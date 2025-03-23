10 แบบฟอร์มข้อเสนอการให้คำปรึกษาฟรีเพื่อชนะลูกค้าและปิดการขาย

คุณทราบหรือไม่ว่า 70% ของที่ปรึกษา มีอัตราการชนะการเสนอข้อเสนอที่น้อยกว่า 60%? นี่หมายความว่าปัญหาอยู่ที่วิธีการของพวกเขาหรือไม่? ไม่จริงหรอก
สมมติว่าบริการให้คำปรึกษาของคุณยอดเยี่ยม คุณยังออกแบบขอบเขตโครงการที่มั่นคง—โดยปรับทุกกระบวนการและผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า แต่คุณไม่สามารถปิดการขายได้หากข้อเสนอของคุณไม่สามารถสื่อถึงคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือจุดที่แม่แบบข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่มีอิทธิพลมีประโยชน์. ด้วยการมอบโครงสร้างที่ชัดเจน พวกมันช่วยคุณสื่อสารคุณค่าของคุณและแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณ—ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพที่จะเห็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเหมาะกับพวกเขา.
ดังนั้น นี่คือ 10 แบบฟอร์มข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ชนะใจลูกค้า สำหรับธุรกิจให้คำปรึกษาของคุณ
แบบฟอร์มข้อเสนอการให้คำปรึกษาคืออะไร?
แบบฟอร์มข้อเสนอการให้คำปรึกษาเป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการรับรองสามารถจัดโครงสร้างข้อเสนอให้กับลูกค้าได้
วัตถุประสงค์หลักของเอกสารฉบับนี้คือเพื่อจัดทำ กรอบแนวทางสำหรับการเสนอโครงการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ โดยแต่ละส่วนจะเน้นประเด็นต่างๆ ของบริการให้คำปรึกษา เช่น ขอบเขตของโครงการ เวลา กระบวนการ ผลลัพธ์ เงื่อนไขและข้อกำหนด ราคา เป็นต้น
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ที่ปรึกษาและลูกค้าของพวกเขาสรุปแนวทางของโครงการและตกลงเกี่ยวกับขอบเขต ความคาดหวัง และผลลัพธ์ของโครงการ
🔎 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1980 บริษัท McKinsey ได้รับมอบหมายจาก AT&T ให้คาดการณ์จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมดภายในปี 2000 บริษัทสรุปว่าจะมีผู้ใช้สูงสุดเพียง900,000 คนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดอย่างมาก ภายในปี 2000 ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีจำนวนเกิน 109 ล้านคน! ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณทำผิดพลาดในการให้คำปรึกษา รู้ไว้ว่ามันเกิดขึ้นได้แม้แต่กับบริษัทที่ดีที่สุด!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ดี?
เครื่องหมายของเทมเพลตข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ดีนั้นชัดเจน—มันช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาสามารถนำเสนอบริการของตนต่อลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการทำเช่นเดียวกัน นี่คือคุณสมบัติเฉพาะบางประการที่คุณควรพิจารณาในตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอการให้คำปรึกษา:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่มีโครงสร้างดีและเข้าใจง่าย มองหาองค์ประกอบเช่น สารบัญ, ส่วน, หมวดหมู่ย่อย, เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านสำหรับสมาชิกทีมและลูกค้าของคุณ ✅️
- รูปแบบมืออาชีพ: เลือกแบบที่มีภาพลักษณ์สะอาดตาและใช้ภาษาที่กระชับ จะช่วยให้คุณสื่อสารคุณค่าของคุณได้ชัดเจน โดยเฉพาะกับลูกค้าใหม่ ด้วยความมืออาชีพ ✅️
- ความครอบคลุม: เลือกเทมเพลตที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของขอบเขตโครงการอย่างครบถ้วน เช่น ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน เวลา ผลลัพธ์ที่ต้องการ เงื่อนไขและข้อกำหนด ฯลฯ ✅️
- แนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: มองหาเทมเพลตที่สามารถสะท้อนความท้าทายของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเขียนข้อเสนอโครงการที่ชัดเจน มีกระบวนการ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ✅️
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณปรับแต่งเนื้อหาสำหรับลูกค้าใหม่ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถปรับแต่งข้อเสนอทุกฉบับให้ตรงกับความต้องการและความท้าทายของลูกค้า เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้สำเร็จ ✅️
10 แบบฟอร์มข้อเสนอการให้คำปรึกษา
การค้นหาเทมเพลตข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของคุณสิ้นสุดที่นี่แล้ว ชมตัวอย่างเทมเพลตข้อเสนอการให้คำปรึกษา 10 แบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาและธุรกิจที่ปรึกษาที่มุ่งเน้นการเติบโต:
1. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
ข้อตกลงการให้คำปรึกษาเป็นเอกสารทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งระบุถึงข้อคาดหวังของโครงการ, เงื่อนไข, ข้อกำหนด, และข้อกฎหมายอื่น ๆด้วยแบบฟอร์มข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUp ใหม่ คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการสร้างเอกสารเหล่านี้จากศูนย์ได้
เทมเพลตนี้ครอบคลุมแต่กระชับ ดังนั้น ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณสามารถสร้างสรุปผู้บริหารสำหรับข้อเสนอของลูกค้าทุกฉบับได้ มันครอบคลุมรายละเอียดโครงการที่สำคัญ เช่น ความท้าทายของลูกค้า, โซลูชันที่เสนอ, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, ระยะเวลาดำเนินการ, เงื่อนไขการชำระเงิน, ขั้นตอนต่อไป, เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดที่สำคัญหลุดไป
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ส่งเสริมความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมทั้งรักษาความสอดคล้องระหว่างคุณและลูกค้าเป้าหมายกับขอบเขตของโครงการ
- กำหนดเงื่อนไขการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน รวมถึงขอบเขต ผลงานที่ส่งมอบ และระยะเวลา
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับบริการให้คำปรึกษาและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อการลงนามอนุมัติอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาอิสระและบริษัทที่ปรึกษาที่ต้องการทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นทางการ
2. ตัวอย่างเทมเพลตสัญญาธุรกิจ ClickUp
เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้เทมเพลตตัวอย่างสัญญาธุรกิจของ ClickUpช่วยลดภาระของคุณในการสร้างสัญญาที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่ไม่ได้มีแค่นั้น เทมเพลตนี้ยังมีฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าอีกด้วย
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบสัญญาธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและต่ออายุได้อย่างง่ายดายเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ สำหรับโครงสร้างนั้น เทมเพลตได้รับการออกแบบอย่างครบถ้วนและมีรูปแบบที่สะอาดตา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- มองเห็นสถานะของสัญญาได้ทันทีและระบุปัญหาเฉพาะที่ขัดขวางความสำเร็จในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
- รับรองการคุ้มครองทางกฎหมายด้วยส่วนที่มีโครงสร้างครอบคลุมความรับผิด การชำระเงิน และการยกเลิก
- ลดเวลาในการร่างสัญญาโดยใช้รูปแบบสัญญาที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างมืออาชีพ
- ปรับแต่งเงื่อนไขสัญญาให้สอดคล้องกับบริการให้คำปรึกษาและความต้องการของลูกค้า
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ปรึกษาและฟรีแลนซ์ที่ต้องการสัญญาธุรกิจที่มีโครงสร้างชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการส่งบันทึกติดตามหรือการใช้สเปรดชีต กระบวนการนี้มักกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
3. แม่แบบแผนโครงการที่ปรึกษา ClickUp
คุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้คุณสร้างแผนโครงการที่ปรึกษาที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบอยู่หรือไม่?แม่แบบแผนโครงการที่ปรึกษาของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ
ออกแบบมาให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ตรงไปตรงมา เทมเพลตนี้แสดงรายละเอียดของทุกโครงการอย่างชัดเจน ส่งผลให้คุณสามารถมองเห็นงานแต่ละอย่างได้ง่าย มอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีม และวางแผนขั้นตอนถัดไปสำหรับการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดาย ลองนึกถึงมันเหมือนกับเป็นแผ่นสรุปแผนงานโครงการที่ปรึกษาของคุณ—แต่เป็นแบบที่มีระเบียบและสามารถนำไปปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่างานทุกชิ้นจะเสร็จสมบูรณ์ตรงตามเวลา
- วางแผนโครงการของคุณด้วยไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้างชัดเจน จุดสำคัญ และงานหลัก
- มอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
- ลดความเสี่ยงของโครงการโดยการวางแผนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดล่วงหน้า
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษาที่ต้องร่างและติดตามโครงการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือความคิดเห็นของ Ansh Prabhakar นักวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ Airbnbเกี่ยวกับการใช้ ClickUp สำหรับการวางแผนโครงการ:
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, ตัวเลือกการคิดสร้างสรรค์, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และตามความคืบหน้า, การประชุมสั้น ๆ ทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
4. แม่แบบรายงานการให้คำปรึกษา ClickUp
สมมติว่าคุณมีส่วนร่วมในด้านการให้คำปรึกษาทางการตลาด ใช้แบบรายงานการให้คำปรึกษาของ ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูล สร้างสรุปผู้บริหารจากผลการค้นพบของคุณ ทำความเข้าใจปัญหาที่ซ่อนอยู่ และสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
เอกสารนี้มีการออกแบบที่เรียบง่ายโดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นจึงใช้ส่วนประกอบต่างๆ เช่น สารบัญ ส่วนย่อย และหัวข้อย่อย เป็นต้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จินตนาการการวิเคราะห์ผ่านแผนภูมิและกราฟ และแบ่งปันกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ
- นำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับผลการค้นพบ ข้อเสนอแนะ และขั้นตอนต่อไป
- ประหยัดเวลาในการรายงานด้วยการใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ง่าย
- บันทึกผลลัพธ์ของโครงการเพื่อติดตามความสำเร็จของการตลาดเนื้อหาและให้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงในอนาคต
เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์ที่นำเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะของโครงการที่ปรึกษาด้านการตลาดอย่างมืออาชีพ
5. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้าสำหรับ ClickUp
แม้ว่าจะไม่ใช่เทมเพลตการให้คำปรึกษาแบบดั้งเดิมแต่เทมเพลตการร่วมมือเพื่อความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpก็ยังคงเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทุกคน
สมมติว่าคุณได้นำเสนอไอเดียให้กับลูกค้าเป้าหมาย การติดตามสถานะของข้อเสนออาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม แต่ตรงนี้เองที่เทมเพลตจะเข้ามาช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันถูกจัดโครงสร้างอย่างครอบคลุม—ด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติที่เหมาะสม—เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นการเดินทางของลูกค้าได้, ติดตามความคืบหน้า, จัดการงาน, และทำให้การสื่อสารชัดเจน. ซึ่งช่วยลดโอกาสของการเกิดข้อผิดพลาด และมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับขั้นตอนถัดไปของดีลให้เหมาะสมเพื่อให้การเริ่มต้นบริการกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ
- จัดทีมและลูกค้าที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันและการติดตามความก้าวหน้า
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายของลูกค้า
- ดูแลความสัมพันธ์ระยะยาวโดยการบันทึกความคิดเห็นและการดำเนินการติดตามผล
เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการบัญชีที่ต้องการติดตามและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การรายงานและการวิเคราะห์ที่แม่นยำส่งเสริมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคุณได้ถึง20%
6. แม่แบบการค้นพบลูกค้าของ ClickUp
คุณทราบหรือไม่ว่าทำไมทีมส่วนใหญ่จึงไม่สามารถสร้างข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ชนะใจลูกค้าได้? มันง่ายมาก—เพราะพวกเขาไม่สนใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย โชคดีที่สิ่งนี้คือสิ่งที่ ClickUp Client Discovery Templateช่วยคุณได้
โครงสร้างอย่างละเอียดเพื่อครอบคลุมทุกประเด็น สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าของคุณ ซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ปัญหาที่พวกเขาเผชิญไปจนถึงเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าสองสิ่งเกิดขึ้น ประการแรก คุณและลูกค้าอยู่ในความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับผลลัพธ์และสิ่งที่ต้องส่งมอบของโครงการ ประการที่สอง แนวทางการให้คำปรึกษาที่คุณเลือกนั้นสอดคล้องกับปัญหาของพวกเขาอย่างแท้จริง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นไว้ในเอกสารที่มีโครงสร้างเดียว
- เพิ่มประสิทธิภาพการรับลูกค้าใหม่โดยการรวบรวมเป้าหมาย ความต้องการ และความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้น
- ปรับปรุงความถูกต้องของข้อเสนอโดยการปรับให้สอดคล้องกับปัญหาของลูกค้า
- เพิ่มประสิทธิภาพการค้นพบลูกค้าด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, การแก้ไขแบบร่วมมือ, และเครื่องมือขั้นสูงอื่น ๆ
เหมาะสำหรับ: ทีมขายและที่ปรึกษาที่ต้องการประเมินลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจัดทำข้อเสนอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อทีมของคุณประสบปัญหาในการจัดทำข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ชนะใจลูกค้า การให้ความสำคัญกับการปรับแต่งให้เหมาะสมอาจเป็นความคิดที่ดี ปรับแต่งข้อเสนอทุกฉบับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และอ้างอิงถึงเป้าหมาย ปัญหา หรือการสนทนาเฉพาะที่คุณเคยมี การทำเช่นนี้เพียงอย่างเดียวก็ยกระดับข้อเสนอของคุณไปอีกขั้น! 🚀
7. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
คุณเคยต้องการเครื่องมือที่จะทำให้การสร้างข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ชนะใจมีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้นหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นClickUp Project Proposal Whiteboard Templateคือความฝันของคุณที่เป็นจริง
มันมีไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่คุณและเพื่อนร่วมทีมสามารถร่วมมือกันวางแผนข้อเสนอการให้คำปรึกษาได้ ดังนั้น จดบันทึกขอบเขตของโครงการของคุณ หารือเกี่ยวกับสรุปโครงการ ประมาณเวลาการเสร็จสิ้นเฉลี่ย สรุปเงื่อนไขการชำระเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย แบบฟอร์มนี้คำนึงถึงทุกรายละเอียดเฉพาะ คุณไม่ต้องทำเอง!
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- สร้างภาพจำลองข้อเสนอของคุณโดยใช้รูปแบบกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
- ไม่พลาดประเด็นสำคัญด้วยรายการตรวจสอบที่ติดตั้งไว้
- วางแผนขอบเขตของโครงการด้วยแผนผังขั้นตอน แผนภาพ และรายละเอียดสำคัญ
- ปรับปรุงการนำเสนอของคุณด้วยการปรับเปลี่ยนทันทีในระหว่างการสนทนา
เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาและเอเจนซี่ที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่มีภาพและโต้ตอบได้สำหรับลูกค้า
8. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
กำลังมองหาเทมเพลตที่สามารถช่วยให้ธุรกิจที่ปรึกษาของคุณสื่อสารคุณค่าที่นำเสนอกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่?รับเทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUp ได้เลย
เอกสารนี้สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอย่างชัดเจนและกระชับ เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้เสนอขายแก่ลูกค้าและขอรับคำขอเสนอราคา (RFP)จากพวกเขาได้
คุณยังสามารถนำไปใช้ในภายหลังได้เช่นกัน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณได้ทำการต้อนรับลูกค้าแล้ว เนื่องจากเทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ ให้รวมรายละเอียดเฉพาะ เช่น ความท้าทาย วิธีการทำงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ฯลฯ เพื่อสรุปขอบเขตของโครงการให้ชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- สร้างข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งเน้นคุณค่าที่คุณนำเสนอ
- ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับลูกค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
- เพิ่มอัตราการชนะด้วยการนำเสนอเทมเพลตข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุม
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามข้อเสนอทางธุรกิจผ่านการผสานรวมการติดตามเวลา, การแจ้งเตือนทางอีเมล, การเตือนความพึ่งพา, ระบบการติดแท็ก, และคุณสมบัติเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการที่ต้องการเขียนข้อเสนอการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอทางวิชาชีพเพื่อนำเสนอโซลูชันทางธุรกิจของตน
9. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUpมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทีมขายในการนำเสนอข้อเสนอเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่มีความเป็นมืออาชีพและน่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดระเบียบองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดของการนำเสนอไว้ในที่เดียว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีโครงสร้างที่สมบูรณ์
นอกจากนี้ แม่แบบยังรวมถึงภาพรวมที่ชัดเจนของข้อเสนอของคุณ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเข้าใจขอบเขตทั้งหมดของบริการให้คำปรึกษาของคุณได้ในทันที
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบข้อเสนอการให้คำปรึกษาทั้งหมดไว้ในเอกสารมืออาชีพเพียงฉบับเดียว
- กำหนดงานจากสถานะที่กำหนดเองต่างๆ ภายในเทมเพลตเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละข้อเสนอ
- จัดทำสรุปโครงการที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการเจรจาสัญญาโดยการกำหนดเงื่อนไขและผลลัพธ์ที่ต้องการล่วงหน้า
เหมาะสำหรับ: ทีมขาย B2B และบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการโซลูชันธุรกิจที่มีโครงสร้างชัดเจนแก่ลูกค้าองค์กร
🔍 คุณรู้หรือไม่?Accenture—หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก— ได้ชื่อมาจากการแข่งขันภายในองค์กร Kim Petersen พนักงานชาวนอร์เวย์ เป็นผู้คิดค้นคำว่า "Accenture" ซึ่งมีความหมายว่า "เน้นอนาคต" 😎
10. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp
สัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUpควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณ หากคุณต้องการเอกสารที่สามารถสร้างสรุปผู้บริหารของโครงการและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้สูงและใช้งานง่าย ช่วยให้คุณระบุรายละเอียดขอบเขตของโครงการได้อย่างครบถ้วน รวมถึงปัญหาของลูกค้า, วิธีการแก้ไขที่เสนอ, แนวทาง, ผลลัพธ์ที่คาดหวัง, ระยะเวลา, ราคา, เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นต้น คุณยังสามารถกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสภายในองค์กรของคุณได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตเอกสาร ClickUpนี้เพื่อพัฒนาเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณด้วยมุมมองต่างๆ เช่น รายการ แผนงาน ปริมาณงาน และปฏิทิน
- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนพร้อมข้อกำหนดที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- ให้แน่ใจว่าการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการปรับให้สอดคล้องกับระยะเวลาและสิ่งที่ต้องส่งมอบ
- เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยสรุปโครงการที่ร่างโดยมืออาชีพ
เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา, ผู้จัดการโครงการ, และผู้ให้บริการที่ต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนซึ่งระบุขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขต่าง ๆ
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังประสบ ปัญหาในการใช้แดชบอร์ด นี่คือสรุปวิธีที่ ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ:
คว้าเทมเพลตข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ชนะใจลูกค้า—ลองใช้ ClickUp!
การสร้างข้อเสนอการให้คำปรึกษาต้องอาศัยความแม่นยำและความเชี่ยวชาญ ทุกๆ รายละเอียด ตั้งแต่สรุปโครงการไปจนถึงการกำหนดราคา ต้องชัดเจนและน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม การสร้างข้อเสนอตั้งแต่เริ่มต้นนั้นค่อนข้างท้าทาย
นี่คือจุดที่แม่แบบข้อเสนอการให้คำปรึกษาเข้ามามีบทบาท แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสร้างข้อเสนอที่มีความเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย—ลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลา และเพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้สูงสุด
ดังนั้น ทำไมต้องลำบากกับการจัดรูปแบบและโครงสร้างเมื่อคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาได้? ลองใช้ClickUp—แอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว พร้อมเทมเพลตข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่หลากหลายและฟรีมากมาย เพื่อช่วยให้คุณได้ลูกค้าใหม่ได้อย่างง่ายดาย
รีบหน่อย—ลองใช้ ClickUpหรือสมัครที่นี่เพื่อทดลองใช้ฟรี!