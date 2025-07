Takımınız için 6 Örnek ve Şablon içeren PERT Grafik Kılavuzu

Gantt grafiklerini duydunuz, zihin haritalarını denediniz ve iyi bir akış şemasını sevdiğinizi biliyoruz... peki ya PERT grafikleri?

PERT grafikleri, zahmetli kurulum, düzenleme ve güncelleme süreçleri nedeniyle bir zamanlar zorlu bir üne sahipti. Ancak, eskiden düşündüğümüz kadar zor değiller.

Bu ş Akışı diyagramları, 1950'lerde ABD Donanması tarafından icat edildiğinden bu yana uzun bir yol kat etti. Esnek ve verimli proje yönetimi yazılımlarının yardımıyla, PERT grafikleri geri döndü. Bu diyagram stili diğer Agile yöntemlerine kıyasla daha az bilinse de, PERT grafikleri her zamankinden daha hızlı ve daha kolay yönetilebilir!

PERT grafikleri son derece görsel ve görev bağımlılıklarını belirlemek, son teslim tarihlerine uymak ve daha fazlası için çok yararlıdır! PERT grafikleri hakkında her şeyi öğrenirken bizimle birlikte okuyun. Altı yararlı PERT grafik örneği, şablon, kullanım örneği ve daha fazlasını inceleyeceğiz. 📈

PERT grafiği nedir?

Size bağırmıyoruz; PERT büyük harfle yazılmalıdır. 🙂

Program Değerlendirme İnceleme Tekniği'nin kısaltması olan PERT grafikleri, ana görevleri daha yönetilebilir eylem öğelerine ayırır ve bunları proje zaman çizelgenizde grafiksel olarak düzenler.

ClickUp'ta projeleri, fikirleri veya mevcut görevleri planlayın ve düzenleyin, en iyi görsel taslağı elde edin

PERT grafiğinizin karmaşıklığı, kritik yolunuzdaki proje dönüm noktalarının sayısı ve her görevi tamamlamak için ayarlanan tahmini süreye bağlıdır.

Bir dakika, kritik yol nedir?

Kritik yol yöntemi (CPM), bir projeyi tamamlamak için gerekli olan temel görevlere odaklanan popüler bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Kritik yolunuzu belirlemek, programın çok gerisinde kalan veya başlaması bile çok karmaşık görünen projeler için faydalıdır.

Projenizin tamamlanması için hayati önem taşıyan mutlak gerekli öğeleri belirleyerek ve bunları bir PERT grafiğinde düzenleyerek, takımınız yönünü bulur. 🧭

PERT grafiğinin dört bileşeni

Zihin haritaları gibi, PERT grafiğinizdeki her görev de net bir hedef veya konu ile açıkça bağlantılıdır, ancak PERT grafiklerini ayıran dört anahtar bileşen vardır:

Düğümler (etkinlikler veya dönüm noktaları): Düğümler, bir projenin önemli noktalarını, örneğin bir görevin başlangıcı veya tamamlanması gibi, işaretler. Daireler veya dikdörtgenler ile gösterilirler Oklar (görevler veya faaliyetler): Düğümler arasındaki oklar, tamamlanması gereken görevleri veya faaliyetleri temsil eder. Okların yönü, görevlerin bağımlılıklarını gösterir Bağımlılıklar (Öncü ve Sonucu İlişkileri): Bunlar, görevlerin gerçekleştirilmesi gereken sırayı tanımlar. Bazı görevler, başlamadan önce diğer görevlerin tamamlanmasına bağlıdır Zaman tahminleri: PERT, beklenen süreyi hesaplamak için her görev için 3 zaman tahmini kullanır: İyimser Zaman (O): Bir görevi tamamlamak için mümkün olan en kısa süre Kötümser Zaman (P): Bir görevi tamamlamak için mümkün olan en uzun süre En Olası Zaman (M): Bir görevi tamamlamak için beklenen sürenin en iyi tahmini İyimser Süre (O): Bir görevi tamamlamak için mümkün olan en kısa süre Karamsar Süre (P): Bir görevi tamamlamak için mümkün olan en uzun süre En Olası Zaman (M): Bir görevi tamamlamak için beklenen en iyi zaman tahmini

İyimser Süre (O): Bir görevi tamamlamak için mümkün olan en kısa süre

Kötümser Süre (P): Bir görevi tamamlamak için mümkün olan en uzun süre

En Olası Zaman (M): Bir görevi tamamlamak için beklenen en iyi zaman tahmini

Böylece, PERT grafiğinizde her görev için ayrılan süreyi topladığınızda, projenizin tamamlanması için ne kadar süre gerekeceği konusunda net bir fikre sahip olursunuz. 🙌🏼

Kendi PERT grafiklerinizi oluşturmaya hazır mısınız? Yolculuğunuza başlamak için altı PERT grafik örneğimiz var. 🗺

clickUp, LucidChart, Adobe ve Smart Draw'da 6 PERT Grafik Örneği

Güzel bir nane kabuğu gibi, PERT grafikleri her şekil ve boyutta olabilir, ancak hangi formda olursa olsun temel unsurları aynı kalır.

İşte farklı sektörlerden ve farklı kullanım örneklerinden altı PERT grafiği örneği. Takip edin veya bizimle birlikte yeniden oluşturun! Bu PERT grafiği örnekleri ücretsizdir. 🤓💸

1. ClickUp içerik pazarlama PERT grafiği örneği

ClickUp'ta içerik pazarlama PERT grafiği örneği

Bu içerik pazarlama PERT grafiği örneğinde, görevin oluşturulduğu tarihi temsil eden Başlangıç Tarihi şekli ve görevin tamamlandığı tarihi temsil eden Yayınlanma Tarihi şekli ile tek bir blog görevinin yaşam döngüsünü takip ediyoruz.

ClickUp Beyaz Tahtalarında oluşturulan bu diyagram, bir blog görevinin nihai taslağı yayınlanmadan önce kaç takım üyesinden ve onaydan geçmesi gerektiğini gösterir. Görev oluşturulduktan sonra, SEO takımı, içerik yöneticisi, grafik tasarımcı ve yazar bu süreçteki farklı eylem öğelerini tamamlamak için birlikte çalıştığını görebiliriz.

Bu PERT grafiği, özellikle yeni takım üyelerine birincil süreçlerinizden birini öğretirken veya diğer departmanlara iş akışınızı açıklarken temel adımlara ilişkin net bir genel bakış sunar. Buradan, gerekirse daha küçük ayrıntılara ve alt görevlere daha derinlemesine inebilirsiniz.

2. ClickUp web sitesi lansmanı PERT grafiği örneği

ClickUp'ta web sitesi lansmanı PERT grafiği örneği

Temel fikri anladığımıza göre, şimdi daha karmaşık bir iş akışına bakalım! ClickUp'taki bu PERT grafiği örneği, bir web sitesinin başlatılmasıyla ilgili çok adımlı süreci göstermektedir.

Bu PERT grafiğinde, her okun, projede her görevin ne zaman gerçekleşeceğini göstermek için haftalık zaman damgası ile işaretlendiğini görebiliriz. Bu örnekte akılda tutulması gereken önemli bir nokta, her yeşil dairenin bir görevi temsil ettiğidir, ancak görmediğimiz şey, her bir büyük öğeyi tamamlamak için gereken tüm alt görevler ve daha küçük adımlardır. Klasik PERT grafiği tarzında, bu sadece projenin dönüm noktalarının veya önemli eylem öğelerinin genel bir anlık görüntüsüdür.

Bu PERT grafiği ClickUp Beyaz Tahtalarında* oluşturulmuş olsa da, Zihin Haritaları'ndaki Boş modunu kullanarak da yeniden oluşturabilirsiniz! Bunun nasıl yapılacağını bu makalenin ilerleyen kısımlarında anlatacağız. 🤓 ⬇️

3. Yazılım PERT grafiği

Growann'dan Nick Cotter tarafından hazırlanan PERT grafiği örneği

PERT grafikleri, projenizin genel görünümüyle başladığı için, kullanıcı yolculuklarını haritalamak ve verilerin bir sistemde A noktasından B noktasına nasıl hareket ettiğini görselleştirmek için idealdir. Belirli bir konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayan üyeler veya işlevler arası takımlar için PERT grafikleri, karmaşık sorunları açık ve öz fikirler halinde parçalara ayırmaya yardımcı olur.

Bu durumda, bu PERT grafiği örneği, bir yazılım mühendisi tarafından sorunların nerede meydana geldiğini belirlemek ve bu bulguları takımına görsel olarak iletmek için dahili olarak kullanılmaktadır.

İşimiz için web uygulamamızı oluştururken PERT grafiği kullandık. Ben mühendis değilim, ancak kurucu ortağım mühendis, bu nedenle sistemlerimizin akışını ve birbirlerine nasıl bağımlı veya bağımsız olduklarını gösteren bir grafik oluşturması onun için çok önemliydi. Bu, veri akışını, uygulama işlemeyi ve verilerin farklı sistemlerimizde akışının zaman çizelgesini görselleştirmemi sağlıyor. Bu grafiği kullanarak, kurucu ortağım uygulamamızda şu anda nerede sorunlar olduğunu kolayca belirleyebilir ve bunları takımdaki diğer kişilerle ve benimle paylaşabilir.

İşimiz için web uygulamamızı oluştururken PERT grafiği kullandık. Ben mühendis değilim, ancak kurucu ortağım mühendis, bu nedenle sistemlerimizin akışını ve birbirlerine nasıl bağımlı veya bağımsız olduklarını gösteren bir grafik oluşturması onun için çok önemliydi. Bu, veri akışını, uygulama işlemeyi ve verilerin farklı sistemlerimizde akışının zaman çizelgesini görselleştirmemi sağlıyor. Bu grafiği kullanarak, kurucu ortağım uygulamamızda şu anda nerede sorunlar olduğunu kolayca belirleyebilir ve bunları takımdaki diğer kişilerle ve benimle paylaşabilir.

4. Lucidchart PERT Grafiği

via Lucidchart

PERT grafikleri, ev tadilatları dahil her türlü projeye fayda sağlayabilir! Lucidchart tarafından hazırlanan bu PERT grafiği örneği, yeni bir inşaat projesinin çok adımlı işlem sırasını gösterir ve yalnızca kritik yolu izler. Bu grafik, küçük ayrıntıları ortaya çıkarmak için ideal olmasa da, projeyi tamamlamak için tahmini sürenizi, halihazırda harcadığınız süre ile karşılaştırmak için yararlıdır.

İnşaat proje yönetimi süreçlerini günlük olarak etkileyen ve PERT'nin elinizin altında olmasını gerekli kılan birçok faktör vardır. İlerlemenizi müşterilere aktarırken veya inşaat sürecinin neden geride kaldığını açıklarken, PERT grafikleri daha büyük sorunları daha hızlı belirlemenize yardımcı olur.

Bonus: Miro ile Lucidchart'ı karşılaştırın

5. Akıllı Çizim Örneği

via Smart Draw

Bu Smart Draw PERT grafiği örneği, genel fikri kavramanıza yardımcı olacak bir şablon görevi de görür. Çoğumuz uçak tasarımı yapmıyoruz, ancak bu örnek, karmaşık iş akışlarının nasıl hızlı bir şekilde basitleştirilebileceğini ve kritik eylem öğelerini ve bir projeyi bitirmek için kalan süreyi göstererek takıma nasıl fayda sağlayabileceğini gösteren harika bir örnektir.

6. Adobe PERT Grafik Örnekleri

adobe Express aracılığıyla

Biraz daha farklı bir diyagram arıyorsanız, Adobe Express, özel renkler ve yazı tipleriyle daha küçük iş akışları için çok sayıda PERT grafiği örneği sunar. Bu PERT grafikleri, görevleri izleme konusunda daha zor olsa da, hızlı bir şekilde ayarlanabilir ve projeniz hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmayan diğer departmanlara veya gruplara fikirlerinizi sunmak için kullanışlıdır.

PERT grafikleri projenin daha büyük eylem öğelerini kapsadığından, Adobe'nin PERT grafiği örneği, ek ayrıntılı eylem öğeleri gerektirmeyen bir süreçte basit adımlarla büyük resmi aktarmaya yardımcı olur. Seyahat güzergâhları, sınıf gündemleri veya okul sunumları gibi örnekleri düşünün.

ClickUp ile PERT Grafiği Nasıl Oluşturulur?

PERT grafiğinizi oluşturmanın ilk adımı, onu oluşturmak için en iyi proje yönetimi platformunu seçmektir!

ClickUp, farklı sektörlerdeki takımların işlerini bir araya getirmeleri ve her boyuttaki projede işbirliği yapmaları için modern bir verimlilik çözümüdür. ClickUp, projelerinizi görselleştirmenin, zamanı yönetmenin ve kaynakları en verimli şekilde tahsis etmenin 15'ten fazla yolu dahil olmak üzere yüzlerce esnek özellik ile donatılmıştır. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve iletişimin hepsi tek bir uygulamada bulunan ClickUp ile işler daha da kolaylaşır.

Özelleştirilebilir iş akışı görünümleri arasında Liste, Gantt, Zaman Çizelgesi, Pano ve ClickUp Zihin Haritaları bulunur —AKA, dinamik ve ayrıntılı PERT grafikleri oluşturmak için yeni favori kaynağınız.

ClickUp'ta Boş Modda fikirlerinizi beyin fırtınası yapın ve ücretsiz bir Zihin Haritası çizin

ClickUp'ta Zihin Haritaları'nı kullanarak düğümler oluşturun, renk kodlu bağlayıcılar ekleyin ve görevleri mantıklı bir sıraya göre yeniden düzenleyerek PERT grafiğinizi oluşturun. ClickUp Zihin Haritaları'nın en büyük avantajlarından biri, kolayca oluşturulabilmeleri, düzenlenebilmeleri ve paylaşılabilmeleridir. Projeniz hala planlama aşamasından yürütme aşamasına geçiyorsa, Boş Modu'nu kullanarak serbest biçimli diyagramınızı çizin, ardından düğümleri ClickUp görevlerine dönüştürerek planlarınızı hayata geçirmeye başlayın.

PERT grafiğinizi oluşturmanın bir başka işbirliğine dayalı yolu da dijital beyaz tahta yazılımıdır. ClickUp Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası aşamasından geliştirme aşamasına kadar fikirleri panonuzdan hiç ayrılmadan alabilen tek sanal beyaz tahta aracıdır. Nesneler ve şekiller, ek bağlam için bağlantılı dosyalar, ClickUp Belgeleri ve medya ile birlikte doğrudan ClickUp Beyaz Tahtanızdan görevlere dönüştürülebilir.

Ayrıca, dokunmatik arayüz, esnek paylaşım seçenekleri, AI destekli görüntü oluşturma ve bir dizi yeni şablon gibi birçok kullanışlı özelliğe de sahip olursunuz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün

Beyaz tahtalar, PERT grafikleri dahil olmak üzere her türlü iş akışı diyagramını oluşturmak için tasarlanmıştır. Ancak daha önce beyaz tahta yazılımı veya bu tür grafikleri kullanmamış olanlar için endişelenmenize gerek yok! Şablonlarımız hemen aşağıda.

ClickUp'ta PERT grafik şablonları

ClickUp, PERT grafiğinizi hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanabileceğiniz önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir şablonlar da sunar. Bunları deneyin:

1. ClickUp tarafından hazırlanan PERT Grafik Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın PERT Grafik Şablonu, projeniz için ayrıntılı bir görsel zaman çizelgesi oluşturmanıza yardımcı olur, böylece planınızın gerisinde kalmaz ve hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlarsınız.

ClickUp'ın PERT Grafik Şablonu ile projeniz için ayrıntılı bir görsel zaman çizelgesi oluşturabilir, böylece işlerinizi takip edebilir ve hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz.

Beyaz tahta şablonu, proje süreçlerinizi planlamanıza ve görselleştirmenize yardımcı olur. Başlangıç tarihi, süre ve bitiş tarihi dahil olmak üzere örnek süreç eylemlerini içerir. Bu şablon, projenizi planlandığı gibi yürütmenize ve paydaşlarla işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

2. ClickUp'ın Basit PERT Grafik Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Basit PERT Grafik Şablonu ile projeleri daha iyi organize etmek için daha basit görevlere bölün

ClickUp'ın Basit PERT Grafik Şablonu, projenizi sezgisel bir şekilde haritalandırmanıza yardımcı olacak esneklik ve basitlik arasında mükemmel bir denge sunar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Projenizin yapısını tek bir bakışta görselleştirin

Daha iyi organizasyon için projeleri daha basit görevlere bölün

Başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli kritik yolu kolayca belirleyin

Daha fazla PERT grafik şablonu için buraya bakın

PERT Grafiği Ne Zaman Kullanılır?

PERT grafiği en çok şu durumlarda kullanışlıdır:

Proje faaliyetlerinin süreleri belirsizdir: Görev sürelerinin öngörülemediği araştırma, geliştirme ve yeni ürün lansmanları için idealdir Bağımlılıkları olan karmaşık projeleri yönetme: Görev dizilerini ve bunların ilişkilerini görselleştirmeye yardımcı olur Birden çok senaryo ile proje zaman çizelgelerini tahmin etme: Daha iyi tahminler için iyimser, kötümser ve en olası zaman tahminlerini kullanır Kritik görevleri belirleme: Projenin tamamlanma süresini doğrudan etkileyen görevlere odaklanmak için kritik yolu belirler Birden fazla takımı koordine etme: Büyük, birbirine bağlı takımlar için yapılandırılmış bir ş Akışı sağlar Proje gecikmelerini en aza indirme: Darboğazları önceden tahmin etmeye ve programları buna göre ayarlamaya yardımcı olur

PERT grafiklerinin avantajları

Daha iyi zaman yönetimi: Belirsizliği hesaba katmak için üç zaman tahmini kullanır, böylece daha doğru zamanlama sağlanır

Proje akışını görselleştirir: Görev dizilerini, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını grafiksel olarak gösterir

Kritik yolu belirlemeye yardımcı olur: Bağımlı görevlerin en uzun dizisini belirleyerek projenin tamamlanmasının gecikmesini önler

Kaynak tahsisinde yardımcı olur: Kritik ve kritik olmayan görevleri belirleyerek Kritik ve kritik olmayan görevleri belirleyerek kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olur

Risk yönetimini kolaylaştırır: Olası proje gecikmelerini önceden tahmin eder ve yöneticilerin proaktif önlemler almasını sağlar

Karar vermeyi iyileştirir: Projenin tamamlanması için farklı senaryoları değerlendirerek daha iyi planlama yapılmasını sağlar

PERT Grafiklerinin Sınırlamaları

Büyük projeler için zaman alıcı: Binlerce görev içeren projelerde PERT grafiği oluşturmak ve güncellemek karmaşık olabilir

Son derece öznel tahminler: Zaman tahminleri, önyargıya yol açabilecek uzman görüşlerine dayanmaktadır

Kaynak kısıtlamalarını hesaba katmaz: PERT zamana odaklanır, ancak insan gücü ve bütçe gibi sınırlı kaynakları dikkate almaz.

Sık güncelleme gerekir: Herhangi bir proje değişikliği (gecikmeler, yeni görevler) tüm PERT grafiğinin güncellenmesini gerektirir.

Basit projeler için ideal değildir: Küçük, basit projeler için ayrıntılı bir PERT analizi gerekmeyebilir.

PERT ve CPM arasındaki farklar

PERT (Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği) ve CPM (Kritik Yol Yöntemi), görevleri planlamak ve yönetmek için kullanılan proje yönetimi teknikleridir, ancak birkaç açıdan farklılık gösterirler. İşte bir karşılaştırma:

Özellik PERT (Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği) CPM (Kritik Yol Yöntemi) Odaklanın Proje planlamasında zaman tahmini ve belirsizlik Maliyet optimizasyonu ve zaman-maliyet dengesi Görev Süresi 3 zaman tahmini kullanır: İyimser (O), Kötümser (P) ve En Olası (M) Tek bir deterministik (sabit) zaman tahmini kullanır Projelerin Doğası Belirsiz süreli araştırma, geliştirme ve projeler için en uygun Tahmin edilebilir süreleri olan inşaat, üretim ve rutin projeler için en uygunudur Faaliyet Türleri Öngörülemeyen faaliyetlerle (Ar-Ge, yeni ürün lansmanları) ilgilenir Öngörülebilir ve tekrarlayan görevlerle ilgilenir Kritik Yol Proje süresini belirlemek için en uzun bağımlı görev dizisini tanımlar En uzun diziyi belirler, ancak maliyet minimizasyonuna odaklanır Esneklik Belirsizlik ve değişkenliğin yüksek olduğu projeler için uygundur Net zaman çizelgeleri olan iyi tanımlanmış projeler için uygundur Uygulama Savunma, havacılık ve Ar-Ge gibi sektörlerde kullanılır İnşaat, mühendislik ve üretim planlaması gibi sektörlerde kullanılır

Gantt ve PERT grafiği arasındaki fark

PERT grafiklerinin Gantt grafiklerine çok benzediğini düşünmeye başladıysanız, yanılmıyorsunuz, ancak akılda tutulması gereken birkaç fark vardır.

ClickUp'ta Gantt görünümü ile projeleri planlayın, bağımlılıkları yönetin ve görevlere öncelik verin

İki proje yönetimi yaklaşımı arasındaki en büyük fark, bunların ne zaman kullanıldığıdır.

PERT grafikleri, kritik yola odaklandığı için projenizin zaman çizelgesinin genel bir görünümünü sunar. Bu, iç takımlar için kullanışlı bir kaynak olmasını sağlar, ancak paydaşlara ve üst yöneticilere ayrıntılı güncellemeler raporlamanız gerekiyorsa Gantt grafikleri tercih etmelisiniz.

PERT grafiklerini ne zaman kullanmanız gerektiğini ve ne zaman Gantt'a geçmeniz gerektiğini daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

PERT Grafikleri Gantt Grafikleri Dahili takımlar tarafından proje planlama aracı olarak kullanılır Ayrıntılı ilerlemeyi sunmak için bir araç olarak kullanılabilir Üst düzey dönüm noktalarına ve kritik yola odaklanın Her dönüm noktasını oluşturan görevleri ve alt görevleri yönetmeye odaklanın Tüm projenin ne kadar süreceği konusunda fikir sahibi olması gereken takımlar için Her bir görevin ne kadar süreceğini bilmek isteyen takımlar için Görev bağımlılıklarının projenizin zaman çizelgesini bir bütün olarak nasıl etkilediğini görmek için Görev bağımlılıklarının görev sahiplerini nasıl etkilediğini görmek için

Bir diyagramı diğerine tercih etmeye hazır değil misiniz? Sorun değil! ClickUp'taki Gantt görünümü ile, diyagramınızın sağ üst köşesindeki Kritik Yol hesaplama aracını anahtarla değiştirerek proje görevleriniz arasındaki önemli dönüm noktalarını hızlı bir şekilde görselleştirebilirsiniz.

ClickUp'ta tek bir anahtarla kritik yolunuzda kalan görevlere göre iş yükünüzü görün!

Bu, diyagramınıza Gantt grafiğinde gördüğünüz görev ayrıntılarını kaybetmeden temel görevlerinizi PERT grafiği benzeri kuşbakışı görünümünde sunar. Her iki dünyanın en iyisi. 💕

* PERT ve Gantt grafikleri arasındaki faydalar, kullanım örnekleri ve farkları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin.

Görev bağımlılıkları nedir ve PERT grafikleri için neden önemlidir?

PEMDAS'ı hatırlıyor musunuz? 👀

İlkokulda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini ne zaman yapacağımızı öğreten kurallar dizisi var ya? Görev bağımlılıkları da bununla aynı şeydir.

Projenizi zamanında gerçekleştirmek için net bir işlem sırası kesinlikle gereklidir ve PERT grafikleri etkili olabilmek için bu sıraya bağlıdır!

Görev ilişkileri ve bağımlılıklar, belirli bir sırayla tamamlanması gereken herhangi bir projedeki görevlerin akışını iletir. Bu ilişkileri göz ardı etmek, darboğazlara, gecikmelere ve kaynak israfına yol açar; bunlar, proje yöneticilerinin en sevmediği şeylerdir.

Görev ilişkilerini belirlemeden projeniz ilerleyemez, ancak PERT grafikleri diyagramınız şekillenirken bunları belirlemenize yardımcı olur.

Bazı görev bağımlılıkları kolayca bulunabilir, ancak diğerleri o kadar kolay değildir. Örneğin, mantıksal bağımlılıklar (gelişigüzel bağımlılıklar olarak da adlandırılır) bir iş akışının belirli aşamalarında doğal olarak ortaya çıkar ve bunları önleyemezsiniz. Umarım, bir filmin senaryosunun filmden önce gelmesi veya çoraplarınızın ayakkabılarınızdan önce giyilmesi gibi. 🧦

Diğer görev bağımlılıkları şunlardır:

Kaynak bağımlılıkları : İki veya daha fazla görevin tamamlanması için aynı kaynakların gerekli olduğu, ancak bu kaynakların aynı anda kullanılamadığı durumlar

Takımlar arası bağımlılıklar : Bir proje görevinin farklı departmanlardaki takım üyelerine etkisi olduğu durumlar

Dış bağımlılıklar: Takım üyesinin kontrolü dışında olan ve projeyi etkileyen beklenmedik etkinlikler

Ve çok daha fazlası. 😳

* Görev ilişkileri ve bağımlılıklar hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız? Bilmeniz gereken diğer terimler ve ipuçları için sizi bekliyoruz!

PERT Grafikleriyle Önceden Plan Yapın

PERT grafiğinizi belirli bir şablon kullanarak veya dijital beyaz tahtada oluşturun, her şeyi bir araya getirmek için seçtiğiniz proje yönetimi yazılımıyla başlayın.

ClickUp gibi bir proje yönetimi aracında oluşturulan özelleştirilebilir ve esnek bir PERT grafiği ile, sizin gibi proje yöneticileri projenin dönüm noktalarını, zaman çizelgesini, görev bağımlılıklarını ve daha fazlasını genel bir görünümde görebilirsiniz!

ClickUp'ın zengin özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı, ClickUp Beyaz Tahtalar, sınırsız görevler ve süreçlerinizi daha da kolaylaştırmak için 1.000'den fazla entegrasyon dahil olmak üzere güzel PERT grafikleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

PERT grafiklerini kullanarak işlerinizi yoluna koymak için bugün ClickUp'a kaydolun!