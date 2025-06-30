11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด (2025)

บริษัทของคุณกำลังเติบโต สิ่งที่เคยใช้ได้ผลกับทีมห้าคนอาจไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานที่มีพนักงานยี่สิบคน
อาสนะพาคุณมาถึงจุดนี้แล้ว แต่ตอนนี้คุณต้องการสิ่งที่แตกต่างออกไป 11 ทางเลือกของอาสนะสำหรับเอเจนซี่การตลาดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะที่คุณเผชิญอยู่
มาหาสิ่งที่จะเติบโตไปพร้อมกับเป้าหมายของคุณกันเถอะ 🎯
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบสั้น ๆ ของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana สำหรับเอเจนซีการตลาด 👇
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|แพลตฟอร์มการจัดการเอเจนซี่แบบครบวงจรเพื่อการประสานงานด้านความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินงานขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป สตาร์ทอัพ และองค์กรขนาดใหญ่
|ระบบการทำงานที่กำหนดเอง, ความช่วยเหลือจาก AI, แดชบอร์ด, เอกสาร, การติดตามเวลา, ปฏิทิน AI, เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Wrike
|การจัดระเบียบสินทรัพย์สร้างสรรค์และกระบวนการทำงานในพอร์ทัลลูกค้าขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|แบบฟอร์มคำขอ, การตรวจทาน, การเปรียบเทียบเวอร์ชันแบบเคียงข้างกัน, พื้นที่ทำงานของลูกค้า, รายงานอัตโนมัติ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|จิรา
|การดำเนินแคมเปญแบบคล่องตัวและการอัปเดตโครงการอย่างต่อเนื่องขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมการตลาดเชิงเทคนิคและเอเจนซี่ที่เน้นความร่วมมือกับฝ่ายพัฒนา
|เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, กระดานคัมบัง, การทำงานอัตโนมัติของแคมเปญ, รายงานที่มีมากกว่า 30 รายการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|Trello
|การจัดการงานด้วยภาพและการวางแผนแคมเปญ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมบรรณาธิการ, ทีมโซเชียล, และทีมคอนเทนต์
|ปฏิทินเนื้อหา, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การซิงค์กับ Google Drive, การเชื่อมต่อ Power-Up
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|ProofHub
|การตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์ที่มีโครงสร้างและการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมออกแบบ, ทีมคอนเทนต์, และทีมแบรนด์
|การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับแต่ง, กระบวนการอนุมัติ, แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, การควบคุมสิทธิ์
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/เดือน
|การทำงานเป็นทีม
|การติดตามความสามารถในการทำกำไรและการส่งมอบที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการการเรียกเก็บเงิน ค่าบริการรายเดือน และงานที่ต้องส่งมอบ
|การติดตามเวลา/งบประมาณ, การออกใบแจ้งหนี้ QuickBooks, แผนงานภาระงาน, การเข้าถึงมุมมองของลูกค้า
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Airtable
|การวางแผนแคมเปญพร้อมระบบการทำงานและมุมมองข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมปฏิบัติการและทีมวางแผน
|ฟิลด์สูตร, พอร์ทัลแคมเปญ, ปฏิทินที่มีรหัสสี, ตรรกะเงื่อนไข
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือนต่อผู้ใช้
|แอคทีฟคอลลาบ
|การติดตามผลกำไรของโครงการและการออกใบแจ้งหนี้ตามเวลาขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ตระหนักถึงด้านการเงินและหน่วยงานบริการ
|ตัวจับเวลาสำหรับงาน, ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, ภาพรวมของปริมาณงาน, การแจ้งเตือนการขยายขอบเขตงาน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/เดือนต่อผู้ใช้
|เบสแคมป์
|การสื่อสารที่ง่ายขึ้นและการมองเห็นโครงการแบบรวมศูนย์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและกลุ่มการตลาดข้ามสายงาน
|กระดานข้อความ, การเช็คอินอัตโนมัติ, ศูนย์กลางเอกสาร, ความเรียบง่ายสำหรับลูกค้า
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Projects
|การดำเนินงานด้านการตลาดที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho
|พอร์ทัลโครงการ, การติดตามค่าใช้จ่าย, มุมมองปริมาณงาน, การทำงานอัตโนมัติตามแผนแม่บท
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซีของAsana ทำงานได้ดีสำหรับหลายๆ คน แต่เอเจนซีการตลาดมักต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้มากขึ้น นี่คือเหตุผลที่คุณอาจมองหาที่อื่น:
- ไม่เฉพาะด้านการตลาด: Asana ขาดเวิร์กโฟลว์ที่เน้นด้านการตลาด ต้องปรับแต่งอย่างมากและใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับวงจรชีวิตของแคมเปญ ทำให้การดำเนินงานเป็นแบบแยกส่วน
- การครอบคลุมแคมเปญไม่ครบถ้วน: จัดการงานได้ดีแต่พลาดขั้นตอนสำคัญ เช่น การรับคำสั่งซื้อและการอนุมัติสินทรัพย์ ทำให้ต้องใช้ระบบแยกต่างหาก
- การต่อสู้กับการขยายตัว: เมื่อความซับซ้อนของลูกค้าและแคมเปญเพิ่มขึ้น โครงสร้างที่เรียบง่ายของ Asana จะเริ่มรก ทำให้การมองเห็นลดลง
- ไม่มีการติดตามเวลาหรือการเรียกเก็บเงิน: หน่วยงานที่ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ต้องใช้เครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกหรือสเปรดชีตแบบแมนนวล เนื่องจาก Asana ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้
- การรายงานที่จำกัด: แดชบอร์ดพื้นฐานไม่มีKPI ของแคมเปญและเอเจนซี่การตลาดที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโครงการหลายโครงการเป็นไปได้ยาก
- คุณสมบัติการร่วมมือกับลูกค้าที่ขาดหายไป: ไม่มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าหรือการอนุญาตที่ละเอียดทำให้เกิดความขัดแย้งในการสื่อสาร
- ลำดับชั้นงานที่ไม่ชัดเจน: งานย่อยที่ไม่ยืดหยุ่นและการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดด้วย AIที่จำกัด ส่งผลให้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โวลนีย์ บี. พาล์เมอร์เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโฆษณาแห่งแรกที่รู้จักในสหรัฐอเมริกา แผนเดิมของเขาคือเพียงแค่ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์เท่านั้น ส่วนแผนกลยุทธ์ สโลแกน และแผนกสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นในภายหลัง
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอาสนะสำหรับเอเจนซี่การตลาด
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอเจนซี่แบบครบวงจร)
ClickUpมอบโครงสร้างที่ Asana ขาดไป ในขณะเดียวกันก็ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสอดคล้องกับวิธีการทำงานของเอเจนซี่ของคุณ
เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังในการดำเนินงานของเอเจนซี่ของคุณ และเมื่อคุณผสานรวมโซลูชันการตลาดของ ClickUp และซอฟต์แวร์เอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUp เข้าด้วยกัน คุณจะสามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์เฉพาะทางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาด
รักษาแคมเปญให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
สมมติว่าเอเจนซี่ของคุณกำลังทำงานในแคมเปญแบบครบวงจรสำหรับแบรนด์เทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค—โพสต์แบบออร์แกนิก, โฆษณาแบบชำระเงิน, อีเมลตามลำดับ, และหน้า landing page ทั้งหมดจะเปิดตัวในช่วงเวลาหกสัปดาห์
คุณเริ่มต้นด้วยการสร้างโฟลเดอร์สำหรับแคมเปญ ภายในโฟลเดอร์นั้น คุณใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างงานที่ต้องส่งมอบอย่างละเอียดสำหรับแต่ละสินทรัพย์: หนึ่งสำหรับ Instagram carousel หนึ่งสำหรับอีเมลเปิดตัว และหนึ่งสำหรับวิดีโอโฆษณา
แต่ละงานจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม พร้อมกำหนดเวลาส่งมอบ, รายละเอียดงานสร้างสรรค์, และงานย่อยสำหรับการส่งต่อ
เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความคืบหน้า คุณกำหนดสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp ของคุณเอง: 'Briefing', 'Draft in Progress', 'Internal Review', 'Client Review', และ 'Final Approval' ซึ่งสะท้อนถึงขั้นตอนจริงที่เอเจนซี่ของคุณปฏิบัติตาม
ในขณะเดียวกัน คุณเพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpลงในทุกงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถแบ่งและกรองงานได้อย่างง่ายดาย ระบุช่องทางของงานส่งมอบ ประเภทผู้ชม รูปแบบของสินทรัพย์ และลำดับความสำคัญของแคมเปญ
ดังนั้น หากนักกลยุทธ์ของคุณต้องการดูสินทรัพย์ที่มีความสำคัญสูงสุดทั้งหมดสำหรับสื่อที่ต้องชำระเงิน ซึ่งจะเริ่มใช้งานในสัปดาห์หน้า พวกเขาสามารถกรองมุมมองได้ในไม่กี่วินาที
เห็นทุกอย่างแบบเรียลไทม์
ข้อมูลการดำเนินงานของคุณถูกแปลงเป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp ศูนย์ควบคุมแบบภาพเหล่านี้แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความสามารถของทีม, กำหนดการของโครงการ, และประสิทธิภาพของแคมเปญของลูกค้าทุกคนของคุณ
คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่แสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของงานที่ส่งมอบ กำหนดเวลา และอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยบันทึกภายในหรือรายละเอียดในระดับการผลิต
ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วย AI
ClickUp Brainคือเครื่องมือ AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณวางแผน เขียน และสรุปงานได้โดยไม่สะดุด
สมมติว่าหน่วยงานของคุณกำลังวางแผนแคมเปญ Black Friday สำหรับลูกค้าอีคอมเมิร์ซนักกลยุทธ์เปิดเอกสาร ClickUpเพื่อร่างโครงสร้างแคมเปญ พวกเขาพิมพ์ข้อความสั้นๆ เช่น 'แผนโปรโมชัน Black Friday สำหรับแบรนด์สกินแคร์'
ClickUp Brain แนะนำกำหนดการแคมเปญที่แบ่งตามช่องทาง—อีเมล, โซเชียลแบบเสียเงิน, หน้าแลนดิ้ง, และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์—พร้อมกับมุมมองการสื่อสารหลักและรูปแบบของผลงานที่ต้องส่งมอบ
จากนั้น ในระหว่างขั้นตอนการผลิต หากผู้นำฝ่ายสร้างสรรค์ของคุณต้องการทราบว่าอะไรที่ยังรอการตรวจสอบหรือความคิดเห็นใดที่ถูกบล็อกเครื่องมือการตลาด AIสามารถสรุปความคิดเห็นล่าสุดจากทุกงานได้ในคลิกเดียว
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
ClickUp Automationจัดการการอัปเดตสถานะโครงการที่น่าเบื่อ การเปลี่ยนแปลงงาน และการแจ้งเตือนที่กินเวลาของทีมคุณในระหว่างแคมเปญ
ตัวอย่างเช่น เมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'รอการตรวจสอบจากลูกค้า' ระบบอัตโนมัติสามารถแท็กผู้จัดการบัญชีโดยอัตโนมัติ กำหนดเส้นตายสำหรับการตอบกลับ และมอบหมายงานใหม่หากเส้นตายนั้นล่าช้า
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำหรับเอเจนซี่
เทมเพลต ClickUp Marketing Agencyถูกสร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการวงจรแคมเปญให้กับลูกค้าหลายราย ประกอบด้วยรายการสำหรับคำขอสร้างสรรค์ สถานะงานที่กำหนดเองล่วงหน้าสำหรับกระบวนการตรวจสอบ และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแพลตฟอร์มและรูปแบบ
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงมุมมองต่างๆ เช่น ไทม์ไลน์สัญญา และ ภาพรวมบัญชี เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมได้ทันที
หากคุณยังจัดการค่าบริการรายเดือนหรือการดำเนินงานของลูกค้าควบคู่ไปกับการส่งมอบงานสร้างสรรค์ด้วยแล้วแม่แบบการจัดการเอเจนซี่ของ ClickUpจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานตามวิธีที่แต่ละทีมต้องการ: ดูแคมเปญในมุมมองบอร์ด สำหรับ งานครีเอทีฟ, มุมมองรายการ สำหรับผู้จัดการโครงการ, หรือแผนกางานแบบแกนต์สำหรับการอัปเดตที่ลูกค้าเห็น
- ข้ามการตั้งค่าซ้ำ: สร้างงานประจำใน ClickUpสำหรับการปล่อยเนื้อหาประจำเดือน, การตรวจสอบลูกค้า, หรือรายงานแคมเปญ
- อยู่เหนือความล่าช้า: วางแผนโครงการด้วยปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะแจ้งเตือนความขัดแย้งในการจัดตารางและการทำงานที่มากเกินไป
- รับงานอย่างสะอาด: สร้างแบบฟอร์ม ClickUpสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์, คำขอแคมเปญ, หรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายในอีเมลหรือแชท
- รู้เวลาที่ผ่านไป: ติดตามเวลาของโครงการผ่านบริการ, ลูกค้า, และบทบาทต่าง ๆ ด้วยClickUp Project Time Tracking
- รักษาความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินงาน: ร่างแผนการสื่อสาร โครงร่างสินทรัพย์ และรายการตรวจสอบการเปิดตัวภายในClickUp Docsที่เชื่อมโยงกับงานต่างๆ
- ทำให้ข้อเสนอแนะนำไปใช้ได้จริง: เปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ต้องดำเนินการโดยใช้ฟีเจอร์ ClickUp Assign Commentsในทั้งงานและเอกสาร
- ทำให้การสนทนามีความชัดเจน: พูดคุยภายในClickUp Chatเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับแคมเปญอยู่ใกล้กับงานที่ทำอยู่ ไม่กระจัดกระจายไปทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- หากไม่มีการตั้งค่าอย่างรอบคอบ อาจพลาดการอัปเดตที่สำคัญหรือถูกท่วมด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวใน Redditนี้พูดได้ชัดเจนทุกอย่าง:
เราใช้ ClickUp ในการดำเนินงานของเอเจนซี่มาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในหลายๆ ด้านที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน ตอนแรกฉันค่อนข้างสงสัยกับฟีเจอร์เสริมทั้งหมด แต่ตอนนี้ฉันเริ่มชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆ […] ระบบเอกสารของพวกเขาได้เข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราส่วนใหญ่ไปอย่างเงียบๆ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อเอกสารของเราอยู่ในที่เดียวกับโปรเจ็กต์ของเรา ทีมสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้มาก ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain คิดว่ามันเป็นแค่เครื่องมือ AI ที่ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ตอนนี้มันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อได้มากมาย โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องสรุปอีเมลยาว ๆ จากลูกค้าหรือเริ่มเขียนร่างเอกสาร ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเมื่อฉันมีงานเยอะ […] เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่าง มันต้องใช้เวลาปรับตัว และยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่วิธีที่เราเคยทำงานมาก่อน ฉันไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกเลย
เราใช้ ClickUp ในการดำเนินงานของเอเจนซี่มาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในหลายๆ ด้านที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน ตอนแรกฉันค่อนข้างสงสัยกับฟีเจอร์เพิ่มเติมทั้งหมด แต่ตอนนี้ฉันเริ่มชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆ […] ระบบเอกสารของพวกเขาได้เข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราไปเกือบทั้งหมดอย่างเงียบๆ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อเอกสารของเราอยู่ในที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรา ทีมสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้มาก ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain เพราะดูเหมือนเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่ตอนนี้มันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้มาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างเอกสารใหม่ๆ มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเวลาที่ฉันยุ่งสุดๆ […] เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่าง มันต้องใช้เวลาปรับตัว และยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่เมื่อมองย้อนกลับไปว่าเราเคยทำงานกันอย่างไรมาก่อน ฉันไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกเลย
2. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์)
ผ่านทางWrike
คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกจมดิ่งเมื่อลูกค้าขอ 'โลโก้ที่มีพื้นหลังสีน้ำเงิน' และคุณตระหนักว่ามีอยู่ 12 เวอร์ชันกระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ? Wrike เข้าใจดี
ทางเลือก Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดนี้จะโดดเด่นเมื่อคุณต้องจัดการกับลูกค้าหลายรายที่มีความต้องการสูงและแต่ละรายก็มีวิธีการทำงานเฉพาะตัว
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณ—การทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการ—ได้รับการแก้ไขผ่านเทมเพลตการตลาด ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณรับลูกค้าใหม่หรือเปิดตัวแคมเปญประเภทเดิม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองซึ่งสามารถแปลงเอกสารสรุปของลูกค้าให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
- เปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ ของสินทรัพย์สร้างสรรค์แบบเคียงข้างกันในระหว่างกระบวนการอนุมัติ
- ตั้งค่ารายงานการตลาดดิจิทัลอัตโนมัติที่ติดตามตัวชี้วัดของแคมเปญและสุขภาพของโครงการโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
- แบ่งปันพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ผู้ร่วมงานภายนอกสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะได้
ข้อจำกัดของ Wrike
- แม้ว่า Wrike จะมีเครื่องมือสำหรับการตรวจทาน แต่เอเจนซี่สังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบซ้ำหลายครั้งต้องใช้การตั้งค่าด้วยตนเองที่ซ้ำซากและอาจทำให้พื้นที่ทำงานรก
- การรายงานและแดชบอร์ดมักถูกอธิบายว่าไม่เพียงพอสำหรับการนำเสนอระดับสูงต่อหน้าลูกค้า
- การติดตามเวลาหลักใน Wrike นั้นพื้นฐาน, ไม่สะดวก, และไม่มีประสิทธิภาพสำหรับการรายงานเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (2,614 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ Redditเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
ฉันเคยใช้ระบบจัดการโปรเจกต์มาหลายแบบแล้ว และฉันชอบ Wrike มาก ไม่ใช่แค่เพราะฉันเป็น PM เท่านั้น แต่เพราะสมาชิกในทีมของฉัน 30 คนต่างก็เรียนรู้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย และใช้งานเป็นประจำทุกวัน มันทำให้งานของฉันในฐานะ PM ง่ายขึ้นมากที่ทุกคนในทีมใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันอย่างเต็ม 100% มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากจริงๆ จากฝั่งหลังบ้าน; การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทรายการที่กำหนดเอง การสร้างแบบฟอร์มการส่ง ฯลฯ มันมีเส้นโค้งการเรียนรู้อยู่บ้างจากมุมมองของ PM แต่ระบบนี้ทำได้มากมายจริงๆ
ฉันเคยใช้ระบบจัดการโปรเจกต์มาหลายแบบแล้ว และฉันชอบ Wrike มาก ไม่ใช่แค่เพราะฉันเป็น PM เท่านั้น แต่เพราะสมาชิกในทีมของฉัน 30 คนต่างก็เรียนรู้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย และใช้งานเป็นประจำทุกวัน มันทำให้งานของฉันในฐานะ PM ง่ายขึ้นมากที่ทุกคนในทีมใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันอย่างเต็ม 100% มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากจริงๆ จากฝั่งหลังบ้าน; การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทรายการที่กำหนดเอง การสร้างแบบฟอร์มการส่ง ฯลฯ มันมีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยจากมุมมองของ PM แต่ระบบนี้ทำได้มากมายจริงๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เดวิด โอกิลวี ผู้ที่มักถูกเรียกว่าบิดาแห่งการโฆษณาสมัยใหม่ ไม่ได้เริ่มต้นอาชีพในด้านการตลาด หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เขาได้ไปฝึกงานเป็นเชฟที่ปารีส และต่อมาได้ขายเตาอบ AGA แบบเดินขายตามบ้านในสกอตแลนด์ เขาทำได้ดีมากจนกระทั่งเขียนคู่มือการขายในปี1935 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Fortune ว่าเป็นหนึ่งในคู่มือการขายที่ดีที่สุดที่เคยเขียนมา
3. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานการตลาดแบบ Agile)
ผ่านทางAtlassian
นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการรณรงค์ทางการตลาด: พวกมันเปลี่ยนแปลง. มาก. บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมง. Jira รับรู้ถึงความเป็นจริงนี้เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งความต้องการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเทรนด์แฟชั่น.
ในขณะที่คู่แข่งของคุณยังคงพยายามบังคับให้การทำตลาดเป็นไปตามกระบวนการแบบน้ำตก คุณจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ ความลึกของการปรับแต่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างแบบจำลองการทำงานของทีมคุณได้อย่างแม่นยำ แทนที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวคิด 'แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด' ของคนอื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนการตลาดและสายการอนุมัติเฉพาะของคุณ
- มองเห็นความคืบหน้าของแคมเปญผ่านกระดานคัมบังหรือมุมมองไทม์ไลน์พร้อมการติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานหรือการย้ายโครงการผ่านขั้นตอนการอนุมัติ
- เข้าถึงรายงานมากกว่า 30 รายการเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่เวลาการหมุนเวียนไปจนถึงความเร็วของทีม
ข้อจำกัดของ Jira
- ความซับซ้อนทางเทคนิคอาจทำให้สมาชิกทีมการตลาดที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิครู้สึกกลัว
- ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมักพบว่าการอัปเดตพื้นฐานเป็นเรื่องน่าเบื่อและช้า; สภาพแวดล้อมมัก 'พองตัว' ด้วยฟิลด์เพิ่มเติม, กระบวนการทำงาน, และการคลิกที่ไม่จำเป็น
- การร่วมมือกับลูกค้าเป็นเรื่องยุ่งยาก; คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เน้นการออกแบบ
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (6,425+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (15,155+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
Jira ทำให้การแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นเรื่องราวและงานที่จัดการได้ง่ายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เครื่องมือภาพเช่นกระดาน Kanban และ Scrum มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความเป็นระเบียบและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
Jira ทำให้การแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นเรื่องราวและงานที่จัดการได้ง่ายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เป็นอย่างมาก เครื่องมือภาพอย่างกระดาน Kanban และ Scrum มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความเป็นระเบียบและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความหมายดั้งเดิมของคำว่า 'แบรนด์'มาจากปศุสัตว์ คนเลี้ยงวัวจะเผาเครื่องหมายเฉพาะบนตัววัวเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ นักการตลาดได้นำคำนี้มาใช้เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ที่ 'ติดตรึง' ในใจผู้บริโภค
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแคมเปญแบบภาพ)
ผ่านทางTrello
ผู้ให้บริการเขียนเนื้อหาประสบความสำเร็จจากการจัดระเบียบภาพที่แสดงภาพรวมใหญ่ได้ในพริบตา
แนวทางที่ใช้การ์ดของ Trello สะท้อนถึงวิธีที่ทีมบรรณาธิการคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเนื้อหาและลำดับแคมเปญอย่างเป็นธรรมชาติ ทางเลือกอย่าง Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายมากกว่าความซับซ้อนของฟีเจอร์
ระบบอัตโนมัติ ของ Butler จัดการงานที่น่าเบื่อซึ่งกินเวลาสร้างสรรค์ ในขณะที่ตัวเลือกการดูหลายแบบช่วยให้สมาชิกในทีมต่าง ๆ สามารถดูโครงการในรูปแบบที่พวกเขาต้องการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างปฏิทินเนื้อหาภาพที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบาย
- ตั้งค่าแม่แบบการ์ดสำหรับแคมเปญที่เกิดซ้ำเพื่อให้โครงการใหม่เริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง
- เชื่อมต่อโดยตรงกับโฟลเดอร์ Google Drive ของลูกค้าเพื่อให้สินทรัพย์ซิงค์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดและอัปโหลดใหม่
- เชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สามหลายร้อยแอปผ่าน Power-Ups เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ หรือการวางแผนทรัพยากร
- ไม่มีระบบติดตามเวลาการทำงานในตัวหรือความสามารถในการรายงานรายละเอียด
- พื้นที่จัดเก็บไฟล์จำกัดในแผนฟรีและแผนระดับต่ำกว่า
- ไม่มีลำดับชั้นที่ชัดเจน ทำให้การกำกับดูแลข้ามแคมเปญมีข้อจำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,695+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,620 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
ฉันใช้ Trello มาหลายปีแล้วและไม่เคยผิดหวังเลย – มันใช้งานง่ายมากแม้กระทั่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งบริษัท และมันง่ายมากที่จะเรียนรู้การใช้งาน ฉันชอบที่มันมีการเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติมากมาย – เราสามารถทำให้การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, การส่งมอบให้ลูกค้า, และการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติได้ทั้งหมดภายใน Trello อย่างตรงไปตรงมา มันทำให้การจัดการทีมใหญ่และโครงการหลาย ๆ โครงการกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ไปเลย
ฉันใช้ Trello มาหลายปีแล้วและไม่เคยผิดหวังเลย – มันใช้งานง่ายมากแม้กระทั่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ทั่วทั้งบริษัท และมันง่ายมากที่จะเรียนรู้การใช้งาน ฉันชอบที่มันมีการผสานการทำงานและการทำงานอัตโนมัติมากมาย – เราสามารถทำให้การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, การส่งมอบให้ลูกค้า, และการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นอัตโนมัติได้ทั้งหมดภายใน Trello จริงๆ แล้วมันทำให้การจัดการทีมใหญ่และหลายโครงการเป็นเรื่องง่ายมาก
5. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์)
ผ่านทางProofHub
ProofHub ตระหนักดีว่างานการตลาดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาพที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอีเมลที่ส่งไปมาคือที่ที่ความคิดสร้างสรรค์ตายไป ทางเลือกของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการอนุมัติที่มีโครงสร้างซึ่งใช้งานได้จริง
สิ่งที่ทำให้มันฉลาดเป็นพิเศษคือวิธีที่มันจัดการกับสิทธิ์ของผู้ใช้—ให้พวกเขาเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นอย่างชัดเจน โดยไม่ทำให้พวกเขาต้องจมอยู่กับคุณสมบัติที่พวกเขาจะไม่มีวันใช้
แบบฟอร์มที่กำหนดเองช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากบทสรุปเบื้องต้นที่มักจะมาในรูปแบบของอีเมลที่เขียนแบบไหลลื่นตามความคิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- อัปโหลดรูปภาพและไฟล์ PDF เพื่อทำเครื่องหมายพร้อมความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบได้โดยตรงบนไฟล์
- ส่งต่อสินทรัพย์สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการอนุมัติพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จับความต้องการของลูกค้าผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเองซึ่งแปลงเป็นงานโครงการโดยตรง
- ควบคุมสิ่งที่ลูกค้าสามารถเห็นและทำได้ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ตัวเลือกการผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ของเอเจนซี่การตลาดอื่น ๆ
- ไม่มีเครื่องมือการจัดการทรัพยากรขั้นสูงหรือคุณสมบัติการวางแผนกำลังการผลิต
- ความสามารถในการรายงานเป็นพื้นฐานและอาจไม่ตอบสนองความต้องการของเอเจนซี่การตลาดเนื้อหาที่ต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ราคาของ ProofHub
- ทดลองใช้ฟรี
- การควบคุมสูงสุด: 150 ดอลลาร์/เดือน
- จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ProofHub คือวิธีที่มันทำให้การจัดการด้านต่างๆ ของการตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฉันสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน ไปจนถึงการตรวจทาน ทั้งหมดนี้จากที่เดียว เมื่อเราสรุปวัตถุประสงค์ของแคมเปญแล้ว ฉันจะใช้กระดาน 'การสนทนา' เพื่อบันทึกแผนของเราและทำการปรับเปลี่ยนได้ทันที ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและจัดการงานโดยใช้มุมมอง 'กระดาน' มากจริงๆ […] ความสามารถในการตรวจสอบและอนุมัติผลงานสร้างสรรค์ได้ตรงเวลา แบ่งปันความคิดเห็น และบริหารจัดการผู้ร่วมงานภายนอกได้อย่างง่ายดาย ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังเป็นจุดเด่นสำคัญสำหรับเราอีกด้วย *
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ProofHub คือวิธีที่มันทำให้การจัดการด้านต่างๆ ของการตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากฉันสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันไปจนถึงการตรวจทาน ทั้งหมดนี้จากที่เดียว เมื่อเราสรุปวัตถุประสงค์ของแคมเปญแล้ว ฉันจะใช้กระดาน 'การสนทนา' เพื่อบันทึกแผนของเราและทำการปรับเปลี่ยนได้ทันที ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและจัดการงานโดยใช้มุมมอง 'กระดาน' มากจริงๆ […] ความสามารถในการตรวจสอบและอนุมัติผลงานสร้างสรรค์ได้ตรงเวลา แบ่งปันข้อเสนอแนะ และบริหารจัดการผู้ร่วมงานภายนอกได้อย่างง่ายดาย ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังเป็นจุดเด่นสำคัญสำหรับเราอีกด้วย *
6. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งมอบโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้า)
ผ่านการทำงานเป็นทีม
การบริหารเอเจนซี่คือการเดินบนเส้นเชือกที่ตึงระหว่างการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาธุรกิจให้ทำกำไรได้ การทำงานเป็นทีมไม่ได้แสร้งว่าเป้าหมายเหล่านี้จะสอดคล้องกันเสมอไป แต่ช่วยให้คุณสามารถจัดการทั้งสองอย่างพร้อมกันได้
เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับลูกค้าเป็นคุณสมบัติหลักอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่คิดถึงในภายหลัง ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพในขณะที่ต้องทำตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ติดตามเวลาและงบประมาณพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านความสามารถในการทำกำไรแบบเรียลไทม์ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นในด้านการเงิน
- บริหารจัดการความสามารถของทีมและปริมาณงานเพื่อป้องกันการหมดไฟและพลาดกำหนดเวลา
- สร้างใบแจ้งหนี้โดยตรงจากเวลาที่บันทึกไว้และค่าใช้จ่ายผ่านการผสานกับ QuickBooks
- ให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสำคัญและอนุมัติงานได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ระบบอัตโนมัติแบบคัมบังเป็นระบบพื้นฐานและไม่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของการย้ายระบบได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงที่อาจมีราคาแพงสำหรับเอเจนซีขนาดเล็ก
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือก Asana ที่ง่ายกว่าสำหรับเอเจนซี่การตลาด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับโครงการขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (915+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?
นี่มาจากกระทู้ในReddit โดยตรง:
บริษัทของฉันใช้มันอยู่ ฉันค่อนข้างชอบมัน และฉันต้องการที่จะทำงานกับมันในอนาคต ประสบการณ์ของฉันกับ Jira มีจำกัด แต่หากต้องเลือกระหว่างสองโปรแกรมนี้ ฉันจะเลือก Teamwork มากกว่า ฟังก์ชันหลายอย่างทำงานตามวันที่เริ่มต้นในปฏิทิน วันที่ครบกำหนด และการประมาณเวลา ดังนั้นหากองค์กรของคุณสามารถใช้งานทั้งสองโปรแกรมได้ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด การประมาณเวลาทำงานเป็นชั่วโมง (ฉันไม่แน่ใจว่าจะสามารถตั้งค่าให้เป็นแบบ Fibonacci หรืออย่างอื่นได้หรือไม่)
บริษัทของฉันใช้มันอยู่ ฉันค่อนข้างชอบมัน และฉันต้องการที่จะทำงานกับมันในอนาคต ประสบการณ์ของฉันกับ Jira มีจำกัด แต่หากต้องเลือกระหว่างสองโปรแกรมนี้ ฉันจะเลือก Teamwork มากกว่า ฟังก์ชันหลายอย่างทำงานตามวันที่เริ่มต้นในปฏิทิน วันที่ครบกำหนด และการประมาณการ ดังนั้นหากองค์กรของคุณสามารถใช้งานทั้งสองโปรแกรมได้ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด การประมาณการจะทำงานเป็นชั่วโมง (ฉันไม่แน่ใจว่าจะสามารถตั้งค่าให้เป็นแบบ Fibonacci หรืออย่างอื่นได้หรือไม่)
7. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแคมเปญที่ยืดหยุ่น)
ผ่านทางAirtable
Airtable นำพลังของฐานข้อมูลมาสู่การจัดการโครงการในรูปแบบที่ Asana ไม่สามารถทำได้ หน่วยงานการตลาดสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ ซึ่งเชื่อมโยงงบประมาณแคมเปญกับไทม์ไลน์ ติดตามสินทรัพย์สร้างสรรค์ผ่านช่องแนบไฟล์ และตั้งค่ากระบวนการอนุมัติอัตโนมัติที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า
ความงามอยู่ที่วิธีที่คุณสามารถแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนี้ได้หลากหลายรูปแบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในทางเลือกอื่นของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ซิงค์งบประมาณแคมเปญกับการติดตามการใช้จ่ายจริงโดยใช้ฟิลด์สูตรและการจัดรูปแบบสกุลเงิน
- สร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เน้นรายการที่ส่งเกินกำหนดหรือการใช้จ่ายเกินงบประมาณโดยอัตโนมัติ
- สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าโดยการแชร์มุมมองที่กรองแล้วซึ่งแสดงเฉพาะข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนปฏิทินเนื้อหาโดยใช้รหัสสีตามช่วงแคมเปญ พร้อมการแจ้งเตือนการเผยแพร่โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Airtable
- การเข้าถึงตามบทบาทมีความละเอียดต่ำ; บรรณาธิการทุกคนสามารถแก้ไขมุมมองหรือโครงสร้างได้ และผู้อื่นสามารถปลดล็อกมุมมองที่ถูกล็อกได้อย่างง่ายดาย
- ฐานทำงานเป็นเหมือนไซโลแยกต่างหาก—การคอมเมนต์, ระบบอัตโนมัติ, และผู้ใช้ไม่สามารถข้ามไปยังฐานอื่นได้
- Airtable มีปัญหาในการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่; ฐานข้อมูลที่มีมากกว่า ~50,000 รายการอาจทำให้การทำงานช้าลงอย่างมาก
ราคาของ Airtable
- ฟรี (จำกัดผู้ใช้สองคน)
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 2,985+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (2,185 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นจากผู้รีวิว G2:
เมื่อฉันสามารถเข้าใจได้ว่า Airtable สามารถนำข้อมูลที่ง่าย ๆ มาแล้วกรองให้เป็นมุมมองของข้อมูลที่สามารถบอกคุณถึงสิ่งที่น่าสนใจได้: เช่น จำนวนโครงการที่นักออกแบบมีอยู่ในเวลาใด ๆ จำนวนเวลาที่เสียไปกับการแก้ไข จำนวนโครงการที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้จริง – มันกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมไปเลย การปรับแต่งข้อมูลให้แสดงสิ่งที่คุณต้องการรู้ก็ค่อนข้างง่ายเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว
เมื่อฉันสามารถเข้าใจได้ว่า Airtable สามารถนำข้อมูลที่เรียบง่ายมาคัดกรองให้กลายเป็นมุมมองของข้อมูลที่สามารถบอกคุณถึงสิ่งที่น่าสนใจได้: เช่น จำนวนโครงการที่นักออกแบบมีอยู่ในเวลาใดก็ตาม, เวลาที่เสียไปกับการแก้ไข, จำนวนโครงการที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้จริง – มันกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง. การปรับแต่งข้อมูลให้แสดงสิ่งที่คุณต้องการรู้ก็ค่อนข้างง่ายเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว.
8. ActiveCollab (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผลกำไรของโครงการ)
ผ่านทางActiveCollab
ActiveCollab แก้ไขช่องว่างที่น่ารำคาญระหว่างการปฏิบัติงานและการได้รับค่าตอบแทน
ทีมของคุณบันทึกเวลาโดยตรงบนงานโครงการในขณะที่ทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือตรวจสอบงานแบบภาพ และเวลาที่บันทึกไว้จะเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ยุ่งยาก (คุณรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไร!)
ดูงบประมาณโครงการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแบบเรียลไทม์เมื่อชั่วโมงการทำงานสะสมขึ้น ตรวจจับการขยายขอบเขตงานก่อนที่มันจะส่งผลเสียต่อความสามารถในการทำกำไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab
- เริ่มจับเวลาโดยตรงบนงานเพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน
- ติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับการใช้จ่ายเกินงบประมาณก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
- มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีมเพื่อจัดสรรงานอย่างสมดุลและป้องกันการหมดไฟ
- ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่องสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแบบค่าบริการรายเดือนพร้อมรอบการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ActiveCollab
- บางหน่วยงานพบว่าเค้าโครงไม่น่าสนใจหรือไม่เป็นธรรมชาติ
- คุณสมบัติการรายงานเป็นพื้นฐานและอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด
- งานย่อยถูกจัดการได้ไม่ดี ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมโยง และไฟล์แนบที่หายไปสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้
ราคาของ ActiveCollab
- ทดลองใช้ฟรี
- เพิ่มเติม: $15/เดือน (สำหรับผู้ใช้สามคน)
- ข้อดี: $11/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี + รับเงิน: $17/เดือนต่อผู้ใช้
ActiveCollab รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (405+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ActiveCollab อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึงทางเลือกของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด:
มุมมองของปริมาณงานมีประโยชน์มากสำหรับการจัดการทรัพยากร และความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองแคนบานและมุมมองรายการก็มีประโยชน์เช่นกัน ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคือตารางเวลาและผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานที่คล้ายกันหรือซ้ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
มุมมองของปริมาณงานมีประโยชน์มากสำหรับการจัดการทรัพยากร และความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองแคนบานและมุมมองรายการก็มีประโยชน์เช่นกัน ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคือตารางเวลาและผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานที่คล้ายกันหรือซ้ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
9. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่เรียบง่าย)
ผ่านทางBasecamp
ในขณะที่ทางเลือกของ Asana ส่วนใหญ่สำหรับเอเจนซี่การตลาดเพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการ (PM) มากมาย Basecamp กลับตัดฟีเจอร์เหล่านั้นออกไปเพื่อมุ่งเน้นที่การให้ทุกคนได้รับข้อมูลและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่จมอยู่กับความวุ่นวายในการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง
ลูกค้าของคุณจะชื่นชอบสิ่งนี้เพราะพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีความหมายโดยไม่ต้องใช้คู่มือการฝึกอบรม และทีมงานของคุณจะรู้สึกขอบคุณที่ไม่ต้องเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนอีกระบบหนึ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- เก็บการสื่อสารของโครงการทั้งหมดไว้ในกระดานข้อความที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแทนที่จะกระจายอยู่ในอีเมลต่างๆ
- กำหนดเวลาการเช็คอินอัตโนมัติที่แจ้งเตือนสมาชิกในทีมให้แชร์ความคืบหน้า
- จัดเก็บไฟล์และเอกสารของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ พร้อมระบบควบคุมเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ หรือการวางแผนทรัพยากร
- ไม่มีเทมเพลตการติดตามเวลา
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานหรือโครงสร้างโครงการของเอเจนซี่การตลาด
- อาจรู้สึกง่ายเกินไปสำหรับเอเจนซีที่บริหารจัดการแคมเปญที่ซับซ้อนและมีหลายระยะ
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี, ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,340 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,520+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
เปลี่ยนมาใช้ Basecamp มาสักพักแล้วเพื่อจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดของเรา (5 คน) ถูกใจที่ความเรียบง่ายและหน้าตาที่สะอาดตา เหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานและติดตามการสนทนาได้อย่างดี แต่มีปัญหาคือ เมื่อทีมของเราเติบโตขึ้นและโครงการเริ่มซับซ้อนมากขึ้น Basecamp ก็เริ่มรู้สึกจำกัด
เปลี่ยนมาใช้ Basecamp มาสักพักแล้วเพื่อจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดของเรา (5 คน) ถูกใจที่ความเรียบง่ายและหน้าตาที่สะอาดตา เหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานและติดตามการสนทนาได้อย่างดี นี่คือประเด็น: เมื่อทีมของเราเติบโตขึ้นและโครงการเริ่มซับซ้อนมากขึ้น Basecamp ก็เริ่มรู้สึกจำกัด
10. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานธุรกิจแบบบูรณาการ)
ผ่านทางZoho
การตลาดไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ—มันเชื่อมโยงกับกระบวนการขาย ปัญหาการบริการลูกค้า และการดำเนินงานทางธุรกิจในวงกว้าง Zoho Projects เข้าใจความเป็นจริงที่เชื่อมโยงกันนี้และทำงานร่วมกับระบบนิเวศของ Zoho ได้อย่างลงตัว
ทางเลือกแทน Asana จะโดดเด่นเมื่อคุณต้องการประสานงานด้านการตลาดกับฝ่ายธุรกิจอื่นๆ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อยู่ตลอดเวลา Blueprint workflow ช่วยมาตรฐานกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ซึ่งทุกเอเจนซี่มีแต่ไม่ค่อยมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ดูความสามารถของทีมและปริมาณงานเพื่อป้องกันการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นและการพลาดกำหนดเวลา
- ติดตามงบประมาณเทียบกับการใช้จ่ายจริงโดยใช้คุณสมบัติการติดตามค่าใช้จ่ายและการรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในตัว
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอย่างละเอียดที่ผสานการทำงานกับ Zoho Invoice เพื่อกระบวนการเรียกเก็บเงินที่เป็นไปอย่างราบรื่น
- สร้างพอร์ทัลโครงการสำหรับลูกค้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องเข้าถึงระบบหลังบ้าน
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- พอร์ทัลลูกค้าต้องการการตั้งค่าและอาจทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเกิดความสับสน
- ความสามารถในการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกของ Asana ที่เน้นการออกแบบสำหรับเอเจนซี่การตลาด
- คุณสมบัติการรายงานเป็นพื้นฐานและไม่สามารถปรับแต่งได้ง่ายสำหรับการจัดการข้อมูล
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โครงการพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (475+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (810+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวไว้:
ค่อนข้างดีนะ อินเทอร์เฟซน่าจะได้รับการปรับปรุงอีกหน่อย พวกเขาเพิ่งออกแบบใหม่เมื่อปีที่แล้วเอง และบางการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ฉันงงอยู่เหมือนกัน โดยรวมแล้วถือว่าดี และถ้าคุณมี Zoho อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องคิดมากเลย
มันค่อนข้างดีนะ อินเทอร์เฟซอาจจะต้องปรับปรุงอีกหน่อย พวกเขาเพิ่งออกแบบใหม่เมื่อปีที่แล้วเอง และบางการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ฉันงงอยู่เหมือนกัน โดยรวมแล้วก็ดีนะ และถ้าคุณมี Zoho อยู่แล้ว ก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอน
