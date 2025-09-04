เทมเพลตโครงการ Smartsheet ฟรี สำหรับทีม, PMO และฟรีแลนซ์

🔍 คุณทราบหรือไม่? ตามข้อมูลของ PMIอัตราประสิทธิภาพของโครงการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 73.8% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก แม้ว่าส่วนใหญ่ของโครงการจะสามารถสร้างคุณค่าบางอย่างได้ก็ตาม
ทุกโครงการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ทีมงานที่มีแรงจูงใจ และกำหนดเวลาที่แน่นอน แต่ระหว่างช่วงเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบงาน มักจะมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผน งานกองพะเนิน ความสำคัญเปลี่ยนไป และการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ
เทมเพลตการจัดการโครงการของ Smartsheet ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขช่องว่างเหล่านี้ พวกเขานำโครงสร้าง ความชัดเจน และความสมเหตุสมผลมาสู่กระบวนการทำงานของคุณ
ดังนั้น แทนที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ทุกครั้ง ลองดูเทมเพลตโครงการยอดนิยมเหล่านี้ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เลย
อะไรคือเทมเพลตการจัดการโครงการของ Smartsheet?
เทมเพลตการจัดการโครงการของSmartsheet เป็นสเปรดชีตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตเหล่านี้มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการงาน ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยปรับปรุงการตั้งค่าและการดำเนินโครงการภายในแพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Smartsheet
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตโครงการ Smartsheet ที่ดีควรมี:
- การติดตามงาน: ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยรายการตรวจสอบ คอลัมน์สถานะ และความรับผิดชอบที่มอบหมาย
- แผนภูมิแกนต์: แสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อบริหารจัดการตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมืออัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือน, การเตือนความจำ, และกระบวนการทำงานเพื่อลดการอัปเดตด้วยตนเอง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: แชร์ชีท, แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, และมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
- รูปแบบที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการ อุตสาหกรรม หรือขั้นตอนการทำงาน
- แดชบอร์ดและการรายงาน: สรุปข้อมูลโครงการอย่างชัดเจนในรูปแบบภาพเพื่อช่วยให้การตัดสินใจและการอัปเดตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการทรัพยากร: จัดสรรและติดตามปริมาณงานเพื่อให้สมดุลกับความสามารถของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบแผนการจัดการโครงการ Smartsheet และ ClickUp ที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือตารางสรุปสำหรับบล็อก "เทมเพลตการจัดการโครงการ Smartsheet" ซึ่งรวมถึงทางเลือกทั้ง Smartsheet และ ClickUp ตาม SOP ของคุณเพื่อความชัดเจน ความสม่ำเสมอ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO/AI
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|โครงการ Smartsheet พร้อมเทมเพลตการจัดการทรัพยากร
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ
|การจัดสรรทรัพยากร %, การเสร็จสิ้นงาน %, การจัดตารางเวลา, ความคิดเห็น
|สมาร์ทชีต ชีต
|ชุดแม่แบบการติดตามและสรุปผลโครงการ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมขนาดเล็ก
|การวางแผนระยะโครงการ, แดชบอร์ดรวม, การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย
|สมาร์ทชีต ชีต/แดชบอร์ด
|เทมเพลตแดชบอร์ดแผนการจัดการโครงการ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการโครงการ
|แผนภูมิแกนต์, วิดเจ็ตแดชบอร์ด, การติดตามงบประมาณ, รายการงาน
|สมาร์ทชีต ชีต/แดชบอร์ด
|เทมเพลตกระดานงานโครงการทีม Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หัวหน้าทีม, ทีมปฏิบัติการ
|รูปแบบคัมบัง, เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า, สูตรทรัพยากร, ตัวกรอง
|สมาร์ตชีต บอร์ด
|เทมเพลตโครงการแบบ Agile ง่าย ๆ ของ Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่คล่องตัว
|ไทม์ไลน์, ความสัมพันธ์, ลำดับความสำคัญ, คำอธิบายงาน
|สมาร์ทชีต ชีต
|โครงการ Smartsheet พร้อมกำหนดเส้นตายที่แน่นอนและแม่แบบ Gantt
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมขนาดเล็ก, ผู้จัดการโครงการ
|ไทม์ไลน์กานต์, ระยะเวลาบัฟเฟอร์/ระยะเวลาล่วงหน้า, ไฟล์แนบ, การส่งข้อความ
|สมาร์ทชีต แก็นต์/ชีต
|เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการโครงการ
|เป้าหมาย, ระยะเวลา, งบประมาณ, มุมมอง Gantt/ปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติ
|ClickUp รายการ/แกนต์/ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์
|การวางแผนแบบเป็นขั้นตอน, แบบฟอร์มงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ปฏิทิน
|ClickUp รายการ/ปฏิทิน
|เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าทีม
|หมายเลข WBS, บอร์ดลำดับความสำคัญ, ลำดับชั้นทรัพยากร/งาน
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตกำหนดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ผู้ร่วมสนับสนุน
|งานที่แบ่งเป็นระยะ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, ระบบอัตโนมัติ, การติดตามความเสี่ยง/ปัญหา
|ClickUp รายการ/ปฏิทิน
|เทมเพลตกฎบัตรโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์
|การติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, ตารางความเสี่ยง, ความคิดเห็น
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์
|เทมเพลตแผนการจัดการโครงการระดับสูงของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมปฏิบัติการ, ผู้จัดการโครงการ
|มุมมองหมวดหมู่, เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ, รายการตรวจสอบ, ทรัพยากร
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตไทม์ไลน์การจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมพัฒนา/การตลาด, หัวหน้าโครงการ
|ไวท์บอร์ด, กระดาษโน้ตติดผนัง, ไทม์ไลน์แยกสี, ลากและวาง
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ
|สุขภาพโครงการ, ปริมาณงาน, แดชบอร์ด, การจัดลำดับความสำคัญด้วย AI
|คลิกอัพ รายการ/แดชบอร์ด
|เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ทำงานแบบアジล, ฟรีแลนซ์
|ขั้นตอนโครงการ, การติดตามเวลา, สถานะ RAG, ระบบอัตโนมัติ
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมอไจล์
|งานค้างสปรินต์, ปริมาณงาน, ฟิลด์สูตร, แดชบอร์ด
|คลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ทีมเล็ก
|รายการตรวจสอบ, การแปลงงาน, การนำเข้า, การเชื่อมโยง
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตติดตามปัญหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมพัฒนา/โครงการ
|บันทึกปัญหา, รายการตรวจสอบ, ความสัมพันธ์, มุมมองแกนต์
|ClickUp รายการ/แกนต์
|แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ
|มุมมองปริมาณงาน, สถานะที่กำหนดเอง, การจัดหมวดหมู่โครงการ
|ClickUp รายการ/ปริมาณงาน
|เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, สมาชิกทีม
|การประมาณเวลา, การติดตามเวลา, ความสำคัญ, การวางแผนรายวัน/รายสัปดาห์
|ClickUp รายการ/ปฏิทิน
|เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมการตลาด, ทีมปฏิบัติการ
|แบบฟอร์ม SMART, การติดตามสถานะ, การประเมินความพยายาม
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, ประสิทธิภาพของทีม, การวางแผนกำลังการผลิต
|แดชบอร์ด/รายการของ ClickUp
|เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ฟรีแลนซ์
|รายการงาน, ลำดับความสำคัญ, การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง
|ClickUp รายการ/ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนการสื่อสาร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การสนับสนุน, การตลาด, ผู้จัดการโครงการ
|รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, PEST/SWOT, งานที่สามารถดำเนินการได้
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์
|เทมเพลตรายงานสถานะโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ
|การติดตามสถานะ/งบประมาณ, ระบบอัตโนมัติ, ความรับผิดชอบ
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขนาดเล็ก, ผู้นำการปฏิบัติการ
|ข้อกำหนด สถานะ ฟิลด์สูตร รายการตรวจสอบ
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ/การตลาด/ปฏิบัติการ
|รูปแบบสเปรดชีต, กระบวนการอนุมัติ, ความสัมพันธ์ที่พึ่งพา
|คลิกอัพ สเปรดชีต/รายการ
|เทมเพลตการจัดการโครงการงบประมาณ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ทีมการตลาด/พัฒนา/ปฏิบัติการ
|การติดตามงบประมาณ, บันทึก, มุมมองหลายแบบ
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ทีมปฏิบัติการ
|เอกสารเฟส, KPI, แท็บสรุป, งานที่สามารถดำเนินการได้
|คลิกอัพ ด็อก/ลิสต์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการจัดการโครงการ Smartsheet ดี?
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง สมาร์ทชีตมีเทมเพลตที่ช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใสมากขึ้น นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหา:
- การปรับให้สอดคล้องกับโครงการ: เลือกเทมเพลตที่สร้างขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณเทมเพลตการทบทวนสปรินต์อาจไม่เหมาะสำหรับการวางแผนโครงการและการเริ่มต้นโครงการ ในทำนองเดียวกัน คุณอาจต้องการเทมเพลตที่แตกต่างกันสำหรับโครงการชาร์เตอร์กับแผนผังกระบวนการ การปรับให้ใช้เทมเพลตที่ถูกต้องกับกรณีการใช้งานที่เหมาะสมจะช่วยลดการแก้ไขและทำให้การวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่น
- การสนับสนุนกระบวนการทำงาน: เลือกเทมเพลตที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมที่มีอยู่ เทมเพลตที่ปรับแต่งเฉพาะจะช่วยลดความสับสนและส่งเสริมการนำไปใช้
- ช่องข้อมูลที่จำเป็น: มองหาส่วนสำคัญ เช่น งานที่ต้องทำ กำหนดเวลา สถานะโครงการ และอื่นๆ เพื่อให้คุณไม่ต้องเพิ่มข้อมูลพื้นฐานเอง วิธีนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงความรกและรักษาความชัดเจนในการทำงาน
- การปรับแต่ง: พิจารณาแม่แบบที่ให้คุณปรับแต่งฟิลด์, ชื่อเรื่อง, คำอธิบาย, และหมวดหมู่ได้. สิ่งนี้จะทำให้แม่แบบมีความยืดหยุ่นสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน
- เค้าโครงที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่ออกแบบมาให้มีสัญชาตญาณและใช้งานง่ายเพื่อความสะดวกในการนำทาง เป้าหมายคือการลดความซับซ้อนในการจัดการโครงการ ไม่ใช่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำความเข้าใจเทมเพลต
เทมเพลตการจัดการโครงการ Smartsheet ที่ดีที่สุด ที่ควรใช้
เทมเพลตการจัดการโครงการของ Smartsheetมีประโยชน์สำหรับส่วนประกอบส่วนใหญ่ของการจัดการโครงการ รวมถึงการติดตามงาน การจัดการกำหนดเวลา และการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณใช้เวลาในการจัดรูปแบบข้อมูลน้อยลง และใช้เวลาในการใช้งานข้อมูลเพื่อทำงานให้สำเร็จมากขึ้น
นี่คือเทมเพลตโครงการ Smartsheet ที่เราแนะนำให้คุณสำรวจ:
1. โครงการ Smartsheet พร้อมเทมเพลตการจัดการทรัพยากร
เทมเพลตการจัดการทรัพยากรสำหรับโครงการโดย Smartsheet ช่วยให้ทีมสามารถปรับสมดุลปริมาณงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาด
คุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายว่าใครว่างและกำลังทำอะไรอยู่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน. สิ่งนี้จะช่วยให้การวางแผนทรัพยากรง่ายขึ้นในขณะที่ครอบคลุมทุกงานโดยไม่ทำให้ทีมของคุณรู้สึกถูกกดดัน.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูเปอร์เซ็นต์การจัดสรรทรัพยากรและเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นงานเพื่อติดตามปริมาณงานและความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
- ระบุรายละเอียดเช่นผู้รับมอบหมาย, ผู้ก่อนหน้า, และระยะเวลาของงานเป็นวันเพื่อให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างถูกต้อง
- เพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ และความคิดเห็นสำหรับแต่ละหน่วยของงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการมองเห็น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมปฏิบัติการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรโครงการ
2. ชุดแม่แบบการติดตามและสรุปโครงการ
ชุดเทมเพลตการติดตามและรวบรวมโครงการโดย Smartsheet มอบวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการติดตามโครงการและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตช่วยให้คุณวางแผน จัดตารางเวลา และมอบหมายงานตามขั้นตอนของโครงการ ด้วยแดชบอร์ดสรุปโครงการ คุณสามารถติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น ความคืบหน้า วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และภาพรวมของโครงการได้ในที่เดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างภาพแผนโครงการโดยละเอียดสำหรับแต่ละขั้นตอน
- สร้างเอกสารแยกสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยง, จุดสำคัญในโครงการ, และงานสรุปโครงการ
- กรอกรายละเอียดเช่น ผู้รับมอบหมาย, กำหนดเวลา, และสถานะการเสร็จสิ้นของแต่ละงานเพื่อให้สามารถติดตามได้ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเทมเพลตเพื่อติดตามความสำเร็จของโครงการ
3. แม่แบบแดชบอร์ดแผนการจัดการโครงการ
เทมเพลตแดชบอร์ดแผนการจัดการโครงการโดย Smartsheet มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและแสดงภาพข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ
นอกจากนี้ยังมีรายการงานแบบไดนามิกที่อัปเดตแผนภูมิแกนต์ของโครงการใน Smartsheetโดยอัตโนมัติเมื่องานคืบหน้า วิดเจ็ตแดชบอร์ดในตัวจะสรุปสถานะงาน การใช้จ่ายของโครงการ และรายการที่รอดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างไทม์ไลน์สำหรับงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ติดตามลำดับความสำคัญของงานและอัตราการเสร็จสิ้นสำหรับการวางแผนอย่างง่าย
- จัดทำรายการงบประมาณที่วางแผนไว้และการใช้จ่ายจริงเพื่อค้นหาขอบเขตที่สามารถปรับปรุงได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการวางแผนงานโครงการ ติดตามงบประมาณ และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
4. แม่แบบกระดานงานโครงการทีม
เทมเพลตกระดานงานโครงการทีมของ Smartsheet ช่วยให้คุณดูและติดตามโครงการต่างๆ ของทีมในรูปแบบ Kanban ที่เรียบง่าย คอลัมน์ที่มีโครงสร้างช่วยให้ติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าได้ง่าย ระบุช่องว่างในการจัดสรรทรัพยากร และปรับสมดุลปริมาณงานได้อย่างเหมาะสม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่ เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในกำหนด
- กรองมุมมองตามสถานะงาน ผู้รับผิดชอบ แผนก วัตถุประสงค์ และผู้ร้องขอ
- เพิ่มสูตรเพื่อทำให้การคำนวณสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการบาลานซ์ปริมาณงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและทีมปฏิบัติการที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงการวางแผนโครงการและการจัดสรรงานให้มีประสิทธิภาพ
5. แม่แบบโครงการแบบ Agile ง่าย ๆ
ต้องการติดตามลำดับชั้นของโครงการตามวันที่ ระยะเวลา และสถานะใช่หรือไม่? แม่แบบโครงการ Agile ง่าย ๆ โดย Smartsheet ช่วยให้คุณทำได้อย่างที่ต้องการ
มันช่วยให้คุณกำหนดการพึ่งพา, แสดงให้เห็นไทม์ไลน์ของโครงการ, และรายงานความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยแนวทางที่มีโครงสร้าง, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์และปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระดับที่ละเอียด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดลำดับความสำคัญเพื่อทำให้การวางแผนง่ายขึ้นและตรวจสอบว่างานมีความเสี่ยงที่จะล่าช้าหรือทำไม่เสร็จหรือไม่
- เพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ สำหรับงานเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจน
- ติดตามเปอร์เซ็นต์การจัดสรรงานเพื่อวางแผนกำลังการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวและต้องการแนวทางที่เป็นระบบในการวางแผนโครงการ จัดสรรทรัพยากร และติดตามความคืบหน้า
6. โครงการที่มีกำหนดส่งแน่นอนและแม่แบบแกนต์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:63% ของโครงการที่นำโดยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจสูงปฏิบัติตามกำหนดเวลาเทียบกับเพียง 59% ของโครงการที่นำโดยผู้อื่น
โครงการที่ดำเนินการตรงตามกำหนดเวลา มีโอกาสสูญเสียเงินและทรัพยากรน้อยกว่า โครงการที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและใช้เทมเพลตแกนต์จาก Smartsheet ช่วยให้คุณวางแผนและจัดการตารางเวลาของทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเวลาบัฟเฟอร์และเวลาล่วงหน้าสำหรับงานต่างๆ ได้ เพื่อให้คุณสามารถคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางและยังคงทำงานให้เสร็จตรงเวลาได้ เมื่อมีการแนะนำและอัปเดตการพึ่งพาซึ่งกันและกัน วันที่ส่งมอบและกำหนดเส้นตายจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถวางแผนได้อย่างแม่นยำ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มไฟล์และเอกสารแนบสำหรับทุกงานไว้ในที่เดียวเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- เป็นเจ้าภาพในการสนทนาสำหรับแต่ละงานแยกกัน พร้อมระบบส่งข้อความในตัว
- กำหนดตารางงานและจัดการการพึ่งพาได้ดีขึ้นด้วยไทม์ไลน์ Gantt ที่กำหนดไว้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อคาดการณ์และจัดการกำหนดเวลาของโครงการได้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของการจัดการโครงการใน Smartsheet
แม้ว่า Smartsheet จะได้รับความนิยมเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ:
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน: อินเทอร์เฟซไม่ เป็นมิตรกับผู้ใช้ใหม่หรือทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งมักจะทำให้กระบวนการจัดการโครงการไม่มีประสิทธิภาพ
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สูง: มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไข, การเชื่อมต่อ, การฝึกอบรม, และการสนับสนุน, ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง
- การจำกัดการทำงานอัตโนมัติ: กระบวนการทำงานที่กำหนดเองอาจไม่ยืดหยุ่น การขาดการทำงานอัตโนมัติที่ตอบสนองได้อาจเพิ่มงานที่ต้องทำด้วยตนเองและความไม่ถูกต้อง
- ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์นี้จำกัดจำนวนแถวสูงสุดที่ 20,000 แถว, คอลัมน์สูงสุดที่ 400 คอลัมน์ และเซลล์สูงสุดที่ 500,000 เซลล์ต่อแผ่นงาน ซึ่งทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีชุดข้อมูลจำนวนมาก
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: เมื่อแผ่นงานใกล้ถึงขีดจำกัดขนาดหรือคุณใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง แอปจะเริ่มโหลดช้ามาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
➡ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ
เทมเพลต Smartsheet ทางเลือก
เทมเพลตของ Smartsheet ช่วยให้ชีวิตของผู้จัดการโครงการง่ายขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้
แล้วคุณเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ได้อย่างไร?
นี่คือเทมเพลตทางเลือกที่ดีที่สุดของ Smartsheet ที่คุณควรลองใช้:
1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpทำให้การจัดการโครงการราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุเป้าหมาย วางแผนรายการดำเนินการและกำหนดเวลา ติดตามความสำเร็จ และจัดการงบประมาณ ทั้งหมดในที่เดียวนอกจากนี้ยังมีมุมมองในตัวจากClickUp รวมถึงมุมมอง Gantt และมุมมองปฏิทิน เพื่อช่วยติดตามงานที่กำหนดและงานที่ล่าช้าได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpยังมอบความสามารถขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง และการแจ้งเตือน เพื่อช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นและปรับตัวเข้ากับโครงการใดๆ ได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มแท็กและข้อพึ่งพาเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียด เช่น OKRs, ตัวชี้วัดความสำเร็จ, แผนก และอื่น ๆ ให้กับงานของคุณ
- สร้างแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการ,เอกสาร ClickUpเพื่อเขียนและจัดเก็บเอกสารโครงการ, และจัดกลุ่มงานในมุมมองรายการเพื่อจัดระเบียบโครงการให้ดียิ่งขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้จัดการโครงการที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมสำหรับการวางแผนโครงการหลายโครงการ
2. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
การวางแผนรายละเอียดโครงการทุกนาทีล่วงหน้าก่อนเริ่มงานทำให้คุณเครียดหรือไม่?แม่แบบแผนงานโครงการของ ClickUpช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้ให้กรอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการจัดหมวดหมู่กิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการวางแผน, การออกแบบ, การพัฒนา, การตรวจสอบคุณภาพ, และการPLOYMENT. ส่วนที่ดีที่สุดคือ มันสร้างไทม์ไลน์สำหรับแต่ละขั้นตอน และแสดงทุกภารกิจในมุมมองปฏิทินเพื่อช่วยคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ระบุความพยายามที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในทุกขั้นตอนของโครงการ
- สร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยใช้แบบฟอร์มการส่งงานที่ง่ายและติดตั้งมาในตัว
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ตารางเวลา, ความพยายาม, จำนวนวันระยะเวลาจริง, วันที่เริ่มต้นจริง, และจำนวนวันระยะเวลา เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างง่ายดายและหลีกเลี่ยงความล่าช้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการวางแผนและติดตามโครงการโดยหลีกเลี่ยงความล่าช้า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในฐานะ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกClickUp Brainช่วยให้การวางแผนงานและการระบุช่องว่างสำหรับการจัดการโครงการมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างไร? เพราะมันมีบริบททั้งหมดของข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ—งาน, วันที่ครบกำหนด, กำหนดเวลา, ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, ความเชื่อมโยง และอื่นๆ อีกมากมาย เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันและคุณจะได้ผู้ช่วย AI ที่ทำให้คุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10 เท่า!
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp สำหรับกระบวนการทำงานของคุณ:
3. แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงาน ClickUp
การเสร็จสิ้นโครงการจะไม่เป็นความท้าทายอีกต่อไปด้วยเทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานของ ClickUp มันช่วยให้คุณแบ่งโครงการใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถทำตามลำดับอย่างมีเหตุผลได้ คุณยังสามารถร่างรายการตรวจสอบของ ClickUpที่สะดวกซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกดีทุกครั้งที่ทำเครื่องหมายงานเสร็จ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดหมายเลข WBS ที่ไม่ซ้ำกันให้กับทุกงานและรวมความคิดเห็นโดยละเอียดเพื่อความชัดเจน
- จัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญโดยใช้กระดานสถานะเพื่อให้ทีมมีสมาธิ
- รายการทรัพยากรที่ต้องการ, ลำดับชั้นของงาน, และกระบวนการทำงานสำหรับแต่ละงานเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าทีมที่ต้องการโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อแบ่งงานโครงการและติดตามความคืบหน้า
4. แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUp
แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับติดตามสถานะของแต่ละงานที่ประกอบเป็นโครงการของคุณ ตั้งแต่ 'กำลังดำเนินการ' ไปจนถึง 'เสร็จสมบูรณ์' นอกจากนี้ยังมีมุมมองเฉพาะสำหรับระบุปัญหาและความเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการของคุณล่าช้าหรือส่งมอบไม่ตรงตามกำหนด
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการกรอบงานที่เป็นระบบเพื่อให้ผู้นำโครงการและผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตนเอง ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นสำหรับแต่ละงานช่วยให้การติดตามและการอ้างอิงบริบทเพื่อการตัดสินใจง่ายขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดหมวดหมู่โครงการตามขั้นตอนและระบุการพึ่งพาอย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่วางแผนไว้
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpตามเงื่อนไขเพื่อย้ายงานไปยังขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างราบรื่นเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
- กำหนดระดับความเสี่ยงและระดับปัญหาตามความรุนแรง
5. แม่แบบกฎบัตรโครงการ ClickUp
สร้างโครงร่างที่สมบูรณ์และบันทึกขอบเขตของโครงการของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Project Charter มันให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดและทำให้การสื่อสารของทีมง่ายขึ้นระหว่างโครงการ
คุณสามารถติดตามได้ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและสมาชิกทีมโครงการ รวมถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบ ข้อจำกัด และตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้คือ? หนังสือบริคณห์สนธิที่ครอบคลุมซึ่งทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ต้องการระดมความคิดในส่วนเฉพาะหรือให้ตรวจสอบส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนสรุปหรือไม่? สามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมหรือเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงในเอกสารโครงการเพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งเป้าหมายSMARTใน ClickUpและมอบหมายงานที่ต่อเนื่องให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
- บันทึกความเสี่ยงของโครงการในตารางที่เรียบร้อยซึ่งช่วยให้คุณเห็นผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนและวิธีการจัดการ
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แท็ก, และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ พร้อมทั้งจัดการความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสาร
6. แม่แบบแผนการจัดการโครงการระดับสูงของ ClickUp
ต้องการสร้างภาพรวมระดับสูงของโครงการทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่เป้าหมายและความคาดหวังไปจนถึงทรัพยากรและระยะเวลา?
เทมเพลตแผนการจัดการโครงการระดับสูงของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้ โดยนำเสนอโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการระบุและจัดหมวดหมู่ผลลัพธ์ตามหน้าที่ เช่น การออกแบบหรือการเงิน นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุสถานะปัจจุบันของแต่ละผลลัพธ์เพื่อการติดตามที่ดียิ่งขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับแต่ละหมวดหมู่โครงการเพื่อทำให้การวางแผนและการติดตามง่ายขึ้น
- แสดงเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นงานในทันทีเพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- เพิ่มรายการตรวจสอบและทรัพยากรที่ละเอียดสำหรับแต่ละงานเพื่อให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการและผู้จัดการโครงการที่ต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผนโครงการระดับสูง
⚡️ โบนัส: เรียนรู้วิธีสร้างแผนโครงการระดับสูงในเวลาไม่ถึง 30 นาทีในวิดีโอนี้!
7. แม่แบบไทม์ไลน์การจัดการโครงการ ClickUp
การพลาดกำหนดเวลาเป็นอดีตไปแล้วด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์การจัดการโครงการของ ClickUp รูปแบบกระดานไวท์บอร์ดช่วยให้การวางแผนและการมองเห็นทุกขั้นตอนของโครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ระบุขั้นตอนต่าง ๆ เพิ่มโน้ตติดและรูปร่างเพื่อเสริมบริบท และเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์และย้ายงานต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ด้วยการลากและวางแบบง่าย ๆ รักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยป้ายกำกับความสำคัญ, แท็ก, และความคิดเห็น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างบัตรงานที่มีข้อมูลรายละเอียดตามแต่ละขั้นตอนของโครงการ
- กำหนดเวลาการทำงานซ้ำใน ClickUpเพื่อทบทวนและปรับกำหนดเวลาของโครงการอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดรหัสสีให้กับไทม์ไลน์ของคุณตามขั้นตอนของโครงการและขั้นตอนที่วางแผนไว้เพื่อการนำทางที่ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนา, ทีมการตลาด, และผู้นำโครงการที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ
8. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้การจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย
มันมีรายการสำหรับติดตามสุขภาพของโครงการ และรายละเอียดแผนที่ทาง PMO ของคุณ. มันยังช่วยคุณติดตามกิจกรรมแต่ละอย่างตามสถานะการเสร็จสิ้น ทำให้การวางแผนง่ายขึ้นและรวมกันในหลายๆ โครงการ.
ส่วนที่ดีที่สุด? AI ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้การกำหนดลำดับความสำคัญของงาน การตั้งกำหนดเวลา และการประมาณเวลาที่แต่ละงานจะใช้เวลาทำนั้นง่ายขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามสถานะโครงการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งแสดงงบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และข้อมูลอื่น ๆ
- ตรวจสอบปริมาณงานของทีมและงานที่ยังไม่ได้มอบหมายเพื่อปรับสมดุลความรับผิดชอบในพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ
- ติดตามประสิทธิภาพตามโครงการ แผนก และขั้นตอนโดยใช้แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาโครงสร้างในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกันในพอร์ตโฟลิโอของตน
9. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างโปรเจกต์ งาน และกำหนดเวลาที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ อีกต่อไป—เทมเพลต ClickUp Project Trackerจะช่วยจัดระเบียบทุกอย่างไว้ด้วยกันในที่เดียว พร้อมฟิลด์แบบกำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถแก้ไขหรือเลือกใช้ตามความต้องการของโปรเจกต์ได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์พร้อมงานย่อยและรายการตรวจสอบเพื่อแยกงานแต่ละอย่างให้ชัดเจนได้อีกด้วย ระบบยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานเป็นไปตามแผนด้วยระบบอัตโนมัติในการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูงานที่จัดหมวดหมู่ตามขั้นตอนของโครงการเพื่อการติดตามและวางแผนที่ง่ายขึ้น
- ติดตามเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติหรือบันทึกด้วยตนเองผ่านฟีเจอร์ติดตามเวลาโครงการในตัวของ ClickUp
- ทำเครื่องหมายสถานะ RAG สำหรับแต่ละงานเพื่อเน้นความคืบหน้าและระดับความเสี่ยง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวและฟรีแลนซ์ที่ต้องการโซลูชันในการติดตามความสำเร็จของโครงการ
10. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างการวางแผนอย่างละเอียดกับความสำเร็จของโครงการ จากการศึกษาหลายชิ้น ความสัมพันธ์นี้มีความสม่ำเสมออย่างน่าทึ่ง—โดยเฉลี่ยแล้ว การวางแผนมีส่วนรับผิดชอบประมาณ33% ของความแตกต่างในประสิทธิภาพและ 34% ของความสำเร็จโดยรวมของโครงการ
ต้องการจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และติดตามทรัพยากรได้อย่างง่ายดายข้ามสปรินต์หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUp ตั้งเป้าหมายสปรินต์ที่ชัดเจน กำหนดขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมาย และแบ่งทุกอย่างออกเป็นงานที่จัดการได้
คุณจะได้รับมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น มุมมอง Sprint Backlog สำหรับติดตามและจัดลำดับความสำคัญของงาน มุมมองสถานะการพัฒนาเพื่อแสดงความคืบหน้าของงานบนกระดาน Kanban และมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบกำหนดส่งและทำงานให้ตรงตามกำหนด ส่วนที่ดีที่สุดคือแดชบอร์ดการทำงานที่ใช้งานง่ายของเทมเพลตจะให้การอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดการและจัดระเบียบแบ็กล็อกสปรินต์ของคุณ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าจริงของแต่ละงานได้ในที่เดียว
- ดูปริมาณงานของทีมเพื่อจัดสรรงานโดยไม่ให้ภาระงานหนักเกินไปหรือใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
- เพิ่มฟิลด์สูตรที่คำนวณชั่วโมงที่ใช้ไปและชั่วโมงที่เหลือโดยอัตโนมัติสำหรับทุกสปรินต์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมที่ทำงานแบบ Agile, ผู้นำด้านการเงิน, และหัวหน้าฝ่ายการตลาดที่ต้องการแนวทางที่มีโครงสร้างในการวางแผนและจัดการสปรินต์
📮 ClickUp Insight: 19% ของผู้จัดการกล่าวว่าการได้รับข้อมูลอัปเดตจากสมาชิกในทีมอย่างทันท่วงทีเป็นความท้าทายด้านความโปร่งใสที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา
แต่แม้เมื่อมีการอัปเดตเข้ามา ก็มักจะไม่สม่ำเสมอ บางครั้งก็คลุมเครือ บางครั้งก็ละเอียดเกินไป และบางครั้งก็ขาดหายไปทั้งหมด ความไม่สม่ำเสมอนี้ทำให้เกิดเสียงรบกวนแทนที่จะสร้างความชัดเจน
บัตร AI ของ ClickUpและสรุปสถานะและสรุปแชทที่สร้างโดย AI ช่วยให้รายงานความคืบหน้าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกในทีมสามารถสร้างการอัปเดตที่มีโครงสร้างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ในขณะที่คุณจะได้รับมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและอ่านง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเส้นทางและสิ่งที่ต้องการความสนใจ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
ผู้จัดการโครงการหลายคนชื่นชอบการใช้รายการสิ่งที่ต้องทำ และมีเหตุผลที่ดีในการทำเช่นนั้น เพราะมันช่วยลดความวุ่นวายทางความคิดโดยการนำงานออกจากหัวและลงบนกระดาษ (หรือแอป) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเครียด
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเอง ด้วยรายการตรวจสอบที่แก้ไขได้ง่ายและตัวติดตามสถานะ รูปแบบที่เรียบร้อยช่วยให้คุณดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
ใช้เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของโครงการโดยไม่พลาดขั้นตอนใด ๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเป้าหมายส่วนตัวหรือทำงานร่วมกับทีมในโครงการนี้ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดในที่เดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แปลงรายการในเช็กลิสต์ให้เป็นงานใน ClickUp ที่คุณสามารถมอบหมายและติดตามความคืบหน้าได้
- เชื่อมโยงงานหรือเอกสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและอ้างอิงได้ง่าย
- นำเข้าข้อมูลโครงการจากเครื่องมืออื่นเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการรูปแบบที่สะอาดและเรียบง่ายเพื่อแสดงรายการและติดตามงานโครงการ
12. แม่แบบติดตามปัญหา ClickUp
กังวลเกี่ยวกับปัญหาที่รบกวนกระบวนการทำงานของโครงการของคุณหรือไม่?ลองใช้เทมเพลต ClickUp Issue Trackerเพื่อบันทึกอุปสรรคเหล่านั้น
มุมมองรายการช่วยให้ทุกปัญหาปรากฏให้เห็นและจัดการได้ง่าย คำอธิบายสั้น ๆ ให้บริบทอย่างรวดเร็วในพริบตา และมุมมองแกนต์ต์เน้นเส้นตายและความเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างทันเวลา รายละเอียดสำคัญเช่น แผนก สถานะการแก้ไข และหมวดหมู่ความเสี่ยงช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มรายการตรวจสอบในแต่ละปัญหาเพื่อทำให้กระบวนการแก้ไขมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- กำหนดการพึ่งพาสำหรับทุกปัญหาเพื่อให้การติดตามและการวางแผนง่ายขึ้น และระบุผลกระทบต่อโครงการ
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกปัญหาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการและทีมพัฒนาที่กำลังมองหาเลย์เอาต์ที่เรียบง่ายเพื่อติดตามและแก้ไขข้อบกพร่อง
13. แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp
เบื่อกับการสงสัยว่าแบนด์วิดท์หรืองบประมาณของทีมคุณหายไปไหนใช่ไหม?เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpมอบความชัดเจนอย่างสมบูรณ์ให้คุณ สามารถติดตามการใช้ทรัพยากรแบบเรียลไทม์และมอบหมายงานได้อย่างแม่นยำตรงจุดที่ต้องการมากที่สุด
มุมมองปริมาณงานช่วยให้มองเห็นตารางเวลาของทีมได้อย่างชัดเจน พร้อมช่วงเวลที่ยืดหยุ่น ตัวกรอง และการตั้งค่าปริมาณงาน คุณสามารถระบุการใช้งานที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปได้อย่างรวดเร็ว และจัดสรรงานใหม่ไปยังผู้ที่เหมาะสม
คุณยังสามารถใช้สถานะงานแบบกำหนดเองใน ClickUp(เช่น "กำลังดำเนินการ", "ต้องทำ", "รอการตรวจสอบจากลูกค้า" เป็นต้น) เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นมาตรฐานและทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการโปร่งใส นอกจากนี้ การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ เช่น งบประมาณ ประเภทของงานที่ต้องส่งมอบ และขั้นตอนของโครงการ จะช่วยให้ทีมต่างๆ มีความสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างกระบวนการส่งมอบที่ราบรื่นด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น งานที่ต้องทำ การเตรียมการ การระดมความคิด การดำเนินการ และการส่งมอบ
- เพิ่มบันทึกอ้างอิงให้กับแต่ละงานเพื่อให้บริบทและเพิ่มความชัดเจน
- จัดหมวดหมู่โครงการตามประเภทและลูกค้าเพื่อการจัดการและการติดตามที่ดีขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทีมปฏิบัติการที่ต้องการวิธีการที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
14. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
การจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมสำหรับแต่ละโครงการพร้อมการประมาณเวลาที่เฉพาะเจาะจง ประเภทของกิจกรรม วันที่เริ่มต้น และวันที่ครบกำหนด มุมมองปริมาณงานจะแสดงการประมาณเวลาประจำวันสำหรับแต่ละงาน คลิกที่บล็อกเวลาใดก็ได้เพื่อขยายและดูรายละเอียดเฉพาะของงาน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดทำรายการงานประจำวันสำหรับแต่ละโครงการเพื่อวางแผนทั้งสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ตัวติดตามเวลาในตัวเพื่อตรวจสอบชั่วโมงที่ใช้ไปและปรับปรุงการจัดการเวลา
- ตั้งค่าสถานะความสำคัญของงานแต่ละงานเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เร่งด่วนที่สุด
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และสมาชิกทีมที่ต้องการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพเวลาสำหรับโครงการ
นี่คือสิ่งที่Alfred Titus ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริหารที่มูลนิธิ Brighten A Soul กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ:
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
15. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งแสดงภาพเป้าหมายเหล่านั้นผ่านรูปภาพและการใช้รหัสสี เพื่อความสะดวกในการนำทาง
สรุปได้ง่ายว่าใคร, อะไร, เมื่อไหร่, ที่ไหน, และทำไมที่อยู่เบื้องหลังแต่ละเป้าหมาย. ส่วนที่ดีที่สุดคือ? มุมมองบอร์ดจะแสดงสถานะของเป้าหมาย—อยู่ในเส้นทาง, นอกเส้นทาง, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น, หรือต้องทำ—ทำให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งแบบฟอร์มเป้าหมาย SMART และกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณเองให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
- ติดตามรายละเอียดระดับงานและดูว่างานเหล่านั้นสอดคล้องกับโครงการใหญ่ภายใต้แท็บเป้าหมายของบริษัทอย่างไร
- ให้คะแนนความพยายามของแต่ละงานจาก 1 ถึง 10 และจัดกลุ่มตามความเหมาะสม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมการตลาด, และทีมปฏิบัติการที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามผลลัพธ์
➡ อ่านเพิ่มเติม:แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด
16. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
เปลี่ยนกระบวนการทำงานโครงการที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นการติดตามโครงการที่ราบรื่นและชัดเจนด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp เทมเพลตนี้มอบศูนย์กลางภาพที่แชร์ได้ให้กับทีมทั้งหมดของคุณสำหรับการสื่อสารและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างละเอียด เช่น ต้นทุนที่วางแผนไว้, ระดับปัญหา, ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง, ระยะของโครงการ, และงบประมาณที่เหลืออยู่ เพื่อติดตามการเงิน, ความเสี่ยง, และขั้นตอนของโครงการอย่างละเอียด เมื่อใช้ร่วมกับสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รอ, และเสร็จสิ้น จะช่วยให้คุณมาตรฐานการไหลของงานและมองเห็นปัญหาที่ติดขัดได้ทันที
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ส่งการแจ้งเตือนและการอัปเดตให้ทีมทางอีเมลเพื่อไม่ให้งานหลุดรอดไป
- มองเห็นกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็วและวางแผนไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทิน
- ใช้มุมมองเช่น ประสิทธิภาพทีม และการวางแผนกำลังการผลิต ร่วมกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงาน เพื่อตรวจจับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร สมาชิกทีมที่มีตารางงานแน่นเกินไป และงานที่ถูกขัดขวาง ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการพื้นที่ศูนย์กลางในการบริหารโครงการอย่างราบรื่น
17. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
กำลังมองหาเทมเพลตที่ช่วยให้ทีมของคุณค้นหาโครงสร้างการทำงานที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
จัดระเบียบงานของคุณให้เป็นส่วนที่เข้าใจง่าย—เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พร้อมดำเนินการ มีไอเดียสร้างสรรค์อยู่ในสายตา และรู้ว่าอะไรยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน
ดูภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าใครได้รับมอบหมายงานแต่ละงาน เมื่อใดที่งานครบกำหนด และอาจใช้เวลาเท่าไร นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงบประมาณ, URL, ไฟล์แนบ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญต่อโครงการของคุณได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างรายการงานเฉพาะสำหรับงานค้าง, รายการที่ต้องดำเนินการ, แนวคิด และแง่มุมสำคัญของโครงการอื่น ๆ—จัดเรียงตามลำดับความสำคัญและแผนก
- เพิ่มรายละเอียดที่ชัดเจนลงในบัตรงานเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
- กำหนดเวลาการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวางในมุมมองปฏิทิน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และฟรีแลนซ์ที่พยายามค้นหาโครงสร้างเพื่อวางแผน, จัดการ, และติดตามแง่มุมของโครงการ
18. แม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในโครงการให้มีประสิทธิภาพและให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มันช่วยให้คุณวางแผน ตรวจสอบ และจัดการข้อความและกระบวนการสื่อสารตามเป้าหมายของโครงการของคุณ
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ทำให้กลยุทธ์ของคุณมีความชัดเจนและมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดำเนินการวิเคราะห์ PEST, SWOT และการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์
- สร้างรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- เปลี่ยนเป้าหมายการสื่อสารให้กลายเป็นภารกิจที่สามารถดำเนินการได้เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนลูกค้า ทีมการตลาด และผู้จัดการโครงการที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทีมภายใน
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: เมื่อคอร์ติซอล (ฮอร์โมนความเครียด) ครอบงำ มันจะทำให้เราโฟกัสแคบลงและลดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขสิ่งนี้ การสร้าง "ค็อกเทลสมอง" ที่สมดุลอย่างระมัดระวังด้วยสารเคมีในสมองเชิงบวก— ออกซิโทซิน, โดปามีน, และเอนดอร์ฟิน — สามารถปลดล็อกการไหลลื่นและไอเดียที่แปลกใหม่ได้ วิธีที่ง่ายที่สุด? ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความไว้วางใจผ่านการกระทำง่ายๆ เช่น การสบตา, การหัวเราะ, การแบ่งปันช่วงเวลาตลกหรือน่าอาย, หรือการจับคู่คนที่ปกติไม่ทำงานร่วมกัน
19. แม่แบบรายงานสถานะโครงการ ClickUp
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUpช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถจัดหมวดหมู่รายงานโครงการตามแผนก ขั้นตอน และสถานะ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดตารางเวลาและขอบเขตของโครงการได้อีกด้วย เส้นเวลาเชิงเส้นที่มีรหัสสีช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้ง่าย ทำให้สามารถมองเห็นรายการที่ล่าช้าได้ในพริบตา ด้วยมุมมองที่เป็นโครงสร้างของทุกรายละเอียดรายงานสถานะโครงการของคุณจะได้รับการจัดระเบียบและจัดการได้ง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามงบประมาณเพื่อระบุว่าโครงการเกินงบประมาณ, อยู่ในภาวะเสี่ยง, หรืออยู่ภายใต้งบประมาณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแชร์รายงานการติดตามกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- เพิ่มชื่อแผนกและหัวหน้าทีมไว้ข้างๆ แต่ละงานเพื่อรักษาความรับผิดชอบที่ชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมปฏิบัติการที่ต้องการรูปแบบที่เป็นระบบในการติดตามสถานะโครงการและงบประมาณ
20. แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp
เริ่มต้นโครงการของคุณบนพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อความชัดเจนและความสอดคล้องด้วยเทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการของ ClickUp ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ เทมเพลตแบบรายการที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดและบันทึกข้อกำหนดของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทุกคนตั้งแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปจนถึงผู้มีส่วนร่วมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
รายการตรวจสอบและงานย่อยของมันช่วยแนะนำการดำเนินโครงการให้สำเร็จ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ทรงพลัง—ขั้นตอนอนุมัติ, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, การจัดประเภท, การเสร็จสิ้น, และผู้อนุมัติ—ให้บริบทที่จำเป็นและทำให้การนำทางงานเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกและชี้แจงให้ชัดเจนถึงสิ่งที่โครงการของคุณมุ่งหวังที่จะบรรลุ สิ่งที่คุณจะส่งมอบ และภายในระยะเวลาใด ทั้งหมดนี้ในพื้นที่ที่เป็นระเบียบเดียวกัน
- ย้ายข้อกำหนดผ่านสถานะที่ใช้งานง่าย เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รอการดำเนินการ, และเสร็จสิ้น เพื่อให้ความคืบหน้าเป็นไปอย่างโปร่งใสตลอดเวลา
- คำนวณยอดรวมสำหรับงบประมาณ, อัตราการเสร็จสิ้น, และตัวชี้วัดเชิงปริมาณอื่น ๆ โดยอัตโนมัติด้วยฟีลด์สูตร
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการแนวทางที่เป็นระบบในการวางแผนความต้องการของโครงการ
21. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมใหญ่หรือทีมเล็ก การจัดระเบียบโครงการให้เรียบร้อยอาจเป็นความท้าทายที่สำคัญแม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ
มันจัดระเบียบเอกสารที่ต้องส่งมอบทั้งหมด พร้อมสถานะ, ระยะของโครงการ, และขั้นตอนการอนุมัติไว้ในที่เดียวเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ. นอกจากนี้, แท็บกระบวนการอนุมัติที่มอบหมายไว้โดยเฉพาะยังบ่งชี้ว่าเอกสารที่ต้องส่งมอบใดต้องการความสนใจ และเอกสารใดที่ผ่านการอนุมัติแล้ว.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูระดับปัญหาสำหรับแต่ละงานที่ต้องส่งมอบและจดบันทึกวิธีแก้ไขเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบโดยใช้ความสัมพันธ์เช่น 'รอ' และ 'ขัดขวาง'
- เปิดใช้งานการติดตามเวลาอัตโนมัติ, มอบหมายสมาชิกในทีม, และเพิ่มความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, และทีมขนาดเล็กที่ต้องการเทมเพลตสเปรดชีตที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผน, จัดการ, และร่วมมือกัน
22. แม่แบบการจัดการโครงการงบประมาณ ClickUp
รักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางทางการเงินอย่างชัดเจนและแม่นยำด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมการเงินที่ต้องจัดการโครงการที่คำนึงถึงต้นทุน เทมเพลตนี้ช่วยปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ การจัดลำดับงาน และการติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามงบประมาณที่จัดสรรไว้, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง, และงบประมาณคงเหลือสำหรับโครงการของคุณ
- เพิ่มบันทึกโดยละเอียดเพื่อรวมการอ้างอิง, บริบท, หรือความคิดเห็นสำหรับการตรวจสอบทางการเงิน
- เลือกจากมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ: คู่มือเริ่มต้น, ภาพรวมงบประมาณ, ตารางโครงการ, ระยะโครงการ, และสถานะกิจกรรม เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องในเวลาที่คุณต้องการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการการตลาด, ทีมพัฒนา, และทีมปฏิบัติการที่ต้องการให้งบประมาณโครงการอยู่ในกรอบ
23. แม่แบบคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUpมอบแผนที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ
มันช่วยให้คุณกำหนดกระบวนการ ตั้งเป้าหมาย และกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) สำหรับทุกขั้นตอน แดชบอร์ดจะแสดงภาพรวมของทรัพยากร เอกสาร ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา
นอกจากนี้ แถบสรุปยังเน้นแต่ละขั้นตอนของโครงการให้เห็นชัดเจนในทันที ซึ่งช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตลอดทั้งโครงการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างเอกสารแยกสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการเพื่อรักษาโครงสร้างที่ละเอียด
- เปลี่ยนแต่ละขั้นตอนให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง และติดตามความคืบหน้าโดยใช้มุมมองรายการ
- วิเคราะห์ไทม์ไลน์ของโครงการและทำการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทีมปฏิบัติการที่ต้องการแนวทางที่เป็นระบบในการวางแผนและดำเนินโครงการในแต่ละเฟส
➡ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต
ปรับปรุงการวางแผนและการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เทมเพลตโครงการของ Smartsheet มอบพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดระเบียบงาน ทรัพยากร และเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อขนาดทีมเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดด้านความสามารถในการขยายตัว การทำงานอัตโนมัติ และประสิทธิภาพจะเริ่มทำให้การทำงานช้าลง
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารโครงการด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน การติดตาม และการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง พร้อมด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานมากมาย
เบื่อกับการไล่ตามกำหนดเวลาและไฟล์ที่กระจัดกระจายหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp และ ควบคุมเป้าหมาย กำหนดเวลา และผลลัพธ์ของทีมคุณได้เลย