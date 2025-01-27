2025'in En İyi 10 Wufoo Alternatifi ve Rakibi

Wufoo'nun sınırlarını aşmaya hazır mısınız? Dijital dünya rakiplerle doludur ve biz de size 2024'ün en iyi Wufoo alternatiflerinin listesini sunmak için tüm seçenekleri inceledik. Bu platformlar, veri toplama işlemini çocuk oyuncağı haline getiren yenilikçi özellikler, sorunsuz kullanılabilirlik ve şık tasarımlarla tasarlanmıştır. ?
İster deneyimli bir profesyonel ister girişimci bir acemi olun, listemizde size uygun bir seçenek bulacağınızdan eminiz. Sezgisel tasarımdan en son özelliklere kadar, form oluşturmanın sıkıcı işlerine veda edin ve korkuyu zevke dönüştürecek mükemmel Wufoo alternatifine merhaba deyin.
Wufoo nedir?
Wufoo, çeşitli kullanımlar için özel formlar oluşturmanıza ve tasarlamanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi form oluşturucu. Müşteri geri bildirimi veya pazar araştırması için bir anket, sanal bir atölye için bir kayıt formu veya basit bir e-ticaret ödeme formu ihtiyacınız olsun, Wufoo aradığınız her şeyi sunar.
Sürükle ve bırak işlevselliğini kullanışlı şablonlardan oluşan bir kitaplıkla birleştiren basit bir tasarımdır. Çevrimiçi formlar ve çevrimiçi anketler için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok. ?♂️
Wufoo, çevrimiçi veri toplama ve yönetmeyi basitleştirir. Dolayısıyla, kodlama veya monoton kağıt formlarla uğraşmadan bilgi toplamak istiyorsanız, Wufoo veya bir Wufoo alternatifi sizin için doğru form oluşturucu olabilir.
Wufoo alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Wufoo alternatifleri ararken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:
- Kullanım kolaylığı: Fonksiyonellik çok önemlidir, bu nedenle takımınızın kapsamlı bir eğitim almadan çevrimiçi formlar oluşturabileceği sezgisel bir tasarıma sahip yazılımları tercih edin
- Özelleştirme: Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda şablon içeren bir yazılım arayın. Bu şablonlar, anket oluşturmak veya pazar araştırması yapmak için kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyorsa, bu bir artı puan olur
- Entegrasyon özellikleri: Takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla doğrudan entegrasyonlar bir artıdır. Hubspot veya Salesforce gibi CRM yazılımlarıyla uyumluluk ihtiyacınız var mı? Alışveriş yaparken bunu göz önünde bulundurun
- Veri raporlama: Veri toplama özellikleri, form gönderilerini, tamamlanma oranlarını ve kullanıcı davranışlarını gösterir, böylece çevrimiçi formlardan içgörüler elde edebilir ve veriye dayalı kararlar alabilirsiniz
- İşbirliği özellikleri: Takımınızın formlar üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmasını istiyorsanız, bunu mümkün kılan işbirliği özelliklerine sahip bir anket yazılımı arayın
- Form mantığı: Genellikle koşullu mantık olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcının seçimlerine veya girdilerine göre formun davranışını veya görünümünü değiştirir
- Ölçeklenebilirlik: Hızdan ödün vermeden çok sayıda form gönderisini işleyen ve kuruluşunuzun büyümesini desteklemek için yükseltmeler sunan platformları düşünün
kullanabileceğiniz En İyi 10 Wufoo Alternatifi
Wufoo'nun en iyi alternatiflerinin yer aldığı listemize göz atın. Bu platformlar, kullanıcı dostu olmayı yeniden tanımlayan ve form oluşturma ve veri toplama yöntemlerinizi bir üst seviyeye taşıyan bir dizi çözüm sunar.
Hemen başlayın ve dijital araç kutunuz için en uygun seçeneği bulun.
1. ClickUp
ClickUp, yenilikçi Form Görünümü özelliği ile tipik görev yönetimini aşarak, bilgileri doğrudan iş akışınıza aktarmak ve düzenlemek için dinamik bir yol sunar. Güçlü otomasyonlarla, form yanıtlarını süreçleri veya görev otomasyonunu iyileştirmek için izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Koşullu mantık gibi özellikler, bu formların yanıtlara uyum sağlamasını ve size daha değerli veriler sunmasını sağlar.
Form Şablonları ile özel alanlar içeren formlar oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Farklı alanlar, durumlar ve görünümler sayesinde özelleştirme olanakları sınırsızdır. İster bir takımı yönetin, ister müşteri projelerini izleyin veya geri bildirim toplayın, ClickUp organizasyonel yeteneklerinizi geliştirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Koşullu mantık özellikleri, formlarınızın kullanıcı girdilerine uyum sağlamasına olanak tanıyarak bilgi toplama sürecini daha akıllı hale getirir
- ClickUp Forms, teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla entegre olur, böylece önemli bilgiler tüm kuruluşunuzda etkili bir şekilde kullanılır
- Veriler toplandıktan sonra, ClickUp bu bilgileri otomatik olarak görevlere veya alt görevlere dönüştürür, bunları doğru kişilere atar ve gerektiğinde son teslim tarihlerini ekler
- Form oluşturmanın zorluklarını ve sıkıntılarını ortadan kaldıran şablonlarla zaman kazanın
- Form alanlarını özelleştirerek, takımınız için en yararlı olan ve ihtiyacınız olan verileri toplayın
ClickUp sınırlamaları
- Zengin özellikleri nedeniyle, bazı kullanıcılar biraz öğrenme süreci geçirebilir
- ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Jotform
Jotform, hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için birçok özelleştirme seçeneği sunarak web formlarının oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu platform, ödeme entegrasyonları ve otomatik yanıt ayarları gibi gelişmiş özellikler sunar.
Bu Wufoo form alternatifi, güvenliğe önem vererek toplanan tüm verilerin korunmasını sağlar. ?
Jotform'un en iyi özellikleri
- Formlar koşullu mantık soru türleri kullanır, böylece formunuz yanıtlayanın cevaplarına göre uyarlanır ve değişir
- Binlerce form şablonundan seçim yapın
- 150'den fazla entegrasyon sunar
- Kullanıcı dostu arayüzü kolay anlaşılır
- Güvenlik özellikleri HIPAA'ya uygundur
Jotform sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ücretsiz sürümdeki sınırlı form gönderimi sayısını kısıtlayıcı buluyor ve planlar yalnızca 1 kullanıcıyı içeriyor
- Çevrimiçi anket aracında veri aktarımı her zaman kolay değildir
Jotform fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Bronz: Aylık 34 $
- Silver: 39 $/ay
- Gold: 99 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jotform puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.450+ yorum)
- Capterra: 4,7 (1.660+ yorum)
3. Formstack
Formstack, iş akışı otomasyon yazılımı ile sayısız iş akışını otomatikleştirmeyi ve sorunsuz bir dijital deneyim sunmayı vaat ediyor. Platformun gücü, özel teknik becerilere ihtiyaç duymadan verileri toplama, depolama ve analiz etme yeteneğinde yatıyor ve bu da kullanıcı deneyimini geliştiriyor.
Bu çevrimiçi form oluşturucu ve anket yazılımı, küçük işletmeler ve hızla büyüyen şirketler için eşit derecede uygundur.
Formstack'in en iyi özellikleri
- Formları web sitenize yerleştirin, sosyal medyada veya e-posta pazarlamacılığı yoluyla kolayca paylaşın
- Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce ve 260'tan fazla üçüncü taraf yazılım uygulamasıyla entegrasyonlar
- Kullanıcılar, organizasyonel destek aracı olarak çalışan bağlılığı için yararlı olduğunu bildiriyor
- Müşterilere hatırlatıcılar göndermek çok kolay
- Çevrimiçi anket oluşturmak, form alanlarında değişiklik yapmak veya elektronik imzalar eklemek gibi form oluşturma işlemleri çok kolaydır
Formstack sınırlamaları
- Kullanıcılar, müşterilere gönderilen bildirimlerin bazen aşırı olduğunu ve kafa karışıklığına neden olduğunu bildiriyor
- Müşteri desteği deneyimi, bazı anket yazılımlarına kıyasla değişkenlik gösterebilir
Formstack fiyatlandırması
- Formlar: Aylık 50 $
- Paket: 66 $/ay
Formstack puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)
4. SurveyMonkey
SurveyMonkey, derinlemesine veri toplama için özel olarak tasarlanmış özellikleriyle çevrimiçi anket araçları dünyasında öne çıkıyor. Çevrimiçi anket aracı, hızlı çevrimiçi anket oluşturmaya olanak tanıyan sezgisel bir tasarıma ve ayrıntılı yanıt analizlerine sahiptir, bu da onu stratejilerini geliştirmek için veri arayan kuruluşlar için en iyi seçim haline getirir — hem de tüm bunları minimum çabayla.
SurveyMonkey'in en iyi özellikleri
- Kullanıcılar, derinlemesine analizleri ve veriye dayalı karar vermeyi nasıl kolaylaştırdığını övüyor
- Gecikme süresi veya bağlantı sorunları neredeyse hiç yok
- Form oluşturma basit ve verimlidir, kuruluşunuza zaman ve para tasarrufu sağlar
- Şablon kitaplığı ve şirket markanızla özelleştirme olanağı
- Çevrimiçi anket aracıyla verileri istediğiniz zaman kolayca dışa aktarın
SurveyMonkey sınırlamaları
- Fiyatlandırma, küçük işletmeler veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için pahalı olabilir
- Kullanıcılar, Google E-Tablolar, Excel veya Airtable araçlarıyla daha fazla gerçek zamanlı senkronizasyon görmek istiyor
SurveyMonkey fiyatlandırması
- Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Takım Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SurveyMonkey puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (18.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (9.880+ yorum)
5. Cognito Formları
Cognito Forms, kullanışlılık ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Bu Wufoo alternatifi, geliştiricileri heyecanlandıracak kadar sağlam ve yeni başlayanların kullanabileceği kadar basit özellikleriyle bilinir. Müşteriler ve takım üyeleriyle etkileşimi artıran bir veri toplama çözümü arayan kuruluşlar için en iyi seçimdir. ?
Cognito Forms'un en iyi özellikleri
- İletişim ve sipariş formları, başvuru formları, anketler ve testler, müşteri hizmetleri formları ve daha fazlası gibi aralarından seçim yapabileceğiniz eksiksiz form şablonları kitaplığı
- Square, Stripe veya PayPal ile güvenli ödeme entegrasyonları
- Veri güvenliği sektör standartlarını aşar
- Kod veya karmaşık formüller öğrenmeden belirli iş akışlarına ve süreçlere uygun formlar oluşturun
- Duyarlı müşteri desteği
Cognito Forms sınırlamaları
- Kullanıcılar, bazı özelliklerin bulunmasının ve kullanılmasının zor olduğunu, genellikle anlamak için video eğitimi gerektiğini bildiriyor
- HIPAA uyumluluğu, anket yazılımı arayan bazı işletmeler için yüksek olabilecek ek bir maliyet getirir
Cognito Forms fiyatlandırması
- Ücretsiz (1 kullanıcı ile sınırlı)
- Pro: Aylık 15 $ (2 kullanıcı sınırı)
- Takım: Aylık 35 $ (5 kullanıcı sınırı)
- Enterprise: Aylık 99 $ (20 kullanıcı sınırı)
Cognito Forms değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (75+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (75+ yorum)
6. 123FormBuilder
Her boyuttaki işletme için ideal olan 123FormBuilder, çeşitli ihtiyaçlara yönelik çok sayıda kolayca özelleştirilebilir şablon sunar. Sürükle ve bırak form oluşturucu, teknik bilgiye sahip olmasanız bile anında profesyonel görünümlü formlar oluşturmanızı sağlar. Bu Wufoo alternatifi, işinizi ilerletmek ve proje hedeflerinize ulaşmak için topladığınız verileri toplamak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için ihtiyacınız olan araçları size sunar.
123FormBuilder'ın en iyi özellikleri
- Her sektöre uyarlanabilen binlerce özelleştirilebilir şablon
- Takımınızın halihazırda kullanıyor olabileceği araçlarla düzinelerce entegrasyon
- Form oluşturmada radikal basitlik: sürükleyin, bırakın, adlandırın, tamamlandı
- Form paylaşımı karmaşık değildir ve stressizdir
- Daha ayrıntılı form özelleştirmesi için HTML ve CSS kodlarını kullanabilirsiniz
123FormBuilder sınırlamaları
- Bazı formların özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
- Kullanıcılar, özel plandaki düzenleme özelliklerini sezgisel bulmuyor
123FormBuilder fiyatlandırması
- Ücretsiz (1 kullanıcı ile sınırlı)
- Gold: 32 $/ay
- Platinum: 39 $/ay
- Diamond: 79 $/ay
- Enterprise: Aylık 199,99 $'dan başlayan fiyatlarla
123FormBuilder puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (160'dan fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)
7. Typeform
Typeform, standart iletişim formlarını geliştirmek için WordPress ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir eklenti de dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar. Dosya yüklemelerini işleme yeteneği ile Typeform, özellikle form oluşturma sürecine biraz kişilik katmak istiyorsanız, sağlam bir Google Forms ve Wufoo alternatifi olarak öne çıkar. Ücretsiz plan seçeneği ile kullanıcılar, daha zengin özelliklere sahip bir plana geçmeden önce hizmeti keşfedebilir. ✨
Typeform'un en iyi özellikleri
- Formlarınızı mevcut birçok entegrasyondan birine bağlayın (Zapier, Slack veya Google Analytics gibi)
- Değerlendirme formlarından müşteri adayı oluşturmaya, memnuniyet anketlerinden testlere ve oylamalara kadar çok sayıda şablon
- Kullanıcı dostu tasarım araçlarıyla, form veya fonksiyondan ödün vermek zorunda kalmazsınız
- Formlar, Android ve iOS gibi mobil cihazlardan masaüstü bilgisayarlara kadar tüm platformlarda kolayca kullanılabilir
- Çoktan seçmeli, açık uçlu, derecelendirme ölçekleri gibi gelişmiş soru türleri, çeşitli geri bildirimler toplar ve anketlere boyut katar
Typeform sınırlamaları
- Veri toplamak için çevrimdışı mod yok
- Sınırlı koşullu mantık, anketlerde karmaşık dallara ulaşmayı zorlaştırabilir
Typeform fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 25 $ (1 kullanıcı ve aylık 100 yanıt ile sınırlı)
- Artı: Aylık 50 $ (3 kullanıcı ve aylık 1.000 yanıt ile sınırlı)
- İş: Aylık 83 $ (5 kullanıcı ve aylık 10.000 yanıt ile sınırlı)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Typeform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (690+ yorum)
- Capterra: 4,7 (790+ yorum)
8. SurveySparrow
SurveySparrow, CSS özelleştirme özelliği ile anket yönetimini bir sanat formuna yükseltir ve markanızın estetiğini yansıtan mükemmel anketleri oluşturmanızı sağlar.
Sadece veri toplamak yerine diyalog oluşturmaya odaklanan SurveySparrow, kuruluşunuzun anket katılımcılarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olarak onların kendilerini dinlenmiş ve değerli hissetmelerini sağlar. Ayrıca, içgörülü analizler sayesinde bilgileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilirsiniz.
SurveySparrow'un en iyi özellikleri
- Verileri kolayca yakalamak için çok sayıda soru türü
- Anketlerinize görseller, GIF'ler, videolar ve ifadelerle görsel faiz katın
- Arka plan, düğmeler, renk paleti ve yazı tipi dahil olmak üzere anket temalarının her yönünü özelleştirin
- Yönetici gösterge paneli özelliği, bir anketin hangi kısımlarının işe yaradığını ve hangilerinin yaramadığını kolayca görmenizi sağlar
- Çevrimdışı Anket Aracını kullanarak çevrimdışı durumdayken verileri toplayın ve Wi-Fi bağlantısı kurduğunuzda veritabanınızla senkronizasyonunu gerçekleştirin
SurveySparrow sınırlamaları
- Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmasına rağmen, bazı özelliklerin yeteneklerine tamamen aşina olmak için ekstra zaman gerekir
- Yazılımda hatalar olabilir
SurveySparrow fiyatlandırması
- Temel: Aylık 19 $ (yılda 2.500 yanıt)
- Başlangıç: Aylık 39 $ (yılda 15.000 yanıt)
- İş: Aylık 79 $ (yılda 50.000 yanıt)
- Profesyonel: 249 $/ay (100.000 yanıt/yıl)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SurveySparrow puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.890 + yorum)
- Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)
9. PandaDoc
Tekliflerden sözleşmelere ve daha fazlasına kadar, PandaDoc'un kullanıcı dostu yazılımı hatasız belgelerin oluşturulmasını basitleştirir. E-imza özellikleri ve entegre ödeme sistemleri gibi gelişmiş özelliklere sahip bu Wufoo alternatifi, belge akışını kolaylaştırır ve verimliliği artırır. Takımınızın dijital belgeleri oluşturma, yönetme ve imzalama şeklini değiştirin. ?
PandaDoc'un en iyi özellikleri
- Bir tasarımcı işe alarak şirketinizin markasına uygun belgeler oluşturun
- Bazı kullanıcıların DocuSign'dan PandaDoc API'ye geçmesine neden olacak kadar güvenilir bir e-imza platformu sunar
- 750'den fazla kullanıma hazır şablon ve sürükle ve bırak tasarımıyla sözleşmeler, teklifler ve hemen hemen her türlü veri toplama formunu saatler değil dakikalar içinde oluşturun
- Word, Zoho, Square ve Dropbox dahil olmak üzere kuruluşunuzun halihazırda kullandığı araçlarla entegrasyonlar
- Devlet onaylı yazılımla belgeleri %100 çevrimiçi olarak yasal olarak imzalayın ve noter tasdik ettirin
PandaDoc sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir
- Bazı özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
PandaDoc fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: 14 gün
- Essentials: Aylık 19 $ (2 kullanıcı sınırı)
- İş: Aylık 49 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
PandaDoc puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.250+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.050+ yorum)
10. Paperform
En şık Wufoo alternatiflerinden biri olan Paperform, işlevselliği estetikle harmanlamak isteyen oluşturucular için ideal bir çözümdür. Markanızın doğal bir uzantısı gibi görünen özel çevrimiçi formları zahmetsizce oluşturmak için kullanın.
Kesin marka stiline sahip anketler, testler, anketler, sipariş formları ve birçok yararlı sayfa oluşturun. Form mantığı ile soru türleri yanıtlara göre uyarlanır.
Paperform'un en iyi özellikleri
- MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit ve daha fazlasıyla doğrudan entegrasyonlar
- İş akışlarını otomatikleştiren, ödemeleri alan ve özel bir deneyim için soru mantığını içeren formlar oluşturun
- Başlamak veya özel formlar oluşturmak için ilham almak için yüzlerce şablon
- Yerleşik analizler, performansı iyileştirmek ve müşterileri analiz etmek için değerli bilgiler sağlar
- Tüm plan kademeleri sınırsız sayıda form özelliğine sahiptir
Paperform sınırlamaları
- Daha düşük seviyeli planlarda form oluşturmada sınırlamalar vardır
- Kişisel markalama yalnızca daha yüksek fiyatlı paketlerde mevcuttur
Paperform fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: 14 gün
- Essentials: Aylık 20 $ (1 kullanıcı sınırı)
- Pro: Aylık 40 $ (1 kullanıcı sınırı)
- Ajans: Aylık 135 $ (5 kullanıcı sınırı, ek kullanıcı başına aylık 5 $)
Paperform puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
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Sizin ve takımınız için mevcut en iyi Wufoo alternatiflerini inceledik. Her biri, veri toplama faaliyetlerinize benzersiz avantajlar sunuyor. Takımınızın verimliliğini yeni zirvelere taşıyacak verimlilik araçları ile en iyi seçeneklerden biri ClickUp. ?
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