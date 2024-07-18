วิธีหาลูกค้าสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ

การให้คำปรึกษาเป็นหนึ่งในแนวคิดทางธุรกิจชั้นนำในตลาดปัจจุบัน อุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาด้านไอทีในสหรัฐอเมริกาได้เติบโตขึ้นมากกว่า35%ระหว่างปี 2012 ถึง 2022 โดยมีมูลค่าถึง 685 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นกำลังหันมาเปิดหรือบริหารบริษัทที่ปรึกษา แต่ด้วยสิ่งนี้มาพร้อมปัญหาในการหาลูกค้าสำหรับธุรกิจของคุณ
บริษัทมักใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และค้นหาลูกค้า สำหรับธุรกิจใหม่ สิ่งนี้อาจทำให้งบประมาณการดำเนินงานซึ่งมีจำกัดอยู่แล้วหมดไป
ในบทความนี้ เราจะอธิบายพื้นฐานของการให้คำปรึกษา วิธีการหาลูกค้าสำหรับธุรกิจให้คำปรึกษา วิธีการวัดความสำเร็จ และเคล็ดลับในการรักษาลูกค้า โดยใช้แนวทางและกลยุทธ์ที่เน้นผลลัพธ์หลากหลายรูปแบบ
ธุรกิจที่ปรึกษาคืออะไร?
บริษัทที่ปรึกษาให้บริการและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอุตสาหกรรมที่ธุรกิจขาดทรัพยากร ตัวอย่างเช่น หากคุณดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับใช้ซอฟต์แวร์ คุณสามารถจ้างบริการที่ปรึกษาเพื่อสังเกตความต้องการทางธุรกิจของคุณ รวมถึงวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การพัฒนา
ที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะทางและสามารถให้แนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมสำหรับความต้องการทางธุรกิจใด ๆ ได้ คุณสามารถใช้บริการของบริษัทที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การเงิน การดูแลสุขภาพ การตลาด เทคโนโลยี และอื่น ๆ
ตลาดบริการให้คำปรึกษาทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่7.56%และสร้างรายได้สะสมถึง 2,475.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2022-2027 ดังนั้นนี่จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการวางรากฐานสำหรับธุรกิจให้คำปรึกษาของคุณเอง
การวางรากฐานสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ
เพื่อจัดตั้งและขยายกิจการให้คำปรึกษาของคุณ คุณจำเป็นต้องค้นหาลูกค้าให้คำปรึกษาเพื่อรักษาธุรกิจของคุณให้คงอยู่ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้อง:
ระบุคุณค่าที่โดดเด่นเฉพาะตัวของคุณ
ตลาดที่ปรึกษาเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นคุณควรระบุลักษณะเฉพาะของธุรกิจของคุณก่อน คุณมีความแตกต่างอะไรที่นำเสนอให้กับลูกค้าที่ปรึกษาเมื่อเทียบกับที่ปรึกษาคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของคุณ? ทำไมลูกค้าควรเลือกคุณ?
เมื่อคุณระบุคุณค่าที่โดดเด่นเฉพาะตัวของคุณได้แล้ว การโฆษณาธุรกิจของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดก็จะง่ายขึ้น เพื่อทำเช่นนั้น ให้พิจารณาว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านใดบ้าง จากนั้น นำเสนอความสามารถของคุณให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สามารถได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น
เมื่อข้อเสนอคุณค่าหรือจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเป็นจุดเด่นของการนำเสนอ คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในการดึงดูดและบริหารลูกค้าที่สนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอ
เข้าใจตลาดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนที่คุณจะออกไปค้นหาลูกค้า คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าลูกค้าในอุดมคติของคุณคือใคร ตัวอย่างเช่น หากคุณให้บริการด้านการตลาด คุณสามารถพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- คุณให้บริการแก่บุคคลหรือองค์กร? หากเป็นองค์กร—ขนาดของธุรกิจที่เหมาะสมที่สามารถจ่ายค่าบริการของคุณได้คืออะไร?
- คุณถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะหรือไม่?
- คุณสามารถรับมือกับแคมเปญที่ใหญ่ขึ้นและหลายช่องทางได้หรือไม่?
- ปัญหาการตลาดใดที่คุณสามารถแก้ไขได้ดีที่สุดด้วยทักษะการให้คำปรึกษาของคุณ?
คำถามเหล่านี้และคำถามอื่น ๆ สามารถช่วยคุณระบุตลาดเป้าหมายของคุณ และมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ชมที่สนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอมากที่สุด
สร้างเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับบริษัทที่ปรึกษาของคุณ
การสร้างเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากพวกเขาไม่สามารถพบเห็นคุณทางออนไลน์ได้ พวกเขาก็จะไม่สามารถค้นหาบริการของคุณ—มันง่ายแค่นั้นเอง ในปัจจุบัน การมีตัวตนออนไลน์ที่พัฒนาอย่างดีจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าต่อธุรกิจของคุณอีกด้วย
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณได้โดยการเพิ่มคำค้นหาที่ลูกค้าของคุณมีแนวโน้มที่จะใช้มากที่สุด และเผยแพร่เนื้อหาที่ช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มการมองเห็นในตลาด แสดงความรู้ของคุณ และยังสามารถนำลูกค้าที่มีศักยภาพมาสู่ธุรกิจของคุณได้
ปรับแต่งแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณให้สมบูรณ์แบบ
แบรนด์ส่วนบุคคลของคุณยังสามารถช่วยให้คุณหาลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เพื่อปรับภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
- สร้างแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงทักษะหลักของคุณและผลงานที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำ
- รวบรวมคำรับรองจากลูกค้าของคุณและนำมาแสดงบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของคุณ
- สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกบนโซเชียลมีเดียผ่านเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงและให้ความรู้
- ติดตามความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายของคุณและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้น
- สังเกตคู่แข่งของคุณและระบุว่ามีช่องว่างตลาดใดที่คุณสามารถให้บริการได้ดีกว่า
ทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงแล้ว ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการสร้างธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักในสายตาของลูกค้าได้
การสร้างเครือข่าย: กุญแจสำคัญในการหาลูกค้าที่ปรึกษา
การสร้างเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เล่นในอุตสาหกรรมอื่นๆ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคตและสร้างระบบสนับสนุนที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของคุณได้
ผู้ที่สร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดมากขึ้น สำรวจบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้รับการเปิดเผยในวงกว้าง ศึกษาเครื่องมือให้คำปรึกษาใหม่ๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
มีสองวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ:
- หนึ่งคือการสร้าง เครือข่ายทางกายภาพ ของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ คุณสามารถทำได้ผ่านองค์กรวิชาชีพ, งานกิจกรรมในอุตสาหกรรม, และการแนะนำจากผู้อื่น รักษาการติดต่ออย่างต่อเนื่องกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ได้การเข้าถึงลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจใกล้เคียง
- วิธีที่สองคือการใช้ เครือข่ายออนไลน์ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์อย่าง LinkedIn สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมได้ คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มอย่าง X (เดิมคือ Twitter), Instagram และ Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับชุมชนลูกค้าของคุณ
ด้วยเนื้อหาและกลยุทธ์ที่เหมาะสม โซเชียลมีเดียสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการทำการตลาดของคุณ ใช้เครื่องมือและเทมเพลตที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มพลังของโซเชียลมีเดียในการดึงดูดลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียด้วยเทมเพลตที่ปรึกษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อสร้างแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่เป็นหนึ่งเดียว เชิญชวนสมาชิกในทีม มีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย และจัดระเบียบไอเดียเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยการสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่สวยงามตรงกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสไตล์ภาพที่สอดคล้องกันจะช่วยสร้างการจดจำให้กับแบรนด์ของคุณ—หมดปัญหาความไม่สม่ำเสมอระหว่างแพลตฟอร์ม
อีกวิธีหนึ่งในการสร้างเครือข่ายเพื่อหาลูกค้าคือการเข้าร่วม ชุมชนและกลุ่มออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กล่าวไว้ LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมกลุ่มแชทและฟอรัมที่มีผู้เชี่ยวชาญในวงการและเพื่อนร่วมอาชีพเพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณหรืออุตสาหกรรมของคุณได้
เมื่อคุณพร้อมแล้วกับเครือข่ายที่ใช้งานได้, การตลาดเนื้อหาคือสิ่งที่คุณต้องพิจารณาต่อไป.
การใช้การตลาดเนื้อหาเพื่อการหาลูกค้า
การตลาดเนื้อหาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการดึงดูดลูกค้าใหม่ มันเกี่ยวข้องกับการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ สร้างความเชี่ยวชาญ และสร้างความไว้วางใจภายในอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยการส่งมอบเนื้อหาที่มีข้อมูลเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณ และบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าจริง ซึ่งรวมถึง:
1. การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถแชร์ได้
สร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันเนื้อหาของคุณ ซึ่งจะช่วยขยายการเข้าถึงของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการผลิตเนื้อหาที่มีข้อมูลเชิงลึกและน่าสนใจ คุณสามารถเพิ่มการมองเห็นและความน่าเชื่อถือของคุณในฐานะที่ปรึกษาได้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ให้เน้นการสร้างเนื้อหาที่สื่อถึงอารมณ์หรือให้คุณค่าที่สำคัญแก่ลูกค้าเป้าหมายของคุณ ใช้หัวข้อที่น่าสนใจ กราฟิกที่สวยงาม และองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้ เช่น แบบทดสอบหรืออินโฟกราฟิก
คุณยังสามารถวิเคราะห์หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของคุณได้อีกด้วย นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่าง ClickUp มีประโยชน์
การใช้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานที่ปรึกษาของคุณช่วยคุณได้มากกว่ารวมศูนย์งาน เอกสาร และเป้าหมายเพื่อการทำงานกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มันยังช่วยเพิ่มกระบวนการสร้างเนื้อหา การคิดค้นไอเดีย การจัดการเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย มาดูคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้:
ClickUp Docs
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง จัดการ และจัดระเบียบเนื้อหาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบทความ เขียนคู่มือโดยละเอียด หรือตั้งค่าวิกิที่ให้ข้อมูล มันมอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณน่าสนใจและมีโครงสร้างที่ดี ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถ:
- สร้างเอกสารหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บทความไปจนถึงคู่มือที่ครอบคลุม พร้อมลิงก์ที่ปลอดภัยสำหรับการแชร์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ให้สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขและแสดงความคิดเห็นได้พร้อมกัน
- เชื่อมโยงเอกสารกับงานเฉพาะเจาะจงโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
- ฝังองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพและวิดีโอ เพื่อเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainช่วยเร่งกระบวนการร่างโดยสร้างไอเดียเนื้อหาและร่างเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือ AI นี้วิเคราะห์เนื้อหาที่ผ่านมาและโครงการที่กำลังดำเนินการของคุณเพื่อแนะนำการปรับปรุงและโอกาสใหม่ ๆ สำหรับเนื้อหา บางคุณสมบัติหลักที่สามารถช่วยคุณได้:
- สร้างไอเดียเนื้อหาและร่างได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เพิ่มคุณภาพการเขียนด้วยคำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับคำพ้องความหมาย การแก้ไขไวยากรณ์ และการปรับปรุงความอ่านง่าย
- จัดรูปแบบเนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีความสอดคล้องกันในทุกสิ่งพิมพ์
- เพิ่มประสิทธิภาพบทความสำหรับ SEO ด้วยคำแนะนำคำหลักที่วิเคราะห์โดย AI
- เร่งการวิจัยโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับเนื้อหาให้ตรงกับความชอบของผู้ชมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเกี่ยวข้อง
เทมเพลต ClickUp
ไลบรารีเทมเพลตของ ClickUpมีกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางเวลาและติดตามกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ มาดูเทมเพลตที่สำคัญที่สุดสองแบบที่จะช่วยให้คุณวางแผนและทำให้การตลาดเนื้อหาของคุณเป็นระบบ:
ก. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ว่าเนื้อหาแต่ละชิ้นจะถูกเผยแพร่เมื่อใด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณอย่างสม่ำเสมอ มันช่วยให้คุณ:
- มองเห็นไทม์ไลน์ของเนื้อหาทั้งหมด
- ปรับแต่งสถานะสำหรับขั้นตอนของเนื้อหา
- ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมกับเครื่องมือโซเชียลมีเดียเพื่อการโพสต์โดยตรง
ข. แม่แบบแผนเนื้อหา
แบบแผนเนื้อหาช่วยจัดการกระบวนการทำงานของการสร้างเนื้อหาตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่ ติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาเพื่อให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. มันช่วยคุณ:
- กำหนดและมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- จัดเก็บและจัดการสินทรัพย์เนื้อหาในที่เดียว
- ใช้การแจ้งเตือนและคำเตือนเพื่อรักษาเส้นตาย
2. การเผยแพร่คู่มือ พอดแคสต์ หรือซีรีส์วิดีโอ
คุณยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ผ่านแหล่งข้อมูลเชิงลึก เช่น คู่มือ พอดแคสต์ หลักสูตรออนไลน์ หรือวิดีโอได้อีกด้วย รูปแบบเนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอประเด็นสำคัญและตอบคำถามที่กลุ่มเป้าหมายเผชิญได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน สร้างภาพลักษณ์ให้คุณเป็นผู้นำทางความคิด ในวงการนั้น
นอกจากนี้ ทรัพยากรเหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นเนื้อหาที่คงความสดใหม่ตลอดเวลา ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้หลังจากเผยแพร่ไปแล้วเป็นเวลานาน ซึ่งช่วยขยายขอบเขตการเข้าถึงและศักยภาพในการหาลูกค้าใหม่
3. การใช้ประโยชน์จากการโพสต์ของแขกและการเป็นพันธมิตรด้านเนื้อหา
การเขียนบทความโดยผู้เยี่ยมชมและการเป็นพันธมิตรด้านเนื้อหาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับที่ปรึกษาในการขยายขอบเขตการเข้าถึงและดึงดูดลูกค้าใหม่ โดยการร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงและผู้มีอิทธิพลในวงการของคุณ คุณสามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่อาจต้องการความเชี่ยวชาญของพวกเขาได้
การได้รับการนำเสนอโดยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นสัญญาณของความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณและดึงดูดลูกค้าที่ปรึกษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การโปรโมตร่วมกันผ่านช่องทางเหล่านี้ยังสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและธุรกิจเพิ่มเติมผ่านการแนะนำจากลูกค้า
4. การใช้ประโยชน์จากการตลาดผ่านอีเมลและจดหมายข่าว
การตลาดทางอีเมลและจดหมายข่าวเป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และมอบข้อมูลเชิงลึก อัปเดต และข้อเสนอที่มีคุณค่าให้แก่พวกเขา
การติดต่ออย่างสม่ำเสมอผ่านอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและจดหมายข่าวที่จัดทำอย่างดีช่วย สร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าที่มีศักยภาพและทำให้คุณอยู่ในความคิดของพวกเขาเมื่อมีความต้องการบริการของคุณเกิดขึ้น
ClickUp Brain ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นอย่างมากโดยช่วยให้คุณสร้างแคมเปญที่เจาะจงสูงและอีเมลที่ปรับแต่งตามความต้องการ เพื่อให้การสื่อสารของคุณตรงเวลาและเกี่ยวข้อง
การติดต่อและเสนอโครงการแก่ลูกค้า
1. การฝึกการเข้าถึงลูกค้า
คุณสามารถสร้างโปรแกรมการติดต่อสื่อสารที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันของคุณได้ เช่น การโทรหาลูกค้าใหม่ การนำเสนอขายแบบไม่รู้จักกันมาก่อน การเสนอข้อเสนอ และกลยุทธ์การติดตามผล ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายที่อาจไม่รู้จักธุรกิจของคุณได้
การเข้าถึงลูกค้าครอบคลุมทั้งการติดต่อหาลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อเสนอข้อเสนอและบริการของคุณ และการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว เมื่อดำเนินการอย่างดี แคมเปญการเข้าถึงลูกค้าสามารถช่วยให้คุณได้ลูกค้าที่ปรึกษาอย่างรวดเร็ว
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ เขียนอีเมลติดต่อ ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
แนวทางการติดต่อเพื่อให้บริการคำปรึกษาของคุณควรมีการสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ มากมาย เช่น:
- ความต้องการและความชอบเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย
- ข้อความส่วนบุคคล
- กลยุทธ์การสื่อสารที่มีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก
- ความเปิดเผยและความโปร่งใสเกี่ยวกับบริการของคุณ
การติดต่อสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสามารถช่วยดึงดูดลูกค้า ทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า และสร้างความสัมพันธ์ที่ภักดีระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการได้ และเมื่อคุณได้ทำการโทรคุยกับลูกค้าที่มีศักยภาพเสร็จสิ้นอย่างประสบความสำเร็จแล้ว คุณจำเป็นต้องนำเสนอข้อเสนอที่ชนะใจพวกเขา
2. การสร้างข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่มั่นคงมุ่งเน้นไปที่ความคาดหวังทางธุรกิจของลูกค้าเป้าหมาย และประกอบด้วยรายละเอียดที่ระบุความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้อย่างชัดเจน เอกสารนี้ควรมี:
- โครงร่างโครงการ
- ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษา
- ระยะเวลาการจัดส่ง
- รายการผลลัพธ์
- สรุปประเด็นที่ต้องแก้ไข
- วิธีจัดการกับการแก้ไข
- ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณสามารถข้ามการสร้างกรอบการทำงานจากศูนย์ได้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบบริการให้คำปรึกษาของ ClickUpช่วยให้ทีมให้คำปรึกษาสามารถทำงานร่วมกับลูกค้า ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อช่วยในการกำหนดขอบเขตก่อนการขาย การมีส่วนร่วม และการจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า
เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUpเป็นเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการสร้างข้อตกลงการให้คำปรึกษาที่ระบุบทบาทและความรับผิดชอบ ความคาดหวัง และเงื่อนไขของโครงการ สามารถใช้เพื่อสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่สัญญา ก่อนเริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการแนะนำ
มีหลายวิธีที่คุณสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อหาลูกค้าที่ปรึกษาใหม่:
- คุณสามารถ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญและบริษัทอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าของพวกเขาที่ต้องการบริการเพิ่มเติมได้
- ใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล โดยร่วมมือกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมของคุณ พวกเขาสามารถดึงดูดลูกค้าที่พร้อมจ่ายเงินให้คุณได้ด้วยการให้คำรับรองเกี่ยวกับบริการของคุณแก่ฐานผู้ติดตามของพวกเขา
- ติดต่อแบรนด์และบุคคลเพื่อความร่วมมือด้านเนื้อหา หากบุคคลที่มีอิทธิพลแชร์เนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์มของพวกเขา คุณสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่มีศักยภาพได้
- คุณยังสามารถ ขอคำแนะนำ จากเพื่อนและครอบครัว ลูกค้าเก่า และคนอื่นๆ ในเครือข่ายของคุณได้อีกด้วย ดำเนินการโปรแกรมแนะนำลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งคุณจะมอบรางวัลให้ผู้คนเมื่อพวกเขาแนะนำคุณให้กับผู้อื่น การให้บริการที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและมีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าปัจจุบันช่วยในการดึงดูดลูกค้าแบบปากต่อปากผ่านคำแนะนำแบบปากต่อปากดังกล่าว
- ใช้ กลุ่ม LinkedIn และโฆษณา Facebook เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือและการแนะนำเพื่อขยายการเข้าถึงสูงสุด
การใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการได้มาซึ่งลูกค้า
เทคโนโลยีอัจฉริยะคือเพื่อนของคุณเมื่อพูดถึงกิจกรรมการหาลูกค้าใหม่ ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เช่นเครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาและ CRM สำหรับที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าที่ปรึกษาได้มากขึ้น อัตโนมัติการทำงาน คาดการณ์ และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน
เครื่องมือที่ครอบคลุมเช่น ClickUp มีทุกความสามารถที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการบริษัทให้คำปรึกษาของคุณทุกวัน
ClickUp สำหรับการให้คำปรึกษา
คุณสามารถใช้คุณสมบัติของ ClickUp ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้คำปรึกษาของคุณและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด:
- วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการที่ปรึกษาผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ ระดับความสำคัญ รายการ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Tasks
- ใช้มุมมอง ClickUpสำหรับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบสำหรับการจัดการงาน การติดตามโครงการ และการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและจัดการไทม์ไลน์ พร้อมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน เรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และดูรายงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้
- จัดการกิจกรรมการให้คำปรึกษาฟรีแลนซ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติด้วยClickUp สำหรับฟรีแลนซ์
- ใช้ClickUp Goalsเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ติดตามความคืบหน้า และบันทึกความสำเร็จ เช่น การบรรลุเป้าหมายรายได้หรือการปฏิบัติตามกำหนดเวลาสำคัญ เพิ่มสถานะงานที่ปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนขั้นตอนการทำงานของเป้าหมายของคุณ เช่น "ยังไม่ได้เริ่ม" "กำลังดำเนินการ" "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หรือ "เสร็จสิ้น"
- ประหยัดเวลาด้วยClickUp Automationsโดยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือน การเตือนความจำ และการอัปเดตเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้าด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่น ความคิดเห็นและการกล่าวถึง การตรวจทาน แบบฟอร์ม ฯลฯClickUp Chat Viewช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ และClickUp Form Viewช่วยให้คุณรวบรวมคำตอบในรูปแบบฟอร์มและนำไปใช้ในเวิร์กโฟลว์ได้ทันที
- ระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียด้วยภาพผ่านClickUp Whiteboardsและทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ความสามารถของClickUp Brainเพื่อสร้างเนื้อหา จัดการความรู้ เขียนอีเมล และดำเนินกิจกรรมการจัดการโครงการทั้งหมด
- ออกแบบกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นด้วยClickUp Docs ซึ่งอาจรวมถึงรายการตรวจสอบโดยละเอียด ไทม์ไลน์ของโครงการ ระเบียบการสื่อสาร และแม้แต่แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าที่กรอกล่วงหน้า
เครื่องมือเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการบริการของคุณให้กับลูกค้าได้; สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้คือการกำหนดราคาข้อเสนอของคุณให้ถูกต้อง
การตั้งราคาบริการของคุณให้เหมาะสม
คุณควรมีกลยุทธ์การตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเอาชนะคู่แข่งและดึงดูดลูกค้าที่จ่ายเงินมากขึ้น
การกำหนดราคาสำหรับบริการนั้นซับซ้อนกว่าการกำหนดราคาสำหรับสินค้าที่มีรูปร่างจับต้องได้ เนื่องจากบริการที่ไม่มีรูปร่างนั้นอาจมีปัจจัยที่มองไม่เห็นมากมายซึ่งส่งผลต่อการกำหนดราคาได้ วัตถุประสงค์ในที่นี้ควรเป็นการ สื่อสารคุณค่า ของบริการให้คำปรึกษาของคุณเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม
หากคุณติดอยู่ในขั้นตอนการต่อรองราคา กับลูกค้าเป้าหมาย อย่าลดราคาของคุณลงอย่างไม่ได้รับการตกลงร่วมกัน การทำเช่นนี้จะสร้างความรู้สึกว่าบริการของคุณไม่มีคุณค่า และคุณคิดราคาแพงเกินไป
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ตั้งราคาบริการของคุณอย่างยุติธรรมหลังจาก เปรียบเทียบ ข้อเสนอการให้คำปรึกษาของคุณกับผู้เชี่ยวชาญที่คล้ายคลึงกัน เน้นย้ำสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากผู้อื่น และหากคุณรู้สึกว่าลูกค้าบางรายมีความกังวลเกี่ยวกับราคา ให้เสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับพวกเขาโดยไม่ลดทอนคุณค่าของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเสนอการบริการหรือผลลัพธ์ที่ลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณของลูกค้า
ClickUp มอบวิธีการในการรวมเอกสารทั้งหมดสำหรับโครงการหรือลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้ที่ปรึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
ClickUp มอบวิธีการในการรวมเอกสารทั้งหมดสำหรับโครงการหรือลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้ที่ปรึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
การรักษาและขยายฐานลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาให้ประสบความสำเร็จ คุณควรให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการเติบโต สำรวจกลยุทธ์การหาลูกค้าที่หลากหลาย เช่น การสร้างเครือข่าย การตลาดด้วยเนื้อหา การเข้าถึงลูกค้า การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การกำหนดราคาที่แข่งขันได้ เพื่อค้นหาลูกค้าสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ
การเติบโตสามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ผ่าน เครือข่ายที่มีอยู่ของคุณ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณขอคำแนะนำและคำชมเชยจากลูกค้าที่พอใจ. การนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของคุณช่วยสร้างความไว้วางใจในลูกค้าที่มีศักยภาพและเพิ่มคุณค่าของแบรนด์คุณ.
คุณควรติดตามการพัฒนาและความต้องการล่าสุดในสาขาบริการของคุณอยู่เสมอ เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอบริการที่เหมาะสมแก่ผู้ชมของคุณได้
กิจกรรมทั้งหมดนี้ต้องการความใส่ใจและความพยายามอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่น คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณได้
เพื่อให้คุณมีเวลาในการมุ่งเน้นกับกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังและครบวงจรอย่าง ClickUp ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมศูนย์กิจกรรมการตลาดและการให้คำปรึกษาของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ภายในอย่าง ClickUp Brain จะจัดการงานที่ยุ่งยากแทนคุณ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์และธุรกิจของคุณ
ลงทะเบียนฟรีตอนนี้!