10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Microsoft Loop ที่ทำให้การทำงานร่วมกันดูง่ายดาย

Microsoft Loop คือร้านกาแฟใกล้บ้านคุณ ☕
เพียงแค่มาพร้อมกับเพื่อน ๆ ของคุณทุกคน และคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ในขณะที่จิบเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเพียงพอ. แม้ว่า Microsoft Loop อาจไม่สามารถให้บริการเครื่องดื่มและอาหารได้ แต่มันช่วยคุณในการทำงานร่วมกันทางออนไลน์กับเพื่อนร่วมงานได้!
ด้วยการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักเรียนและธุรกิจสามารถทำงานร่วมกันในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน แต่ไม่ใช่เพียงทางเลือกเดียวที่มีอยู่! สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาและลองใช้เครื่องมืออื่นๆ ดูบ้าง—เหมือนกับการที่คุณลองร้านกาแฟหลายร้านก่อนที่จะเจอร้านโปรดของคุณ!
เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจของคุณง่ายขึ้นเราได้รวบรวม 10 อันดับทางเลือกของ Microsoft Loop ที่ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับโลจิสติกส์การทำงานร่วมกันของทีม!
Microsoft Loop คืออะไร?
Microsoft Loop เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแบ่งปันข้อมูลกับหลายคนภายใต้หลังคาเดียวกัน
สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแอป Microsoft อื่นๆ เช่น Word, Excel และ PowerPoint Presentation เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ สร้างพื้นที่ทำงานเพื่อระดมความคิด แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันในโครงการเดียวกันได้
ในความเป็นจริง คุณสามารถทำให้การคิดสร้างสรรค์ง่ายขึ้นได้ด้วย AI Copilot ของมัน เพียงแค่พิมพ์คำถามลงไป และผู้ช่วย AI จะช่วยคุณด้วยคำตอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวันทำงานของคุณ
นอกจากนี้ แถบค้นหาของแพลตฟอร์มยังช่วยให้คุณค้นหาเทมเพลตตามคำสำคัญเฉพาะ เช่นโครงร่างแคมเปญการตลาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานข้ามโปรเจกต์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือจัดการโปรเจกต์และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยรวมแล้ว Microsoft Loop ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (คล้ายกับ Notion) แต่ชุดฟีเจอร์ของมันอาจไม่เหมาะกับทุกคนผู้ใช้บางคนพบว่ามันมีฟีเจอร์ที่คล้ายกับคู่แข่งที่มีอยู่แล้วและเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่โดดเด่นมากพอที่จะทำให้พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Microsoft Loop?
พิจารณาคุณลักษณะเหล่านี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเลือกทางเลือกของ Microsoft Loop ของคุณ:
- แม่แบบโครงการ: ค้นหาทางเลือกของ Microsoft Loop ที่ให้การช่วยเหลือโครงการได้อย่างง่ายดายผ่านแม่แบบคุณภาพสูงสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- การทำงานร่วมกันออนไลน์: หนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดของ Microsoft Loop คือการตั้งค่าผู้ใช้ให้อยู่บนแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และมีการสื่อสารที่ราบรื่น เป็นเรื่องธรรมดาที่จะคาดหวังว่าทางเลือกอื่นจะมีฟีเจอร์สำหรับการสร้างร่วมกัน เช่น กระทู้แสดงความคิดเห็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล และการแท็กผู้ใช้
- การสนับสนุนโดย AI: ในยุคปัจจุบันนี้ คุณไม่สามารถมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันได้หากไม่มี AI! ค้นหาทางเลือกที่มีการสนับสนุนโดย AI สำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียนและการระดมความคิด
- ความเข้ากันได้: การมีเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ ไม่ใช่แค่จำกัดเฉพาะ Windows หรือ MacOS (เช่น Microsoft Teams หรือ Google Docs) เป็นเรื่องที่ดี
- การผสานการทำงาน: การเลือกใช้เครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ และลดการสลับไปมาในการจัดการโครงการนั้นไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเลย
- การจัดการเอกสาร: มองหาโซลูชันที่ช่วยให้คุณแก้ไขและจัดการเอกสารทั้งหมดสำหรับโครงการของคุณในที่เดียว ทำให้คุณติดตามได้ง่ายขึ้น!
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Microsoft Loop เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีม
จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น เราได้คัดสรรรายการทางเลือกของ Microsoft Loop จำนวน 10 รายการที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที ลองดูคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละตัวเลือกเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด! ❤️
1.คลิกอัพ
คุณไม่สามารถพูดถึงการทำงานร่วมกันในยุคปัจจุบันได้หากไม่มี ClickUp! สร้างขึ้นสำหรับทีมที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็วซึ่งพึ่งพาการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp มอบเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในที่เดียว! ⭐
การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายเหมือนการท่องอินเทอร์เน็ต! เพียงคลิกที่อวตาร Workspace ของคุณแล้วเลือก + Workspace ใหม่ Workspace จะอยู่ที่ด้านบนของลำดับชั้นโครงการใน ClickUp และจากจุดนี้ คุณสามารถแบ่งย่อยออกเป็น Spaces, Folders, Lists และอื่นๆ ได้
ต้องการโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับการแก้ไข จัดเก็บ และจัดการเอกสารหรือไม่? ถ้าใช่ClickUp Docsคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ! คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีหน้าซ้อนและแท็กที่สามารถติดตามได้ และแก้ไขร่วมกับผู้ร่วมงานของคุณได้พร้อมกัน
ในความเป็นจริง ด้วยClickUp Live Collaboration Detection ผู้ใช้สามารถเห็นได้ว่าเมื่อใดที่สมาชิกคนอื่นกำลังพิมพ์และแก้ไขร่วมกัน ดังนั้นจึงไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน!
เราได้กล่าวถึงตัวเลือกในการใช้ClickUp AIสำหรับการเขียนและแก้ไขข้อความได้อย่างง่ายดายหรือยัง? ผู้ช่วย AI ในตัวของแพลตฟอร์มมาพร้อมกับคำสั่งเฉพาะสำหรับบทบาทมากกว่า 100 แบบ เพื่อช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น:
- การเขียนเอกสาร—เช่นไทม์ไลน์โครงการหรือสรุปเนื้อหา—จากศูนย์
- การปรับปรุงเอกสารที่มีอยู่ให้เหมาะสมในด้านไวยากรณ์และน้ำเสียง
- สรุปเนื้อหาที่ยาว
- แปลเอกสาร (รองรับมากกว่า 10 ภาษา)
การทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ห่างไกลและกระจายตัวเป็นเรื่องง่าย ด้วยมุมมองแชทของ ClickUpที่ช่วยให้สามารถแชร์ข้อมูลอัปเดตปัจจุบัน คำขอ ลิงก์ และข้อเสนอแนะภายในทีมได้อย่างสะดวก
ทีมจากหลายแผนกจะชื่นชอบแม่แบบโครงการข้ามสายงานของ ClickUpเพื่อจัดการการพึ่งพาของงาน ความคืบหน้า และการสื่อสารโดยไม่มีอุปสรรค!
สมมติว่าคุณต้องการระดมความคิดกับทีมของคุณ เพียงแค่เปิดClickUp Whiteboardsใน Workspace ของคุณ เชิญคนเข้าร่วม และใช้ความฉลาดร่วมกันของคุณให้เกิดประโยชน์ แผ่นงานมาพร้อมกับฟีเจอร์ลากและวางเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเพิ่มบริบทในการสนทนาด้วยงาน ไฟล์ เอกสาร และองค์ประกอบอื่นๆ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม
- ไวท์บอร์ดและเอกสารที่ใช้งานง่าย ช่วยเร่งกระบวนการทำงานของทีม
- จัดการและติดตามโครงการทั้งหมดในที่เดียว
- การเขียนและแก้ไขโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- 15+ มุมมองในการจัดการงานและปริมาณงาน
- มุมมองการสนทนาแบบองค์รวมที่ช่วยให้สามารถแชร์ลิงก์และฝังเนื้อหาได้
- 1,000+ แม่แบบสำหรับการจัดการโครงการ
- ความพร้อมใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อลดการสลับบริบท
- เครื่องมือตรวจสอบและสร้างแบบฟอร์มเพื่อการให้ข้อเสนอแนะและการร้องขอภายในองค์กรอย่างราบรื่น
- สลับระหว่าง Workspaces ได้ด้วยคลิกเดียวใน ClickUp 3.0
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่—แต่บทเรียนและคู่มือที่มีอยู่อย่างมากมายทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
- ควรมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมในแผนภูมิแกนต์
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. การบรรจบกัน
Confluence เป็นเครื่องมือบนเว็บที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้สามารถแบ่งปันความรู้และทำงานร่วมกันได้ สร้างหน้าเว็บที่มีชีวิตชีวาบนแพลตฟอร์มและมอบพื้นที่ให้กับทีมของคุณในการสร้างและทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ
หน้าแสดงกิจกรรมช่วยให้คุณติดตามโครงการปัจจุบันทั้งหมดและดูความคืบหน้าได้ ที่นี่คุณยังสามารถแท็กสมาชิกคนอื่นและส่งการแจ้งเตือนสำหรับข้อเสนอแนะใด ๆ ได้อีกด้วย!
การใช้การตั้งค่าสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังเนื้อหาเฉพาะได้ อีกประโยชน์หนึ่งที่คุณจะชื่นชอบคือมีเทมเพลตให้เลือกมากมาย ด้วยคลัง เทมเพลตกว่า 70 แบบ ในกว่า 10 หมวดหมู่ คุณสามารถเริ่มต้นการวางแผนโครงการและกิจกรรมการบันทึกเอกสารได้ทันที!
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอปต่าง ๆ เช่น Lucidchart, Microsoft Teams และ Google Docs หรือ Sheets
- พื้นที่และหน้าไม่จำกัด
- โครงสร้างต้นไม้เนื้อหาเพื่อจัดการโครงการหรือศูนย์ความรู้
- 70+ แม่แบบ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดเทมเพลต
- ผู้ใช้ใหม่อาจประสบปัญหาในการกำหนดค่าสิทธิ์
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: 600 ดอลลาร์/ปี
- พรีเมียม: $1,150/ปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/ 5 (3,690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/ 5 (รีวิวมากกว่า 3,180 รายการ)
3. เบสแคมป์
Basecamp ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเสมือนจริงและจัดการการนำเสนอและโครงการกลุ่มได้อย่างง่ายดาย แต่ละพื้นที่มีเครื่องมือมากมายที่อาจช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้หลายวิธี เช่นการแชร์รายการสิ่งที่ต้องทำ ตารางเวลา ไฟล์และการแจ้งเตือนการประชุม
Basecamp ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการประชุม เอกสาร และรายการตรวจสอบทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียว บนหน้าโครงการหลัก คุณสามารถพบการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุดพร้อมชื่อของสมาชิกที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณจะชื่นชอบบอร์ดคัมบังของ Basecamp อย่างแน่นอน พวกมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตั้งกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามขั้นตอนซึ่งต้องการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- มุมมองเดียวสำหรับการแชท เอกสาร และกระดานคัมบัง
- ความสามารถในการเพิ่มหรือลบเครื่องมือในพื้นที่ทำงาน
- ฟีดกิจกรรมล่าสุด
- การจัดตารางรายการและการจัดการประชุม
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- การขาดการผสานรวมอาจทำให้บางทีมไม่สนใจ
- สามารถทำได้ดีขึ้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงาน
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/ 5 (5,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/ 5 (14,330+ รีวิว)
4. อาสนะ
กำลังมองหาอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้คุณจัดการโครงการส่วนตัวและโครงการทีมธุรกิจได้อย่างมั่นใจอยู่หรือเปล่า? Asana พร้อมช่วยคุณแล้ว! ฟังก์ชันหลักของเครื่องมือนี้คือช่วยให้ธุรกิจมองเห็นความคืบหน้าของแต่ละโครงการและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
เพื่อให้การทำงานราบรื่นและรวดเร็วขึ้น ผู้จัดการสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อ รับคำแนะนำเมื่อใดก็ตามที่งานเสร็จสิ้น และต้องการการอนุมัติจากพวกเขา พวกเขายังมีตัวเลือกในการสร้างไทม์ไลน์, จุดสำคัญ, และบอร์ด และดูว่าแต่ละแผนกกำลังทำงานให้เสร็จตรงเวลาหรือไม่
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้ช่วยให้สามารถติดตามโครงการได้แบบเรียลไทม์และเฝ้าระวังความล่าช้าได้ หนึ่งในคุณสมบัติการสนับสนุนที่น่าสนใจคือความสามารถในการสร้างรายงานสำหรับงานประจำเดือนที่ยังไม่เสร็จของแต่ละแผนก!
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- มองเห็นความคืบหน้าของแต่ละโครงการด้วยหมุดหมาย, ไทม์ไลน์ และบอร์ด
- แจ้งเตือนการอนุมัติขั้นตอนการทำงานเมื่อจัดการงาน
- การติดตามโครงการอย่างง่ายดายและหน้าเว็บแบบโต้ตอบ
- รายงานประจำเดือนสำหรับความล่าช้าของงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อินเตอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- การขาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อาจลดประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/ 5 (9,520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/ 5 (12,270+ รีวิว)
5. Figma
ผ่าน Figma ทีมออกแบบสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาสู่การปฏิบัติด้วยคุณสมบัติและเครื่องมือขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของคุณด้วยซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพนี้ ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แบ่งปัน และทดสอบการออกแบบสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทคุณด้วยการมองเห็นของทีมแบบครบวงจร
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น—Figma ให้บริการการแก้ไขแบบเรียลไทม์พร้อมด้วย โหมดการสังเกต ที่ช่วยให้คุณดูหน้าจอของนักออกแบบและให้คำแนะนำได้ ผู้ใช้สามารถเสนอคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงภายในตัวแบบจำลองหรือการออกแบบได้โดยตรง
โดยใช้การควบคุมสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบสามารถมอบอำนาจให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น แก้ไข และดูได้ สำหรับผู้ที่ต้องการตัวเลือกการควบคุมเวอร์ชัน คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ผู้ใช้ทำได้อย่างง่ายดาย
ห้องสมุดสินทรัพย์ร่วมของ Figma ช่วยให้คุณสามารถมาตรฐานส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ทั่วทั้งโครงการออกแบบของคุณ
โบนัส: นี่คือทางเลือกอื่น ๆของ Figma ที่คุณสามารถตรวจสอบได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- การแก้ไขร่วมเพื่อเร่งกระบวนการออกแบบ
- โหมดการสังเกตเพื่อการร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้น
- การตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน
- ดูประวัติการแก้ไข
- คลังสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกัน
- การให้ข้อเสนอแนะที่ราบรื่นสำหรับการออกแบบหรือต้นแบบ
ข้อจำกัดของ Figma
- เวลาในการโหลดอาจช้าเป็นบางครั้ง
- การรองรับรูปแบบไฟล์ที่จำกัดอาจทำให้ทีมประสบปัญหาในการนำเข้า/ส่งออก
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรี
- Figma Professional: $12/เดือน
- การจัดองค์กร Figma: $45/เดือน
- องค์กร: $75/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/ 5 (980+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/ 5 (680+ รีวิว)
6. GatherContent
GatherContent แก้ไขปัญหาทั่วไปที่ทีมธุรกิจหลายทีมเผชิญอยู่—การจัดโครงสร้างเนื้อหา มันช่วยให้คุณเปลี่ยนจากมีช่องทางและไฟล์เอกสารจำนวนมากไปเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายที่ทุกคนในบริษัทของคุณสามารถดูโครงการปัจจุบันทั้งหมดได้
โดยใช้ตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) ผู้ใช้สามารถทำงานกับเอกสารได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์ GatherContent ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่สามารถช่วยลดเวลาในการสร้างเอกสารโครงการทุกประเภท
คุณสามารถจัดสรรงานที่เหมาะสมให้กับทีมที่เหมาะสมได้โดยใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา ซึ่งรวมถึง สิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลง, โดยใคร, และ เมื่อใด
เราขอแนะนำให้ใช้ปฏิทินเนื้อหาของ GatherContent เพื่อจัดระเบียบงานต่างๆ บนหน้าเดียวกันให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GatherContent
- รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติและกำหนดเอง
- ตัวแก้ไขแบบเห็นผลตามจริง
- เทมเพลตเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ
- การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ GatherContent
- ไม่มีคุณสมบัติมากนักที่จะปรับปรุงเนื้อหาที่เขียน
- อาจไม่สามารถให้ระดับการปรับแต่งที่สูงขึ้นสำหรับเทมเพลตเว็บ
ราคาของ GatherContent
- ขอการสาธิตเพื่อรับใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ GatherContent
- G2: 4. 3/ 5 (รีวิว 75+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/ 5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
7. คำพูดติดปาก
Quip เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รองรับการใช้งานบนมือถือและเว็บเป็นหลัก โดยเน้นการร่วมมือกันในทีมขายเป็นหลัก ทีมงานสามารถสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเอกสารและสเปรดชีตได้เป็นกลุ่ม การมองเห็นข้อมูลแบบรวมศูนย์ช่วยให้พนักงานขายสามารถทำงานร่วมกันในกระบวนการต่างๆ เช่น:
- การวางแผนบัญชี
- แผนการใกล้ชิดร่วมกัน
- หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติ
วิธีการทำงานร่วมกันนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา สำหรับเอกสารหรือสเปรดชีตที่คุณสร้าง Quip จะเพิ่มแชทของทีมเข้าไปด้วย ผลลัพธ์คือ คุณและทีมของคุณสามารถพูดคุยเรื่องเฉพาะเจาะจงและบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารได้เร็วกว่าการกลับไปกลับมาในห้องแชททั่วไปแบบเดิมๆ!
ข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ (จัดการโดย Salesforce) และได้รับการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเปลี่ยนการควบคุมการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- มุ่งเน้นที่การร่วมมือของทีมขาย
- แชทเฉพาะสำหรับเอกสารและสเปรดชีตแต่ละรายการที่สร้างขึ้น
- ข้อมูลถูกเก็บไว้บนคลาวด์อย่างปลอดภัย
- การควบคุมผู้ดูแลระบบที่สะดวก
ข้อจำกัดของ Quip
- แอปมือถืออาจมีข้อผิดพลาดในระหว่างการปิดอัตโนมัติ
- ผู้ใช้อาจไม่สามารถดูประวัติการแก้ไขของเอกสารได้ในบางครั้ง
ราคาของ Quip
- เริ่มต้น: $10/เดือน
- Quip plus: $25/เดือน
- Quip Advanced: $100/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 0/5 (1,090+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/ 5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
8. Creately
Creately ถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการผู้คนและกระบวนการต่างๆ 🌷
ด้วย Creately ทีมงานสามารถเพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันทั้งแบบเรียลไทม์และแบบไม่พร้อมกัน ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการติดตาม เช่น การติดตามเมาส์แบบเรียลไทม์ การแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ซิงค์ และการสนทนาในความคิดเห็น ทีมงานของคุณสามารถทำงานได้เสร็จเร็วกว่าที่เคย
ในฐานะซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล Creately ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยกระดับความคิดสร้างสรรค์ไปอีกขั้น นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตจำนวนมากสำหรับจัดโครงสร้างข้อมูลเชิงภาพและแผนผังต่าง ๆ ให้เลือกใช้ โดยมาพร้อมกับเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง พร้อมรูปทรงสำเร็จรูปและรูปทรงที่ออกแบบเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างแผนผังตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้ทุกคนในพื้นที่ทำงานสามารถเข้าถึงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลพร้อมพื้นที่ไม่จำกัด
- แม่แบบสำหรับการสร้างแผนผัง
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Google Workspace
- คุณสมบัติการลากและวาง
- การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ดูแลระบบ
ข้อจำกัดของ Creately
- แผนธุรกิจของมันอาจมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
- การผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานที่จำกัดทำให้ฟังก์ชันการทำงานลดลง
ราคาของ Creately
- ส่วนบุคคล: $5/เดือน
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน (อัตราคงที่)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/ 5 (1,070+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/ 5 (160+ รีวิว)
9. Conceptboard
Conceptboard เป็นซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานดิจิทัลอีกตัวหนึ่งที่เน้นการออกแบบและต้นแบบ ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด ร่วมมือกันในโครงการ และทดสอบต้นแบบได้ ด้วยกระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีขอบเขตพร้อมตัวชี้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่าใครกำลังทำการแก้ไขอะไรอยู่!
ผู้นำทีมสามารถทำให้การร่วมมือของทีมโปร่งใสได้โดยการจัดระเบียบไวท์บอร์ด, มอบและยกเลิกการเข้าถึงจากผู้ใช้, และจัดการเวอร์ชันที่ผ่านมา
ผู้ใช้สามารถใช้โน้ตติดและความคิดเห็นเพื่อฝากข้อเสนอแนะใด ๆ ให้กับนักออกแบบได้ ตราบใดที่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้บนอุปกรณ์หลายเครื่องได้ และผ่อนคลายได้เพราะข้อมูลทั้งหมดบนไวท์บอร์ดของคุณจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
สำหรับแต่ละพื้นที่ไวท์บอร์ดที่คุณแชร์ คุณจะได้รับลิงก์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การอัปโหลดหรือดาวน์โหลดเป็นเรื่องง่ายด้วยความสามารถของ Conceptboard ในการนำเข้าและส่งออกไฟล์หลายรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Conceptboard
- กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัด
- ตัวชี้แบบสด
- ระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- รองรับไฟล์หลายประเภท
ข้อจำกัดของ Conceptboard
- การสอนเบื้องต้นจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟีเจอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ
- อาจล้าหลังในแง่ของคุณสมบัติสมัยใหม่เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Conceptboard
- ฟรี
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $9.50/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Conceptboard
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
10. ความคิด
Notion ไม่ต้องการการแนะนำ! ในฐานะแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน Notionช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นโครงการต่าง ๆได้พร้อมกัน สร้างขึ้นเพื่อช่วยจัดระเบียบโครงการ วิกิ และเอกสาร Notion ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมของงานด้วยแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้
ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์บนเอกสารหรือวิกิเดียวกันได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ถูกแท็กในความคิดเห็นจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหว งานสามารถแบ่งย่อยออกเป็นบัตรภายในฐานข้อมูล ซึ่งสมาชิกสามารถใช้คำสั่ง "/" เพื่อเพิ่มตาราง รายการ สวิตช์ หัวข้อ หรือข้อความเน้นได้
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดของ Notion คือ ส่วนเสริม AI ของมัน ซึ่งจัดระเบียบฐานข้อมูลและเอกสารของคุณให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบคำถามและคำตอบที่คุณสามารถโต้ตอบได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- การนำเสนอโครงการผ่านกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
- ฐานข้อมูลและตารางที่ใช้งานง่าย
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์ภายในเอกสารเดียวกัน
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลการทำงาน
ข้อจำกัดของ Notion
- การเรียนรู้ในช่วงแรกอาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ราคาสำหรับผู้ช่วย AI อาจค่อนข้างสูง (เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เช่น ClickUp AI)
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $8 ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับแบบชำระเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณด้วย ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Loop!
ทางเลือกทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเหมาะสำหรับทีมหลากหลายประเภท เช่น นักพัฒนาแบบอไจล์ นักออกแบบ นักเขียน หรือแม้แต่ผู้จัดการ
แต่ถ้าคุณยังลังเลอยู่ลองให้ ClickUp เป็นส่วนหนึ่งของเวลาคุณดูสิ!ในฐานะแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ฟรี มันมาพร้อมกับชุดฟีเจอร์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อขจัดอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อมต่อกันได้ดี และพร้อมรับมือกับความท้าทายใดๆ! ✌️