seçim olabilir.

Monday. com'un en iyi özellikleri

Tablo, Kanban panosu, Kartlar, Zaman çizelgesi, Gantt grafiği ve Takvim görünümlerini kullanarak projeleri görselleştirin

Projeleri yürütürken sapmaları izlemek için Gantt görünümünde proje temel hatlarını ayarlayın

Çalışma durumunuzu paylaşarak takım üyelerine evde mi, molada mı yoksa ofis dışında mı çalıştığınızı bildirin ?️

Ücretsiz ve ücretli planlarla canlı sohbet ve e-posta yoluyla 7/24 müşteri desteğine erişin

Monday. com sınırlamaları

Ücretsiz plan, iki takım üyesi ve üç proje panosu ile sınırlıdır

Zaman çizelgesi, Takvim ve Gantt görünümleri yalnızca daha yüksek planlarda mevcuttur

Uygulama içinde sohbet özelliği yoktur

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 10 $/ay koltuk başına

Standart: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Pro: Aylık 20 $/koltuk

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

9. Hive

via Hive

Hive, bir ürünün başından sonuna kadar tüm yaşam döngüsünü denetlemek için kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, kaynak yönetimi ve takım işbirliği araçlarını tek bir pakette sunar.

Projelerinizi görevlere ve alt görevlere bölebilir, bunları takımınıza atayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz. Bu, işlerin düzenli olmasını sağlar ve herkesin ne yapacağını bilmesini garanti eder. ?‍?

Hive'ın fiyat planları ilk bakışta uygun görünebilir, ancak hedefler, analizler ve otomasyonlar gibi anahtar özellikler eklenti olarak satın alınmalıdır.

Hive'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz ve ücretli planlarla 7/24 desteğin keyfini çıkarın

Doğrudan veya grup mesajları aracılığıyla takımınızla iletişim kurun

İşinizi tamamlarken bildirimleri sessize almak için odak modunu etkinleştirin

Tüm projelerinizin ve durumlarının özetini bir bakışta görün

Hive sınırlamaları

Ücretsiz plan, özel alanlara, yinelenen görevlere ve görev başına birden fazla atanan kişiye erişimi kısıtlar

Mobil uygulamanın sınırlı işlevselliği

Hive fiyatlandırma

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (490 yorum)

Capterra: 4,5/5 (194 yorum)

10. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, projelerinizi düzenli tutan ve işbirliğini kolaylaştıran başka bir proje yönetimi yazılımıdır. Projelerinizi başlatmak için Liste, Pano, Tablo, Gantt grafiği ve Takvim gibi görünüm seçeneklerine sahip 80'den fazla özelleştirilebilir şablona sahiptir. ?

Monday'e benzer şekilde, Wrike de grup başına fiyatlandırma modeline sahiptir. Takımınız 30 kişiden oluşuyorsa, koltukları beşerli gruplar halinde satın alırsınız. 30 ila 100 kişilik takımlar için 10'lu gruplar, 100'den fazla kişilik büyük takımlar için ise 25'li gruplar mevcuttur. Takımınızın boyutuna bağlı olarak, ihtiyacınız olmayan koltuklar için ödeme yapabilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Yeni özellik isteklerini toplamak için istek formlarını paylaşın

Görevlere harcanan zamanı manuel olarak veya uygulama içi zamanlayıcıyla takip edin ⏰

Proje ilerlemesini ve takımın iş yükünü izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

400'den fazla bulut depolama, video konferans, iletişim ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamasıyla senkronizasyon

Wrike sınırlamaları

Ücretsiz plan, özel alanlara ve durumlara, takvim ve Gantt görünümlerine, gösterge panellerine ve otomasyonlara erişimi engeller

Wrike İş ve daha üst planlar yıllık olarak faturalandırılır

Yerleşik sohbet özelliği yoktur

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (2.500+ yorum)

Stres olmadan daha iyi ürünler oluşturun

Bu araçların her biri, ürün geliştirme takımınız için daha uygun olabilecek benzersiz güçlü yönlere ve fiyatlandırma modellerine sahiptir. Doğru seçim, takımınızın düzenli çalışmasını sağlamak, ürün yönetimi becerilerinizi geliştirmek ve projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çok önemlidir.

Hangi ürün yönetimi yazılımının en iyi alternatif olduğu konusunda hala emin değilseniz, ClickUp ile asla yanlış yapmazsınız. Çeşitli takım gereksinimlerine, proje yönetimi stillerine ve proje boyutlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir. Esasen, işinizi nasıl yapılandırırsanız yapılandırın, ClickUp sizi destekleyebilir.

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