KPI:er för varumärkeskännedom: Maximera din marknadsföringspåverkan

I centrum för alla marknadsföringskampanjer och initiativ ligger ambitionen att göra varumärket, dess produkter och tjänster mer kända för målgruppen. Kännedom är det första steget mot varumärkets framgång.

Har du någonsin bläddrat igenom sociala medier och omedvetet känt igen ett varumärke i en annons, även om du inte var helt uppmärksam? Det är varumärkeskännedom i praktiken!

Vad är varumärkeskännedom?

Varumärkeskännedom avser hur välkänd och igenkännlig ett visst varumärke är för konsumenterna. Det mäter i vilken utsträckning konsumenterna kan komma ihåg eller känna igen ett varumärke och associera det med dess produkter eller tjänster. Ju mer bekanta människor är med ditt varumärke, desto mer sannolikt är det att de tänker på dig när de behöver något som du erbjuder.

Hur bygger man varumärkeskännedom?

Varumärkeskännedom uppnås vanligtvis genom konsekventa marknadsföringsinsatser och varumärkesreklam i olika kanaler, såsom reklam, sociala medier, sponsring, produktplacering och annan marknadskommunikation. Det hjälper till att etablera ett varumärkes identitet, bygger kundlojalitet och differentierar det från konkurrenter på en konkurrensutsatt marknad.

Att bygga varumärkeskännedom handlar inte om en engångsannons eller en catchy jingle (även om det kan hjälpa!). Det handlar om att konsekvent exponera ditt varumärke för människor via olika kanaler, som sociala medier, reklam eller till och med sponsring av evenemang.

Målet är att bli ett bekant ansikte (eller logotyp) i mängden. I slutändan kan en stark varumärkeskännedom leda till ökad försäljning, marknadsandelar och långsiktigt varumärkeskapital.

Vill du mäta varumärkeskännedom? Det är svårt att mäta varumärkeskännedom på grund av subjektivitet, flera kontaktpunkter, utmanande datainsamling och förändrat kundbeteende. Det är här KPI:er för varumärkeskännedom kommer in i bilden.

I det här blogginlägget undersöker vi beprövade KPI:er som hjälper dig att mäta varumärkeskännedom och övervinna utmaningar.

Fördelarna med att spåra KPI:er för varumärkeskännedom

KPI:er för varumärkeskännedom avgör om varumärket tilltalar målgruppen eller inte.

De viktigaste fördelarna med att spåra viktiga mått på varumärkeskännedom är bland annat:

Analysera kampanjens effektivitet : Rätt mätvärden för varumärkeskännedom ger insikt i marknadsföringskampanjens effektivitet genom att kvantifiera resultaten.

Mäta räckvidd och engagemang : KPI:erna hjälper till att mäta ditt varumärkes räckvidd och engagemang över olika marknadsföringskanaler och plattformar och samla in kundernas uppfattning genom en undersökning om varumärkeskännedom.

Jämföra konkurrenskraftig prestanda : Utvärdera varumärkets prestanda jämfört med konkurrenterna och ta fram relevanta : Utvärdera varumärkets prestanda jämfört med konkurrenterna och ta fram relevanta tillväxtmarknadsföringsstrategier för att öka varumärkeskännedomen.

Benchmarkprestanda : Mätbara mål och riktmärken hjälper till att jämföra kampanjprestanda och identifiera luckor i resultatet.

Mäta avkastningen på investeringen: Marknadsföringskampanjer kostar pengar, och KPI:erna hjälper till att mäta avkastningen på investeringen från olika varumärkeskännedomskampanjer.

Driva kontinuerlig förbättring: Att regelbundet följa upp varumärkets kännedom främjar en kultur av kontinuerlig förbättring med värdefulla insikter och strategiska förfiningar.

Exempel på nyckeltal (KPI) för varumärkeskännedom

Det finns flera KPI:er för projektledning och varumärkeskännedom som är inriktade på olika mått, men alla uppfyller inte ditt syfte. Av olika KPI:er har vi handplockat de 8 bästa med bevisade fördelar för de flesta marknadsföringsteam. Dyk in när vi tittar på varje KPI med exempel.

1. Omnämnanden av varumärket

Som namnet antyder avser varumärkesomnämnanden omnämnanden av ditt varumärke på olika plattformar, inklusive sociala medier, nyhetswebbplatser, onlineforum och bloggar. Denna KPI för varumärkeskännedom mäter intresset för ditt varumärke, hur mycket människor pratar om det och vad de säger.

Du kan mäta detta mått på flera sätt: det totala antalet omnämnanden av varumärket, omnämnanden av en viss produkt eller tjänst som du erbjuder, den sociala räckvidden för varje kanal, antalet personer som gick med i din online-community under en period, räckvidden för influencer-marknadsföringskampanjer och hashtag-prestanda.

Ju fler omnämnanden, räckvidd och engagemang varumärket har, desto högre är ditt varumärkes igenkänningsgrad.

Du kan också utvidga denna mätvärde för att få insikt i din konkurrensfördel. Använd mätvärdet share of voice för att bedöma hur många varumärkesomnämnanden dina konkurrenter har och mäta din position på marknaden.

2. Engagemang i sociala medier

Gillanden, kommentarer, retweets och delningar är några av de mått du kan använda för att mäta engagemanget på sociala medier.

Ta till exempel ett inlägg du gjorde på en av de sociala medieapparna. Visningen var 1000 visningar, men gillamarkeringarna och kommentarerna var bara 50. Detta tyder på att ditt innehåll kunde vara mer engagerande.

Dessutom är kommentarer ett utmärkt sätt att mäta hur kunderna känner för ditt varumärke.

De flesta sociala medieapplikationer erbjuder analyser för att få insikt i engagemanget, men för andra kan du behöva använda externa KPI-verktyg. Dessa verktyg visar direkt hur framgångsrik du är när det gäller att engagera målgruppen och om de stannar upp för att titta på vad du har att visa/säga.

3. Synlighet i sökmotorer

Sökmotorernas synlighet visar din webbplats ranking på Google.

Ju högre din webbplats rankas på sökmotorernas resultatsidor (SERP), desto bättre blir varumärkeskännedomen. Viktiga faktorer är bland annat sökords synlighet, auktoritetspoäng, sökvolym för varumärket och organisk trafik.

Fokusera på att justera och förbättra din SEO-strategi om du inte rankas för varumärkesspecifika sökord. Genom att använda sökmotorverktyg kan du också utvärdera trafiken för varumärkesspecifika sökvolymer.

4. Kundundersökningar och recensioner

Det räcker inte att lägga grunden för engagemang och medvetenhet. Det är lika viktigt att hålla kunderna nöjda och främja en positiv varumärkesimage. Genomför undersökningar om varumärkeskännedom för att utvärdera kundnöjdhet och kundupplevelse.

Du kan också spåra ditt betyg på plattformar som Yelp och Google för att förstå vad kunderna säger om dig och identifiera områden som kan förbättras.

Net Promoter Score (NPS), som mäter kundlojaliteten och hur sannolikt det är att de rekommenderar ditt varumärke till andra. Skapa en Beräkna dessutom, som mäter kundlojaliteten och hur sannolikt det är att de rekommenderar ditt varumärke till andra. Skapa en ledningspanel och sätt upp mål för andelen positiva recensioner.

Slutligen räcker det med en enkel undersökning av vad som kommer att tänka på när en kund tänker på en viss produktkategori för att få en uppfattning om ditt varumärkes kännedom.

5. Influencers påverkan

Influencer-marknaden har vuxit enormt under de senaste åren – från 1,7 miljarder dollar 2016 till hela 16,4 miljarder dollar 2022. Den förväntas växa ännu mer, med en prognostiserad marknadsstorlek på 24 miljarder dollar i slutet av 2024.

Influencers är idag en av de mest populära katalysatorerna för att öka varumärkeskännedomen. Att mäta effekten av influencer-marknadsföring hjälper dig dock att förstå deras roll och förfina din marknadsföringsstrategi för bästa resultat.

Använd rapporteringsverktyg för att spåra mätvärden som ökningen av följare och influencers engagemang. Skapa riktmärken, inklusive influencers engagemang, webbplatstrafik baserad på influencers inlägg och avkastningen på influencerkampanjen, för att mäta och öka varumärkeskännedomen.

6. Webbtrafik

Webbtrafik anger antalet personer som besöker och visas på din webbplats. Det motsvarar antalet besökare eller kundtrafik i en fysisk butik. Här är de viktigaste KPI:erna att spåra direkt trafik, sidvisningar, avvisningsfrekvens, tid som tillbringas på webbplatsen samt nya och gamla besökare.

Tillsammans hjälper dessa KPI:er dig att förstå hur väl din webbplats presterar och om du kan tillfredsställa den kund som en gång hamnar på din webbplats.

När du har bedömt din nuvarande prestanda med hjälp av dessa mått, sätt upp mål för att följa din tillväxt. Arbeta med att ta fram effektiva strategier för varumärkeskännedom om du har en hög avvisningsfrekvens.

7. Målgruppens uppfattning

Målgruppens uppfattning är i huvudsak vad dina potentiella kunder tycker om dina produkter och tjänster. Om de är nöjda eller inte avgör om du lyckas attrahera nya kunder och upprätthålla en sund relation med de befintliga.

Denna KPI för varumärkeskännedom inkluderar också vad din målgrupp tycker om dina konkurrenter och om de föredrar deras produkter framför dina. Med en djupare förståelse för dina kunders känslor kan du forma dina tjänster och produkter och arbeta med eventuella negativa uppfattningar.

Emotionell koppling till varumärket, kundundersökningar, interaktion på sociala medier och recensioner hjälper till att förstå målgruppens uppfattning. Denna KPI avslöjar om du har en god varumärkeskännedom.

8. Varumärkespositionering och budskap

Varumärkespositionering avser den särskiljande faktor som gör dig annorlunda än andra, och varumärkesbudskap är hur du kommunicerar denna skillnad. I centrum för en stark varumärkespositionering och ett starkt varumärkesbudskap står varumärkets värderingar och vision, som ger det en fördel framför konkurrenterna.

Enkäter, intervjuer och varumärkesengagemang online hjälper till att bedöma ett varumärkes unika positionering. Om du inte får bra feedback från dessa källor kan det vara dags att uppdatera ditt varumärkesbudskap och positionering, testa mer och utvecklas tills du når kunden.

Minska integritetsfarhågorna samtidigt som du mäter varumärkeskännedomen

När man mäter viktiga mått på varumärkeskännedom är det viktigt att hitta en balans mellan att samla in värdefull information och respektera kundernas integritet.

Kunder kan vara ovilliga att engagera sig i ett varumärke eller fylla i enkäter och ge feedback om de är rädda för att varumärket ska använda deras information på ett olämpligt sätt.

Här är några enkla sätt att minska integritetsproblemen när du mäter varumärkeskännedom:

Transparent datainsamling : Det bästa och viktigaste sättet att samla in data är att välja transparent datainsamling. Informera kunderna om hur deras data används och ge dem möjlighet att välja om de vill delta.

Anonym datainsamling : Företag kan använda anonym datainsamling och använda aggregerade data för att skydda kunddata från att exponeras.

Kryptering : Ett annat sätt att säkerställa att kunddata förblir säkra är att kryptera dem och införa åtkomstkontroller.

Krav på efterlevnad: Slutligen, följ kraven på efterlevnad, såsom GDPR och CCPA, för att bygga förtroende och trovärdighet hos kunderna.

Genom att införliva dessa metoder kan du effektivt mäta och initiera en ökad varumärkeskännedom samtidigt som du odlar förtroende.

Spåra KPI:er för varumärkeskännedom

Nu när du vet allt om de viktigaste mätvärdena för varumärkeskännedom, följer här en steg-för-steg-guide för att bättre kunna spåra dem:

1. Rådgör med teammedlemmarna

Varumärkeskännedom är ett samarbete som spårar ett teams olika insatser för att uppnå ett gemensamt mål. Därför är det första steget en grundlig konsultation med teammedlemmarna för att identifiera alla marknadsföringsinsatser som teamet gjort, sätta upp gemensamma mål och skapa riktmärken. Att ta emot input från teamet bidrar till att höja moralen och engagemanget.

Du kan hålla en brainstorming-session för att identifiera alla marknadsföringsinsatser som ditt team redan genomför och vad du ännu inte har provat. Till exempel kan utvecklare föreslå att man skapar blogginlägg som visar produktens tekniska förmåga, medan kundsupportteamet kan rekommendera användarrecensioner för sociala medier. Detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt säkerställer en väl avvägd strategi.

2. Definiera KPI:er och andra mätvärden

Efter konsultationen är nästa steg att definiera KPI:erna. Välj de mest relevanta KPI:erna som stämmer överens med dina marknadsföringsmål och bestäm från vilka vinklar du ska mäta dem. Gör dessutom dessa KPI:er synliga för teamet med projektstatusrapporter. Att definiera KPI:erna håller teamet fokuserat och synkroniserat för att arbeta mot ett gemensamt mål.

Låt oss säga att ditt mål är att öka trafiken till webbplatsen med 20 %. Performance marketing-teamet kan föreslå att man skapar riktade annonser på sociala medier för att uppnå en klickfrekvens (CTR) på 5 %. Innehålls- och SEO-teamet kan däremot arbeta med att optimera befintliga blogginlägg för att hamna bland de tre bästa resultaten i sökmotorerna. Genom att fastställa dessa KPI:er bidrar alla till att uppnå det gemensamma målet.

3. Bestäm och koppla samman datakällor

Den sista pusselbiten är att fastställa lämpliga källor för att mäta KPI:erna.

Välj till exempel om du vill genomföra en undersökning, titta på engagemanget på onlineplattformen eller ha en feedbacksession för att mäta KPI:erna. Detta steg hjälper dig att fastställa kvantifierbara mått för att spåra dina framsteg med hjälp av programvara och rapporteringsverktyg för kunder.

Använd ett rapporteringsverktyg som ClickUp för att förenkla spårningen av KPI:er.

Skapa en ClickUp-instrumentpanel som består av alla KPI:er du vill spåra, samla in och analysera data samt kommunicera med teamet – allt på ett och samma ställe.

Övervaka alla dina KPI:er genom ClickUp Dashboards

Så här kan instrumentpanelen vara till nytta:

Anpassade statusar och fält: Du kan skapa KPI:er med anpassade statusar som Slutförd, Avvikelse, På rätt spår, Ej påbörjad och Risk. Detta ger en snabb överblick över framstegen för varje KPI och de områden som behöver uppmärksammas.

Projektledningsverktyg: Taggning, Taggning, tidsspårning i ClickUp ClickUps e-postintegration och automatiseringar bidrar till en effektivare KPI-spårning inom ditt befintliga arbetsflöde.

Realtidsdata: Dashboards ger central tillgång till datakällor i realtid, vilket hjälper dig att upptäcka trender och flaskhalsar och få en övergripande bild av ditt företags aktiviteter. Detta möjliggör datadrivna beslut för kurskorrigeringar när det behövs.

Överskådlighet: De är utformade för att snabbt kunna skummas igenom för att förstå de viktigaste insikterna, vilket säkerställer tydlig kommunikation och samordning inom teamet när det gäller målen för varumärkeskännedom.

Du kan också använda ClickUp Goals för att tilldela specifika uppgifter till varje teammedlem och spåra dem visuellt. Detta främjar samarbete och säkerställer att alla bidrar till att uppnå målen för varumärkeskännedom.

Spåra KPI:er och samarbeta med ditt team genom ClickUp Goals

Så här kan det hjälpa:

Definiera tydliga mål: Börja med att sätta upp tydliga, mätbara och uppnåbara mål i ClickUp. Detta säkerställer att alla förstår vad de arbetar mot.

Identifiera mätvärden: Bestäm vilka mätvärden som ska användas för att mäta framstegen mot dessa mål. Vanliga mätvärden är kundnöjdhet, webbplatstrafik, kostnad per förvärv och konverteringsfrekvens.

Progress tracking: Progress (Auto) Custom Field är en förloppsindikator som automatiskt spårar slutförandet av deluppgifter, checklistor och tilldelade kommentarer, vilket ger en visuell representation av framstegen.

Uppgiftsorganisation: Organisera uppgifter för varje mål eller OKR, tilldela dem till individer eller team, ange förfallodatum och anpassa för ytterligare detaljer.

Anpassade statusar: Skapa anpassade statusar för att hålla koll på framstegen för varje KPI och OKR, till exempel Slutfört, Avvikelse, På rätt spår, Inte påbörjat och Riskerar att misslyckas.

Dashboard-vyer: Använd Dashboard för att spåra flera KPI:er samtidigt och säkerställa att du är på rätt väg att nå dina mål med lättlästa bilder.

Relationer: Koppla samman olika OKR:er inom din arbetsyta med hjälp av uppgiftsrelationer, som kan koppla samman uppgifter på teamnivå till större OKR:er på företags- eller avdelningsnivå.

Dessutom kommer ClickUp KPI-mallen att tillgodose alla dina behov av KPI-spårning.

Ladda ner denna mall Spåra framgångsmätvärden och uppnå OKR med ClickUps KPI-mall

Dess viktigaste funktioner låter dig:

Spåra KPI:ers prestanda med lättlästa bilder

Identifiera områden som behöver förbättras

Utvärdera kontinuerligt framstegen kring affärsmål och målsättningar

Använd anpassade statusar som Slutfört, Avvikelse, På rätt spår, Ej påbörjat och Risk för att hålla alla intressenter uppdaterade.

Förbättra KPI-spårningen med projektledningsverktyg som taggning, tidsregistrering, ClickUp Automation och mycket mer.

Med sin systematiserade funktion och tillgång till flera verktyg blir det enkelt att spåra KPI:er för varumärkeskännedom med ClickUp Marketing Project Management-verktyget.

Planera, samarbeta och genomför dina marknadsföringsplaner genom ClickUps plattform för marknadsföringsprojektledning.

Så här gör du:

Använd olika ClickUp-vyer , inklusive Sammanfattning, Avdelnings-OKR, Framsteg och Tidslinje, för att samordna avdelningsmål och övervaka framsteg. Dessa vyer erbjuder en visuell representation av KPI-milstolpar och underlättar spårningen av varumärkeskännedom över tid.

Utnyttja rapporterings- och analysfunktioner för att få insikter om ditt varumärkes ökade kännedom, identifiera trender och fatta datadrivna beslut för förbättrad prestanda.

Accelerera dina marknadsföringsinitiativ och innehållsutveckling med ClickUp Brains AI-skrivförmåga. Brainstorma innovativa kampanjkoncept, skapa detaljerade innehållsplaner, skriv hela blogginlägg, utarbeta fallstudier och skriv e-postmeddelanden på några minuter, om inte sekunder.

Säkerställ ett sammanhängande teamarbete från idé till genomförande. Underlätta ett smidigt samarbete genom ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards , som låter flera teammedlemmar skapa och redigera projekt tillsammans, vilket upprätthåller perfekt samordning och kommunikation inom teamet under hela projektets livscykel.

Spåra och förbättra varumärkeskännedomen med rätt KPI:er

Varumärkeskännedom är det första steget mot effektiv varumärkeshantering. Först när människor pratar om dig har du skapat något som verkligen betyder något. Och utan KPI-spårning kommer du inte att kunna peka ut vad som är fel.

Med avancerad Google Analytics, övervakning i realtid, personaliserade mätvärden och integritetsfokuserade metoder förväntas spårningen av varumärkeskännedom bli smidigare och effektivare med tiden.

ClickUp Dashboards levererar realtidsdata, kristallklara visualiseringar och anpassad spårning – de perfekta verktygen för att identifiera möjligheter och korrigera kursen när det behövs. Dessutom säkerställer dess projektledningsfunktioner att dina insatser för att öka varumärkeskännedomen blir en väloljad maskin.

Varumärkets verkliga genomslagskraft kommer från att det pratas om, minns och väljs. Ta därför kontroll över ditt varumärkes berättelse med ClickUp och se hur varumärkeskännedomen ökar.

Registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är KPI för varumärkeskännedom?

KPI:er för varumärkeskännedom mäter varumärkets synlighet och sentiment på sökmotorer och sociala medieplattformar. Dessa KPI:er ger en inblick i om målgruppen känner igen och identifierar sig med varumärket.

2. Hur mäter man varumärkeskännedom?

Varumärkeskännedom kan mätas med hjälp av flera KPI:er, såsom engagemang i sociala medier, synlighet i sökmotorer, webbtrafik, varumärkespositionering, kundundersökningar etc.

3. Vilka KPI:er skulle du spåra för en medvetenhetskampanj?

De viktigaste KPI:erna att spåra för en medvetenhetskampanj inkluderar intryck/synlighet, klick, webbtrafik, andel av röster, varumärkesomnämnanden och engagemang i sociala medier.