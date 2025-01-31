2025'te 10 Paperform Alternatifi ve Rakibi

Formlar hayatımızı düzenlememize yardımcı olur, ancak genellikle sıkıcı, teknik ve yavan görünür. Neyse ki, yeni dijital uygulamalar ve araçlar form dünyasını sallıyor ve standart formlar oluşturmanın eğlenceli olabileceğini kanıtlıyor. Bu web tabanlı form oluşturucular, kodlama becerileriniz olmasa bile anketler, formlar ve daha fazlasını oluşturmanıza olanak tanır.

Paperform, web tabanlı form oluşturma platformlarının en bilinen örneklerinden biridir. Site, tıklama ve sürükleme ile form oluşturma, yüzlerce hazır şablon ve düzinelerce kullanışlı entegrasyon sunar. Paperform, en bilinen form oluşturma platformlarından biri olsa da, tek seçeneğiniz değildir. Ayrıca birçok kullanıcı için en iyisi de değildir.

Daha iyi bir fiyat, mevcut teknoloji yığınınızla daha fazla entegrasyon veya daha fazla özellik arıyorsanız, 2024'te keşfedebileceğiniz en iyi Paperform alternatiflerinin bir listesini hazırladık.

Paperform alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Paperform alternatifleri için aramaya mı başladınız? Çevrimiçi form oluşturucu ararken dikkat etmeniz gereken beş anahtar özellik:

Kullanım kolaylığı: Paperform gibi, seçtiğiniz herhangi bir çevrimiçi form oluşturucu, formları hızlı bir şekilde oluşturmayı kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahip ve kullanıcı dostu olmalıdır. Yeni başlayan kullanıcılar saniyeler içinde formlar oluşturabilmeli ve ileri düzey kullanıcılar, Paperform gibi, seçtiğiniz herhangi bir çevrimiçi form oluşturucu, formları hızlı bir şekilde oluşturmayı kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahip ve kullanıcı dostu olmalıdır. Yeni başlayan kullanıcılar saniyeler içinde formlar oluşturabilmeli ve ileri düzey kullanıcılar, iş akışlarını otomatikleştirebilecek formlar oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçlara sahip olmalıdır

Çeşitli özelleştirme seçenekleri: Özelleştirilebilir şablonlar, renk şeması seçimi veya birçok farklı form alanı gibi özelliklere sahip Paperform alternatifi, çevrimiçi formlarınızı özelleştirmek için birçok seçenek sunmalıdır. Bu, çevrimiçi formlarınızı daha kullanışlı hale getirerek, markanızla uyumlu olmalarını sağlarken değerli verileri toplamanızı sağlar

Diğer teknoloji ürünlerinizle entegrasyon özelliği: En yararlı form oluşturucu, teknoloji ürünlerinizdeki diğer platformlar ve uygulamalarla entegre olur. Google E-Tablolar, Slack ve Outlook gibi verimlilik araçlarıyla bağlantı kuran Paperform alternatiflerini arayın

Gelişmiş özellikler ve araçlar: Veri toplama, formların temel amacıdır, ancak formlar sizin için çok daha fazlasını yapabilir. Gelişmiş veri analizi, satış takımınıza bilgi sağlayan çevrimiçi anketler ve güvenli çevrimiçi ödemeler aracılığıyla veri toplama işlemlerinizi kolaylaştıracak form oluşturucular arayın

Doğru fiyat: Doğru form oluşturucu, kullanışlı ve rekabetçi bir fiyata sahip olmalıdır. Ücretsiz plan tekliflerinden yararlanarak form oluşturucuyu kendiniz deneyin ve ihtiyaçlarınıza ve iş akışı gereksinimlerinize uygun olup olmadığını görün. Bu, farklı Paperform alternatiflerini ve çeşitli özelliklerini test ederek işiniz için en uygun olanı bulmak için harika bir yoldur

Küçük bir kuruluşun veya büyük bir kurumsal takımın parçası olun, ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir form oluşturucu mutlaka vardır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Paperform Alternatifi

Paperform'un en iyi alternatifleriyle sıkıcı formlara veda edin, verimli veri toplama ve eğlenceli form oluşturma ile merhaba deyin.

ClickUp'ta iletişim formlarını yönetin ve birden fazla görünümden form yanıtlarını kolaylaştırın

ClickUp'ın Form görünümü, iç ve dış kullanım durumları için özel Formlar oluşturmak için güçlü biçimlendirme araçları sağlar. ClickUp Form Şablonu ile başlayın ve özel gereksinimlerinize göre uyarlayın. ClickUp'ın sezgisel sürükle ve bırak Form oluşturucusunu kullanarak formlarınızı zahmetsizce paylaşabilirsiniz.

Potansiyel müşteriler topluyor, müşteri geri bildirimleri alıyor veya ödeme entegrasyonları oluşturuyor olsanız da, verilerinizi toplamak ve düzenlemek için sınırsız form oluşturabilirsiniz. Paperform'a mükemmel bir alternatif arıyorsanız, ClickUp kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Koşullu mantık , formları anında özelleştirir, böylece zaman kaybetmeden tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri alırsınız

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, ilgi çekici anketler ve formlar oluşturmak için önemli teknik bilgilere sahip olmanız gerekmediği anlamına gelir

Düzinelerce diğer uygulama ve platformla entegrasyon özelliği, verileri istediğiniz yere ve istediğiniz zaman yönlendirmenizi sağlar

Çok çeşitli form şablonları, oluşturma sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olur

Gelen form gönderileri, takımınızın üzerinde çalışabileceği bir göreve dönüşür

ClickUp sınırlamaları:

Tüm görünümler şu anda mobil cihazlar için mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (8.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Typeform

Typeform aracılığıyla

Typeform form oluşturucu, kullanıcı katılımını artırmak için konuşma formları oluşturmaya odaklanan etkileşimli bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kapsamlı entegrasyon seçenekleri sayesinde, kullanıcı dostu arayüzü aracılığıyla görsel olarak çekici formlar, anketler ve anketler oluşturabilirsiniz. Ardından, bunları teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalara bağlayın.

Typeform, veri toplamak ve çevrimiçi kitleyle etkileşim kurmak isteyen büyük ve küçük kuruluşlar için popüler bir seçenektir.

Typeform'un en iyi özellikleri:

Google E-Tablolar, Slack, Zapier, Google Analytics ve daha fazlası için mükemmel entegrasyon seçenekleri mevcuttur

Görsel olarak çekici formlar, yanıtlayanları zorlamamak için her seferinde tek bir soru sunar

Güçlü analitik, yanıt verenlerin formları nasıl doldurduğu ve yanıt oranlarının nasıl iyileştirilebileceği hakkında geri bildirim sağlar

Typeform sınırlamaları:

Bu listedeki daha pahalı Paperform alternatiflerinden biri olarak, küçük kuruluşlar ve yeni kurulan şirketler için ulaşılamaz olabilir

Typeform fiyatlandırması:

Başlangıç : 25 $/ay

Temel : 50 $/ay

Plus : 82 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Typeform puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (770+ yorum)

3. Formstack

Formstack aracılığıyla

Formstack, veri toplama ve iş akışı otomasyonuna odaklanan bir çevrimiçi form oluşturma aracıdır. Mükemmel bir dizi önceden oluşturulmuş form şablonu ve ihtiyacınız olan formları kolayca oluşturmanıza olanak tanıyan sürükle ve bırak düzenleyici sunar. Elektronik imzalar ve veri depolama için gelişmiş seçenekler de mevcuttur. Veri toplama için uçtan uca bir çözüme ihtiyacınız varsa, bu mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Formstack'in en iyi özellikleri:

Sürükle ve bırak arayüzü sadece birkaç dakika içinde öğrenilebilir, böylece hemen form oluşturmaya başlayabilirsiniz

Gelişmiş özellikler, koşullu mantık kullanmanıza, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve kullanıcı yanıtlarından gelen verileri analiz etmenize olanak tanır

Çeşitli şablonlar ve özelleştirme seçenekleri, form oluşturma sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olur

Formstack sınırlamaları:

Müşteri desteği seçenekleri sınırlıdır, bu nedenle sorunla karşılaşırsanız destek ekibine telefonla ulaşamayacağınız için yapay zeka (AI) botuyla sohbet etmeniz gerekir

Formstack fiyatlandırması:

Forms: Aylık 50 $, yıllık faturalandırılır

Formstack puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,17/5 (100+ yorum)

4. Cognito Formları

Cognito Forms aracılığıyla

Cognito Forms, çevrimiçi formları kolayca oluşturmanızı, özelleştirmenizi ve paylaşmanızı sağlayan kullanıcı dostu bir çevrimiçi form oluşturucu. Özellikleri arasında sürükle ve bırak form düzenleme, mükemmel koşullu mantık ve ödeme entegrasyonları bulunur. Bu listede yer alan daha uygun fiyatlı Paperform alternatiflerinden biridir ve çevrimiçi verileri güvenli bir şekilde toplaması gereken küçük işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireyler için mükemmel bir seçenektir.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri:

Yanıtlayanlardan doğru verileri toplamanızı sağlayan harika koşullu mantık özellikleri

Bu yöntemi en güvenli veri toplama yöntemlerinden biri yapan mükemmel güvenlik özellikleri

Sizi zor durumlardan kurtaracak ve çözüm bulmanıza yardımcı olacak harika müşteri hizmetleri seçenekleri

Cognito Forms sınırlamaları:

Özelleştirme seçenekleri oldukça sınırlıdır, bu nedenle elde edebileceğinizle yetinmeniz ve markalaşma ihtiyaçlarından vazgeçmeniz gerekebilir

Bazı kullanıcılar iş akışı otomasyonunu hantal ve zahmetli buldu

Cognito Forms fiyatlandırması:

Bireysel : Ücretsiz

Pro : Aylık 15 $

Takım : Aylık 35 $

Enterprise: 99 $/ay

Cognito Forms derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (75+ yorum)

5. FormAssembly

FormAssembly aracılığıyla

FormAssembly, form oluşturmanın ötesine geçen, veri toplama ve iş akışı otomasyonu için entegre bir araç görevi gören uçtan uca web tabanlı bir çözümdür. Sitenin sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak son derece özelleştirilmiş formlar ve anketler oluşturun, ardından FormAssembly'nin inanılmaz entegrasyon yetenekleriyle verilerinizden en iyi şekilde yararlanın. Veri toplama sürecinizi kolaylaştırmanız gerekiyorsa, bu mükemmel bir alternatiftir.

FormAssembly'nin en iyi özellikleri:

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, formları hızlı bir şekilde oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır

Mükemmel veri güvenliği özellikleri HIPAA ve GDPR uyumluluğunu garanti eder

Gelişmiş özellikler, koşullu alanlar, hesaplamalar ve çok sayfalı formlar üzerinde kontrol sağlar

FormAssembly sınırlamaları:

Birçok kullanıcı, Salesforce entegrasyonlarıyla ilgili sorunlar yaşadığını bildiriyor

FormAssembly fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

FormAssembly puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

6. Microsoft Formlar

Microsoft aracılığıyla

Microsoft ailesinin bir parçası olan Microsoft Forms, bulut tabanlı bir anket ve form oluşturucu. Sezgisel arayüzü kullanarak özelleştirilebilir temalara erişin ve profesyonel görünümlü anketler, testler ve oylamalar oluşturun. Microsoft 365 Paketi'nin bir parçası olduğu için, verileri Microsoft Excel veya diğer Microsoft programlarına hızlı bir şekilde aktararak analiz etmeye başlayabilirsiniz. Yerleşik AI araçları, form oluşturmayı hızlandırır ve daha etkili, ilgi çekici formlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Başka bir Microsoft ürünü kullanmak konusunda tereddüt mü duyuyorsunuz? Microsoft Forms ile Google Forms'u karşılaştırın.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri:

Diğer Microsoft ürünleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır; bu, tercih ettiğiniz verimlilik platformu ise bir avantajdır

Kolayca paylaşabileceğiniz profesyonel görünümlü formları hızla oluşturun

Formlarınızdan verileri çıkarmanıza ve hemen kullanmaya başlamanıza olanak tanıyan harika veri aktarım seçenekleri sunar

Microsoft Forms sınırlamaları:

Bu listedeki diğerlerine kıyasla oldukça sınırlı entegrasyon yetenekleri

Microsoft Forms fiyatlandırması:

Microsoft hesabı olan herkes için ücretsiz

Microsoft Forms derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,3/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

7. Survey Monkey

Survey Monkey aracılığıyla

Survey Monkey, anketler ve soru formları oluşturmak için popüler bir platformdur. Bulut tabanlı web sitesi, özelleştirilmiş anketler oluşturmanıza ve güçlü analiz ve raporlama araçları ile yanıtlarınızla daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. Veri güvenliği de birinci sınıftır.

Survey Monkey'in en iyi özellikleri:

Ana sitenin çoğu özelliğini içeren bir mobil uygulama sunar, böylece hareket halindeyken formlar oluşturabilirsiniz

Anket katılımcılarının anketlerinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve yanıt oranlarını nasıl iyileştirebileceğinizi değerlendirmenize yardımcı olacak mükemmel analizler sunar

Önceki anketleri kolayca kopyalayarak saniyeler içinde yenilerini oluşturabilirsiniz

Survey Monkey sınırlamaları:

Sitenin en iyi özelliklerinden bazıları ücretlidir, bu nedenle web sitesinden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız ödeme yapmanız gerekecektir

Survey Monkey fiyatlandırması:

Bireysel Avantaj : Yıllık 29 $

Takım Avantajı : Aylık 25 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Team Premier: Aylık 75 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Survey Monkey puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (18.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (8.900+ yorum)

8. Wufoo

Wufoo aracılığıyla

Wufoo, form oluşturmayı, özelleştirmeyi ve paylaşımı kolaylaştıran bulut tabanlı bir form oluşturucu. Sezgisel bir arayüz sunar, ancak deneyimli kullanıcılar için daha gelişmiş özelliklere sahiptir.

Wufoo'nun en iyi özellikleri:

Etkileyici entegrasyon yetenekleri listesi, teknoloji yığınınızdaki çoğu araçla bağlantı kurabileceğiniz anlamına gelir

Kullanımı kolay bir arayüz, şirketinizin markasını eklemek dahil olmak üzere formlarınızı özelleştirmenize olanak tanır

Harika ödeme toplama formu seçenekleri

Wufoo sınırlamaları:

Web sitesine doğrudan e-imza ekleyemezsiniz, bu nedenle başka bir araçla bağlantı kurmanız gerekir

Wufoo fiyatlandırması:

Başlangıç : 169 $/yıllık

Profesyonel : 349 $/yıllık

Gelişmiş : 889 $/yıllık

Ultimate: 2199 $/yıllık

Wufoo puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

9. Zoho Formları

Zoho Forms aracılığıyla

Zaten Zoho ekosisteminde yüzüyorsanız, Zoho Forms'u form oluşturucu olarak keşfetmeye değer. Çok yönlü çevrimiçi form oluşturma platformu, kodlama yapmadan karmaşık formlar ve anketler oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır. Zoho ailesinin bir parçası olduğu için diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece verilerinizle daha fazlasını yapabilirsiniz.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri:

Zoho Desk ve Zoho CRM gibi diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece verileri ihtiyacınız olan yere hızlı bir şekilde ulaştırabilirsiniz

Mobil cihazınızdan formlar oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir Android uygulaması sunar

Yanıtlarınızı analiz etmenize ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ayrıntılı raporlama seçenekleri sunar

Zoho Forms sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, bu listedeki diğer seçeneklere göre özelleştirme seçeneklerini görsel olarak daha az çekici bulabilir

Zoho Forms fiyatlandırması:

Ücretsiz planlar mevcuttur

Temel : 12 $/ay

Standart : 30 $/ay

Profesyonel : 60 $/ay

Premium: 110 $/ay

Zoho Forms puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

10. Google Formlar

Google aracılığıyla

Temel form oluşturma hizmetlerini ücretsiz olarak sunan bir form oluşturucu arıyorsanız, Google Formlar'ı inceleyin. Bu ücretsiz web tabanlı anket ve form oluşturma aracı, diğer Google ürünleri ve birçok popüler verimlilik uygulamasıyla entegre olur. Gelecekte analiz ve kullanım için yanıtları otomatik olarak Google E-Tablolar'da toplar.

Google ekosistemi dışında bir şey mi arıyorsunuz? 2024'ün En İyi 10 Google Form Alternatifine göz atın ve Google Formlar'ın Jotform ile karşılaştırıldığında nasıl olduğunu görün.

Google Forms'un en iyi özellikleri:

Kullanımı ücretsizdir ve başlamak için yalnızca bir Google hesabınız olması yeterlidir

İyi temel form öğeleri, onay kutuları, çoklu yanıtlar ve açılır menü seçeneklerinin yanı sıra uzun veya kısa yanıtları seçmenize olanak tanır

Temel koşullu mantık, yanıtlara göre formları kolayca özelleştirmenizi sağlar

Google Formlar sınırlamaları:

Formlar yalnızca çevrimiçi olarak kullanılabilir, bu nedenle çevrimdışı anketler için başka bir seçeneğe ihtiyacınız olacaktır

Google Forms fiyatlandırması:

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz

İş Başlangıcı : Aylık kullanıcı başına 6 ABD doları

İş Standardı: Aylık kullanıcı başına 12 ABD doları

Business Plus : Aylık kullanıcı başına 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Google Forms puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (10.600+ yorum)

İlgi Çeken ve Etkili Formlar Oluşturmaya Başlayın

Formları kullanmak, hedef kitlenizden veri toplamak için harika bir yol olabilir. E-posta adresleri toplamak, müşteri geri bildirimleri almak veya ödemeleri işlemek istiyorsanız, bunu yapmanıza yardımcı olacak bir form mutlaka vardır. Doğru form oluşturucuyu seçmek, süreci sizin ve yanıt verenler için daha verimli, etkili ve hatta daha keyifli hale getirebilir.

Çevrimiçi form oluşturmak için iyi bir alternatif arıyorsanız, ClickUp Forms mükemmel bir seçenektir. Formlarınızı kolaylıkla özelleştirebilir ve hızlı bir şekilde yeni formlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca ClickUp sistemiyle entegre olduğundan, verileri takımınızın diğer üyeleriyle paylaşabilir, analiz edebilir ve bunlara göre harekete geçebilirsiniz.

Bugün bir ClickUp hesabı açın ve formların iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve verileri daha verimli bir şekilde toplamanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.