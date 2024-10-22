2025'te Projeler için 10 PERT Grafik Oluşturucu Yazılımı

Siz veya takımınız proje yönetimi ve izleme için PERT grafikleri gibi araçlara güveniyorsanız, diyagram yazılımı olmazsa olmazdır. Bu son derece görsel ş Akışı diyagramları, proje değerlendirme ve analizini çocuk oyuncağı haline getirir. ?

PERT grafik şablonları ve yazılımları, diyagramları daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece projeleriniz mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilebilir. Takımınızın değerli zamanından tasarruf etmenizi sağlar, darboğazları veya aksaklıkları önler ve baştan sona verimliliğinizi en üst düzeye çıkarır. Ancak projeniz için en iyi PERT grafik aracını nasıl bulabilirsiniz? İşte burada devreye giriyoruz.

Herhangi bir PERT diyagramının anahtar özelliklerini inceleyin ve proje yönetimi için en iyi 10 PERT grafik yazılımının ayrıntılı karşılaştırmasına erişin.

Bir PERT Grafik Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

PERT grafikleri veya Proje Değerlendirme İnceleme Tekniği diyagramları, proje zaman çizelgelerini görsel olarak temsil eder. Karmaşık projeleri, basit yol haritası planlama ve yönetimi için tek tek görevlere ayırır.

Anahtar, takımınızın beyin fırtınası aşamasında görselleştirme tekniği olarak veya baştan sona yol haritası olarak kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın, PERT diyagramlarıyla uyumlu mükemmel proje yönetimi aracını bulmaktır.

Projeleriniz için bir PERT grafiği şablonu veya aracı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

Daha iyi proje planlama ve analizi için çeşitli proje yönetimi ve süreç iyileştirme araçları

Proje kaynaklarını korumak için bütçe dostu

Diğer cihazlarla uyumluluk

Diğer proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar

Kurulum sürecini hızlandırmak için özelleştirilebilir PERT grafik şablonları

Her şeyi zamanında ve bütçe içinde tutmak için proje takvimi, dönüm noktası ve görev izleme özellikleri

Takım üyelerinizin daha hızlı birlikte çalışmasına yardımcı olacak gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği özellikleri

Kullanabileceğiniz en iyi 10 PERT grafiği yazılımı

Düzinelerce veri görselleştirme aracını incelemek, akıcı bir ş Akışı'nın parçası değildir. Özellikle de önemli proje görevleri sizi bekliyorsa.

Sizin için zor kısmı hallettik ve piyasadaki en iyi 10 PERT grafik yazılımı aracını seçtik. Anahtar özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve yorumlarını karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçin.

Beyaz Tahtanızdaki herhangi bir şekil veya medya arasında bağlantılar çizerek ClickUp'ta akış şemanızı oluşturun

ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir dinamik platformda bir araya getirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada verimlilik yazılımıdır. 15'ten fazla esnek görünüm, özelleştirilebilir gösterge panelleri, belgeler ve daha fazlası doğrudan araca entegre edilmiş olan bu yazılım, sektörler arasında karmaşık projeleri yöneten takımlar için ideal çözümdür.

ClickUp, yüzlerce zengin proje yönetimi özelliği ve proje zaman çizelgenizi görselleştirmenin birden fazla yolu ile PERT grafiği oluşturmayı kolaylaştırır. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla çakışmadan diyagramınızı oluşturun, ardından tahtanızdaki herhangi bir nesneyi doğrudan eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürerek fikirlerinizi hayata geçirin.

Zihin haritalamayı daha mı seviyorsunuz? Sorun değil. ClickUp Zihin Haritaları, görevler ve fikirler arasındaki ilişkileri çizerek saniyeler içinde kavramlar oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp, akış şeması şablonları, site haritası şablonları ve ClickUp PERT Grafik Şablonu dahil olmak üzere her türlü kullanım için kapsamlı bir Şablon Kitaplığı sunar. Çok yönlü, özelleştirilebilir ve en önemlisi tamamen ücretsizdir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive ve GitHub gibi 1.000'den fazla diğer proje yönetimi aracıyla entegrasyonlar

Görev bağımlılıkları oluşturmak, rutin görevleri tamamlamak ve gereksiz işleri ortadan kaldırmak için 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon

PERT Grafiklerinden basit Gantt grafiklerine kadar her şey için 1.000'den fazla şablon

Birden fazla görünüm, projenizin zaman çerçevesini, bireysel görevlere yönelik ilerlemeyi, takım üyelerinin verimliliğini ve daha fazlasını izler

Özel gösterge panelleri ve paydaşlar, takım üyeleri, proje yöneticileri ve diğer önemli taraflar için paylaşım seçenekleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın gelişmiş özelliklerini öğrenmek biraz zaman alabilir

ClickUp AI, Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan kullanıcıları için mevcut değildir, ancak ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Edraw Max

edraw Max aracılığıyla

Edraw Max, Wondershare'in bir diyagram oluşturma aracıdır. Bu yazılım, profesyonel görünümlü PERT grafikleri, ağ diyagramları, akış şemaları veya iş sunumları oluşturmayı kolaylaştırır.

Edraw Max PERT grafik oluşturucu, projenizin her yönünü yönetmenize yardımcı olmak için kritik yol yöntemini (CPM) kullanır. Görevleri planlamak, projeleri izlemek, darboğazları önlemek ve takımınızın programına uymasını sağlamak için kullanın.

Edraw Max'in en iyi özellikleri

PERT grafikleri, Kanban panoları, Gantt grafikleri, ağ diyagramları, iş kırılım yapısı grafikleri, yazılım geliştirme diyagramları, çubuk grafikler ve daha fazlası için 200'den fazla şablon türü

Windows, macOS, Linux ve çoğu tarayıcıyla uyumludur

SVG vektörleri oluşturarak, PNG veya JPG görüntüleri ekleyerek ve renk kodlu düğümler kullanarak PERT grafiklerinizi görsel olarak çekici hale getirin

Proje ilerlemesini izleyin, zaman tahminlerini güncelleyin, görevler arasındaki bağımlılıkları yönetin ve projenizin baştan sona sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın

Edraw Max sınırlamaları

Bazı incelemelerde, Edraw Max'ın tek bir abonelikle birden fazla bilgisayara yüklenemediğinden bahsedilmektedir

Bazı kullanıcılar görüntüleri ve simgeleri ölçeklendirmede zorluk yaşıyor

Edraw Max fiyatlandırması

Bireysel abonelik: 99 $/yıl

Bireysel ömür boyu plan: 198 $ tek seferlik ödeme

Bireysel ömür boyu paket planı: 245 $ tek seferlik ücret

Takım aboneliği: Kullanıcı başına yıllık 119 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Edraw Max puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

3. Creately

via Creately

Creately, PERT grafik oluşturma için iyi çalışan bir görsel işbirliği yazılımıdır. Platformdaki çeşitli çerçeveler ve şablonları kullanarak fikir oluşturma, planlama aşamaları, uygulama, teslimat ve inceleme süreçlerini hızla geçin.

Takımlar Creately'yi beyin fırtınası yapmak, projeleri yönetmek, bilgileri kaydetmek, bitiş tarihlerini izlemek ve karmaşık belgeler için görsel çerçeveler oluşturmak için kullanabilir.

Creately'nin en iyi özellikleri

Yüzlerce şablon, başlangıç için yararlı PERT grafik örnekleri dahil olmak üzere proje yönetimi için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar

Slack, Confluence ve Google Drive ile entegrasyonlar, işleri merkezileştirmeye yardımcı olur

Akıllı görsel tuval, takımların yaratıcı özgürlükle fikir ve bilgi paylaşımı için özelleştirilebilir bir alan sağlar

Gelişmiş özellikler, tahmini süreleri ve son teslim tarihlerini belirlemenize, kaynakları tahsis etmenize ve beceri setlerini izlemenize olanak tanır

Creately sınırlamaları

Bazı incelemelerde, görüntülerin ve belgelerin doğru şekilde kaydedilememesi veya klasörlerden kaybolmasıyla ilgili sorunlardan bahsedilmektedir

Ücretsiz plan, gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz ve 5 GB depolama ile sınırlıdır

Creately fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Sınırsız kullanıcı için aylık 149 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Creately puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

4. SmartDraw

smartDraw aracılığıyla

SmartDraw, kurumsal düzeyde işlevselliğe sahip büyük ölçekli projeler için bir diyagram oluşturma aracıdır. PERT grafikleri, süreç haritalama, iş akışı planlama ve daha fazlası için şablonlar, araçlar ve semboller içerir.

Takımlar, SmartDraw'u kullanarak proje ilerlemesini takip edebilir ve mevcut verilerden diyagramlar oluşturabilir, böylece uzun vadede zaman ve paradan tasarruf edebilir. Bunu zaten denemiş olanlar için birçok harika SmartDraw alternatifi bulunmaktadır. ?

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

Temel PERT grafik oluşturucu, projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve aradaki çeşitli proje görevlerini içeren bir şablon sunar

Pazarlamadan mühendisliğe kadar uzanan sektörler için 1.000'den fazla diyagram şablonu

Microsoft Office, Google Çalışma Alanı ve daha fazlasıyla entegrasyonlar

Visio içe ve dışa aktarma fonksiyonu

SmartDraw sınırlamaları

Kullanıcı yorumları, sık sık çökme ve bunun sonucunda iş kaybı olduğunu bildiriyor

İncelemelerde, temel PERT şablonunu geliştirmek için özelleştirme, renk, kenarlık ve diğer görsel araçların eksikliğinden bahsedilmektedir

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel: 9,95 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (en az üç kullanıcı)

Site: Kurumsal kullanıcılar için yıllık 2.995 $

SmartDraw puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

5. MindOnMap

mindOnMap aracılığıyla

MindOnMap, yerleşik bir PERT Grafik Oluşturucuya sahip basit bir zihin haritalama aracıdır. Yaratıcılığı teşvik etmek ve basit görseller ve tarayıcı tabanlı bir platformla profesyonel ve kişisel fikirleri hayata geçirmek için tasarlanmıştır.

MindOnMap ayrıca, tamamlanan PERT grafiklerini iş arkadaşlarınız ve ekip arkadaşlarınızla paylaşmanıza, görevleri dağıtmanıza ve karmaşık projeleri basitleştirilmiş, yaratıcı bir alanda izlemenize olanak tanır.

MindOnMap'in en iyi özellikleri

PERT grafiklerini PDF, PNG, JPG ve SVG dosyaları olarak dışa aktarın, takımınız ve paydaşlarınızla paylaşımı kolaylaştırın

Geçmiş özelliği, daha önce oluşturulan PERT grafiklerini referansınız için kaydeder

Yuvarlak ve dikdörtgen PERT grafik düğüm şekilleri ve ekstra çeşitlilik için özel MindOnMap şekilleri kullanın

Özelleştirilebilir metinlerle farklı oklar kullanarak dönüm noktalarını birbirine bağlayın, böylece her görevi ve alt görevi tanımlayabilirsiniz

MindOnMap sınırlamaları

Ücretsiz sürümde, tüm dışa aktarımlarda özelliklere ve filigranlara sınırlı erişim vardır

Popüler platformlarda yorumların azlığı nedeniyle tipik kullanıcı deneyimini ölçmek zordur

MindOnMap fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: Kullanıcı başına aylık 10 $

Yıllık: Kullanıcı başına yıllık 120 $

MindOnMap puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

6. Miro

miro aracılığıyla

Miro, büyük takımlar ve projeler için PERT diyagram şablonu içeren bir dijital çalışma alanıdır. Tamamlanma süresini hızlandırmak için tasarlanmış yaratıcı geliştirme araçlarına erişim sunan görsel bir platformda takım üyelerinizi birbirine bağlayın.

Miro'yu kullanarak proje yönetimini optimize edin, müşteri odaklı bir kültür oluşturun ve ortak bir takım alanı sağlayın. Bunu zaten denemiş olanlar için, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok Miro alternatifi de bulunmaktadır. ✨

Miro'nun en iyi özellikleri

Panolarda gerçek zamanlı işbirliği ve serbest giriş, uzaktaki takım üyeleriyle beyin fırtınasını basitleştirir

PERT diyagram şablonunu kullanarak görevleri belirleyin, bağımlılıkları listeleyin, proje dönüm noktalarını tanımlayın ve kritik yolu belirleyin

Akış belgeleme ve zihin haritalama gibi çeşitli özellikleri kullanmak için diğer şablonları deneyin

Gerçek zamanlı veri görselleştirme, atölye kolaylaştırma ve diyagram oluşturma araçları dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi özelliğe erişin

Miro sınırlamaları

Ücretsiz plan, üç düzenlenebilir pano ile sınırlıdır ve Miro'nun çoğu özelliğine erişim sağlamaz

Proje yöneticileri ve takım liderlerinin yorumlarında, Microsoft ve Google araçlarıyla entegrasyon eksikliğinden kaynaklanan sorunlardan bahsedilmektedir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

7. Figma

figma aracılığıyla

Figma, ürün geliştirme ve tasarım takımları için bulut tabanlı bir platformdur. Proje yöneticilerinin prototipleri paylaşmasına ve takımların ürünlerini mümkün olan en kısa sürede oluşturmasına, test etmesine ve bitirmesine yardımcı olur.

Figma'nın PERT grafiği örneği, görsel bir alan kullanarak projenizin gidişatını haritalamanıza yardımcı olan basit bir şablondur. Baştan sona mükemmel görünürlük ile verimli bir iş akışı sağlamak için takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın.

Figma'nın en iyi özellikleri

Şablonla birlikte gelen Figma'nın adım adım kılavuzunu kullanarak PERT grafikleri oluşturmayı öğrenin

Sizin ve takımınızın deneyimini özelleştiren eklentilerle işlevselliği artırın

Geliştirme takımları, prototip oluşturma özelliklerini kullanarak uygulamaların akışını simüle edebilir ve tasarımlarını iyileştirebilir

Renkli proje takvimi, kullanışlı bileşenler ve özel eklentilerle proje yönetiminizi yükseltin

Figma sınırlamaları

Ücretsiz sürüm üç Figma dosyasıyla sınırlıdır ve birçok gelişmiş özellik ve şablona erişim sunmaz

Kullanıcı yorumları, Figma araçlarına alışırken öğrenme eğrisinin dik olduğunu ve bazı temel fonksiyonların eksik olduğunu belirtiyor

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 45 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 75 $

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

8. Nulab Cacoo

nulab Cacoo aracılığıyla

Nulab'ın Cacoo'su, PERT grafikleri, akış şemaları, zihin haritaları, tel kafesler ve daha fazlasını oluşturmak için mükemmel bir diyagram yazılımıdır. Beyin fırtınası ve işbirliği için tasarlanmıştır, planları ve programları takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza olanak tanır.

Cacoo, PERT şablonlarından yazılım mühendisliği diyagramlarına kadar her şeyi içeren bir şablon kitaplığına sahiptir. Tüm projelerinizi düzenli ve yolunda tutmak için kullanın.

Nulab Cacoo'nun en iyi özellikleri

Uygulama içi video ve sohbet fonksiyonları, uzaktaki takım üyeleriyle kolay işbirliği için bağlantı kurmanızı sağlar

Birden fazla kullanıcının aynı PERT grafiğini aynı anda düzenleyerek gerçek zamanlı işbirliği yapmasına olanak tanır

PERT grafiğinizin proje yaşam döngüsü boyunca nasıl değiştiğini ve büyüdüğünü izlemek için revizyon geçmişini görünüm

Cacoo'yu Nulab'ın diğer araçları Backlog, Typetalk ve Nulab Pass ile entegre edin

Nulab Cacoo sınırlamaları

Kullanıcı yorumları, görsel diyagramlar ve PERT grafikleri oluştururken gecikme olduğunu bildiriyor, bu da uzaktaki takımların işlerini yavaşlatıyor

Ücretsiz plan, birçok gelişmiş özelliğe erişim sağlamaz ve altı sayfayla sınırlıdır

Nulab Cacoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Bir kullanıcı için aylık 6 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $

Nulab Cacoo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

9. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, PERT grafikleri, beyaz tahta, diyagram ve organizasyon şemaları için görsel bir işbirliği platformudur. PERT şablonunu kullanın veya mevcut verileri içe aktarmak için mevcut bir CSV dosyasını yükleyin ve süreci hızlandırın.

Takımlar Lucidchart platformu üzerinden işbirliği yapabilir ve özelleştirilebilir salt görüntüleme ve düzenleme erişimi ile her boyuttaki karmaşık projeleri izleyebilir. Nasıl bir performans gösterdiğini merak ediyorsanız, Lucidchart ile Visio'yu karşılaştırın ve hangi diyagram oluşturma aracının daha iyi olduğunu görün. ?

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

PERT grafik oluşturucuyu kullanarak tüm takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve görselleştirin

Projelerinizi daha etkili bir şekilde değerlendirmek ve planlamak için Microsoft Excel'den mevcut PERT grafik verilerini içe aktarın

Tüm gelecek PERT grafiklerinde kullanmak üzere şablonları ve şekilleri özelleştirin ve favorilerinizi araç çubuğuna kaydedin

Takımınızın organizasyon yapısını ve süreçlerini görselleştirerek ş Akışınızı optimize edin ve projeleri daha hızlı tamamlayın

Lucidchart sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, öğrenme eğrisinin dik olduğunu ve öğreticilerin eksik olduğunu bildiriyor

Ücretsiz plan, temel özelliklerin seçimiyle ve en fazla üç belgeyle sınırlıdır

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Bir kullanıcı için aylık 7,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

10. Visual Paradigm

visual Paradigm aracılığıyla

Visual Paradigm, çevrimiçi PERT grafik aracı içeren bir sunum platformudur. Projenizin başlangıç ve bitiş tarihlerini planlamak, bağımlılıkları belirlemek, görevleri planlamak ve proje faaliyetlerini koordine etmek için kullanın.

Yazılım geliştirme takımları için tasarlanmış araçlarla Visual Paradigm, fikirlerin gereksinimlere göre oluşturulmuş doğru tasarımlara dönüştürülmesine yardımcı olabilir. Yine de, tüm beceri düzeylerinden takım üyeleri tek bir tıklama ile şekiller ve bağlayıcılar oluşturabilir ve hassas pozisyonlama için hizalama kılavuzunu kullanabilir.

Visual Paradigm'in en iyi özellikleri

Takım üyeleri, sorunsuz bir işbirliği için PERT grafiklerini ve diğer diyagramları aynı anda düzenleyebilir

PERT grafiğinizde kullanmak üzere SVG, JPG ve PNG görüntüleri yükleyerek özel şekiller ve şablonlar oluşturun

Diyagramları yazdırın veya görüntülere aktarın, işlerinizi başkalarıyla daha kolay paylaşın

Microsoft Office uygulamalarıyla entegrasyon ve Visio şablonlarını içe aktarma özelliği, ş Akışınızı hızlandırır

Visual Paradigm sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, işbirliği özelliklerinin eksikliğinden kaynaklanan kesintiye uğrayan ş Akışı'ndan bahsetmektedir

Ücretsiz sürüm, süreç grafiği oluşturucu gibi gelişmiş özelliklere erişim sağlamaz ve bir kullanıcı ile sınırlıdır

Visual Paradigm fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

Advance: Kullanıcı başına aylık 11 $

Kombinasyon: Kullanıcı başına aylık 20 $

Visual Paradigm puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (15+ yorum)

Planlamadan Uygulamaya

PERT grafik yazılımı, verimli proje yönetimi, planlama ve yürütme için gereklidir. Sezgisel şablonlar, karmaşık projeleri yönetilebilir parçalara ayırmayı, kaynakları tahsis etmeyi ve proje zaman çizelgesini görselleştirmeyi kolaylaştırır.

Bu da yetmezse, bir PERT grafiği şablonu veya aracı, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasına, ilerlemeyi izlemesine ve olası darboğazları belirlemesine yardımcı olabilir.

ClickUp ile, her türlü iş akışı diyagramını kolayca oluşturabilir ve proje ilerlemenizi görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olacak yüzlerce diğer proje yönetimi aracına erişebilirsiniz.

Neden bekliyorsunuz? Proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın. ClickUp'a bugün kaydolun —ücretsizdir! ?