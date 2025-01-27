บล็อก ClickUp
ปลดล็อกการเติบโตทางธุรกิจ: 10 เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีประโยชน์ [รีวิวและราคา]

Engineering Team
27 มกราคม 2568

คุณไม่เหนื่อยกับการกระจายตลาดอย่างกว้างขวางเพื่อหวังจะหาลูกค้าที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณหรือ? 🕸️

แน่นอน! ลองนึกภาพว่าคุณสามารถระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ทำนายความต้องการของพวกเขา และสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างลึกซึ้งซึ่งตรงใจพวกเขา นี่คือสิ่งที่การแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสัญญาไว้!

ไม่ใช่แค่การแบ่งฐานลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการครองใจและความคิดของพวกเขาด้วยประสบการณ์ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ตามสถิติการตลาดปี 2021แคมเปญที่แบ่งกลุ่มสามารถเพิ่มการเติบโตของรายได้ของคุณได้ถึง 760%!

หากคุณต้องการที่จะนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ การมองหาเครื่องมือสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล. เครื่องมือเหล่านี้คือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมเป็นกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนของทีมการตลาดในกระบวนการนี้.

ในคู่มือนี้ เราจะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุด และแนะนำโซลูชันการตลาดแบบครบวงจรสำหรับทีมการตลาดของคุณ! 😊

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการแบ่งกลุ่มลูกค้า?

นี่คือรายละเอียดของลักษณะสำคัญที่จะช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ:

  1. การรวมข้อมูล: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถใช้งานร่วมกับและช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากระบบที่มีอยู่ เช่น เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์ CRM เพื่อให้คุณมีภาพรวมที่สมดุลของกลุ่มผู้ใช้
  2. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดึงข้อมูลเชิงลึกได้มากกว่าการเผชิญกับความซับซ้อน
  3. ความยืดหยุ่นในการแบ่งกลุ่ม: เครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาการแบ่งกลุ่มช่วยให้สามารถปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
  4. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล: การแบ่งกลุ่มที่ดีต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถจัดการกับการทำความสะอาดข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง และการเพิ่มข้อมูล เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่
  5. ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เลือกมีความสามารถในการขยายตัวเพียงพอที่จะรองรับฐานลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของคุณ และสนับสนุนกลุ่มตลาดเฉพาะที่กำลังพัฒนา
  6. การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: มองหาเครื่องมือที่ให้รายงานที่มีคุณค่า ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมาย ติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค และระบุแนวโน้มที่ควรเป็นแนวทางสำหรับกลยุทธ์ของคุณ
  7. งบประมาณ: เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือต่าง ๆ และประเมินว่าการลงทุนนั้นสอดคล้องกับคุณค่าที่เครื่องมือจะนำมาสู่ธุรกิจของคุณหรือไม่ 🌺

10 เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณ

เราได้สำรวจซอฟต์แวร์การแบ่งกลุ่มลูกค้าหลายสิบตัวในตลาด และ คัดสรรรายการผลิตภัณฑ์ 10 ตัว ที่สามารถปฏิวัติวิธีที่คุณเข้าใจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ บทวิจารณ์สั้นๆ ของเราด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า! 💯

1. ยูสเซอร์ไพล็อต

ยูสเซอร์ไพล็อต
ผ่าน:Userpilot

หากคุณกำลังมองหาวิธีสร้างสมดุลระหว่างการรักษาลูกค้าและการหาลูกค้าใหม่สำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณ Userpilot สามารถเป็นเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์!

แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยตัวเลือกการแบ่งกลุ่มขั้นสูงที่อิงตาม การวิเคราะห์การใช้งานผลิตภัณฑ์ สร้างกลุ่มลูกค้าที่แม่นยำตามพฤติกรรมในแอป แบบสำรวจ และการทดสอบ A/B และใช้ข้อมูลเพื่อเร่งการนำฟีเจอร์ไปใช้

Userpilot ช่วยสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังในการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง 🤩

เครื่องมือนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่การติดตามการคลิกเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าเหตุการณ์ที่กำหนดเองสำหรับการโต้ตอบทุกประเภท ตั้งแต่คำแนะนำเครื่องมือไปจนถึงการคลิกปุ่ม เพื่อให้เข้าใจการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม แบ่งกลุ่มลูกค้าตามบทบาท กรณีการใช้งาน หรือขั้นตอนการเดินทาง เพื่อระบุพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดข้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userpilot

  • ฟังก์ชันการติดตามลูกค้าที่ลึกซึ้ง
  • การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมของผู้ใช้ในแอป
  • รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • สนับสนุนการทดลองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบของผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Userpilot

  • อาจก่อให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Userpilot

  • เริ่มต้น: $249/เดือน
  • การเติบโต: $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและความคิดเห็นของ Userpilot

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

2. แอมพลิจูด

แอมพลิจูด
ผ่าน:Amplitude

Amplitude โดดเด่นในฐานะ เครื่องมือวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบ B2B ที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อเพิ่มกลยุทธ์การเติบโตและประสบการณ์ของผู้ใช้ เครื่องมือนี้ช่วยให้การจัดการข้อมูลในชุดข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการผสานรวมแบบเนทีฟและการวิเคราะห์พฤติกรรม

Amplitude ให้มุมมองที่ครอบคลุมมากกว่าแค่การโต้ตอบบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณจะได้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในแอปอย่างละเอียด มันระบุฟีเจอร์ที่ใช้งานบ่อย จุดที่ลูกค้าหลุดออก และเน้นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความขัดข้อง

แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ไม่เพียงแต่ประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันเท่านั้น แต่ยัง ทำนายแนวโน้มในอนาคต ได้อีกด้วย ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง Amplitude ช่วยให้คุณประเมินศักยภาพความสำเร็จของคุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อมูลจากแหล่งแรก คุณจึงมีอิสระในการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายและระดมความคิดสร้างกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย 💫

คุณสมบัติเด่นของแอมพลิจูด

  • การแบ่งกลุ่มที่ผสมผสานกับการวิเคราะห์พฤติกรรม
  • การทดลองผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ
  • การทดสอบในกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย
  • ระบุความต้องการฟีเจอร์ที่มีคุณค่าสูงอย่างแม่นยำ

ข้อจำกัดของแอมพลิจูด

  • ผู้ใช้บางรายไม่ชอบข้อจำกัดการใช้งานสำหรับเซ็กเมนต์, การดูตัวอย่าง, กิจกรรม, เป็นต้น
  • ตัวเลือกการกรองที่ซับซ้อน

การกำหนดราคาแบบแอมพลิจูด

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นเพียง $49/เดือน
  • การเติบโต: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความกว้างของคลื่น

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

3. Baremetrics

บาริเมตริกส์
ผ่าน:Baremetrics

Baremetrics ช่วยให้คุณจัดการลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังนำเสนอการเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์ที่มีความหมายและทันทีให้คุณได้ใช้งานอย่างสะดวก

อยากรู้เกี่ยวกับการเติบโตของลูกค้า B2C ของคุณหรือผู้ที่ลงทะเบียนในไตรมาสที่ผ่านมาหรือไม่? Baremetrics พร้อมให้บริการคุณ! คุณสมบัติการรายงานที่อุดมไปด้วยข้อมูลทำให้แดชบอร์ดของคุณกลายเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

ด้วย Baremetrics, การสร้างและบันทึกกลุ่มลูกค้าแบบกำหนดเองใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านการติดตามการเพิ่มใหม่, การขยายตัว, และอัตราการสูญเสียลูกค้าได้ในพริบตา คุณสมบัติการคาดการณ์ที่มีประโยชน์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการคาดการณ์ธุรกิจในอนาคต โดยใช้ตัวชี้วัดเช่น กระแสเงินสด และรายได้ประจำรายเดือน (MRR)สำหรับการตัดสินใจวางแผนอย่างมีข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Baremetrics

  • ตัวกรองเพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเฉพาะ
  • ติดตามการเติบโต การขยายตัว และการสูญเสียลูกค้า
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ธุรกิจในอนาคต
  • การเปรียบเทียบข้อมูลทางประวัติศาสตร์
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Shopify, Stripe และ Slack

ข้อจำกัดของ Baremetrics

  • อาจต้องรอเป็นเวลานานในการซิงค์
  • รายงานที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว

การกำหนดราคาของ Baremetrics

  • เมตริก: เริ่มต้นที่ $108/เดือน
  • กู้คืน: จาก $58/เดือน
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการยกเลิก: เริ่มต้นที่ $108/เดือน
  • Forecast+: ราคาตามสั่ง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Baremetrics

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 3. 4/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)

4. มิกซ์เพนเนล

มิกซ์เพนเนล
ผ่าน:Mixpanel

ต้องการเห็นวิธีที่เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของคุณผสมผสานในสายตาของผู้ใช้หรือไม่? Mixpanel ช่วยให้คุณค้นหาว่าอะไรได้ผล ที่ไหน และเพราะเหตุใด 👀

เครื่องมือนี้สามารถ เปรียบเทียบกลุ่มผู้ใช้ เพื่อเปิดเผยรูปแบบพฤติกรรมและความแตกต่าง ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งกว่าที่เห็นบนผิวเผิน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณกับผลิตภัณฑ์ของคุณและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ ในทางปฏิบัติ นั่นหมายถึงการสร้างกลุ่มผู้ใช้แยกต่างหากที่มาจากโซเชียลมีเดียและช่องทางออร์แกนิก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุความแตกต่างในการยอมรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้กระบวนการแบ่งกลุ่มเป็นไปอย่างง่ายดาย คุณเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมาย รวบรวมข้อมูล เลือกกลุ่มเป้าหมาย ติดตามการมีส่วนร่วม จัดทำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และเพลิดเพลินกับผลลัพธ์ที่ได้ ง่ายเพียงเท่านี้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel

  • จัดกลุ่มผู้ใช้ในทุกขั้นตอนและในทุกช่องทาง
  • การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
  • เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • การผสานการทำงานที่มีประโยชน์ เช่น mParticle และ Freshpaint

ข้อจำกัดของ Mixpanel

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
  • การตั้งค่าและการกำหนดค่าที่อาจมีความซับซ้อน

ราคาของ Mixpanel

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: จาก $20/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Mixpanel

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

5. กอง

กอง
ผ่านทาง:Heap

Heap เปรียบเสมือนบัตร VIP ที่ให้คุณได้เห็นทุกย่างก้าวของลูกค้าของคุณ มันจะติดตามรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดโดยอัตโนมัติ—ไม่ว่าจะเป็นคลิก การปัด การแตะ การดูหน้าเว็บ อะไรก็ตามที่คุณนึกออก ไม่ต้องตัดสินใจอีกต่อไปว่าจะติดตามเหตุการณ์ใด 🖱️

Heap มอบคู่มือให้คุณในการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า สิ่งที่เจ๋งยิ่งกว่านั้นคือ คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลและ แบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมของพวกเขา ระบุรูปแบบพฤติกรรม จัดกลุ่มผู้ใช้ตามการโต้ตอบกับแอปของคุณ หรือแม้แต่จัดเรียงตามช่องทางการตลาดที่นำพวกเขามาสู่เว็บไซต์ของคุณ

ข้อดีอย่างมากคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดน้อย. ดังนั้น แม้ว่าการเขียนโค้ดจะไม่ใช่ความสามารถพิเศษของคุณ รายงานแบบภาพของ Heap ก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนในทีมของคุณสามารถตีความได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย

  • การติดตามการกระทำของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
  • การแบ่งกลุ่มตามการกระทำที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชัน
  • แพลตฟอร์มแบบโค้ดต่ำ
  • เครื่องคำนวณ ROI ในตัวเพื่อติดตามผลตอบแทนรายปี

ข้อจำกัดของฮีป

  • ติดตามเฉพาะการโต้ตอบของส่วนหน้าเท่านั้น
  • การรันคำสั่งค้นหาขนาดใหญ่ อาจทำงานช้า

การกำหนดราคาแบบกอง

  • ฟรี
  • การเติบโต: ราคาตามตกลง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
  • พรีเมียร์: ราคาตามสั่ง

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

6. Piwik PRO

แดชบอร์ดพื้นฐานของ Piwik
ผ่าน:Piwik PRO

Piwik PRO โดดเด่นด้วยการมอบอำนาจให้ธุรกิจสามารถควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการรองรับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเก็บรักษาข้อมูลที่เข้มงวด หรือให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระดับสูง 🔒

เพิ่มความน่าสนใจด้วย Tag Manager ผู้ช่วยชีวิตสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการโค้ดติดตามได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากนักพัฒนา มันทำให้การผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือการตลาดง่ายขึ้น ตั้งแต่ Google Analytics ไปจนถึง AdWords และ Facebook Pixel

ผู้จัดการความยินยอม เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นที่ช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น GDPR และ CCPA ได้อย่างราบรื่น ด้วยการจัดการและติดตามความยินยอมของผู้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเหมือนเชอร์รี่บนยอดเค้ก, แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) ช่วยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรม, ความชอบ, และการมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piwik PRO

  • การโฮสต์ข้อมูลด้วยตนเองเพื่อการควบคุมข้อมูล
  • การติดตามโค้ดโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
  • ผู้ใช้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องตามข้อกำหนด
  • รวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าจากหลายแหล่ง

ข้อจำกัดของ Piwik PRO

  • การติดตามอีคอมเมิร์ซแบบจำกัด
  • ราคาสูงสำหรับผู้ใช้บางคน

ราคา Piwik PRO

  • หลัก: ฟรี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Piwik PRO คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)

7. Kissmetrics

Kissmetrics
ผ่าน:Kissmetrics

Kissmetrics เปรียบเสมือนเพื่อนที่ไว้ใจได้สำหรับเว็บไซต์หรือแอปของคุณ บอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นและอะไรที่ควรได้รับการปรับปรุง ไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิค แค่ข้อมูลเชิงลึกที่ดีเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและการตลาด!

หากคุณสนใจใน SaaS ลองคิดถึงการรู้อย่างชัดเจนว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณกลายเป็นแฟนคลับได้อย่างไร โดยพิจารณาจากวิธีที่พวกเขาพบคุณ สำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ ค้นหาลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก หาวิธีที่พวกเขาพบคุณ แล้วทำสิ่งนั้นให้สำเร็จอีกครั้ง 💃

Kissmetrics ช่วยให้คุณ สร้างกลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งตามพารามิเตอร์ของลูกค้าได้ เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ เครื่องมือการมีส่วนร่วมช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้โดยตรงผ่านอีเมลที่ตรงเป้าหมายและข้อความในแอป ทั้งหมดนี้อิงตามพฤติกรรมของพวกเขา

รู้สึกอยากทดลองอะไรใหม่ ๆ ไหม? ลองใช้การทดสอบ A/B เพื่อปรับแต่งข้อความและกลยุทธ์การส่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่คุณได้กำหนดไว้ สุดท้าย ด้วยรายงานและการติดตามผล คุณจะได้รับรายงานรายละเอียดตามการโต้ตอบของลูกค้าและข้อมูลที่รวบรวมได้ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kissmetrics

  • การวิเคราะห์พฤติกรรม
  • กลุ่มที่ออกแบบเฉพาะเพื่อเป้าหมายที่แม่นยำ
  • ทดลองใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
  • รายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ข้อจำกัดของ Kissmetrics

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อย่างจำกัด

ราคาของ Kissmetrics

  • เงิน: $199/เดือน
  • ทองคำ: $499/เดือน
  • แพลทินัม: ราคาตามตกลง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Kissmetrics

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)

8. Google Analytics

กูเกิล อนาไลติกส์
ผ่าน:Google Analytics

Google Analytics โดดเด่นในฐานะเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด และด้วยเหตุผลที่ดี การใช้งานฟรีและสามารถจัดการกับข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ออกแบบโดย Google สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เข้าชม การซื้อสินค้า สถานที่ อุปกรณ์การใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยังคงเคารพกฎความเป็นส่วนตัว 🆓

Google Analytics ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการทำงานอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอการคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลฟีเจอร์การรายงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ทันที ในขณะที่การติดตามการเปลี่ยนแปลง (conversion tracking) ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกระทำของลูกค้า

นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Google Ads ยังเชื่อมโยงข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics

  • ขับเคลื่อนด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิงและระบบอัตโนมัติ
  • การแบ่งกลุ่มอย่างละเอียดตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรม
  • การตรวจสอบกิจกรรมของไซต์หรือแอปแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับ Google Ads

ข้อจำกัดของ Google Analytics

  • ความเร็วในการดึงข้อมูลสามารถปรับปรุงได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • ข้อจำกัดของข้อมูลแบบเรียลไทม์

ราคาของ Google Analytics

  • ฟรี
  • Google Analytics 360: แผนการตามใบเสนอราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

9. แยกส่วน

เซ็กเมนต์
ผ่าน:ส่วน

ภารกิจหลักของ Segment ในฐานะเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้านั้นชัดเจนอย่างยิ่ง: ทำให้ข้อมูลที่ดีเข้าถึงได้สำหรับทุกทีม และมอบมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของลูกค้าให้แก่ผู้ใช้

มันรวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ และเชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์มากกว่า 300 รายการ เพื่อสร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อการเข้าถึงและการประมวลผลที่ราบรื่น

Segment มีความสามารถในการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบไดนามิกตามข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ เปิดทางสู่การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง ด้วยซอฟต์แวร์การแบ่งกลุ่มลูกค้านี้ คุณไม่ได้เพียงแค่เข้าถึงลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งได้สำหรับแคมเปญการตลาดที่รู้สึกเหมือนถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

Segment เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกธุรกิจตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทที่มีการเติบโตสูง ที่ต้องการยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการวางแผนการตลาด และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง 📈

คุณสมบัติเด่นของแต่ละส่วน

  • การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใดก็ตาม
  • มุมมองรวมของลูกค้า
  • เซ็กเมนต์แบบไดนามิกที่อิงตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการเข้าถึงที่เจาะจง

ข้อจำกัดของส่วน

  • กระบวนการสร้างกลุ่มผู้ชมที่ถูกกีดกันอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
  • มีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การกำหนดราคาตามกลุ่ม

  • ฟรี
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $120/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามสั่ง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของส่วนต่างๆ

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

10. Optimove

ภาพผลิตภัณฑ์ Optimove
ผ่าน:Optimove

Optimove นำเสนอขั้นตอนการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซับซ้อน โดยใช้การวิเคราะห์การรวมกลุ่มลูกค้าและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อค้นหาลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน กลุ่มย่อยเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงทุกวัน โดยสร้างขึ้นจากข้อมูลประชากร รูปแบบพฤติกรรม และการกระทำแบบเรียลไทม์

สิ่งที่ทำให้ Optimove โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความหลากหลายในการแบ่งกลุ่ม—ตั้งแต่ กลุ่มที่นิยามไว้ล่วงหน้าไปจนถึงกลุ่มที่ปรับแต่งเองได้ คุณจะได้รับข้อมูลจำนวนมากสำหรับการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้าเชิงลึกหรือแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย ขับเคลื่อนกระบวนการแบ่งกลุ่มลูกค้านี้ด้วยบอทการตลาดที่ปรับแต่งได้ของแพลตฟอร์ม Optibot ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการค้นหาข้อมูลภายในกลุ่มเพื่อหาแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ 🤖

Optimove ยังเจาะลึกถึงวงจรชีวิตของลูกค้า โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่มย่อยขนาดเล็กเพื่อจับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุด!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimove

  • ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่หลากหลาย
  • กลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งสำหรับแคมเปญเฉพาะเจาะจง
  • บอทเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดแบบเนทีฟ
  • จับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Optimove

  • ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เสมอไป
  • ข้อจำกัดในการปรับแต่งสามารถทำได้ดีขึ้น

ราคาของ Optimove

  • ราคาพิเศษสำหรับแผน สร้าง, เติบโต, และ ขยาย

คะแนนและรีวิวของ Optimove

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ

แม้ว่าเครื่องมือที่เราได้นำเสนอจะเน้นไปที่การแบ่งกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง คุณยังคงต้องการซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการตามแผนการตลาดและการสร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณ นี่คือจุดเด่นของ ClickUp ที่มาพร้อมกับชุดฟีเจอร์ด้านการตลาดซึ่งคุณจะพบว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง! 😻

หลายทีมใช้เงินหลายร้อยดอลลาร์ทุกเดือนไปกับเครื่องมือการตลาดและการจัดการโครงการต่างๆ แต่ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนการคิดไอเดีย แคมเปญ การเปิดตัว และการติดตามกิจกรรมของคุณอย่างครบวงจร! มาดูกันว่าทำอย่างไร

คลิกอัพ

ClickUp สำหรับแคมเปญการตลาด
ระดมความคิดและสร้างกลยุทธ์ รวมถึงดำเนินแคมเปญการตลาดในทุกขนาดได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ClickUp มอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการเสริมสร้างแคมเปญหลายช่องทาง พื้นที่ทำงานที่สามารถปรับขนาดได้และชุดทีมการตลาดที่น่าดึงดูดของมันมุ่งเน้นไปที่การนำกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการหาลูกค้าและการแปลงมาปรับใช้ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร!

การทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่เข้าสู่สายตาของผู้ซื้อได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายแผนก ด้วยการใช้มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp คุณสามารถจัดการและติดตามความคืบหน้าของงานด้านการตลาดระหว่างทีมหรือกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

สมมติว่าคุณต้องการมอบหมายหรือปรับเปลี่ยนงาน หรือลดความซ้ำซ้อนภายในทีม คุณสามารถใช้มุมมอง Workloadเพื่อปรับความรับผิดชอบของทีมตลอดแคมเปญได้ ในทำนองเดียวกัน มุมมองปฏิทินและแผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือภาพที่ช่วยชีวิตได้หากคุณต้องการติดตามตารางเวลาการตลาดที่แน่นหนา

เรายังแค่เริ่มต้นเท่านั้น! แพลตฟอร์มนี้มอบชุดฟังก์ชันที่ครบถ้วนสำหรับการบริหารโครงการการตลาด— ระดมความคิดกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มโดยใช้ไวท์บอร์ดหรือจัดการเอกสารการตลาดให้เป็นระเบียบภายในClickUp Docs! เชื่อมโยงแผนงานการตลาดของคุณโดยตรงกับงานต่าง ๆ ทำให้เอกสารกลยุทธ์และปฏิทินแคมเปญเป็นแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับงานประจำวันของคุณ

เริ่มต้นจัดการเส้นทางแคมเปญที่ราบรื่นด้วย ClickUp

กังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นแคมเปญใหม่หรือไม่?ด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp คุณสามารถเริ่มต้นการริเริ่มการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที! มันช่วยคุณในการกำหนดวัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญที่เฉพาะเจาะจงพร้อมเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถบรรลุได้ ClickUp มีแกลเลอรีที่เต็มไปด้วยเทมเพลตการตลาดอื่น ๆ รวมถึงตัวเลือกสำหรับบรีฟการออกแบบ แผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และแผนที่การเดินทางของลูกค้า

แดชบอร์ดแบบภาพของClickUp ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย—คุณสามารถตั้งเป้าหมายการตลาดรายเดือนหรือรายไตรมาสและสร้างวิดเจ็ตเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิดว่าลูกค้าเป้าหมายและผู้ใช้ของคุณเป็นอย่างไร

หากคุณกำลังวางแผนแคมเปญขนาดใหญ่หรือซับซ้อน เราขอแนะนำให้ใช้ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานประจำ เช่น การอัปเดตสถานะลูกค้าเป้าหมายหรือการส่งอีเมลอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อของ ClickUpกับเครื่องมือวิเคราะห์และ SEO อื่น ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลการตลาดทั้งหมดโดยไม่ต้องย้ายแพลตฟอร์ม คุณมีการผสานการทำงานทั้งแบบเนทีฟและแบบ API-enabled มากมาย!

ดังนั้น กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า จัดการกิจกรรมการตลาดของคุณให้เป็นระเบียบ และให้พลังของ ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ!

ClickUp 3.0 แอปและการผสานรวมที่ง่ายขึ้น
เรียกดูแอปและการผสานการทำงานที่มีอยู่ภายใน ClickUp เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • โซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดแบบครบวงจร
  • การมอบหมายงานและการติดตามงาน
  • เครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับการคิดค้นการออกแบบและกระบวนการ
  • การจัดเก็บเอกสารทางการตลาดแบบรวมศูนย์
  • รายการตรวจสอบ, ความคิดเห็น, แชทแบบเรียลไทม์, และไฟล์แนบเพื่อเพิ่มบริบทให้กับงาน
  • แดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับการติดตามความก้าวหน้า
  • 1,000+ แม่แบบที่ใช้งานง่ายสำหรับการตลาด,การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์, เป็นต้น
  • 1,000+ ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดและการสื่อสารของพวกเขา
  • การติดตามเป้าหมายด้วยClickUp Goals
  • ระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ปรับแต่งได้ ด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp
  • บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • ผู้ช่วยเขียน AIเพื่อสร้างเอกสารสรุปการตลาดและกรณีศึกษา

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับขอบเขตของฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อบริษัทเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ให้แผนการแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณลงตัวด้วย ClickUp

กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าของคุณมีความต้องการที่แตกต่างกัน และการที่คุณจัดการกับพวกเขาอย่างไรมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของคุณ ไม่ว่าสินค้าจะเป็นอะไร การแบ่งกลุ่มลูกค้าสามารถปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว

ClickUp กลายเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการตลาดด้วยการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการทำงานร่วมกันและการติดตามผล รวมถึงการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนา стратегияการแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณ!

สมัครฟรีเพื่อสำรวจคุณสมบัติที่หลากหลาย!