10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ SugarCRM สำหรับการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

เช่นเดียวกับทุกความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างและรักษาไว้ ความสัมพันธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์และจุดสัมผัสหลายจุดซึ่งจำเป็นต้องได้รับการติดตามและตรวจสอบตลอดเส้นทางของลูกค้า
นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีประโยชน์ และหนึ่งในชื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการนี้คือ SugarCRM ซึ่งให้แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขาย และทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดเป็นไปโดยอัตโนมัติ
แม้ว่า SugarCRM จะมีประสิทธิภาพ แต่ฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่ของมันกลับมาจากความซับซ้อนของระบบดังนั้นจึงเป็นการฉลาดที่จะสำรวจซอฟต์แวร์ CRMอื่น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้
เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ SugarCRM พร้อมนำเสนอคุณสมบัติหลักและข้อเสียบางประการของแต่ละตัวเลือก เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
SugarCRM คืออะไร?
SugarCRM เป็นเครื่องมือ CRM ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย และ ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอโซลูชันสามประเภท ได้แก่ ขาย ให้บริการ และทำการตลาด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆตั้งแต่การจัดการแคมเปญไปจนถึง การคาดการณ์ยอดขายและการจัดการใบเสนอราคา
นอกจากนี้ SugarCRM ยังใช้ประโยชน์จาก AI ในการให้ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์เกี่ยวกับการหาลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและนำไปสู่การเพิ่มอัตราการแปลงและการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ SugarCRM?
แม้ว่า SugarCRM จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเนื่องจากคุณสมบัติและฟังก์ชันที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจขนาดเล็ก
ด้วยข้อจำกัดข้างต้นในใจ นี่คือคุณสมบัติและลักษณะที่คุณควรระวังเมื่อค้นหาทางเลือกของ SugarCRM:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือ CRM ของคุณควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมมากเกินไป
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อ: ควรให้คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติเช่นการแบ่งกลุ่มอัตโนมัติและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
- ความสามารถด้านการขายและการตลาด: ทางเลือก SugarCRM ของคุณควรมีคุณสมบัติเช่น การตลาดผ่านอีเมลและการอัตโนมัติการขายเพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้าและขยายธุรกิจของคุณ
- การรายงานและการวิเคราะห์: การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ต้องมองหา
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ซอฟต์แวร์ควรใช้มาตรการเข้ารหัสและปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้า
- การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของระบบ CRM ของคุณได้
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานรวมกับระบบแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
10 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของ SugarCRM ที่คุณควรใช้
ตอนนี้เราได้สรุปคุณสมบัติที่เครื่องมือ CRM ควรมีเพื่อเป็นทางเลือกที่คู่ควรกับ SugarCRM แล้ว มาต่อกันที่รายการเครื่องมือ 10 รายการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของเรา เราจะสำรวจคุณสมบัติเด่นและตัวเลือกราคาของแต่ละเครื่องมือ พร้อมทั้งเน้นจุดด้อยบางประการ ดังนั้นโปรดติดตาม!
1.คลิกอัพ
ClickUp ผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายเข้ากับโซลูชัน CRMที่แข็งแกร่งเพื่อเร่งความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโต
มันทำหน้าที่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการ จัดการและติดตามข้อมูลลูกค้า ในศูนย์กลางและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการอัตโนมัติกระบวนการทางการตลาดและการขายต่างๆ
พูดถึงเรื่องการขาย ClickUp มีฟีเจอร์ครบครันที่จะช่วยให้คุณ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งดูแลพวกเขาตลอดเส้นทางสู่การปิดการขาย นอกจากนี้ClickUp Sales ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามทีมในบัญชีลูกค้าและดีลต่าง ๆเป็นเรื่องง่าย ด้วยฟีเจอร์สร้างงาน สนทนา และเอกสารร่วมกัน ?
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ. ซอฟต์แวร์มีอินเตอร์เฟซที่ง่ายและใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกมากมายของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย.
เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิก ปรับสิทธิ์การเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การรายงานขั้นสูงผ่านClickUp Dashboards ได้ ฟีเจอร์เหล่านี้มีประโยชน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด—ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เอเจนซี่ บริษัท SaaS และอีกมากมายที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ CRM
สุดท้ายนี้ClickUp Automationsสามารถทำให้ชีวิตของทีมขายง่ายขึ้นมากโดยการลดการป้อนข้อมูลและช่วยให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมขายของคุณโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของลูกค้าและอัปเดตความสำคัญเพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าควรเน้นอะไรต่อไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามและจัดการข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์
- การทำให้กระบวนการทางการตลาดและการขายเป็นอัตโนมัติ
- การสร้างภาพท่อส่งข้อมูลและการปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลายสำหรับทีมขาย
- การวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ผ่านแดชบอร์ด ClickUpพร้อมการ์ดมากกว่า 50 ใบ
- คลังรายงานการขายและแม่แบบ CRMที่หลากหลาย
- แบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ClickUp AIสำหรับสรุปบันทึกการประชุม เขียนอีเมลส่งเสริมการขาย และอื่นๆ
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่จะคุ้นเคยกับคุณสมบัติมากมาย
- คุณสมบัติจำกัดบนแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Salesforce
Salesforce เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ทรงพลังซึ่งมอบโซลูชันที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยผู้ใช้จัดการการขาย การตลาด และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น! ?
คุณสมบัติหนึ่งที่แยกSalesforce ออกจากตัวเลือกอื่น ๆคือ Einstein, ผู้ช่วย AIที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานต่าง ๆ เช่น การสร้างอีเมล คุณสามารถใช้มันเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและการทำนายที่มีค่าเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าหรือระบุบัญชีสำคัญและติดต่อสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Salesforce นำเสนอผลิตภัณฑ์การตลาดที่ช่วยดำเนินการแคมเปญการตลาดและเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อให้แต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
นอกจากนี้ Salesforce ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือคลาวด์ เครื่องมือการทำงานร่วมกันและเครื่องมือการจัดการโครงการต่าง ๆได้เพื่อช่วยให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงเครื่องมือเช่น Slack, Google Cloud, และ LinkedIn
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- โซลูชัน CRM หลากหลายสำหรับทีมขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
- การจัดการท่อส่ง, บัญชี, และลูกค้าเป้าหมาย
- รายงานและการคาดการณ์
- การวิเคราะห์และช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านไอน์สไตน์
- การผสานรวมที่แข็งแกร่งกับสื่อสังคมออนไลน์, การทำงานร่วมกัน, และเครื่องมือทางการตลาด
ข้อจำกัดของ Salesforce
- อินเทอร์เฟซอาจรกและใช้งานยาก
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือน
- ไม่จำกัด: $330/เดือน
- ไม่จำกัด+: $500/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
3. ลีดสแควร์
ตามชื่อของมัน LeadSquared คือแพลตฟอร์ม CRM และระบบอัตโนมัติสำหรับการขายที่ช่วยให้คุณประเมินและระบุลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างรอบคอบ ดูแลการสื่อสารกับลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการขายของคุณ
ฟีเจอร์ Converse ของ LeadSquared ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณสนทนาแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น WhatsApp ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
AI Chatbot ของ LeadSquared ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสนทนากับลูกค้าและตอบคำถามของพวกเขาอย่างรวดเร็วด้วยตัวเอง ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของเจ้าหน้าที่ของคุณ นอกจากนี้บอทยังสามารถสร้างคลังเอกสารลูกค้าแบบศูนย์กลางที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการ ?
คุณสมบัติเด่นของ LeadSquared
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุม การให้คะแนน และการค้นหาลูกค้าใหม่
- การผสานระบบแอปพลิเคชันกับเครื่องมือการตลาด CRMและเครื่องมือการนัดหมายออนไลน์ต่าง ๆ
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายผ่านฟีเจอร์ Converse
- ข้อมูลเชิงลึกและรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- แชทบอทสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
- มุมมองอัจฉริยะและการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ LeadSquared
- รายงานไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละรายมากนัก
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาดทางเทคนิค
ราคาของ LeadSquared
- ไลท์: 25 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $50/เดือน
- ซูเปอร์: 100 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ LeadSquared
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. โซโฮ CRM
Zoho CRM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าสามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสร้าง ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ที่ช่วยให้การดำเนินงานในห่วงโซ่ลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ระบบกระบวนการทำงานถูกสร้างขึ้นบนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำ เช่น การติดต่อผู้ติดต่อที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล หรือการแจ้งเตือน ?
Zia, ผู้ช่วย AI ของ Zoho สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและสร้างรายงาน CRM ที่มีข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ความสามารถในการสร้างของ Zia เพื่อสร้างอีเมล โพสต์ และข้อความทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการขาย
- ผู้ช่วยการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
- CommandCenter เพื่อวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานอย่างครอบคลุม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
5. โอโด
Odoo เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามกระบวนการขายของลูกค้าเพื่อมุ่งเน้นไปที่โอกาสทางธุรกิจที่มีกำไร
การจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการขาย และ Odoo ได้จัดเตรียมฟีเจอร์ให้คุณสามารถสร้าง คะแนน และจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงจัดการข้อมูลติดต่อของลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ถูกนำมาใช้เพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีมตามความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
นอกจากนี้ Odoo ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์กิจกรรมและประวัติการติดต่อของพวกเขาได้ ผ่านทาง Partner Complete คุณสามารถขยายข้อมูลนี้ได้โดยอัตโนมัติและรับข้อมูลบริษัท/ลูกค้าที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
Odooช่วยให้การสร้างทีมข้ามสายงานเป็นเรื่องง่ายผ่านฟีเจอร์ทีมขาย(Sales Teams) ซึ่งให้คุณสร้างทีมสำหรับแต่ละช่องทางลูกค้าและกำหนดค่าทีมเหล่านั้นตามเป้าหมายอีเมล เป้าหมายการออกใบแจ้งหนี้ และกรองโดเมนที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- การดูแลและบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- การสร้างทีมข้ามสายงาน
- การวิเคราะห์ลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ
- ฐานข้อมูลลูกค้า
- เทมเพลตอีเมลและระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Odoo
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำทางที่ง่าย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Odoo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $31. 10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $46 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. HubSpot
HubSpot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยให้คุณผสานรวมและจัดการกระบวนการด้านการตลาด การขาย การบริหารโครงการ และการบริการลูกค้าไว้ในที่เดียว และยังมีโซลูชันสำหรับทุกทีม—ตั้งแต่เครื่องมือฟรีสำหรับเริ่มต้น ไปจนถึงชุดฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับความต้องการที่มากขึ้น ⚒️
คุณสมบัติการแบ่งกลุ่ม ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าตามปัจจัยสำคัญ เช่น อายุ ระดับรายได้ เพศ และแม้กระทั่งกลุ่มพฤติกรรม เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น และช่วยคุณในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่ตรงเป้าหมายสำหรับพวกเขา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างลิงก์การชำระเงินและหน้าชำระเงินเพื่อรับการชำระเงินจากลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่น ข้อมูลการชำระเงินยังถูกซิงค์กับระบบ CRM ของคุณเพื่อช่วยให้คุณติดตามได้ในแอป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ผสานการดำเนินงานด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
- เทมเพลตอีเมลและการเชื่อมต่อ
- ปรับแต่งข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น SMS และ WhatsApp
- ระบบการชำระเงินแบบบูรณาการ
- คุณสมบัติการจัดการงานเพื่อจัดระเบียบการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย/ผู้สนใจ นัดหมายการประชุม และสร้างกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ HubSpot
- คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปมือถือ
- ฟีเจอร์การรายงานยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $5,000/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. ว่องไว
Nimble เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ให้บริการการจัดการรายชื่อติดต่อ อีเมล และการติดตามโซเชียลมีเดีย มันให้แพลตฟอร์มกลางในการเข้าถึงและจัดการรายชื่ออีเมลและโซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น ?
Nimble ผสานการทำงานกับ Microsoft 365 และแอป Google เพื่อช่วยให้คุณติดตามงานและตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอีเมลของคุณในที่เดียว
โดยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ Nimble ช่วยให้คุณจัดการบัญชีของคุณและดูการโต้ตอบและการมีส่วนร่วมภายในบัญชีเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มอย่าง Twitter, Instagram และ LinkedIn
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการกับโซเชียลมีเดีย อีเมล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
- เวิร์กโฟลว์และแม่แบบ
- การจัดการบัญชีอย่างครอบคลุม
- รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ข้อจำกัดที่คล่องตัว
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการรวมรายชื่อผู้ติดต่อ
การกำหนดราคาที่คล่องตัว
- 29.90 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
8. Pipedrive
Pipedrive เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม CRM ที่ได้รับความนิยม พร้อมด้วยฟีเจอร์การอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดที่หลากหลาย เพื่อการดำเนินธุรกิจและการจัดการกระบวนการขายที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Pipedrive คือ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณผ่านรายงานภาพที่แสดงถึงความคืบหน้าของดีล การแปลงเป็นลูกค้า และการคาดการณ์รายได้
สุดท้าย ฟีเจอร์ข้อมูลผู้ติดต่ออัจฉริยะของ Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณจากเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้คุณระบุโอกาสและจัดลำดับความสำคัญของการขายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- อินเทอร์เฟซที่ลื่นไหลและใช้งานง่าย
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ระบบอัตโนมัติในการขาย
- ข้อมูลการติดต่ออัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปเกิดการขัดข้อง
- การผสานรวมอีเมลยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59.90/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5 (2,000+ รีวิว)
9. ไดนามิกส์ 365 เซลส์
Dynamics 365 Sales เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Microsoft ซึ่งให้บริการโซลูชันการขาย การตลาด การเงิน และการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดังนั้นจึงรวมผลิตภัณฑ์ CRM และERP (Enterprise Resource Planning) เข้าด้วยกัน
ฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา ของแพลตฟอร์มใช้ AI ในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการโต้ตอบกับลูกค้า ซึ่งช่วยให้ทีมขายเข้าใจความต้องการและความชอบเฉพาะของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
Dynamics 365 Sales สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในชุด Office เช่น Microsoft Teams ทำให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamics 365 Sales
- เครื่องมือการจัดการและการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- คำแนะนำการขายอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับแอป Microsoft 365 อื่น ๆ เช่น Teams และ Copilot
ข้อจำกัดของ Dynamics 365 Sales
- ใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม
- การปรับแต่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำไปใช้
Dynamics 365 Sales ราคา
- Microsoft Sales Copilot: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $135/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไมโครซอฟท์ รีเลชั่นชิป เซลส์: $162/เดือน ต่อผู้ใช้
Dynamics 365 Sales คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
10. Freshsales
Freshsales เป็นเครื่องมือ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพผ่านการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามการสื่อสาร และข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า Freshsales มีฟีเจอร์การโทรและการส่งข้อความที่คุณสามารถเข้าถึงได้ภายในแอปและจัดการการโต้ตอบและการสื่อสารทั้งหมดในที่เดียว
IntelliAssign เป็นฟีเจอร์ที่มอบหมายการสนทนาให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนตามระดับทักษะและปริมาณงานของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเพื่อวัดความสำเร็จและประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- เครื่องมือการจัดการการขายและการทำงานอัตโนมัติ
- คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายและการติดตาม
- การสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา
- การปรับแต่งบัญชี
- การสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ผู้ใช้รายงานปัญหาขัดข้องในระบบแจ้งเตือน
- ระยะเวลาการปฐมนิเทศที่ยาวนาน
ราคาของ Freshsales
- ฟรี
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 69 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Freshsales
- G2: 4. 5/5 (7,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ SugarCRM
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นกว่าทางเลือกอื่นของ SugarCRM คือความครอบคลุมที่ให้คุณทำได้มากกว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานทุกประเภทและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว
ดังนั้น หากคุณต้องการเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน CRM (หรืออื่นๆ) ของคุณสร้างบัญชี ClickUp ฟรีและดูการทำงานจริงได้เลย! ?