2025'in En İyi 10 Wufoo Alternatifi ve Rakibi

Wufoo'nun sınırlarını aşmaya hazır mısınız? Dijital dünya rakiplerle doludur ve biz de size 2024'ün en iyi Wufoo alternatiflerinin listesini sunmak için tüm seçenekleri inceledik. Bu platformlar, veri toplama işlemini çocuk oyuncağı haline getiren yenilikçi özellikler, sorunsuz kullanılabilirlik ve şık tasarımlarla tasarlanmıştır. ?

İster deneyimli bir profesyonel ister girişimci bir acemi olun, listemizde size uygun bir seçenek bulacağınızdan eminiz. Sezgisel tasarımdan en son özelliklere kadar, form oluşturmanın sıkıcı işlerine veda edin ve korkuyu zevke dönüştürecek mükemmel Wufoo alternatifine merhaba deyin.

Wufoo nedir?

Wufoo, çeşitli kullanımlar için özel formlar oluşturmanıza ve tasarlamanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi form oluşturucu. Müşteri geri bildirimi veya pazar araştırması için bir anket, sanal bir atölye için bir kayıt formu veya basit bir e-ticaret ödeme formu ihtiyacınız olsun, Wufoo aradığınız her şeyi sunar.

Wufoo aracılığıyla

Sürükle ve bırak işlevselliğini kullanışlı şablonlardan oluşan bir kitaplıkla birleştiren basit bir tasarımdır. Çevrimiçi formlar ve çevrimiçi anketler için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok. ?‍♂️

Wufoo, çevrimiçi veri toplama ve yönetmeyi basitleştirir. Dolayısıyla, kodlama veya monoton kağıt formlarla uğraşmadan bilgi toplamak istiyorsanız, Wufoo veya bir Wufoo alternatifi sizin için doğru form oluşturucu olabilir.

Wufoo alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Wufoo alternatifleri ararken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

Kullanım kolaylığı : Fonksiyonellik çok önemlidir, bu nedenle takımınızın kapsamlı bir eğitim almadan çevrimiçi formlar oluşturabileceği sezgisel bir tasarıma sahip yazılımları tercih edin

Özelleştirme : Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda şablon içeren bir yazılım arayın. Bu şablonlar, anket oluşturmak veya pazar araştırması yapmak için kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyorsa, bu bir artı puan olur

Entegrasyon özellikleri : Takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla doğrudan entegrasyonlar bir artıdır. Hubspot veya Salesforce gibi CRM yazılımlarıyla uyumluluk ihtiyacınız var mı? Alışveriş yaparken bunu göz önünde bulundurun

Veri raporlama : Veri toplama özellikleri, form gönderilerini, tamamlanma oranlarını ve kullanıcı davranışlarını gösterir, böylece çevrimiçi formlardan içgörüler elde edebilir ve veriye dayalı kararlar alabilirsiniz

İşbirliği özellikleri : Takımınızın formlar üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmasını istiyorsanız, bunu mümkün kılan işbirliği özelliklerine sahip bir anket yazılımı arayın

Form mantığı : Genellikle : Genellikle koşullu mantık olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcının seçimlerine veya girdilerine göre formun davranışını veya görünümünü değiştirir

Ölçeklenebilirlik: Hızdan ödün vermeden çok sayıda form gönderisini işleyen ve kuruluşunuzun büyümesini desteklemek için yükseltmeler sunan platformları düşünün

kullanabileceğiniz En İyi 10 Wufoo Alternatifi

Wufoo'nun en iyi alternatiflerinin yer aldığı listemize göz atın. Bu platformlar, kullanıcı dostu olmayı yeniden tanımlayan ve form oluşturma ve veri toplama yöntemlerinizi bir üst seviyeye taşıyan bir dizi çözüm sunar.

Hemen başlayın ve dijital araç kutunuz için en uygun seçeneği bulun.

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturarak süreci kolaylaştırın — ne kadar karmaşık olursa olsun

ClickUp, yenilikçi Form Görünümü özelliği ile tipik görev yönetimini aşarak, bilgileri doğrudan iş akışınıza aktarmak ve düzenlemek için dinamik bir yol sunar. Güçlü otomasyonlarla, form yanıtlarını süreçleri veya görev otomasyonunu iyileştirmek için izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Koşullu mantık gibi özellikler, bu formların yanıtlara uyum sağlamasını ve size daha değerli veriler sunmasını sağlar.

Form Şablonları ile özel alanlar içeren formlar oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Farklı alanlar, durumlar ve görünümler sayesinde özelleştirme olanakları sınırsızdır. İster bir takımı yönetin, ister müşteri projelerini izleyin veya geri bildirim toplayın, ClickUp organizasyonel yeteneklerinizi geliştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Koşullu mantık özellikleri, formlarınızın kullanıcı girdilerine uyum sağlamasına olanak tanıyarak bilgi toplama sürecini daha akıllı hale getirir

ClickUp Forms, teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla entegre olur, böylece önemli bilgiler tüm kuruluşunuzda etkili bir şekilde kullanılır

Veriler toplandıktan sonra, ClickUp bu bilgileri otomatik olarak görevlere veya alt görevlere dönüştürür, bunları doğru kişilere atar ve gerektiğinde son teslim tarihlerini ekler

Form oluşturmanın zorluklarını ve sıkıntılarını ortadan kaldıran şablonlarla zaman kazanın

Form alanlarını özelleştirerek, takımınız için en yararlı olan ve ihtiyacınız olan verileri toplayın

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellikleri nedeniyle, bazı kullanıcılar biraz öğrenme süreci geçirebilir

ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Jotform

jotform aracılığıyla

Jotform, hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için birçok özelleştirme seçeneği sunarak web formlarının oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu platform, ödeme entegrasyonları ve otomatik yanıt ayarları gibi gelişmiş özellikler sunar.

Bu Wufoo form alternatifi, güvenliğe önem vererek toplanan tüm verilerin korunmasını sağlar. ?

Jotform'un en iyi özellikleri

Formlar koşullu mantık soru türleri kullanır, böylece formunuz yanıtlayanın cevaplarına göre uyarlanır ve değişir

Binlerce form şablonundan seçim yapın

150'den fazla entegrasyon sunar

Kullanıcı dostu arayüzü kolay anlaşılır

Güvenlik özellikleri HIPAA'ya uygundur

Jotform sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ücretsiz sürümdeki sınırlı form gönderimi sayısını kısıtlayıcı buluyor ve planlar yalnızca 1 kullanıcıyı içeriyor

Çevrimiçi anket aracında veri aktarımı her zaman kolay değildir

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: Aylık 34 $

Silver: 39 $/ay

Gold: 99 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.450+ yorum)

Capterra: 4,7 (1.660+ yorum)

3. Formstack

formstack aracılığıyla

Formstack, iş akışı otomasyon yazılımı ile sayısız iş akışını otomatikleştirmeyi ve sorunsuz bir dijital deneyim sunmayı vaat ediyor. Platformun gücü, özel teknik becerilere ihtiyaç duymadan verileri toplama, depolama ve analiz etme yeteneğinde yatıyor ve bu da kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Bu çevrimiçi form oluşturucu ve anket yazılımı, küçük işletmeler ve hızla büyüyen şirketler için eşit derecede uygundur.

Formstack'in en iyi özellikleri

Formları web sitenize yerleştirin, sosyal medyada veya e-posta pazarlamacılığı yoluyla kolayca paylaşın

Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce ve 260'tan fazla üçüncü taraf yazılım uygulamasıyla entegrasyonlar

Kullanıcılar, organizasyonel destek aracı olarak çalışan bağlılığı için yararlı olduğunu bildiriyor

Müşterilere hatırlatıcılar göndermek çok kolay

Çevrimiçi anket oluşturmak, form alanlarında değişiklik yapmak veya elektronik imzalar eklemek gibi form oluşturma işlemleri çok kolaydır

Formstack sınırlamaları

Kullanıcılar, müşterilere gönderilen bildirimlerin bazen aşırı olduğunu ve kafa karışıklığına neden olduğunu bildiriyor

Müşteri desteği deneyimi, bazı anket yazılımlarına kıyasla değişkenlik gösterebilir

Formstack fiyatlandırması

Formlar: Aylık 50 $

Paket: 66 $/ay

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

4. SurveyMonkey

via SurveyMonkey

SurveyMonkey, derinlemesine veri toplama için özel olarak tasarlanmış özellikleriyle çevrimiçi anket araçları dünyasında öne çıkıyor. Çevrimiçi anket aracı, hızlı çevrimiçi anket oluşturmaya olanak tanıyan sezgisel bir tasarıma ve ayrıntılı yanıt analizlerine sahiptir, bu da onu stratejilerini geliştirmek için veri arayan kuruluşlar için en iyi seçim haline getirir — hem de tüm bunları minimum çabayla.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Kullanıcılar, derinlemesine analizleri ve veriye dayalı karar vermeyi nasıl kolaylaştırdığını övüyor

Gecikme süresi veya bağlantı sorunları neredeyse hiç yok

Form oluşturma basit ve verimlidir, kuruluşunuza zaman ve para tasarrufu sağlar

Şablon kitaplığı ve şirket markanızla özelleştirme olanağı

Çevrimiçi anket aracıyla verileri istediğiniz zaman kolayca dışa aktarın

SurveyMonkey sınırlamaları

Fiyatlandırma, küçük işletmeler veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için pahalı olabilir

Kullanıcılar, Google E-Tablolar, Excel veya Airtable araçlarıyla daha fazla gerçek zamanlı senkronizasyon görmek istiyor

SurveyMonkey fiyatlandırması

Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $

Takım Premier: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (18.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (9.880+ yorum)

5. Cognito Formları

cognito Forms aracılığıyla

Cognito Forms, kullanışlılık ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. Bu Wufoo alternatifi, geliştiricileri heyecanlandıracak kadar sağlam ve yeni başlayanların kullanabileceği kadar basit özellikleriyle bilinir. Müşteriler ve takım üyeleriyle etkileşimi artıran bir veri toplama çözümü arayan kuruluşlar için en iyi seçimdir. ?

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

İletişim ve sipariş formları, başvuru formları, anketler ve testler, müşteri hizmetleri formları ve daha fazlası gibi aralarından seçim yapabileceğiniz eksiksiz form şablonları kitaplığı

Square, Stripe veya PayPal ile güvenli ödeme entegrasyonları

Veri güvenliği sektör standartlarını aşar

Kod veya karmaşık formüller öğrenmeden belirli iş akışlarına ve süreçlere uygun formlar oluşturun

Duyarlı müşteri desteği

Cognito Forms sınırlamaları

Kullanıcılar, bazı özelliklerin bulunmasının ve kullanılmasının zor olduğunu, genellikle anlamak için video eğitimi gerektiğini bildiriyor

HIPAA uyumluluğu, anket yazılımı arayan bazı işletmeler için yüksek olabilecek ek bir maliyet getirir

Cognito Forms fiyatlandırması

Ücretsiz (1 kullanıcı ile sınırlı)

Pro: Aylık 15 $ (2 kullanıcı sınırı)

Takım: Aylık 35 $ (5 kullanıcı sınırı)

Enterprise: Aylık 99 $ (20 kullanıcı sınırı)

Cognito Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (75+ yorum)

6. 123FormBuilder

123FormBuilder aracılığıyla

Her boyuttaki işletme için ideal olan 123FormBuilder, çeşitli ihtiyaçlara yönelik çok sayıda kolayca özelleştirilebilir şablon sunar. Sürükle ve bırak form oluşturucu, teknik bilgiye sahip olmasanız bile anında profesyonel görünümlü formlar oluşturmanızı sağlar. Bu Wufoo alternatifi, işinizi ilerletmek ve proje hedeflerinize ulaşmak için topladığınız verileri toplamak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için ihtiyacınız olan araçları size sunar.

123FormBuilder'ın en iyi özellikleri

Her sektöre uyarlanabilen binlerce özelleştirilebilir şablon

Takımınızın halihazırda kullanıyor olabileceği araçlarla düzinelerce entegrasyon

Form oluşturmada radikal basitlik: sürükleyin, bırakın, adlandırın, tamamlandı

Form paylaşımı karmaşık değildir ve stressizdir

Daha ayrıntılı form özelleştirmesi için HTML ve CSS kodlarını kullanabilirsiniz

123FormBuilder sınırlamaları

Bazı formların özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Kullanıcılar, özel plandaki düzenleme özelliklerini sezgisel bulmuyor

123FormBuilder fiyatlandırması

Ücretsiz (1 kullanıcı ile sınırlı)

Gold: 32 $/ay

Platinum: 39 $/ay

Diamond: 79 $/ay

Enterprise: Aylık 199,99 $'dan başlayan fiyatlarla

123FormBuilder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)

7. Typeform

typeform aracılığıyla

Typeform, standart iletişim formlarını geliştirmek için WordPress ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir eklenti de dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar. Dosya yüklemelerini işleme yeteneği ile Typeform, özellikle form oluşturma sürecine biraz kişilik katmak istiyorsanız, sağlam bir Google Forms ve Wufoo alternatifi olarak öne çıkar. Ücretsiz plan seçeneği ile kullanıcılar, daha zengin özelliklere sahip bir plana geçmeden önce hizmeti keşfedebilir. ✨

Typeform'un en iyi özellikleri

Formlarınızı mevcut birçok entegrasyondan birine bağlayın (Zapier, Slack veya Google Analytics gibi)

Değerlendirme formlarından müşteri adayı oluşturmaya, memnuniyet anketlerinden testlere ve oylamalara kadar çok sayıda şablon

Kullanıcı dostu tasarım araçlarıyla, form veya fonksiyondan ödün vermek zorunda kalmazsınız

Formlar, Android ve iOS gibi mobil cihazlardan masaüstü bilgisayarlara kadar tüm platformlarda kolayca kullanılabilir

Çoktan seçmeli, açık uçlu, derecelendirme ölçekleri gibi gelişmiş soru türleri, çeşitli geri bildirimler toplar ve anketlere boyut katar

Typeform sınırlamaları

Veri toplamak için çevrimdışı mod yok

Sınırlı koşullu mantık, anketlerde karmaşık dallara ulaşmayı zorlaştırabilir

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 25 $ (1 kullanıcı ve aylık 100 yanıt ile sınırlı)

Artı: Aylık 50 $ (3 kullanıcı ve aylık 1.000 yanıt ile sınırlı)

İş: Aylık 83 $ (5 kullanıcı ve aylık 10.000 yanıt ile sınırlı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (690+ yorum)

Capterra: 4,7 (790+ yorum)

8. SurveySparrow

via SurveySparrow

SurveySparrow, CSS özelleştirme özelliği ile anket yönetimini bir sanat formuna yükseltir ve markanızın estetiğini yansıtan mükemmel anketleri oluşturmanızı sağlar.

Sadece veri toplamak yerine diyalog oluşturmaya odaklanan SurveySparrow, kuruluşunuzun anket katılımcılarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olarak onların kendilerini dinlenmiş ve değerli hissetmelerini sağlar. Ayrıca, içgörülü analizler sayesinde bilgileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilirsiniz.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Verileri kolayca yakalamak için çok sayıda soru türü

Anketlerinize görseller, GIF'ler, videolar ve ifadelerle görsel faiz katın

Arka plan, düğmeler, renk paleti ve yazı tipi dahil olmak üzere anket temalarının her yönünü özelleştirin

Yönetici gösterge paneli özelliği, bir anketin hangi kısımlarının işe yaradığını ve hangilerinin yaramadığını kolayca görmenizi sağlar

Çevrimdışı Anket Aracını kullanarak çevrimdışı durumdayken verileri toplayın ve Wi-Fi bağlantısı kurduğunuzda veritabanınızla senkronizasyonunu gerçekleştirin

SurveySparrow sınırlamaları

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmasına rağmen, bazı özelliklerin yeteneklerine tamamen aşina olmak için ekstra zaman gerekir

Yazılımda hatalar olabilir

SurveySparrow fiyatlandırması

Temel: Aylık 19 $ (yılda 2.500 yanıt)

Başlangıç: Aylık 39 $ (yılda 15.000 yanıt)

İş: Aylık 79 $ (yılda 50.000 yanıt)

Profesyonel: 249 $/ay (100.000 yanıt/yıl)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.890 + yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

9. PandaDoc

pandaDoc aracılığıyla

Tekliflerden sözleşmelere ve daha fazlasına kadar, PandaDoc'un kullanıcı dostu yazılımı hatasız belgelerin oluşturulmasını basitleştirir. E-imza özellikleri ve entegre ödeme sistemleri gibi gelişmiş özelliklere sahip bu Wufoo alternatifi, belge akışını kolaylaştırır ve verimliliği artırır. Takımınızın dijital belgeleri oluşturma, yönetme ve imzalama şeklini değiştirin. ?

PandaDoc'un en iyi özellikleri

Bir tasarımcı işe alarak şirketinizin markasına uygun belgeler oluşturun

Bazı kullanıcıların DocuSign'dan PandaDoc API'ye geçmesine neden olacak kadar güvenilir bir e-imza platformu sunar

750'den fazla kullanıma hazır şablon ve sürükle ve bırak tasarımıyla sözleşmeler, teklifler ve hemen hemen her türlü veri toplama formunu saatler değil dakikalar içinde oluşturun

Word, Zoho, Square ve Dropbox dahil olmak üzere kuruluşunuzun halihazırda kullandığı araçlarla entegrasyonlar

Devlet onaylı yazılımla belgeleri %100 çevrimiçi olarak yasal olarak imzalayın ve noter tasdik ettirin

PandaDoc sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir

Bazı özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

PandaDoc fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün

Essentials: Aylık 19 $ (2 kullanıcı sınırı)

İş: Aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

PandaDoc puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.050+ yorum)

10. Paperform

paperform aracılığıyla

En şık Wufoo alternatiflerinden biri olan Paperform, işlevselliği estetikle harmanlamak isteyen oluşturucular için ideal bir çözümdür. Markanızın doğal bir uzantısı gibi görünen özel çevrimiçi formları zahmetsizce oluşturmak için kullanın.

Kesin marka stiline sahip anketler, testler, anketler, sipariş formları ve birçok yararlı sayfa oluşturun. Form mantığı ile soru türleri yanıtlara göre uyarlanır.

Paperform'un en iyi özellikleri

MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit ve daha fazlasıyla doğrudan entegrasyonlar

İş akışlarını otomatikleştiren, ödemeleri alan ve özel bir deneyim için soru mantığını içeren formlar oluşturun

Başlamak veya özel formlar oluşturmak için ilham almak için yüzlerce şablon

Yerleşik analizler, performansı iyileştirmek ve müşterileri analiz etmek için değerli bilgiler sağlar

Tüm plan kademeleri sınırsız sayıda form özelliğine sahiptir

Paperform sınırlamaları

Daha düşük seviyeli planlarda form oluşturmada sınırlamalar vardır

Kişisel markalama yalnızca daha yüksek fiyatlı paketlerde mevcuttur

Paperform fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün

Essentials: Aylık 20 $ (1 kullanıcı sınırı)

Pro: Aylık 40 $ (1 kullanıcı sınırı)

Ajans: Aylık 135 $ (5 kullanıcı sınırı, ek kullanıcı başına aylık 5 $)

Paperform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

Takımınız için en iyi Wufoo alternatiflerini bulun

Sizin ve takımınız için mevcut en iyi Wufoo alternatiflerini inceledik. Her biri, veri toplama faaliyetlerinize benzersiz avantajlar sunuyor. Takımınızın verimliliğini yeni zirvelere taşıyacak verimlilik araçları ile en iyi seçeneklerden biri ClickUp. ?

Uyarlanabilirliğimiz bizi diğerlerinden ayırır — takımınızın ş Akışı ve ritmine özel bir deneyim sunarız. Ücretsiz planımız tek başına çok güçlüdür ve ücretli planlardaki gelişmiş özelliklerimiz, kuruluşunuzun potansiyelini daha da artıracaktır. Ne bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun — Sonsuza Kadar Ücretsiz.