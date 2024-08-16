Hur man genomför en granskning av sociala medier (med mallar)

Idag publicerar företag nästan dagligen på sociala medier. Även på plattformar som Instagram, TikTok eller YouTube, där insatserna/kostnaderna för att producera innehåll är höga, publicerar företag flera gånger i veckan.

Är det värt det? Är det för mycket? Ger det rätt resultat? En granskning av sociala medier hjälper dig att ta reda på det.

Vad är en granskning av sociala medier?

En granskning av sociala medier är en periodisk översyn av dina aktiviteter på olika plattformar för att hjälpa dig att förstå vad som fungerar, vad som inte fungerar och var du behöver förbättringar.

Vad innebär en granskning av sociala medier?

Vanligtvis tar en granskning av sociala medier hänsyn till följande.

Närvaro : Plattformar du finns på och karaktären av din närvaro där

Räckvidd : Antal följare, tillväxt, andel bots, nätverkets totala räckvidd etc.

Målgrupp : Typ av målgrupp för varje plattform, deras demografiska data, beteende och interaktioner.

Innehåll : Typ och frekvens av innehåll som du publicerar på varje plattform. Detta inkluderar ofta även hur mycket innehåll du återanvänder.

Prestanda: Resultat för alla mätvärden du har ställt in, såsom engagemang, köp, förespråkande, kundlivstidsvärde och andra.

Ibland kan metoder för granskning av sociala medier, såsom SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot), hjälpa till att identifiera de punkter som bör förstärkas och de luckor som bör fyllas.

Hur ofta bör företag genomföra granskningar av sociala medier?

Det finns inga regler för hur ofta granskningar av sociala medier ska genomföras. Beroende på omfattningen och komplexiteten i din sociala strategi kan du behöva göra en granskning en gång om året, en gång per halvår eller en gång per kvartal.

Kom ihåg att en granskning bara är ett sätt att förstå det aktuella läget för dina sociala medier. Om du regelbundet följer upp dina insatser och resultat och korrigerar kursen efter behov behöver du kanske inte så många granskningar trots allt.

Hur genomför man en granskning av sociala medier?

En bra granskning av sociala medier är en granskning som är anpassad efter din organisations behov, strategi och kapacitet. Det finns dock några bästa praxis som du kan följa för att säkerställa att du har täckt alla aspekter.

Här är ett ramverk som du kan använda för dina granskningar av sociala medier, sätt att utnyttja de bästa verktygen för hantering av sociala medier för byråer och mallar som hjälper dig att komma igång direkt.

1. Gör en inventering av dina sociala mediekonto

Det är vanligt att sociala medier sprider sig. En entusiastisk praktikant kan ha skapat ett TikTok-konto som sedan blivit övergivet när praktiken är slut. Du kanske har startat ett Pinterest-konto och sedan gett upp på grund av bristande intresse. Alla dessa är fortfarande dina sociala mediekanaler som representerar ditt varumärke.

Börja din granskning av sociala medier genom att sammanställa en lista över alla sociala mediekonto som är kopplade till ditt varumärke. Inkludera aktiva och inaktiva profiler på olika plattformar.

Identifiera eventuella inofficiella eller dubbla konton. Även om du kanske inte kan stänga ner parodikonton kan du begränsa antalet bedragare.

2. Granska din profil

Utvärdera fullständigheten och konsekvensen i varje profil på sociala medier. Kontrollera om profilbilder, biografier, webbadresser och andra detaljer är uppdaterade.

Se till att varje profil representerar ditt varumärke på ett professionellt och konsekvent sätt. Optimera profilerna med relevanta nyckelord och högkvalitativa bilder för att öka varumärkets igenkänningsgrad och trovärdighet.

3. Analysera prestationsmått

Sedan din senaste granskning eller i början av året måste du ha satt upp mål för engagemangsnivåer, följarökning, räckvidd, visningar, klickfrekvens, köp etc.

Lägg till relevanta siffror för varje mätvärde. Varje plattform erbjuder någon form av analys som du kan ta hänsyn till. Till exempel finns visningar på ett inlägg, kommentarer, direktmeddelanden etc. tillgängliga på den sociala medieplattformens instrumentpanel.

För en mer ingående förståelse kan du prova verktyg för social lyssnande för att:

Se vad dina kunder säger om dig

Ta reda på vilket innehåll som tilltalar din målgrupp.

Mät effektiviteten i ditt publiceringsschema

Identifiera trender och mönster som indikerar framgångsrika strategier.

I detta skede bör du också kontrollera att målgruppen för dina sociala profiler stämmer överens med din ideala kundprofil (ICP).

Låt oss till exempel säga att du är en hembagare. Förutom dina kakor och bakverk publicerar du också regelbundet inlägg om din älskade Maine Coon, vilket ger dig många följare bland kattälskare. Du kommer sannolikt att få mycket engagemang på dina inlägg utan att det leder till försäljning.

För att undvika detta, titta på din målgrupps ålder, kön, plats och onlinebeteende för att bekräfta att det stämmer överens med din ICP.

4. Utvärdera ditt innehåll

Om du publicerar för många söta kattvideor är det dags att utvärdera detta noggrant i samarbete med ditt team för innehållsmarknadsföring. Här är några saker att tänka på.

Innehållstyper: Spåra de format du använder, såsom text, bilder, videor och berättelser. Förstå den mix du har för närvarande och hur väl den fungerar.

Kvalitet: Detta kan vara nya idéer, förmågan att engagera din publik, överensstämmelse med varumärkesidentiteten etc. Du bestämmer själv vad god kvalitet innebär för dig. Alla behöver inte lägga upp Oscar-värdiga videor!

Mångfald: Hur mångsidiga och olika är dina inlägg från varandra? Detta ger dig information om hur ofta din publik har något nytt att se/engagera sig i.

Prestanda: Utvärdera vilka inlägg som har fått mest engagemang och varför. Innehåll på sociala medier kan fungera för att det är roligt, kvickt, aktuellt, innovativt, trendsättande eller till och med bara trendföljande. Utforska ingående varför vissa delar av innehållet fungerade.

Feedback: När du tittar på ditt innehåll, titta också på kommentarerna. Säger folk positiva saker? Har du fått negativa reaktioner på vissa inlägg? Lär dig så mycket du kan från publikens interaktioner.

5. Fortsätt med benchmarking

Ditt innehåll på sociala medier är inte en ö. Det existerar i samma landskap som dina konkurrenter. Så missa inte den delen i din granskning av sociala medier.

Analysera dina konkurrenters aktiviteter på sociala medier. Granska deras innehåll, engagemangsnivåer, publiceringsfrekvens och interaktioner med följare för att identifiera deras styrkor, svagheter och bästa praxis.

En vis livserfarenhet är att inte jämföra sig med andra. Det gäller dock inte för företag!

Jämförelser med konkurrenter ger insikter om branschstandarder och lyfter fram möjligheter till differentiering. Detta steg är nödvändigt för att förstå konkurrenssituationen och utforma din strategiska planering därefter.

6. Skriv ner din granskningsrapport

Låt oss anta att ett företags sociala medieansvarige övervakar deras kanaler, innehåll och prestanda varje dag. De är troligtvis medvetna om de dagliga trenderna, aktiviteterna och insikterna.

Men det primära syftet med en regelbunden granskning av sociala medier är att ta ett steg tillbaka, zooma ut och noggrant utvärdera alla aktiviteter under en viss tidsperiod. Detta ger insikter som kan bidra till kollektivt lärande. För att få dessa insikter behöver du bra dokumentation.

Du kan skriva för hand med ett verktyg som ClickUp Docs eller lägga till dina observationer i en ClickUp-tabellvy, vilket gör det enkelt att jämföra. Oavsett vilket sätt du väljer, gör din research och anteckna dina insikter.

I de flesta fall avslutar revisorn granskningen här. Att integrera insikterna i strategin för sociala medier är dock en viktig del av granskningen. Det är vad de två nästa stegen hjälper till med.

7. Ge strategiska rekommendationer

Optimera din strategi utifrån resultaten av granskningen. Om du upptäcker att TikTok tar för mycket av din tid och budget utan att ge resultat, kanske du bör överväga att avveckla den kanalen.

Eller, om du upptäcker att Instagram är den plattform som genererar mest engagemang, kan du överväga att anställa sociala medieansvariga för att svara på kommentarer/direktmeddelanden snabbare. Du kan också överväga att automatisera svaren eller lära dig att använda AI för copywriting.

Innan du genomför några strategiska förändringar bör du omvärdera dina mål. Definiera tydliga, mätbara mål, såsom att förbättra engagemanget, öka antalet följare eller öka försäljningen.

Gör dem synliga för alla i teamet med ClickUp Goals. I ClickUp kan du ställa in mål som:

Mål i antal: T.ex. få 5 miljoner följare på Instagram.

Uppgiftsmål: T.ex. publicera 16 inlägg varje vecka.

Monetära mål: T.ex. tjäna 100 000 dollar genom försäljning på Instagram.

Sanna/falska mål: T.ex. öka antalet följare med 50 %.

Spåra dina mål i realtid och övervaka dina framsteg regelbundet.

Spåra ditt teams framsteg med hjälp av ClickUp Goals

8. Skapa en handlingsplan

När strategin och målen är på plats är det dags att skapa en handlingsplan eller ett schema för inlägg på sociala medier.

Projektplanering: Dela upp dina kampanjer och dagliga aktiviteter i uppgifter. Ställ in var och en av dem i ClickUp Tasks med beskrivningar och anpassade fält för rätt kanal. Tilldela den till rätt person för åtgärd.

Schemaläggning: Använd dina kunskaper från granskningen av sociala medier för att utforma rätt schema för dina inlägg. Använd ClickUp-kalendervyn för att hantera ditt schema. Om du letar efter ett verktyg för hantering av sociala medier kan du kolla in de kostnadsfria mallarna för innehållskalendrar.

Planera ditt innehåll på sociala medier enkelt med ClickUps kalendervy

Övervakning: Det sista, men viktigaste steget i din granskning av sociala medier är att sätta upp övervakning och resultatuppföljning. ClickUp Dashboard är ett utmärkt sätt att samla alla rapporter du behöver, oavsett om det gäller följartillväxt, engagemang eller försäljning. Använd ClickUp för att följa trenddiagram och hålla koll på resultatet.

Spåra resultatet av sociala medier med ClickUp-instrumentpanelen

Exempel på granskning av sociala medier

Exempel 1: SaaS-företag

Låt oss säga att vi genomför en granskning av sociala medier för ett fiktivt SaaS-produktföretag. Sammanfattningen av rapporten kan se ut så här.

Inventering av sociala medier: Varumärket har sociala konton på X (tidigare Twitter), Pinterest och LinkedIn. Pinterest är det sämst presterande sociala nätverket och har varken relevant innehåll eller engagemang. (Här kan det vara bra att lägga till en översikt över prestationssiffrorna)

Profilgranskning: Alla profiler är uppdaterade, URL:erna fungerar och biografierna stämmer överens med den nya varumärkespositioneringen.

Mätvärden: LinkedIn har haft en ökning på 20 % i antalet följare och en ökning på 2 % i engagemang under det senaste kvartalet. X bidrar till 30 % av klicken till bloggen, varav konverteringen till demos är hög. LinkedIn är fortfarande den främsta kanalen för distribution av innehåll om tankeledarskap.

Innehållsutvärdering: Långt innehåll om tankeledarskap fungerar bra i skriftlig form och i videoformat. Att publicera citat och utdrag från dessa artiklar på Twitter förbättrar klickfrekvensen.

Benchmarking: Vi ligger i nivå med de konkurrenter vi har identifierat. Varumärke A presterar dock bättre på Instagram, där de omvandlar videointervjuer till korta klipp med högre engagemang.

Rekommendationer: Fördubbla insatserna på LinkedIn och X. Överväg att tagga rätt personer för att nå ut till en bredare publik. Reposta två gånger om dagen för att täcka alla tidszoner där vi är aktiva.

Öka aktiviteten på Instagram. Skapa en videobaserad strategi som införlivar korta videoklipp i innehållsplanen. Överväg att använda AI-verktyg för sociala medier för att återanvända innehåll.

Exempel 2: Start-up-företag som säljer kosmetika direkt till konsumenter

Du behöver inte följa exakt samma struktur som i processen ovan. Du kan lyfta fram endast de viktigaste punkterna i din rapport för att göra den lättare att läsa. Låt oss se hur.

Instagram är den mest framgångsrika sociala medieplattformen, med en omsättning på över 2 miljoner dollar på plattformen.

TikTok ligger på en nära andraplats med 1,8 miljoner dollar i försäljning.

Influencer-marknadsföring är den mest framgångsrika taktiken; sminkguider som använder våra produkter fungerar bäst.

LinkedIn väcker ett visst intresse hos investerare, även om det inte står i proportion till våra insatser där.

Referenskampanjen "pay it forward" blev en stor framgång.

Vi stötte på risken att en influencer skulle ge en felaktig bild av varumärket, vilket orsakade viss negativ reaktion. Vi behöver strängare avtal med våra partners.

Om tanken på att skriva en granskningsrapport för sociala medier helt själv känns överväldigande, oroa dig inte. Du behöver inte göra allt själv. Vi har samlat några av de bästa mallarna för sociala medier för att ge dig en flygande start.

Mallar för granskning av sociala medier

En mall för granskning av sociala medier gör det möjligt för dig att strukturera, genomföra och upprepa dina granskningar på ett effektivt sätt. Innan vi erbjuder några mallar för medieplanering att prova, här är vad som kännetecknar en bra mall.

Fullständighet : Måste täcka allt, inklusive strategi, målgrupp, innehåll och prestationsmått.

Användarvänlighet : Förenklar och automatiserar datautvinning från olika källor; konsoliderar och analyserar det som är viktigt för dig.

Automatiserbarhet : Gör det möjligt att automatisera upprepade processer för bättre scenarioplanering.

Anpassningsbarhet: Anpassar sig perfekt efter dina unika behov

Med detta i åtanke erbjuder ClickUp dussintals mallar för nybörjare, medelavancerade och avancerade användare. För att hjälpa dig att lyckas med dina granskningar av sociala medier har vi valt ut de tre bästa.

1. ClickUp-mall för analys av sociala medier

Analys spelar en avgörande roll i granskningar av sociala medier. Ju mer exakta dina siffror är, desto bättre är din förmåga att få insikter och göra strategiska justeringar.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för analys av sociala medier

Använd ClickUps mall för analys av sociala medier för att spåra de nyckeltal som är relevanta för dig. Visualisera dina resultat och betrakta dem ur olika perspektiv. Lägg till anpassade fält, statusar och vyer för att anpassa din rapportering.

2. Mall för konkurrensanalys av sociala medier

Nu när du har analyserat dina resultat kanske du behöver analysera dina konkurrenters prestationer. ClickUps mall för konkurrensanalys gör det enkelt för dig.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för konkurrensanalys

Denna nybörjarvänliga whiteboardmall är idealisk för att genomföra en konkurrensanalys av insatser på sociala medier. Jämför styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att lägga grunden för din optimerade strategi för sociala medier.

3. Mall för arbetsflöde för strategi för sociala medier

Det är dags att gå från insikter till handling med mallen för arbetsflöde för sociala medier. Använd den här mallen för att skapa strategiska arbetsflöden för dina marknadsförings- och sociala medieteam. Se till att alla är på samma sida och följ upp framstegen för varje aktivitet du har planerat.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för arbetsflöde för strategi för sociala medier

Om du föredrar att själv konfigurera dina system är det inga problem. Här är en checklista som kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.

Checklista för granskning av sociala medier

Här är en omfattande lista över allt du behöver tänka på när du genomför en granskning av sociala medier. Beroende på dina behov kan du inkludera eller utelämna någon av punkterna nedan. Anpassa och använd listan efter eget tycke och smak.

Inventering av konton

Gör en lista över alla dina sociala konton, både aktiva och inaktiva.

Identifiera eventuella inofficiella eller dubbla konton

Profilgranskning och optimering

Se till att profilbilder, biografier och webbadresser är aktuella.

Kontrollera att varumärket och budskapet är konsekventa

Optimera profiler med relevanta nyckelord

Analys av prestationsmått

Spåra fördefinierade mätvärden, såsom engagemangsgrad, räckvidd, följartillväxt och visningar.

Identifiera trender och mönster i prestanda

Leta efter kvantitativa och kvalitativa insikter

Innehållsutvärdering

Granska typer av publicerat innehåll (text, bilder, videor, undersökningar osv.).

Utvärdera innehållets kvalitet och relevans

Identifiera de inlägg som får mest engagemang

Konkurrentanalys

Identifiera viktiga konkurrenter på sociala medier

Analysera deras strategier, innehåll och engagemang.

Identifiera styrkor och svagheter

Markera områden med stabila resultat

Identifiera områden som behöver förbättras

Genomför en SWOT-analys

Målsättning och strategiutveckling

Definiera tydliga, mätbara mål för sociala medier

Utveckla en strategi för att uppnå dessa mål

Anpassa strategin efter de övergripande marknadsföringsmålen

Utarbeta en handlingsplan

Skissa upp specifika uppgifter och tidsplaner.

Tilldela ansvar till teammedlemmarna

Se till att du fördelar resurserna effektivt.

Upprätta ett system för regelbunden prestationsuppföljning

Håll koll på dina granskningar av sociala medier med ClickUp

Sociala medier är en intensiv, kreativ och realtidsbaserad verksamhet. En bra kampanj kan ha en direkt inverkan på din omsättning och kundengagemang. Ett enda felsteg kan vända upp och ner på allt.

Den största risken är dock att bli irrelevant och publicera oändligt mycket men i slutändan meningslöst innehåll i tomma intet.

För att undvika detta måste företag se till att deras innehåll är aktuellt, engagerande och relevant. Det bästa sättet att kontrollera om du gör detta är genom regelbundna granskningar av sociala medier.

En bra granskning av sociala medier hjälper dig att identifiera styrkor, upptäcka svagheter och dra nytta av möjligheter. Med en bra programvara för projektledning av sociala medier blir detta en barnlek.

ClickUp för marknadsföringsteam är utformat just för detta. Som en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att genomföra granskningsprocessen från början till slut, ger ClickUp också företag möjlighet att skapa och genomföra en dynamisk och effektiv strategi för sociala medier. Prova ClickUp gratis idag.

Vanliga frågor om granskningar av sociala medier

1. Vad bör en granskning av sociala medier innehålla?

En granskning av sociala medier bör omfatta en omfattande genomgång av alla konton på sociala medier, profiler, demografiska uppgifter om målgruppen, prestationsmått, innehåll och konkurrensanalys.

2. Hur strukturerar man en granskning av sociala medier?

En bra granskning av sociala medier måste vara omfattande och anpassad efter dina behov. Den bör innefatta en grundlig genomgång av:

Konton på olika sociala medieplattformar

Information och URL:er i sociala profiler

Prestationsmått kring räckvidd, engagemang och försäljning/vinst

Innehållsstrategi och genomförande

Konkurrenters prestanda och brister

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

System för övervakning av prestanda

3. Hur ofta bör du genomföra en granskning av sociala medier?

Hur ofta du bör göra en granskning av sociala medier beror helt på storleken och komplexiteten på din verksamhet. Det bästa är att göra en granskning varje halvår.

Mer frekventa granskningar, till exempel en gång per kvartal, kan dock vara fördelaktiga för branscher som förändras snabbt eller om din strategi för sociala medier utvecklas snabbt. Regelbundna granskningar hjälper dig att hålla koll på trender, snabbt hantera problem och förbättra din närvaro på sociala medier.