2025'te Web Sitesi İstatistiklerini Raporlamak için En İyi 10 Google Analytics Alternatifi

Tıklamaları dönüşümlere dönüştüren ve işinizin büyümesini destekleyen bir web sitesi istiyorsanız, web analitiğinize dikkat etmeniz gerekir.

Google Analytics, 2005 yılında piyasaya sürüldüğünden beri en çok kullanılan analiz aracı olmuştur, ancak mükemmel olmaktan uzaktır. Google'ın en yeni sürümü GA4, veri tutarsızlıkları, eksik metrikler ve ciddi gizlilik endişeleri içermektedir. Bu durum, birçok web sitesi sahibinin uygun gelişmiş analiz alternatifleri aramasına neden olmuştur.

2024 için en iyi Google Analytics alternatiflerini arıyorsanız, bir araya getirdiğimiz bu on mükemmel web analizi aracını değerlendirin.

Google Analytics alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Sitenizin trafiğini izlemek, müşterilerinizin yolculuğunu optimize etmek ve dönüşümlerinizi ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, Google Analytics'e alternatif olan herhangi bir araç şu beş anahtar özelliğe sahip olmalıdır:

Veri gizliliği ve uyumluluk: Kullanıcı gizliliğine öncelik veren ve veri koruma yasalarına uyan bir web analizi aracına ihtiyacınız olacak. Verileri anonimleştiren ve web sitenizin ziyaretçilerinden topladığınız veriler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan araçları arayın Veri doğruluğu: Potansiyel analiz aracınızda, platformdan aldığınız bilgilerin güvenilir ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayan gerçek zamanlı veri güncellemeleri ve akıllı veri örnekleme gibi özellikleri arayın Özelleştirme seçenekleri: En azından özel raporlar oluşturabilmeniz gerekir. Size en önemli metrikleri kolay ve hızlı bir şekilde izleyebilmeniz için özel bir analiz gösterge paneli oluşturabilmeniz daha da iyidir Kullanıcı dostu arayüz: Seçtiğiniz analiz platformundaki kullanıcı arayüzü, kapsamlı teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri için bile nicel verilere erişmeyi ve bunları anlamayı kolaylaştırmalıdır Entegrasyon özellikleri: İçerik yönetim sistemleriniz, e-ticaret platformlarınız ve reklam ağlarınızla entegre olan Google Analytics alternatiflerini arayın. Bu, verilerinizi merkezileştirmenin ve çevrimiçi metriklerinizi daha kapsamlı bir görünümle elde etmenin harika bir yoludur

En iyi Google Analytics alternatifleri, kuruluşunuza ve çevrimiçi varlığınız için belirlediğiniz pazarlama hedeflerine bağlı olacaktır. Bu listedeki Google Analytics alternatiflerinin çoğu ücretsiz bir plan veya ücretsiz deneme sürümü sunar. Bunlar, farklı analiz çözümlerinin özelliklerini test etmek ve hangi web analizi aracının sizin için en uygun olduğunu görmek için harika bir yoldur.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Google Analytics Alternatifi

1. Semrush

Semrush aracılığıyla

Semrush, hepsi bir arada dijital pazarlama aracı olabilecek kadar yeterli özelliğe sahip, Google Analytics'e alternatif bir araçtır. Platform, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve içerik pazarlama araçlarıyla öne çıkıyor. İçeriğinizi geliştirmenize ve rakiplerinizi kontrol etmenize yardımcı olacak analiz alternatifleri arıyorsanız, bu harika bir seçenektir.

Semrush'un en iyi özellikleri

Bu analiz platformu, web siteniz veya içerik oluşturma görevleriniz için yüksek değerli anahtar kelimeleri bulmanıza yardımcı olan kapsamlı anahtar kelime araştırma araçları da sunar

Rakip analizi sayesinde, rakiplerinizin hangi anahtar kelimeleri ve geri bağlantıları kullandığını, hatta çevrimiçi reklam kampanyalarını nasıl yönettiğini bile belirleyebilirsiniz

Kırık bağlantılar gibi SEO sorunları için web sitenizi tarayan ve bunları iyileştirmek için yapmanız gerekenleri size söyleyen mükemmel site denetim özelliği

Semrush sınırlamaları

Veriler genellikle bir gün veya daha fazla gecikmeyle güncellenir, bu nedenle gerçek zamanlı bilgiler görmeyi beklemeyin

Bazı kullanıcılar, raporlamanın daha ayrıntılı olabileceğini not ediyor

Semrush fiyatlandırması

Pro: 129,95 $/ay

Guru: 249,95 $/ay

İş: 499,95 $/ay

Semrush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

2. Mixpanel

Mixpanel aracılığıyla

Mixpanel, kuruluşların web siteleri veya uygulamaları gibi dijital platformlarıyla kullanıcı etkileşimlerini izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur. Mixpanel'in kullanıcı davranışlarına ilişkin içgörüleriyle, kuruluşlar ürünleri ve kullanıcı deneyimleri hakkında daha iyi veriye dayalı kararlar alabilir.

Bu, kullanıcılarınızın ne yaptığını ve bunu neden yaptığını anlamanıza yardımcı olan birkaç Google Analytics alternatifinden biridir.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Kayıtlar, özellik kullanımı, düğme tıklamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere web sitenizdeki kullanıcı davranışlarını veya etkinlikleri izleyerek kullanıcıların ürünlerinizle nasıl etkileşim kurduğunu anlayın

Huni analizi, kullanıcıların ilk tıklamalarından en önemli dönüşüm noktasına kadar attıkları adımlardaki verileri görselleştirmenizi sağlar.

Kullanıcıların huninizde hangi noktada ayrıldıklarını ve yolculuklarını nerede optimize edebileceğinizi öğrenin

Mükemmel A/B test yetenekleri sayesinde dijital platformlarınızdaki değişiklikleri ve varyasyonları test edebilirsiniz. Ardından, bu değişikliklerin kullanıcı etkileşimi, dönüşümler ve daha fazlası üzerindeki etkisini ölçebilirsiniz

Mixpanel sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir, bu nedenle bu Google Analytics alternatifinde öğrenme eğrisinin dik olacağını bekleyin

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Büyüme: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

Mixpanel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

3. Clicky

Clicky aracılığıyla

Clicky, kuruluşlara gerçek zamanlı web sitesi analizi sağlayan bir web analizi aracıdır. Gerçek zamanlı veriler sağladığı için Clicky, e-ticaret ve haber siteleri gibi kullanıcı etkileşimlerine anında yanıt vermesi gereken kuruluşlar için özellikle yararlıdır.

Clicky'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı veri izleme yetenekleriyle tanınan Clicky, web sitesi etkinliklerini anında izlemenizi sağlar

Mükemmel özel gösterge panelleri , sizin için en önemli metrikleri görüntüler, böylece trafik eğilimleri, en popüler sayfalar ve daha fazlası hakkında bilgiler içeren kişiselleştirilmiş gösterge panelleri tasarlayabilirsiniz

Isı haritaları, kullanıcıların web sitenizde nereye tıkladığını görsel olarak gösterir, böylece etkileşimlerini anlayabilir ve bu verilere göre tasarımınızı optimize edebilirsiniz

Clicky sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü modası geçmiş. Bu, küçük işletmeler için Google Analytics'e uygun fiyatlı bir alternatif olabilir, ancak kurumsal düzeydeki kuruluşlar daha güncel bir seçenek isteyebilir

Clicky fiyatlandırma

Bir web sitesi için ücretsiz

Pro: 9,99 $/ay

Pro Plus: 14,99 $/ay

Pro Platinum: 19,99 $/ay

Özel: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Clicky puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (4+ yorum)

4. Adobe Analytics

Adobe Analytics aracılığıyla

Adobe Experience Cloud paketinin bir parçası olan Adobe Analytics, kapsamlı bir web analizi platformudur. Kuruluşların web sitelerinden ve pazarlama çabalarından elde edilen verileri kolayca ölçüp analiz etmelerini sağlar. Adobe Analytics, genellikle büyük kuruluşlar veya gelişmiş analitik ihtiyaçları olan kuruluşlar tarafından kullanılan bir çözümdür.

Adobe Analytics'in en iyi özellikleri

Web siteniz, mobil uygulamanız, sosyal medya kanallarınız, e-posta kampanyalarınız, Google reklamlarınız ve daha fazlası için kapsamlı veri toplama

Gerçek zamanlı veriler, olaylar gerçekleşirken neler olup bittiğini izlemenizi ve değişen kullanıcı davranışlarına anında yanıt vermenizi sağlar

Mükemmel yol analizi, kullanıcıların web sitenize veya uygulamanıza nasıl ulaştığını ve yolculukları sırasında hangi noktada ayrıldıklarını da dahil olmak üzere daha derin bir anlayış sunar

Adobe Analytics sınırlamaları

Bu Google Analytics alternatifi, mevcut en pahalı seçeneklerden biridir, bu nedenle daha küçük kuruluşlar için fiyatı yüksek olabilir

Adobe Analytics fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Adobe Analytics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (990+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220+ yorum)

5. Matomo

Matomo aracılığıyla

Matomo, açık kaynaklı bir web analizi platformudur. Kendi sunucularında barındırılan tek Google Analytics alternatiflerinden biridir. Bu, verileri kendi sunucularınızda barındırdığınız için veri toplama üzerinde tam kontrol sahibi olduğunuz anlamına gelir.

Matomo, veri gizliliğine kendini adamış bir analiz alternatifi olarak bilinir.

Matomo'nun en iyi özellikleri

Kendi sunucunuzda barındırılan çözüm sayesinde, analiz verileriniz ve bu verilerin depolandığı yer üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Verilerinizi, kendi pazarlama ihtiyaçları için kullanabilecek büyük şirketlerle paylaşmak zorunda kalmazsınız

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, hedefler, özel etkinlikler ve veri segmentasyonu ayarlamanıza olanak tanır, böylece benzersiz izleme gereksinimleriniz olsa bile ihtiyacınız olan verileri elde edebilirsiniz

Matomo, veri güvenliği ve gizliliğine verdiği önemle bilinir, böylece kullanıcılar IP adreslerini anonim hale getirebilir veya GDPR, CCPA ve diğer katı veri gizliliği düzenlemelerine uyumlu kalarak izlemeyi devre dışı bırakabilir

Matomo sınırlamaları

Özellikle büyük veri kümeleriyle çalışırken yavaş olabilir, bu nedenle büyük kuruluşlar bunu hantal bulabilir

Matomo fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynaklı planlar mevcuttur

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Matomo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

6. Hotjar

Hotjar aracılığıyla

Hotjar, kuruluşların web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını anlamalarına yardımcı olan, kullanımı kolay bir nicel analiz aracıdır. Isı haritaları, oturum kayıtları, anketler ve geri bildirim toplama araçları gibi özelliklere sahiptir.

Kullanıcı dostu platform, mükemmel bir ücretsiz plana sahiptir, bu da onu küçük işletmeler ve web sitesi sahipleri için makul bir Google Analytics alternatifi haline getirir.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Mükemmel oturum kayıtları sayesinde, kullanıcıların web sitenizdeki davranışlarını, izledikleri yolları, yaptıkları tıklamaları ve sorunla karşılaştıkları alanları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz

Site içi anketler ve geri bildirim formları dahil olmak üzere kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için çeşitli araçlar, böylece hedef kitlenizi daha iyi anlayabilir ve deneyimlerini nasıl iyileştirebileceğinizi görebilirsiniz

Huni analizi, kullanıcıların satış huninizde ilerlerken davranışlarını izlemenize yardımcı olur, müşteri yolculuğundan nerede ayrıldıkları ve dönüşüm oranlarını iyileştirmek için neler yapabileceğiniz hakkında içgörüler sağlar

Hotjar sınırlamaları

Isı haritaları son 30 günle sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, ısı haritalarının her zaman doğru olmadığını düşünüyor

Hotjar fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Aylık 39 $

İş: Aylık 99 $

Ölçek: 389 $/ay

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

7. Piwik

Piwik aracılığıyla

Piwik, kuruluşların web sitesi kullanıcılarının davranışlarını izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir analiz çözümüdür. Verileri toplamak ve analiz etmek için gereken birçok standart aracı sunar, ancak veri gizliliğine büyük önem verir.

Piwik, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz tek Google Analytics alternatiflerinden biridir, böylece GDPR ve diğer veri gizliliği düzenlemelerine uyum sağlarken verilerin sahipliği tamamen size ait olur.

Piwik'in en iyi özellikleri

Kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir web analizi platformu olan Piwik, hassas müşteri verileri için mükemmel gizlilik seçenekleri sunarken, kuruluşların veri toplama üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlar

Gerçek zamanlı analiz izleme, kuruluşların web sitesi etkinliklerini anında görmelerini ve sorunlara hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlar

Gerçekten güzel analiz gösterge paneli özelleştirme seçenekleri sayesinde, kuruluşunuzla en alakalı verileri elde edebilir ve hedeflerinizi izlemeye odaklanabilirsiniz

Piwik sınırlamaları

Diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında entegrasyon yetenekleri açısından nispeten sınırlı olan Google Analytics alternatiflerinden biri

Kurumsal planlar hızla pahalı hale gelebilir

Piwik fiyatlandırması

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Piwik puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)

8. Fathom

Fathom aracılığıyla

Fathom, Google gibi web sitesi trafiği ve ziyaretçi davranışları hakkında içgörüler sağlayan bir web analizi yazılımıdır. Ancak Fathom, kişisel verilere saygı göstermeyi, GDPR ile uyumlu kalmayı ve veri minimizasyonunu uygulamayı taahhüt eder. Bu, gizlilikten ödün vermeden kullanıcı davranışları hakkında içgörüler elde etmek isteyen kuruluşlar için mükemmel bir seçenektir.

En iyi özellikleri keşfedin

Gizliliğe verdiği önemle tanınan web analizi platformu, çerez kullanmaz veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri izlemez, böylece üçüncü taraf izleme olmadan saygılı veri toplama uygulamak isteyen kuruluşlarla uyumludur

Kullanıcı dostu basit arayüz, web sitesi analizlerini kolaylaştırır

Web sitenizin performansını yavaşlatmayacak hafif bir komut dosyasıdır, böylece analiz aracı sayfa sıralamanızı olumsuz etkilemez

Sınırlamaları anlayın

Analitik aracında ihtiyacınız olan bilgilere ulaşmak biraz zaman alabilir, bu nedenle ilk başta biraz araştırma ve arama yapmaya hazır olun

Fathom fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

ayda 100.000 sayfaya kadar görünüm için aylık 14

ayda 200.000 sayfaya kadar görünüm için aylık 24 $

ayda 500.000 sayfaya kadar görünüm için aylık 44 ABD doları

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

9. Heap

Heap aracılığıyla

Heap, kuruluşların kullanıcı davranışlarını anlamasına yardımcı olan çeşitli özelliklere sahip, web siteleri ve mobil uygulamalar için bir analiz aracıdır. Analiz yazılımı, kullanıcı dostu olmasıyla bilinir, bu nedenle çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan dijital içgörü platformuna ihtiyaç duyan kuruluşlar için popüler bir seçimdir.

Heap'in en iyi özellikleri

Etkinlik izleme konusunda mükemmeldir, böylece web sitenizdeki kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak yakalayabilir ve analiz edebilir, verileri geriye dönük olarak analiz edebilirsiniz

Kullanıcıların sitenize veya uygulamanıza ne sıklıkla geri döndüğü ve uzun vadeli kullanıcı etkileşimindeki kalıplar gibi, zaman içinde kullanıcı tutma oranını ölçmenize yardımcı olan kullanışlı tutma analizi araçları

Görselleştirme araçları, içgörüleri iletmeyi ve web sitesi verilerini paydaşlarla paylaşmayı kolaylaştırır

Heap sınırlamaları

Bu analiz aracı, mevcut tüm özellikleri anlamak için oldukça fazla eğitim gerektirir, bu nedenle kullanıma başlamak zaman alabilir

Sınırlı sayıda öğretici mevcut

Heap fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Heap puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

10. Woopra

Woopra aracılığıyla

Woopra, hedef kitlesini daha derinlemesine anlamak ve onlarla daha iyi etkileşim kurmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılan bir analiz çözümüdür. Web sitesi veya mobil uygulama gibi dijital kanallardaki müşteri davranışları hakkında içgörüler sağlayabilir ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Woopra'nın en iyi özellikleri

Müşterilerin kuruluşun dijital ayak iziyle nasıl etkileşime girdiğine dair bütünsel görünümler oluşturmak için nicel ve nitel verileri birleştiren ayrıntılı müşteri profilleri gibi benzersiz araçlar

Mükemmel entegrasyon seçenekleri sayesinde, pazarlama ve CRM araçlarınızla bağlantı kurarak kullanıcı verilerini daha bütünsel bir görünümle elde edebilirsiniz

Huni analizi araçları, kullanıcıların yolculuklarını izlemenize ve ne zaman ayrıldıklarını veya istenen eylemleri gerçekleştirdiklerini belirlemenize yardımcı olarak müşteri yolculuğunu iyileştirme ve kullanıcı deneyimini geliştirme olanağı sunar

Woopra sınırlamaları

Özelleştirilebilir gösterge paneli çok kullanıcı dostu değildir ve bazılarına biraz eski görünebilir

Woopra fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 999 $/ay

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Woopra puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

Ayrıntılı Gösterge Panelleri oluşturun ve sprint puanındaki ilerlemeyi, duruma göre görevleri ve görünüm başına hataları görmek için kolayca Kartlar ekleyin

ClickUp'ı bir proje yönetimi aracı olarak zaten biliyor (ve seviyor!) olabilirsiniz. Platformun yetenekleri görsel proje yönetimine kadar uzanır ve web sitesi analizlerini izlemek için değerli bir araç olabilir.

ClickUp, yerel web analizi özellikleri sunmaz, ancak gösterge panelleri ve ücretsiz analiz şablonlarıyla olağanüstü veri görselleştirmeleri oluşturmada mükemmeldir.

ClickUp Gösterge Panelleri, daha iyi veri görselleştirme yoluyla web analitik platformunuzdaki verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize yardımcı olur. Gelen verileri görsel olarak çekici ve kolay anlaşılır biçimlerde görüntüleyen özel Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleriniz, KPI'ları göstermek için grafikler, tablolar ve bileşenler içerebilir, böylece kullanıcı deneyiminiz için veriye dayalı kararlar almanızı kolaylaştırır.

ClickUp ayrıca, verileri kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilecek çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Örneğin, ClickUp Analitik Rapor Şablonu, verilerinizdeki eğilimleri ve kalıpları anlamanıza yardımcı olarak kullanıcı yolculuğunu daha derinlemesine anlamanızı sağlar. ClickUp Veri Analizi Rapor Şablonu ise verilerden hızlı bir şekilde içgörüler toplamak ve bu içgörüleri paydaşlarla kolay okunur bir biçimde paylaşmak için mükemmeldir.

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ClickUp, binlerce uygulama ve hizmetle sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece kullanıcı verilerini yönetmek, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için tek bir merkezi yer oluşturabilirsiniz. Bu, bilgileri merkezileştirip takımınızla paylaşarak veriye dayalı daha iyi kararlar alabilmeniz için harika bir yoldur.

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