11 bästa Asana-alternativ för marknadsföringsbyråer (2025)

Din byrå växer. Det som fungerade för ett team på fem personer passar inte riktigt för din verksamhet med 20 personer.

Asana har tagit dig hit, men nu behöver du något annat. Dessa 11 alternativ till Asana för marknadsföringsbyråer är specialiserade på de unika utmaningar du står inför.

Låt oss hitta något som växer med din ambition. 🎯

De bästa Asana-alternativen för marknadsföringsbyråer i korthet

Här är en kort jämförelse av de bästa Asana-alternativen för marknadsföringsbyråer. 👇

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning ClickUp Allt-i-ett-plattform för byråhantering för kreativ och operativ samordning Teamstorlek: Perfekt för enskilda personer, nystartade företag och större företag Anpassade arbetsflöden, AI-assistans, instrumentpaneler, dokument, tidsspårning, AI-kalender, feedbackverktyg Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Wrike Organisation av kreativa tillgångar och arbetsflöden i kundportalen Teamstorlek: Perfekt för medelstora till stora kreativa team Begäran om formulär, korrekturläsning, versionering sida vid sida, kundarbetsytor, automatiserade rapporter Gratis; betalda abonnemang från 10 dollar/månad per användare Jira Smidig kampanjgenomförande och iterativa projektuppdateringar Teamstorlek: Perfekt för tekniska marknadsföringsteam och byråer som samarbetar med utvecklare Anpassade arbetsflöden, Kanban-tavlor, kampanjautomatisering, över 30 inbyggda rapporter Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad per användare Trello Visuell uppgiftshantering och kampanjkartläggning Teamstorlek: Perfekt för redaktionella team, sociala team och innehållsteam Innehållskalendrar, anpassningsbara mallar, synkronisering med Google Drive, Power-Up-integrationer Gratis; betalda abonnemang från 6 $/månad per användare ProofHub Strukturerade kreativa granskningar och godkännanden från intressenter Teamstorlek: Perfekt för design-, innehålls- och varumärkesteam Markera feedback, godkännandeprocesser, anpassade formulär, behörighetskontroller Gratis provperiod; betalda abonnemang från 50 $/månad Teamwork Lönsamhetsuppföljning och kundfokuserad leverans Teamstorlek: Perfekt för byråer som hanterar fakturering, förskottsbetalningar och leveranser Tid-/budgetuppföljning, QuickBooks-fakturering, arbetsbelastningsplanerare, åtkomst till kundvy Gratis; betalda abonnemang från 13,99 $/månad per användare Airtable Kampanjplanering med anpassningsbara arbetsflöden och datavyer Teamstorlek: Perfekt för drift- och planeringsteam Formelfält, kampanjportaler, färgkodade kalendrar, villkorlig logik Gratis; betalda abonnemang från 24 $/månad per användare ActiveCollab Övervakning av projektlönsamhet och tidsbaserad fakturering Teamstorlek: Perfekt för finansmedvetna projektledare och tjänsteföretag Timers på uppgifter, återkommande fakturor, översikt över arbetsbelastning, varningar om scope creep Gratis; betalda abonnemang från 11 $/månad per användare Basecamp Förenklad kommunikation och central projektsynlighet Teamstorlek: Perfekt för små team och tvärfunktionella marknadsföringsgrupper Meddelandeforum, automatisk incheckning, dokumenthub, enkelhet för kunderna Gratis; betalda abonnemang från 15 USD/månad per användare Zoho Projects Marknadsföringsverksamhet kopplad till företagsövergripande arbetsflöden Teamstorlek: Perfekt för team som använder Zoho-ekosystemet Projektportaler, kostnadsuppföljning, arbetsbelastningsöversikter, Blueprint-automatiseringar Gratis; betalda abonnemang från 5 $/månad per användare

Varför välja Asana-alternativ för marknadsföringsbyråer

Asanas projektledningsprogramvara för byråer fungerar för många, men marknadsföringsbyråer behöver ofta mer skräddarsydda lösningar. Här är några skäl till varför du kanske bör leta efter något annat:

Inte marknadsföringsspecifikt: Asana saknar marknadsföringsfokuserade arbetsflöden, vilket kräver omfattande anpassning och extra verktyg för kampanjcykler, vilket leder till fragmenterade arbetsprocesser.

Ofullständig kampanjtäckning : Hanterar uppgifter bra men missar viktiga steg som ordermottagning och godkännande av tillgångar, vilket kräver separata system.

Problem med skalbarhet: När komplexiteten hos kunder och kampanjer ökar blir Asanas enkla struktur rörig, vilket minskar överskådligheten.

Ingen tidrapportering eller fakturering: Byråer som rapporterar fakturerbara timmar måste använda verktyg från tredje part eller manuella kalkylblad, eftersom Asana saknar dessa funktioner.

Begränsad rapportering: Grundläggande dashboards erbjuder inte anpassningsbara Grundläggande dashboards erbjuder inte anpassningsbara KPI:er för kampanjer och marknadsföringsbyråer , vilket hindrar insikter för flera projekt.

Saknade funktioner för kundsamarbete: Inga kundportaler eller detaljerade behörigheter skapar friktion i kommunikationen.

Svag uppgiftshierarki: Oflexibla deluppgifter och begränsad Oflexibla deluppgifter och begränsad AI-marknadsföringsautomatisering leder till manuella lösningar.

🧠 Kul fakta: Volney B. Palmer startade den första kända reklambyrån i USA. Hans ursprungliga plan var att bara sälja annonsutrymme i tidningar. Strategi, slogans och kreativa avdelningar kom mycket senare.

De bästa Asana-alternativen för marknadsföringsbyråer

Detta är våra val av de bästa Asana-alternativen för marknadsföringsbyråer. 📝

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-byråhantering)

Skapa din första uppgift i ClickUp Spåra varje kampanjresurs med ClickUp Tasks

ClickUp ger dig den struktur som Asana saknar, samtidigt som det är tillräckligt flexibelt för att passa din byrås arbetssätt.

Till att börja med fungerar ClickUps projektledningsprogramvara som din byrås operativa ryggrad. Och när du integrerar ClickUps marknadsföringslösning och ClickUp Creative Agency Software får du tillgång till specialiserade arbetsflöden som är utformade specifikt för marknadsföringsverksamhet.

Håll kampanjerna igång

Anta att din byrå arbetar med en full-funnel-kampanj för ett konsumentteknikvarumärke – organiska inlägg, betalda annonser, e-postutskick och landningssidor som alla lanseras under sex veckor.

Du börjar med att skapa en mapp för kampanjen. I den använder du ClickUp Tasks för att skapa detaljerade leverabler för varje tillgång: en för Instagram-karusellen, en för lanseringsmejlet och en för videoannonsen.

Varje uppgift tilldelas rätt teammedlem tillsammans med deadlines, kreativa briefs och deluppgifter för överlämningar.

För att alla ska vara synkroniserade med framstegen definierar du dina egna anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp: ”Briefing”, ”Utkast pågår”, ”Intern granskning”, ”Kundgranskning” och ”Slutgiltigt godkännande”. Dessa återspeglar de faktiska steg som din byrå följer.

Samtidigt lägger du till ClickUp Custom Fields till varje uppgift så att ditt team enkelt kan dela upp och filtrera arbetet. Ange leveranskanal, målgruppstyp, format och kampanjprioritet.

Så om din strateg vill se alla högprioriterade tillgångar för betalda medier som ska publiceras nästa vecka kan de filtrera vyn på några sekunder.

Se allt i realtid

Övervaka kampanjens framsteg med ClickUp Dashboards

Dina operativa data omvandlas till strategiska insikter genom ClickUp Dashboards. Dessa visuella kommandocentraler visar information i realtid om teamets kapacitet, projektets deadlines och kampanjens resultat för alla dina kunder.

Du kan också skapa privata kundinriktade instrumentpaneler som visar live-framsteg för leveranser, deadlines och hinder utan att avslöja interna anteckningar eller detaljer på produktionsnivå.

Arbeta snabbare med AI

Arbeta med ClickUp Brain för kampanjplanering

ClickUp Brain är plattformens inbyggda AI-motor som hjälper ditt team att planera, skriva och sammanfatta utan att tappa fart.

Anta att din byrå planerar en Black Friday-kampanj för en e-handelskund. Strategen öppnar ett ClickUp Doc för att skissa på kampanjens struktur. De skriver en kort prompt som "Black Friday-kampanjplan för hudvårdsmärke". ClickUp Brain föreslår en kampanjplan uppdelad efter kanaler – e-post, betalda sociala medier, landningssidor och influencersamarbeten – tillsammans med viktiga budskap och leveransformat.

Om din kreativa ledare under produktionsfasen vill veta vad som fortfarande väntar på granskning eller var feedbacken är blockerad, kan AI-marknadsföringsverktyget sammanfatta de senaste kommentarerna för alla uppgifter med ett enda klick.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter

Ställ in triggers för ClickUp Automation i ditt arbetsområde

ClickUp Automation hanterar alla tråkiga projektstatusuppdateringar, uppgiftsändringar och påminnelser som tar upp ditt teams tid under kampanjer.

När en uppgift flyttas till "Kundgranskning" kan en automatisering till exempel automatiskt tagga kundansvarig, ange en deadline för feedback och omfördela uppgiften om deadlinen inte hålls.

Kom igång med mallar för byråer

Få gratis mall Starta och hantera kreativa kampanjer med hjälp av ClickUp Marketing Agency Template.

ClickUp Marketing Agency Template är utvecklad för byråer som hanterar kampanjcykler för flera kunder. Den innehåller listor för kreativa förfrågningar, fördefinierade anpassade uppgiftsstatusar för granskningsflöden och anpassade fält för plattform och format.

Mallen innehåller också vyer som Kontraktstidslinjer och Kontoöversikter, vilket ger dig omedelbar översikt.

Om du också hanterar retainers eller kundoperationer vid sidan av kreativa leveranser, hjälper ClickUp Agency Management Template dig att komma igång snabbare.

ClickUps bästa funktioner

ClickUps begränsningar

Utan noggrann konfiguration är det lätt att missa viktiga uppdateringar eller översvämmas av irrelevanta pingar.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna Reddit-recension säger egentligen allt:

Vi har kört vår byrå på ClickUp i ungefär ett halvår nu, och ärligt talat har det förändrat vårt sätt att arbeta på sätt som jag inte hade förväntat mig. Först var jag skeptisk till alla extrafunktioner, men de har vuxit på mig. […] Deras Docs-system har diskret ersatt det mesta av vårt arbete i Google Docs. Allt flyter bättre när vår dokumentation finns på samma plats som våra projekt. Teamet anpassade sig till det snabbare än jag trodde. Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från några tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller börja skriva ett utkast. Det är inte perfekt, men hjälpsamt när jag är överhopad med arbete. […] Som med allt annat tog det lite tid att vänja sig, och det finns fortfarande stunder när det känns lite klumpigt. Men när jag ser tillbaka på hur vi arbetade tidigare skulle jag inte vilja gå tillbaka. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Vi har kört vår byrå på ClickUp i ungefär ett halvår nu, och ärligt talat har det förändrat vårt sätt att arbeta på sätt som jag inte hade förväntat mig. Först var jag skeptisk till alla extrafunktioner, men de har vuxit på mig. […] Deras Docs-system har diskret ersatt det mesta av vårt arbete i Google Docs. Allt flyter bättre när vår dokumentation finns på samma plats som våra projekt. Teamet anpassade sig till det snabbare än jag trodde. Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från några tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller börja skriva ett utkast. Det är inte perfekt, men hjälpsamt när jag är överhopad med arbete. […] Som med allt annat tog det lite tid att vänja sig, och det finns fortfarande stunder när det känns lite klumpigt. Men när jag ser tillbaka på hur vi arbetade tidigare skulle jag inte vilja gå tillbaka. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (bäst för hantering av kreativa tillgångar)

via Wrike

Känner du den där sjunkande känslan när en kund ber om "logotypen med den blå bakgrunden" och du inser att det finns 12 versioner utspridda i olika mappar? Wrike förstår.

Detta Asana-alternativ för marknadsföringsbyråer är perfekt när du hanterar flera krävande kunder som alla har sina egna speciella sätt att göra saker på.

Ditt största problem – att få alla att vara överens om projektkraven – löses med hjälp av marknadsföringsmallar. Du behöver inte längre börja om från början varje gång du får en ny kund eller lanserar en bekant kampanjtyp.

Wrikes bästa funktioner

Skapa anpassade förfrågningsformulär som automatiskt omvandlar kundbriefar till genomförbara uppgifter.

Jämför olika versioner av kreativa tillgångar sida vid sida under godkännandeprocessen.

Skapa automatiserade digitala marknadsföringsrapporter som spårar kampanjstatistik och projektstatus utan manuellt arbete.

Dela dedikerade arbetsytor för kunder där externa medarbetare kan granska framsteg och ge feedback.

Wrikes begränsningar

Wrike erbjuder korrekturverktyg, men byråerna påpekar att upprepade granskningscykler kräver tidskrävande manuell inställning och kan göra arbetsytan rörig.

Rapportering och dashboards beskrivs ofta som otillräckliga för presentationer på hög nivå för kunder.

Tidrapporteringen i Wrike är grundläggande, klumpig och ineffektiv för rapportering av fakturerbara timmar.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (4 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (2 614 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

Här är en Reddit-användares åsikt om detta verktyg:

Jag har använt massor av PM-system och jag gillar verkligen Wrike. Inte bara för att jag är PM, utan för att alla 30 medlemmar i mitt team lätt lärde sig det och använder det dagligen. Det underlättar mitt jobb som PM avsevärt att vi har 100 % acceptans av en programvara. Det är dock ett väldigt komplext system från backend-sidan; att ställa in anpassade fält, anpassade objekttyper, skapa inlämningsformulär osv. Det kräver lite inlärning från projektledarens perspektiv, men det gör MYCKET.

Jag har använt massor av PM-system och jag gillar verkligen Wrike. Inte bara för att jag är PM, utan för att alla 30 medlemmar i mitt team lätt lärde sig det och använder det dagligen. Det underlättar mitt jobb som PM avsevärt att vi har 100 % acceptans av en programvara. Det är dock ett väldigt komplext system från backend-sidan; att ställa in anpassade fält, anpassade objekttyper, skapa inlämningsformulär osv. Det kräver lite inlärning från projektledarens perspektiv, men det gör MYCKET.

🔍 Visste du att? David Ogilvy, som ofta kallas den moderna reklamens fader, började inte sin karriär inom marknadsföring. Efter att ha lämnat Oxford utbildade han sig till kock i Paris och sålde senare AGA-spisar dörr till dörr i Skottland. Han var så duktig på det att han 1935 skrev en försäljningsmanual, som senare hyllades av Fortune som en av de bästa som någonsin skrivits.

3. Jira (bäst för agila marknadsföringsarbetsflöden)

via Atlassian

Så här är det med marknadsföringskampanjer: de förändras. Mycket. Ibland varje timme. Jira erkänner denna verklighet eftersom det är utformat för mjukvaruutveckling, där kraven förändras snabbare än modetrender.

Medan dina konkurrenter fortfarande försöker tvinga in marknadsföring i vattenfallsprocesser, kan du anpassa dig direkt. Den djupa anpassningsbarheten innebär att du kan modellera exakt hur ditt team arbetar istället för att anpassa dig till någon annans idé om "bästa praxis".

Jiras bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden som passar dina specifika marknadsföringsplaneringsprocesser och godkännandekedjor.

Visualisera kampanjens framsteg med hjälp av Kanban-tavlor eller tidslinjevyer med beroendespårning.

Automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela arbete eller flytta projekt genom godkännandesteg.

Få tillgång till över 30 olika rapporter för att spåra allt från cykeltid till teamets hastighet.

Jiras begränsningar

Teknisk komplexitet kan skrämma icke-tekniska medlemmar i marknadsföringsteamet.

Icke-tekniska användare tycker att det är tråkigt och långsamt att göra grundläggande uppdateringar; miljöerna blir ofta överbelastade med extra fält, arbetsflöden och klick.

Samarbetet med kunderna är besvärligt; det är svårt att involvera externa intressenter.

Begränsade kreativa korrekturfunktioner jämfört med designfokuserade alternativ

Jira-priser

Gratis

Standard: 8 $/månad per användare

Premium: 14 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (6 425+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (15 155+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

Direkt från en G2-recension:

Jira gör det otroligt enkelt att dela upp komplexa projekt i hanterbara berättelser och uppgifter. Jag gillar verkligen möjligheten att skapa anpassade arbetsflöden, tilldela uppgifter till teammedlemmar och följa framstegen i realtid. De visuella verktygen som Kanban- och Scrum-tavlor är särskilt användbara för att hålla ordning och se till att alla är samordnade.

Jira gör det otroligt enkelt att dela upp komplexa projekt i hanterbara berättelser och uppgifter. Jag gillar verkligen möjligheten att skapa anpassade arbetsflöden, tilldela uppgifter till teammedlemmar och följa framstegen i realtid. De visuella verktygen som Kanban- och Scrum-tavlor är särskilt användbara för att hålla ordning och se till att alla är samordnade.

🧠 Kul fakta: Den ursprungliga betydelsen av ordet "varumärke" kommer från boskap. Ranchers brände in unika märken på boskap för att ange ägarskap. Marknadsförare använde termen för att beskriva produkter som "fastnade" i konsumenternas medvetande.

4. Trello (bäst för visuell kampanjspårning)

via Trello

Leverantörer av innehållsskrivningstjänster trivs med visuell organisation som visar helheten på ett ögonblick.

Trellos kortbaserade tillvägagångssätt speglar hur redaktionsteam naturligt tänker kring innehållspipelines och kampanjflöden. Asana-alternativet fungerar särskilt bra för byråer som prioriterar enkelhet framför komplexa funktioner.

Butler-automatisering hanterar de vardagliga uppgifterna som tar upp kreativ tid, medan flera visningsalternativ gör att olika teammedlemmar kan se projekt i sitt föredragna format.

Trellos bästa funktioner

Skapa visuella innehållskalendrar som kunderna kan förstå utan förklaringar

Skapa kortmallar för återkommande kampanjer så att nya projekt startar på rätt sätt.

Anslut direkt till kundens Google Drive-mappar så att tillgångar synkroniseras utan att behöva laddas ner och laddas upp igen.

Anslut hundratals appar från tredje part via Power-Ups för att utöka projektledningsplattformens funktionalitet.

Trellos begränsningar

Saknar avancerade projektledningsfunktioner som Gantt-diagram eller resursplanering.

Ingen inbyggd tidrapportering eller detaljerade rapporteringsfunktioner

Begränsat lagringsutrymme för filer i gratis- och lägre prisplaner

Ingen tydlig hierarki, vilket begränsar översikten över kampanjerna

Trellos prissättning

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (13 695+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 620 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En G2-recensent delade med sig av följande feedback:

Jag har använt Trello i flera år och det har aldrig svikit mig – det är superenkelt att använda även för större, företagsomfattande projekt. Och det är SUPERenkelt att lära sig använda. Jag älskar att det har så många integrationer och automatiseringar – vi kunde automatisera uppgiftsfördelning, deadlines, kundleveranser och operativa justeringar inom Trello. Ärligt talat gjorde det det enkelt att hantera ett stort team och flera projekt.

Jag har använt Trello i flera år och det har aldrig svikit mig – det är superenkelt att använda även för större, företagsomfattande projekt. Och det är SUPERenkelt att lära sig använda. Jag älskar att det har så många integrationer och automatiseringar – vi kunde automatisera uppgiftsfördelning, deadlines, kundleveranser och operativa justeringar inom Trello. Ärligt talat gjorde det det enkelt att hantera ett stort team och flera projekt.

5. ProofHub (bäst för kreativa granskningsprocesser)

via ProofHub

ProofHub inser att det mesta av marknadsföringsarbetet involverar visuella element som måste godkännas av intressenter, och att e-postkedjor är där kreativiteten dör. Alternativet till Asana för marknadsföringsbyråer skapar ordning i kaoset av kreativa granskningar genom strukturerade godkännandeprocesser som faktiskt fungerar.

Det som gör det särskilt smart är hur det hanterar kundbehörigheter – det ger dem exakt vad de behöver se utan att överösa dem med funktioner som de aldrig kommer att använda.

De anpassade formulären hjälper till att fånga upp de långrandiga initiala briefarna som vanligtvis kommer i form av e-postmeddelanden som är skrivna i en ström av medvetande.

ProofHubs bästa funktioner

Ladda upp bilder och PDF-filer för markering med kommentarer och anteckningar direkt på filerna.

Styr kreativa tillgångar genom godkännandeprocesser med automatiska meddelanden till berörda parter.

Samla in kundförfrågningar genom anpassade formulär som omvandlas direkt till projektuppgifter.

Kontrollera vad kunderna kan se och göra med detaljerade behörighetsinställningar

ProofHubs begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med annan programvara för marknadsföringsbyråer

Inga avancerade verktyg för resurshantering eller kapacitetsplanering

Rapporteringsfunktionerna är grundläggande och kanske inte tillfredsställer innehållsmarknadsföringsbyråer som behöver detaljerade analyser.

ProofHub-priser

Gratis provperiod

Ultimat kontroll: 150 $/månad

Essential: 50 $/månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ProofHub?

Från en G2-recension:

Det jag gillar mest med ProofHub är hur det förenklar hanteringen av olika aspekter av innehållsmarknadsföring. Jag kan hantera allt från innehållsskapande och samarbete till korrekturläsning, allt från ett och samma ställe. När vi har fastställt kampanjmålen använder jag diskussionsforumet för att dokumentera vår plan och göra justeringar under arbetets gång. Jag gillar verkligen möjligheten att skapa anpassade arbetsflöden och hantera uppgifter med hjälp av tavelvyn. […] Möjligheten att granska och godkänna kreativa tillgångar i tid, dela feedback och hantera externa medarbetare med lätthet är en enorm fördel. Dessutom är det ett stort plus för oss att kunna samarbeta utanför organisationen utan att betala något extra.

Det jag gillar mest med ProofHub är hur det förenklar hanteringen av olika aspekter av innehållsmarknadsföring. Jag kan hantera allt från innehållsskapande och samarbete till korrekturläsning, allt från ett och samma ställe. När vi har fastställt kampanjmålen använder jag diskussionsforumet för att dokumentera vår plan och göra justeringar under arbetets gång. Jag gillar verkligen möjligheten att skapa anpassade arbetsflöden och hantera uppgifter med hjälp av tavelvyn. […] Möjligheten att granska och godkänna kreativa tillgångar i tid, dela feedback och hantera externa medarbetare med lätthet är en enorm fördel. Dessutom är det ett stort plus för oss att kunna samarbeta utanför organisationen utan att betala något extra.

6. Teamwork (bäst för kundfokuserad projektleverans)

via Teamwork

Att driva en byrå innebär att balansera mellan att hålla kunderna nöjda och upprätthålla en lönsam verksamhet. Teamwork låtsas inte att dessa mål alltid stämmer överens, men det hjälper dig att hantera båda samtidigt.

Projektledningsverktyget behandlar kundsamarbete som en förstklassig funktion snarare än en eftertanke, vilket gör en enorm skillnad när du försöker upprätthålla professionella relationer samtidigt som du håller deadlines.

De bästa funktionerna för teamwork

Spåra tid och budgetar med lönsamhetsinformation i realtid för att hålla projekten på rätt spår ekonomiskt.

Hantera teamets kapacitet och arbetsbelastning för att förhindra utbrändhet och missade deadlines.

Skapa fakturor direkt från loggade timmar och utgifter med QuickBooks-integrationen.

Ge kunderna kontrollerad åtkomst för att se milstolpar och godkänna leveranser

Begränsningar i teamarbetet

Kanban-automatisering är grundläggande och inte lätt att anpassa till komplexa migreringsarbetsflöden.

Avancerade funktioner kräver dyrare abonnemang som kan vara kostsamma för mindre byråer.

Stekigare inkomstkurva än enklare Asana-alternativ för marknadsföringsbyråer

Vissa användare rapporterar om tillfälliga prestandaproblem med stora projekt.

Priser för Teamwork

Gratis

Deliver: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: Anpassad prissättning

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 170 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (915+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamwork?

Detta kommer direkt från en Reddit-tråd:

Mitt företag använder det, jag gillar det och skulle vilja fortsätta arbeta med det i framtiden. Min erfarenhet av Jira är begränsad, men om jag måste välja mellan de två skulle jag föredra Teamwork. Många funktioner fungerar baserat på kalenderstart, förfallodatum och uppskattningar, så om din organisation kan hantera båda kommer den att få ut mest nytta av det. Uppskattningarna fungerar per timme (jag är inte säker på om detta kan konfigureras till Fibonacci eller något annat).

Mitt företag använder det, jag gillar det och skulle vilja fortsätta arbeta med det i framtiden. Min erfarenhet av Jira är begränsad, men om jag måste välja mellan de två skulle jag föredra Teamwork. Många funktioner fungerar baserat på kalenderstart, förfallodatum och uppskattningar, så om din organisation kan hantera båda kommer den att få ut mest nytta av det. Uppskattningarna fungerar per timme (jag är inte säker på om detta kan konfigureras till Fibonacci eller något annat).

💡 Proffstips: För att få din digitala marknadsföringsbyrå att växa, skapa ett "konverteringsinsiktsarkiv". Efter varje kampanj dokumenterar du vad som fungerade, vad som inte fungerade, trender i målgruppens beteende och kreativa vinklar. Med tiden blir detta en marknadsföringsplan med beprövade strategier som skärper din konkurrenskraft och ger snabbare resultat för framtida kunder.

7. Airtable (bäst för flexibel kampanjplanering)

via Airtable

Airtable tillför databaskraft till projektledning på ett sätt som Asana helt enkelt inte kan. Marknadsföringsbyråer kan skapa anpassade arbetsflöden som kopplar kampanjbudgetar till tidsplaner, spåra kreativa tillgångar genom bifogade fält och ställa in automatiserade godkännandeprocesser som är meningsfulla för kundens arbete.

Det fina är att du kan dela upp och analysera dessa sammankopplade data på otaliga sätt och få fram insikter som skulle förbli dolda i andra Asana-alternativ för marknadsföringsbyråer.

Airtables bästa funktioner

Synkronisera kampanjbudgetar med faktisk utgiftsuppföljning med hjälp av formelfält och valutaformatering.

Skapa villkorlig formatering som automatiskt markerar försenade leveranser eller budgetöverskridningar.

Skapa kundportaler genom att dela filtrerade vyer som endast visar relevant projektdata.

Planera innehållskalendrar med färgkodade kampanjfaser och automatiska påminnelser om publicering.

Airtables begränsningar

Rollbaserad åtkomst är grov; alla redaktörer kan ändra vyer eller struktur, och andra kan enkelt låsa upp låsta vyer.

Baserna fungerar som separata silos – kommentarer, automatiseringar och användare kan inte spridas över dem.

Airtable har problem med stora datamängder; databaser med mer än 50 000 poster kan bli betydligt långsammare.

Airtables prissättning

Gratis (begränsat till två användare)

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (2 985+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 185 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable?

Här är en G2-recensents åsikt:

När jag väl förstod hur Airtable kan ta enkla data och sedan filtrera dem till informationsvyer som ger dig insiktsfulla uppgifter, till exempel hur många projekt en designer har vid en given tidpunkt, hur mycket tid som går åt till redigeringar, hur många projekt som faktiskt hjälper oss att nå vårt mål – blev det en game changer. Att anpassa data så att de visar det du behöver veta är ganska enkelt när du väl har fått kläm på det.

När jag väl förstod hur Airtable kan ta enkla data och sedan filtrera dem till informationsvyer som ger dig insiktsfulla uppgifter, till exempel hur många projekt en designer har vid en given tidpunkt, hur mycket tid som går åt till redigeringar, hur många projekt som faktiskt hjälper oss att nå vårt mål – blev det en game changer. Att anpassa data så att de visar det du behöver veta är ganska enkelt när du väl har fått kläm på det.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

8. ActiveCollab (bäst för att spåra projektens lönsamhet)

via ActiveCollab

ActiveCollab åtgärdar det irriterande gapet mellan att utföra arbetet och få betalt för det.

Ditt team loggar tiden direkt på projektuppgifterna medan de samarbetar via visuella korrekturverktyg, och den spårade tiden omvandlas till professionella fakturor utan den vanliga kalkylbladsgymnastiken (du vet vad vi pratar om!).

Se projektbudgetarna skifta från grönt till rött i realtid när timmarna ackumuleras, och fånga upp scope creep innan det förstör lönsamheten.

ActiveCollabs bästa funktioner

Starta timers direkt på uppgifter för att registrera fakturerbara timmar utan att störa arbetsflödet.

Övervaka projektets lönsamhet i realtid för att upptäcka budgetöverskridningar innan de orsakar skada.

Visualisera teamets arbetsbelastning för att balansera uppgifterna och förhindra utbrändhet

Ställ in återkommande fakturor för fasta kunder med automatiska faktureringscykler

ActiveCollabs begränsningar

Vissa byråer tycker att layouten är oinspirerande eller ointuitiv.

Rapporteringsfunktionerna är grundläggande och kanske inte tillfredsställer dem som behöver detaljerad analys.

Deluppgifter hanteras dåligt, beroenden är otydliga och borttappade bilagor frustrerar användarna.

Priser för ActiveCollab

Gratis provperiod

Plus: 15 $/månad (för tre användare)

Pro: 11 $/månad per användare

Pro + Få betalt: 17 $/månad per användare

ActiveCollab-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (405+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ActiveCollab?

Här är vad en G2-recension säger om detta Asana-alternativ för marknadsföringsbyråer:

Arbetsbelastningsvyn var mycket användbar för resurshantering, och möjligheten att växla mellan kanban-vyn och listvyn var till stor hjälp. Det mest användbara med hela produkten var tidtabellerna och att användarna enkelt och snabbt kunde spåra tiden för liknande eller återkommande uppgifter.

Arbetsbelastningsvyn var mycket användbar för resurshantering, och möjligheten att växla mellan kanban-vyn och listvyn var till stor hjälp. Det mest användbara med hela produkten var tidtabellerna och att användarna enkelt och snabbt kunde spåra tiden för liknande eller återkommande uppgifter.

9. Basecamp (bäst för förenklad teamkommunikation)

via Basecamp

Medan de flesta Asana-alternativ för marknadsföringsbyråer fokuserar på PM-funktioner, tar Basecamp bort dem för att istället fokusera på att hålla alla informerade och ansvariga. Plattformen fungerar bra för byråer som drunknar i kommunikationskaos över flera kanaler.

Dina kunder kommer att älska det eftersom de kan delta på ett meningsfullt sätt utan att behöva en utbildningsmanual, och ditt team kommer att uppskatta att de inte behöver lära sig ännu ett komplicerat system.

Basecamps bästa funktioner

Samla all projektkommunikation på organiserade anslagstavlor istället för i spridda e-postmeddelanden.

Schemalägg automatiska incheckningar som uppmanar teammedlemmarna att dela uppdateringar om framstegen.

Lagra alla projektfiler och dokument på en sökbar plats med versionskontroll.

Basecamps begränsningar

Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering som Gantt-diagram eller resursplanering.

Inga mallar för tidrapportering

Begränsade anpassningsmöjligheter för arbetsflöden eller marknadsföringsbyråers projektstrukturer

Det kan kännas för enkelt för byråer som hanterar komplexa kampanjer i flera faser.

Basecamp-priser

Gratis

Plus: 15 $/månad per användare

Pro Unlimited: 299 $/månad (faktureras årligen, obegränsat antal användare)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (5 340 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (14 520+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Basecamp?

Enligt ett inlägg på Reddit:

Bytte till Basecamp för ett tag sedan för att hantera projekt för vårt marknadsföringsteam (5 personer). Övertygades av enkelheten och det rena gränssnittet. Perfekt för grundläggande uppgiftshantering och för att hålla reda på konversationer. Men så här är det: När vårt team växte och projekten blev mer komplexa började Basecamp kännas begränsande.

Bytte till Basecamp för ett tag sedan för att hantera projekt för vårt marknadsföringsteam (5 personer). Övertygades av enkelheten och det rena gränssnittet. Perfekt för grundläggande uppgiftshantering och för att hålla reda på konversationer. Men så här är det: När vårt team växte och projekten blev mer komplexa började Basecamp kännas begränsande.

💡 Proffstips: Sluta gissa vem som är redo att köpa. Genom att använda AI för leadgenerering kan du fokusera på potentiella kunder med hög köpintention genom att analysera beteendemönster i realtid. Tänk färre kalla leads, mer laserfokuserad outreach och smartare uppföljningar som faktiskt konverterar.

10. Zoho Projects (bäst för integrerade arbetsflöden)

via Zoho

Marknadsföring sker inte i ett vakuum – den är kopplad till försäljningspipelines, kundtjänstfrågor och bredare affärsverksamhet. Zoho Projects förstår denna sammanlänkade verklighet och fungerar bra med hela Zoho-ekosystemet.

Alternativet till Asana kommer till sin rätt när du behöver samordna marknadsföringsinsatser med andra affärsfunktioner utan att ständigt behöva växla mellan olika verktyg. Blueprint-arbetsflöden hjälper till att standardisera de repetitiva processer som alla byråer har men sällan dokumenterar ordentligt.

Zoho Projects bästa funktioner

Se teamets kapacitet och arbetsbelastning för att förhindra överdriven resursallokering och missade deadlines.

Spåra budgeten jämfört med faktiska utgifter med hjälp av inbyggda funktioner för utgiftsuppföljning och finansiell rapportering.

Skapa detaljerade tidrapporter som integreras med Zoho Invoice för smidiga faktureringsprocesser.

Skapa kundinriktade projektportaler där intressenter kan se framstegen utan åtkomst till backend.

Zoho Projects begränsningar

Kundportalen kräver konfiguration och kan förvirra icke-tekniska intressenter.

Begränsade kreativa korrekturläsningsfunktioner jämfört med designfokuserade Asana-alternativ för marknadsföringsbyråer.

Rapporteringsfunktionerna är grundläggande och inte lättanpassade för datahantering.

Priser för Zoho Projects

Gratis

Premium: 5 $/månad per användare

Enterprise: 10 $/månad per användare

Projects Plus: Anpassad prissättning

Zoho Projects betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (475+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (810+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Projects?

Så här uttryckte sig en Reddit-användare:

Det är ganska bra. Gränssnittet kunde behöva lite kärlek. De redesignade det precis förra året och några av ändringarna fick mig att klia mig i huvudet. Överlag är det bra och om du har Zoho One är det ett självklart val.

Det är ganska bra. Gränssnittet kunde behöva lite kärlek. De redesignade det precis förra året och några av ändringarna fick mig att klia mig i huvudet. Överlag är det bra och om du har Zoho One är det ett självklart val.

ClickUp är den uppgradering din byrå behöver

Alternativ till Asana för marknadsföringsbyråer är inte svåra att hitta, men de flesta av dem löser bara delar av problemet.

ClickUp täcker allt. Det är en app för allt som har med arbete att göra, vilket innebär att ditt team inte behöver hoppa mellan olika verktyg bara för att lansera en kampanj.

Du kan skapa anpassade arbetsflöden som matchar varje kunds process, spåra varje deadline utan extra koordinering och gå från brief till granskning utan att tappa fart.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅