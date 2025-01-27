ปลดล็อกการเติบโตทางธุรกิจ: 10 เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีประโยชน์ [รีวิวและราคา]

คุณไม่เหนื่อยกับการกระจายตลาดอย่างกว้างขวางเพื่อหวังจะหาลูกค้าที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณหรือ? 🕸️
แน่นอน! ลองนึกภาพว่าคุณสามารถระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ทำนายความต้องการของพวกเขา และสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างลึกซึ้งซึ่งตรงใจพวกเขา นี่คือสิ่งที่การแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสัญญาไว้!
ไม่ใช่แค่การแบ่งฐานลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการครองใจและความคิดของพวกเขาด้วยประสบการณ์ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ตามสถิติการตลาดปี 2021แคมเปญที่แบ่งกลุ่มสามารถเพิ่มการเติบโตของรายได้ของคุณได้ถึง 760%!
หากคุณต้องการที่จะนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ การมองหาเครื่องมือสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล. เครื่องมือเหล่านี้คือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมเป็นกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนของทีมการตลาดในกระบวนการนี้.
ในคู่มือนี้ เราจะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุด และแนะนำโซลูชันการตลาดแบบครบวงจรสำหรับทีมการตลาดของคุณ! 😊
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการแบ่งกลุ่มลูกค้า?
นี่คือรายละเอียดของลักษณะสำคัญที่จะช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ:
- การรวมข้อมูล: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถใช้งานร่วมกับและช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากระบบที่มีอยู่ เช่น เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์ CRM เพื่อให้คุณมีภาพรวมที่สมดุลของกลุ่มผู้ใช้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดึงข้อมูลเชิงลึกได้มากกว่าการเผชิญกับความซับซ้อน
- ความยืดหยุ่นในการแบ่งกลุ่ม: เครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาการแบ่งกลุ่มช่วยให้สามารถปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
- ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล: การแบ่งกลุ่มที่ดีต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถจัดการกับการทำความสะอาดข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง และการเพิ่มข้อมูล เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เลือกมีความสามารถในการขยายตัวเพียงพอที่จะรองรับฐานลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของคุณ และสนับสนุนกลุ่มตลาดเฉพาะที่กำลังพัฒนา
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: มองหาเครื่องมือที่ให้รายงานที่มีคุณค่า ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมาย ติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค และระบุแนวโน้มที่ควรเป็นแนวทางสำหรับกลยุทธ์ของคุณ
- งบประมาณ: เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือต่าง ๆ และประเมินว่าการลงทุนนั้นสอดคล้องกับคุณค่าที่เครื่องมือจะนำมาสู่ธุรกิจของคุณหรือไม่ 🌺
10 เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณ
เราได้สำรวจซอฟต์แวร์การแบ่งกลุ่มลูกค้าหลายสิบตัวในตลาด และ คัดสรรรายการผลิตภัณฑ์ 10 ตัว ที่สามารถปฏิวัติวิธีที่คุณเข้าใจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ บทวิจารณ์สั้นๆ ของเราด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า! 💯
1. ยูสเซอร์ไพล็อต
หากคุณกำลังมองหาวิธีสร้างสมดุลระหว่างการรักษาลูกค้าและการหาลูกค้าใหม่สำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณ Userpilot สามารถเป็นเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์!
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยตัวเลือกการแบ่งกลุ่มขั้นสูงที่อิงตาม การวิเคราะห์การใช้งานผลิตภัณฑ์ สร้างกลุ่มลูกค้าที่แม่นยำตามพฤติกรรมในแอป แบบสำรวจ และการทดสอบ A/B และใช้ข้อมูลเพื่อเร่งการนำฟีเจอร์ไปใช้
Userpilot ช่วยสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังในการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง 🤩
เครื่องมือนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่การติดตามการคลิกเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าเหตุการณ์ที่กำหนดเองสำหรับการโต้ตอบทุกประเภท ตั้งแต่คำแนะนำเครื่องมือไปจนถึงการคลิกปุ่ม เพื่อให้เข้าใจการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม แบ่งกลุ่มลูกค้าตามบทบาท กรณีการใช้งาน หรือขั้นตอนการเดินทาง เพื่อระบุพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userpilot
- ฟังก์ชันการติดตามลูกค้าที่ลึกซึ้ง
- การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมของผู้ใช้ในแอป
- รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- สนับสนุนการทดลองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Userpilot
- อาจก่อให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Userpilot
- เริ่มต้น: $249/เดือน
- การเติบโต: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและความคิดเห็นของ Userpilot
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
2. แอมพลิจูด
Amplitude โดดเด่นในฐานะ เครื่องมือวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบ B2B ที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อเพิ่มกลยุทธ์การเติบโตและประสบการณ์ของผู้ใช้ เครื่องมือนี้ช่วยให้การจัดการข้อมูลในชุดข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการผสานรวมแบบเนทีฟและการวิเคราะห์พฤติกรรม
Amplitude ให้มุมมองที่ครอบคลุมมากกว่าแค่การโต้ตอบบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณจะได้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในแอปอย่างละเอียด มันระบุฟีเจอร์ที่ใช้งานบ่อย จุดที่ลูกค้าหลุดออก และเน้นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความขัดข้อง
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ไม่เพียงแต่ประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันเท่านั้น แต่ยัง ทำนายแนวโน้มในอนาคต ได้อีกด้วย ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง Amplitude ช่วยให้คุณประเมินศักยภาพความสำเร็จของคุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อมูลจากแหล่งแรก คุณจึงมีอิสระในการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายและระดมความคิดสร้างกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย 💫
คุณสมบัติเด่นของแอมพลิจูด
- การแบ่งกลุ่มที่ผสมผสานกับการวิเคราะห์พฤติกรรม
- การทดลองผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ
- การทดสอบในกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย
- ระบุความต้องการฟีเจอร์ที่มีคุณค่าสูงอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของแอมพลิจูด
- ผู้ใช้บางรายไม่ชอบข้อจำกัดการใช้งานสำหรับเซ็กเมนต์, การดูตัวอย่าง, กิจกรรม, เป็นต้น
- ตัวเลือกการกรองที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาแบบแอมพลิจูด
- เริ่มต้น: ฟรี
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นเพียง $49/เดือน
- การเติบโต: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความกว้างของคลื่น
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
3. Baremetrics
Baremetrics ช่วยให้คุณจัดการลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังนำเสนอการเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์ที่มีความหมายและทันทีให้คุณได้ใช้งานอย่างสะดวก
อยากรู้เกี่ยวกับการเติบโตของลูกค้า B2C ของคุณหรือผู้ที่ลงทะเบียนในไตรมาสที่ผ่านมาหรือไม่? Baremetrics พร้อมให้บริการคุณ! คุณสมบัติการรายงานที่อุดมไปด้วยข้อมูลทำให้แดชบอร์ดของคุณกลายเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ด้วย Baremetrics, การสร้างและบันทึกกลุ่มลูกค้าแบบกำหนดเองใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านการติดตามการเพิ่มใหม่, การขยายตัว, และอัตราการสูญเสียลูกค้าได้ในพริบตา คุณสมบัติการคาดการณ์ที่มีประโยชน์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการคาดการณ์ธุรกิจในอนาคต โดยใช้ตัวชี้วัดเช่น กระแสเงินสด และรายได้ประจำรายเดือน (MRR)สำหรับการตัดสินใจวางแผนอย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Baremetrics
- ตัวกรองเพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเฉพาะ
- ติดตามการเติบโต การขยายตัว และการสูญเสียลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ธุรกิจในอนาคต
- การเปรียบเทียบข้อมูลทางประวัติศาสตร์
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Shopify, Stripe และ Slack
ข้อจำกัดของ Baremetrics
- อาจต้องรอเป็นเวลานานในการซิงค์
- รายงานที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว
การกำหนดราคาของ Baremetrics
- เมตริก: เริ่มต้นที่ $108/เดือน
- กู้คืน: จาก $58/เดือน
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการยกเลิก: เริ่มต้นที่ $108/เดือน
- Forecast+: ราคาตามสั่ง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Baremetrics
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 3. 4/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
4. มิกซ์เพนเนล
ต้องการเห็นวิธีที่เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของคุณผสมผสานในสายตาของผู้ใช้หรือไม่? Mixpanel ช่วยให้คุณค้นหาว่าอะไรได้ผล ที่ไหน และเพราะเหตุใด 👀
เครื่องมือนี้สามารถ เปรียบเทียบกลุ่มผู้ใช้ เพื่อเปิดเผยรูปแบบพฤติกรรมและความแตกต่าง ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งกว่าที่เห็นบนผิวเผิน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณกับผลิตภัณฑ์ของคุณและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ ในทางปฏิบัติ นั่นหมายถึงการสร้างกลุ่มผู้ใช้แยกต่างหากที่มาจากโซเชียลมีเดียและช่องทางออร์แกนิก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุความแตกต่างในการยอมรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้กระบวนการแบ่งกลุ่มเป็นไปอย่างง่ายดาย คุณเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมาย รวบรวมข้อมูล เลือกกลุ่มเป้าหมาย ติดตามการมีส่วนร่วม จัดทำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และเพลิดเพลินกับผลลัพธ์ที่ได้ ง่ายเพียงเท่านี้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- จัดกลุ่มผู้ใช้ในทุกขั้นตอนและในทุกช่องทาง
- การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
- เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- การผสานการทำงานที่มีประโยชน์ เช่น mParticle และ Freshpaint
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
- การตั้งค่าและการกำหนดค่าที่อาจมีความซับซ้อน
ราคาของ Mixpanel
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: จาก $20/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. กอง
Heap เปรียบเสมือนบัตร VIP ที่ให้คุณได้เห็นทุกย่างก้าวของลูกค้าของคุณ มันจะติดตามรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดโดยอัตโนมัติ—ไม่ว่าจะเป็นคลิก การปัด การแตะ การดูหน้าเว็บ อะไรก็ตามที่คุณนึกออก ไม่ต้องตัดสินใจอีกต่อไปว่าจะติดตามเหตุการณ์ใด 🖱️
Heap มอบคู่มือให้คุณในการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า สิ่งที่เจ๋งยิ่งกว่านั้นคือ คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลและ แบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมของพวกเขา ระบุรูปแบบพฤติกรรม จัดกลุ่มผู้ใช้ตามการโต้ตอบกับแอปของคุณ หรือแม้แต่จัดเรียงตามช่องทางการตลาดที่นำพวกเขามาสู่เว็บไซต์ของคุณ
ข้อดีอย่างมากคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดน้อย. ดังนั้น แม้ว่าการเขียนโค้ดจะไม่ใช่ความสามารถพิเศษของคุณ รายงานแบบภาพของ Heap ก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนในทีมของคุณสามารถตีความได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย
- การติดตามการกระทำของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
- การแบ่งกลุ่มตามการกระทำที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชัน
- แพลตฟอร์มแบบโค้ดต่ำ
- เครื่องคำนวณ ROI ในตัวเพื่อติดตามผลตอบแทนรายปี
ข้อจำกัดของฮีป
- ติดตามเฉพาะการโต้ตอบของส่วนหน้าเท่านั้น
- การรันคำสั่งค้นหาขนาดใหญ่ อาจทำงานช้า
การกำหนดราคาแบบกอง
- ฟรี
- การเติบโต: ราคาตามตกลง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- พรีเมียร์: ราคาตามสั่ง
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
6. Piwik PRO
Piwik PRO โดดเด่นด้วยการมอบอำนาจให้ธุรกิจสามารถควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการรองรับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเก็บรักษาข้อมูลที่เข้มงวด หรือให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระดับสูง 🔒
เพิ่มความน่าสนใจด้วย Tag Manager ผู้ช่วยชีวิตสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการโค้ดติดตามได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากนักพัฒนา มันทำให้การผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือการตลาดง่ายขึ้น ตั้งแต่ Google Analytics ไปจนถึง AdWords และ Facebook Pixel
ผู้จัดการความยินยอม เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นที่ช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น GDPR และ CCPA ได้อย่างราบรื่น ด้วยการจัดการและติดตามความยินยอมของผู้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นเหมือนเชอร์รี่บนยอดเค้ก, แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) ช่วยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรม, ความชอบ, และการมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piwik PRO
- การโฮสต์ข้อมูลด้วยตนเองเพื่อการควบคุมข้อมูล
- การติดตามโค้ดโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
- ผู้ใช้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องตามข้อกำหนด
- รวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าจากหลายแหล่ง
ข้อจำกัดของ Piwik PRO
- การติดตามอีคอมเมิร์ซแบบจำกัด
- ราคาสูงสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคา Piwik PRO
- หลัก: ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Piwik PRO คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
7. Kissmetrics
Kissmetrics เปรียบเสมือนเพื่อนที่ไว้ใจได้สำหรับเว็บไซต์หรือแอปของคุณ บอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นและอะไรที่ควรได้รับการปรับปรุง ไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิค แค่ข้อมูลเชิงลึกที่ดีเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและการตลาด!
หากคุณสนใจใน SaaS ลองคิดถึงการรู้อย่างชัดเจนว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณกลายเป็นแฟนคลับได้อย่างไร โดยพิจารณาจากวิธีที่พวกเขาพบคุณ สำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ ค้นหาลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก หาวิธีที่พวกเขาพบคุณ แล้วทำสิ่งนั้นให้สำเร็จอีกครั้ง 💃
Kissmetrics ช่วยให้คุณ สร้างกลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งตามพารามิเตอร์ของลูกค้าได้ เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ เครื่องมือการมีส่วนร่วมช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้โดยตรงผ่านอีเมลที่ตรงเป้าหมายและข้อความในแอป ทั้งหมดนี้อิงตามพฤติกรรมของพวกเขา
รู้สึกอยากทดลองอะไรใหม่ ๆ ไหม? ลองใช้การทดสอบ A/B เพื่อปรับแต่งข้อความและกลยุทธ์การส่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่คุณได้กำหนดไว้ สุดท้าย ด้วยรายงานและการติดตามผล คุณจะได้รับรายงานรายละเอียดตามการโต้ตอบของลูกค้าและข้อมูลที่รวบรวมได้ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kissmetrics
- การวิเคราะห์พฤติกรรม
- กลุ่มที่ออกแบบเฉพาะเพื่อเป้าหมายที่แม่นยำ
- ทดลองใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
- รายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของ Kissmetrics
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อย่างจำกัด
ราคาของ Kissmetrics
- เงิน: $199/เดือน
- ทองคำ: $499/เดือน
- แพลทินัม: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Kissmetrics
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
8. Google Analytics
Google Analytics โดดเด่นในฐานะเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด และด้วยเหตุผลที่ดี การใช้งานฟรีและสามารถจัดการกับข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ออกแบบโดย Google สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เข้าชม การซื้อสินค้า สถานที่ อุปกรณ์การใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยังคงเคารพกฎความเป็นส่วนตัว 🆓
Google Analytics ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการทำงานอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอการคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลฟีเจอร์การรายงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ทันที ในขณะที่การติดตามการเปลี่ยนแปลง (conversion tracking) ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกระทำของลูกค้า
นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Google Ads ยังเชื่อมโยงข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- ขับเคลื่อนด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิงและระบบอัตโนมัติ
- การแบ่งกลุ่มอย่างละเอียดตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรม
- การตรวจสอบกิจกรรมของไซต์หรือแอปแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับ Google Ads
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- ความเร็วในการดึงข้อมูลสามารถปรับปรุงได้อย่างมีนัยสำคัญ
- ข้อจำกัดของข้อมูลแบบเรียลไทม์
ราคาของ Google Analytics
- ฟรี
- Google Analytics 360: แผนการตามใบเสนอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
9. แยกส่วน
ภารกิจหลักของ Segment ในฐานะเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้านั้นชัดเจนอย่างยิ่ง: ทำให้ข้อมูลที่ดีเข้าถึงได้สำหรับทุกทีม และมอบมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของลูกค้าให้แก่ผู้ใช้
มันรวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ และเชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์มากกว่า 300 รายการ เพื่อสร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อการเข้าถึงและการประมวลผลที่ราบรื่น
Segment มีความสามารถในการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบไดนามิกตามข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ เปิดทางสู่การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง ด้วยซอฟต์แวร์การแบ่งกลุ่มลูกค้านี้ คุณไม่ได้เพียงแค่เข้าถึงลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งได้สำหรับแคมเปญการตลาดที่รู้สึกเหมือนถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ
Segment เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกธุรกิจตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทที่มีการเติบโตสูง ที่ต้องการยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการวางแผนการตลาด และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง 📈
คุณสมบัติเด่นของแต่ละส่วน
- การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใดก็ตาม
- มุมมองรวมของลูกค้า
- เซ็กเมนต์แบบไดนามิกที่อิงตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
- กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการเข้าถึงที่เจาะจง
ข้อจำกัดของส่วน
- กระบวนการสร้างกลุ่มผู้ชมที่ถูกกีดกันอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
- มีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การกำหนดราคาตามกลุ่ม
- ฟรี
- ทีม: เริ่มต้นที่ $120/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามสั่ง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของส่วนต่างๆ
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. Optimove
Optimove นำเสนอขั้นตอนการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซับซ้อน โดยใช้การวิเคราะห์การรวมกลุ่มลูกค้าและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อค้นหาลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน กลุ่มย่อยเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงทุกวัน โดยสร้างขึ้นจากข้อมูลประชากร รูปแบบพฤติกรรม และการกระทำแบบเรียลไทม์
สิ่งที่ทำให้ Optimove โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความหลากหลายในการแบ่งกลุ่ม—ตั้งแต่ กลุ่มที่นิยามไว้ล่วงหน้าไปจนถึงกลุ่มที่ปรับแต่งเองได้ คุณจะได้รับข้อมูลจำนวนมากสำหรับการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้าเชิงลึกหรือแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย ขับเคลื่อนกระบวนการแบ่งกลุ่มลูกค้านี้ด้วยบอทการตลาดที่ปรับแต่งได้ของแพลตฟอร์ม Optibot ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการค้นหาข้อมูลภายในกลุ่มเพื่อหาแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ 🤖
Optimove ยังเจาะลึกถึงวงจรชีวิตของลูกค้า โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่มย่อยขนาดเล็กเพื่อจับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุด!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimove
- ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่หลากหลาย
- กลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งสำหรับแคมเปญเฉพาะเจาะจง
- บอทเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดแบบเนทีฟ
- จับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Optimove
- ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เสมอไป
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งสามารถทำได้ดีขึ้น
ราคาของ Optimove
- ราคาพิเศษสำหรับแผน สร้าง, เติบโต, และ ขยาย
คะแนนและรีวิวของ Optimove
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
แม้ว่าเครื่องมือที่เราได้นำเสนอจะเน้นไปที่การแบ่งกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง คุณยังคงต้องการซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการตามแผนการตลาดและการสร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณ นี่คือจุดเด่นของ ClickUp ที่มาพร้อมกับชุดฟีเจอร์ด้านการตลาดซึ่งคุณจะพบว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง! 😻
หลายทีมใช้เงินหลายร้อยดอลลาร์ทุกเดือนไปกับเครื่องมือการตลาดและการจัดการโครงการต่างๆ แต่ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนการคิดไอเดีย แคมเปญ การเปิดตัว และการติดตามกิจกรรมของคุณอย่างครบวงจร! มาดูกันว่าทำอย่างไร
คลิกอัพ
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ClickUp มอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการเสริมสร้างแคมเปญหลายช่องทาง พื้นที่ทำงานที่สามารถปรับขนาดได้และชุดทีมการตลาดที่น่าดึงดูดของมันมุ่งเน้นไปที่การนำกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการหาลูกค้าและการแปลงมาปรับใช้ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร!
การทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่เข้าสู่สายตาของผู้ซื้อได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายแผนก ด้วยการใช้มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp คุณสามารถจัดการและติดตามความคืบหน้าของงานด้านการตลาดระหว่างทีมหรือกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
สมมติว่าคุณต้องการมอบหมายหรือปรับเปลี่ยนงาน หรือลดความซ้ำซ้อนภายในทีม คุณสามารถใช้มุมมอง Workloadเพื่อปรับความรับผิดชอบของทีมตลอดแคมเปญได้ ในทำนองเดียวกัน มุมมองปฏิทินและแผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือภาพที่ช่วยชีวิตได้หากคุณต้องการติดตามตารางเวลาการตลาดที่แน่นหนา
เรายังแค่เริ่มต้นเท่านั้น! แพลตฟอร์มนี้มอบชุดฟังก์ชันที่ครบถ้วนสำหรับการบริหารโครงการการตลาด— ระดมความคิดกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มโดยใช้ไวท์บอร์ดหรือจัดการเอกสารการตลาดให้เป็นระเบียบภายในClickUp Docs! เชื่อมโยงแผนงานการตลาดของคุณโดยตรงกับงานต่าง ๆ ทำให้เอกสารกลยุทธ์และปฏิทินแคมเปญเป็นแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับงานประจำวันของคุณ
เริ่มต้นจัดการเส้นทางแคมเปญที่ราบรื่นด้วย ClickUp
กังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นแคมเปญใหม่หรือไม่?ด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp คุณสามารถเริ่มต้นการริเริ่มการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที! มันช่วยคุณในการกำหนดวัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญที่เฉพาะเจาะจงพร้อมเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถบรรลุได้ ClickUp มีแกลเลอรีที่เต็มไปด้วยเทมเพลตการตลาดอื่น ๆ รวมถึงตัวเลือกสำหรับบรีฟการออกแบบ แผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และแผนที่การเดินทางของลูกค้า
แดชบอร์ดแบบภาพของClickUp ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย—คุณสามารถตั้งเป้าหมายการตลาดรายเดือนหรือรายไตรมาสและสร้างวิดเจ็ตเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิดว่าลูกค้าเป้าหมายและผู้ใช้ของคุณเป็นอย่างไร
หากคุณกำลังวางแผนแคมเปญขนาดใหญ่หรือซับซ้อน เราขอแนะนำให้ใช้ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานประจำ เช่น การอัปเดตสถานะลูกค้าเป้าหมายหรือการส่งอีเมลอัตโนมัติ
ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อของ ClickUpกับเครื่องมือวิเคราะห์และ SEO อื่น ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลการตลาดทั้งหมดโดยไม่ต้องย้ายแพลตฟอร์ม คุณมีการผสานการทำงานทั้งแบบเนทีฟและแบบ API-enabled มากมาย!
ดังนั้น กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า จัดการกิจกรรมการตลาดของคุณให้เป็นระเบียบ และให้พลังของ ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- โซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดแบบครบวงจร
- การมอบหมายงานและการติดตามงาน
- เครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับการคิดค้นการออกแบบและกระบวนการ
- การจัดเก็บเอกสารทางการตลาดแบบรวมศูนย์
- รายการตรวจสอบ, ความคิดเห็น, แชทแบบเรียลไทม์, และไฟล์แนบเพื่อเพิ่มบริบทให้กับงาน
- แดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับการติดตามความก้าวหน้า
- 1,000+ แม่แบบที่ใช้งานง่ายสำหรับการตลาด,การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์, เป็นต้น
- 1,000+ ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดและการสื่อสารของพวกเขา
- การติดตามเป้าหมายด้วยClickUp Goals
- ระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ปรับแต่งได้ ด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ผู้ช่วยเขียน AIเพื่อสร้างเอกสารสรุปการตลาดและกรณีศึกษา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับขอบเขตของฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด
- แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อบริษัทเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ให้แผนการแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณลงตัวด้วย ClickUp
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าของคุณมีความต้องการที่แตกต่างกัน และการที่คุณจัดการกับพวกเขาอย่างไรมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของคุณ ไม่ว่าสินค้าจะเป็นอะไร การแบ่งกลุ่มลูกค้าสามารถปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว
ClickUp กลายเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการตลาดด้วยการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการทำงานร่วมกันและการติดตามผล รวมถึงการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนา стратегияการแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณ!
สมัครฟรีเพื่อสำรวจคุณสมบัติที่หลากหลาย!