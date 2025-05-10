Gratis mallar för digitala marknadsföringsrapporter för datadrivna insikter

Du går in i konferensrummet (eller loggar in på Zoom-samtalet) med hjärtat bultande som om det vore en rättegång. Juryn – din chef, kunden eller, ännu värre, ekonomiavdelningen – inleder korsförhöret.

”Hur gick kampanjen?” ”Vad är avkastningen på investeringen?” ”Varför skjuter avvisningsfrekvensen i höjden?”

Du fumlar dig igenom fem olika instrumentpaneler och mumlar om "multi-touch-attribution" som en försvarsadvokat som drar fram bevis i sista minuten. Men ärligt talat – utan en gedigen rapport faller ditt fall samman.

Lyckligtvis är arbetet inte en rättssal. Rätt mallar för digitala marknadsföringsrapporter kan hjälpa dig att presentera data, svara på svåra frågor och utveckla en starkare marknadsföringsstrategi.

Undrar du var du ska börja? Vi har listat dem i den här artikeln. Låt oss sätta igång!

💡 Proffstips: Utforma din rapport för både dataentusiaster och beslutsfattare. På så sätt får din chef snabbt det hen behöver, och analytikerna kommer inte och knackar på med frågan ”Men var är data?”.

Vad är mallar för digitala marknadsföringsrapporter?

En mall för digital marknadsföringsrapport är ett fördefinierat ramverk som hjälper företag att spåra och analysera marknadsföringskampanjer, mäta webbplatstrafik och utvärdera effektiviteten av betalda annonseringsinsatser.

Dessa mallar sammanställer prestationsdata från olika sociala medieplattformar, Google Analytics, Google Ads och e-postmarknadsföringsverktyg i en lättläst rapport.

En bra mall för marknadsföringsrapporter hjälper dig att:

Spåra viktiga prestationsindikatorer (KPI:er)

Mät konverteringsfrekvens, klickfrekvens och engagemang i sociala medier

Fatta datastödda beslut för att förfina framtida marknadsföringsstrategier

Spara tid med automatiserade rapporter

De fungerar också som mallar för målsättning, vilket eliminerar behovet av att skapa rapporter från grunden, underlättar dina framtida marknadsföringsbeslut och sparar värdefull tid för ditt marknadsföringsteam.

👀 Visste du att? År 2024 rapporterade 63 % av marknadsföringsproffsen att de hade framgång med datadrivna strategier.

Vad kännetecknar en bra mall för digital marknadsföringsrapport?

Mallar är användbara, men alla passar inte dig. Här är de element som gör en rapportmall verkligen värdefull:

Spårning av relevanta mätvärden: Mallen bör fokusera på de Mallen bör fokusera på de marknadsförings-KPI:er som överensstämmer med dina affärsmål och marknadsföringsmål, såsom konverteringsfrekvens, klickfrekvens och intäktstillväxt , snarare än ytliga mätvärden.

Visuell tydlighet: Den bör innehålla Den bör innehålla intuitiva verktyg för datavisualisering som omvandlar komplex information till lättförståeliga diagram, grafer och värmekartor för omedelbar förståelse.

Handlingsbara insikter: Mallen bör också innehålla avsnitt för handlingsbara insikter och rekommendationer för framtida strategier.

Lätt att förstå: Den ska vara lätt att förstå även för dem som inte är dataexperter.

Anpassningsbarhet: Det är en bonus att ha en mall som kan anpassas efter dina specifika marknadsföringsmål och nyckeltal.

En effektiv mall för digital marknadsföringsrapport visar inte bara siffror – den berättar en historia om dina marknadsföringsinsatser och ger praktiska insikter som underlättar beslutsfattandet.

👀 Visste du att? Endast 53 % av marknadsföringsbesluten påverkas av marknadsföringsanalyser.

15 mallar för digitala marknadsföringsrapporter

En anledning till att marknadsförare har svårt att använda data för beslutsfattande är bristande kunskap om marknadsföringsanalysprogram och rapportmallar som förenklar processen.

Men även när verktygen finns är data ofta utspridda över olika plattformar – analyser i en app, kampanjbeskrivningar i en annan, feedback från teamet gömd i Slack-trådar och resultattavlor i ett separat BI-verktyg.

Det är där ClickUp kommer in i bilden.

ClickUp samlar allt ditt arbete – och alla dina data – på ett och samma ställe. Oavsett om du spårar kampanjresultat, hanterar kreativa tillgångar eller samarbetar kring A/B-testresultat, finns allt på en och samma arbetsplats. Du kan skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera resultatmått tillsammans med projektets tidslinjer, använda färdiga rapportmallar för att förenkla analyserna och koppla dina data direkt till dina arbetsflöden så att insikterna faktiskt leder till handling.

Låt oss nu utforska några av dessa mallar som gör rapporteringen enklare och mer användbar:

1. ClickUp-mall för digital marknadsföringsrapport

Hämta gratis mall Förvandla din kampanjdataspårning till tydliga, användbara insikter med ClickUps mall för digital marknadsföringsrapport.

Som marknadsförare hanterar du flera kampanjer, initiativ och idéer samtidigt. Du behöver rapporter som inte tar evigheter att skapa, som faktiskt ger dig information och som – ärligt talat – ser bra ut. Därför har ClickUps mallbibliotek en rapport för varje marknadsföringsbehov.

Först ut: ClickUp-mallen för digital marknadsföringsrapport. Denna kan snabbt bli din favoritlösning för att spåra kampanjresultat över olika kanaler. Denna färdiga mall samlar data från flera plattformar på ett ställe och ger uppdateringar i realtid, så att du får tydliga insikter i din digitala marknadsföringsstrategi.

Använd denna mall för att:

Spåra alla viktiga mätvärden – från visningar till konverteringar – samtidigt med anpassade vyer som listvy, Gantt-diagramvy, arbetsbelastningsvy och kalendervy.

Lagra och organisera all din data i en kodfri databas

Få uppdateringar i realtid om KPI:er med ClickUp Dashboards

Samarbeta live för att skapa rapporter effektivt med ClickUp Docs.

📊 Perfekt för: Marknadsföringsteam och personer som vill ha ett snabbt, enkelt och omfattande sätt att spåra kampanjresultat över flera digitala kanaler.

2. ClickUp-mall för marknadsföringsrapport

Hämta gratis mall Skapa visuellt tilltalande rapporter som är redo att presenteras för intressenter med ClickUp-mallen för marknadsföringsrapporter.

Kommer du ihåg förra gången du lovade chefen: ”Jag ska fixa den där marknadsföringsrapporten så fort som möjligt!” Och sedan tillbringade du sex timmar med att stirra på ett tomt dokument och undra var du skulle börja.

Det är därför ClickUp-mallen för marknadsföringsrapporter finns. Den hjälper dig att spåra annonsutgifter, mäta kampanjers effektivitet, analysera kundfeedback och allt däremellan, så att du kan se helheten – och de finare detaljerna – utan att behöva bry dig om det.

Använd den som mall för Facebook-annonsrapporter, Google Ads-rapporter eller till och med e-postmarknadsföringsrapporter – den är tillräckligt mångsidig för alla användningsområden.

Så här hjälper mallen dig:

Skapa visuella presentationer för att kommunicera komplexa prestandatrender på ett överskådligt sätt med ClickUp Dashboards.

Använd ClickUps anpassade fält för att organisera rapporter efter budget, avkastning och kampanjtyp.

Tilldela ClickUp-kommentarer för att öka samarbetet och få feedback på dina rapporter.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar för att utlösa regelbundna granskningar och uppdateringar av dina marknadsföringsrapporter.

3. Mall för ClickUp Analytics-rapport

Hämta gratis mall Omvandla rådata till tydliga, genomförbara strategier med ClickUp Analytics Report Template.

ClickUp Analytics Report Template är ganska enkel. Den omvandlar råa siffror till användbara insikter, hjälper dig att visualisera komplexa datamängder, spåra KPI:er och identifiera trender.

Nu är den rätta frågan: ”Hur skiljer sig den från de rapportmallar vi diskuterade tidigare?” Jo, den här mallen är specialiserad på komplex dataanalys. Dessutom är den inte begränsad till marknadsföring utan kan användas för alla typer av analysrapportering.

Här är vad du kan göra med den:

Visualisera komplexa data med enkla men sofistikerade grafer direkt i dina ClickUp Docs.

Använd tabellvyn i ClickUp för att skapa din egen analysrapport i kalkylbladsformat. Sortera och filtrera data enkelt för att få insikter.

Spåra och visualisera viktiga datapunkter och mätvärden på ett och samma ställe med ClickUp Dashboards.

📊 Perfekt för: Dataanalytiker och marknadsförare som behöver analysera data snabbt och effektivt och presentera tydliga, användbara insikter utan att behöva hoppa mellan flera verktyg.

🎥 Är du nyfiken på hur man skapar en marknadsföringsprojektpanel i ClickUp? Vi har förklarat det för dig i denna praktiska informationsvideo!

4. ClickUp-mall för analys av sociala medier

Hämta gratis mall Spåra, analysera och optimera dina resultat på sociala medier med ClickUps mall för analys av sociala medier.

Har du någonsin publicerat något som du trodde var guld värt, bara för att möta tystnad? Marknadsföring på sociala medier kan få dig att känna dig förvirrad och undra varför ditt bästa skämt inte gick hem på festen.

ClickUp Social Media Analytics Template hjälper dig att förstå varför ditt innehåll når eller inte når din målgrupp. Det eliminerar gissningar vid spårning av dina mätvärden och gör det möjligt för dig att genomföra en grundlig granskning av sociala medier. Nu kan du äntligen fokusera på det som verkligen betyder något – att utveckla ditt varumärke och öka engagemanget.

Så här hjälper den dig:

Få detaljerade insikter om dina resultat på sociala medier med Analytics View.

Jämför prestanda mellan olika plattformar med hjälp av anpassade fält för att kategorisera alla dina viktiga mätvärden.

Håll dig uppdaterad om trender med Summary Board View för en översiktlig bild av dina framgångar.

Omvandla data till handling med ClickUp Milestones för att sätta upp tydliga mål och spåra framsteg.

📊 Perfekt för: Sociala medieansvariga och marknadsföringsteam som vill spåra, analysera och optimera sin närvaro på sociala medier på ett effektivt sätt.

🎥 Så här använder Hwke Media, en ClickUp-kund, ClickUp för att spåra det som är viktigt och få saker gjorda för sina egna kunder:

5. ClickUp-mall för kampanjspårning och analys

Hämta gratis mall Ta kontroll över kampanjens resultat och budgetar med ClickUps mall för kampanjspårning och analys.

ClickUps mall för kampanjspårning och analys hjälper dig att övervaka dina kampanjutgifter och spåra resultatet, så att du aldrig behöver undra vart dina annonspengar har tagit vägen. Från kostnadshantering till optimering av konverteringar – den här mallen ger dig insikter i realtid.

Här är varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra flera kampanjresultat samtidigt i ett enda arbetsområde.

Håll dig inom budgeten med Money Custom Fields för att spåra annonsutgifter, CPC, CPM och ROI i valfri valuta.

Beräkna automatiskt viktiga finansiella mätvärden som CTR, CPA och återstående budget med hjälp av formelfält.

Planera smartare med tidslinjevyn för kampanjscheman och tavelvyn för att hantera pågående kampanjer.

📊 Perfekt för: Marknadsförare som vill maximera kampanjernas avkastning utan att överskrida budgeten.

6. Mall för kampanjrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa övertygande och insiktsfulla rapporter i samarbete med ClickUp-kampanjrapportmallen.

Marknadsföringskampanjhantering ska inte kännas som en matematikprov. ClickUps mall för kampanjrapporter hjälper dig att berätta historien om din kampanj – inte bara slänga ut siffror på en sida.

Den är utformad för att kommunicera insikter till marknadsförare, chefer och intressenter som inte är dataexperter, vilket gör det enkelt att lyfta fram framgångar, lärdomar och nästa steg.

Så här kan du använda den:

Samla enkelt data i en enda rapport med hjälp av anpassade vyer som tabell och lista.

Visualisera KPI:er för varumärkeskännedom med anpassade fält för att behålla kontrollen över dina kampanjer.

Sätt upp tydliga prestationsmål med underordnade deluppgifter och flera ansvariga.

Förbättra samarbetet i realtid med hjälp av kommentarreaktioner

Dela enkelt insikter med hjälp av funktionen E-post i ClickUp för att hålla intressenterna informerade.

📊 Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill skapa tydliga, koncisa och insiktsfulla kampanjrapporter.

7. Mall för dataanalysrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Dokumentera din metodik och skapa tydliga, trovärdiga och reproducerbara analysrapporter med ClickUp-mallen för dataanalysrapporter.

ClickUp-mallen för dataanalys handlar om att förstå ”varför” bakom data. Och sedan se till att varje steg i analysen registreras för intressenter, forskare eller kunder.

Den hjälper dig att organisera dina resultat i en tydlig, strukturerad rapport med fokus på att dokumentera hela analysprocessen – inte bara resultaten. Mallen är utformad för att vara transparent och trovärdig, vilket gör den perfekt för projekt som kräver en detaljerad metodbeskrivning.

Använd denna mall för att:

Strukturera din dataanalys med tydliga avsnitt för sammanfattning, mål, omfattning och metodik.

Organisera komplexa datamängder med hjälp av tabellvyn, vilket gör det enklare att spåra och referera till resultat.

Tilldela uppgifter baserat på insikter med uppgifter och mål, och omvandla analysen till praktiska nästa steg.

Samarbeta i realtid med kommentarer och omnämnanden så att viktiga intressenter hålls informerade.

📊 Perfekt för: Analytiker, forskare och datadrivna team som behöver en omfattande, strukturerad dokumentation av sin analysprocess.

8. Mall för ClickUp-dataanalysresultat

Hämta gratis mall Presentera tydliga, praktiska resultat och uppnå strategiska resultat med ClickUps mall för dataanalysresultat.

Dataanalys fokuserar på att bearbeta siffror, men det som också är viktigt är vad dessa siffror betyder. ClickUps mall för dataanalysresultat handlar om resultaten.

Istället för att dokumentera varje steg samlar den in viktiga insikter, organiserar resultaten och presenterar tydliga rekommendationer som hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Så här kan du använda den:

Samla in och organisera information från olika källor för att få en fullständig bild av dina data.

Analysera data snabbt och noggrant med hjälp av Board View för visualisering.

Spåra framsteg och viktiga deadlines genom att ställa in och övervaka ClickUp Milestones.

Skriv koncisa sammanfattande rapporter med ClickUp Brain , ClickUps inbyggda AI-assistent.

Navigera i ditt arbetsområde och hitta vad du behöver på några sekunder med ClickUps Connected Search och AI Knowledge Manager.

📊 Perfekt för: Team som vill omvandla rådata till insiktsfulla åtgärder

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsutrymme, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en dubbelt så hög produktivitet med ClickUp!

9. ClickUp-mall för sociala medier-mått

Hämta gratis mall Spåra detaljerade mätvärden för att bevisa din påverkan på sociala medier med ClickUp-mallen för mätvärden för sociala medier.

När det gäller sociala medier ljuger siffrorna inte – så varför inte slippa gissningar och spåra dina resultat med ClickUps mall för mätning av sociala medier?

Oavsett om ditt mål är att övervaka engagemang, spåra följarökning eller analysera inläggens prestanda, ger denna mall dig detaljerade, datadrivna insikter för att optimera din sociala medieaktivitet. Kombinera den med verktyg för tillväxthackning så kan du identifiera och utnyttja möjligheter till viralt innehåll för ditt varumärke.

Använd denna mall för att:

Spåra viktiga mätvärden med 10 olika anpassade fält, inklusive följare, profilbesök och förstärkningsgrad.

Visualisera data över olika plattformar med tabellvyn för mätvärden.

Skapa rapporter på några sekunder med formulärvyn för mätvärdesrapporter.

Skapa uppdaterade mallar för innehållskalendrar och dela dem med ditt team för omedelbar feedback.

📊 Perfekt för: Sociala medieansvariga och marknadsföringsteam som behöver noggrann spårning över flera plattformar

10. Mall för kvartalsrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Sammanställ kvartalsresultat, sätt upp mål och samordna ditt team med ClickUps mall för kvartalsrapporter.

Det är slutet på kvartalet och plötsligt kämpar alla för att sammanställa siffror, spåra resultat och förstå ett dussin kalkylblad. Känner du igen dig?

ClickUps mall för kvartalsrapporter hjälper dig att slippa stressen i sista minuten och enkelt följa ditt teams framsteg under de senaste tre månaderna. Mallen håller allt strukturerat, organiserat och lätt att ta till sig, så att du kan fokusera på att utnyttja insikterna istället för att hantera kalkylblad.

Så här använder du den:

Spåra prestanda över avdelningarna med dedikerade vyer för ekonomi, HR och marknadsföring.

Visualisera viktiga mätvärden med anpassade fält som genomsnittliga och kvartalsvisa datapunkter.

Övervaka rapportens framsteg med hjälp av öppna och fullständiga anpassade statusar.

Få en översikt över den totala prestandan med sammanfattningsvyn.

📊 Perfekt för: Företagare och chefer som söker ett strukturerat verktyg för att granska prestationsmått och sammanfatta kvartalsresultat.

11. ClickUp SEO-rapportmall

Hämta gratis mall Spåra, visualisera och förbättra dina SEO-rankningar med ClickUp SEO-rapportmallen.

SEO-rapporter är viktiga, men att gå igenom oändliga mängder data, skärmdumpar och diagram kan vara en mardröm. ClickUp SEO-rapportmallen hjälper dig att spåra rankningar, trafik och viktiga mätvärden utan att drunkna i flikar och kalkylblad.

Oavsett om du uppdaterar kunder, presenterar för intressenter eller bara håller koll på din webbplats prestanda, håller denna mall allt på ett ställe – organiserat, automatiserat och enkelt att implementera.

Så här hjälper den dig:

Skapa tydliga, omfattande rapporter för kunder eller interna team.

Spåra viktiga mätvärden med anpassade fält som de fem viktigaste sökorden, webbplatstrafik och genererade leads.

Visualisera framstegen över tid med kvartalsrapportvyn och upptäck trender och områden som kan förbättras.

Övervaka framstegen för uppgifterna och deluppgifterna för att skapa och förbättra din SEO-strategi med ClickUp Gantt Charts.

📊 Perfekt för: SEO-specialister som söker ett strukturerat verktyg för att spåra webbplatsens prestanda och optimera sökmotorrankningen.

12. Mall för rankningsrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Spåra målnyckelord och övervaka sökresultat enkelt med ClickUp Rank Tracker Report Template.

ClickUp Rank Tracker Report Template är din kompletta lösning för att övervaka sökordsrankningar. Den gör det enkelt att visualisera trender, upptäcka möjligheter och hålla din SEO-strategi på rätt spår.

Den är helt inriktad på att spåra sökordsrankningar över tid, vilket ger dig en realtidsbild av var du står i förhållande till konkurrenterna. Istället för att gå igenom oändliga SEO-mått hjälper den här mallen dig att fokusera på SERP-prestanda och snabbt göra datadrivna justeringar.

Här är vad du kan göra med den:

Spåra sökordsrörelser, konverteringsfrekvenser och förbättringsgrader – allt på ett och samma ställe.

Få tillgång till status per kanal, övergripande analyser och kampanjvyer för att reda ut dataröran.

Undvik kaos med anpassade statusar som Klar, För granskning och Pågående för enkel spårning.

📊 Perfekt för: SEO-proffs som letar efter mallar för rankningsrapporter som effektivt spårar sökordsprestanda och genomför konkurrentanalyser.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain som ett AI-marknadsföringsverktyg med valfri ClickUp-mall för att förbättra dina marknadsföringsrapporter, effektivisera arbetsflöden och utveckla smartare digitala marknadsföringsstrategier. Förfina idéer och design för dina marknadsföringsresurser med hjälp av ClickUp Brain.

13. Mall för projektförloppsrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Förenkla kommunikationen och håll kritiska marknadsföringsprojekt på rätt spår med ClickUps mall för projektförloppsrapport.

Vad är värre än ett projekt som ligger efter i schemat? Att inte veta att det ligger efter i schemat. Det är där ClickUps mall för projektförloppsrapport kommer in.

Denna nybörjarvänliga, färdiga mall gör det otroligt enkelt att spåra projektets milstolpar och mäta prestanda. Den håller alla informerade – från teammedlemmar till intressenter – utan ändlösa e-postmeddelanden eller panik i sista minuten.

Låt oss se vad du kan göra med den här mallen:

Spåra milstolpar och marknadsförings-KPI:er i realtid med hjälp av anpassade fält för snabba insikter.

Håll dig före hinder med anpassade vyer som Gantt, arbetsbelastning och kalender.

Håll teamen samordnade med inbyggd uppgiftshantering, inklusive deluppgifter, ansvariga och prioriteringar.

Dela uppdateringar direkt med hjälp av Docs och e-post i ClickUp.

📊 Perfekt för: Chefer och team som vill förenkla kommunikationen, hålla intressenterna informerade och säkerställa effektiv marknadsföringsprojektledning.

14. ClickUp-mall för månatlig rapport om företagets status

Hämta gratis mall Övervaka dina månatliga framsteg och få användbara insikter med ClickUps mall för månatlig verksamhetsrapport.

Från att spåra intäktsökningar till att övervaka teamets produktivitet – med ClickUps mall för månatlig verksamhetsrapport kan du fatta välgrundade beslut istället för att bara gissa.

Denna mall hjälper dig att:

Visualisera viktiga mätvärden direkt med hjälp av instrumentpaneler med diagram och grafer i realtid.

Spåra prestandatrender med anpassade fält som är skräddarsydda för ditt företags behov.

Ställ in automatiska aviseringar för att hålla koll på framstegen.

Samarbeta i realtid med delade rapporter som skapas och redigeras i ClickUp Docs.

📊 Perfekt för: Företagare och chefer som behöver en mall för månatliga marknadsföringsrapporter för att förfina sina strategier för kundförvärv och den övergripande inriktningen för sin verksamhet.

Vårt projekt har många uppgifter. Innan vi började använda ClickUp använde vi Google Sheets, men det fanns många problem med det. Om jag hade fler än två projekt var jag tvungen att skapa en fil för varje team. Dessutom tog det mycket tid att skapa en Google Sheet-mall från grunden. När jag bytte till ClickUp löstes dessa problem.

Vårt projekt har många uppgifter. Innan vi började använda ClickUp använde vi Google Sheets, men det fanns många problem med det. Om jag hade fler än två projekt var jag tvungen att skapa en fil för varje team. Dessutom tog det mycket tid att skapa en Google Sheet-mall från grunden. När jag bytte till ClickUp löstes dessa problem.

15. Google Analytics 4 Looker Studio-mall av Porter

via Porter

Händer det att du stirrar på din Google Analytics 4-instrumentpanel, fruktar en förestående huvudvärk och hoppas att siffrorna bara ska förklara sig själva? Det behöver du inte längre.

Porter's Google Analytics 4 Looker Studio-mall omvandlar rådata till tydliga, lättillgängliga rapporter.

Nu slipper du klicka mellan flikar i evigheter eller drunkna i diagram. Med färdiga instrumentpaneler får du de insikter du behöver på nolltid.

Här är varför den här mallen fungerar:

Få en fullständig bild med historiska data från alla tider.

Anpassa diagram med 100 % flexibilitet och white label-alternativ.

Automatisera rapporteringsprocessen med schemalagda e-postaviseringar och enkla delningsalternativ.

Filtrera data efter kampanj, målgrupp och trafikkälla.

📊 Perfekt för: Marknadsföringsteam och byråer som snabbt och professionellt behöver visualisera data från Google Analytics 4 för att fatta välgrundade beslut och skapa rapporter till kunderna.

🧠 Kul fakta: Google Analytics var nära att aldrig bli verklighet. 2005 förvärvade Google Urchin, ett webbanalysföretag, och omvandlade det till det Google Analytics vi känner idag. Utan detta förvärv skulle marknadsförare kanske fortfarande brottas med klumpiga verktyg för datarapportering.

Förvandla marknadsföringskaos till viktiga mätvärden med ClickUp!

Oavsett om du behöver en mall för webbanalysrapporter eller en mall för innehållsmarknadsföringsrapporter, hjälper dessa rapporter dig att fatta smartare beslut och ta fram starkare strategier. De är din vägkarta till större framgångar inom digital marknadsföring. Men vem har tid att skapa dem från grunden?

ClickUp för marknadsföringsteam gör det åt dig! Skapa rapporter direkt, automatisera datainsamlingen och samarbeta enkelt – samtidigt som du håller ditt arbetsflöde lika smidigt som din mest framgångsrika kampanj.

Varför kämpa med kalkylblad när ClickUp kan sköta det tunga arbetet? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!