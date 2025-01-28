2025'te Zaman Takibi için En İyi 10 RescueTime Alternatifi

Zaman paradır: Tasarruf etmek istiyorsanız, ilk adım zamanın nereye gittiğini anlamaktır. Bütçe izleme, fonların nasıl daha verimli kullanılacağını belirlemeye yardımcı olduğu gibi, zaman takibi yazılımı da tahmin ettiğiniz gibi zamanı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. ?
Saat 5'e geldiğinde "Zaman nereye gitti?" diye düşündüyseniz, bir zaman takibi uygulaması kullanmanız gerekir.
RescueTime gibi birçok otomatik zaman takibi yazılımı, saatleri kaydetmenize, müşterilere faturalandırılabilir raporlar göndermenize ve projelerin gerçekte ne kadar sürdüğünü ölçmen ize yardımcı olur. Ancak bu anahtar özelliklere rağmen, bu araçlar arasında birçok fark vardır ve RescueTime de dahil olmak üzere.
Zaman takibi yazılımı söz konusu olduğunda kolay seçeneğe razı olmak yerine, benzersiz durumunuza en uygun zaman yönetimi aracını arayın. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var, ancak neyse ki, herhangi bir iş veya takım için en iyi 10 RescueTime alternatifini size sunmak için pazarı taradık.
RescueTime alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
RescueTime alternatifi için gereksinimleriniz, özel ihtiyaçlarınıza veya iş uygulamalarınıza göre değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte, en iyi zaman takibi yazılımı şu anahtar özelliklerle birlikte gelir:
- Raporlama: Doğru zaman yönetimi araçları, zamanınızı nasıl geçirdiğinize dair raporları dışa aktarmanıza olanak tanır. Bu raporlar, faturalandırılabilir saatlerin kaydı için müşterilere veya çalışanların izlenmesi veya zaman kartlarının gönderimi için üst yönetime gönderilebilir
- Not alma: En iyi zaman yönetimi yazılımı, gelecekte proje yönetimini iyileştirmenize yardımcı olur. Nasıl? Platform, belirli görevlerin neden ayrılan süreden daha kısa/uzun sürdüğünü açıklamaya yardımcı olacak notlar eklemenize izin vermelidir
- Müşteriye göre gruplandırma: Doğru araç, zaman girdilerini müşterilere atamanıza olanak tanıyarak faturalandırılabilir işleri izlemeyi kolaylaştırmalıdır. Saatlik değil proje bazında fiyatlandırma yapıyorsanız, zaman takibi gelecekte daha iyi tahminler oluşturmanıza yardımcı olur (ve projeler için eksik ücretlendirme yaparsanız sizi uyarır)
- Her cihazla uyumludur: Doğru zaman takibi çözümü, masaüstü, tablet ve mobil cihazlarla uyumlu olacak ve takım üyelerinin hareket halindeyken zamanlarını takip etmelerine olanak sağlayacaktır
en İyi 10 RescueTime Alternatifi
Kuruluşunuzun giderleri takip etmesine ve daha verimli çalışmasına yardımcı olacak bir zaman takibi aracı mı arıyorsunuz? Aşağıda, iş gününüzden daha fazla zaman kazanmak için RescueTime'ın en iyi 10 alternatifini inceliyoruz. ?
1. ClickUp
ClickUp, 800.000'den fazla takımın daha verimli çalışmasına yardımcı olan hepsi bir arada verimlilik platformudur. Bu hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı, çeşitli görevlere harcanan zamanı kolayca belgelemek, notlar eklemek ve verimliliğinizin tam bir resmini görmek için zaman raporlarını görüntülemek için yerel zaman takibi özelliğini içerir. ?
ClickUp'ın ücretsiz Chrome uzantısı ile global zamanlayıcı herhangi bir cihazdan başlatılabilir veya durdurulabilir. Takımlar etiket ekleyebilir, zaman girdilerini düzenleyebilir ve filtreleyebilir, hatta göreve veya alt görev düzeyine göre zamanı görüntüleyebilir. Zaman çizelgeleriniz için ClickUp'ı kullanmanın yanı sıra, kolay faturalandırma için faturalandırılabilir saatlerinizi de işaretleyebilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp Zaman Yönetimi Planı şablonu ile önemli son teslim tarihlerine ulaşmak için bir plan yapabilirsiniz. İş yükünüzü dengede tutmak ve hedeflerinizi yolunda tutmak için görevlerinizi önceliklendirin ve gününüzü planlayın.
Son olarak, kullanıcılar ClickUp Hedefleri'ni kullanarak gelecekteki projeler için zaman tahminleri ve ölçülebilir hedefler belirleyebilir. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor ve Timecamp gibi diğer zaman takibi uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde senkronize olur, böylece tüm takip ettiğiniz zamanı tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz
- Gün, hafta, ay veya özel aralıklarla ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturun
- Birikmiş zaman takibi ile tüm kuruluşunuz için tek bir görev veya tüm bir proje için harcanan toplam zamanı hesaplayın
- Her proje için harcanan zamanı zaman hedefleriyle kolayca karşılaştırın
- Faturalandırılabilir zaman özelliğini kullanarak faturaları daha hızlı oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelleştirme seçeneği yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir
- Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Hubstaff
Hubstaff, kuruluşların iş günlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir işgücü yönetim platformudur. Yerleşik çalışan zaman takibi uygulaması ile yönetici takımları, uzaktan, hibrit veya ofis içi çalışanların maaş bordrosu saatlerini takip edebilir. Ayrıca, kaydedilen saatler doğrudan faturalara eklenir, böylece çalışanların maaş bordrosu veya müşteri faturalandırması için harcanan zaman azalır.
Yerleşik uygulamalarıyla çalışanlar, Apple veya Android cihazlarından hareket halindeyken zamanlarını kaydedebilir.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- İş arkadaşlarınızın zamanlarını nasıl geçirdiklerini gösteren raporları kolayca oluşturun
- İzin taleplerini ve molaları onaylayın
- Tarih, müşteri veya projeye göre saatlerin dökümünü içeren zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturun
- Zaman izleme aracınızı PayPal, Payoneer, Wise ve Bitwage ile entegre ederek zaman kayıtlarına göre maaş bordrosunu otomatik olarak çalıştırın
Hubstaff sınırlamaları
- Dahili gösterge paneli, yeni kullanıcılar için gezinmesi zor olabilir
- Tüm bordro platformlarıyla entegre değildir
Hubstaff fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Grow: 7,50 $/ay kullanıcı başına
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hubstaff puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)
3. DeskTime
DeskTime, hepsi bir arada zaman takip ve iş gücü yönetim platformudur. Web tabanlı çözüm, vardiya, devamsızlık ve izin taleplerini organize ederek takım yönetimini otomatikleştirmenize olanak tanır ve bu da onu ideal bir RescueTime alternatifi haline getirir.
Otomatik zaman izleyici, çalışanlar bilgisayarlarını açtıkları anda çalışmaya başlar ve insan hatalarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, yerleşik raporlar proje maliyetlerini tahmin etmeye ve iç kaynakları atamaya yardımcı olur.
DeskTime'ın en iyi özellikleri
- Hibrit veya uzaktan çalışan takımlar için vardiyaları atayın ve devamsızlıkları denetleyin
- URL ve belge başlığı izleme ile iş ilerlemesini denetleyin
- Otomatik zaman takibi (çalışanlar bilgisayarlarını açtıkları anda çalışmaya başlar) veya manuel zaman takibi (çevrimdışı saatlerin de kaydedildiğinden emin olmak için) özelliklerinden yararlanın
- Performans değerlendirme ve verimlilik araçlarıyla takımınızın en iyi performans gösteren üyelerini belirleyin
DeskTime sınırlamaları
- Platform, bu alanda diğer zaman takipçileri kadar çok entegrasyona sahip değildir
- Bazı çalışanlar, verimlilik araçlarının zaman takibi ile mikro yönetim arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını düşünebilir
DeskTime fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 20 $
DeskTime puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)
4. TimeCamp
TimeCamp, yöneticilerin saniyeler içinde zaman çizelgeleri ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan bir zaman izleme uygulamasıdır. Bu uygulama, çalışanların devamlılığını kolayca izler, proje karlılığını analiz eder ve faturalandırılabilir saatleri kaydeder. Ayrıca, verimlilik düşüşlerini gidermek için takımınızın günlük alışkanlıklarını gerçek zamanlı olarak analiz edebilirsiniz.
TimeCamp'ın en iyi özellikleri
- Coğrafi sınırlama aracıyla hareket halindeyken zamanı takip edin
- Kiosk özelliğini kullanarak iş gününe giriş ve çıkış yapın
- Çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini daha iyi anlamak için her zaman kaydına etiketler ekleyin
- Zaman çizelgesi onaylama özelliği ile bordro işlemlerine daha az zaman ayırın
TimeCamp sınırlamaları
- Çalışanlar, platformun tarama ve arama alışkanlıklarını izleme yeteneği konusunda endişeli olabilir
- Yeni kullanıcılar için zaman kayıtlarını manuel olarak ayarlamak zor olabilir
TimeCamp fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Başlangıç: 2,99 $/ay kullanıcı başına
- Temel: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
TimeCamp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (190+ yorum)
- Capterra: 4,7 (500+ yorum)
5. ManicTime
ManicTime, kullanıcıların iş saatlerini otomatik olarak izlemelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmettir. İndirilebilir bir platform olarak, bilgisayarınızdaki tüm verileri kaydeder ve çevrimiçi olmadığınızda bile zamanı izlemenizi sağlar. Buradan kolayca zaman raporları oluşturabilir ve Excel veya başka bir platforma aktarabilirsiniz.
ManicTime'ın en iyi özellikleri
- Çevrimdışı olduğunuzda bile zamanınızı otomatik olarak takip edin
- Verilerinize göre işyeri etkinliklerini otomatik olarak oluşturun (örneğin, Instagram, Facebook veya diğer sosyal medya kaydırmalarını otomatik olarak "tarama" olarak kaydedebilirsiniz)
- Verilerinizi Jira veya GitHub gibi diğer platformlarla entegre edin
- Şirket genelinde raporlar oluşturmak için ManicTime Sunucu özelliğini kullanın
ManicTime sınırlamaları
- Arama özelliğini birden fazla gün için kullanamazsınız
- Etiketleri cihazlar arasında otomatik olarak senkronize etmek zor olabilir
ManicTime fiyatlandırması
- Lisans: Aylık 67 $'dan başlayan fiyatlarla
- Bulut Aboneliği Standart Plan: Aylık 7 $'dan başlayan fiyatlarla
- Bulut Aboneliği Ultimate Plan: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla
ManicTime puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)
6. Kimai
Kimai, çalışanların çalışma saatlerini kaydetmek ve analiz etmek için oluşturulmuş, özelleştirilebilir, açık kaynaklı bir platformdur. Bu RescueTime alternatif platformu, ücretsiz SSL sertifikası, özel alanlar, görev planlama ve gider yönetimi ile birlikte gelir. Ayrıca, zaman kayıtlarını, müşterileri ve her proje veya görev için harcanan zamanı analiz ederek görev yönetimini kolaylaştırır.
Kimai'nin en iyi özellikleri
- PDF, DOCX, HTML, XLSX ve ODS biçimlerindeki şablonlarla faturalandırmada zaman kazanın
- Kapsamlı JSON API ile favori zaman takip uygulamanızla entegre edin
- Eklentilerle platformu benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- Platformu 30'dan fazla dile çevirerek küresel takımlara uyarlayın
Kimai sınırlamaları
- Sistemi kurmak ve çalıştırmak için bir geliştiriciye ihtiyacınız olacak
- Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz anlaşılması zor olabilir
Kimai fiyatlandırma
- KImai, bağışa dayalı ücretsiz bir platformdur
Kimai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5 yorum)
- Capterra: 3,6/5 (7 yorum)
7. Tick
Tick, takımların daha karlı projeler yürütmesine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir zaman takibi yazılımı ve RescueTime alternatifidir. Sezgisel platform, Mac, iOS ve Android, Apple Watch ve Chrome için zaman takibi ile platformlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışır ve çalışanların masalarında veya hareket halindeyken zamanlarını kaydetmelerine olanak tanır.
Takım üyeleri bir düğmeye tıklayarak zamanlarını kaydedebilir, ardından zaman girdilerini gönderebilir, müşterilere fatura kesebilir ve verimlilik düşüşlerini inceleyebilir.
En iyi özellikleri işaretleyin
- Basecamp içindeki otomatik görev izleme özelliğinden yararlanın
- Her zaman kaydına daha ayrıntılı bilgi eklemek için notlar ekleyin
- Çalışma günü boyunca çoklu görev yapıyorsanız, birden fazla zamanlayıcı arasında anahtar
- Projeleri ve görev bütçelerini görüntüleyerek, her bir göreve uygun miktarda zaman ayırıp ayırmadığınız konusunda anında geri bildirim alın
Sınırlamalar
- Diğer zaman takibi platformları kadar çok entegrasyon sunmaz
- Özelleştirme özelliklerinin sayısı yeni kullanıcılar için çok fazla olabilir
Tick fiyatlandırma
- Bir proje: Sınırsız kullanıcı için ücretsiz
- 10 proje: Sınırsız kullanıcı için aylık 19 $
- 30 proje: Sınırsız kullanıcı için aylık 49 ABD doları
- 60 proje: Sınırsız kullanıcı için aylık 79 $
- Sınırsız proje: Sınırsız kullanıcı için aylık 149 $
Değerlendirme ve yorumları işaretleyin
- G2: 4,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.400+ yorum)
8. Harvest
Harvest, faturalar oluşturmak, raporlar oluşturmak, bütçeleri izlemek ve maliyetleri takip etmek için kullanımı kolay bir zaman izleme platformudur. Uygulama, Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero ve Stripe gibi muhasebe ve proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Ayrıca, Harvest, özelleştirilebilir izinler, takım kapasitesi ve tahminleri hakkında içgörüler ve tüm projeler için görsel raporlama ile büyük kurumsal takımları kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Harvest'ın en iyi özellikleri
- Takımınıza saatleri düzenli olarak izlemelerini hatırlatmak için otomatik bildirimler oluşturun
- Projelerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için yerleşik görsel raporlardan seçim yapın
- Takımınızın kapasitesini görselleştirerek kimin fazla çalıştığını anlayın (tükenmişlik hissi oluşmadan önleyin)
- Çalışanların zamanını daha ayrıntılı olarak incelemek için filtreler ayarlayın
Harvest sınırlamaları
- Arama özelliği sıkıcı olabilir
- Platform, günlük görünüm sunar, ancak haftalık veya aylık takvim görünümü de faydalı olabilir
Harvest fiyatlandırması
- Ücretsiz: Bir koltuk ve iki proje için aylık 0 $
- Pro: Sınırsız koltuk ve sınırsız proje için kullanıcı başına aylık 10,80 $
Harvest puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)
9. ActivTrak
ActivTrak, küçük işletmelerin ve küresel kurumsal şirketlerin çalışanlarının verimliliğini artırmasına yardımcı olur. RescueTime'ın bir alternatifi olan ActivTrak'ın anahtar özellikleri arasında uygulama ve web sitesi kullanım izleyici, verimlilik gösterge panelleri, verimli ve verimsiz faaliyetlerin günlük dökümü ve çevrimdışı verileri otomatik olarak kaydetmek için takvim entegrasyonu bulunur.
Nihai hedef? Çalışanların tükenmesini önlerken işgücü yönetimini kolaylaştırmak.
ActivTrak'ın en iyi özellikleri
- Karşılaştırmalar ve hedeflerden yararlanarak takımınızın en iyi çeyreğinin genellikle neler başarabileceğini anlayın
- Genel bakış gösterge paneli ile işyerindeki dikkat dağıtıcı unsurları ve darboğazları belirleyin
- Konum bilgileri aracını kullanarak optimize edilmiş hibrit iş politikaları geliştirin
- Etki analizi özelliği ile organizasyonel değişiklikleri (örneğin dört günlük çalışma haftası denemesi) anlayın
ActivTrak sınırlamaları
- Bazı izleme özellikleri (sınıflandırmalar gibi) manuel olarak kaydedilmelidir
- Zaman ve proje izleme arayüzü yeni kullanıcılar için çok karmaşık olabilir
ActivTrak fiyatlandırması
- Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ActivTrak puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)
10. Time Doctor
Time Doctor, 14 günlük deneme sürümüyle birlikte gelen, kullanımı kolay bir zaman takibi ve verimlilik platformudur. Yöneticiler, çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini analiz edebilir, donanım veya bağlantı sorunlarını anlayabilir ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlayabilir, bu da onu RescueTime'ın iyi bir alternatifi haline getirir.
Molaları, çalışanların iş programlarını ve izin taleplerini analiz edebilirsiniz. Ayrıca, masaüstü uygulaması Windows ve Mac cihazlarla sorunsuz bir şekilde çalışarak çevrimdışı işleri de kaydeder.
Time Doctor'un en iyi özellikleri
- Zaman çizelgesi raporu ile günlük iş akışlarının dökümünü alın
- Görev yönetimi araçlarıyla her projeye ne kadar zaman harcandığını anlayın
- Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak özel raporlar oluşturun
- Verimli, verimsiz, manuel ve mobil filtrelerle çalışanların verimliliğini anlayın
Time Doctor sınırlamaları
- Mobil uygulamada masaüstü uygulamasında sunulan bazı özellikler yoktur
- Bazı bildirimler çalışanların verimliliğini bozabilir
Time Doctor fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 5,90 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,40 $
- Premium: 16,70 $/ay kullanıcı başına
Time Doctor puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)
İşiniz için En İyi RescueTime Alternatif Çözümünü Seçin
Takımların daha verimli çalışmasına yardımcı olmanın en iyi yolu zaman takibidir. Zaman takip yazılımı, işyerindeki darboğazları belirlemeye, doğru zaman tahminleri oluşturmaya, çalışanların tükenmişliğini önlemeye ve daha karlı projeler yürütmeye yardımcı olabilir. ?
ClickUp'ın zaman takibi özelliği, takımların çalışma haftasında değerli saatlerden tasarruf etmesine yardımcı olur. Ayrıca ClickUp, favori araçlarınızla entegre olur, ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturur ve harcanan zamanı zaman hedefleriyle otomatik olarak karşılaştırır. ClickUp'ın takımınızı nasıl verimli hale getirebileceğini görmek için bugün kaydolun.