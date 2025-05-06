บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ SugarCRM สำหรับการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
CRM

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ SugarCRM สำหรับการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
6 พฤษภาคม 2568

เช่นเดียวกับทุกความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างและรักษาไว้ ความสัมพันธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์และจุดสัมผัสหลายจุดซึ่งจำเป็นต้องได้รับการติดตามและตรวจสอบตลอดเส้นทางของลูกค้า

นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีประโยชน์ และหนึ่งในชื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการนี้คือ SugarCRM ซึ่งให้แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขาย และทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดเป็นไปโดยอัตโนมัติ

แม้ว่า SugarCRM จะมีประสิทธิภาพ แต่ฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่ของมันกลับมาจากความซับซ้อนของระบบดังนั้นจึงเป็นการฉลาดที่จะสำรวจซอฟต์แวร์ CRMอื่น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้

เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ SugarCRM พร้อมนำเสนอคุณสมบัติหลักและข้อเสียบางประการของแต่ละตัวเลือก เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

SugarCRM คืออะไร?

ตัวอย่างแดชบอร์ด CRM ของ Sugarcrm
ผ่านทาง:SugarCRM

SugarCRM เป็นเครื่องมือ CRM ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย และ ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอโซลูชันสามประเภท ได้แก่ ขาย ให้บริการ และทำการตลาด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆตั้งแต่การจัดการแคมเปญไปจนถึง การคาดการณ์ยอดขายและการจัดการใบเสนอราคา

นอกจากนี้ SugarCRM ยังใช้ประโยชน์จาก AI ในการให้ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์เกี่ยวกับการหาลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและนำไปสู่การเพิ่มอัตราการแปลงและการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ SugarCRM?

แม้ว่า SugarCRM จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเนื่องจากคุณสมบัติและฟังก์ชันที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจขนาดเล็ก

ด้วยข้อจำกัดข้างต้นในใจ นี่คือคุณสมบัติและลักษณะที่คุณควรระวังเมื่อค้นหาทางเลือกของ SugarCRM:

  1. ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือ CRM ของคุณควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมมากเกินไป
  2. การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อ: ควรให้คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติเช่นการแบ่งกลุ่มอัตโนมัติและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
  3. ความสามารถด้านการขายและการตลาด: ทางเลือก SugarCRM ของคุณควรมีคุณสมบัติเช่น การตลาดผ่านอีเมลและการอัตโนมัติการขายเพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้าและขยายธุรกิจของคุณ
  4. การรายงานและการวิเคราะห์: การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ต้องมองหา
  5. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ซอฟต์แวร์ควรใช้มาตรการเข้ารหัสและปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้า
  6. การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของระบบ CRM ของคุณได้
  7. การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานรวมกับระบบแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น

10 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของ SugarCRM ที่คุณควรใช้

ตอนนี้เราได้สรุปคุณสมบัติที่เครื่องมือ CRM ควรมีเพื่อเป็นทางเลือกที่คู่ควรกับ SugarCRM แล้ว มาต่อกันที่รายการเครื่องมือ 10 รายการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของเรา เราจะสำรวจคุณสมบัติเด่นและตัวเลือกราคาของแต่ละเครื่องมือ พร้อมทั้งเน้นจุดด้อยบางประการ ดังนั้นโปรดติดตาม!

1.คลิกอัพ

การใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากอุปกรณ์ใดก็ได้

ClickUp ผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายเข้ากับโซลูชัน CRMที่แข็งแกร่งเพื่อเร่งความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโต

มันทำหน้าที่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการ จัดการและติดตามข้อมูลลูกค้า ในศูนย์กลางและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการอัตโนมัติกระบวนการทางการตลาดและการขายต่างๆ

พูดถึงเรื่องการขาย ClickUp มีฟีเจอร์ครบครันที่จะช่วยให้คุณ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งดูแลพวกเขาตลอดเส้นทางสู่การปิดการขาย นอกจากนี้ClickUp Sales ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามทีมในบัญชีลูกค้าและดีลต่าง ๆเป็นเรื่องง่าย ด้วยฟีเจอร์สร้างงาน สนทนา และเอกสารร่วมกัน ?

การใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp ในไวท์บอร์ดเพื่อวางแผนกระบวนการทำงานของ CRM
การใช้แม่แบบ CRM โดย ClickUp เพื่อวางแผนการทำงานอัตโนมัติของ CRMใน ClickUp Whiteboards

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ. ซอฟต์แวร์มีอินเตอร์เฟซที่ง่ายและใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกมากมายของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย.

เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิก ปรับสิทธิ์การเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การรายงานขั้นสูงผ่านClickUp Dashboards ได้ ฟีเจอร์เหล่านี้มีประโยชน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด—ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เอเจนซี่ บริษัท SaaS และอีกมากมายที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ CRM

สุดท้ายนี้ClickUp Automationsสามารถทำให้ชีวิตของทีมขายง่ายขึ้นมากโดยการลดการป้อนข้อมูลและช่วยให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมขายของคุณโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของลูกค้าและอัปเดตความสำคัญเพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าควรเน้นอะไรต่อไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่จะคุ้นเคยกับคุณสมบัติมากมาย
  • คุณสมบัติจำกัดบนแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Salesforce

ตัวอย่างกระบวนการขายของ Salesforce Sales Cloud Pipeline
ผ่านทาง:Salesforce

Salesforce เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ทรงพลังซึ่งมอบโซลูชันที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยผู้ใช้จัดการการขาย การตลาด และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น! ?

คุณสมบัติหนึ่งที่แยกSalesforce ออกจากตัวเลือกอื่น ๆคือ Einstein, ผู้ช่วย AIที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานต่าง ๆ เช่น การสร้างอีเมล คุณสามารถใช้มันเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและการทำนายที่มีค่าเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าหรือระบุบัญชีสำคัญและติดต่อสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Salesforce นำเสนอผลิตภัณฑ์การตลาดที่ช่วยดำเนินการแคมเปญการตลาดและเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อให้แต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล

นอกจากนี้ Salesforce ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือคลาวด์ เครื่องมือการทำงานร่วมกันและเครื่องมือการจัดการโครงการต่าง ๆได้เพื่อช่วยให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงเครื่องมือเช่น Slack, Google Cloud, และ LinkedIn

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • โซลูชัน CRM หลากหลายสำหรับทีมขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
  • การจัดการท่อส่ง, บัญชี, และลูกค้าเป้าหมาย
  • รายงานและการคาดการณ์
  • การวิเคราะห์และช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านไอน์สไตน์
  • การผสานรวมที่แข็งแกร่งกับสื่อสังคมออนไลน์, การทำงานร่วมกัน, และเครื่องมือทางการตลาด

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • อินเทอร์เฟซอาจรกและใช้งานยาก
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่

การกำหนดราคา Salesforce

  • เริ่มต้น: $25/เดือน
  • มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือน
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน
  • ไม่จำกัด+: $500/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)

3. ลีดสแควร์

LeadSquared
ผ่าน:LeadSquared

ตามชื่อของมัน LeadSquared คือแพลตฟอร์ม CRM และระบบอัตโนมัติสำหรับการขายที่ช่วยให้คุณประเมินและระบุลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างรอบคอบ ดูแลการสื่อสารกับลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการขายของคุณ

ฟีเจอร์ Converse ของ LeadSquared ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณสนทนาแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น WhatsApp ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน

AI Chatbot ของ LeadSquared ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสนทนากับลูกค้าและตอบคำถามของพวกเขาอย่างรวดเร็วด้วยตัวเอง ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของเจ้าหน้าที่ของคุณ นอกจากนี้บอทยังสามารถสร้างคลังเอกสารลูกค้าแบบศูนย์กลางที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการ ?

คุณสมบัติเด่นของ LeadSquared

  • การจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุม การให้คะแนน และการค้นหาลูกค้าใหม่
  • การผสานระบบแอปพลิเคชันกับเครื่องมือการตลาด CRMและเครื่องมือการนัดหมายออนไลน์ต่าง ๆ
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายผ่านฟีเจอร์ Converse
  • ข้อมูลเชิงลึกและรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • แชทบอทสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
  • มุมมองอัจฉริยะและการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ LeadSquared

  • รายงานไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละรายมากนัก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาดทางเทคนิค

ราคาของ LeadSquared

  • ไลท์: 25 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $50/เดือน
  • ซูเปอร์: 100 ดอลลาร์/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ LeadSquared

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

4. โซโฮ CRM

Zoho CRM
ผ่านทาง:Zoho

Zoho CRM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าสามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสร้าง ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ที่ช่วยให้การดำเนินงานในห่วงโซ่ลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ระบบกระบวนการทำงานถูกสร้างขึ้นบนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำ เช่น การติดต่อผู้ติดต่อที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล หรือการแจ้งเตือน ?

Zia, ผู้ช่วย AI ของ Zoho สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและสร้างรายงาน CRM ที่มีข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ความสามารถในการสร้างของ Zia เพื่อสร้างอีเมล โพสต์ และข้อความทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการขาย
  • ผู้ช่วยการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • CommandCenter เพื่อวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
  • ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานอย่างครอบคลุม
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • การผสานรวมที่จำกัด

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

5. โอโด

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม CRM ของ Odoo
ผ่าน:Odoo

Odoo เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามกระบวนการขายของลูกค้าเพื่อมุ่งเน้นไปที่โอกาสทางธุรกิจที่มีกำไร

การจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการขาย และ Odoo ได้จัดเตรียมฟีเจอร์ให้คุณสามารถสร้าง คะแนน และจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงจัดการข้อมูลติดต่อของลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ถูกนำมาใช้เพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีมตามความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า

นอกจากนี้ Odoo ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์กิจกรรมและประวัติการติดต่อของพวกเขาได้ ผ่านทาง Partner Complete คุณสามารถขยายข้อมูลนี้ได้โดยอัตโนมัติและรับข้อมูลบริษัท/ลูกค้าที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

Odooช่วยให้การสร้างทีมข้ามสายงานเป็นเรื่องง่ายผ่านฟีเจอร์ทีมขาย(Sales Teams) ซึ่งให้คุณสร้างทีมสำหรับแต่ละช่องทางลูกค้าและกำหนดค่าทีมเหล่านั้นตามเป้าหมายอีเมล เป้าหมายการออกใบแจ้งหนี้ และกรองโดเมนที่ต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo

  • การดูแลและบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย
  • การสร้างทีมข้ามสายงาน
  • การวิเคราะห์ลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ
  • ฐานข้อมูลลูกค้า
  • เทมเพลตอีเมลและระบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Odoo

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำทางที่ง่าย
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Odoo

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $31. 10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ราคาพิเศษ: $46 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Odoo รีวิวและคะแนน

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

6. HubSpot

ตัวอย่างการสนทนา CRM ของ HubSpot
ผ่าน:HubSpot

HubSpot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยให้คุณผสานรวมและจัดการกระบวนการด้านการตลาด การขาย การบริหารโครงการ และการบริการลูกค้าไว้ในที่เดียว และยังมีโซลูชันสำหรับทุกทีม—ตั้งแต่เครื่องมือฟรีสำหรับเริ่มต้น ไปจนถึงชุดฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับความต้องการที่มากขึ้น ⚒️

คุณสมบัติการแบ่งกลุ่ม ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าตามปัจจัยสำคัญ เช่น อายุ ระดับรายได้ เพศ และแม้กระทั่งกลุ่มพฤติกรรม เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น และช่วยคุณในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่ตรงเป้าหมายสำหรับพวกเขา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างลิงก์การชำระเงินและหน้าชำระเงินเพื่อรับการชำระเงินจากลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่น ข้อมูลการชำระเงินยังถูกซิงค์กับระบบ CRM ของคุณเพื่อช่วยให้คุณติดตามได้ในแอป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ผสานการดำเนินงานด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
  • เทมเพลตอีเมลและการเชื่อมต่อ
  • ปรับแต่งข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น SMS และ WhatsApp
  • ระบบการชำระเงินแบบบูรณาการ
  • คุณสมบัติการจัดการงานเพื่อจัดระเบียบการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย/ผู้สนใจ นัดหมายการประชุม และสร้างกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปมือถือ
  • ฟีเจอร์การรายงานยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน
  • มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $5,000/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

7. ว่องไว

ว่องไว
ผ่านทาง:Nimble

Nimble เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ให้บริการการจัดการรายชื่อติดต่อ อีเมล และการติดตามโซเชียลมีเดีย มันให้แพลตฟอร์มกลางในการเข้าถึงและจัดการรายชื่ออีเมลและโซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น ?

Nimble ผสานการทำงานกับ Microsoft 365 และแอป Google เพื่อช่วยให้คุณติดตามงานและตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอีเมลของคุณในที่เดียว

โดยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ Nimble ช่วยให้คุณจัดการบัญชีของคุณและดูการโต้ตอบและการมีส่วนร่วมภายในบัญชีเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มอย่าง Twitter, Instagram และ LinkedIn

คุณสมบัติเด่นของ Nimble

  • การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการกับโซเชียลมีเดีย อีเมล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
  • เวิร์กโฟลว์และแม่แบบ
  • การจัดการบัญชีอย่างครอบคลุม
  • รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ข้อจำกัดที่คล่องตัว

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการรวมรายชื่อผู้ติดต่อ

การกำหนดราคาที่คล่องตัว

  • 29.90 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

8. Pipedrive

ไพพ์ไดรฟ์
ผ่าน:Pipedrive

Pipedrive เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม CRM ที่ได้รับความนิยม พร้อมด้วยฟีเจอร์การอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดที่หลากหลาย เพื่อการดำเนินธุรกิจและการจัดการกระบวนการขายที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Pipedrive คือ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณผ่านรายงานภาพที่แสดงถึงความคืบหน้าของดีล การแปลงเป็นลูกค้า และการคาดการณ์รายได้

สุดท้าย ฟีเจอร์ข้อมูลผู้ติดต่ออัจฉริยะของ Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณจากเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้คุณระบุโอกาสและจัดลำดับความสำคัญของการขายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • อินเทอร์เฟซที่ลื่นไหลและใช้งานง่าย
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ระบบอัตโนมัติในการขาย
  • ข้อมูลการติดต่ออัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ผู้ใช้รายงานว่าแอปเกิดการขัดข้อง
  • การผสานรวมอีเมลยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $59.90/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 (2,000+ รีวิว)

9. ไดนามิกส์ 365 เซลส์

การจัดระเบียบผู้ติดต่อการขายและข้อมูลการตลาดใน Microsoft Dynamics 365
ผ่าน:Dynamics 365

Dynamics 365 Sales เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Microsoft ซึ่งให้บริการโซลูชันการขาย การตลาด การเงิน และการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดังนั้นจึงรวมผลิตภัณฑ์ CRM และERP (Enterprise Resource Planning) เข้าด้วยกัน

ฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา ของแพลตฟอร์มใช้ AI ในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการโต้ตอบกับลูกค้า ซึ่งช่วยให้ทีมขายเข้าใจความต้องการและความชอบเฉพาะของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม

Dynamics 365 Sales สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในชุด Office เช่น Microsoft Teams ทำให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamics 365 Sales

  • เครื่องมือการจัดการและการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
  • ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • คำแนะนำการขายอัตโนมัติ
  • การผสานรวมกับแอป Microsoft 365 อื่น ๆ เช่น Teams และ Copilot

ข้อจำกัดของ Dynamics 365 Sales

  • ใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม
  • การปรับแต่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำไปใช้

Dynamics 365 Sales ราคา

  • Microsoft Sales Copilot: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $135/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไมโครซอฟท์ รีเลชั่นชิป เซลส์: $162/เดือน ต่อผู้ใช้

Dynamics 365 Sales คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)

10. Freshsales

Freshsales
ผ่านทาง:Freshworks

Freshsales เป็นเครื่องมือ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพผ่านการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามการสื่อสาร และข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า Freshsales มีฟีเจอร์การโทรและการส่งข้อความที่คุณสามารถเข้าถึงได้ภายในแอปและจัดการการโต้ตอบและการสื่อสารทั้งหมดในที่เดียว

IntelliAssign เป็นฟีเจอร์ที่มอบหมายการสนทนาให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนตามระดับทักษะและปริมาณงานของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเพื่อวัดความสำเร็จและประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales

  • เครื่องมือการจัดการการขายและการทำงานอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายและการติดตาม
  • การสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา
  • การปรับแต่งบัญชี
  • การสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของ Freshsales

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาขัดข้องในระบบแจ้งเตือน
  • ระยะเวลาการปฐมนิเทศที่ยาวนาน

ราคาของ Freshsales

  • ฟรี
  • การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 69 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Freshsales

  • G2: 4. 5/5 (7,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ SugarCRM

สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นกว่าทางเลือกอื่นของ SugarCRM คือความครอบคลุมที่ให้คุณทำได้มากกว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานทุกประเภทและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว

ดังนั้น หากคุณต้องการเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน CRM (หรืออื่นๆ) ของคุณสร้างบัญชี ClickUp ฟรีและดูการทำงานจริงได้เลย! ?