เทมเพลตกระดานงานแบบ Asana Kanban ฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
28 กันยายน 2568

เจนเกือบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่เต็มทีแล้ว เดสก์ท็อปของเธอมีแท็บเปิดอยู่ถึง 47 แท็บ ทีมของเธอกำลังขออัปเดตงานที่เธอจำไม่ได้ว่ามอบหมายไปเมื่อไหร่ และ "ไทม์ไลน์โครงการ" ของเธอก็อยู่บนไวท์บอร์ดที่ใครบางคนลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในฐานะผู้จัดการโครงการ เจนเก่งมากในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า—แต่พักหลังมานี้ เธอรู้สึกเหมือนเป็นพนักงานดับเพลิงเต็มเวลา มากกว่าผู้นำ แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับ "การตื่นรู้แบบคัมบัง"

หากคุณก็รู้สึกเช่นกันว่ากระบวนการทำงานของคุณเหมือนป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย และคุณเป็นนักสำรวจเพียงคนเดียวที่มีแผนที่ชำรุด บล็อกนี้เหมาะสำหรับคุณ

เรากำลังเจาะลึก เทมเพลต Asana Kanban ฟรี—มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมที่ทำงานแบบ Agile และทุกคนที่ฝึกฝน การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ชอบเห็นงานของตนในแบบที่ มองเห็น ได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คัมบังมาจากสองคำในภาษาญี่ปุ่น: 看 (Kan) แปลว่า 'สัญญาณ' และ 板 (Ban) แปลว่า 'กระดาน' ชื่อบอกทุกอย่างแล้ว กระดานคัมบังช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยทำให้งานที่ค้างอยู่สามารถมองเห็นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ รอการอนุมัติ หรือใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

แม่แบบคัมบังในภาพรวม

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบ Kanban ทั้งหมดที่ระบุไว้ในบล็อก:

ชื่อเทมเพลตลิงก์แม่แบบเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตกระดานคานบันสำหรับอาสาดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีมปฏิบัติการแบบลีน, ผู้ใช้ Asana มือใหม่คอลัมน์เรียบง่าย, มุมมองกระดาน, คัดลอก/ปรับแต่งงานกระดานคัมบัง
เทมเพลตการ์ดคานบันสำหรับอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ใส่ใจในรายละเอียดฟิลด์ที่กำหนดเอง, งานย่อย, การพึ่งพา, การ์ดที่มีโครงสร้างบัตรคัมบัง
เทมเพลต Asana Scrumbanดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมสควอดแบบアジล, ทีมแบบไฮบริด Scrum/Kanbanพิธีกรรมสปรินต์, มุมมองแคนบัน, ขีดจำกัดงานที่กำลังทำอยู่, การติดแท็กกระดานคัมบัง
เทมเพลตการประชุมประจำวันแบบสแตนด์อัพของ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมระยะไกล/แบบผสมผสานการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส, สิ่งที่ขัดขวาง, การดำเนินการติดตามผลกระดานคัมบัง/การประชุมสแตนด์อัพ
เทมเพลตงานค้างสำหรับ Asana Sprintดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีม Agile/Scrumการมองเห็นแบบคัมบัง, จัดลำดับความสำคัญใหม่, ติดธงสิ่งที่ขัดขวางกระดานคัมบัง
เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, นักการตลาดแบบคล่องตัว, ทีมข้ามสายงานงานย่อยแบบซ้อน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติกระดานคัมบัง
แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ, แผนงานแบบเรียลไทม์กระดานคัมบัง, ไทม์ไลน์
เทมเพลต ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์รับเทมเพลตฟรีทีมวิศวกรรม, หัวหน้าทีมพัฒนาขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่, การจัดเส้นทางอัตโนมัติ, การอัปเดตสถานะกระดานคัมบัง
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile Kanban ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมสควอดแบบアジล, ทีมเทคโนโลยีอีพิค, สตอรีพอยต์, ขีดจำกัดงานที่กำลังทำอยู่, รายงานสปรินต์กระดานคัมบัง
เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสครัมมาสเตอร์, ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดการงานค้าง การวางแผนกำลังการผลิต และแผนภูมิแสดงการดำเนินงานกระดานคัมบัง, มุมมองสปรินต์
เทมเพลตกระดานคัมบังสำหรับ Sprint แบบง่ายใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพงานที่ดำเนินการอัตโนมัติ, สิ่งที่ขัดขวาง, เป้าหมายสปรินต์กระดานคัมบัง
เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneรับเทมเพลตฟรีผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้, ฟรีแลนซ์ขั้นตอน GTD, แท็กบริบท, ระดับความพยายามกระดานคัมบัง, รายการ
เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมความสำเร็จของลูกค้ารายการตรวจสอบแบบไดนามิก, ระบบอัตโนมัติ, การวิเคราะห์กระดานคัมบัง, รายการตรวจสอบ
แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายสรรหาการ์ดคะแนน, มุมมองที่แชร์, การเปรียบเทียบแบบภาพกระดานคัมบัง, เมทริกซ์
เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่ทำงานแบบアジล, สครัมมาสเตอร์วงจรป้อนกลับ, ป้อนกลับแบบอะซิงโครนัส, การติดตามผลลัพธ์กระดานคัมบัง
เทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฝ่ายช่วยเหลือด้านไอที, ผู้ดูแลระบบระบบเส้นทางอัตโนมัติ, การเข้ารหัสสี, การติดตาม SLAกระดานคัมบัง
เทมเพลตรายงานและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการเงิน, หัวหน้าแผนกบันทึกศูนย์กลาง, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การวิเคราะห์กระดานคัมบัง, รายงาน
ปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUpรับเทมเพลตฟรีบล็อกเกอร์, บรรณาธิการ, ทีมการตลาดการติดตามแบบเป็นขั้นตอน, การแนบสินทรัพย์, ไทม์ไลน์กระดานคัมบัง, ปฏิทิน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตคานบันสำหรับอาสนะดี?

แม่แบบ Asana Kanban คือกระดานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งจัดวางขั้นตอนการทำงานของคุณไว้ในขั้นตอนที่ชัดเจนและมองเห็นได้ เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว' เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย ไม่เกิดความสับสน

แต่กระดานคัมบังที่มั่นคงไม่ได้ทำเพียงแค่จัดระเบียบงานเท่านั้น มันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานที่แท้จริงของทีมคุณ โดยยึดหลักการของคัมบัง เช่นการจัดการโครงการแบบมองเห็นได้ง่าย การจำกัดงานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มองหาองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ในแม่แบบกระดานคัมบังที่มีประสิทธิภาพสูง:

  • ลำดับความสำคัญทางสายตา: แสดงสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนแม่แบบกระดานคัมบังที่ดีควรเน้นงานที่กำลังจะมาถึง ขั้นตอนที่มีความสำคัญสูง หรือปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร
  • ความชัดเจนในความเป็นเจ้าของ: มอบหมายงานและชี้แจงบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละรายการอย่างชัดเจน การใช้รหัสสีสำหรับผู้ตรวจสอบหรือแบ่งช่องทางตามบทบาท (เช่น 'ตรวจสอบโดยทีมพัฒนา' กับ 'ตรวจสอบโดยลูกค้า') ช่วยลดความคลุมเครือและส่งเสริมความรับผิดชอบ
  • ตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ: ข้ามขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน. แม่แบบที่ดีที่สุดจะมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีมโดยอัตโนมัติ, กำหนดวันครบกำหนด, หรือส่งการแจ้งเตือนทันทีที่การ์ดมีการเคลื่อนไหว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานแบบคล่องตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะและวงจรการให้ข้อเสนอแนะบ่อยครั้ง
  • การปรับแต่ง: ปรับแต่งได้ตามต้องการ ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเป้าหมายการวิ่งระยะสั้น อัปเดตสถานะงาน หรือเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ เทมเพลตที่ยอดเยี่ยมจะยืดหยุ่นตามกระบวนการของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
  • การติดตามแบบเรียลไทม์: รับข้อมูลความคืบหน้าแบบทันที ช่วยให้คุณจัดการประชุมแบบไม่พร้อมกัน แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบความคืบหน้า และรักษาความโปร่งใสในโครงการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดเดียว
  • การทำงานเป็นทีมในตัว: รักษาความราบรื่นในการทำงานร่วมกันของทีมใช้ @mentions, ความคิดเห็นในบัตร, และไฟล์แนบเพื่อแจ้งให้สมาชิกทีมทราบ, แก้ไขปัญหาที่ติดขัดอย่างรวดเร็ว, และเก็บการอัปเดตทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่งานเกิดขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เลือกเทมเพลตกระดานคัมบังที่มีแท็กที่ใช้ซ้ำได้, ตรรกะของคอลัมน์, และกฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถคัดลอกได้ในไม่กี่วินาที—สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การต้อนรับลูกค้าใหม่, แคมเปญการตลาด, ปฏิทินโซเชียลมีเดีย, หรือการทบทวนประจำสัปดาห์ การตั้งค่าที่มั่นคงเพียงครั้งเดียว = ความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เทมเพลต Asana Kanban ฟรีให้ลองใช้

เครื่องมือ Kanban ดิจิทัลแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดวางงานเป็นขั้นตอนและรักษาการมองเห็นของกระบวนการทำงานของทีมได้ แต่ละเทมเพลตในรายการนี้เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะ—ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสปรินท์ การตรวจสอบ หรือคิวงานที่ดำเนินอยู่

1. แผ่นงานกระดานคานบันสำหรับอาสนะ

เทมเพลตกระดานคานบัน Asana: เทมเพลตกระดานคานบัน Asana
ผ่านทาง Asana

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของกระดานคัมบังใน Asana, แบบแผนนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคอลัมน์ง่าย ๆ สี่คอลัมน์—คำขอใหม่, งานค้าง, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น—คุณสามารถมองเห็นงานแต่ละชิ้นได้ชัดเจนขณะที่มันเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน

แต่ละคอลัมน์แสดงสถานะการทำงานที่ชัดเจน ดังนั้นไม่มีอะไรหลุดรอดจากรายการที่ไม่มีที่สิ้นสุด

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้มุมมองกระดานเพื่อดูสถานะของงานในแต่ละขั้นตอนได้ทันที
  • คัดลอกและปรับแต่งงานที่ทำซ้ำได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
  • สร้างกระบวนการทำงานที่มีน้ำหนักเบาสำหรับการดำเนินงานภายใน การจ้างงาน หรือสายงานเนื้อหา

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีมปฏิบัติการขนาดเล็ก หรือผู้ใช้ Asana มือใหม่ที่ต้องการสร้างกระดานคัมบังโดยไม่มีความซับซ้อน

🔎 คุณรู้หรือไม่? คัมบังเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1940 เมื่อไทอิจิ โอโนะ วิศวกรของโตโยต้าได้คิดค้นกระบวนการผลิตใหม่ด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี แทนที่จะผลิตสินค้าเกินความต้องการ ทีมงานจะผลิตเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (ในเวลาที่ต้องการพอดี) แนวคิดแบบดึงความต้องการนี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของประสิทธิภาพการทำงานแบบアジลในปัจจุบัน

2. แผ่นงาน Asana Kanban

เทมเพลตการ์ดคานบันสำหรับอาสนะ
ผ่านทาง Asana

กระดานคัมบังจะแข็งแกร่งได้เท่ากับบัตรของมัน และ เทมเพลตบัตรคัมบัง จะเปลี่ยนบัตรแต่ละใบให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการงาน แทนที่จะมีข้อมูลงานกระจัดกระจาย คุณจะได้เลย์เอาต์ที่สามารถทำซ้ำได้พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง งานย่อย และตัวเลือกการจัดรูปแบบ เปิดบัตรใดก็ได้ และเพื่อนร่วมทีมจะเห็นทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรที่ต้องการ และใครกำลังรับผิดชอบอยู่

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่ซ้อนกันและลำดับชั้นงานที่มองเห็นได้
  • เพิ่มความชัดเจนด้วยฟิลด์ที่มีโครงสร้างสำหรับลำดับความสำคัญ, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบ
  • เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องโดยการกำหนดความสัมพันธ์ของงานโดยตรงบนการ์ด

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ใส่ใจในรายละเอียดและต้องการติดตามข้อมูลงานที่ซับซ้อนภายในระบบการทำงานแบบ Kanban ของพวกเขา

🎥 รับชม ผู้จัดการโครงการที่เปลี่ยนโฉมเป็น Kanban man (ขอบคุณทีหลังนะ!)

3. แม่แบบ Asana Scrumban

เทมเพลตกระดานงานแบบ Asana: เทมเพลตกระดานงานแบบ Asana Scrumban
ผ่านทาง Asana

หากคุณกำลังเปลี่ยนจากกระบวนการทำงานแบบ Scrumไปเป็น Kanban หรือผสมผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน เทมเพลต Scrumban Asana นี้ จะช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น

มันมอบกรอบการทำงานที่คุ้นเคยให้กับทีมของคุณในระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยการดึงข้อมูลตามความต้องการมากขึ้น คุณสามารถมองเห็นงานต่าง ๆ ได้ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า ปรับลำดับความสำคัญตามการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมาย และรักษาจังหวะการทำงานที่สม่ำเสมอได้ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณทุกครั้ง

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ผสมผสานพิธีกรรมสปรินต์กับมุมมองแบบคัมบังเพื่อรักษาโครงสร้างโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่น
  • อัตโนมัติกิจวัตรแบบอไจล์ เช่น การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การจำกัดงานที่กำลังทำอยู่ และการจัดระเบียบงานค้าง
  • ติดแท็กงานตามคะแนนเรื่องราวหรือระดับความพยายามเพื่อวางแผนอย่างชาญฉลาดและระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่ต้องจัดการกับการปล่อยเวอร์ชัน แก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนสปรินต์—ในขณะที่ทดสอบ Scrumban เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่สูญเสียโครงสร้าง

🔎 คุณรู้หรือไม่? Scrum และ Kanban ต่างก็มีรากฐานมาจากแนวคิด Agileแต่ทั้งสองแนวทางจะนำพาทีมไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

  • สครัมเจริญเติบโตได้ดีในโครงสร้างที่มีระเบียบ ด้วยสปรินต์ พิธีกรรม และบทบาทที่กำหนดไว้ เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานตามกิจวัตรและเป้าหมายที่มีกรอบเวลาชัดเจน
  • Kanban คือการเน้นการไหลของงาน—ใช้การจัดการโครงการแบบภาพเพื่อลดภาระงานที่มากเกินไป และปรับตัวได้แบบเรียลไทม์

✨ หลายทีมผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน (Scrumban)— โดยนำพิธีกรรมของ Scrum มาใช้ร่วมกับความยืดหยุ่นของ Kanban เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของทีม

4. แม่แบบการประชุมประจำวันแบบสแตนด์อัพสำหรับอาสนะ

เทมเพลตการประชุมประจำวันแบบสแตนด์อัพของ Asana
ผ่านทาง Asana

การประชุมสแตนด์อัพควรช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน แต่บ่อยครั้งที่กลายเป็นการรายงานความคืบหน้าที่เร่งรีบ เทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน นี้ให้โครงสร้างสำหรับการเช็คอินประจำวันของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทราบว่าจะต้องแบ่งปันอะไร มีอุปสรรคอะไร และอะไรที่ต้องติดตามผล

มันทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการอัปเดตใด ๆ หลุดรอดไป แม้เมื่อทีมของคุณกำลังทำงานข้ามเขตเวลา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ทำให้การจัดการงานประจำวันง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและสวยงาม
  • ให้สมาชิกในทีมทราบข้อมูลอัปเดตแบบอะซิงโครนัสและสิ่งที่ขัดขวางการทำงานที่มองเห็นได้
  • สร้างการดำเนินการติดตามผลได้ทันที—ในที่เดียวที่งานเกิดขึ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสานที่ต้องการการประชุมสแตนด์อัพที่รวดเร็วและเป็นแบบอะซิงโครนัส เพื่อรักษาความสอดคล้องโดยไม่ต้องเพิ่มการประชุมใหม่

5. แผ่นงานสะสมงานแบบสปรินต์สำหรับอาสนะ

เทมเพลตกระดานงานแบบคัมบัง Asana: เทมเพลตแบ็กล็อกสปรินต์ Asana
ผ่านทาง Asana

สปรินต์ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และหากไม่มีแบ็กล็อกที่ชัดเจน ก็ง่ายที่จะรับงานมากเกินไปหรือมองข้ามงานสำคัญไป เทมเพลตที่เน้นความคล่องตัวนี้ช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญ คัดกรอง และปรับปรุงรายการสปรินต์โดยใช้การมองเห็นแบบคัมบัง

ประมาณการความพยายาม, ระบุจุดคอขวด, และปรับแก้ได้ทันทีเมื่อมีอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ทำให้การส่งมอบล่าช้า

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มองเห็นเป้าหมายการทำงานและปริมาณงานด้วยรูปแบบ Kanban ที่สะอาดตา
  • จัดลำดับความสำคัญใหม่หรือขยายขอบเขตงานระหว่างสปรินท์ โดยยังคงรักษาเส้นเวลาการส่งงานให้ครบถ้วน
  • บล็อกการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วและรักษาความคืบหน้าให้มองเห็นได้สำหรับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile หรือ Scrum ที่ต้องจัดการกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การแก้ไขข้อบกพร่อง และรอบการส่งมอบงานรายสัปดาห์หรือรายปักษ์

🧠 เกร็ดความรู้: การสปรินต์แบบ Agile นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากการวิ่งสปรินต์—การทำงานที่สั้นและเข้มข้นในระยะเวลาสั้น ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะอย่าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงงานในรอบที่รวดเร็ว

ข้อจำกัดของการใช้ Asana สำหรับกระดาน Kanban

Asana ทำงานได้ดีสำหรับการตั้งค่า Kanban ที่เบา แต่เมื่อโครงการของคุณขยายตัวหรือกระบวนการทำงานของคุณมีความต้องการมากขึ้น จุดบกพร่องจะเริ่มปรากฏให้เห็น

จากการขาดระบบอัตโนมัติไปจนถึงการมองเห็นที่จำกัด นี่คือสิ่งที่อาจทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง:

  • ไม่มีการควบคุม WIP: กระบวนการ Kanban จะเจริญเติบโตได้ดีจากการจำกัดงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานเกินกำลัง Asana ไม่อนุญาตให้คุณกำหนดจำนวนงานต่อคอลัมน์ได้ ทำให้ง่ายต่อการรับงานมากเกินไปและสูญเสียทิศทาง
  • มุมมองโครงการที่กระจัดกระจาย: จัดการบอร์ดหลายอันอยู่ใช่ไหม? ไม่มีมุมมองรวมที่ให้คุณเห็นไทม์ไลน์, อุปสรรค, หรือปฏิทินทั้งหมดในที่เดียว คุณต้องกระโดดไปมาระหว่างแท็บเพื่อรับข้อมูลอัปเดตพื้นฐาน
  • การรายงานและการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: แดชบอร์ดของ Asana ดูสะอาดตาแต่ขาดความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึก คุณไม่สามารถซ้อนข้อมูลที่ซับซ้อน สร้างแผนภูมิขั้นสูง หรือกรองข้อมูลอย่างละเอียดได้ ทำให้ผู้ใช้ระดับสูงต้องการการควบคุมที่มากขึ้นในการติดตามประสิทธิภาพ
  • ไม่มีการติดตามเวลาในตัว: ต้องการติดตามเวลาสำหรับสปรินต์ การเรียกเก็บเงิน หรือประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? Asana ไม่รองรับฟีเจอร์นี้โดยตรง คุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก ซึ่งเพิ่มขั้นตอนและอาจเกิดปัญหาการซิงค์ข้อมูล
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ขาดหายไป: Asana ขาดกระดานไวท์บอร์ดในตัว, การบันทึกหน้าจอ, และเครื่องมือการวาดภาพ การระดมความคิดแบบภาพ, การวางแผนอย่างรวดเร็ว, หรือการประชุมสร้างสรรค์แบบไม่พร้อมกันมักถูกย้ายไปยังแอปอื่น ๆ ทำให้การไหลของงานและการรวมศูนย์ข้อมูลถูกรบกวน
  • การเข้าถึงฟีเจอร์แบบแบ่งระดับ: เครื่องมือสำคัญ เช่น มุมมองงาน เป้าหมาย และไทม์ไลน์ขั้นสูง จะถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น ทีมที่กำลังเติบโตมักจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดเหล่านี้ในช่วงที่งานเริ่มขยายตัว

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Asana จริง ๆ บางคนพูด:

ข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทีมจริงทุกวัน เราได้สำรวจ G2 และ Reddit เพื่อฟังว่าผู้คนใช้ Asana สำหรับการทำงานแบบ Kanban อย่างไร—และจุดไหนที่เริ่มมีปัญหา:

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้:

ข้อมูลเกี่ยวกับอาสนะรู้สึกเหมือนถูกแยกออกจากกันเสมอ เรามีปฏิทินสำหรับโครงการแยกกัน 10 โครงการ และต้องการดูทั้งหมดพร้อมกัน แต่ทำไม่ได้

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2อีกคนหนึ่งกล่าวไว้:

เป็นเรื่องง่ายที่จะจมอยู่กับการแจ้งเตือนใน Asana โดยเฉพาะเมื่อทำงานข้ามหลายโครงการ สิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกหนักใจและนำไปสู่การพลาดงานสำคัญ หากสมาชิกในทีมไม่มีความกระตือรือร้นในการปรับแต่งการตั้งค่าของตนเอง

แล้วคุณจะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างไร? ถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ชาญฉลาดกว่า

แม่แบบคานบันสำหรับอาสนะทางเลือก

พบกับClickUpแอปสำหรับทุกการทำงาน. ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การมองเห็นข้ามโปรเจกต์, การติดตามเวลาในตัว, กระดานไวท์บอร์ด, การบันทึกหน้าจอ, และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp มอบสิ่งที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณ—และอีกมากมาย ทั้งหมดในที่เดียว

มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpเพิ่มพลังให้กับกระบวนการทำงานของคุณด้วยความง่ายในการลากและวาง พร้อมการปรับแต่งทุกอย่างที่ทีมของคุณต้องการ

สร้างบอร์ดใหม่จากรายการงานใดก็ได้ ปรับแต่งทุกขั้นตอน และดำเนินงานต่อไปโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ จึงไม่เกิดงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่ถูกจำกัดอยู่แค่มุมมองเดียว สลับระหว่างมุมมอง Gantt, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์ หรือกระดาน Kanban ได้ทันที— อะไรก็ตามที่ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด

นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับ ClickUp:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการทำให้ทีมและลูกค้าของเราเข้าใจตรงกันได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มอบทุกสิ่งที่เราต้องการ—ตั้งแต่กระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt ไปจนถึงเอกสารและไวท์บอร์ด—ไว้ในที่เดียว ทำให้เราสามารถระดมความคิด วางแผน และดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, การกล่าวถึงผู้ใช้งาน (@mentions) ได้อย่างง่ายดาย และสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด ช่วยให้ลูกค้าเห็นเฉพาะสิ่งที่ต้องการ (และไม่เห็นสิ่งที่ไม่จำเป็น) ขณะยังคงสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงในภารกิจหรือเอกสาร เพิ่มระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และ Zoom แล้ว ClickUp จะกลายเป็น 'ศูนย์บัญชาการ' ที่แท้จริง ซึ่งช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและการสื่อสารชัดเจนไร้ที่ติ *

ตอนนี้ มาสำรวจเทมเพลตของ ClickUp ที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นงานที่ราบรื่นและจัดการได้ง่าย ทำให้กระดาน Kanban ของทีมคุณคมชัด มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

1. แม่แบบกระดานคัมบัง ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนรายการงานที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและราบรื่นด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังของ ClickUp

รายการงานแบบดั้งเดิมมักล้มเหลวเมื่อถูกฝังอยู่ในรูปแบบที่ยุ่งเหยิงแม่แบบกระดานคัมบังของ ClickUpแก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนงานที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานแบบภาพที่ง่ายต่อการติดตามด้วยการลากและวาง

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวโครงการใหม่, ทำงานร่วมกับหลายทีม, หรือเพียงแค่พยายามจัดการงานให้ดีขึ้น, มันก็ปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้ ตั้งค่าขั้นตอนตามที่คุณต้องการ, ใช้สีเพื่อแยกความสำคัญของงาน, และกรองเพื่อดูว่าอะไรกำลังเป็นไปตามแผน, อะไรที่ต้องการความสนใจ, และใครกำลังรับผิดชอบอยู่—ทั้งหมดในที่เดียว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แยกย่อยงานด้วยงานย่อยที่ซ้อนกันซึ่งสะท้อนลำดับชั้นของโครงการจริง
  • ให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยการอัปเดตการ์ดแบบเรียลไทม์และความคิดเห็นแบบเรียงลำดับ
  • ให้ระบบอัตโนมัติจัดการการเปลี่ยนแปลง การอัปเดต และขั้นตอนที่ทำซ้ำ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, นักการตลาดแบบ Agile, หรือทีมข้ามสายงานที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์และการดำเนินงานที่มีโครงสร้าง

💡 โบนัส: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Kanban ของคุณด้วยพลังของ AI ที่เข้าใจบริบท:

  • ค้นหาได้ทันทีทั่ว ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—สำหรับเทมเพลต Kanban, กระดานโครงการ, และเอกสารเวิร์กโฟลว์
  • ใช้ Talk to Text เพื่อถามคำถาม สร้างการ์ด อัปเดตสถานะ หรือจัดการบอร์ด Kanban ของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ จากทุกที่
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ระดับพรีเมียมอย่าง ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งช่วยเพิ่มบริบทและปัญญาให้กับกระบวนการ Kanban ของคุณ

ลองใช้ClickUp Brain MAX— ซูเปอร์แอป AI สำหรับการทำงานที่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

2. แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมองแคนบานของ ClickUp

เทมเพลตกระดานงานแบบคานบันสำหรับ Asana: เทมเพลตแผนงานแบบคานบันในมุมมอง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพการเดินทางของผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสมบูรณ์ด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางแบบ Kanban ของ ClickUp

ทีมผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการรักษาแผนงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในแต่ละวัน แผนงานเปลี่ยนแปลง การอัปเดตถูกฝังอยู่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูญเสียการมองเห็น ส่งผลให้เกิดคอขวดและการส่งต่อที่ไม่สมบูรณ์เทมเพลตแผนงานแบบ Kanban ของ ClickUpช่วยรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

เทมเพลตนี้ผสานการวางแผนภาพรวมเข้ากับการดำเนินงานอย่างลงตัวในพื้นที่ทำงานเดียวที่มีชีวิตชีวาและมองเห็นได้ชัดเจน ใช้คอลัมน์ตามเวลาเพื่อวางแผนไตรมาสหรือสปรินต์ เพิ่มช่องทางแนวตั้งสำหรับโครงการต่างๆ และให้แผนงานของคุณพัฒนาไปแบบเรียลไทม์

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แสดงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ได้ทันทีด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองในตัว
  • รักษาความคล่องตัวเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง—ปรับโครงสร้างโดยไม่หยุดชะงัก
  • สลับระหว่างมุมมองมากกว่า 7 แบบ—ตั้งแต่ไทม์ไลน์ไปจนถึงปริมาณงานของทีม—เพื่อติดตามความคืบหน้าจากทุกมุมมอง

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมที่วางแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบหลายสปรินท์, จัดการการเปลี่ยนแปลงแผนงาน, หรือติดตามการเปิดตัวฟีเจอร์ระหว่างทีมต่างๆ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ AI อัจฉริยะสร้างแผนงานของคุณClickUp Brainไม่ได้แค่สนับสนุนบอร์ด Kanban ของคุณเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดอีกด้วย ตั้งแต่การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง ไปจนถึงการวางแผนการทดสอบและร่างแผนงาน Brain จะช่วยจัดการงานที่ยุ่งยากทั้งหมดให้คุณ คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานได้เต็มที่!

3. แม่แบบ ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

เทมเพลตกระดานงานแบบคัมบัง Asana: เทมเพลตคัมบัง ClickUp สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
รับเทมเพลตฟรี
เร่งความเร็ววงจรการพัฒนาของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Kanban ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

ทีมพัฒนาไม่ได้แค่เขียนโค้ดเท่านั้น—พวกเขาต้องจัดการกับบั๊ก เป้าหมายสปรินต์ คำขอฟีเจอร์ และการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องแข่งกับกำหนดส่งงาน นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลต ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรักษาเวิร์กโฟลว์ให้อยู่ในระเบียบและเป็นระบบ

ทุกงาน—ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่หรือบั๊กที่เกิดขึ้นกะทันหัน—ล้วนดำเนินไปตามขั้นตอนที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ตั้งแต่การรับงานจากคิวงานที่ค้างอยู่ ไปจนถึงการเขียนโค้ด ตรวจสอบ ทดสอบ และนำไปใช้งานจริง แม้แต่การ "ไม่ทำ" งานบางอย่างก็มีขั้นตอนรองรับ เพื่อให้ลำดับความสำคัญ—และสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญ—ของคุณชัดเจนอย่างที่สุด

ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp Automationsช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยย้ายการ์ดไปยังคอลัมน์ที่ถูกต้องทันที ทำให้บอร์ดของคุณสะอาดและสมาชิกในทีมของคุณมีสมาธิ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ชัดเจนตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบ—ไม่มีงานตกหล่น ไม่มีการคาดเดา
  • บันทึกข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก เช่น ความซับซ้อน ความพยายาม และผู้รับผิดชอบ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • หลีกเลี่ยงคอขวดด้วยขีดจำกัดงานระหว่างดำเนินการ การจัดเส้นทางอัตโนมัติ และการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมวิศวกรรมและผู้นำโครงการที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างฟีเจอร์, การแก้ไขบั๊ก, และหนี้ทางเทคนิค—โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการการมองเห็นที่ครบถ้วนโดยไม่ต้องมีการประชุมสแตนด์อัพอย่างต่อเนื่อง

🔎 คุณรู้หรือไม่?ที่ไมโครซอฟท์ ทีมที่ทำงานแบบอไจล์ได้นำระบบคัมบังมาใช้เพื่อขจัดความล่าช้าจากการทำงานแบบสปรินท์แบบเดิม เพิ่มความสามารถในการมองเห็นงานแบบเรียลไทม์ และเสริมศักยภาพให้กับวิศวกร

ตามที่ Ronald Klemz ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กล่าวไว้ว่า:

เราใช้เวลาไปกับการประชุม การวางแผน และการวางแผนซ้ำมากมายเพื่อให้แน่ใจว่างานที่เราให้คำมั่นไว้จะอยู่ในกรอบเวลาของสปรินต์ ซึ่งส่งผลให้งานขนาดใหญ่ค้างอยู่ในคอลัมน์ "กำลังดำเนินการ" เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ทำให้ยากต่อการมองเห็นสถานะของงานทั้งหมด เพื่อลดภาระการประชุมและเปิดโอกาสให้วิศวกรของเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ เราจึงตัดสินใจลองใช้ระบบคัมบังดู—และเราไม่เคยหันกลับไปอีกเลย

4. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile Kanban ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile Kanban ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความเร็ว ความยืดหยุ่น และความมุ่งมั่นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile Kanban ของ ClickUp

วิธีการแบบ Agile ผสมผสานโครงสร้างกับความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถวางแผนได้อย่างชาญฉลาด ปรับตัวได้รวดเร็ว และส่งมอบผลงานได้อย่างสม่ำเสมอแม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile Kanban ของ ClickUpมอบพลังนี้ไว้ในมือคุณ

ใช้เพื่อสร้างกระดานคัมบังที่แบ่งงานออกเป็นรอบการทำงานและปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญโดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน ตั้งแต่การเตรียมงานในคิวไปจนถึงการแก้ไขอุปสรรค ทุกขั้นตอนจะยังคงมองเห็นได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการวางแผนที่เข้มงวด

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการเรื่องราวใหญ่, คะแนนเรื่องราว, และหนี้ทางเทคนิคในมุมมองที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว
  • ป้องกันคอขวดด้วยขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP), แฟล็กงานที่ติดขัด และอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • สร้างรายงานสปรินต์โดยอัตโนมัติเพื่อติดตามความเร็วและปรับปรุงการวางแผน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์แบบ Agile และทีมเทคนิคที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างการส่งมอบงานแบบวนซ้ำ วงจรรับฟังความคิดเห็น และการปรับเปลี่ยนแผนงาน—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซ Kanban ที่ปรับแต่งได้เพียงหนึ่งเดียว

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:Agile Manifestoเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาแบบวนซ้ำในยุคปัจจุบันหลักการ 12 ข้อของมันเน้นการคิดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก ความยืดหยุ่นเหนือความเข้มงวด และเน้นผลลัพธ์ที่สามารถใช้งานได้จริงมากกว่าแผนงานที่ตายตัวและเอกสารที่冗長

5. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตกระดานงานแบบคัมบังสำหรับอาสาสมัคร: เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนสปรินต์อย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUp

การวางแผนสปรินต์สามารถจุดประกายแรงผลักดัน—หรือกลายเป็นวงจรของการคิดมากเกินไป เป้าหมายไม่ชัดเจน และทีมที่ทำงานหนักเกินไปได้แม่แบบการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้คุณตัดสิ่งรบกวนออกไป ทำให้คุณสามารถจัดการประชุมได้อย่างชาญฉลาด ปรับแนวทางให้สอดคล้องกันอย่างรวดเร็ว และเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ

เลิกใช้สเปรดชีตและโน้ตติดผนัง—เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือแบบทีละขั้นตอนเพื่อวางแผนเป้าหมายของคุณ ปรับปรุงงานค้าง และกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าของงานให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่สปรินท์จะเริ่มต้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน เทมเพลตนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนสปรินต์ด้วยเครื่องมือจัดเรียงและกรองงานแบ็กล็อกอัตโนมัติ
  • จัดสรรงานตามการคำนวณความสามารถที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกินกำลัง
  • ติดตามสุขภาพของสปรินต์ด้วยแผนภูมิการเผาผลาญแบบเรียลไทม์และการติดตามความเร็ว

🔑 เหมาะสำหรับ: Scrum Master, Agile PM และทีมที่ต้องการนำการวางแผนสปรินต์ที่มีโครงสร้างชัดเจน กำหนดเวลาแน่นอน และมั่นใจ พร้อมลดการประชุมติดตามผลให้น้อยลง

6. แม่แบบคัมบัง Sprint ง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบังสำหรับ Sprint แบบง่ายใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้การนำ Agile มาใช้เป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลต ClickUp Simple Sprints Kanban

เมื่อคุณมีเวลาจำกัดหรือกำลังบริหารโครงการด้วยทีมงานขนาดเล็ก คุณไม่ต้องการความซับซ้อน—คุณต้องการความชัดเจนแม่แบบ ClickUp Simple Sprints Kanbanช่วยตัดสิ่งรบกวนออกไป ให้คุณเหลือเพียงสิ่งสำคัญ: การไหลของงาน, ความรับผิดชอบ, และผลลัพธ์

รูปแบบที่สะอาดช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดลำดับความสำคัญของงานได้โดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยแดชบอร์ดหรือการรายงานขั้นสูง ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินการสปรินท์ครั้งแรกหรือทดสอบกับทีมต่างๆ เทมเพลตนี้จะให้โครงสร้างที่เพียงพอเพื่อให้สปรินท์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • นำงานที่ยังไม่เสร็จไปรวมในสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แท็กบล็อกและเน้นรายละเอียดสำคัญเพื่อให้ไม่ถูกมองข้าม
  • เพิ่มเป้าหมายการวิ่ง, การประมาณการ, และบันทึกเพื่อรักษาบริบทให้อยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัด

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น, หรือใครก็ตามที่ต้องการสร้างกระดานคัมบังที่ง่ายพอที่จะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่มีโครงสร้างเพียงพอที่จะขยายได้

7. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done

เทมเพลตกระดานงานแบบคานบันสำหรับอาสา: เทมเพลตจัดการงานให้เสร็จจาก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จับประเด็น ระบุให้ชัดเจน และจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้เสร็จสิ้นด้วยเทมเพลต ClickUp Getting Things Done

วิธีการ GTD ของเดวิด อัลเลนได้ปฏิวัติวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน โดยเปลี่ยนความยุ่งเหยิงทางความคิดให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่มีเป้าหมายชัดเจนและสามารถดำเนินการได้เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneช่วยให้การจัดการส่วนต่าง ๆ ในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยเจตนาที่ชัดเจนและการควบคุมที่สงบ

จากการเช็คอินทีมไปจนถึงการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต กระดานสไตล์คัมบังนี้กลายเป็นศูนย์บัญชาการภาพของคุณ จัดหมวดหมู่ภารกิจตามโดเมน (งาน, ความสัมพันธ์, สุขภาพ) ติดแท็กตามบริบท (การโทร, งานธุระ, การเขียน) และกำหนดระดับความพยายามเพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่เหมาะกับขอบเขตงานของคุณในขณะนั้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ลากและวางรายการระหว่างขั้นตอน GTD เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รอ, และเสร็จสิ้น
  • สแกนรายละเอียดสำคัญ—บริบท, กำหนดเวลา, และความพยายาม—ได้ในพริบตา ไม่ต้องคลิกเพิ่มเติม
  • กรองบอร์ดของคุณตามความเร่งด่วน หมวดหมู่ หรือภาระทางความคิด เพื่อทำงานอย่างมีเป้าหมาย

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำงานด้านความรู้, ฟรีแลนซ์, หรือใครก็ตามที่ต้องจัดการกับโปรเจ็กต์และหน้าที่ต่าง ๆ ที่ต้องการบอร์ดดิจิตอลเพื่อสะท้อนวิธีคิดของตนเอง

📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือยัง? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญในการจัดการงาน

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีคุณค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน

8. แม่แบบการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนความประทับใจแรกพบให้กลายเป็นความภักดีระยะยาวด้วยเทมเพลตการต้อนรับลูกค้าของ ClickUp

หกสิบสามเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าบอกว่าการเริ่มต้นใช้งาน—การสนับสนุนที่พวกเขาคาดหวังหลังการขาย—มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขาClickUp Customer Onboarding Templateมอบคู่มือที่มีโครงสร้างและสามารถทำงานร่วมกันได้ให้กับทีมของคุณ เพื่อเปลี่ยนความประทับใจแรกให้กลายเป็นการรักษาลูกค้าในระยะยาว

ต่างจากเช็กลิสต์แบบคงที่ พื้นที่ทำงานแบบภาพนี้สามารถปรับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันและขยายขนาดได้อย่างง่ายดายตามการเติบโตของคุณ สร้างขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ แบ่งปันมุมมองที่แสดงต่อลูกค้า และทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติ—เพื่อให้ทีมของคุณและลูกค้าทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีการดูแลเพิ่มเติม

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มาตรฐานกระบวนการด้วยเช็คลิสต์แบบไดนามิก, งานย่อยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, และการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยสถานะ
  • เสริมสร้างความร่วมมือในทีมโดยการกำหนดความรับผิดชอบตลอดเส้นทางการเริ่มต้นงาน
  • ค้นพบจุดเสียดทานด้วยระบบวิเคราะห์ในตัวที่เผยให้เห็นว่าลูกค้าไม่สนใจตรงไหน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมหรือผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าที่ดูแลการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าหลายรายพร้อมกันในหลายระดับการให้บริการ

9. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp

แม่แบบคานบันสำหรับงาน: แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงกระบวนการสรรหาที่ยุติธรรมและรวดเร็วด้วยเทมเพลตเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUp

การจ้างงานไม่ใช่แค่การตรวจสอบประวัติย่อเท่านั้น—แต่เป็นการลดอคติ การปรับความเห็นของผู้สัมภาษณ์ให้สอดคล้องกัน และการตัดสินใจอย่างมั่นใจแม่แบบ ClickUp Hiring Selection Matrixช่วยให้คุณประเมินผู้สมัครได้อย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนการสนทนาเชิงอัตวิสัยให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นวัตถุวิสัยและให้คะแนนได้

ติดตามเส้นทางการสมัครของผู้สมัครทุกคน มอบหมายคณะกรรมการสัมภาษณ์ และเปรียบเทียบคุณสมบัติแบบเคียงข้างกันโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น การสื่อสาร ทักษะทางเทคนิค และความเหมาะสมกับบทบาท นี่คือทางลัดสู่กระบวนการสรรหาที่เป็นระบบ (ตั้งแต่การคัดกรองจนถึงข้อเสนอสุดท้าย) ที่สามารถขยายได้ โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ซับซ้อน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ให้คะแนนผู้สมัครแบบเคียงข้างกันโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน เช่น ทักษะ ประสบการณ์ และการประเมินผลการสัมภาษณ์
  • ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยมุมมองที่แชร์และเธรดความคิดเห็นสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบรวมศูนย์
  • เร่งการตัดสินใจจ้างงานด้วยการเปรียบเทียบแบบภาพที่เน้นให้เห็นผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าได้ทันที

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายสรรหาที่ดูแลการรับสมัครจำนวนมาก, การรับความคิดเห็นจากหลายฝ่าย, หรือกระบวนการสรรหาทางไกล

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีม HR ที่ชาญฉลาดไม่คาดเดา—พวกเขาวิเคราะห์และปรับตัว ด้วยClickUp สำหรับ HR คุณสามารถติดตามความเร็วในการจ้างงาน, จุดที่ผู้สมัครหลุดจากแต่ละขั้นตอน, และข้อเสนอแนะจากทีมได้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการสรรหาของคุณรวดเร็ว ยุติธรรม และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก

10. แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ให้เป็นการกระทำด้วยเทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUp

ทีมโครงการแบบ Agile ทราบดีว่าการทบทวนโครงการไม่ใช่แค่พิธีกรรม แต่เป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องClickUp Project Retrospective Templateมอบพื้นที่สไตล์ Kanban สำหรับการสะท้อนถึงสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ควรลองทำต่อไป

ใช้การลากและวางคอลัมน์เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึก มอบหมายเจ้าของสำหรับการติดตามผล และแสดงภาพความคืบหน้าในขณะที่ทีมของคุณทำงานแบบวนซ้ำในแต่ละสปรินต์ ไม่ว่าคุณจะจัดประชุมทบทวนผลงานรายสัปดาห์หรือรายเดือน เทมเพลตนี้จะเปลี่ยนการสะท้อนผลให้กลายเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้และติดตามได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการรับผิดชอบงานและการติดตามผล
  • ลดความเหนื่อยล้าจากการประชุมด้วยข้อเสนอแนะที่พร้อมใช้งานแบบอะซิงโครนัสและการมองเห็นข้อมูลร่วมกัน
  • ติดตามผลลัพธ์ในแต่ละสปรินต์เพื่อให้การทบทวนย้อนหลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการแบบ Agile, สกริมมาสเตอร์, และทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการกระบวนการทบทวนเพื่อปรับปรุงการส่งมอบ

💡 เคล็ดลับการใช้ ClickUp:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงาน ระบุจุดติดขัด และเชื่อมโยงรายการที่ต้องดำเนินการกับผลลัพธ์จริง เปรียบเสมือนการวิเคราะห์ย้อนหลังด้วยสายตาเอ็กซเรย์—ทั้งลึกซึ้ง รวดเร็ว และครบจบในตัวเดียว

11. แม่แบบการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp

เทมเพลตกระดานงานแบบคัมบังสำหรับงานอาสา: เทมเพลตฝ่ายสนับสนุนไอทีของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตคัมบังสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp

จัดการกับการหยุดทำงาน, การเข้าสู่ระบบล้มเหลว, ความล่าช้าในการจัดเตรียม, และตั๋วเร่งด่วน—ทั้งหมดพร้อมกัน? กล่องจดหมายร่วมอาจช่วยได้ในระยะแรก แต่เมื่อทีม IT ของคุณขยายตัว รอยร้าวก็จะขยายตามไปด้วย นั่นคือเวลาที่คุณต้องการระบบที่สามารถปรับขนาดได้และสร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพ—เทมเพลตการสนับสนุน IT ของ ClickUp

เทมเพลตเฉพาะทางนี้ช่วยให้การ จัดลำดับความสำคัญของคำขอ, มอบหมายงานตามความเร่งด่วน, และระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานในสถานที่เดียวกันหรือทางไกล คุณจะได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในทุกปัญหาการสนับสนุน ตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงการแก้ไข

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดหมวดหมู่และกำหนดเส้นทางตั๋วโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม, แท็ก, หรือทริกเกอร์จากอีเมล
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและการใช้รหัสสีเพื่อเน้นปัญหาที่มีความสำคัญสูงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ตรวจสอบ SLA, สุขภาพของงานค้าง และความเร็วในการแก้ไขปัญหาในมุมมองกระดานคัมบังแบบเรียลไทม์

🔑 เหมาะสำหรับ: ศูนย์ช่วยเหลือด้านไอที, ผู้ดูแลระบบ, และทีมเทคโนโลยีองค์กรที่ต้องการขยายการสนับสนุนครอบคลุมทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาและหลายฟังก์ชันภายในองค์กร

12. แม่แบบค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตรายงานและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามทุกการใช้จ่ายโดยไม่จมอยู่กับตารางข้อมูลด้วยเทมเพลตรายจ่ายและรายงานธุรกิจของ ClickUp

เมื่อทีมของคุณบันทึกทุกอย่าง ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าชดเชยน้ำมัน ไปจนถึงการพบปะและค่าใช้จ่ายทางการตลาด การรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมงบประมาณอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว

ทางออกคืออะไร?เทมเพลตรายงานและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUp— ศูนย์กลางครบวงจรสำหรับรวบรวมใบเสร็จ จัดทำรายงานให้เป็นมาตรฐาน และติดตามการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การป้อนข้อมูลเริ่มต้นจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย มอบความโปร่งใสอย่างเต็มที่ให้กับผู้นำฝ่ายการเงินโดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบซ้ำไปมา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เก็บบันทึกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมดให้เป็นระเบียบด้วยระบบบันทึกกลางที่สามารถกรองข้อมูลได้
  • เร่งการอนุมัติของผู้จัดการด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติและแท็กสถานะแบบภาพ
  • ติดแท็ก, จัดเรียง, และวิเคราะห์การใช้จ่ายตามทีม, หมวดหมู่, หรือวันที่ครบกำหนดได้ในเพียงไม่กี่คลิก

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและหัวหน้าแผนกที่ต้องการลดภาระงานด้านการติดตามค่าใช้จ่าย พร้อมคงความพร้อมสำหรับการตรวจสอบอย่างเต็มที่

13. ปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp

ปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนเส้นทางการสร้างเนื้อหาอย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังสำหรับปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUp

การสร้างเนื้อหาไม่ได้หมายถึงแค่การเขียนเท่านั้น—มันคือการประสานแนวคิด กำหนดเวลา ภาพ และไทม์ไลน์การเผยแพร่ระหว่างทีมต่างๆ และหากคุณเคยพลาดกำหนดส่งงาน ทำงานซ้ำ หรือต้องรีบแจ้งรายละเอียดงานใหม่ให้กับผู้สร้างเนื้อหาอยู่เสมอแม่แบบปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUpคือคำตอบสำหรับคุณ

มันมอบมุมมองแบบ 360° ของวงจรชีวิตเนื้อหาของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการโปรโมต จัดกลุ่มบล็อกตามขั้นตอน (ไอเดีย, ร่าง, การออกแบบ, เป็นต้น) มอบหมายงานให้กับผู้คนที่เหมาะสม และเก็บทุกสินทรัพย์และการอนุมัติไว้ในที่เดียว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามสถานะบล็อกแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองกระดานคัมบังที่ชัดเจนตามขั้นตอน
  • มอบหมายบทบาท, กำหนดระยะเวลา, และลดการสื่อสารซ้ำซ้อนด้วยการมอบความรับผิดชอบในงาน
  • แนบสินทรัพย์ ลิงก์เผยแพร่ และภาพประกอบเพื่อให้ทุกโพสต์เปิดตัวตรงเวลา

🔑 เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์เดี่ยว, บรรณาธิการ, ทีมการตลาด, และผู้สร้างเนื้อหาที่จัดการบล็อกในระยะต่างๆ, สมาชิกทีม, และช่องทางการเผยแพร่

ยกระดับเกม Kanban ของคุณด้วย ClickUp

คานบันไม่ใช่แค่การจัดวางแบบภาพ; มันคือวิธีที่ทีมที่ดีที่สุดในปัจจุบันรักษาความคล่องตัว, ความสามารถในการปรับตัว, และความสอดคล้องกัน

ในขณะที่มุมมองของบอร์ดใน Asana ช่วยคุณมองเห็นงานได้ชัดเจน แต่มันขาดการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการมองเห็นที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานของคุณในการขยายขนาด

นั่นคือจุดที่ ClickUp ตอบโจทย์—ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา ส่วนที่ดีที่สุด? การเปลี่ยนระบบเป็นเรื่องง่าย นำเข้าบอร์ด Asana ของคุณภายในไม่กี่นาที และเปลี่ยนงานที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบที่ราบรื่นและขยายขนาดได้

พร้อมที่จะยกระดับแล้วหรือยัง?ลองใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสพลังเต็มรูปแบบของ Kanban ได้เลยตอนนี้!