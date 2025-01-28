2025'te Zaman Takibi için En İyi 10 RescueTime Alternatifi

Zaman paradır: Tasarruf etmek istiyorsanız, ilk adım zamanın nereye gittiğini anlamaktır. Bütçe izleme, fonların nasıl daha verimli kullanılacağını belirlemeye yardımcı olduğu gibi, zaman takibi yazılımı da tahmin ettiğiniz gibi zamanı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. ?

Saat 5'e geldiğinde "Zaman nereye gitti?" diye düşündüyseniz, bir zaman takibi uygulaması kullanmanız gerekir.

RescueTime gibi birçok otomatik zaman takibi yazılımı, saatleri kaydetmenize, müşterilere faturalandırılabilir raporlar göndermenize ve projelerin gerçekte ne kadar sürdüğünü ölçmen ize yardımcı olur. Ancak bu anahtar özelliklere rağmen, bu araçlar arasında birçok fark vardır ve RescueTime de dahil olmak üzere.

Zaman takibi yazılımı söz konusu olduğunda kolay seçeneğe razı olmak yerine, benzersiz durumunuza en uygun zaman yönetimi aracını arayın. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var, ancak neyse ki, herhangi bir iş veya takım için en iyi 10 RescueTime alternatifini size sunmak için pazarı taradık.

RescueTime alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

RescueTime alternatifi için gereksinimleriniz, özel ihtiyaçlarınıza veya iş uygulamalarınıza göre değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte, en iyi zaman takibi yazılımı şu anahtar özelliklerle birlikte gelir:

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

Raporlama: Doğru zaman yönetimi araçları, zamanınızı nasıl geçirdiğinize dair raporları dışa aktarmanıza olanak tanır. Bu raporlar, faturalandırılabilir saatlerin kaydı için müşterilere veya çalışanların izlenmesi veya zaman kartlarının gönderimi için üst yönetime gönderilebilir

Not alma: En iyi En iyi zaman yönetimi yazılımı , gelecekte proje yönetimini iyileştirmenize yardımcı olur. Nasıl? Platform, belirli görevlerin neden ayrılan süreden daha kısa/uzun sürdüğünü açıklamaya yardımcı olacak notlar eklemenize izin vermelidir

Müşteriye göre gruplandırma: Doğru araç, zaman girdilerini müşterilere atamanıza olanak tanıyarak faturalandırılabilir işleri izlemeyi kolaylaştırmalıdır. Saatlik değil proje bazında fiyatlandırma yapıyorsanız, zaman takibi gelecekte daha iyi tahminler oluşturmanıza yardımcı olur (ve projeler için eksik ücretlendirme yaparsanız sizi uyarır)

Her cihazla uyumludur: Doğru zaman takibi çözümü, masaüstü, tablet ve mobil cihazlarla uyumlu olacak ve takım üyelerinin hareket halindeyken zamanlarını takip etmelerine olanak sağlayacaktır

en İyi 10 RescueTime Alternatifi

Kuruluşunuzun giderleri takip etmesine ve daha verimli çalışmasına yardımcı olacak bir zaman takibi aracı mı arıyorsunuz? Aşağıda, iş gününüzden daha fazla zaman kazanmak için RescueTime'ın en iyi 10 alternatifini inceliyoruz. ?

ClickUp'taki global zamanlayıcı ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

ClickUp, 800.000'den fazla takımın daha verimli çalışmasına yardımcı olan hepsi bir arada verimlilik platformudur. Bu hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı, çeşitli görevlere harcanan zamanı kolayca belgelemek, notlar eklemek ve verimliliğinizin tam bir resmini görmek için zaman raporlarını görüntülemek için yerel zaman takibi özelliğini içerir. ?

ClickUp'ın ücretsiz Chrome uzantısı ile global zamanlayıcı herhangi bir cihazdan başlatılabilir veya durdurulabilir. Takımlar etiket ekleyebilir, zaman girdilerini düzenleyebilir ve filtreleyebilir, hatta göreve veya alt görev düzeyine göre zamanı görüntüleyebilir. Zaman çizelgeleriniz için ClickUp'ı kullanmanın yanı sıra, kolay faturalandırma için faturalandırılabilir saatlerinizi de işaretleyebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Zaman Yönetimi Planı şablonu ile önemli son teslim tarihlerine ulaşmak için bir plan yapabilirsiniz. İş yükünüzü dengede tutmak ve hedeflerinizi yolunda tutmak için görevlerinizi önceliklendirin ve gününüzü planlayın.

Son olarak, kullanıcılar ClickUp Hedefleri'ni kullanarak gelecekteki projeler için zaman tahminleri ve ölçülebilir hedefler belirleyebilir. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor ve Timecamp gibi diğer zaman takibi uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde senkronize olur, böylece tüm takip ettiğiniz zamanı tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz

Gün, hafta, ay veya özel aralıklarla ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturun

Birikmiş zaman takibi ile tüm kuruluşunuz için tek bir görev veya tüm bir proje için harcanan toplam zamanı hesaplayın

Her proje için harcanan zamanı zaman hedefleriyle kolayca karşılaştırın

Faturalandırılabilir zaman özelliğini kullanarak faturaları daha hızlı oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelleştirme seçeneği yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir

Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Hubstaff

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, kuruluşların iş günlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir işgücü yönetim platformudur. Yerleşik çalışan zaman takibi uygulaması ile yönetici takımları, uzaktan, hibrit veya ofis içi çalışanların maaş bordrosu saatlerini takip edebilir. Ayrıca, kaydedilen saatler doğrudan faturalara eklenir, böylece çalışanların maaş bordrosu veya müşteri faturalandırması için harcanan zaman azalır.

Yerleşik uygulamalarıyla çalışanlar, Apple veya Android cihazlarından hareket halindeyken zamanlarını kaydedebilir.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

İş arkadaşlarınızın zamanlarını nasıl geçirdiklerini gösteren raporları kolayca oluşturun

İzin taleplerini ve molaları onaylayın

Tarih, müşteri veya projeye göre saatlerin dökümünü içeren zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturun

Zaman izleme aracınızı PayPal, Payoneer, Wise ve Bitwage ile entegre ederek zaman kayıtlarına göre maaş bordrosunu otomatik olarak çalıştırın

Hubstaff sınırlamaları

Dahili gösterge paneli, yeni kullanıcılar için gezinmesi zor olabilir

Tüm bordro platformlarıyla entegre değildir

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Grow: 7,50 $/ay kullanıcı başına

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)

3. DeskTime

deskTime aracılığıyla

DeskTime, hepsi bir arada zaman takip ve iş gücü yönetim platformudur. Web tabanlı çözüm, vardiya, devamsızlık ve izin taleplerini organize ederek takım yönetimini otomatikleştirmenize olanak tanır ve bu da onu ideal bir RescueTime alternatifi haline getirir.

Otomatik zaman izleyici, çalışanlar bilgisayarlarını açtıkları anda çalışmaya başlar ve insan hatalarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, yerleşik raporlar proje maliyetlerini tahmin etmeye ve iç kaynakları atamaya yardımcı olur.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Hibrit veya uzaktan çalışan takımlar için vardiyaları atayın ve devamsızlıkları denetleyin

URL ve belge başlığı izleme ile iş ilerlemesini denetleyin

Otomatik zaman takibi (çalışanlar bilgisayarlarını açtıkları anda çalışmaya başlar) veya manuel zaman takibi (çevrimdışı saatlerin de kaydedildiğinden emin olmak için) özelliklerinden yararlanın

Performans değerlendirme ve verimlilik araçlarıyla takımınızın en iyi performans gösteren üyelerini belirleyin

DeskTime sınırlamaları

Platform, bu alanda diğer zaman takipçileri kadar çok entegrasyona sahip değildir

Bazı çalışanlar, verimlilik araçlarının zaman takibi ile mikro yönetim arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını düşünebilir

DeskTime fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 20 $

DeskTime puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

4. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp, yöneticilerin saniyeler içinde zaman çizelgeleri ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan bir zaman izleme uygulamasıdır. Bu uygulama, çalışanların devamlılığını kolayca izler, proje karlılığını analiz eder ve faturalandırılabilir saatleri kaydeder. Ayrıca, verimlilik düşüşlerini gidermek için takımınızın günlük alışkanlıklarını gerçek zamanlı olarak analiz edebilirsiniz.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Coğrafi sınırlama aracıyla hareket halindeyken zamanı takip edin

Kiosk özelliğini kullanarak iş gününe giriş ve çıkış yapın

Çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini daha iyi anlamak için her zaman kaydına etiketler ekleyin

Zaman çizelgesi onaylama özelliği ile bordro işlemlerine daha az zaman ayırın

TimeCamp sınırlamaları

Çalışanlar, platformun tarama ve arama alışkanlıklarını izleme yeteneği konusunda endişeli olabilir

Yeni kullanıcılar için zaman kayıtlarını manuel olarak ayarlamak zor olabilir

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm : Kullanıcı başına aylık 0 $

Başlangıç: 2,99 $/ay kullanıcı başına

Temel: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,7 (500+ yorum)

5. ManicTime

manicTime aracılığıyla

ManicTime, kullanıcıların iş saatlerini otomatik olarak izlemelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmettir. İndirilebilir bir platform olarak, bilgisayarınızdaki tüm verileri kaydeder ve çevrimiçi olmadığınızda bile zamanı izlemenizi sağlar. Buradan kolayca zaman raporları oluşturabilir ve Excel veya başka bir platforma aktarabilirsiniz.

ManicTime'ın en iyi özellikleri

Çevrimdışı olduğunuzda bile zamanınızı otomatik olarak takip edin

Verilerinize göre işyeri etkinliklerini otomatik olarak oluşturun (örneğin, Instagram, Facebook veya diğer sosyal medya kaydırmalarını otomatik olarak "tarama" olarak kaydedebilirsiniz)

Verilerinizi Jira veya GitHub gibi diğer platformlarla entegre edin

Şirket genelinde raporlar oluşturmak için ManicTime Sunucu özelliğini kullanın

ManicTime sınırlamaları

Arama özelliğini birden fazla gün için kullanamazsınız

Etiketleri cihazlar arasında otomatik olarak senkronize etmek zor olabilir

ManicTime fiyatlandırması

Lisans: Aylık 67 $'dan başlayan fiyatlarla

Bulut Aboneliği Standart Plan: Aylık 7 $'dan başlayan fiyatlarla

Bulut Aboneliği Ultimate Plan: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

ManicTime puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

6. Kimai

via Kimai

Kimai, çalışanların çalışma saatlerini kaydetmek ve analiz etmek için oluşturulmuş, özelleştirilebilir, açık kaynaklı bir platformdur. Bu RescueTime alternatif platformu, ücretsiz SSL sertifikası, özel alanlar, görev planlama ve gider yönetimi ile birlikte gelir. Ayrıca, zaman kayıtlarını, müşterileri ve her proje veya görev için harcanan zamanı analiz ederek görev yönetimini kolaylaştırır.

Kimai'nin en iyi özellikleri

PDF, DOCX, HTML, XLSX ve ODS biçimlerindeki şablonlarla faturalandırmada zaman kazanın

Kapsamlı JSON API ile favori zaman takip uygulamanızla entegre edin

Eklentilerle platformu benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Platformu 30'dan fazla dile çevirerek küresel takımlara uyarlayın

Kimai sınırlamaları

Sistemi kurmak ve çalıştırmak için bir geliştiriciye ihtiyacınız olacak

Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz anlaşılması zor olabilir

Kimai fiyatlandırma

KImai, bağışa dayalı ücretsiz bir platformdur

Kimai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5 yorum)

Capterra: 3,6/5 (7 yorum)

7. Tick

via Tick

Tick, takımların daha karlı projeler yürütmesine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir zaman takibi yazılımı ve RescueTime alternatifidir. Sezgisel platform, Mac, iOS ve Android, Apple Watch ve Chrome için zaman takibi ile platformlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışır ve çalışanların masalarında veya hareket halindeyken zamanlarını kaydetmelerine olanak tanır.

Takım üyeleri bir düğmeye tıklayarak zamanlarını kaydedebilir, ardından zaman girdilerini gönderebilir, müşterilere fatura kesebilir ve verimlilik düşüşlerini inceleyebilir.

En iyi özellikleri işaretleyin

Basecamp içindeki otomatik görev izleme özelliğinden yararlanın

Her zaman kaydına daha ayrıntılı bilgi eklemek için notlar ekleyin

Çalışma günü boyunca çoklu görev yapıyorsanız, birden fazla zamanlayıcı arasında anahtar

Projeleri ve görev bütçelerini görüntüleyerek, her bir göreve uygun miktarda zaman ayırıp ayırmadığınız konusunda anında geri bildirim alın

Sınırlamalar

Diğer zaman takibi platformları kadar çok entegrasyon sunmaz

Özelleştirme özelliklerinin sayısı yeni kullanıcılar için çok fazla olabilir

Tick fiyatlandırma

Bir proje: Sınırsız kullanıcı için ücretsiz

10 proje: Sınırsız kullanıcı için aylık 19 $

30 proje: Sınırsız kullanıcı için aylık 49 ABD doları

60 proje: Sınırsız kullanıcı için aylık 79 $

Sınırsız proje: Sınırsız kullanıcı için aylık 149 $

Değerlendirme ve yorumları işaretleyin

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400+ yorum)

8. Harvest

harvest aracılığıyla

Harvest, faturalar oluşturmak, raporlar oluşturmak, bütçeleri izlemek ve maliyetleri takip etmek için kullanımı kolay bir zaman izleme platformudur. Uygulama, Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero ve Stripe gibi muhasebe ve proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Ayrıca, Harvest, özelleştirilebilir izinler, takım kapasitesi ve tahminleri hakkında içgörüler ve tüm projeler için görsel raporlama ile büyük kurumsal takımları kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Takımınıza saatleri düzenli olarak izlemelerini hatırlatmak için otomatik bildirimler oluşturun

Projelerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için yerleşik görsel raporlardan seçim yapın

Takımınızın kapasitesini görselleştirerek kimin fazla çalıştığını anlayın (tükenmişlik hissi oluşmadan önleyin)

Çalışanların zamanını daha ayrıntılı olarak incelemek için filtreler ayarlayın

Harvest sınırlamaları

Arama özelliği sıkıcı olabilir

Platform, günlük görünüm sunar, ancak haftalık veya aylık takvim görünümü de faydalı olabilir

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz: Bir koltuk ve iki proje için aylık 0 $

Pro: Sınırsız koltuk ve sınırsız proje için kullanıcı başına aylık 10,80 $

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

9. ActivTrak

activTrak aracılığıyla

ActivTrak, küçük işletmelerin ve küresel kurumsal şirketlerin çalışanlarının verimliliğini artırmasına yardımcı olur. RescueTime'ın bir alternatifi olan ActivTrak'ın anahtar özellikleri arasında uygulama ve web sitesi kullanım izleyici, verimlilik gösterge panelleri, verimli ve verimsiz faaliyetlerin günlük dökümü ve çevrimdışı verileri otomatik olarak kaydetmek için takvim entegrasyonu bulunur.

Nihai hedef? Çalışanların tükenmesini önlerken işgücü yönetimini kolaylaştırmak.

ActivTrak'ın en iyi özellikleri

Karşılaştırmalar ve hedeflerden yararlanarak takımınızın en iyi çeyreğinin genellikle neler başarabileceğini anlayın

Genel bakış gösterge paneli ile işyerindeki dikkat dağıtıcı unsurları ve darboğazları belirleyin

Konum bilgileri aracını kullanarak optimize edilmiş hibrit iş politikaları geliştirin

Etki analizi özelliği ile organizasyonel değişiklikleri (örneğin dört günlük çalışma haftası denemesi) anlayın

ActivTrak sınırlamaları

Bazı izleme özellikleri (sınıflandırmalar gibi) manuel olarak kaydedilmelidir

Zaman ve proje izleme arayüzü yeni kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

ActivTrak fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Essentials: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ActivTrak puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

10. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, 14 günlük deneme sürümüyle birlikte gelen, kullanımı kolay bir zaman takibi ve verimlilik platformudur. Yöneticiler, çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini analiz edebilir, donanım veya bağlantı sorunlarını anlayabilir ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlayabilir, bu da onu RescueTime'ın iyi bir alternatifi haline getirir.

Molaları, çalışanların iş programlarını ve izin taleplerini analiz edebilirsiniz. Ayrıca, masaüstü uygulaması Windows ve Mac cihazlarla sorunsuz bir şekilde çalışarak çevrimdışı işleri de kaydeder.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Zaman çizelgesi raporu ile günlük iş akışlarının dökümünü alın

Görev yönetimi araçlarıyla her projeye ne kadar zaman harcandığını anlayın

Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak özel raporlar oluşturun

Verimli, verimsiz, manuel ve mobil filtrelerle çalışanların verimliliğini anlayın

Time Doctor sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü uygulamasında sunulan bazı özellikler yoktur

Bazı bildirimler çalışanların verimliliğini bozabilir

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5,90 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Premium: 16,70 $/ay kullanıcı başına

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

İşiniz için En İyi RescueTime Alternatif Çözümünü Seçin

Takımların daha verimli çalışmasına yardımcı olmanın en iyi yolu zaman takibidir. Zaman takip yazılımı, işyerindeki darboğazları belirlemeye, doğru zaman tahminleri oluşturmaya, çalışanların tükenmişliğini önlemeye ve daha karlı projeler yürütmeye yardımcı olabilir. ?

ClickUp'ın zaman takibi özelliği, takımların çalışma haftasında değerli saatlerden tasarruf etmesine yardımcı olur. Ayrıca ClickUp, favori araçlarınızla entegre olur, ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturur ve harcanan zamanı zaman hedefleriyle otomatik olarak karşılaştırır. ClickUp'ın takımınızı nasıl verimli hale getirebileceğini görmek için bugün kaydolun.