10 kostnadsfria mallar för medieplanering för sociala team

Att välja en lämplig mall för medieplanering kan vara avgörande för marknadsförare, annonsörer och småföretagare. Detta enkla verktyg kan spara massor av din värdefulla tid, så att du kan fokusera på andra viktiga aspekter av din verksamhet, såsom kundundersökningar och att skapa mer engagerande idéer för att fånga din målgrupps intresse.

I det här inlägget delar vi med oss av 10 kostnadsfria mallar för planering av sociala medier, som var och en kan hjälpa dig att lösa olika problem. Vi delar också med oss av de viktigaste komponenterna att leta efter i en mall för medieplanering.

Du behöver inte längre googla efter ”gratis mall för betalda medier”!

Vad är mallar för medieplanering?

Planeringsmallar är verktyg eller ramverk för medieplanering som erbjuder ett strukturerat format för att organisera och utforma strategier för reklamkampanjer i olika marknadsföringskanaler.

Dessa mallar beskriver vanligtvis viktiga områden såsom:

Mediekanaler

Marknadsföringsmål

Målgrupp eller köparprofiler

Meddelanden

Budgetfördelning

Nyckeltal (KPI)

Publiceringsschema

De kan också beskriva mått såsom förväntad avkastning på betalda medier, konverteringsfrekvenser och webbplatstrafik.

Förutom att säkerställa en smidig och mätbar genomförande av medieplaneringsprocessen, hjälper dessa mallar företag att brainstorma och göra datadrivna justeringar av sin reklamstrategi.

Till exempel planerar en annonsör att genomföra en mediekampanj på LinkedIn.

De använder en mall för medieplanering för att först organisera sig. Under denna planeringsfas kan de upptäcka svaga punkter eller luckor i sin strategi, till exempel att de inte har budget för att genomföra kampanjen på alla föreslagna plattformar på ett effektivt sätt. Detta kan hjälpa dem att omdirigera sina innehållsmarknadsföringsinsatser till en mer prisvärd plattform som Instagram eller Facebook.

Med andra ord hjälper mallarna för medieplanering dig att skapa tillförlitliga system och maximera chanserna till framgång för varje mediekampanj du genomför.

Vad kännetecknar en bra mall för medieplanering?

De viktigaste elementen i mallarna som finns i de bästa verktygen för medieplanering är:

Tydliga mål och syften : Bra mallar har ett avsnitt för ”beskrivning” eller ”mål” så att du kan säkerställa att dina mål är tydliga och att önskade resultat uppnås.

Segmentering av målgruppen : Mediekampanjer med hög avkastning riktar sig till en specifik grupp av potentiella kunder. En bra mall för medieplanering bör ha ett särskilt avsnitt för demografisk information, psykografiska detaljer och beteendemönster hos din målgrupp och dina kunder.

Tidsplan : Mallen för medieplanen ska göra det möjligt för dig att ange hur länge uppgifterna ska pågå, inklusive start- och slutdatum.

Innehåll och budskap : Det viktigaste i alla mediekampanjer är innehållet. Välj en mall för medieplanering med avsnitt för innehållsplanering där du kan lägga till allt innehåll som är relaterat till kampanjen på olika sociala medieplattformar.

Roller: Din mall för medieplanering bör också ha ett särskilt utrymme för ansvariga personer så att cheferna vet vem de ska kontakta vid problem som förseningar.

Dessutom har bra kostnadsfria mallar för medieplanering – till exempel de från den bästa marknadsföringskalenderprogramvaran – en aktivitetslogg som börjar dokumentera aktiviteter så snart en uppgift skapas. När någon redigerar uppgiften, lämnar en kommentar, reagerar på den eller interagerar med den på något annat sätt dokumenteras allt. Detta hjälper till att spåra händelseförloppet om det behövs.

10 mallar för medieplanering att använda

Låt oss ta en titt på några av de bästa mallarna för medieplanering som hjälper dig att effektivisera din planeringsprocess för sociala medier och få ut mesta möjliga av dina annonseringsstrategier och kampanjer.

1. ClickUp-mall för innehållsplanering för sociala medier

Ladda ner denna mall Spåra inlägg på sociala medier med ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier.

Nästan 76 % av lokala företag prioriterar innehåll på sociala medier framför alla andra medietyper. ClickUp har praktiska mallar för planering av sociala medier för nästan alla nischer och kampanjtyper och för olika marknadsföringskanaler.

ClickUp Social Media Content Plan Template är utformad för social media-chefer, medieplanerare och småföretagare som vill hantera sin närvaro på sociala medier på ett effektivt sätt. Det bästa är att du kan använda ClickUp Docs för att lägga till ytterligare viktiga detaljer som mål, målmarknad, typer av inlägg, önskade resultat och resultat, så att alla slipper springa fram och tillbaka mellan flera dokument.

Den har två viktiga komponenter:

Kom igång-guide

När du öppnar den här kostnadsfria mallen hittar du en ”Kom igång-guide” i beskrivningsavsnittet. Guiden förklarar mallens viktigaste avsnitt och hur du använder den på ett effektivt sätt.

När du har läst igenom den kan du rensa avsnittet och ställa in anpassade riktlinjer för olika medieplattformar.

Använd till exempel det här avsnittet för att förklara din målgrupp för teamet, dela marknadsundersökningar, dokumentera kundengagemang, lista övergripande marknadsföringsmål, nämna olika kanaler i din mediemix och länka till de mest framgångsrika inläggen på sociala medier som referens. Du kan också länka ditt marknadsföringsinnehåll till redaktionskalendern. Du kan använda det här avsnittet för att kommunicera uppförandekoden till dina medarbetare.

Anpassade fält

Denna mall har fem viktiga anpassningsbara fält för att spåra månader, sociala medieplattformar, innehållsutveckling, copywriter och designer/redaktör för din innehållsplan.

Du kan redigera både höger och vänster sida av tabellen. Lägg till taggar efter eget val och ta bort irrelevanta taggar. Standardfälten är dock lämpliga för att börja arbeta med sociala medieinnehåll på nästan alla plattformar.

En separat flik för deluppgifter gör det möjligt för sociala medier-chefer att organisera saker ytterligare. Den listar alla uppgifter du har skapat för ditt team. Du kan skapa en titel och beskrivning för varje uppgift och ange specifika uppgifter för de anpassade fälten.

2. ClickUp-mall för medielista

Ladda ner den här mallen Effektivisera dina arbetsflöden för mediehantering med ClickUps mall för medielista.

ClickUp Media List Template är den mest omfattande mallen på denna lista. Den består av fyra huvuddelar:

Medialista

Beskrivning (introduktionsguide)

Medietavla

Medieprocess

Du kan visualisera listan ytterligare i "tavla"-vyn och snabbt använda filter för att hitta idéer.

Denna mall organiserar alla dina mediestrategier, forskning relaterad till köparprofiler, idéer för innehållsplanering och resurser på ett och samma ställe.

I den första delen av denna mall – medielistan – finns elva punkter listade. Dessa är:

Idébanker Mötesprotokoll Handbok och checklistor Verktyg och resurser Inlägg och innehåll Foton och affischer Forskning Mätvärden och KPI:er Videor Konkurrenter Kurs och utbildning

Du kan lägga till en deluppgift under varje uppgift, spåra deras status, tilldela dem till en teammedlem, bifoga dokument, skapa mallar, lägga till taggar och till och med dela åtkomst.

Varje avsnitts djup och detaljrikedom hjälper dig att skapa en heltäckande mediekatalog för ditt företag. Du kan använda den för att analysera, planera och strategiskt sätta stora idéer i verket.

3. ClickUp Media Kit-mall

Ladda ner denna mall Skapa en imponerande portfölj för din organisation för journalister med ClickUps mall för mediepaket.

En medie- eller presskit är ett informationspaket som du kan använda för att ge viktiga detaljer om ditt företag, dina produkter/tjänster eller evenemang till medierepresentanter.

Det primära syftet med detta mediekit är att göra det enkelt för journalister, bloggare eller andra medieproffs att snabbt få tillgång till relevant information som krävs för att skapa reportage, artiklar eller pressmeddelanden om ditt företag.

Med tanke på detta är ClickUps mall för mediekit inte en planeringsmall. Istället hjälper den dig att skapa en effektiv PR-medielista och effektivisera din övergripande marknadsföringsplaneringsprocess.

När din mediepaket är lättillgängligt för journalister påskyndar det skapandet av artiklar och reportage som visar upp ditt företag – vilket hjälper dig att få kostnadseffektivt innehåll för sociala medier och underlättar samarbeten. Det innehåller följande viktiga avsnitt:

Om mig

Viktiga resultat/mätvärden

Din bild eller ditt varumärkeslogotyp

Kontaktinformation

En tabell över tjänster och priser

Om du behöver skapa flera medielistor kan du kopiera denna kostnadsfria mall för medieplanering, döpa om den andra versionen och redigera dess detaljer.

4. ClickUp-mall för inlägg på sociala medier

Ladda ner denna mall Planera och schemalägg dina kommande inlägg på sociala medier med hjälp av ClickUps mall för inlägg på sociala medier.

Med ClickUps mall för inlägg på sociala medier kan du skriva utkast till inlägg för olika plattformar och spåra dem separat. Du kan också betygsätta inläggen, registrera deras prestanda när de publicerats och vidta datadrivna åtgärder baserat på denna prestanda.

Denna mall för medieplanering effektiviserar din strategi för medieplanering och säkerställer att inläggen publiceras i rätt tid och är konsekventa. Fördelarna med att använda denna mall är bland annat:

Skapa inlägg snabbare, eftersom all nödvändig information är centraliserad.

Säkerställ visuell konsistens i inlägg för enhetlig varumärkessynlighet

Organisera allt ditt innehåll på ett ställe så att inget faller mellan stolarna.

Om du skapar innehåll för flera kunder gör den här mallen det enklare att snabbt och effektivt skapa övertygande och högkvalitativt material.

5. ClickUp-mall för strategi för sociala medier

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för sociala medier för att planera och slutföra viktiga uppgifter relaterade till sociala medier.

En bra strategi för sociala medier är en detaljerad plan över de steg du måste ta för att uppnå dina mål på sociala medier. Men det är bara några som har tid att skapa en strategi från grunden och arbeta med den tills den är perfekt.

Det är här ClickUp Social Media Strategy Template kommer in i bilden.

Använd denna kostnadsfria mediemall för att brainstorma alla steg som behövs för att öka din närvaro på sociala medier med betalda annonser. Från att identifiera målgruppen till att skriva konverteringsstark text – denna mall för digital medieplanering visar dig vad du ska göra och hur du ska göra det.

Du kan använda dem för att skapa uppgifter och tagga de teammedlemmar som behövs (grafisk designer, innehållsförfattare och redaktör) inom uppgiften, så att ditt team för sociala medier inte behöver slösa tid på att söka igenom e-postmeddelanden för att hålla reda på allas roller och ansvarsområden.

Du kan också ändra en uppgifts status, lägga till anpassade fält och öppna mallen i olika vyer. Detta är ett utmärkt alternativ för dig som för närvarande använder Google Sheets för att utarbeta din marknadsföringsstrategi – det erbjuder alla funktioner du behöver för att hålla ordning på komplexa strategier.

6. ClickUp Social Media Advanced Template

Ladda ner denna mall Använd ClickUps avancerade mall för sociala medier för att effektivisera innehållshanteringsprocessen från början till slut.

Anta att du är social mediestrateg på ett tjänsteföretag med flera olika erbjudanden. Du hanterar flera sociala mediesidor och olika kanaler för produkterna, och varje produkt har en unik positionering.

Att dokumentera alla dessa detaljer i ett kalkylblad leder bara till ytterligare förvirring, särskilt när flera intressenter använder samma blad. Använd istället ClickUps avancerade mall för sociala medier för att komma på idéer, skapa och dokumentera din strategi för sociala medier och dina inlägg på olika kanaler. Spara alla länkar till inlägg, grafik, utkast och idéer på ett ställe för att enkelt kunna referera till dem och samarbeta med ditt team!

Skapa uppgifter för varje teammedlem och lägg till en tidsplan för att undvika förseningar och förvirring, organisera uppgifter i kategorier för att följa framstegen och ställ in aviseringar för att hålla dig uppdaterad om leveranserna.

7. ClickUp-mall för innehållskalender

Ladda ner denna mall Planera ditt innehåll enkelt med ClickUp Content Calendar Template.

En innehållskalender hjälper dig att organisera, planera och spåra kommande månads- eller års innehåll.

ClickUp Co ntent Calendar Template gör just det. Den låter dig lägga till uppgifter för specifika datum (schemalagda inlägg) och tilldela dem till medarbetare. Du kan också ange prioritetsnivå och förfallodatum för att säkerställa att innehållet alltid skapas i tid.

Med mallen kan du spåra uppgifter i fyra vyer: kalender, lista, tidslinje och arbetsflöde. Du kan välja vy beroende på vad du och dina medarbetare föredrar.

Precis som andra gratis mallar som listas här kan du med den här mallen lägga till anpassade fält (till exempel ett för gästinlägg) och kolla kalenderoverblicken.

Detta är särskilt användbart när din kalender har för många innehållsuppgifter och du vill kontrollera den övergripande framstegen utan att gå in på detaljerna.

8. ClickUp-mall för skalning av innehållsproduktion

Ladda ner denna mall Skala effektivt din innehållsproduktionsprocess med hjälp av ClickUps mall för skalning av innehållsproduktion.

Innehållsskalning är viktigt för medieplanering eftersom det ökar organisk trafik, leads och synlighet.

När ditt innehållsteam producerar innehåll i stor skala behöver du insyn i redaktionskalendern, produktionsstadierna, backloggen och blogginläggens databas.

Med ClickUps mall för skalbar innehållsproduktion kan du hantera allt detta, och samma arbetsflöde kan replikeras på andra kanaler, till exempel sociala medieplattformar.

Denna kostnadsfria mediemall är en favorit hos vårt interna innehållsteam eftersom den hjälper dig och ditt innehållsteam att skapa en skalbar process.

Så här gör du:

Få tillgång till bloggsammanfattningar, kommentarer och live-URL:er från en enda vy. Njut av en förkonfigurerad backlogg utformad för optimal hastighet och bekvämlighet.

Organisera din bloggdatabas efter uppgiftsstatus i ClickUp för att filtrera och gruppera dina inlägg. Denna funktion gör det enklare att prioritera, spåra, filtrera och navigera i din databas under hela innehållsprocessen. Den fungerar också som en centraliserad hubb för allt innehåll som är under bearbetning.

Lägg till anpassade fält i ClickUp till din mall, inklusive innehållstyp, författarkälla, bloggbrief, live-URL och publiceringsdatum.

Tilldela uppgifter till dina teammedlemmar

Välj mellan tre tabellvyer i ClickUp – Denna månad, Förra månaden och Nästa månad.

Skissa kommentarer och recensioner och formatera innehållet i CMS.

Granska, publicera och markera som klart för att följa ett konsekvent publiceringsschema.

9. ClickUp-mall för innehållsplanering

Ladda ner den här mallen Hantera din innehållskalender som ett proffs med ClickUp Content Plan Template.

En innehållsplan beskriver skapandet och distributionen av innehåll för att uppnå marknadsföringsmål, såsom tillväxt på sociala medier eller en ökning av månadsintäkterna.

Oavsett vilket mål du har, säkerställer innehållsplanen att ditt innehåll är på rätt väg, och ClickUp Content Plan Template är den perfekta utgångspunkten.

De är enkla, lättanvända och helt anpassningsbara. Mallen innehåller tre komponenter:

Innehållsplan

Detta är en sammanfattning av dina innehållsrelaterade uppgifter. Framför varje uppgift i listan finns fält som visar detaljer som prioritetsnivå, status, syfte, innehållstyp, innehållspelare, författare, nyckelord och mer.

Du kan redigera vart och ett av dessa fält och lägga till fler om du vill.

Godkännandepanel

Godkännandepanelen kategoriserar innehållet efter status – Ej påbörjat, På vänt, Pågår, Behöver granskas, Behöver uppdateras, Godkänt eller Tomt. Du kan också lägga till anpassade statusar.

Detta ger dig en bra översikt över hur smidigt allt går och vilka uppgifter som behöver uppmärksammas.

Innehållskalender

Informationen i din innehållsplan visas i denna kalender. Detta ger dig en översikt över din innehållsproduktion och gör att du kan justera deadlines genom att dra och släppa uppgifterna till olika rutor.

Sammanfattningsvis är denna mall utformad för att hjälpa dig att formulera strategiska mål, följa upp framsteg, samordna teammedlemmarnas insatser, övervaka framsteg och göra justeringar i din plan efter behov.

10. ClickUp-mall för innehållsmarknadsföring

Ladda ner denna mall Förbättra ditt innehåll med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

Ingen marknadsföringsplaneringsprogramvara är komplett utan omfattande mallar för innehållsmarknadsföring. ClickUp Content Marketing Template är en avancerad, färdig att använda mall med sex huvudkomponenter som underlättar livet för innehållsmarknadsförare. Dessa inkluderar:

Innehållsförteckning

Detta är en lista över innehållsuppgifter som ingår i marknadsföringsplanen. Varje uppgift är grupperad efter publiceringsmånad, vilket gör det enkelt att spåra vilka innehållsdelar som publicerats i tid eller fastnat.

Statuspanel

Statuspanelen sammanfattar varje innehålls fas. Du kan granska denna för att hålla dig uppdaterad om marknadsföringsplanens framsteg. Du kan också klicka på varje uppgift för att visa innehållsdetaljer.

Pipeline-tavla

Den enda skillnaden mellan en pipeline och en statuspanel är att den förstnämnda visar om uppgiften befinner sig i kreativitet, produktion, godkännande eller live-fas för att ge en uppfattning om hur snabbt saker och ting går.

Innehållstidslinje

Innehållstidslinjen visar när en specifik uppgift påbörjades och när du kan förvänta dig att den ska vara klar. Du eller andra behöriga medarbetare tilldelar dessa datum.

Här hittar du inga andra uppgiftsrelaterade detaljer. Färgkodningen hjälper dig dock att identifiera gruppen och stadiet. Du kan också enkelt ändra datum i detta avsnitt.

Avdelningens tidsplan

Denna tidslinje är specifik för en avdelning. Om du till exempel har skapat två avdelningar (videoproduktion och blogginnehåll) kommer avdelningens tidslinje att visa dessa avdelningars start- och slutdatum.

Om du vill revidera marknadsföringsplanen eller fatta andra viktiga beslut baserat på dessa avdelningar kan tidslinjen hjälpa dig.

Med denna marknadsföringskalender kan du se när varje innehåll kommer att publiceras. Du kan använda dessa uppgifter för att hitta vilka uppgifter som är försenade, ofullständiga eller inte schemalagda. Detta hjälper dig att hålla hela planen på rätt spår.

Med så många mallar kommer ditt sociala team utan problem att kunna skapa målinriktade innehållsplaner och kalendrar och sätta dem i verket.

Bonus: Mallar för sociala medier-kalendrar i Google Sheets!

Få en flygande start på din medieplaneringsprocess med hjälp av användbara mallar

De bästa marknadsföringsteamen vet hur viktigt det är med en effektiv medieplaneringsprocess för kampanjhantering och konsekventa kreativa insatser – ClickUps mallar för medieplanering hjälper dig att uppnå allt detta så att du kan bli mer effektiv.

Använd ClickUp-plattformen för att planera, registrera, hantera och rapportera arbete var du än befinner dig – så att ditt team kan uppnå mer. Rapportera om viktiga nyckeltal, få insyn i medieplaneringen och genomförandeprocessen och använd automatiserade arbetsflöden för att hålla ditt team informerat.

Det finns inga gränser för hur mycket du kan åstadkomma snabbt när dina team har tydlighet och insyn i det arbete de förväntas utföra.

Registrera dig på ClickUp idag, helt gratis.