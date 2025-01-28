2025'te Web Sitesi İstatistiklerini Raporlamak için En İyi 10 Google Analytics Alternatifi

Tıklamaları dönüşümlere dönüştüren ve işinizin büyümesini destekleyen bir web sitesi istiyorsanız, web analitiğinize dikkat etmeniz gerekir.
Google Analytics, 2005 yılında piyasaya sürüldüğünden beri en çok kullanılan analiz aracı olmuştur, ancak mükemmel olmaktan uzaktır. Google'ın en yeni sürümü GA4, veri tutarsızlıkları, eksik metrikler ve ciddi gizlilik endişeleri içermektedir. Bu durum, birçok web sitesi sahibinin uygun gelişmiş analiz alternatifleri aramasına neden olmuştur.
2024 için en iyi Google Analytics alternatiflerini arıyorsanız, bir araya getirdiğimiz bu on mükemmel web analizi aracını değerlendirin.
Google Analytics alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Sitenizin trafiğini izlemek, müşterilerinizin yolculuğunu optimize etmek ve dönüşümlerinizi ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, Google Analytics'e alternatif olan herhangi bir araç şu beş anahtar özelliğe sahip olmalıdır:
- Veri gizliliği ve uyumluluk: Kullanıcı gizliliğine öncelik veren ve veri koruma yasalarına uyan bir web analizi aracına ihtiyacınız olacak. Verileri anonimleştiren ve web sitenizin ziyaretçilerinden topladığınız veriler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan araçları arayın
- Veri doğruluğu: Potansiyel analiz aracınızda, platformdan aldığınız bilgilerin güvenilir ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayan gerçek zamanlı veri güncellemeleri ve akıllı veri örnekleme gibi özellikleri arayın
- Özelleştirme seçenekleri: En azından özel raporlar oluşturabilmeniz gerekir. Size en önemli metrikleri kolay ve hızlı bir şekilde izleyebilmeniz için özel bir analiz gösterge paneli oluşturabilmeniz daha da iyidir
- Kullanıcı dostu arayüz: Seçtiğiniz analiz platformundaki kullanıcı arayüzü, kapsamlı teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri için bile nicel verilere erişmeyi ve bunları anlamayı kolaylaştırmalıdır
- Entegrasyon özellikleri: İçerik yönetim sistemleriniz, e-ticaret platformlarınız ve reklam ağlarınızla entegre olan Google Analytics alternatiflerini arayın. Bu, verilerinizi merkezileştirmenin ve çevrimiçi metriklerinizi daha kapsamlı bir görünümle elde etmenin harika bir yoludur
En iyi Google Analytics alternatifleri, kuruluşunuza ve çevrimiçi varlığınız için belirlediğiniz pazarlama hedeflerine bağlı olacaktır. Bu listedeki Google Analytics alternatiflerinin çoğu ücretsiz bir plan veya ücretsiz deneme sürümü sunar. Bunlar, farklı analiz çözümlerinin özelliklerini test etmek ve hangi web analizi aracının sizin için en uygun olduğunu görmek için harika bir yoldur.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Google Analytics Alternatifi
1. Semrush
Semrush, hepsi bir arada dijital pazarlama aracı olabilecek kadar yeterli özelliğe sahip, Google Analytics'e alternatif bir araçtır. Platform, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve içerik pazarlama araçlarıyla öne çıkıyor. İçeriğinizi geliştirmenize ve rakiplerinizi kontrol etmenize yardımcı olacak analiz alternatifleri arıyorsanız, bu harika bir seçenektir.
Semrush'un en iyi özellikleri
- Bu analiz platformu, web siteniz veya içerik oluşturma görevleriniz için yüksek değerli anahtar kelimeleri bulmanıza yardımcı olan kapsamlı anahtar kelime araştırma araçları da sunar
- Rakip analizi sayesinde, rakiplerinizin hangi anahtar kelimeleri ve geri bağlantıları kullandığını, hatta çevrimiçi reklam kampanyalarını nasıl yönettiğini bile belirleyebilirsiniz
- Kırık bağlantılar gibi SEO sorunları için web sitenizi tarayan ve bunları iyileştirmek için yapmanız gerekenleri size söyleyen mükemmel site denetim özelliği
Semrush sınırlamaları
- Veriler genellikle bir gün veya daha fazla gecikmeyle güncellenir, bu nedenle gerçek zamanlı bilgiler görmeyi beklemeyin
- Bazı kullanıcılar, raporlamanın daha ayrıntılı olabileceğini not ediyor
Semrush fiyatlandırması
- Pro: 129,95 $/ay
- Guru: 249,95 $/ay
- İş: 499,95 $/ay
Semrush puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)
2. Mixpanel
Mixpanel, kuruluşların web siteleri veya uygulamaları gibi dijital platformlarıyla kullanıcı etkileşimlerini izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur. Mixpanel'in kullanıcı davranışlarına ilişkin içgörüleriyle, kuruluşlar ürünleri ve kullanıcı deneyimleri hakkında daha iyi veriye dayalı kararlar alabilir.
Bu, kullanıcılarınızın ne yaptığını ve bunu neden yaptığını anlamanıza yardımcı olan birkaç Google Analytics alternatifinden biridir.
Mixpanel'in en iyi özellikleri
- Kayıtlar, özellik kullanımı, düğme tıklamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere web sitenizdeki kullanıcı davranışlarını veya etkinlikleri izleyerek kullanıcıların ürünlerinizle nasıl etkileşim kurduğunu anlayın
- Huni analizi, kullanıcıların ilk tıklamalarından en önemli dönüşüm noktasına kadar attıkları adımlardaki verileri görselleştirmenizi sağlar.
- Kullanıcıların huninizde hangi noktada ayrıldıklarını ve yolculuklarını nerede optimize edebileceğinizi öğrenin
- Mükemmel A/B test yetenekleri sayesinde dijital platformlarınızdaki değişiklikleri ve varyasyonları test edebilirsiniz. Ardından, bu değişikliklerin kullanıcı etkileşimi, dönüşümler ve daha fazlası üzerindeki etkisini ölçebilirsiniz
Mixpanel sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir, bu nedenle bu Google Analytics alternatifinde öğrenme eğrisinin dik olacağını bekleyin
Mixpanel fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Büyüme: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla
Mixpanel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (120'den fazla yorum)
3. Clicky
Clicky, kuruluşlara gerçek zamanlı web sitesi analizi sağlayan bir web analizi aracıdır. Gerçek zamanlı veriler sağladığı için Clicky, e-ticaret ve haber siteleri gibi kullanıcı etkileşimlerine anında yanıt vermesi gereken kuruluşlar için özellikle yararlıdır.
Clicky'nin en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı veri izleme yetenekleriyle tanınan Clicky, web sitesi etkinliklerini anında izlemenizi sağlar
- Mükemmel özel gösterge panelleri, sizin için en önemli metrikleri görüntüler, böylece trafik eğilimleri, en popüler sayfalar ve daha fazlası hakkında bilgiler içeren kişiselleştirilmiş gösterge panelleri tasarlayabilirsiniz
- Isı haritaları, kullanıcıların web sitenizde nereye tıkladığını görsel olarak gösterir, böylece etkileşimlerini anlayabilir ve bu verilere göre tasarımınızı optimize edebilirsiniz
Clicky sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü modası geçmiş. Bu, küçük işletmeler için Google Analytics'e uygun fiyatlı bir alternatif olabilir, ancak kurumsal düzeydeki kuruluşlar daha güncel bir seçenek isteyebilir
Clicky fiyatlandırma
- Bir web sitesi için ücretsiz
- Pro: 9,99 $/ay
- Pro Plus: 14,99 $/ay
- Pro Platinum: 19,99 $/ay
- Özel: Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Clicky puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (4+ yorum)
4. Adobe Analytics
Adobe Experience Cloud paketinin bir parçası olan Adobe Analytics, kapsamlı bir web analizi platformudur. Kuruluşların web sitelerinden ve pazarlama çabalarından elde edilen verileri kolayca ölçüp analiz etmelerini sağlar. Adobe Analytics, genellikle büyük kuruluşlar veya gelişmiş analitik ihtiyaçları olan kuruluşlar tarafından kullanılan bir çözümdür.
Adobe Analytics'in en iyi özellikleri
- Web siteniz, mobil uygulamanız, sosyal medya kanallarınız, e-posta kampanyalarınız, Google reklamlarınız ve daha fazlası için kapsamlı veri toplama
- Gerçek zamanlı veriler, olaylar gerçekleşirken neler olup bittiğini izlemenizi ve değişen kullanıcı davranışlarına anında yanıt vermenizi sağlar
- Mükemmel yol analizi, kullanıcıların web sitenize veya uygulamanıza nasıl ulaştığını ve yolculukları sırasında hangi noktada ayrıldıklarını da dahil olmak üzere daha derin bir anlayış sunar
Adobe Analytics sınırlamaları
- Bu Google Analytics alternatifi, mevcut en pahalı seçeneklerden biridir, bu nedenle daha küçük kuruluşlar için fiyatı yüksek olabilir
Adobe Analytics fiyatlandırması
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Adobe Analytics puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (990+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (220+ yorum)
5. Matomo
Matomo, açık kaynaklı bir web analizi platformudur. Kendi sunucularında barındırılan tek Google Analytics alternatiflerinden biridir. Bu, verileri kendi sunucularınızda barındırdığınız için veri toplama üzerinde tam kontrol sahibi olduğunuz anlamına gelir.
Matomo, veri gizliliğine kendini adamış bir analiz alternatifi olarak bilinir.
Matomo'nun en iyi özellikleri
- Kendi sunucunuzda barındırılan çözüm sayesinde, analiz verileriniz ve bu verilerin depolandığı yer üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Verilerinizi, kendi pazarlama ihtiyaçları için kullanabilecek büyük şirketlerle paylaşmak zorunda kalmazsınız
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, hedefler, özel etkinlikler ve veri segmentasyonu ayarlamanıza olanak tanır, böylece benzersiz izleme gereksinimleriniz olsa bile ihtiyacınız olan verileri elde edebilirsiniz
- Matomo, veri güvenliği ve gizliliğine verdiği önemle bilinir, böylece kullanıcılar IP adreslerini anonim hale getirebilir veya GDPR, CCPA ve diğer katı veri gizliliği düzenlemelerine uyumlu kalarak izlemeyi devre dışı bırakabilir
Matomo sınırlamaları
- Özellikle büyük veri kümeleriyle çalışırken yavaş olabilir, bu nedenle büyük kuruluşlar bunu hantal bulabilir
Matomo fiyatlandırması
- Ücretsiz ve açık kaynaklı planlar mevcuttur
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Matomo puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
6. Hotjar
Hotjar, kuruluşların web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını anlamalarına yardımcı olan, kullanımı kolay bir nicel analiz aracıdır. Isı haritaları, oturum kayıtları, anketler ve geri bildirim toplama araçları gibi özelliklere sahiptir.
Kullanıcı dostu platform, mükemmel bir ücretsiz plana sahiptir, bu da onu küçük işletmeler ve web sitesi sahipleri için makul bir Google Analytics alternatifi haline getirir.
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Mükemmel oturum kayıtları sayesinde, kullanıcıların web sitenizdeki davranışlarını, izledikleri yolları, yaptıkları tıklamaları ve sorunla karşılaştıkları alanları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz
- Site içi anketler ve geri bildirim formları dahil olmak üzere kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için çeşitli araçlar, böylece hedef kitlenizi daha iyi anlayabilir ve deneyimlerini nasıl iyileştirebileceğinizi görebilirsiniz
- Huni analizi, kullanıcıların satış huninizde ilerlerken davranışlarını izlemenize yardımcı olur, müşteri yolculuğundan nerede ayrıldıkları ve dönüşüm oranlarını iyileştirmek için neler yapabileceğiniz hakkında içgörüler sağlar
Hotjar sınırlamaları
- Isı haritaları son 30 günle sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar, ısı haritalarının her zaman doğru olmadığını düşünüyor
Hotjar fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Artı: Aylık 39 $
- İş: Aylık 99 $
- Ölçek: 389 $/ay
Hotjar puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)
7. Piwik
Piwik, kuruluşların web sitesi kullanıcılarının davranışlarını izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir analiz çözümüdür. Verileri toplamak ve analiz etmek için gereken birçok standart aracı sunar, ancak veri gizliliğine büyük önem verir.
Piwik, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz tek Google Analytics alternatiflerinden biridir, böylece GDPR ve diğer veri gizliliği düzenlemelerine uyum sağlarken verilerin sahipliği tamamen size ait olur.
Piwik'in en iyi özellikleri
- Kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir web analizi platformu olan Piwik, hassas müşteri verileri için mükemmel gizlilik seçenekleri sunarken, kuruluşların veri toplama üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlar
- Gerçek zamanlı analiz izleme, kuruluşların web sitesi etkinliklerini anında görmelerini ve sorunlara hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlar
- Gerçekten güzel analiz gösterge paneli özelleştirme seçenekleri sayesinde, kuruluşunuzla en alakalı verileri elde edebilir ve hedeflerinizi izlemeye odaklanabilirsiniz
Piwik sınırlamaları
- Diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında entegrasyon yetenekleri açısından nispeten sınırlı olan Google Analytics alternatiflerinden biri
- Kurumsal planlar hızla pahalı hale gelebilir
Piwik fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Piwik puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)
8. Fathom
Fathom, Google gibi web sitesi trafiği ve ziyaretçi davranışları hakkında içgörüler sağlayan bir web analizi yazılımıdır. Ancak Fathom, kişisel verilere saygı göstermeyi, GDPR ile uyumlu kalmayı ve veri minimizasyonunu uygulamayı taahhüt eder. Bu, gizlilikten ödün vermeden kullanıcı davranışları hakkında içgörüler elde etmek isteyen kuruluşlar için mükemmel bir seçenektir.
En iyi özellikleri keşfedin
- Gizliliğe verdiği önemle tanınan web analizi platformu, çerez kullanmaz veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri izlemez, böylece üçüncü taraf izleme olmadan saygılı veri toplama uygulamak isteyen kuruluşlarla uyumludur
- Kullanıcı dostu basit arayüz, web sitesi analizlerini kolaylaştırır
- Web sitenizin performansını yavaşlatmayacak hafif bir komut dosyasıdır, böylece analiz aracı sayfa sıralamanızı olumsuz etkilemez
Sınırlamaları anlayın
- Analitik aracında ihtiyacınız olan bilgilere ulaşmak biraz zaman alabilir, bu nedenle ilk başta biraz araştırma ve arama yapmaya hazır olun
Fathom fiyatlandırması
- 30 gün ücretsiz deneme
- ayda 100.000 sayfaya kadar görünüm için aylık 14
- ayda 200.000 sayfaya kadar görünüm için aylık 24 $
- ayda 500.000 sayfaya kadar görünüm için aylık 44 ABD doları
Fathom puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
9. Heap
Heap, kuruluşların kullanıcı davranışlarını anlamasına yardımcı olan çeşitli özelliklere sahip, web siteleri ve mobil uygulamalar için bir analiz aracıdır. Analiz yazılımı, kullanıcı dostu olmasıyla bilinir, bu nedenle çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan dijital içgörü platformuna ihtiyaç duyan kuruluşlar için popüler bir seçimdir.
Heap'in en iyi özellikleri
- Etkinlik izleme konusunda mükemmeldir, böylece web sitenizdeki kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak yakalayabilir ve analiz edebilir, verileri geriye dönük olarak analiz edebilirsiniz
- Kullanıcıların sitenize veya uygulamanıza ne sıklıkla geri döndüğü ve uzun vadeli kullanıcı etkileşimindeki kalıplar gibi, zaman içinde kullanıcı tutma oranını ölçmenize yardımcı olan kullanışlı tutma analizi araçları
- Görselleştirme araçları, içgörüleri iletmeyi ve web sitesi verilerini paydaşlarla paylaşmayı kolaylaştırır
Heap sınırlamaları
- Bu analiz aracı, mevcut tüm özellikleri anlamak için oldukça fazla eğitim gerektirir, bu nedenle kullanıma başlamak zaman alabilir
- Sınırlı sayıda öğretici mevcut
Heap fiyatlandırması
- Ücretsiz plan mevcuttur
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Heap puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
10. Woopra
Woopra, hedef kitlesini daha derinlemesine anlamak ve onlarla daha iyi etkileşim kurmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılan bir analiz çözümüdür. Web sitesi veya mobil uygulama gibi dijital kanallardaki müşteri davranışları hakkında içgörüler sağlayabilir ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Woopra'nın en iyi özellikleri
- Müşterilerin kuruluşun dijital ayak iziyle nasıl etkileşime girdiğine dair bütünsel görünümler oluşturmak için nicel ve nitel verileri birleştiren ayrıntılı müşteri profilleri gibi benzersiz araçlar
- Mükemmel entegrasyon seçenekleri sayesinde, pazarlama ve CRM araçlarınızla bağlantı kurarak kullanıcı verilerini daha bütünsel bir görünümle elde edebilirsiniz
- Huni analizi araçları, kullanıcıların yolculuklarını izlemenize ve ne zaman ayrıldıklarını veya istenen eylemleri gerçekleştirdiklerini belirlemenize yardımcı olarak müşteri yolculuğunu iyileştirme ve kullanıcı deneyimini geliştirme olanağı sunar
Woopra sınırlamaları
- Özelleştirilebilir gösterge paneli çok kullanıcı dostu değildir ve bazılarına biraz eski görünebilir
Woopra fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: 999 $/ay
- Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Woopra puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
Diğer Analitik Araçları
ClickUp'ı bir proje yönetimi aracı olarak zaten biliyor (ve seviyor!) olabilirsiniz. Platformun yetenekleri görsel proje yönetimine kadar uzanır ve web sitesi analizlerini izlemek için değerli bir araç olabilir.
ClickUp, yerel web analizi özellikleri sunmaz, ancak gösterge panelleri ve ücretsiz analiz şablonlarıyla olağanüstü veri görselleştirmeleri oluşturmada mükemmeldir.
ClickUp Gösterge Panelleri, daha iyi veri görselleştirme yoluyla web analitik platformunuzdaki verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize yardımcı olur. Gelen verileri görsel olarak çekici ve kolay anlaşılır biçimlerde görüntüleyen özel Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz.
ClickUp Gösterge Panelleriniz, KPI'ları göstermek için grafikler, tablolar ve bileşenler içerebilir, böylece kullanıcı deneyiminiz için veriye dayalı kararlar almanızı kolaylaştırır.
ClickUp ayrıca, verileri kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilecek çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Örneğin, ClickUp Analitik Rapor Şablonu, verilerinizdeki eğilimleri ve kalıpları anlamanıza yardımcı olarak kullanıcı yolculuğunu daha derinlemesine anlamanızı sağlar. ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu ise verilerden hızlı bir şekilde içgörüler toplamak ve bu içgörüleri paydaşlarla kolay okunur bir biçimde paylaşmak için mükemmeldir.
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