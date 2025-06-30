บล็อก ClickUp

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด (2025)

30 มิถุนายน 2568

บริษัทของคุณกำลังเติบโต สิ่งที่เคยใช้ได้ผลกับทีมห้าคนอาจไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานที่มีพนักงานยี่สิบคน

อาสนะพาคุณมาถึงจุดนี้แล้ว แต่ตอนนี้คุณต้องการสิ่งที่แตกต่างออกไป 11 ทางเลือกของอาสนะสำหรับเอเจนซี่การตลาดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะที่คุณเผชิญอยู่

มาหาสิ่งที่จะเติบโตไปพร้อมกับเป้าหมายของคุณกันเถอะ 🎯

ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดในภาพรวม

นี่คือการเปรียบเทียบสั้น ๆ ของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana สำหรับเอเจนซีการตลาด 👇

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
คลิกอัพแพลตฟอร์มการจัดการเอเจนซี่แบบครบวงจรเพื่อการประสานงานด้านความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินงานขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป สตาร์ทอัพ และองค์กรขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่กำหนดเอง, ความช่วยเหลือจาก AI, แดชบอร์ด, เอกสาร, การติดตามเวลา, ปฏิทิน AI, เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Wrikeการจัดระเบียบสินทรัพย์สร้างสรรค์และกระบวนการทำงานในพอร์ทัลลูกค้าขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แบบฟอร์มคำขอ, การตรวจทาน, การเปรียบเทียบเวอร์ชันแบบเคียงข้างกัน, พื้นที่ทำงานของลูกค้า, รายงานอัตโนมัติฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
จิราการดำเนินแคมเปญแบบคล่องตัวและการอัปเดตโครงการอย่างต่อเนื่องขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมการตลาดเชิงเทคนิคและเอเจนซี่ที่เน้นความร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, กระดานคัมบัง, การทำงานอัตโนมัติของแคมเปญ, รายงานที่มีมากกว่า 30 รายการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
Trelloการจัดการงานด้วยภาพและการวางแผนแคมเปญ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมบรรณาธิการ, ทีมโซเชียล, และทีมคอนเทนต์ปฏิทินเนื้อหา, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การซิงค์กับ Google Drive, การเชื่อมต่อ Power-Upฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
ProofHubการตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์ที่มีโครงสร้างและการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมออกแบบ, ทีมคอนเทนต์, และทีมแบรนด์การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับแต่ง, กระบวนการอนุมัติ, แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, การควบคุมสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/เดือน
การทำงานเป็นทีมการติดตามความสามารถในการทำกำไรและการส่งมอบที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ขนาดทีม: เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการการเรียกเก็บเงิน ค่าบริการรายเดือน และงานที่ต้องส่งมอบการติดตามเวลา/งบประมาณ, การออกใบแจ้งหนี้ QuickBooks, แผนงานภาระงาน, การเข้าถึงมุมมองของลูกค้าฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Airtableการวางแผนแคมเปญพร้อมระบบการทำงานและมุมมองข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมปฏิบัติการและทีมวางแผนฟิลด์สูตร, พอร์ทัลแคมเปญ, ปฏิทินที่มีรหัสสี, ตรรกะเงื่อนไขฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือนต่อผู้ใช้
แอคทีฟคอลลาบการติดตามผลกำไรของโครงการและการออกใบแจ้งหนี้ตามเวลาขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ตระหนักถึงด้านการเงินและหน่วยงานบริการตัวจับเวลาสำหรับงาน, ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, ภาพรวมของปริมาณงาน, การแจ้งเตือนการขยายขอบเขตงานฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/เดือนต่อผู้ใช้
เบสแคมป์การสื่อสารที่ง่ายขึ้นและการมองเห็นโครงการแบบรวมศูนย์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและกลุ่มการตลาดข้ามสายงานกระดานข้อความ, การเช็คอินอัตโนมัติ, ศูนย์กลางเอกสาร, ความเรียบง่ายสำหรับลูกค้าฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Projectsการดำเนินงานด้านการตลาดที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ระบบนิเวศของ Zohoพอร์ทัลโครงการ, การติดตามค่าใช้จ่าย, มุมมองปริมาณงาน, การทำงานอัตโนมัติตามแผนแม่บทฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้

ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซีของAsana ทำงานได้ดีสำหรับหลายๆ คน แต่เอเจนซีการตลาดมักต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้มากขึ้น นี่คือเหตุผลที่คุณอาจมองหาที่อื่น:

  • ไม่เฉพาะด้านการตลาด: Asana ขาดเวิร์กโฟลว์ที่เน้นด้านการตลาด ต้องปรับแต่งอย่างมากและใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับวงจรชีวิตของแคมเปญ ทำให้การดำเนินงานเป็นแบบแยกส่วน
  • การครอบคลุมแคมเปญไม่ครบถ้วน: จัดการงานได้ดีแต่พลาดขั้นตอนสำคัญ เช่น การรับคำสั่งซื้อและการอนุมัติสินทรัพย์ ทำให้ต้องใช้ระบบแยกต่างหาก
  • การต่อสู้กับการขยายตัว: เมื่อความซับซ้อนของลูกค้าและแคมเปญเพิ่มขึ้น โครงสร้างที่เรียบง่ายของ Asana จะเริ่มรก ทำให้การมองเห็นลดลง
  • ไม่มีการติดตามเวลาหรือการเรียกเก็บเงิน: หน่วยงานที่ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ต้องใช้เครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกหรือสเปรดชีตแบบแมนนวล เนื่องจาก Asana ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้
  • การรายงานที่จำกัด: แดชบอร์ดพื้นฐานไม่มีKPI ของแคมเปญและเอเจนซี่การตลาดที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโครงการหลายโครงการเป็นไปได้ยาก
  • คุณสมบัติการร่วมมือกับลูกค้าที่ขาดหายไป: ไม่มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าหรือการอนุญาตที่ละเอียดทำให้เกิดความขัดแย้งในการสื่อสาร
  • ลำดับชั้นงานที่ไม่ชัดเจน: งานย่อยที่ไม่ยืดหยุ่นและการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดด้วย AIที่จำกัด ส่งผลให้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โวลนีย์ บี. พาล์เมอร์เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโฆษณาแห่งแรกที่รู้จักในสหรัฐอเมริกา แผนเดิมของเขาคือเพียงแค่ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์เท่านั้น ส่วนแผนกลยุทธ์ สโลแกน และแผนกสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นในภายหลัง

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอาสนะสำหรับเอเจนซี่การตลาด

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด 📝

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอเจนซี่แบบครบวงจร)

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp
สร้างงานแรกของคุณใน ClickUp
ติดตามสินทรัพย์ของแต่ละแคมเปญโดยใช้ ClickUp Tasks

ClickUpมอบโครงสร้างที่ Asana ขาดไป ในขณะเดียวกันก็ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสอดคล้องกับวิธีการทำงานของเอเจนซี่ของคุณ

เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังในการดำเนินงานของเอเจนซี่ของคุณ และเมื่อคุณผสานรวมโซลูชันการตลาดของ ClickUp และซอฟต์แวร์เอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUp เข้าด้วยกัน คุณจะสามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์เฉพาะทางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาด

รักษาแคมเปญให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

สมมติว่าเอเจนซี่ของคุณกำลังทำงานในแคมเปญแบบครบวงจรสำหรับแบรนด์เทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค—โพสต์แบบออร์แกนิก, โฆษณาแบบชำระเงิน, อีเมลตามลำดับ, และหน้า landing page ทั้งหมดจะเปิดตัวในช่วงเวลาหกสัปดาห์

คุณเริ่มต้นด้วยการสร้างโฟลเดอร์สำหรับแคมเปญ ภายในโฟลเดอร์นั้น คุณใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างงานที่ต้องส่งมอบอย่างละเอียดสำหรับแต่ละสินทรัพย์: หนึ่งสำหรับ Instagram carousel หนึ่งสำหรับอีเมลเปิดตัว และหนึ่งสำหรับวิดีโอโฆษณา

แต่ละงานจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม พร้อมกำหนดเวลาส่งมอบ, รายละเอียดงานสร้างสรรค์, และงานย่อยสำหรับการส่งต่อ

เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความคืบหน้า คุณกำหนดสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp ของคุณเอง: 'Briefing', 'Draft in Progress', 'Internal Review', 'Client Review', และ 'Final Approval' ซึ่งสะท้อนถึงขั้นตอนจริงที่เอเจนซี่ของคุณปฏิบัติตาม

ในขณะเดียวกัน คุณเพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpลงในทุกงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถแบ่งและกรองงานได้อย่างง่ายดาย ระบุช่องทางของงานส่งมอบ ประเภทผู้ชม รูปแบบของสินทรัพย์ และลำดับความสำคัญของแคมเปญ

ดังนั้น หากนักกลยุทธ์ของคุณต้องการดูสินทรัพย์ที่มีความสำคัญสูงสุดทั้งหมดสำหรับสื่อที่ต้องชำระเงิน ซึ่งจะเริ่มใช้งานในสัปดาห์หน้า พวกเขาสามารถกรองมุมมองได้ในไม่กี่วินาที

เห็นทุกอย่างแบบเรียลไทม์

แดชบอร์ด ClickUp: ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทันสมัยนี้
ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ข้อมูลการดำเนินงานของคุณถูกแปลงเป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp ศูนย์ควบคุมแบบภาพเหล่านี้แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความสามารถของทีม, กำหนดการของโครงการ, และประสิทธิภาพของแคมเปญของลูกค้าทุกคนของคุณ

คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่แสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของงานที่ส่งมอบ กำหนดเวลา และอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยบันทึกภายในหรือรายละเอียดในระดับการผลิต

ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วย AI

ClickUp Brain: เครื่องมือจัดการโครงการด้วย AI ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ทำงานร่วมกับ ClickUp Brain สำหรับการวางแผนแคมเปญ

ClickUp Brainคือเครื่องมือ AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณวางแผน เขียน และสรุปงานได้โดยไม่สะดุด

สมมติว่าหน่วยงานของคุณกำลังวางแผนแคมเปญ Black Friday สำหรับลูกค้าอีคอมเมิร์ซนักกลยุทธ์เปิดเอกสาร ClickUpเพื่อร่างโครงสร้างแคมเปญ พวกเขาพิมพ์ข้อความสั้นๆ เช่น 'แผนโปรโมชัน Black Friday สำหรับแบรนด์สกินแคร์'

ClickUp Brain แนะนำกำหนดการแคมเปญที่แบ่งตามช่องทาง—อีเมล, โซเชียลแบบเสียเงิน, หน้าแลนดิ้ง, และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์—พร้อมกับมุมมองการสื่อสารหลักและรูปแบบของผลงานที่ต้องส่งมอบ

จากนั้น ในระหว่างขั้นตอนการผลิต หากผู้นำฝ่ายสร้างสรรค์ของคุณต้องการทราบว่าอะไรที่ยังรอการตรวจสอบหรือความคิดเห็นใดที่ถูกบล็อกเครื่องมือการตลาด AIสามารถสรุปความคิดเห็นล่าสุดจากทุกงานได้ในคลิกเดียว

ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ

ClickUp Automation: คุณสมบัติภายในแพลตฟอร์มการจัดการงาน
ตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับระบบอัตโนมัติของ ClickUp ในพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Automationจัดการการอัปเดตสถานะโครงการที่น่าเบื่อ การเปลี่ยนแปลงงาน และการแจ้งเตือนที่กินเวลาของทีมคุณในระหว่างแคมเปญ

ตัวอย่างเช่น เมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'รอการตรวจสอบจากลูกค้า' ระบบอัตโนมัติสามารถแท็กผู้จัดการบัญชีโดยอัตโนมัติ กำหนดเส้นตายสำหรับการตอบกลับ และมอบหมายงานใหม่หากเส้นตายนั้นล่าช้า

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำหรับเอเจนซี่

เปิดตัวและจัดการแคมเปญสร้างสรรค์โดยใช้เทมเพลต ClickUp Marketing Agency

เทมเพลต ClickUp Marketing Agencyถูกสร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการวงจรแคมเปญให้กับลูกค้าหลายราย ประกอบด้วยรายการสำหรับคำขอสร้างสรรค์ สถานะงานที่กำหนดเองล่วงหน้าสำหรับกระบวนการตรวจสอบ และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแพลตฟอร์มและรูปแบบ

เทมเพลตนี้ยังรวมถึงมุมมองต่างๆ เช่น ไทม์ไลน์สัญญา และ ภาพรวมบัญชี เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมได้ทันที

หากคุณยังจัดการค่าบริการรายเดือนหรือการดำเนินงานของลูกค้าควบคู่ไปกับการส่งมอบงานสร้างสรรค์ด้วยแล้วแม่แบบการจัดการเอเจนซี่ของ ClickUpจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำงานตามวิธีที่แต่ละทีมต้องการ: ดูแคมเปญในมุมมองบอร์ด สำหรับ งานครีเอทีฟ, มุมมองรายการ สำหรับผู้จัดการโครงการ, หรือแผนกางานแบบแกนต์สำหรับการอัปเดตที่ลูกค้าเห็น
  • ข้ามการตั้งค่าซ้ำ: สร้างงานประจำใน ClickUpสำหรับการปล่อยเนื้อหาประจำเดือน, การตรวจสอบลูกค้า, หรือรายงานแคมเปญ
  • อยู่เหนือความล่าช้า: วางแผนโครงการด้วยปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะแจ้งเตือนความขัดแย้งในการจัดตารางและการทำงานที่มากเกินไป
  • รับงานอย่างสะอาด: สร้างแบบฟอร์ม ClickUpสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์, คำขอแคมเปญ, หรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายในอีเมลหรือแชท
  • รู้เวลาที่ผ่านไป: ติดตามเวลาของโครงการผ่านบริการ, ลูกค้า, และบทบาทต่าง ๆ ด้วยClickUp Project Time Tracking
  • รักษาความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินงาน: ร่างแผนการสื่อสาร โครงร่างสินทรัพย์ และรายการตรวจสอบการเปิดตัวภายในClickUp Docsที่เชื่อมโยงกับงานต่างๆ
  • ทำให้ข้อเสนอแนะนำไปใช้ได้จริง: เปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ต้องดำเนินการโดยใช้ฟีเจอร์ ClickUp Assign Commentsในทั้งงานและเอกสาร
  • ทำให้การสนทนามีความชัดเจน: พูดคุยภายในClickUp Chatเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับแคมเปญอยู่ใกล้กับงานที่ทำอยู่ ไม่กระจัดกระจายไปทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • หากไม่มีการตั้งค่าอย่างรอบคอบ อาจพลาดการอัปเดตที่สำคัญหรือถูกท่วมด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวใน Redditนี้พูดได้ชัดเจนทุกอย่าง:

เราใช้ ClickUp ในการดำเนินงานของเอเจนซี่มาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในหลายๆ ด้านที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน ตอนแรกฉันค่อนข้างสงสัยกับฟีเจอร์เสริมทั้งหมด แต่ตอนนี้ฉันเริ่มชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆ […] ระบบเอกสารของพวกเขาได้เข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราส่วนใหญ่ไปอย่างเงียบๆ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อเอกสารของเราอยู่ในที่เดียวกับโปรเจ็กต์ของเรา ทีมสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้มาก ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain คิดว่ามันเป็นแค่เครื่องมือ AI ที่ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ตอนนี้มันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อได้มากมาย โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องสรุปอีเมลยาว ๆ จากลูกค้าหรือเริ่มเขียนร่างเอกสาร ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเมื่อฉันมีงานเยอะ […] เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่าง มันต้องใช้เวลาปรับตัว และยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่วิธีที่เราเคยทำงานมาก่อน ฉันไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกเลย ​​​​​​​​​​​​​​​​

เราใช้ ClickUp ในการดำเนินงานของเอเจนซี่มาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในหลายๆ ด้านที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน ตอนแรกฉันค่อนข้างสงสัยกับฟีเจอร์เพิ่มเติมทั้งหมด แต่ตอนนี้ฉันเริ่มชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆ […] ระบบเอกสารของพวกเขาได้เข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราไปเกือบทั้งหมดอย่างเงียบๆ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อเอกสารของเราอยู่ในที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรา ทีมสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้มาก ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain เพราะดูเหมือนเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่ตอนนี้มันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้มาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างเอกสารใหม่ๆ มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเวลาที่ฉันยุ่งสุดๆ […] เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่าง มันต้องใช้เวลาปรับตัว และยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่เมื่อมองย้อนกลับไปว่าเราเคยทำงานกันอย่างไรมาก่อน ฉันไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกเลย ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์)

Wrike: โซลูชันการจัดการโครงการพร้อมฟีเจอร์การวางแผนที่ครอบคลุม

ผ่านทางWrike

คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกจมดิ่งเมื่อลูกค้าขอ 'โลโก้ที่มีพื้นหลังสีน้ำเงิน' และคุณตระหนักว่ามีอยู่ 12 เวอร์ชันกระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ? Wrike เข้าใจดี

ทางเลือก Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดนี้จะโดดเด่นเมื่อคุณต้องจัดการกับลูกค้าหลายรายที่มีความต้องการสูงและแต่ละรายก็มีวิธีการทำงานเฉพาะตัว

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณ—การทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการ—ได้รับการแก้ไขผ่านเทมเพลตการตลาด ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณรับลูกค้าใหม่หรือเปิดตัวแคมเปญประเภทเดิม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • สร้างแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองซึ่งสามารถแปลงเอกสารสรุปของลูกค้าให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
  • เปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ ของสินทรัพย์สร้างสรรค์แบบเคียงข้างกันในระหว่างกระบวนการอนุมัติ
  • ตั้งค่ารายงานการตลาดดิจิทัลอัตโนมัติที่ติดตามตัวชี้วัดของแคมเปญและสุขภาพของโครงการโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
  • แบ่งปันพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ผู้ร่วมงานภายนอกสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะได้

ข้อจำกัดของ Wrike

  • แม้ว่า Wrike จะมีเครื่องมือสำหรับการตรวจทาน แต่เอเจนซี่สังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบซ้ำหลายครั้งต้องใช้การตั้งค่าด้วยตนเองที่ซ้ำซากและอาจทำให้พื้นที่ทำงานรก
  • การรายงานและแดชบอร์ดมักถูกอธิบายว่าไม่เพียงพอสำหรับการนำเสนอระดับสูงต่อหน้าลูกค้า
  • การติดตามเวลาหลักใน Wrike นั้นพื้นฐาน, ไม่สะดวก, และไม่มีประสิทธิภาพสำหรับการรายงานเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (4,400 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (2,614 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ Redditเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:

ฉันเคยใช้ระบบจัดการโปรเจกต์มาหลายแบบแล้ว และฉันชอบ Wrike มาก ไม่ใช่แค่เพราะฉันเป็น PM เท่านั้น แต่เพราะสมาชิกในทีมของฉัน 30 คนต่างก็เรียนรู้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย และใช้งานเป็นประจำทุกวัน มันทำให้งานของฉันในฐานะ PM ง่ายขึ้นมากที่ทุกคนในทีมใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันอย่างเต็ม 100% มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากจริงๆ จากฝั่งหลังบ้าน; การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทรายการที่กำหนดเอง การสร้างแบบฟอร์มการส่ง ฯลฯ มันมีเส้นโค้งการเรียนรู้อยู่บ้างจากมุมมองของ PM แต่ระบบนี้ทำได้มากมายจริงๆ

ฉันเคยใช้ระบบจัดการโปรเจกต์มาหลายแบบแล้ว และฉันชอบ Wrike มาก ไม่ใช่แค่เพราะฉันเป็น PM เท่านั้น แต่เพราะสมาชิกในทีมของฉัน 30 คนต่างก็เรียนรู้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย และใช้งานเป็นประจำทุกวัน มันทำให้งานของฉันในฐานะ PM ง่ายขึ้นมากที่ทุกคนในทีมใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันอย่างเต็ม 100% มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากจริงๆ จากฝั่งหลังบ้าน; การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทรายการที่กำหนดเอง การสร้างแบบฟอร์มการส่ง ฯลฯ มันมีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยจากมุมมองของ PM แต่ระบบนี้ทำได้มากมายจริงๆ

🔍 คุณรู้หรือไม่? เดวิด โอกิลวี ผู้ที่มักถูกเรียกว่าบิดาแห่งการโฆษณาสมัยใหม่ ไม่ได้เริ่มต้นอาชีพในด้านการตลาด หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เขาได้ไปฝึกงานเป็นเชฟที่ปารีส และต่อมาได้ขายเตาอบ AGA แบบเดินขายตามบ้านในสกอตแลนด์ เขาทำได้ดีมากจนกระทั่งเขียนคู่มือการขายในปี1935 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Fortune ว่าเป็นหนึ่งในคู่มือการขายที่ดีที่สุดที่เคยเขียนมา

3. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานการตลาดแบบ Agile)

Jira: ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์และการทำงานร่วมกันในทีม

ผ่านทางAtlassian

นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการรณรงค์ทางการตลาด: พวกมันเปลี่ยนแปลง. มาก. บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมง. Jira รับรู้ถึงความเป็นจริงนี้เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งความต้องการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเทรนด์แฟชั่น.

ในขณะที่คู่แข่งของคุณยังคงพยายามบังคับให้การทำตลาดเป็นไปตามกระบวนการแบบน้ำตก คุณจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ ความลึกของการปรับแต่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างแบบจำลองการทำงานของทีมคุณได้อย่างแม่นยำ แทนที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวคิด 'แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด' ของคนอื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนการตลาดและสายการอนุมัติเฉพาะของคุณ
  • มองเห็นความคืบหน้าของแคมเปญผ่านกระดานคัมบังหรือมุมมองไทม์ไลน์พร้อมการติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานหรือการย้ายโครงการผ่านขั้นตอนการอนุมัติ
  • เข้าถึงรายงานมากกว่า 30 รายการเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่เวลาการหมุนเวียนไปจนถึงความเร็วของทีม

ข้อจำกัดของ Jira

  • ความซับซ้อนทางเทคนิคอาจทำให้สมาชิกทีมการตลาดที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิครู้สึกกลัว
  • ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมักพบว่าการอัปเดตพื้นฐานเป็นเรื่องน่าเบื่อและช้า; สภาพแวดล้อมมัก 'พองตัว' ด้วยฟิลด์เพิ่มเติม, กระบวนการทำงาน, และการคลิกที่ไม่จำเป็น
  • การร่วมมือกับลูกค้าเป็นเรื่องยุ่งยาก; คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้อย่างง่ายดาย
  • ความสามารถในการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เน้นการออกแบบ

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (6,425+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (15,155+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

Jira ทำให้การแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นเรื่องราวและงานที่จัดการได้ง่ายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เครื่องมือภาพเช่นกระดาน Kanban และ Scrum มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความเป็นระเบียบและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

Jira ทำให้การแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นเรื่องราวและงานที่จัดการได้ง่ายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เป็นอย่างมาก เครื่องมือภาพอย่างกระดาน Kanban และ Scrum มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความเป็นระเบียบและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความหมายดั้งเดิมของคำว่า 'แบรนด์'มาจากปศุสัตว์ คนเลี้ยงวัวจะเผาเครื่องหมายเฉพาะบนตัววัวเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ นักการตลาดได้นำคำนี้มาใช้เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ที่ 'ติดตรึง' ในใจผู้บริโภค

4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแคมเปญแบบภาพ)

Trello: เครื่องมือจัดการงานหลายอย่างสำหรับการวางแผนโครงการ

ผ่านทางTrello

ผู้ให้บริการเขียนเนื้อหาประสบความสำเร็จจากการจัดระเบียบภาพที่แสดงภาพรวมใหญ่ได้ในพริบตา

แนวทางที่ใช้การ์ดของ Trello สะท้อนถึงวิธีที่ทีมบรรณาธิการคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเนื้อหาและลำดับแคมเปญอย่างเป็นธรรมชาติ ทางเลือกอย่าง Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายมากกว่าความซับซ้อนของฟีเจอร์

ระบบอัตโนมัติ ของ Butler จัดการงานที่น่าเบื่อซึ่งกินเวลาสร้างสรรค์ ในขณะที่ตัวเลือกการดูหลายแบบช่วยให้สมาชิกในทีมต่าง ๆ สามารถดูโครงการในรูปแบบที่พวกเขาต้องการได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สร้างปฏิทินเนื้อหาภาพที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบาย
  • ตั้งค่าแม่แบบการ์ดสำหรับแคมเปญที่เกิดซ้ำเพื่อให้โครงการใหม่เริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง
  • เชื่อมต่อโดยตรงกับโฟลเดอร์ Google Drive ของลูกค้าเพื่อให้สินทรัพย์ซิงค์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดและอัปโหลดใหม่
  • เชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สามหลายร้อยแอปผ่าน Power-Ups เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ Trello

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ หรือการวางแผนทรัพยากร
  • ไม่มีระบบติดตามเวลาการทำงานในตัวหรือความสามารถในการรายงานรายละเอียด
  • พื้นที่จัดเก็บไฟล์จำกัดในแผนฟรีและแผนระดับต่ำกว่า
  • ไม่มีลำดับชั้นที่ชัดเจน ทำให้การกำกับดูแลข้ามแคมเปญมีข้อจำกัด

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,695+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,620 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:

ฉันใช้ Trello มาหลายปีแล้วและไม่เคยผิดหวังเลย – มันใช้งานง่ายมากแม้กระทั่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งบริษัท และมันง่ายมากที่จะเรียนรู้การใช้งาน ฉันชอบที่มันมีการเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติมากมาย – เราสามารถทำให้การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, การส่งมอบให้ลูกค้า, และการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติได้ทั้งหมดภายใน Trello อย่างตรงไปตรงมา มันทำให้การจัดการทีมใหญ่และโครงการหลาย ๆ โครงการกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ไปเลย

ฉันใช้ Trello มาหลายปีแล้วและไม่เคยผิดหวังเลย – มันใช้งานง่ายมากแม้กระทั่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ทั่วทั้งบริษัท และมันง่ายมากที่จะเรียนรู้การใช้งาน ฉันชอบที่มันมีการผสานการทำงานและการทำงานอัตโนมัติมากมาย – เราสามารถทำให้การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, การส่งมอบให้ลูกค้า, และการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นอัตโนมัติได้ทั้งหมดภายใน Trello จริงๆ แล้วมันทำให้การจัดการทีมใหญ่และหลายโครงการเป็นเรื่องง่ายมาก

5. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์)

ProofHub: ทางเลือกของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่มีความสามารถในการจัดการงาน

ผ่านทางProofHub

ProofHub ตระหนักดีว่างานการตลาดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาพที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอีเมลที่ส่งไปมาคือที่ที่ความคิดสร้างสรรค์ตายไป ทางเลือกของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการอนุมัติที่มีโครงสร้างซึ่งใช้งานได้จริง

สิ่งที่ทำให้มันฉลาดเป็นพิเศษคือวิธีที่มันจัดการกับสิทธิ์ของผู้ใช้—ให้พวกเขาเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นอย่างชัดเจน โดยไม่ทำให้พวกเขาต้องจมอยู่กับคุณสมบัติที่พวกเขาจะไม่มีวันใช้

แบบฟอร์มที่กำหนดเองช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากบทสรุปเบื้องต้นที่มักจะมาในรูปแบบของอีเมลที่เขียนแบบไหลลื่นตามความคิด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • อัปโหลดรูปภาพและไฟล์ PDF เพื่อทำเครื่องหมายพร้อมความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบได้โดยตรงบนไฟล์
  • ส่งต่อสินทรัพย์สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการอนุมัติพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • จับความต้องการของลูกค้าผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเองซึ่งแปลงเป็นงานโครงการโดยตรง
  • ควบคุมสิ่งที่ลูกค้าสามารถเห็นและทำได้ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ที่ละเอียด

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • ตัวเลือกการผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ของเอเจนซี่การตลาดอื่น ๆ
  • ไม่มีเครื่องมือการจัดการทรัพยากรขั้นสูงหรือคุณสมบัติการวางแผนกำลังการผลิต
  • ความสามารถในการรายงานเป็นพื้นฐานและอาจไม่ตอบสนองความต้องการของเอเจนซี่การตลาดเนื้อหาที่ต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด

ราคาของ ProofHub

  • ทดลองใช้ฟรี
  • การควบคุมสูงสุด: 150 ดอลลาร์/เดือน
  • จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?

จากบทวิจารณ์ G2:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ProofHub คือวิธีที่มันทำให้การจัดการด้านต่างๆ ของการตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฉันสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน ไปจนถึงการตรวจทาน ทั้งหมดนี้จากที่เดียว เมื่อเราสรุปวัตถุประสงค์ของแคมเปญแล้ว ฉันจะใช้กระดาน 'การสนทนา' เพื่อบันทึกแผนของเราและทำการปรับเปลี่ยนได้ทันที ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและจัดการงานโดยใช้มุมมอง 'กระดาน' มากจริงๆ […] ความสามารถในการตรวจสอบและอนุมัติผลงานสร้างสรรค์ได้ตรงเวลา แบ่งปันความคิดเห็น และบริหารจัดการผู้ร่วมงานภายนอกได้อย่างง่ายดาย ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังเป็นจุดเด่นสำคัญสำหรับเราอีกด้วย *

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ProofHub คือวิธีที่มันทำให้การจัดการด้านต่างๆ ของการตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากฉันสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันไปจนถึงการตรวจทาน ทั้งหมดนี้จากที่เดียว เมื่อเราสรุปวัตถุประสงค์ของแคมเปญแล้ว ฉันจะใช้กระดาน 'การสนทนา' เพื่อบันทึกแผนของเราและทำการปรับเปลี่ยนได้ทันที ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและจัดการงานโดยใช้มุมมอง 'กระดาน' มากจริงๆ […] ความสามารถในการตรวจสอบและอนุมัติผลงานสร้างสรรค์ได้ตรงเวลา แบ่งปันข้อเสนอแนะ และบริหารจัดการผู้ร่วมงานภายนอกได้อย่างง่ายดาย ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังเป็นจุดเด่นสำคัญสำหรับเราอีกด้วย *

6. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งมอบโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้า)

การทำงานเป็นทีม: ทางเลือกของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่มีแผนฟรีและการเรียกเก็บเงินรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้

ผ่านการทำงานเป็นทีม

การบริหารเอเจนซี่คือการเดินบนเส้นเชือกที่ตึงระหว่างการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาธุรกิจให้ทำกำไรได้ การทำงานเป็นทีมไม่ได้แสร้งว่าเป้าหมายเหล่านี้จะสอดคล้องกันเสมอไป แต่ช่วยให้คุณสามารถจัดการทั้งสองอย่างพร้อมกันได้

เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับลูกค้าเป็นคุณสมบัติหลักอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่คิดถึงในภายหลัง ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพในขณะที่ต้องทำตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ติดตามเวลาและงบประมาณพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านความสามารถในการทำกำไรแบบเรียลไทม์ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นในด้านการเงิน
  • บริหารจัดการความสามารถของทีมและปริมาณงานเพื่อป้องกันการหมดไฟและพลาดกำหนดเวลา
  • สร้างใบแจ้งหนี้โดยตรงจากเวลาที่บันทึกไว้และค่าใช้จ่ายผ่านการผสานกับ QuickBooks
  • ให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสำคัญและอนุมัติงานได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • ระบบอัตโนมัติแบบคัมบังเป็นระบบพื้นฐานและไม่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของการย้ายระบบได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงที่อาจมีราคาแพงสำหรับเอเจนซีขนาดเล็ก
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือก Asana ที่ง่ายกว่าสำหรับเอเจนซี่การตลาด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับโครงการขนาดใหญ่

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรี
  • ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขนาด: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (915+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?

นี่มาจากกระทู้ในReddit โดยตรง:

บริษัทของฉันใช้มันอยู่ ฉันค่อนข้างชอบมัน และฉันต้องการที่จะทำงานกับมันในอนาคต ประสบการณ์ของฉันกับ Jira มีจำกัด แต่หากต้องเลือกระหว่างสองโปรแกรมนี้ ฉันจะเลือก Teamwork มากกว่า ฟังก์ชันหลายอย่างทำงานตามวันที่เริ่มต้นในปฏิทิน วันที่ครบกำหนด และการประมาณเวลา ดังนั้นหากองค์กรของคุณสามารถใช้งานทั้งสองโปรแกรมได้ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด การประมาณเวลาทำงานเป็นชั่วโมง (ฉันไม่แน่ใจว่าจะสามารถตั้งค่าให้เป็นแบบ Fibonacci หรืออย่างอื่นได้หรือไม่)

บริษัทของฉันใช้มันอยู่ ฉันค่อนข้างชอบมัน และฉันต้องการที่จะทำงานกับมันในอนาคต ประสบการณ์ของฉันกับ Jira มีจำกัด แต่หากต้องเลือกระหว่างสองโปรแกรมนี้ ฉันจะเลือก Teamwork มากกว่า ฟังก์ชันหลายอย่างทำงานตามวันที่เริ่มต้นในปฏิทิน วันที่ครบกำหนด และการประมาณการ ดังนั้นหากองค์กรของคุณสามารถใช้งานทั้งสองโปรแกรมได้ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด การประมาณการจะทำงานเป็นชั่วโมง (ฉันไม่แน่ใจว่าจะสามารถตั้งค่าให้เป็นแบบ Fibonacci หรืออย่างอื่นได้หรือไม่)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เพื่อขยายเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณ สร้าง 'คลังข้อมูลเชิงลึกด้านการแปลง' หลังจากทุกแคมเปญ ให้บันทึกสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล แนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชม และมุมมองสร้างสรรค์ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะกลายเป็นแผนที่นำทางการตลาดที่มีกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว ซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบและเร่งผลลัพธ์สำหรับลูกค้าในอนาคต

7. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแคมเปญที่ยืดหยุ่น)

คุณสมบัติเด่นของ Airtable: การจัดการงานสำหรับทีมโครงการของคุณ

ผ่านทางAirtable

Airtable นำพลังของฐานข้อมูลมาสู่การจัดการโครงการในรูปแบบที่ Asana ไม่สามารถทำได้ หน่วยงานการตลาดสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ ซึ่งเชื่อมโยงงบประมาณแคมเปญกับไทม์ไลน์ ติดตามสินทรัพย์สร้างสรรค์ผ่านช่องแนบไฟล์ และตั้งค่ากระบวนการอนุมัติอัตโนมัติที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า

ความงามอยู่ที่วิธีที่คุณสามารถแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนี้ได้หลากหลายรูปแบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในทางเลือกอื่นของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ซิงค์งบประมาณแคมเปญกับการติดตามการใช้จ่ายจริงโดยใช้ฟิลด์สูตรและการจัดรูปแบบสกุลเงิน
  • สร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เน้นรายการที่ส่งเกินกำหนดหรือการใช้จ่ายเกินงบประมาณโดยอัตโนมัติ
  • สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าโดยการแชร์มุมมองที่กรองแล้วซึ่งแสดงเฉพาะข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง
  • วางแผนปฏิทินเนื้อหาโดยใช้รหัสสีตามช่วงแคมเปญ พร้อมการแจ้งเตือนการเผยแพร่โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Airtable

  • การเข้าถึงตามบทบาทมีความละเอียดต่ำ; บรรณาธิการทุกคนสามารถแก้ไขมุมมองหรือโครงสร้างได้ และผู้อื่นสามารถปลดล็อกมุมมองที่ถูกล็อกได้อย่างง่ายดาย
  • ฐานทำงานเป็นเหมือนไซโลแยกต่างหาก—การคอมเมนต์, ระบบอัตโนมัติ, และผู้ใช้ไม่สามารถข้ามไปยังฐานอื่นได้
  • Airtable มีปัญหาในการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่; ฐานข้อมูลที่มีมากกว่า ~50,000 รายการอาจทำให้การทำงานช้าลงอย่างมาก

ราคาของ Airtable

  • ฟรี (จำกัดผู้ใช้สองคน)
  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 2,985+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,185 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นจากผู้รีวิว G2:

เมื่อฉันสามารถเข้าใจได้ว่า Airtable สามารถนำข้อมูลที่ง่าย ๆ มาแล้วกรองให้เป็นมุมมองของข้อมูลที่สามารถบอกคุณถึงสิ่งที่น่าสนใจได้: เช่น จำนวนโครงการที่นักออกแบบมีอยู่ในเวลาใด ๆ จำนวนเวลาที่เสียไปกับการแก้ไข จำนวนโครงการที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้จริง – มันกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมไปเลย การปรับแต่งข้อมูลให้แสดงสิ่งที่คุณต้องการรู้ก็ค่อนข้างง่ายเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว

เมื่อฉันสามารถเข้าใจได้ว่า Airtable สามารถนำข้อมูลที่เรียบง่ายมาคัดกรองให้กลายเป็นมุมมองของข้อมูลที่สามารถบอกคุณถึงสิ่งที่น่าสนใจได้: เช่น จำนวนโครงการที่นักออกแบบมีอยู่ในเวลาใดก็ตาม, เวลาที่เสียไปกับการแก้ไข, จำนวนโครงการที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้จริง – มันกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง. การปรับแต่งข้อมูลให้แสดงสิ่งที่คุณต้องการรู้ก็ค่อนข้างง่ายเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว.

⚙️ โบนัส: ต้องการเพิ่มคุณภาพของงานโดยไม่ทำให้ทีมเหนื่อยล้าใช่ไหม? เริ่มใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละขั้นตอนของเส้นทางผู้ซื้อ

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน

8. ActiveCollab (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผลกำไรของโครงการ)

ActiveCollab: ทางเลือกของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ

ผ่านทางActiveCollab

ActiveCollab แก้ไขช่องว่างที่น่ารำคาญระหว่างการปฏิบัติงานและการได้รับค่าตอบแทน

ทีมของคุณบันทึกเวลาโดยตรงบนงานโครงการในขณะที่ทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือตรวจสอบงานแบบภาพ และเวลาที่บันทึกไว้จะเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ยุ่งยาก (คุณรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไร!)

ดูงบประมาณโครงการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแบบเรียลไทม์เมื่อชั่วโมงการทำงานสะสมขึ้น ตรวจจับการขยายขอบเขตงานก่อนที่มันจะส่งผลเสียต่อความสามารถในการทำกำไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab

  • เริ่มจับเวลาโดยตรงบนงานเพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน
  • ติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับการใช้จ่ายเกินงบประมาณก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
  • มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีมเพื่อจัดสรรงานอย่างสมดุลและป้องกันการหมดไฟ
  • ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่องสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแบบค่าบริการรายเดือนพร้อมรอบการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ActiveCollab

  • บางหน่วยงานพบว่าเค้าโครงไม่น่าสนใจหรือไม่เป็นธรรมชาติ
  • คุณสมบัติการรายงานเป็นพื้นฐานและอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด
  • งานย่อยถูกจัดการได้ไม่ดี ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมโยง และไฟล์แนบที่หายไปสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้

ราคาของ ActiveCollab

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เพิ่มเติม: $15/เดือน (สำหรับผู้ใช้สามคน)
  • ข้อดี: $11/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี + รับเงิน: $17/เดือนต่อผู้ใช้

ActiveCollab รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (405+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ActiveCollab อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึงทางเลือกของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาด:

มุมมองของปริมาณงานมีประโยชน์มากสำหรับการจัดการทรัพยากร และความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองแคนบานและมุมมองรายการก็มีประโยชน์เช่นกัน ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคือตารางเวลาและผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานที่คล้ายกันหรือซ้ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

มุมมองของปริมาณงานมีประโยชน์มากสำหรับการจัดการทรัพยากร และความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองแคนบานและมุมมองรายการก็มีประโยชน์เช่นกัน ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคือตารางเวลาและผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานที่คล้ายกันหรือซ้ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

9. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่เรียบง่าย)

เบสแคมป์: คุณสมบัติพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรพร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีมขนาดเล็ก

ผ่านทางBasecamp

ในขณะที่ทางเลือกของ Asana ส่วนใหญ่สำหรับเอเจนซี่การตลาดเพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการ (PM) มากมาย Basecamp กลับตัดฟีเจอร์เหล่านั้นออกไปเพื่อมุ่งเน้นที่การให้ทุกคนได้รับข้อมูลและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่จมอยู่กับความวุ่นวายในการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง

ลูกค้าของคุณจะชื่นชอบสิ่งนี้เพราะพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีความหมายโดยไม่ต้องใช้คู่มือการฝึกอบรม และทีมงานของคุณจะรู้สึกขอบคุณที่ไม่ต้องเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนอีกระบบหนึ่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • เก็บการสื่อสารของโครงการทั้งหมดไว้ในกระดานข้อความที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแทนที่จะกระจายอยู่ในอีเมลต่างๆ
  • กำหนดเวลาการเช็คอินอัตโนมัติที่แจ้งเตือนสมาชิกในทีมให้แชร์ความคืบหน้า
  • จัดเก็บไฟล์และเอกสารของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ พร้อมระบบควบคุมเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

ราคาของเบสแคมป์

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี, ผู้ใช้ไม่จำกัด)

คะแนนและรีวิวของ Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5,340 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,520+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?

ตามโพสต์ในReddit:

เปลี่ยนมาใช้ Basecamp มาสักพักแล้วเพื่อจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดของเรา (5 คน) ถูกใจที่ความเรียบง่ายและหน้าตาที่สะอาดตา เหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานและติดตามการสนทนาได้อย่างดี แต่มีปัญหาคือ เมื่อทีมของเราเติบโตขึ้นและโครงการเริ่มซับซ้อนมากขึ้น Basecamp ก็เริ่มรู้สึกจำกัด

เปลี่ยนมาใช้ Basecamp มาสักพักแล้วเพื่อจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดของเรา (5 คน) ถูกใจที่ความเรียบง่ายและหน้าตาที่สะอาดตา เหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานและติดตามการสนทนาได้อย่างดี นี่คือประเด็น: เมื่อทีมของเราเติบโตขึ้นและโครงการเริ่มซับซ้อนมากขึ้น Basecamp ก็เริ่มรู้สึกจำกัด

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หยุดเดาว่าใครพร้อมจะซื้อใช้ AI ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจช่วยให้คุณมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงด้วยการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมแบบเรียลไทม์ คิดถึงการเข้าถึงที่น้อยลงแต่ตรงเป้าหมายมากขึ้น และการติดตามผลที่ชาญฉลาดซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายได้จริง

10. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานธุรกิจแบบบูรณาการ)

Zoho Projects: ทางเลือกของ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่มีการแชร์ไฟล์และการติดตามโครงการ

ผ่านทางZoho

การตลาดไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ—มันเชื่อมโยงกับกระบวนการขาย ปัญหาการบริการลูกค้า และการดำเนินงานทางธุรกิจในวงกว้าง Zoho Projects เข้าใจความเป็นจริงที่เชื่อมโยงกันนี้และทำงานร่วมกับระบบนิเวศของ Zoho ได้อย่างลงตัว

ทางเลือกแทน Asana จะโดดเด่นเมื่อคุณต้องการประสานงานด้านการตลาดกับฝ่ายธุรกิจอื่นๆ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อยู่ตลอดเวลา Blueprint workflow ช่วยมาตรฐานกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ซึ่งทุกเอเจนซี่มีแต่ไม่ค่อยมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • ดูความสามารถของทีมและปริมาณงานเพื่อป้องกันการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นและการพลาดกำหนดเวลา
  • ติดตามงบประมาณเทียบกับการใช้จ่ายจริงโดยใช้คุณสมบัติการติดตามค่าใช้จ่ายและการรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในตัว
  • สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอย่างละเอียดที่ผสานการทำงานกับ Zoho Invoice เพื่อกระบวนการเรียกเก็บเงินที่เป็นไปอย่างราบรื่น
  • สร้างพอร์ทัลโครงการสำหรับลูกค้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องเข้าถึงระบบหลังบ้าน

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • พอร์ทัลลูกค้าต้องการการตั้งค่าและอาจทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเกิดความสับสน
  • ความสามารถในการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกของ Asana ที่เน้นการออกแบบสำหรับเอเจนซี่การตลาด
  • คุณสมบัติการรายงานเป็นพื้นฐานและไม่สามารถปรับแต่งได้ง่ายสำหรับการจัดการข้อมูล

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • โครงการพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (475+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (810+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวไว้:

ค่อนข้างดีนะ อินเทอร์เฟซน่าจะได้รับการปรับปรุงอีกหน่อย พวกเขาเพิ่งออกแบบใหม่เมื่อปีที่แล้วเอง และบางการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ฉันงงอยู่เหมือนกัน โดยรวมแล้วถือว่าดี และถ้าคุณมี Zoho อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องคิดมากเลย

มันค่อนข้างดีนะ อินเทอร์เฟซอาจจะต้องปรับปรุงอีกหน่อย พวกเขาเพิ่งออกแบบใหม่เมื่อปีที่แล้วเอง และบางการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ฉันงงอยู่เหมือนกัน โดยรวมแล้วก็ดีนะ และถ้าคุณมี Zoho อยู่แล้ว ก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอน

📽️ เบื้องหลังการทำงาน: เรียนรู้วิธีที่ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUpเพื่อขยายเนื้อหา แคมเปญ และการแปลงเป็นลูกค้า

ClickUp คือการอัปเกรดที่เอเจนซี่ของคุณต้องการ

ทางเลือกสำหรับ Asana สำหรับเอเจนซี่การตลาดไม่ยากที่จะหา แต่ส่วนใหญ่แก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ClickUp ครอบคลุมทุกอย่างที่คุณต้องการ. นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเพียงเพื่อจะเริ่มแคมเปญเดียว.

คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งให้ตรงกับกระบวนการของลูกค้าแต่ละราย ติดตามทุกกำหนดเวลาโดยไม่ต้องประสานงานเพิ่มเติม และดำเนินการจากขั้นตอนการรับบรีฟไปจนถึงการตรวจสอบโดยไม่สูญเสียความต่อเนื่อง

สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅