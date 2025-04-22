sheets, Excel, PPT ve ClickUp'ta 12 Ücretsiz PERT Grafik Şablonu

Proje yönetimi sektörü her zamankinden daha hızlı büyüyor. Ancak büyümesini engelleyen önemli bir sorun var: etkisiz proje yönetimi.

Günümüzde kuruluşların yaklaşık %54'ü KPI'larını izleyememekte ve bu da kaynaklarının %12'sinin israfına neden olmaktadır.

Bir proje yöneticisi olarak, bağımlılıkları daha sorunsuz bir şekilde izlemenizi ve son teslim tarihlerine daha kolay ulaşmanızı sağlayan bir proje yönetimi aracı mı arıyorsunuz? Aramanızı PERT grafikleriyle sonlandırın.

Bu blog yazısı, PERT grafiklerini ayrıntılı olarak inceleyecek ve projelerinizi yönetmenize yardımcı olacak en iyi 12 şablonumuzu listeleyecektir.

PERT Grafik Şablonları nedir?

PERT grafiği, bir projenin görevlerini ve bağımlılıklarını görsel olarak gösterir ve karmaşık projelerin planlanması, zamanlanması, düzenlenmesi ve koordine edilmesine yardımcı olur.

PERT, Proje Değerlendirme İnceleme Tekniği anlamına gelir. Bu teknik, belirsizlikleri göz önünde bulundurduktan sonra, bir projenin tamamlanması için gereken optimum süreyi belirlemeye yardımcı olur.

Yazılım, proje yönetimini daha kolay ve hızlı hale getirmek için PERT grafikleri oluşturur. Bu grafikler sayesinde, özellikle zaman çizelgeleri değişen projelerde, son teslim tarihlerine sadık kalabilirsiniz.

PERT grafikleri akış şemalarına benzer ve oklarla birbirine bağlı dönüm noktaları içerir. Oklar görevlerin bağımlılıklarını gösterir ve karışıklık veya darboğazları önler. Proje dönüm noktalarının sayısı ve görevleri tamamlamak için gereken süre, PERT grafiğinizin karmaşıklığını belirler.

PERT grafikleri ile Gantt grafikleri, projeleri haritalandırarak ve düzenleyerek proje yönetimine yardımcı oldukları için kolayca karıştırılabilir. Ancak, ilki çoğunlukla iç planlama için kullanılırken, ikincisi paydaşlarla iletişim kurmak için daha uygundur.

İyi bir PERT grafiği şablonu nedir?

İyi bir PERT grafiği şablonu, proje yönetimine yardımcı olan çeşitli özelliklere sahiptir. Kullanıcı dostu arayüzden bağımlılık izlemeye kadar, projeleri yönetmeyi kolaylaştıran tüm özelliklere sahip olmalıdır.

Bunlardan bazılarını ele alalım.

Kullanıcı dostu : İyi bir şablon, proje yönetimi deneyimi sınırlı veya çok az olan kişiler için bile kullanımı kolaydır. Kullanıcı dostu arayüzü ile verimli ve sezgisel grafikler oluşturabilirsiniz

Özelleştirilebilir : Proje ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirilebilmelidir. Özel alanlar, durumlar ve görünümler içeren bir şablon, benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlama için en iyisidir

Görselleştirme : Şablon, görev bağımlılıklarınızı, sürelerinizi ve dönüm noktalarınızı net bir şekilde görselleştirmelidir

İlerleme izleme: Görev durumlarını güncelleme ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleme özelliğine sahip bir şablon, projeyi yolunda tutmanıza yardımcı olur

Bağımlılık izleme: PERT grafiğiniz, görev bağımlılıklarını kolayca oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağlamalıdır

Şablon seçerken kontrol etmeniz gereken diğer hususlar arasında görev ayrıntı yönetimi, bildirimler ve uyarılar ile işbirliği araçları bulunur.

12 Ücretsiz PERT Grafik Şablonu

Proje yönetiminizde devrim yaratmanıza yardımcı olmak için yukarıdaki özelliklere göre kullanabileceğiniz en iyi 12 PERT grafik şablonunu seçtik.

Hiçbir şablon birbirinin aynısı olmadığından, ihtiyaçlarınızı karşılayan özelliklere sahip olanı seçmek çok önemlidir.

1. ClickUp PERT Grafik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın PERT Grafik Şablonu, projeniz için ayrıntılı bir görsel zaman çizelgesi oluşturmanıza yardımcı olur, böylece işlerinizi takip edebilir ve hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın PERT Grafik Şablonu ile ayrıntılı bir görsel zaman çizelgesi oluşturun ve bağımlılıkları belirleyin.

Proje planı oluşturmak, projenin başarıyla tamamlanmasının temel taşıdır. ClickUp'ın PERT Grafik Şablonu, her ayrıntıya özen gösterilmesini sağlayarak projenizin başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

Bu şablonla, ayrıntılı bir görsel zaman çizelgesi elde etmekle kalmaz, aynı zamanda bağımlılıkları ve etkinlik sürelerini de belirleyebilirsiniz. Projenizi küçük parçalara bölebilirsiniz.

Şablon, özel durumlar, alanlar ve görünümler içeren görevler oluşturmanıza da yardımcı olur. Bu özellikler sayesinde, projenizin ilerlemesini daha iyi takip edebilir, zaman çizelgesini görselleştirebilir ve görevlerin sırasını kolayca belirleyebilirsiniz. Şablon, yeni başlayanlar için kolaydır ve kullanımı son derece basittir. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak görevleri listeleyin, her görevin süresini belirleyin, sırayı belirleyin ve PERT diyagramını oluşturun.

Bu şablonu kullanarak, zamanlama çakışmaları olmadan tüm görevleri verimli bir şekilde tamamlayın. Ayrıca, tüm takım üyelerinizi proje ilerlemesi hakkında güncel tutar.

2. ClickUp Basit PERT Grafik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit PERT Grafik Şablonu ile projeleri daha iyi organize etmek için daha basit görevlere bölün

Daha sezgisel ve aynı zamanda yeni başlayanlar için kolay bir şey mi arıyorsunuz? ClickUp Basit PERT Grafik Şablonu, proje takımınızda netlik sağlamak ve işbirliğini teşvik etmek için harika bir yoldur.

Bu şablonla, proje yapınızı bir bakışta kolayca anlayabilirsiniz. Projeleri daha basit ve daha küçük görevlere bölebilirsiniz. İlerlemeyi izlemek için "açık" ve "kapalı" gibi özel durumlar ayarlayabilirsiniz. Kolay görünüm, olası sorunları belirlemenizi ve proaktif olarak çözmenizi sağlar.

Bu şablonla, daha iyi izleme ve öncelik yönetimi için etiketleme, öncelik etiketleri, iç içe alt görevler ve daha fazlası gibi ek avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Aynı sayfada kalın, proje görevlerinizi görselleştirin ve basit PERT grafik şablonu ile verimli bir şekilde işbirliği yapın.

3. ClickUp Basit Gantt Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından sunulan Gantt Grafiği Şablonu

ClickUp Basit Gantt Şablonu, proje yönetiminize mükemmel bir ektir. Bağımlılıkları kolay ve çekici bir şekilde görselleştirmenizi sağlar ve projenize genel bir bakış sunar.

Üç görev durumu, "tamamlandı", "ilerleme kaydedildi" ve "yapılacak", hızlı anlaşılması için renk kodlarıyla belirtilmiştir. Şablon ayrıca size üç özel alan (proje aşaması, proje ilerlemesi ve ek dosyalar) sunar.

Ürün geliştirmeden proje yönetimine kadar dört farklı görünüm türünü uygulayın.

4. ClickUp Süreç Akış Şeması Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Süreç Haritası Beyaz Tahta şablonuyla iş akışlarını görsel olarak temsil ederek darboğazları belirleyin ve ortadan kaldırın

Projelerinizin bazı bölümleri diğerlerinden daha fazla sürece sahip olacaktır. Bu süreçler, standardizasyon için dikkatli bir şekilde belgelenmelidir. ClickUp Süreç Akış Grafiği Şablonu, saatlerce akış grafiği oluşturmak yerine tüm süreçlerinizi standartlaştırmanın etkili bir yoludur.

Önceki şablonlar gibi, bu şablon da yeni başlayanlar için kolaydır ve gelişmiş özellikler sunar. Özel durumlar, alanlar, görünümler ve mükemmel proje yönetimi özelliklerine sahip olursunuz.

Diyagramlar oluşturarak ve bunları takım üyelerinizle paylaşarak süreci yönetin, haritalandırın ve görselleştirin.

Tüm adımlarınızı belgelediğiniz için sorunları bulmak ve çözmek kolaydır. Ayrıca, ileride başvurmak üzere kapsamlı kayıtlar elde edersiniz.

Örneğin, bu şablonu işe alım sürecinizi kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz. İşe Alım Akış Şeması Görünümü ile görevleri ayarlayın ve süreçleri tanımlayın. Ayrıca, "Başlangıç Kılavuzu" görünümü ile kapsamlı bir kılavuz oluşturabilirsiniz.

Grafiği kullanmak kolaydır; ClickUp Belge'yi kullanarak hedefler üzerinde beyin fırtınası yapın, Özel Alanlar'ı kullanarak ayrıntılar ekleyin, Pano Görünümü ile sürecinizi görselleştirin ve Gantt Grafiği'ni kullanarak görev dizilerini belirleyin.

5. ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu ile proje geliştirme, bütçe, takım iş yükü ve durumu takip edin

Proje yönetiminizi güçlendirmek için sağlam bir şablon mu arıyorsunuz? ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli şablonu bunu ve daha fazlasını yapar. Projenizi takip etmenize yardımcı olmaktan proje programınızı yönetmeye kadar, bu şablon tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

Sekiz özel alan özelliği vardır: Planlanan Maliyet, Gerçek Maliyet, Kalan Bütçe ve Proje Aşaması. Ayrıca bağımlılık uyarıları, etiketler ve zaman takibi özellikleriyle proje izlemeyi geliştirir.

Bilgilerinizi düzenlemek ve erişilebilir hale getirmek için yedi görünüm kullanabilirsiniz. İşte bunlardan bazıları:

Başlangıç Kılavuzu Görünüm: Yönetim araçlarına genel bakış

Pano Görünümü: Her görevin ve durumunun görsel bir temsilini görmek için

Etkinlikler Görünümü: İlerlemeyi izlemek için

Kapasite Planlama Görünümü: İş yükleri ve kaynaklara genel bakış için

Takım Performansı Görünümü: Takım performansına genel bakış için

Görevlerinize dört durum atayabilirsiniz: tamamlandı, ilerleme kaydedildi, beklemede ve yapılacak. ClickUp Gösterge Paneli ile güçlü veri görselleştirmeleri sayesinde ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak inceleyebilirsiniz.

Bu şablon, takımınızın uyumlu bir şekilde çalışması için kolay işbirliği sağlar. E-posta özelliğini kullanarak takımınıza hatırlatıcılar da gönderebilirsiniz.

6. ClickUp İş Dağılımı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İş Dağılımı Şablonu ile projenizin tüm bölümlerini takip edin

Büyük projeler genellikle karmaşıktır ve destek gerektirir. Karmaşık projeleri yönetmenin etkili bir yolu, projeyi yönetilebilir görevlere bölmektir. ClickUp İş Dağılımı Şablonu, görevlerinizi bölmenize ve tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur.

Bu şablonla her küçük görev için hedefler oluşturun, bunları farklı takım üyelerine atayın ve ayrı zaman çizelgeleri ayarlayın. Ardından, görevleri önemlerine göre önceliklendirin.

Şablon, tüm proje görevleriniz ve zaman çizelgeleriniz hakkında kapsamlı ve net bir genel bakış sunar. Gerekli maliyetleri ve kaynakları daha iyi tahmin edebilir, riskleri belirleyebilir ve süreç verimliliğini artırmanın yollarını bulabilirsiniz.

İş Dağılımı Şablonu, daha iyi yönetim için özel görünümler, alanlar ve durumlar sunar. İş dağılımı yapısını başarılı hale getirmek için, projenizin hedeflerini net bir şekilde belirleyerek başlayın.

7. ClickUp Proje Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Değerlendirme Şablonu size zaman kazandırır ve proje yönetimi yeteneklerinizi artırır.

ClickUp Proje Değerlendirme Şablonu, proje değerlendirmesinin kapsamlı bir görünümünü sunar. Değerlendirmeler, kalite kontrolü oluşturmanıza, riskleri yönetmenize, paydaşlarla iletişim kurmanıza ve sürekli iyileştirme sağlamanıza yardımcı olur.

Bu şablon, yeni başlayanlar için kolay kullanımlı olmakla birlikte, ilerleme izlemeyi daha kolay ve hızlı hale getiren profesyonel düzeyde görseller sunar.

Önceden belirlenmiş hedeflerle performansınızı değerlendirebilir ve gerektiğinde iyileştirme adımları atabilirsiniz. Ayrıca, hedeflerinizin proje görevleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol edebilir ve daha iyi görselleştirme ile ilerleme kaydedebilirsiniz.

Şablon, her bir değerlendirme hedefi için bir proje oluşturmanıza, her görevi kategorilere ayırmanıza ve paydaşlarla işbirliği yapmanıza olanak tanır. Liste, Gantt grafiği, Takvim ve daha fazlasını kullanarak iş akışını geliştirin ve daha iyi ilerleme izleme için iş akışı otomasyonu kurun.

Bu proje değerlendirme şablonunu kullanarak ClickUp'ta dönüm noktalarını oluşturun ve kutlayın.

8. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu şablonu kullanarak tüm proje zaman çizelgenizi tek bir kullanışlı beyaz tahtada görselleştirin

ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu, net ve düzenli bir zaman çizelgesi oluşturur. Şablon, tüm zaman çizelgenizi tek bir beyaz tahtada görmenizi sağlar.

Görevleri daha iyi planlamak için görevler, süreler ve bağımlılıklar dahil olmak üzere daha ince ayrıntıları özelleştirin. Daha iyi ilerleme izleme için iki durum atayabilirsiniz: açık ve tamamlandı.

Tüm takım üyeleriniz ve paydaşlarınız durum güncellemelerini doğrudan takip edebilir.

Çekici ve kapsamlı görseller, proje kavramlarını ve zamanlamalarını daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Şablon, etiketleme, birden fazla atanan kişi, öncelik etiketleri vb. özelliklerin yanı sıra, düzenli ilerleme izleme için tek bir görünümü destekler.

9. Office Timeline tarafından PowerPoint PERT Grafik Şablonu

officeTimeline aracılığıyla

Proje planlama ve raporlama için uygun bir grafik mi arıyorsunuz? Office Timeline'ın PowerPoint PERT Grafik Şablonu, her ikisini de yapmak için mükemmel bir araçtır.

Proje görevlerini verimli ve sorunsuz bir şekilde planlamanıza yardımcı olur. Görevlerin önceliğini belirleyin ve bilgileri tüm ilgili kişilerin anlayabileceği bir şekilde görselleştirin.

PowerPoint, şablonu oluşturur, böylece takım üyeleriniz arasında kolayca erişilebilir ve paylaşılabilir hale gelir. Ve hepsi bu kadar değil. Ayrıca, PowerPoint için Office Timeline eklentisi aracılığıyla programınızı otomatik olarak günceller, böylece bunu manuel olarak yapma zahmetinden kurtulursunuz.

10. Sunum PERT Grafik Şablonu, Slide Hunter

Bu şablonu kullanarak PowerPoint 2010 ve 2013 ile kendi PERT diyagramlarınızı oluşturun.

Bir başka mükemmel PowerPoint şablonu olan Slide Hunter'ın Sunum PERT Grafik Şablonu, adından da anlaşılacağı gibi tam olarak işini yapar. PERT Grafiği'ni kullanarak sunumlarınızı daha çekici hale getirir.

Bu şablonu kullanarak PowerPoint 2010 ve 2013'te PERT grafikleri oluşturun. Ayrıca, iş akışlarını tasarlamak, zaman çizelgeleri oluşturmak ve slayt tasarımlarını kolaylıkla planlamak için de kullanabilirsiniz.

11. Excelonist tarafından Excel PERT Grafik Şablonu

Excel'de PERT grafiği oluşturmak için bu şablonu kullanın

Eğer elektronik tablo yönetiminde deneyimliyseniz ve Excel ile rahat çalışıyorsanız, Excelonist tarafından sunulan Excel PERT Grafik Şablonu sizin için idealdir. Bu şablon, Excel'in güçlü işlevselliğini kullanarak PERT Grafiği oluşturmak için çok yönlülük sağlar.

Projenizin dönüm noktalarını tanımlayın, her görev için beklenen zaman aralıklarını ayırın ve görev bağımlılıklarını belirleyin — hepsi favori elektronik tablo yazılımınızda. Bu şablon, PERT grafiğinin proje yönetimi özelliklerini Excel'e getirir ve girdilerinize göre otomatik olarak ayarlanarak proje zaman çizelgenizi planlamanızı, yönetmenizi ve güncellemenizi kolaylaştırır.

Excel meraklısı ya da sadece tanıdık bir aracın rahatlığını tercih eden biri olun, bu şablon PERT Grafiklerinin gücünü parmaklarınızın ucuna getirir.

12. Google E-Tablolar İnşaat PERT Grafik Şablonu Template.net

Excel'de PERT grafiği oluşturmak için bu şablonu kullanın

Template.net tarafından sunulan Google E-Tablolar İnşaat PERT Grafiği Şablonu: Template.net tarafından sunulan bu kullanıcı dostu Google E-Tablolar PERT Grafiği Şablonu, görevleri, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları basit ve etkili bir şekilde görselleştirmek isteyen inşaat proje yöneticileri için mükemmeldir. Sezgisel düzeni sayesinde görev ayrıntılarını, süreleri ve dönüm noktalarını kolayca özelleştirebilir, inşaat iş akışlarını yönetmek için mükemmel bir araç haline getirebilirsiniz. Ayrıca, bir Google E-Tablolar şablonu olması sayesinde, takımınızla gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir, herkesin uyumlu ve güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

Doğru PERT Grafik Şablonu ile Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Aşırı karmaşık ve zaman alıcı PERT grafikleri oluşturma günleri geride kaldı. Bugün, PERT grafiği oluşturmanın kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz! Bu dinamik ve kullanıcı dostu PERT grafik şablonları, planlamanızı kolaylaştırmanıza ve ilerlemeyi zahmetsizce izlemenize olanak tanır.

ClickUp, tasarım, pazarlama, operasyonlar ve CRM dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları için binlerce önceden tasarlanmış şablona sahip modern bir çözümdür. Süreçlerinizi basitleştirir ve hayatınızı hiçbir maliyet olmadan çok daha kolay hale getirir.